10 gratis QBR-sjablonen (Quarterly Business Review) voor 2024

Organisaties bewegen sneller dan ooit, met meer mensen, afdelingen en technologie die samenkomen om grote, ambitieuze doelen te bereiken. QBR's bieden een gestructureerd forum voor teams om af te stemmen op doelen zichzelf verantwoordelijk houden, samenwerken en streven naar voortdurende verbetering.

Door regelmatig QBR's uit te voeren, kunnen organisaties hun prestaties verbeteren gericht blijven op hun doelen en ervoor zorgen dat ze waarde leveren aan hun klanten en belanghebbenden.

Wat is een QBR-sjabloon?

Een Quarterly Business Review sjabloon is een gestructureerd document, dashboard of presentatie die is geformatteerd voor bedrijven om gemakkelijk te beoordelen bedrijfsprestaties over het afgelopen kwartaal en plannen voor het komende kwartaal. Een typische QBR-sjabloon bevat minimaal een overzicht van belangrijkste statistieken , vooruitgang naar doelen updates over belangrijke initiatieven en problemen of uitdagingen die moeten worden aangepakt.

In wezen is dit type sjabloon ontworpen om driemaandelijkse bedrijfsbeoordelingsvergaderingen zo productief mogelijk te maken. Het document moet de discussie vergemakkelijken tussen de belangrijkste belanghebbenden, zoals leidinggevenden, afdelingshoofden en teamleiders.

Aan het einde van elke kwartaalvergadering moet iedereen op dezelfde lijn zitten en een duidelijk beeld hebben van hoe het bedrijf presteert en wat er moet gebeuren om het volgende kwartaal beter te doen.

Wat is een goed sjabloon voor een driemaandelijkse bedrijfsbeoordeling?

Een goede QBR-sjabloon is als een rapportkaart voor een bedrijf, met een duidelijk cijfer voor de bedrijfsprestaties. Maar in tegenstelling tot een rapport, is een QBR-sjabloon ontworpen om de prestaties van de afgelopen drie maanden te distilleren in een actieplan voor wat er moet gebeuren om prestaties te verbeteren in de komende drie maanden.

Naast het monitoren van de prestaties en accountplanning voor verbetering brengen de beste QBR-sjablonen een bedrijf samen, waarbij leidinggevenden, afdelingshoofden en teamleiders zich achter gemeenschappelijke doelen scharen.

Communiceer rechtstreeks met uw team in een taak, deel andere taken en upload bestanden met threaded comments in ClickUp!

Of u nu uw eerste QBR-presentatie geeft of uw honderdste, een goede sjabloon zorgt ervoor dat uw QBR-gesprek, -planning en -uitvoering een regelmatige toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf. Overweeg de volgende items, die kerncomponenten zijn die elke goede QBR-sjabloon zou moeten bevatten.

Relevante meetgegevens: De sjabloon moet relevante meetgegevens bevatten die helpen bij het volgen van de prestaties van het bedrijf. Het is belangrijk om statistieken te kiezen die zijn afgestemd op de doelen en doelstellingen van het bedrijf. Als u bijvoorbeeld een verkoop-QBR beheert, moet de sjabloon statistieken bevatten met betrekking tot omzet, gegenereerde leads en conversiepercentages.

De sjabloon moet relevante meetgegevens bevatten die helpen bij het volgen van de prestaties van het bedrijf. Het is belangrijk om statistieken te kiezen die zijn afgestemd op de doelen en doelstellingen van het bedrijf. Als u bijvoorbeeld een verkoop-QBR beheert, moet de sjabloon statistieken bevatten met betrekking tot omzet, gegenereerde leads en conversiepercentages. Duidelijkheid: QBR's bevatten veel gegevens en informatie, dus uw sjabloon moet al die complexiteit gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk maken. De mogelijkheid om grafieken en diagrammen op te nemen zal uw leven veel gemakkelijker maken wanneer u informatie visueel aantrekkelijker en gemakkelijker te consumeren wilt maken.

QBR's bevatten veel gegevens en informatie, dus uw sjabloon moet al die complexiteit gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk maken. De mogelijkheid om grafieken en diagrammen op te nemen zal uw leven veel gemakkelijker maken wanneer u informatie visueel aantrekkelijker en gemakkelijker te consumeren wilt maken. Activeerbare inzichten: Een QBR-sjabloon moet niet alleen een overzicht geven van de prestaties van het bedrijf, maar ook belangrijke inzichten en acteerbare aanbevelingen voor verbetering benadrukken.

Een QBR-sjabloon moet niet alleen een overzicht geven van de prestaties van het bedrijf, maar ook belangrijke inzichten en acteerbare aanbevelingen voor verbetering benadrukken. Flexibiliteit: Prioriteiten en strategieën veranderen van kwartaal tot kwartaal, en vaak nog vaker. Uw sjabloon moet flexibel genoeg zijn om regelmatige veranderingen aan te kunnen zonder dat u de manier waarop uw kwartaalrapport wordt ontwikkeld helemaal opnieuw hoeft te ontwerpen.

Prioriteiten en strategieën veranderen van kwartaal tot kwartaal, en vaak nog vaker. Uw sjabloon moet flexibel genoeg zijn om regelmatige veranderingen aan te kunnen zonder dat u de manier waarop uw kwartaalrapport wordt ontwikkeld helemaal opnieuw hoeft te ontwerpen. Publieksspecifiek: Tot slot moet de QBR-sjabloon op maat gemaakt zijn voor het specifieke publiek dat de sjabloon zal bekijken. Dit heeft ook te maken met flexibiliteit. In het ideale geval zou u niet voor elke stakeholder een ander QBR-rapport moeten maken, maar zou u dezelfde informatie gewoon op een andere manier moeten filteren en inkaderen voor degene die het rapport beoordeelt.

Bonus:_ 30-60-90 dagen sjablonen !

Waarom QBR's belangrijk zijn voor uw bedrijf

Driemaandelijkse bedrijfsbeoordelingen zijn als het jaarlijkse welzijnsonderzoek dat u bij een arts doet. Net zoals een arts standaardtests uitvoert om uw algehele gezondheid te controleren of mogelijke problemen eerder vast te stellen, beoordeelt een QBR de belangrijkste bedrijfs- en prestatiemetingen om regelmatig de vinger aan de pols van het bedrijf te houden.

Een goed QBR-proces helpt een bedrijf vijf dingen te bereiken:

Prestatiebeoordeling Stuurt aan op voortdurende verbetering door prestaties regelmatig te evalueren, gebieden voor groei en ontwikkeling te identificeren en actieplannen op te stellen om de prestaties te verbeteren.

10 sjablonen voor driemaandelijkse bedrijfsbeoordeling

Er zijn veel verschillende soorten QBR sjablonen beschikbaar. Afhankelijk van je specifieke behoeften en doelen, richten sommige sjablonen zich op financiële prestaties, terwijl andere gebaseerd kunnen zijn op meer kwalitatieve metingen, zoals klanttevredenheid of betrokkenheid van medewerkers .

Uw QBR-sjabloon moet worden afgestemd op uw behoeften en doelen, en moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om effectief te blijven. Hier is onze lijst met 10 QBR-sjablonen die u nu moet uitproberen:

1. ClickUp QBR sjabloon

ClickUp QBR sjabloon

Om zichtbaarheid en gecoördineerde actie te creëren in een groot aantal bewegende stukken, is de ClickUp QBR-sjabloon brengt alle essentiële bedrijfsprestatiegegevens, taakstatussen en processen samen in een enkele hub. Omdat het in ClickUp is gebouwd, biedt de sjabloon verschillende weergaven, filters en visualisaties, zodat QBR-informatie kan worden aangepast aan de beoordelingsbehoeften van elke stakeholder en elk team.

De sjabloon is gebouwd met het oog op flexibiliteit en consistentie en organiseert QBR-activiteiten in vijf belangrijke aangepaste velden: Status, Afdeling, Type, Categorie en Voltooiingspercentage.

Voor Status worden activiteiten gemarkeerd met "Te doen", "Bezig" of "Voltooid", waardoor iedereen die de QBR-presentatie bekijkt in één oogopslag kan zien waar elke activiteit staat. Het veld Afdeling maakt duidelijk welke functie, zoals het verkoopteam, customer success, marketing, etc., eigenaar is van en verantwoordelijk is voor de uitvoering van en rapportage over de activiteit.

Onder Categorieën is elke QBR-activiteit georganiseerd op "Mensen", "Proces" of "Technologie", zodat organisaties eenvoudig de grote groepen kunnen identificeren waar elke activiteit en afdeling zich aan houden. Binnen elke categorie worden taken gelabeld met een "QBR-type" dat duidelijk maakt of een taak moet worden herzien, een probleem veroorzaakt, nieuwe doelen vertegenwoordigt of een actie-item moet worden voor het volgende kwartaal.

Tot slot heeft elke taak een bijbehorend voltooiingspercentage zodat medewerkers en kijkers in vogelvlucht kunnen zien hoeveel werk er nog gedaan moet worden om de activiteit af te sluiten. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp QBR-bord sjabloon (bordweergave)

ClickUp QBR rijstrooksjabloon (bordweergave)

Zakelijke prioriteiten veranderen regelmatig, waardoor het belangrijk is voor teams om te weten welke requirements nog in de vlucht zijn, welke zijn omgedraaid en welke helemaal zijn stopgezet. Zonder duidelijke afstemming over de huidige en toekomstige doelen kunnen teams gemakkelijk tijd besteden aan het verkeerde werk.

Elke QBR-agenda moet voldoende tijd bevatten om de belangrijkste prestatie-indicatoren van de vorige kwartalen te beoordelen en hoe deze KPI's wijzigingen in doelen en prioriteiten voor het komende kwartaal kunnen beïnvloeden.

Om veranderingsgesprekken in te bouwen in QBR-vergaderingen, ClickUp's QBR-bord sjabloon organiseert taken in vier beschrijvende categorieën: " Start", "Stop", "Doorgaan" en "Wijzigen" ." De sjabloon gebruikt een Kanban-bord om een duidelijk, verticaal overzicht van elke categorie te creëren, zodat besluitvormers niet hoeven te gissen tijdens de QBR-presentatie.

Items in het Kanban-bord kunnen eenvoudig naar verschillende banen worden gesleept als de bedrijfsprioriteiten verschuiven, waardoor het voor teams eenvoudig wordt om de volgende stappen op te volgen. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp QBR per categorie sjabloon (Lijstweergave)

ClickUp QBR per categorie sjabloon (Lijstweergave)

Een goede QBR-evaluatie moet kritieke informatie zodanig presenteren dat besluitvormers deze in één oogopslag kunnen bekijken en snel kunnen reageren. Leiders moeten weten of een activiteit van invloed kan zijn op de verkoopprestaties, de productiviteit van medewerkers of zelfs op de activiteiten van een belangrijke klant.

Als een QBR-presentatie slechts een verzameling gegevens, taken en informatie bevat, is het moeilijk om het grote geheel te ontdekken. De ClickUp QBR per categorie sjabloon plaatst elke activiteit in de grotere context van bedrijfsprioriteiten door taken te organiseren op "Mensen", "Proces" of "Technologie"

Door te zien hoe elke activiteit een van de drie kerncomponenten van het bedrijf beïnvloedt, kunnen belangrijke vragen beter worden beantwoord, zoals: Moeten we ons meer richten op medewerkers en cultuur? Zijn er risico's in onze organisatorische activiteiten? Zijn er hiaten in onze technische stack of infrastructuur? Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Kwartaaloverzicht met actiepunten Sjabloon (Lijstweergave)

ClickUp Kwartaaloverzicht met actiepunten Sjabloon (Lijstweergave)

Een effectieve QBR-vergadering moet niet alleen een overzicht geven van de belangrijkste prestatie-indicatoren van een bedrijf, maar ook belangrijke inzichten en acties blootleggen die moeten worden aangepakt vóór de volgende QBR-vergadering.

Sterker nog, ClickUp's Kwartaaloverzicht met actiepunten sjabloon doet precies dat. Op basis van het aangepaste veld "OKR Type" markeert de sjabloon alleen items van de QBR-vergadering die zijn geïdentificeerd als "Actie-items" Deze actie-items worden vervolgens georganiseerd in een lijstweergave op basis van hun respectievelijke status: "Te doen", "Bezig" of "Voltooid"

Binnen de eenvoudig te scannen Lijst met actiepunten Kunnen besluitvormers zien wie de activiteit aanstuurt, welk team verantwoordelijk is voor de activiteit en wat het voltooiingspercentage van elke activiteit is. Dit overzicht van actie-items in vogelvlucht maakt het voor leiders gemakkelijk om te beoordelen welke activiteiten aandacht nodig hebben en met wie ze moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat er actie wordt ondernomen. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Kwartaalrapport Sjabloon

ClickUp Kwartaalrapport Sjabloon

Een belangrijk onderdeel van QBR-vergaderingen is het beoordelen van de financiële gegevens van het bedrijf, inclusief uitgaven, inkomsten en cashflow. Dit is vooral belangrijk voor QBR's op het gebied van verkoop, klantsucces en marketing en HR. Door het verzamelen en beoordelen van de financiële informatie zakelijke leiders kunnen de financiële gezondheid van het bedrijf beoordelen door te kijken naar de belangrijkste financiële prestatie-indicatoren.

De ClickUp Kwartaalrapport Sjabloon creëert een kwartaal-over-kwartaal overzicht van de financiële gegevens van het bedrijf, waarbij winst en verlies (P&L) in vier categorieën worden opgesplitst: Indirecte kosten, omzet, facturering en cashflow.

Als u met financiële gegevens werkt, moet u veel rekenen. De sjabloon bevat aanwijzingen voor de belangrijkste formules, zodat je gemakkelijk belangrijke berekeningen kunt automatiseren, zoals jaargemiddelden, tempo en of de winst-en-verliesrekening op schema ligt of niet.

Het creëren van financiële transparantie tussen bedrijfsfuncties is de sleutel tot het opbouwen van sterke relaties tussen afdelingshoofden en het financiële team. Door elk kwartaal de financiën te bekijken, kunnen functionele leiders de uitgaven van hun team beter voorspellen en kunnen ze gemakkelijker goedkeuring krijgen voor nieuwe investeringen en budgetten. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Kwartaalgesprek Sjabloon

ClickUp sjabloon voor driemaandelijks functioneringsgesprek

Kwartaalgesprekken bieden de mogelijkheid om relaties op te bouwen binnen de organisatie en binnen elk team. Dit gebeurt door middel van diepgaande functioneringsgesprekken. Door de prestaties van werknemers te koppelen aan bedrijfsdoelen, zorgt u ervoor dat iedereen naar dezelfde doelen toewerkt.

Organisaties zijn bijvoorbeeld onvermoeibaar bezig met het creëren van klantwaarde, dus is het logisch dat de prestaties van customer success managers en sales managers aan dat doel worden gekoppeld. Die doelen kunnen van alles zijn: prioriteit geven aan topdeals van nieuwe klanten, het ontwikkelen van een trainingsprogramma om sterkere klantrelaties op te bouwen of gewoon het verbeteren van een verkooppraatje.

Waar een medewerker ook op wordt beoordeeld, door het te koppelen aan overkoepelende bedrijfsdoelen, wordt het gemakkelijker om tastbare feedback te geven en een gevoel van eigenaarschap te creëren bij medewerkers omdat ze kunnen zien hoe hun werk het bedrijf ondersteunt.

De ClickUp Kwartaalgesprek Sjabloon maakt het gemakkelijk om de prestaties van werknemers te koppelen aan de bedrijfsprestaties. De template richt zich op vier beoordelingscategorieën: Prestatieoverzicht, doelrealisatie, procesverbetering en werkethiek. Elke sectie wordt geleverd met voorgeformatteerde componenten om de prestaties te beoordelen van "uitstekend" tot "slecht", evenals een sectie voor managers om gedetailleerde feedback in opsommingstekens op te nemen om de beoordeling toe te lichten.

Onderaan de sjabloon voor functioneringsgesprekken staat een bevestigingsgedeelte waar zowel de werknemer als de manager hun algemene opmerkingen en hun handtekening kunnen plaatsen om te bevestigen dat ze de beoordeling hebben gelezen en goedgekeurd. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Kwartaal Stappenplan Sjabloon

ClickUp Kwartaal Roadmap Sjabloon

Effectieve QBR-bijeenkomsten worden omgezet in robuuste actieplannen voor het komende kwartaal. Om ervoor te zorgen dat deze acties bij de volgende QBR zijn uitgevoerd, hebben teams een duidelijk stappenplan nodig.

De ClickUp Kwartaal Stappenplan Sjabloon gebruikt een tijdlijnweergave die noodzakelijke toekomstige acties groepeert in standaard initiatiefcategorieën en de maand waarin ze moeten worden voltooid. Als bijvoorbeeld aankomende functies op een bepaald moment moeten worden vrijgegeven voor de volgende QBR over klantensucces, kan dat worden opgenomen in de sjabloon onder "Onderzoek" en "Software" en worden ingesteld om te implementeren in de maand voor de volgende QBR-vergadering.

Door kwartaaldoelen te organiseren in een roadmap, kunnen organisaties sterke relaties blijven opbouwen tussen functies door een gedeelde taal en tijdlijn rond wanneer en wat ze moeten leveren . Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Driemaandelijks Financieel Verslag Sjabloon

ClickUp Driemaandelijks Financieel Verslag Sjabloon

We hebben de financiële rapportage in sjabloon nr. 5 hierboven behandeld, maar ClickUp's financiële kwartaalverslag is een zeer diepe duik in de financiële prestaties van een bedrijf.

Dit is een serieuze zaak. Een Quarterly Financial Report, of QFR, is een compilatie van niet-gecontroleerde financiële gegevens, zoals balansen en winst-en-verliesrekeningen, die elke drie maanden door bedrijven worden gepubliceerd. Deze rapporten kunnen ook de resultaten van het afgelopen jaar en vergelijkende resultaten bevatten, zoals een vergelijking tussen hetzelfde kwartaal van het vorige jaar en het huidige kwartaal.

ClickUp's Quarterly Financial Report Template creëert een overzicht van kwartaal-op-kwartaal inkomsten en uitgaven. De inkomsten worden bijvoorbeeld opgesplitst in categorieën zoals "Servicekosten", "Productverkoop", "Renteopbrengsten", enz., met secties voor de totalen van het afgelopen jaar en indicatoren voor stijging en daling.

Context is altijd belangrijk als je te maken hebt met financiële gegevens. De sjabloon bevat ook een sectie voor hoogtepunten en dieptepunten uit een verkoop-, productiviteits- en budgetperspectief . Dit helpt ervoor te zorgen dat je QBR-presentatie voldoende context biedt voor besluitvormers om de gegevens te begrijpen. Deze sjabloon downloaden

9. SlideTeam PowerPoint QBR-sjabloon

Via SlideTeam

Als PowerPoint nog steeds je voorkeursmethode is voor het beheren van je driemaandelijkse bedrijfsoverzichten, dan is deze presentatiesjabloon van Slide Team iets voor jou. Deze sjabloon wordt geleverd met 80 kant-en-klare PPT-dia's die je kunt aansluiten en spelen met je driemaandelijkse hoogtepunten, belangrijkste ontwikkelingen, financieel overzicht, kasstroomoverzichten en nog veel meer.

De presentatiesjabloon wordt ook geleverd met voorbeelddia's om gerelateerde onderwerpen op te nemen in uw QBR-vergadering, zoals een product stappenplan , SWOT-analyse , organigrammen en andere onderwerpen die relevante maar niet terugkerende informatie in uw vergaderingen . Deze sjabloon downloaden

10. Sjabloon.net Microsoft Word QBR sjabloon

Via Template.net

Als je een Microsoft-kantoor loyalist, kun je aan de slag met dit Template.net Microsoft Word QBR sjabloon. Het bekijkt QBR's vanuit een 30.000 voet perspectief, met een focus op het beoordelen van belangrijke prestatie-indicatoren zoals winstuitvoering, strategische afstemming ontwikkeling en middelenbeheer.

De sjabloon bevat ook een commentaarsectie voor beoordelaars om aanbevelingen te doen over wat er moet gebeuren op basis van de bovenstaande KPI-beoordeling. Deze sjabloon downloaden

Aan de slag met de juiste sjabloon voor uw volgende QBR

QBR-bijeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Maar het doel is altijd hetzelfde - het identificeren van zorgen en lessen uit de prestaties van het vorige kwartaal en het ontwikkelen van een weloverwogen actieplan voor het volgende kwartaal.

Het vinden van de juiste sjabloon voor uw volgende QBR-presentatie kan het verschil maken om uw team op één lijn te krijgen en uw doelen te bereiken.