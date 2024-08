9 Beste white label marketingsoftware voor bureaus in 2024

White label marketingsoftware is een SaaS-product waarmee je deskundige diensten van derden kunt aanbieden, gemerkt als je eigen diensten.

Of je nu aangepaste deelrapporten wilt delen of aanvullende digitale marketingservices wilt rebranden, white label software kan je daarbij helpen.

Ontdek de tools en white label marketingservices die je nodig hebt om je clients met één druk op de knop te voorzien van site-, sociale, zoek- en e-mailanalyses. Of bied add-on white label diensten zoals lokale SEO en leadgeneratie zonder dat je meer teamleden hoeft in te huren of je eigen software hoeft te ontwikkelen.

Bekijk hieronder de beste white label diensten voor digitale marketingbureaus!

Wat moet je zoeken in white label marketingsoftware?

Het kiezen van de beste white label marketingsoftware voor je social media of digitale marketingbureau kan je aanbod uitbreiden en de algehele aantrekkingskracht van je dienst verbeteren. Maar met zoveel keuzes, hoe weet je waar je moet beginnen?

Hier zijn de sleutel functies waar je op moet letten:

Intuïtieve interface: Uw white label software moet een evenwicht vinden tussen het aanbieden van uitgebreide functies en eenvoudig te navigeren zijn

Uw white label software moet een evenwicht vinden tussen het aanbieden van uitgebreide functies en eenvoudig te navigeren zijn Aanpassing: Je merk is uniek, dus je tools moeten dat ook zijn. Zorg ervoor dat de white label software voldoende ruimte biedt voorbranding, kleurenschema's en logo's. U wilt dat het naadloos aansluit bij de esthetiek van uw agentschap

Je merk is uniek, dus je tools moeten dat ook zijn. Zorg ervoor dat de white label software voldoende ruimte biedt voorbranding, kleurenschema's en logo's. U wilt dat het naadloos aansluit bij de esthetiek van uw agentschap Functies en functionaliteit: Marketing is divers. Je white label software moet zoveel mogelijk bases dekken: SEO, sociale media, e-mailmarketing, content aanmaken en analyse. Hoe veelzijdiger, hoe beter

Marketing is divers. Je white label software moet zoveel mogelijk bases dekken: SEO, sociale media, e-mailmarketing, content aanmaken en analyse. Hoe veelzijdiger, hoe beter Klantenservice: Zelfs met de meest gebruiksvriendelijke white label marketingsoftware kun je tegen een blokkade aanlopen. Deskundige klantenservice van een snel en alert team kan je behoeden voor vertragingen die resulteren in ontevreden clients

Zelfs met de meest gebruiksvriendelijke white label marketingsoftware kun je tegen een blokkade aanlopen. Deskundige klantenservice van een snel en alert team kan je behoeden voor vertragingen die resulteren in ontevreden clients Prijzen: Er is een white label marketing tool voor elke portemonnee. De uitdaging is om er een te vinden die kosten en kwaliteit effectief in balans brengt

Onthoud dat het doel is om je diensten te verbeteren, de ervaring van je clienten te verbeteren en groei te stimuleren. Zorg ervoor dat je white label marketingsoftware aan al deze boxen voldoet ✔️

De 9 beste white label marketingsoftware voor gebruik in 2024

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Met ClickUp krijgt u een uitgebreid pakket marketing- en tools voor projectmanagement in een alles-in-één productiviteitsplatform. Van taken bijhouden en samenwerken tot projectmanagement voor sociale media de allesomvattende aanpak van digitaal marketingbeheer maakt het moeilijk om bureaus en ondernemingen .

De ClickUp sjabloon voor marketingbureau laat je gemakkelijk meerdere campagnes en clients beheren terwijl je al je projecten bijhoudt vanaf één dashboard. U kunt het brede aanbod van diensten aanpassen aan uw behoeften (en schalen als u groeit) met een ontelbare selectie sjablonen, waaronder:

ClickUp beste functies

Zoveel aanpassingsopties

Mogelijkheid om mensen te taggen

Uitstekendesamenwerkingstools voor ondernemingen ClickUp limieten

Wit label is alleen beschikbaar op het Enterprise-abonnement

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app (nog niet!)

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.323+ beoordelingen)

4,7/5 (8.323+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.752+ beoordelingen)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign De white labeling van ActiveCampaign biedt aanpassing per account, zodat zelfs uw clients kunnen genieten van aangepaste branding .

White labeling is beschikbaar voor alle Enterprise en tot op zekere hoogte ook voor Small Business accounts en kost niets extra.

Je kunt het domein veranderen, het logo omwisselen en HTML/CSS aanpassen voor een echt aangepaste look. Bovendien kun je knoppen toevoegen of verwijderen, terwijl je alle ActiveCampaign-referenties verwijdert.

ActiveCampaign beste functies

Uitstekende klantenservice

Breed bereik aan functies voor automatisering

Naadloze integraties met basis-apps

ActiveCampaign-beperkingen

E-mail tools zouden gebruiksvriendelijker kunnen zijn

Beperkte rapportage per e-mail

Moeilijke integratie met niet-standaard apps

ActiveCampaign-prijzen

ActiveCampaign biedt verschillende soorten abonnementen. Hieronder vind je de prijzen voor het Marketing abonnement.

Plus : $49/maand voor 3 gebruikers

: $49/maand voor 3 gebruikers Professioneel : $149/maand voor 5 gebruikers

: $149/maand voor 5 gebruikers Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (10.273+ beoordelingen)

4,5/5 (10.273+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.246+ beoordelingen)

3. SE-rangschikking

via SE rangschikking SE Ranking is een handige tool voor marketingbureaus, boordevol functies. Deze omvatten realtime controles op SEO en PPC, hulp bij sociale media, websitebeoordelingen en dashboards die je kunt personaliseren.

De white label SEO-software biedt onbeperkte rapportages en stelt je in staat om het platform aan te passen met je eigen huisstijl.

Met zijn vriendelijke ontwerp en vele middelen past SE Ranking gemakkelijk in uw dagelijkse werk

SE Ranking beste functies

Handige onboarding sessies

Vriendelijke dashboards

Helpt met SEO voor meerdere clients

SE Ranking limieten

Abonnement met lagere prijzen heeft beperkt bijhouden

Sommige gebruikers klagen over fouten met het controleren van backlinks

SE Ranking prijzen

Essentieel : $44/maand

: $44/maand Pro : $87.20/maand

: $87.20/maand Business: $191,20/maand

SE Ranking beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.187+ beoordelingen)

4.8/5 (1.187+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (269+ beoordelingen)

4. Metrics kijken

via Metriek bekijken Met zijn eenvoudige interface en uitgebreide tools voor e-mail rapportage kan Metris Watch een goede white label software-optie zijn voor uw digitale marketingdiensten.

Je kunt zelf je kleuren kiezen en rapportages voorzien van je logo en ze vervolgens rechtstreeks vanuit de door jou gekozen e-mail versturen.

Zeg maar dag tegen lompe PDF's, vervelende koppelingen en webgebaseerde rapportages. Metrics Watch levert voltooide marketingrapporten rechtstreeks in de inbox van je clients.

Metrics Watch beste functies

Eenvoudige, snelle installatie

Uitstekende klantenservice

Real-time waarschuwingen

Metrics Watch limieten

Hulp nodig van klantenservice om aangepaste statistieken in te stellen

Beperkte ontwerpopties

Prijzen van Metrics Watch

Starter : $29/maand

: $29/maand Pro : $50/maand per gebruiker

: $50/maand per gebruiker Premium : $100/maand per gebruiker

: $100/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Metrics Watch beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (1+ beoordelingen)

4.0/5 (1+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3+ beoordelingen)

5. Semrush

via Semrush Semrush is een van de beste SEO-bureau software op de markt. Het biedt een breed bereik aan functies, waaronder trefwoordonderzoek, concurrentieanalyse, backlinkanalyse en website auditing. Semrush wordt gebruikt door bedrijven van elke grootte, van kleine startups tot grote ondernemingen.

Binnen de tool Mijn rapporten kunnen bedrijven rapporten maken met geïntegreerde gegevens van Google Search Console, Google My Business, Google Analytics en Semrush-tools

Semrush biedt ook een white label service voor het schrijven van content, Marketplace genaamd, die los staat van de hoofdwebsite.

Semrush beste functies

Topbron voor trefwoordonderzoek en auditing

Fantastische klantenservice

Veel gratis trainingsbronnen

Semrush limieten

Duur, vooral met addons

Bureaus en teams moeten een gedeelde login gebruiken

Niet ideaal voor bedrijven die regionale of lokale SEO bijhouden

Semrush prijzen

**Pro: $130/maand

Guru : $250/maand per gebruiker

: $250/maand per gebruiker Business : $500/maand per gebruiker

: $500/maand per gebruiker Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Semrush beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.755+ beoordelingen)

4.5/5 (1.755+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.112+ beoordelingen)

6. SocialPilot

via SocialPilot Social Media Management Platform SocialPilot biedt white label rapportage van sociale analytics op meerdere platforms.

Social Pilot is een go-to platform voor veel social media bureaus. De mogelijkheid om tot 500 berichten in één keer te plannen, snel berichten te genereren met ingebouwde AI en samen te werken met teamleden en clients maken het een populaire keuze voor marketingcampagnes.

De white label PDF rapportages presenteren gedetailleerde statistieken voor al je sociale content, op basis van pagina's of berichten.

SocialPilot beste functies

Inheemse AI voor het eenvoudig genereren van posts

Redelijke prijs

Kan veel social media accounts aan

SocialPilot beperkingen

Aparte rapportage voor elk social media account

Tijdrovend om in te stellen

Beperkte integraties met derden

SocialPilot prijzen

Professioneel : $26/maand

: $26/maand Klein Team : $43/maand

: $43/maand Bureau : $85/maand

: $85/maand Agency+: $170/maand

SocialPilot beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (581+ beoordelingen)

4.5/5 (581+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (358+ beoordelingen)

7. Verzendbaar

via Verzendbaar Sendible is een uitgebreide tool voor het beheer van sociale media waarmee bedrijven, met name agentschappen, hun aanwezigheid op sociale media effectief kunnen beheren en versterken.

Sendible White Label biedt bureaus aangepaste branding en domein, met geavanceerde rapportage tools. U kunt ook toepassingen opnemen in de white label tool en genieten van naadloze integratie.

In de kern stelt Sendible gebruikers in staat om sociale mediaposts te plannen op meerdere platforms, waaronder Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en meer, vanaf één enkel dashboard. Het platform bevat social media monitoring van vermeldingen

Naast planning biedt Sendible uitgebreide mogelijkheden voor social media monitoring. Gebruikers kunnen vermeldingen van hun merk in sociale media bijhouden, zodat ze snel kunnen reageren op vragen en feedback van klanten.

Sendible bevat ook functies voor samenwerking, zodat teams samen kunnen werken aan social media content, zodat er een eenduidige merkboodschap ontstaat op alle platforms.

Sendible beste functies

Werkt goed voor bureaus met meerdere accounts

Eenvoudig in gebruik, zeer intuïtief

Volledige kalendervoorbeelden

Sendible beperkingen

Een beetje duur, geen gratis versie

Sommige gebruikers rapporteren beperkte functies op LinkedIn en Pinterest

Automatisch geplande berichten worden soms zonder notificatie geweigerd

Sendible prijzen

Maker : $29/maand

: $29/maand Traction : $89/maand per gebruiker

: $89/maand per gebruiker White Label : $399/maand per gebruiker

: $399/maand per gebruiker Aangepast abonnement: Neem contact op voor prijzen

Sendible beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (844+ beoordelingen)

4.5/5 (844+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (120+ beoordelingen)

8. OptinMonster

via OptinMonster Leadgeneratietool OptinMonster helpt bureaus, bloggers en bedrijven conversiecampagnes op te zetten met websitetools zoals pop-ups, zwevende balken, schuifbalken en inline formulieren.

De software is ontworpen voor serieuze betrokkenheid en conversies en biedt alles wat u nodig hebt om bezoekers betrokken te houden op uw website, zoals:

Lightbox pop-ups

Gegamificeerde wielen

Geolocatie targeting

Detectie vertrekintentie

Targeting op paginaniveau

OptinMonster biedt geen white label service, maar wel white label tools. Je kunt bijvoorbeeld het dashboard aanpassen met je eigen branding. Voeg dan je logo, icoon, tekst en kleuren toe.

OptinMonster beste functies

Uitzonderlijke kwaliteit

Flexibele, aanpasbare websitetools

Gemakkelijk te gebruiken

OptinMonster beperkingen

Geen responsief ontwerp op mobiel

Mogelijk wachttijden voor klantenservice

Beperkte white label diensten

OptinMonster prijzen

Basic : $9/maand

: $9/maand Plus : $19/maand

: $19/maand Pro : $29/maand

: $29/maand Groei: $49/maand

OptinMonster beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (83+ beoordelingen)

4.3/5 (83+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

9. Verkoop

via Vendasta Vendasta is een AI-ondersteunde white label software die een (zeer) brede selectie biedt van digitale marketing apps en oplossingen die bureaus kunnen doorverkopen.

Het white label marketingplatform biedt alles wat je nodig hebt om producten door te verkopen met jouw merknaam erop, inclusief tools voor facturering, verkoop, marketing en fulfillment. Het is een alles-in-één white label oplossing voor merken die op zoek zijn naar een toegewijd white label platform.

Als je op zoek bent naar de grootste selectie white label marketingtools, zul je genieten van de eindeloze keuzemogelijkheden, waaronder:

White label e-mailmarketing

White label SEO-tools

White label automatisering van marketing

White label website builder

Vendasta beste functies

Grote selectie white label producten

Uitgebreide trainingsbibliotheek

Zeer ondersteunend team

Vendasta limieten

Back-end kan verwarrend zijn

Verschillende beoordelaars rapporteren middelmatige kwaliteit van sommige diensten

Vendasta prijzen

Gratis

Essentials : $359/maand + $500 onboarding

: $359/maand + $500 onboarding Professioneel : $749/maand + $750 onboarding

: $749/maand + $750 onboarding Premium : $1.579/maand + $1.000 onboarding

: $1.579/maand + $1.000 onboarding Aangepast: $3.099+/maand + onboarding

Vendasta beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (312+ beoordelingen)

4.5/5 (312+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (154+ beoordelingen)

