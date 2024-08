11 Beste rapportagetools en -software in 2024

Als manager is het niet alleen je taak om je team aan het werk te houden, maar ook om op te scheppen over de prestaties van je team. Ongeacht of je manager of teamleider bent, je hebt een solide rapportagetool nodig die zwart op wit laat zien hoe effectief je team echt is.

Maar je hebt het druk en we durven te wedden dat je geen uren vrije tijd hebt om rapporten te maken met interactieve dashboards uit meerdere gegevensbronnen. Vind het wiel niet opnieuw uit: gebruik gewoon deze 11 zelfbedieningsrapportagetools en -software om het zware werk voor je te doen.

In deze gids geven we je een eenvoudige checklist van wat je moet zoeken in een rapportagetool, plus onze top 11 favoriete rapportagetools van 2024.

De juiste rapportagetool vinden is geen sinecure. Met honderden software voor bedrijfsinformatie opties die er zijn, moet u rapportagetools vinden die projectbeheer combineren met interactieve rapporten en eenvoudige datavisualisaties voor uw projecten - en dat is geen gemakkelijke taak.

Let op deze belangrijke functies:

Software voor datavisualisatie : Excel-sheets met ruwe gegevens zijn saai. Kies voor zakelijke rapportagesoftware die datavisualisatie biedt vooruw belangrijkste KPI's. Bonuspunten als het prachtige grafieken en interactieve dashboards genereert

Analytics tools: De juiste rapportsjablonen halen real-time gegevens op, zodat u over de meest actuele informatie beschikt. Dit maakt het eenvoudiger om prognoses op te stellen en op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen te nemen, zelfs als u meerdere gegevensbronnen hebt

Samenwerking: Je moet in staat zijn omuw rapport delen met meerdere belanghebbenden met slechts een paar klikken. Het moet ook zo intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn dat iedereen het rapport kan begrijpen

Veelzijdigheid: Stop jezelf niet in een hokje. Ga voor rapportagesoftware die je helpt met alles van financiële rapportage totSEO marketingrapporten en zelfssoftware voor projectbeheer ## 11 Beste rapportagetools in 2024

1. Klik omhoog Beste voor Agile Project Management Rapportage

Een overzicht op hoog niveau van de voortgang van uw project in Dashboards in ClickUp

Niet om op te scheppen, maar ClickUp biedt de meest robuuste rapportagetools voor managers en hun teams. Met onze rapportagesoftware kunnen managers alles-in-één ClickUp Dashboards als hun missiecontrolecentrum.

Het is zo eenvoudig als het toevoegen van widgets, het invoeren van uw gegevens en het aanpassen van visuals. Je kunt al het werk op een hoog niveau zien om mensen, taken, tijd, documenten, embeds en sprints op één plek te beheren. ClickUp is de perfecte rapportagetool voor bedrijfsvoering . Stel uw kwartaaldoelen en volg de tijd van elke medewerker in één enkel Dashboard. Middelenbeheer helpt je te visualiseren hoe goed je je team inzet, en werklastanalyse laat je zien hoe productief je team is door de voltooiing van taken bij te houden.

Het einddoel? Identificeren wat je goed doet en knelpunten in je processen verwijderen. Door elke stap van je workflow te visualiseren, zul je hechtere teams hebben en beter werk produceren.

ClickUp beste rapportagefuncties

Werklast- en boxweergave : Heroverweeg het beheer van resources met ClickUp's unieke Teamweergave. Controleer de werklast van uw team om te zien wie het risico loopt op een burn-out en wie vrij is om meer taken op zich te nemen

Heroverweeg het beheer van resources met ClickUp's unieke Teamweergave. Controleer de werklast van uw team om te zien wie het risico loopt op een burn-out en wie vrij is om meer taken op zich te nemen Mijlpalen : Zet taken om in mijlpalen om te visualiseren hoe ver je bent gekomen in een gestroomlijnd Gantt-stijl diagram

Zet taken om in mijlpalen om te visualiseren hoe ver je bent gekomen in een gestroomlijnd Gantt-stijl diagram Integraties : Rapporten nodig van andere platforms? ClickUp integreert gemakkelijk met oplossingen zoals Tableau

Rapporten nodig van andere platforms? ClickUp integreert gemakkelijk met oplossingen zoals Tableau ClickUp Doelen : Stel doelen in ClickUp en creëer tijdlijnen, doelen en voortgangscontrole voor elk doel zodat u nooit de finish uit het oog verliest

Stel doelen in ClickUp en creëer tijdlijnen, doelen en voortgangscontrole voor elk doel zodat u nooit de finish uit het oog verliest Polsslag : Snel een overzicht nodig van wie er online is en wat ze aan het doen zijn? Pulse-rapporten laten zien wie er per uur online is en met welke taken ze bezig zijn

ClickUp beperkingen

ClickUp vereist een leercurve voor nieuwe gebruikers

Sommige functies zijn alleen toegankelijk voor betaalde abonnees

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. MeisterTask

Beste voor rapportage over taakbeheer

Via MeisterTask MeisterTask is in de eerste plaats een platform voor taakbeheer en samenwerking, maar het trekt robuuste rapporten om managers te helpen betere teams te leiden. MeisterTask automatisch verzamelt automatisch gegevens over alle projecten en teamleden. Ga naar het tabblad Rapporten in je dashboard om deze te bekijken:

Openstaande taken

Recent gemaakte taken

Voltooide taken

Je kunt ook aangepaste rapporten instellen om gegevens te verzamelen over teams, individuele medewerkers of voltooide taken per tijdsbestek (bijvoorbeeld Q4). MeisterTask genereert kleurrijke staafdiagrammen aan de bovenkant van elk rapport, maar je kunt inzoomen op individuele gegevenspunten in de onderste helft van het rapport, hoewel dit veel informatie is om handmatig door te nemen.

MeisterTask beste rapportagefuncties

Snelle aangepaste rapporten met kant-en-klare filters

Je kunt aangepaste rapporten opslaan om in de toekomst opnieuw te gebruiken

Rapporten exporteren naar Excel (XLS) of CSV-bestanden voor extern delen

MeisterTask beperkingen

De functies van de rapportagetool tonen een overweldigende hoeveelheid gegevens, dus het is moeilijk om snel conclusies te trekken aanbelanghebbenden* De aangepaste filters zijn nuttig, maar ze bieden niet veel aanpassingsmogelijkheden voor rapportagehulpmiddelen voor bedrijven

MeisterTask prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $11,99/maand per gebruiker

$11,99/maand per gebruiker Zakelijk: $23,99/maand per gebruiker

$23,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

MeisterTask beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

3. Datapine

Beste voor bedrijfsintelligentierapportage

Via Datapine Datapine is gevestigd in Duitsland, maar de robuuste BI-software (Business Intelligence) is voor iedereen beschikbaar. In tegenstelling tot MeisterTask houdt Datapine geen taken voor je bij. In plaats daarvan verzamelen de rapportagetools marketinggegevens uit uw databases, bestanden, sociale media, CRM/ERP en helpdesk voor een robuuste BI-rapportage.

Dit hulpprogramma voor marketinganalyse is gespecialiseerd in gegevensvisualisatie, dus als je echt in je gegevens wilt duiken, is dit een sterke optie. Als je de prestaties van je team goed in de gaten wilt houden, markeren de gegevensmeldingen van Datapine proactief problemen voor je.

Datapine beste rapportagefuncties

80 professionele datarapportagesjablonen om uit te kiezen

Ingebedde analyses

Mobielvriendelijk

Opties voor beheer van bedrijfsprestaties

Datapine beperkingen

Datapine verkoopt zichzelf als beginnersvriendelijk, maar de geavanceerde rapportagetools zijn nog steeds overweldigend

Het is duurder dan andere rapportagetools

Sommige gebruikers melden lange annuleringsperioden

Datapine prijzen

Basis: $249/maand per gebruiker

$249/maand per gebruiker Professioneel: $449/maand voor twee gebruikers

$449/maand voor twee gebruikers Premium: $799/maand voor drie gebruikers

$799/maand voor drie gebruikers Branding & Embedded: $1.099/maand voor drie gebruikers

Datapine beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.9 (20+ beoordelingen)

4. Alinea

Beste voor visuele marketinganalyserapportage

Via Tableau Tableau is een visuele analyse-rapportageoplossing van Salesforce. Als u Salesforce al gebruikt voor klantrelatiebeheer (CRM), haalt Tableau automatisch gegevens op uit Salesforce om uw analyses nog beter te stroomlijnen en te verbeteren CRM-rapportage .

De rapportagesoftware van Tableau bevat integraties met Google Sheets, Excel, Salesforce (natuurlijk) en Google om uw gegevens op één plaats te brengen. Deze rapportagetool is beter voor business intelligence die een onderneming als geheel analyseert in plaats van in te zoomen op de taken of prestaties van elk teamlid.

Maar we houden wel van hun nieuwe functie, Tableau GPT. Deze maakt gebruik van generatieve AI om snel meerdere gegevensbronnen te analyseren, patronen te ontdekken en suggesties te doen voor volgende stappen.

Tableau beste rapportagefuncties

Voorspellende AI-functie versnelt analyse

Integreert met gegevensbronnen uit de meeste grote databases en analyseplatforms

Tableau heeft de vuurkracht om complexe datavisualisaties aan te kunnen

Tableau beperkingen

Er zijn zoveel toeters en bellen op de interactieve dashboards dat het onhandig is voor beginners

U hebt mogelijk meer workarounds nodig als u Salesforce niet gebruikt

De complexiteit van Tableau maakt aangepaste opmaak moeilijk voor de rapportagesoftware

Prijzen van Tableau

Tableau Viewer: $15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Tableau Explorer: $42/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$42/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Tableau Creator: $70/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Tableau beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1.600+ beoordelingen)

4.3/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

6. ProWorkflow

Beste voor workflow en tijdregistratie

Via ProWorkflow ProWorkflow is gespecialiseerd in samenwerking op afstand waardoor het populair is bij managers van externe en hybride bedrijven. Gebruik deze rapportagetool om alle projecten, taken, tijdlogs, contacten, workflows en resources op één plek te bekijken. Het heeft zelfs functies voor facturatie, berichten, het delen van bestanden en tijdlijnen, dus het is een solide optie als je een alles-in-één workflow management tool nodig hebt.

Als je een Microsoft-organisatie bent, integreert ProWorkflow met Microsoft Teams en Outlook. Het heeft alleen niet zoveel integraties als andere rapportagetools, dus het kan zijn dat je sommige gegevens opnieuw moet invoeren.

ProWorkflow beste rapportagefuncties

Met $ 20 voor onbeperkte gebruikers is ProWorkflow zeer betaalbaar in vergelijking met andere rapportagetools in deze lijst

ProWorkflow bevat naast rapporten nog een aantal andere functies, dus het is handig voor managers die veel tools in één dashboard nodig hebben

Geweldig in het verwerken en sorteren van bedrijfsgegevens

ProWorkflow beperkingen

Omdat het geen pure rapportagetool is, mist ProWorkflow de kracht van andere rapportagesoftware

Aannemers hebben niet zoveel toegang tot de tools van ProWorkflow, waardoor uw bedrijfsgegevens scheef kunnen trekken

Aanpassingen zijn moeilijk in te stellen, vooral vanuit meerdere gegevensbronnen

ProWorkflow prijzen

Professioneel: $20/maand per gebruiker, geen gebruikerslimiet

$20/maand per gebruiker, geen gebruikerslimiet Geavanceerd: $30/maand per gebruiker, voor minimaal 5 gebruikers

ProWorkflow beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (35+ beoordelingen)

4.1/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (240+ beoordelingen)

7. Gedachtenplek

Beste voor zoekgestuurde analyses

Via Gedachtenspot Thoughtspot verkoopt zichzelf als een krachtig rapportageplatform aangedreven door AI. Gebruik dit platform om antwoorden over je bedrijf te zoeken, je gegevens te visualiseren en prestaties te controleren.

Thoughtspot is niet voor beginners, dus je moet over serieuze datakennis beschikken om dit platform te kunnen gebruiken. Als je een data pro bent, gebruik dit platform dan om cloud data sets te verbinden, data te modelleren en AI data automation in te stellen.

Thoughtspot beste rapportagefuncties

De AI van Thoughtspot kan afwijkingen detecteren en je zo snel mogelijk waarschuwen voor problemen

Liveboards bieden interactieve rapporten voor snelle inzichten

Met de mobiele app kun je altijd en overal gegevensanalyses bekijken

Thoughtspot beperkingen

Met zo veel complexe functies is het alleen geschikt voor dataprofessionals

Mist flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden voor visuals

Prijzen van Thoughtspot

Team: $95/maand voor 5 gebruikers

$95/maand voor 5 gebruikers Pro: $2.500/maand voor onbeperkt aantal gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$2.500/maand voor onbeperkt aantal gebruikers, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Thoughtspot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (240+ beoordelingen)

4.4/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (2 beoordelingen)

8. Looker Studio

Beste voor aangepaste gegevensmodellering

Via GoedGegevens GoodData is een cloudgebaseerd BI- en analyseplatform dat ontwikkelaars gebruiken om datadashboards toe te voegen aan applicaties. Maar managers wenden zich ook tot GoodData om serieus aanpasbare, realtime dashboards te maken.

Je hebt een solide datateam nodig om de rapportagetool te maken, maar als het eenmaal werkt, heb je een 100% aangepast rapportagedashboard dat precies is afgestemd op de behoeften van je team. Het goede nieuws is dat GoodData een low-code/no-code setup, zodat je gegevensvisualisaties kunt instellen met een eenvoudige drag-and-drop interface.

GoodData beste rapportagefuncties

GoodData vereenvoudigt ingebedde analyses

U kunt rapporten volledig aanpassen

White label software beschikbaar

GoodData beperkingen

Dure rapportagetool

Sommige gebruikers zeggen dat het te complex is

Gebrek aan training en middelen

GoodData prijzen

Professioneel: $ 1.000/maand voor onbeperkte gebruikers

$ 1.000/maand voor onbeperkte gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GoodData beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (350+ beoordelingen)

4.1/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20 beoordelingen)

10. Datadog

Beste voor IT- en DevOps-rapportage

Via Datadog Datadog is een alles-in-één gegevensbeheerplatform en rapportagetool dat alles aankan, van DevOps tot beveiligingsanalyses tot IoT-monitoring. De functionaliteit is zeker geavanceerder, maar dat kan een voordeel zijn als je een enterprise team of een IT-afdeling beheert.

Wat de rapportagefuncties betreft, biedt Datadog realtime business intelligence aan elke gebruiker in je organisatie. Je kunt letterlijk alles volgen: knopklikken, acties in systemen van derden en zelfs inventariswijzigingen.

Datadog beste rapportagefuncties

Je kunt gegevens over IT- en bedrijfsprestaties samenvoegen in één dashboard

Maak aangepaste waarschuwingen en playbooks voor elke waarschuwing

Verfijn uw statistieken met gedragsanalyses

Datadog beperkingen

Datadog mist nuttigeprojectdocumentatie en training

Het platform heeft geen intuïtieve gebruikersinterface

Datadog prijzen

**Gratis

Pro: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: $23/maand per gebruiker

Datadog beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (215+ beoordelingen)

11. Zoho Analytics

Beste voor geïntegreerde rapportage van bedrijfsgegevens

via Zoho Analytics Zoho Analytics is een self-service business intelligence- en analyseplatform waarmee gebruikers hun bedrijfsgegevens kunnen analyseren en inzichtelijke rapporten en dashboards kunnen maken. Het kan een grote hoeveelheid gegevens verwerken en indrukwekkende visualisaties maken om de interpretatie van gegevens te vereenvoudigen.

Zoho Analytics beste rapportagefuncties

Eenvoudige drag-and-drop interface om eenvoudig rapporten en dashboards te maken

AI-assistent Zia die je vragen kan beantwoorden in de vorm van rapporten.

Mogelijkheid om gegevens uit verschillende bronnen te combineren om multifunctionele rapporten te maken

Verbeterde samenwerkingsfuncties om rapporten en dashboards te delen en eraan samen te werken

Robuuste beveiligingsmaatregelen inclusief rolgebaseerde toegangscontroles

Zoho Analytics beperkingen

Sommige gebruikers melden een steile leercurve voor beginners

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in de gratis versie

Zoho Analytics prijzen

Zoho Analytics heeft vier prijsplannen. Betaalde plannen beginnen bij $24/maand.

Zoho Analytics gebruikerswaarderingen

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

Krijg de sterkste rapportagesoftware voor uw groeiende bedrijf

Of u nu een plug-and-play rapportagetool wilt of rapporten volledig wilt aanpassen, onze top 11 van rapportagesoftware zal uw team naar een hoger niveau tillen.

Het probleem is dat de meeste van deze tools niet goedkoop zijn en complex in gebruik. Naar onze bescheiden mening is ClickUp de meest robuuste optie voor het geld. Bespaar tijd, verminder gedoe en doe beter zaken met de ingebouwde rapportagetools en sjablonen van ClickUp.

