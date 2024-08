10 Beste organigram software voor 2024

Je hebt de uitdrukking "hypergroei" vast wel eens horen vallen in virale berichten, e-mailnieuwsbrieven of zelfs je eigen bedrijfsvergaderingen - als de organisatie met sprongen groeit op alle afdelingen. Er stromen meer leads in je sales funnel en je neemt nieuwe mensen aan om de steeds groter wordende taken en processen af te handelen.

Dit is spannend! En vereist een aantal flinke planning en organisatie om het goed te doen.

Het is een uitdaging en soms stressvol om bij te houden en te begrijpen hoe zoveel nieuwe rollen in elkaar passen in een organisatie. Hoe weet je wie aan wie rapporteert? En wie is verantwoordelijk voor een bepaalde taak?

šŸ¹ Invoeren: organigrammen

Organogrammen zijn een geweldig hulpmiddel om duidelijk te maken hoe ieders rollen in elkaar steken, vooral voor bedrijven met een toestroom van nieuwe medewerkers. Maar hoe maak je er een? Nou, je raadt het al, er zijn een heleboel hulpmiddelen om je daarbij te helpen en wij hebben het werk gedaan om je te helpen kiezen welke het beste bij je past.

Laten we eens duiken in de top 10 van organigramsoftware om de belangrijkste functies, voor- en nadelen, beoordelingen en nog veel meer te bespreken.

Wat is organogram-software?

We zullen uw vermoedens hier en nu bevestigen: ja, organogrammen is een afkorting voor organizational charts. En hoewel het misschien lijkt alsof het alleen een HR-tool is en deel uitmaakt van HR KPI's ze eigenlijk iedereen die voor het bedrijf werkt ten goede komen.

Een organigram is een diagram dat de volledige werknemersstructuur van je bedrijf weergeeft, waarin elke afdeling wordt weergegeven, hoe ze zich tot elkaar verhouden en welke rollen ze vervullen.

Software voor organogrammen is handig wanneer u het volgende wilt doen uw personeelsbestand wilt modelleren voor maximale efficiƫntie en effectiviteit, of wanneer u probeert uit te zoeken met wie u contact moet opnemen op afdelingen die u niet kent. Het resultaat is een organigram waarmee mensen weten wie aan wie rapporteert, wie wat doet en hoe het bedrijf in elkaar zit.

Groeiende bedrijven hebben bovendien vaak te maken met veranderingen in afdelingsstructuren, dus het is belangrijk om altijd een bijgewerkt organigram te hebben dat voor iedereen toegankelijk is om processen met vertrouwen en efficiƫntie uit te voeren.

Maak je klaar voor onze top 10 van organigramsoftware, gerangschikt en beoordeeld voor jouw gemak.

1. ClickUp

noem uw team en werk samen met hen met realtime bewerking terwijl u uw organigram maakt vanaf nul of met een sjabloon in ClickUp Whiteboards_ ClickUp is een alles-in-Ć©Ć©n productiviteitstool die teams in verschillende industrieĆ«n om hun processen te optimaliseren, projectupdates te controleren en slimmer samen te werken, allemaal op Ć©Ć©n platform. ClickUp is ontworpen voor teams van elke grootte, van eenmanszaken tot grote ondernemingen, waardoor het een flexibel en ideaal hulpmiddel is voor groeiende bedrijven die organogrammen naar een hoger niveau willen tillen. šŸš€

Of u nu een beginner of een goeroe bent, u kunt de mogelijkheden van ClickUp aanpassen aan de grootte en behoeften van uw team.

Belangrijkste functies

ClickUp zit boordevol honderden functionele hulpmiddelen raden we u aan te beginnen met deze drie voor uw organigram en digitaal diagrammen nodig hebt (zonder geld op te hoesten!): Templates, Whiteboards en Mindmaps. šŸ“ˆ

Key feature 1: ClickUp's organigram sjabloon šŸ§‘šŸ»ā€šŸ’» ClickUp's organigram sjabloon laat u zien wie aan wie rapporteert en visualiseert alle cross-functionele relaties binnen uw bedrijf. Dit organigram is gemaakt in

ClickUp Whiteboards waardoor het visueel aantrekkelijk en super aanpasbaar is!

Visualiseer eenvoudig de structuur en indeling van je teams met dit eenvoudige Whiteboard-sjabloon voor organigrammen

Belangrijkste kenmerk 2: ClickUp Whiteboards šŸŽØ

Met ClickUp Whiteboards het maken van een organigram is nog nooit zo gemakkelijker of leuker geweest . Teken uit de vrije hand in gecoƶrdineerde kleuren, sleep verbindingen tussen vormen, plaats afbeeldingen of media en documenten insluiten om je organigram tot leven te brengen - alles op een eindeloos canvas met realtime bewerking om naast het team te werken zonder overlap.

breng het netwerk van rollen in uw organisatie in kaart op een intuĆÆtieve en zeer visuele Mindmap in ClickUp_

Als u ClickUp Whiteboards cool vond, zult u Mindmaps geweldig vinden. Plus, u kunt zelfs een Mindmap op uw Whiteboard maken! Maar daarover dadelijk meer. šŸ¤“ Een mindmap is een hiĆ«rarchisch diagram dat je opbouwt rond Ć©Ć©n of meerdere hoofdideeĆ«n. Het verbetert de niet-lineaire organisatie van informatie, waardoor je een concept als een professional kunt bekijken en analyseren.

Enkele veelvoorkomende mindmaps use case voorbeelden zijn projectbeheer, planning van bedrijfsstrategieƫn en productie. ClickUp Mindmaps geeft u de ruimte om uw organigram en ideeƫn tot in het oneindige uit te breiden! Geen wonder dat het de eerste plaats scoort onder de beste software voor mindmapping . Bovendien kunt u lijsten, taken, checklists en subtaken uit uw werkruimte rechtstreeks aan uw ClickUp Mindmap toevoegen, zodat deze automatisch wordt bijgewerkt als deze bronnen worden bewerkt.

Eenvoudig organigrammen bouwen, aanpassen en verwijderen, rechtstreeks vanuit Mindmaps

Schakel over naar de blanco modus en bouw uw mindmap vanaf de grond op

Geniet van een heldere zichtbaarheid van uw organogram door lege takken uit te filteren

Houd iedereen buiten uw werkruimte op de hoogte van de voortgang van uw project

ga dieper in op hoe het werkt mindmaps de manier veranderen waarop je projecten beheert_ ._

Voordelen van ClickUp

Mobielvriendelijk platform om uw organigram onderweg te maken en te bekijken

Een alles-in-Ć©Ć©n oplossing voor elke tool in uw technische stapel - u hoeft niet meer te wisselen tussen tabbladen enmeer dan 1000 integraties om uw workflow soepel te laten verlopen

Nodig het hele team uit en werk ermee samen om het organigram op te stellen

24/7 klantenondersteuning en diepgaande webinars

Kies uit een groeiende bibliotheek van kant-en-klare sjablonen of pas je eigen sjablonen aan om tijd te besparen

Het geeft je 100+ native integraties inclusief Integromat en Zapier Nadelen van ClickUp

De mobiele app heeft niet alle ClickUp weergaven... nog niet! šŸ”®

ClickUp prijzen

Neem een Free-forever-abonnement om te zien hoe ClickUp wonderen voor u kan verrichten. Upgrade vervolgens om het maken van organogrammen in een stroomversnelling te brengen (de volgende prijzen worden jaarlijks gefactureerd):

Unlimited ($7 per seat per maand): Tal van krachtige functies voor whiteboards, documenten, sjablonen, onbeperkte taken en leden, 100 MB opslagruimte en meer

Tal van krachtige functies voor whiteboards, documenten, sjablonen, onbeperkte taken en leden, 100 MB opslagruimte en meer Zakelijk ($12 per seat per maand): Onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile-rapportage en meer

Onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile-rapportage en meer Enterprise (aangepaste prijzen, neem contact met ons op!): subtaken in meerdere lijsten, aangepaste rollen, aangepaste machtigingen, meer automatiseringen en API, en meer

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (4.430+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (2.820+ beoordelingen)

2. De organisatie

maak je eigen organigram en blader door anderen via De organisatie The Org is nog een van de beste gratis organogram-software om je organisatiestructuur te maken en te delen met iedereen - en dan bedoelen we ook _iedereen. Iedereen heeft toegang tot de organigrammen die op dit platform zijn gemaakt, dus je kunt een kijkje nemen in de organigrammen van andere toonaangevende bedrijven (denk aan: Google, Tesla, Netflix en Amazon) en inspiratie lenen van andere krachtige bedrijven om je bedrijf van brandstof te voorzien.

De topfuncties van de organisatie

Explore: Bekijk en volg toonaangevende kolossen in verschillende sectoren voor krachtige inspiratie

Bekijk en volg toonaangevende kolossen in verschillende sectoren voor krachtige inspiratie Gidsen: Verkrijg diepgaande en gratis hulpmiddelen om betere organigrammen te maken, uw aanwervingsvaardigheden aan te scherpen en uw teamstructuren te verbeteren

Verkrijg diepgaande en gratis hulpmiddelen om betere organigrammen te maken, uw aanwervingsvaardigheden aan te scherpen en uw teamstructuren te verbeteren Talent: Op zoek naar topkandidaten? Laat uw cultuur en mensen zien met behulp van een openbaar organigram.

Op zoek naar topkandidaten? Laat uw cultuur en mensen zien met behulp van een openbaar organigram. Scout: Ontvang kandidaten van hoge kwaliteit in uw agenda

De organisatieprofs

Gebruiksvriendelijke UI maakt het gebruik van het platform een fluitje van een cent

Stelt uw team in staat om te communiceren met de bemanning van andere bedrijven, ideeƫn uit te wisselen en te laten zien wat u in huis hebt - bijna zoals sociale media voor organigrammen!

Kandidaten kunnen uw openstaande functies bekijken en zien of ze bij u passen

De nadelen van Org

TBH, misschien wilt u uw organigram nog niet delen met externe partijen

Prijzen van de organisatie

U kunt deze organogram-software gratis gebruiken!

The Org klantwaarderingen

G2: N.V.T

Capterra: N/A

3. Lucidchart

Creƫer organigrammen in een eindeloze ruimte via Lucidchart Een cloud-gebaseerde werkruimte, Lucidchart laat je meer doen dan alleen je eigen organigram maken. Van het maken van mindmaps en wireframes tot het brainstormen over ideeƫn, de tool houdt stand bij veel belangrijke tests.

Je kunt vanaf de grond af aan beginnen of een sjabloon om organigrammen te maken snel.

Topfuncties van Lucidchart

Diagramfuncties: Diagrammeer uw processen en mensen voor optimale communicatie van complexe ideeƫn.

Diagrammeer uw processen en mensen voor optimale communicatie van complexe ideeĆ«n. IntuĆÆtieve interface: Het cloudgebaseerde platform maakt diagrammen pijnloos, ongeacht het besturingssysteem, het apparaat of de browser

Het cloudgebaseerde platform maakt diagrammen pijnloos, ongeacht het besturingssysteem, het apparaat of de browser Samenwerktools: Stimuleer samenwerking! Maak gebruik van samenwerkingscursors, chat in de editor, functies voor co-auteurschap en vormspecifiek commentaar.

Stimuleer samenwerking! Maak gebruik van samenwerkingscursors, chat in de editor, functies voor co-auteurschap en vormspecifiek commentaar. Autovisualisatie: Genereer ERD's, organigrammen en meer met behulp van autovisualisatie

Genereer ERD's, organigrammen en meer met behulp van autovisualisatie Gegevenskoppeling: Overlay cruciale details op bestaande diagrammen om gegevens direct in context te bekijken

Overlay cruciale details op bestaande diagrammen om gegevens direct in context te bekijken Integratie:Integreer met Asana, Microsoft Office, Slack,Google Werkruimte, en andere apps waar de conversatie al plaatsvindt

Voordelen van Lucidchart

Gemakkelijk te gebruiken

Presenteerbare en afdrukbare interface

Single Sign-On inschakelen

Kant-en-klare sjablonen

Nadelen van Lucidchart

De pictogrammenbibliotheek biedt beperkte algemene pictogrammen, alleen op techniek gebaseerde activa

Kan standaardkleur en -grootte niet aanpassen

Moeilijk om het portaal aan te passen

Kan geen nieuwe grafiek maken op een reeds gepersonaliseerde grafiek

Prijzen van Lucidchart

Gratis: Drie bewerkbare documenten, 100 sjablonen (inclusiefHR-sjablonen) en basale samenwerkingsfuncties en integraties

Drie bewerkbare documenten, 100 sjablonen (inclusiefHR-sjablonen) en basale samenwerkingsfuncties en integraties Individueel (vanaf $7,95): Onbeperkt bewerkbare documenten, meer dan 1.000 professionele sjablonen

Onbeperkt bewerkbare documenten, meer dan 1.000 professionele sjablonen Team (vanaf $9 per gebruiker): Geavanceerde samenwerkingsfuncties en integraties

Geavanceerde samenwerkingsfuncties en integraties Enterprise (aangepaste prijs): Geavanceerde beheerfuncties

Klantenwaardering Lucidchart

G2: 4.6/5 (1.610+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (1.430+ beoordelingen)

Bonus: UML diagram sjablonen !

4. Creately

creƫer je eigen organigram via_ Creately Creately is een algemene diagramsoftware met robuuste functies voor organogrammen, commentaar en samenwerking. Met deze tool zijn je professionele diagrammen slechts een paar klikken verwijderd. En hoewel Creately cloudgebaseerd is, kun je het ook offline gebruiken!

Belangrijkste functies van Creately

Een werkruimte die verder gaat dan visuals: Bevrijd uw gegevens van spreadsheets en tabellen. U kunt taken, gegevens, koppelingen, notities, workflowstatus en meer toevoegen

Bevrijd uw gegevens van spreadsheets en tabellen. U kunt taken, gegevens, koppelingen, notities, workflowstatus en meer toevoegen Robuuste synchronisatie: Hetzelfde item kan verschijnen als een processtap, plaknotitie of taart! (als dat voor u werkt)

Hetzelfde item kan verschijnen als een processtap, plaknotitie of taart! (als dat voor u werkt) Sensibele gegevensintegratie: Haal alleen gewenste items op uit platforms die normaal gesproken niets met elkaar te maken hebben

Creately voordelen

Verbluffende gebruikersinterface

Eenvoudig aan te passen organigram

De gratis versie geeft u meer ruimte dan verwacht

Nadelen van Creately

Een beperkt aantal tutorials

Lijnen maken tussen verbindingen kan moeilijk zijn

Prijzen van Creately

Het heeft een gratis plan voor een proefrit. Daarna kunt u upgraden naar:

Gratis: Drie werkruimten, Ć©Ć©n map, een beperkt aantal vormen, basisfuncties voor samenwerking, beperkte opslagruimte

Drie werkruimten, Ć©Ć©n map, een beperkt aantal vormen, basisfuncties voor samenwerking, beperkte opslagruimte Persoonlijk plan ($4 per maand): Onbeperkte werkruimten, onbeperkte mappen, onbeperkte vormen, 5 GB opslagruimte

Onbeperkte werkruimten, onbeperkte mappen, onbeperkte vormen, 5 GB opslagruimte Team ($4,80 per gebruiker, per maand): 10 GB opslag, onbeperkte samenwerkingsmogelijkheden, ondersteuning met prioriteit

10 GB opslag, onbeperkte samenwerkingsmogelijkheden, ondersteuning met prioriteit Enterprise (aangepaste prijzen): Geavanceerde teambeheerfuncties, SSO,succes klanten ondersteuning

Beoordelingen van Creately klanten

5. ChartHop

houd bij wie je bedrijf betreedt of verlaat met een organigram via_ ChartHop ChartHop is een van de nieuwkomers op het gebied van organogramsoftware. Deze organogrammaker wil organisaties helpen om de rol van elk individu beter te communiceren en transparantie te bieden door te laten zien wie een bedrijf betreedt of verlaat.

Met ChartHop kun je het steeds veranderende organogram beheren en wijzigingen opslaan voor toekomstig gebruik, zodat je je PowerPoint- en spreadsheet-bedrijfsmap uit het raam kunt gooien.

Topfuncties van ChartHop

Visualiseren: Snijd uw organigram met veel gegevens in plakjes en blokjes op verschillende gegevenspunten zoals team, aanstelling en prestatiebeoordeling

Snijd uw organigram met veel gegevens in plakjes en blokjes op verschillende gegevenspunten zoals team, aanstelling en prestatiebeoordeling Historische versies exporteren: Exporteer en controleer het hele organigram, de momentopname van het laatste kwartaal of alleen een afdeling

Exporteer en controleer het hele organigram, de momentopname van het laatste kwartaal of alleen een afdeling Personeelsdirectory filteren: Medewerkers kunnen vaardigheden, interesses, hobby's, enz. delen. De resultaten? Sterkere relaties

Voordelen van ChartHop

Individuele werknemers kunnen doelen stellen en verantwoording afleggen

Bevordert een positieve bedrijfscultuur

Nadelen van ChartHop

Het kan een uitdaging zijn om sommige cruciale functies snel te vinden

De organigram zoomt snel in en uit waardoor het moeilijk is om effectief te navigeren

Enige vertraging bij het laden

ChartHop prijzen

Basis (gratis tot 150 werknemers): Tools voor managers en werknemers, organigramfunctie, werknemersdirectory, SSO

Tools voor managers en werknemers, organigramfunctie, werknemersdirectory, SSO Standaard ($8 per werknemer, per maand): Implementatiediensten, personeelsanalyses, prestatiebeoordelingen, enquĆŖtes en feedback

Implementatiediensten, personeelsanalyses, prestatiebeoordelingen, enquĆŖtes en feedback Premium ($12 per werknemer, per maand): ATS-integratie, extra integraties, toegewijde customer success manager

ChartHop klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

6. Pingboard

nog meer toevoegen aan je organigram via_ Pingboard Pingboard beweert "een organigram met superkrachten" te zijn Het beschikt over maar liefst 32.000+ sjablonen. Dus wat je organisatiestructuur ook is, Pingboard helpt je om het op een logische manier in kaart te brengen.

Je kunt een compleet personeelsdossier samenstellen met persoonlijke gegevens zoals interesses, functietitels, functies, verjaardagen en contactgegevens.

Belangrijkste functies van Pingboard

360 graden overzicht van connecties: Bepaal snel wie aan wie rapporteert en hoe uw organisatie in elkaar steekt

Bepaal snel wie aan wie rapporteert en hoe uw organisatie in elkaar steekt Automatische updates: Iemand is bij de organisatie gekomen, heeft zijn naam veranderd of is hoger op de ladder gekomen? Pingboard werkt zijn gegevens automatisch bij

Iemand is bij de organisatie gekomen, heeft zijn naam veranderd of is hoger op de ladder gekomen? Pingboard werkt zijn gegevens automatisch bij Aankondig openstaande rollen : Vertel over interne mogelijkheden en verwachte functies. Aan wie rapporteren ze en met wie werken ze samen?

Vertel over interne mogelijkheden en verwachte functies. Aan wie rapporteren ze en met wie werken ze samen? Veilig delen: U kunt het organigram delen met de raad van bestuur, consultants en anderen

U kunt het organigram delen met de raad van bestuur, consultants en anderen Persoonlijk organigram: Brainstorm ideeƫn voor reorganisatie en aanwerving voordat u openstaande functies op de live org plaatst

Pingboard voordelen

Kan worden geĆÆntegreerd met de individuele agenda voor gestroomlijnde communicatie over nieuwe medewerkers, verjaardagen en werkverjaardagen

Geschikt voor mobiele apparaten

Integreert met verschillende platforms zoals OneLogin, Google Suite

Nadelen van Pingboard

Als u het gratis plan gebruikt, zult u het moeten opnemen tegen herhaalde verzoeken om te upgraden, zelfs als u tevreden bent met het gratis plan

Iets duurder dan de naaste concurrenten

Pingboard prijzen

Team (vanaf $99 per maand voor 50 plaatsen): Adresboek en profielen, organogrammen, collegiale erkenning, aangepaste velden, rapporten en de functie voor het delen van organogrammen

Adresboek en profielen, organogrammen, collegiale erkenning, aangepaste velden, rapporten en de functie voor het delen van organogrammen Bedrijf (vanaf $199 per maand voor 1.000 plaatsen): Geavanceerde synchronisatie, API

Beoordelingen van Pingboard-klanten

G2: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (580+ beoordelingen)

7. ClosePlan door People.ai

bouw uw organisatie rechtstreeks op vanuit uw Salesforce-contacten via_ SluitPlan door People.ai People.ai brengt u ClosePlan, een Salesforce-toepassing van derden. Met deze software kunt u direct vanuit uw huidige Salesforce-contacten een organigram maken.

CloseUp Relationship Maps biedt verkoopteams een naadloze organogramcreator om de structuur van een organisatie te visualiseren en leads te bekijken tot aan de afsluiting.

Belangrijkste functies van ClosePlan

Betrokkenheidsgegevens: People.ai haalt gegevens uit samenwerkingssystemen, agenda's en e-mail. Het resultaat? Diepgaand inzicht in de voortgang en kwaliteit van kansen

People.ai haalt gegevens uit samenwerkingssystemen, agenda's en e-mail. Het resultaat? Diepgaand inzicht in de voortgang en kwaliteit van kansen Inzichten op basis van AI: Identificeer obstakels in het traject van de deal om leads weer op het goede spoor te krijgen. Dit verhoogt de sluitingspercentages enorm

Identificeer obstakels in het traject van de deal om leads weer op het goede spoor te krijgen. Dit verhoogt de sluitingspercentages enorm Kwantificeer deals en funnel health: Verbeter de voorspelbaarheid van inkomsten door deals te kwantificeren en deel ze binnen de organisatie

Verbeter de voorspelbaarheid van inkomsten door deals te kwantificeren en deel ze binnen de organisatie Slimme" relatiekaarten: Genereer deze kaarten automatisch in Salesforce en vul de velden voor activiteiten en contactpersonen automatisch in

ClosePlan voordelen

Biedt echte gegevens voor B2B verkoopteams om nauwkeurige prognoses op te stellen

Biedt de mogelijkheid om kansen te classificeren en te volgen terwijl ze door een verkooptrechter kruipen

Versnelt de verkoopcyclus: U kunt budgeteigenaren en beĆÆnvloeders identificeren die het proces kunnen versnellen

Nadelen van ClosePlan

Heeft een steile leercurve

ClosePlan prijzen

Neem contact op met People.ai voor prijzen

Waardering ClosePlan klanten

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

8. Gliffy

sleep vormen over je organigram om je bedrijfsstructuur op te bouwen via_ Gliffy Laat je niet misleiden door de lagere prijzen van Gliffy. Het biedt je een intuĆÆtieve interface voor het slepen en neerzetten om te beginnen met het maken van organogrammen. Er zijn heel veel kant-en-klare sjablonen en je kunt de stijlen, lettertypen en kleuren aanpassen aan je eigen wensen merkstijl en behoeften .

Topfuncties van Gliffy

Diagram met gemak: Gebruik robuuste thema's of sjablonen om je idee leven in te blazen. U kunt ook vormen slepen en neerzetten!

Gebruik robuuste thema's of sjablonen om je idee leven in te blazen. U kunt ook vormen slepen en neerzetten! Delen: Krijg een URL om uw creativiteit te delen. U kunt het ook insluiten in uw website

Krijg een URL om uw creativiteit te delen. U kunt het ook insluiten in uw website Snel samenwerken: Kies zelf mensen die je tekening kunnen zien, bewerken en erover kunnen chatten

Kies zelf mensen die je tekening kunnen zien, bewerken en erover kunnen chatten Integratie: Gebruik Atlassian om een tekening toe te voegen aan Confluence en Jira

Gebruik Atlassian om een tekening toe te voegen aan Confluence en Jira Volg alles: Volg eerdere versies en reviseer indien nodig

Volg eerdere versies en reviseer indien nodig Importeren-exporteren: Importeer eerdere diagrammen en geef ze een frisse touch. Exporteer nieuwe.

Gliffy voordelen

Aan de slag met Gliffy is een fluitje van een cent

Vertrouwde en gebruiksvriendelijke gebruikersinterface met slepen-en-neerzetten-functionaliteit

Nadelen van Gliffy

Extra kosten voor Confluence add-ons

Beperkte functies in persoonlijk plan

Gliffy prijzen

Na 2 weken gratis uitproberen kun je upgraden naar een professioneel of enterprise plan.

Professioneel ($8 per maand voor maximaal negen gebruikers, $6 per maand vanaf 10 tot maximaal 50 gebruikers): Onbeperkte diagrammen, toegang tot sjablonen, 24/7 e-mailondersteuning, commentaar, privƩ delen

Onbeperkte diagrammen, toegang tot sjablonen, 24/7 e-mailondersteuning, commentaar, privƩ delen Enterprise: Aangepaste prijzen

Gliffy's Atlassian apps hebben ook een prijs. šŸ„µ

Zowel Gliffy Diagrams voor Confluence als Gliffy Diagrams voor Jira kosten geld:

$10 per maand voor maximaal 10 gebruikers

$3,80 per maand vanaf 11 gebruikers, tot 100

Beoordelingen van Gliffy klanten

G2: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4.3 (50+ beoordelingen)

9. Freshteam

maak overzichtelijke organogrammen en beheer HR-functies via_ Freshteam Met Freshteam, een product van Freshworks, kunt u moeiteloos overzichtelijke organigrammen maken. Organiseer mensen, processen en functies om ervoor te zorgen dat iedereen op Ć©Ć©n lijn zit.

Beheer HR-functies op Ć©Ć©n plek: Aanwerving, onboarding, werknemersgegevens en HR-workflows. Geen verwarring meer over wie wat moet doen.

Topfuncties van Freshteam

Automatiseer alledaagse taken: Vermindert de HR-werklast met maar liefst 75%

Vermindert de HR-werklast met maar liefst 75% Sneller inwerken: Verminder de inwerkvragen van nieuwe werknemers

Verminder de inwerkvragen van nieuwe werknemers Houd alles georganiseerd: Organiseer en bewaar werknemersgegevens achter slot en grendel

Organiseer en bewaar werknemersgegevens achter slot en grendel Vrije dagen beheren: Stressvrij bijhouden en rapporteren van afwezigheid en verlof

Stressvrij bijhouden en rapporteren van afwezigheid en verlof Naadloze integratie:Integreer met 100+ apps om iedereen op dezelfde golflengte te brengen.

Freshteam voordelen

Bespaart tijd door automatisering

Volgt het traject en de fasen van een nieuwe medewerker

Mogelijkheid om professionele carriĆØrepagina samen te stellen

Nadelen van Freshteam

Gebruikerservaring kan verwarrend zijn

Kan diversiteit van sollicitanten niet bijhouden

Beperkte analysefuncties

Freshteam prijzen

Gratis (tot 50 gebruikers): Tot drie gepubliceerde vacatures, recruitment team inbox, basis carriĆØresite, organigrammen

Tot drie gepubliceerde vacatures, recruitment team inbox, basis carriĆØresite, organigrammen Groei ($1,20 per werknemer, per maand + $71 maandelijkse platformkosten): Tot 20 gepubliceerde vacatures, vacaturebankintegraties, aanpasbare carriĆØresite, workflows voor goedkeuring van verlofdagen

Tot 20 gepubliceerde vacatures, vacaturebankintegraties, aanpasbare carriĆØresite, workflows voor goedkeuring van verlofdagen Pro ($2,40 per werknemer, per maand + $119 maandelijkse platformkosten): Tot 100 gepubliceerde vacatures, sociaal werven, aangepaste vacaturevelden, software voor elektronisch ondertekenen

Tot 100 gepubliceerde vacatures, sociaal werven, aangepaste vacaturevelden, software voor elektronisch ondertekenen Enterprise ($4,80 per seat, per maand + $203 maandelijkse platformkosten): Onbeperkte onboarding- en offboardingchecklists, aangepaste URL en SSL-certificaten, gegevens exporteren met Ć©Ć©n klik

Beoordelingen van Freshteam klanten

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (130+ beoordelingen)

10. Organische producten

organogrammen aanpassen aan je merk via_ Organimi Organimi is een eenvoudig te gebruiken organogram-software die vasthoudt aan de tools die je simpelweg nodig hebt om het web van afdelingen van je bedrijf in kaart te brengen. Gebruik een CSV import om snel een organigram te maken en voeg kleuren toe aan je organigram om je merk te weerspiegelen.

Belangrijkste functies van Organimi

Creƫer in enkele minuten: Maak verbinding met een bestaand HR-systeem of gebruik een directe integratie of CSV-bestand om snel een organigram te maken

Maak verbinding met een bestaand HR-systeem of gebruik een directe integratie of CSV-bestand om snel een organigram te maken Houd iedereen op de hoogte: Deel het organogram privƩ of openbaar. U kunt het ook insluiten op een site!

Deel het organogram privƩ of openbaar. U kunt het ook insluiten op een site! **Gebruik de SmartChart Legend om uw creativiteit te laten zien bij het ontwerpen van een organigram

Plaats een gezicht bij de naam: Maak contact met de titelhouder dankzij de functies Fotoalbums en Directory.

Organimi pros

Responsieve technische ondersteuning

Meerdere opties om uw organisatiestructuur op te schalen

Eenvoudig gegevens van leden bijwerken

Nadelen van Organimi

Sommige gebruikers hebben moeite met het opzetten van een nieuwe groep met een vergelijkbare titel als anderen in het bedrijf

Organimi prijzen

Hoeveel werknemers bent u van plan toe te voegen aan het organigram? Dat bepaalt het te betalen bedrag.

Basic (vanaf $10 per maand, tot 150 werknemers): Onbeperkte organogrammen, organen en aangepaste velden, handmatige en geautomatiseerde opbouw van organogrammen, aanpassen van organogram-merknaam

Onbeperkte organogrammen, organen en aangepaste velden, handmatige en geautomatiseerde opbouw van organogrammen, aanpassen van organogram-merknaam Premium ($20 per maand, tot 150 werknemers): Onbeperkte beheerders, speciale succesmanager, toegang totmatrix organigrammenaPI-toegang

Onbeperkte beheerders, speciale succesmanager, toegang totmatrix organigrammenaPI-toegang Neem contact op voor een aangepast plan met aangepaste prijzen

Beoordelingen van Organimi klanten

G2: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (130+ beoordelingen)

Veelgestelde vragen over organigram software

Wat zijn de voordelen van het gebruik van organogram-bouwers?

Software voor organogrammen stelt organisaties in staat om eenvoudig organigrammen te maken en bij te werken, waardoor de structuur, rollen en verantwoordelijkheden van het bedrijf duidelijk worden. Het kan ook de communicatie verbeteren, de transparantie vergroten en helpen bij de personeelsplanning en besluitvorming.

Welke functies moet ik zoeken in organogrammakers?

Bij het kiezen van organigramsoftware is het belangrijk om rekening te houden met functies zoals gebruiksgemak, aanpassingsopties, samenwerkingstools en integratie met andere softwareprogramma's. Sommige software biedt ook geavanceerde functies zoals de mogelijkheid om een organigram aan te passen aan de wensen van de klant. Sommige software biedt ook geavanceerde functies zoals visualisatie van gegevens analyse en automatisering. Het is belangrijk om de specifieke behoeften van je organisatie te evalueren en een software te kiezen die aansluit bij die behoeften.

Om werknemersgegevens voor organigrammen up-to-date te houden, moet u een centraal systeem opzetten voor het verzamelen en bijwerken van gegevens. Stimuleer medewerkers om hun eigen gegevens regelmatig te controleren en bij te werken. Voer een beleid voor managers om HR onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen. Gebruik HR-software met selfserviceportals zodat werknemers hun gegevens eenvoudig kunnen bijwerken. Deze proactieve benadering zorgt ervoor dat organigrammen de meest accurate en actuele informatie weergeven.

Bonus: Hoe maak ik een organigram in Word !

Organogrammen zijn een onmisbaar onderdeel van elke moderne organisatie. Je kunt je hele personeelsbestand volgen, gegevens visualiseren, profielen beheren, belangrijke statistieken bijhouden en op de hoogte blijven van de beste HR-praktijken.

Terwijl het internet vol staat met oplossingen die resultaten beloven, maken onze beste keuzes uw zoektocht pijnloos. hier is een overzicht van wat we hebben gevonden:_

ClickUp: Krachtige functies die elke app vervangen-gebouwd voor alle organisaties, elke teamgrootte en elke branche

Krachtige functies die elke app vervangen-gebouwd voor alle organisaties, elke teamgrootte en elke branche The Org: Een openbaar organigramnetwerk voor iedereen

Een openbaar organigramnetwerk voor iedereen Lucidchart: Voor het maken van organogrammen om aan groepen te presenteren

Voor het maken van organogrammen om aan groepen te presenteren Creately: Voor een organogram waarop u commentaar kunt geven en dat u offline kunt openen

Voor een organogram waarop u commentaar kunt geven en dat u offline kunt openen **Een nieuwere software die bedrijfsspreadsheets en powerpoints wil vervangen

Pingboard: Meer kant-en-klare sjablonen dan de meeste andere oplossingen

Meer kant-en-klare sjablonen dan de meeste andere oplossingen ClosePlan: Bekijk leads en opportunities van A tot Z in Salesforce-contacten

Bekijk leads en opportunities van A tot Z in Salesforce-contacten Gliffy: Voor volledige vrijheid van slepen en neerzetten

Voor volledige vrijheid van slepen en neerzetten Freshteam: Een moderne oplossing voor HR

Een moderne oplossing voor HR Organimi: Eenvoudig organogrammen importeren vanuit CSV

We weten dat het veel gevraagd is om 10 software-opties te proberen, maar er is geen betere plek om te beginnen met uw reis naar een organigram dan het begin van deze lijst-met ClickUp !

Productiviteit is de kern van elke ClickUp functie. Met zijn zeer visuele mindmaps, samenwerkingsdocumenten en whiteboards geeft ClickUp u de mogelijkheid om het organigram van uw dromen te maken en het gemakkelijk te delen met het team.

En stelt u zich eens voor dat u vrijheid hebt op een canvas dat direct verbonden is met uw workflow? Maak van uw organigram iets waarnaar u kunt handelen met ClickUp. Bovendien integreert het met meer dan 1000 andere werktools, zodat u elk aspect van uw organisatie op Ć©Ć©n enkel platform kunt beheren.

Laten we al uw werk op Ć©Ć©n plek zetten. Aan de slag met ClickUp vandaag. šŸ’”