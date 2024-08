Gratis sjablonen Start Stop Doorgaan

Interne feedback kan een tweesnijdend zwaard zijn voor elke organisatie. ⚔️

Als het goed wordt gedaan, verbetert het samenwerking tussen teams identificeert gebieden die verbetering behoeven in uw processen en biedt richtlijnen voor het introduceren van veranderingen met minimale weerstand. Een slecht uitgevoerde feedback cyclus doet het tegenovergestelde, creëert chaos of, erger nog, triggert de vecht-of-vluchtreactie bij teamgenoten vanwege een verminderd gevoel van veiligheid.

Als je een gezonde feedbackcultuur in je team wilt cultiveren, voeg dan sjablonen voor Start Stop Doorgaan toe aan je bedrijfsgereedschapskist. Deze zorgvuldig gestructureerde kaders vormen de fase voor open en constructieve gesprekken over het bereiken van gemeenschappelijke doelen zonder dat iemand gestrest raakt. 😌

We hebben de 10 meest effectieve Start Stop Continue sjablonen voor verschillende feedbackscenario's verzameld. Gebruik ze om de dialoog aan te gaan met je team en creëer een win-winomgeving voor iedereen! ✌️

Wat is een Start Stop Doorgaan sjabloon?

Het krijgen van bruikbare feedback is een uitdaging omdat het afhankelijk is van de input van personen met unieke perspectieven. Factoren zoals sociale dynamiek, verspreide gedachten, vage verklaringen of persoonlijke vooroordelen kunnen het proces nutteloos maken.

Deze sjablonen richten zich op continue verbetering en de impact van die variabelen te beperken, terwijl de hele discussie wordt gestroomlijnd met drie gerichte secties:

Start: Vangt nieuwe ideeën op (zoals gedrag, innovatieve strategieën of acties) die het team Begint te implementeren voor betere resultaten 🏃 Stop: Identificeert bestaande processen of gewoonten die blokkades opwerpen of middelen verspillen en die het team NIET MEER zou moeten doen. Dit gedeelte is als een realiteitscheck, die je helpt om van overbodig gewicht af te komen zonder dat iemand zich persoonlijk aangevallen voelt 💣 Doorgaan: Erkent huidige processen met positieve resultaten. Ze maken misschien geen deel uit van de standaard werkprocedures van het bedrijf, maar het team moet ze nog steeds doen om het tempo erin te houden

Al met al is dit sjabloon een niet-confrontationeel hulpmiddel voor het uitwisselen van constructieve, 360-graden feedback in een gezonde brainstormsessie. U kunt dit samenwerkingsproces gebruiken om waardevol inzicht te krijgen in onsuccesvolle of succesvolle praktijken of om input te geven over elk proces, werkstroom, project of gebeurtenis.

Pas eenvoudig je Project reikwijdte Whiteboard sjabloon door toevoeging van documenten, taken en meer

Terwijl een traditionele Start Stop Continue sessie gebruik maakt van plakbriefjes er zijn software-opties om dit gemakkelijker te maken voor teamleden op afstand om de samenwerking te verbeteren.

Wat maakt een goed Stop-Start Doorgaan sjabloon?

Een goed ontworpen sjabloon Start Stop Ga Door moet positieve feedback verzamelen, maar ook de knelpunten of problemen in processen vinden die de prestaties van het team kunnen schaden. De Start Stop Ga Door oefening is er vooral om feedback te verzamelen.

Daarom is werken vanuit een sjabloon cruciaal en heeft het deze essentiële aspecten nodig:

Gebruiksvriendelijk en specifiek: Identificeert de kerngebieden waarover de gebruiker feedback moet geven, zodat er geen ruimte is voor vage antwoorden

Identificeert de kerngebieden waarover de gebruiker feedback moet geven, zodat er geen ruimte is voor vage antwoorden Overzichtelijk: Zorgt voor een duidelijk overzicht van elk onderdeel in de Start Stop Doorgaan-oefening, wat cruciaal is voor de verbinding en brainstorming

Zorgt voor een duidelijk overzicht van elk onderdeel in de Start Stop Doorgaan-oefening, wat cruciaal is voor de verbinding en brainstorming Vriendelijk bijhouden: Helptbijhouden en rapporteren de implementatie van de feedback en de impact die het in de loop van de tijd heeft gehad

Helptbijhouden en rapporteren de implementatie van de feedback en de impact die het in de loop van de tijd heeft gehad Aanpasbaar: Komt overeen met unieke feedbackvereisten

Komt overeen met unieke feedbackvereisten Transparant en collaboratief: De feedback van je team is belangrijk en door ze documenten te geven om samen aan te werken, blijft iedereen betrokken

10 sjablonen om te gebruiken in 2024

Creëer een zinvolle en gestructureerde feedbackcyclus met deze 10 beste sjablonen voor Start Stop Doorgaan. We hebben opties opgenomen voor ClickUp , Microsoft Word en Powerpoint-je kunt ze doorlopen om te bepalen welke aansluit bij je huidige doelen! 👀

1. ClickUp Start Stop Doorgaan sjabloon

Gebruik het SSC sjabloon op ClickUp om uw Stop-Start-Continue sessies te beginnen

ClickUp's sjabloon Start Stop Doorgaan is een robuust hulpmiddel voor het beoordelen en verbeteren van elke werkstroom om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw team. Dit veelzijdige kader voor teamoefeningen maakt een grondige inspectie mogelijk van de activiteiten die u moet starten, stoppen of voortzetten - allemaal gestapeld in keurige, met kleur gecodeerde secties.🚦

In de drie rijen van het sjabloon kunnen jij of je teamgenoten real-time feedback toevoegen in de vorm van post-it aantekeningen, waardoor de weergave lijkt op Kanban-achtige borden. Eén blik op het ingevulde sjabloon is genoeg om een idee te krijgen van wat werkt en wat weg moet. ❌

Je kunt dit beginnersvriendelijke sjabloon gebruiken voor bijna elk zakelijk gebruik in verschillende teams, zoals:

Het verwijderen van knelpunten eninterne processen verfijnen Prospectie nieuwe clients Communicatiekanalen optimaliseren

Relaties met klanten verbeteren

Nieuwe medewerkers inwerken

Verspilling van kantoorkosten

Verbeterentijdmanagement* Voortdurende verbetering

Dankzij het intuïtieve ontwerp van het sjabloon kunt u uitvoerbare abonnementen maken en deze als taken toewijzen aan specifieke leden van het team.

Bewegende targets? Gelukkig kunnen alle elementen van de sjabloon aangepast worden aan nieuwe doelen, waardoor de sjabloon perfect is voor een projectmanager die werkt met Scrum teams . Je kunt je verzamelde informatie ook omzetten in heldere how-to gidsen voor toekomstig gebruik! ️

2. ClickUp Start Stop Doorgaan Whiteboard Sjabloon

U kunt nu visueel een lijst met uitvoerbare suggesties voor beter werk maken en bespreken met behulp van dit sjabloon Start, Stop, Doorgaan.

Verbeter je feedbackspel met ClickUp's Start Stop Ga Door Whiteboard Sjabloon Hoe verschilt deze van de sjabloon die we in de vorige sectie hebben besproken? Om te beginnen tilt het de Start Stop Ga door oefening naar een hoger niveau dankzij ClickUp Whiteboard ! 💪

Deze retrospectief op gevorderd niveau sjabloon heeft een interactief whiteboard met gestructureerde kolommen om perspectieven te visualiseren en de kloof te overbruggen tussen losse feedback en uitvoerbare abonnementen. Het is een reddingslijn voor teams op afstand die worstelen met retrospectieve vergaderingen het faciliteren van discussies over de voortgang en resultaten van verschillende initiatieven.

Het sjabloon gebruiken voor collectieve reflectie is vrij eenvoudig. Zorg dat elk lid van het team meedoet en vul de delen Start, Stop en Doorgaan in terwijl u real-time discussies voert.

Met de standaard werkbalk van het Whiteboard kan je team afbeeldingen, weblinks en andere informatie gebruiken ClickUp Documenten om meer context toe te voegen aan de feedback. De gedeelde ervaringen en standpunten creëren een visuele samenvatting van wat werkt en wat een opknapbeurt nodig heeft.

Managers en leiders zijn dol op dit sjabloon omdat ze hiermee verbindingen kunnen leggen, hiaten kunnen aangeven of oplossingen kunnen voorstellen. Ze kunnen ook taken toewijzen aan werknemers en die oplossingen omzetten in traceerbare follow-ups! 🧐

3. ClickUp werknemer feedback sjabloon

Lees wat werknemers vinden van het management, de bedrijfscultuur, salarissen, extraatjes en werkomgeving met ClickUp's Employee Feedback Template ClickUp's werknemer feedback sjabloon is ontworpen voor hele organisaties in plaats van specifieke processen. Het creëert een veilige ruimte voor uw team om hun gedachten te delen en biedt sleutel inzichten in elk gebied dat kan worden bijgeschaafd. 💎

Het heeft 16 aangepaste velden voor het vastleggen van feedback in de vorm van beoordelingen. Velden zoals Teambezetting, Connectie, Gelukkig personeel en Rolduidelijkheid kunnen problemen blootleggen die onder de radar blijven. 🪰

Vanuit een stop-start-doorgaan perspectief geeft het sjabloon u een bredere weergave van uw algemene werkruimte, wat u uiteindelijk helpt om problemen te beperken tot specifieke afdelingen. Als u bijvoorbeeld uitzonderlijk lage beoordelingen verzamelt van uw afdeling Supply Chain, start dan een meer gerichte feedbackcyclus om te zien of het probleem slecht is prioritering van projecten , silo's, of iets anders.

Alle afdelingen zijn kleurgecodeerd, zodat u moeiteloos door de beoordelingen kunt navigeren. Het sjabloon geeft je deze vier weergaven om gemakkelijk tussen perspectieven te wisselen:

Alle respondenten Reacties Feedback enquête werknemers Begin hier!

Voeg filters toe voor elke kolom of elk beoordelingspunt om de resultaten te stroomlijnen.

4. ClickUp Klant Feedback Formulier Sjabloon

Verzamel en verbeter feedback van klanten met ons aanpasbare sjabloon voor feedbackformulieren om feedback op één plaats te organiseren voor betere inzichten

Wilt u externe feedback van uw klanten en belanghebbenden verzamelen? Maak kennis met de ClickUp Formulier voor klantenfeedback !

Het sjabloon geeft waardevolle inzichten in de perceptie van uw projecten, producten en diensten. Afhankelijk van uw specifieke werkstroom, kunt u het formulier maken zo gedetailleerd mogelijk naar evalueer uw microprocessen en hun impact op klanttevredenheid en, extensie, inkomsten. 💸

Naast het gebruikelijke format voor beoordelingen van één tot vijf sterren, heeft het sjabloon verschillende functies zoals Reden voor score, Klantniveau en Suggesties voor verbetering. Gebruik de verzamelde informatie om de start-stop-door analyse te verbeteren voor uw volgende productie- of ontwikkelingscyclus. ♻️

Ondanks de uitgebreide aanpasbaarheid is het gebruik van het sjabloon een fluitje van een cent - zelfs voor beginnende managers en CRM-managers om de prestaties van hun teams te beheren, te meten of er inzicht in te krijgen. Het biedt zes verschillende weergavetypen om tussen perspectieven te schakelen.

Bijvoorbeeld, de Provider Beoordeling weergave geeft u inzicht in het werk van klantgerichte medewerkers, terwijl de Overall Aanbeveling weergave u de processen kan aanwijzen die u moet behouden.

5. ClickUp terugblik sjabloon

Gebruik het ClickUp sjabloon voor retrospectieven om effectieve follow-updocumenten te maken Agile teams worden geconfronteerd met constant heen en weer geslinger tussen het beoordelen van afgesloten Sprints en het abonneren van verbeterde project workflows. Maar met ClickUp's retrospectief sjabloon als uw sidekick, worden post-project reflecties een leuke wandeling in het park met uw teamgenoten! 🏞️

Het sjabloon maakt sprint retrospectieven productiviteit en betrokkenheid met functies zoals:

Pre-built reviews: Om to-the-point team feedback vast te leggen zonder uitweidingen

Om to-the-point team feedback vast te leggen zonder uitweidingen Speciale ruimte: Om open discussies te faciliteren over wat te beginnen, te stoppen en door te gaan. Voeg projectstatistieken, commentaarreacties en open vragen toe om contextuele feedback te krijgen

Om open discussies te faciliteren over wat te beginnen, te stoppen en door te gaan. Voeg projectstatistieken, commentaarreacties en open vragen toe om contextuele feedback te krijgen Actiegerichte ideeën: Om patronen te identificeren of conclusies te trekken uit de vergadering en deze om te zetten in vervolgtaken,ClickUp Automatisering kansen enzelfs herinneringen U kunt iedereen uitnodigen voor de discussie of deze geheim houden voor relevante leden op de doelen van je team te optimaliseren . Het sjabloon doet echter meer dan ieders stem laten horen. 📢

Gebruik de opties Aangepaste statussen, velden en weergaven om de voortgang te visualiseren die wordt geboekt door verschillende fasen van uw retrospectieven . Speel met de Lijst, Tijdlijn, Gantt , Werklast en Kalender lay-outs om te controleren hoe de projecten vorm krijgen.

Als je meerdere Sprints tegelijk beheert, raden we je aan aangepaste notificaties in te stellen om ze effectief bij te houden. 🔎

6. ClickUp sjabloon voor actieplan werknemersonderzoek

Houd de operationele processen van uw team nauwlettend in de gaten en houd werknemers verantwoordelijk voor voortschrijdende acties

Als u volledig in detective-modus wilt gaan met uw start-stop-doorgaan oefening, vertrouw dan op ClickUp's sjabloon voor een actieplan voor personeelsenquêtes om de Watson voor uw Sherlock te zijn! 🕵️

Met zijn 4M en 1E model het sjabloon is uw kompas op de reis naar betrokkenheid van werknemers en accountability, vooral voor teams die gericht zijn op productie. 🧭

De essentie van dit sjabloon is het identificeren van kritieke problemen die behoren tot de 4M/1E categorieën:

Man: pakt problemen aan zoals onnodige overwerkkosten of inactieve tijd Methode: Herkent gebreken in bestaande processen, instructies, specificaties en gidsen Machine:Stelt vast hoe bestaande apparatuur kan worden gekalibreerd voor optimale productie Materiaal: Detecteert mazen in het proces van bestelling en opslag van materialen Omgeving: Brengt problemen in de omgeving aan het licht, zoals vochtigheid en korte pauzetijden, die de productiviteit verminderen

Het sjabloon kan ook worden gebruikt als een formulier voor een onderzoek naar indringers voor elk lid van uw handmatige en operationele teams.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een bedrijf dat appelsap produceert. De vragen kunnen bereik hebben van hoe het toevoegen van een vruchtensorteermachine de arbeidskosten kan verlagen (een Start initiatief) tot of de bestelhoeveelheid moet worden verlaagd om bederf te voorkomen (een Stop initiatief). Heel vruchtbaar, zouden we zeggen! 🍎

Het doel van het sjabloon is om u te helpen bij het maken van uitvoerbare abonnementen voor het opnieuw toewijzen van middelen en wijzigingen doorvoeren. U kunt deadlines toevoegen en een of meer medewerkers verantwoordelijk maken voor specifieke oplossingen.

7. ClickUp Leerpunten Sjabloon

Maak van elke overwinning of verlies een les voor uw team met het ClickUp Lessons Learned sjabloon

Zakelijke lessen leren op de harde manier is zo ouderwets. ClickUp's sjabloon voor geleerde lessen stelt uw team in staat om ervaringen uit het verleden te benutten en beter geïnformeerde beslissingen te nemen. 🫂

Bepaal wat wel en niet werkte tijdens elke projectfase van pre-planning tot afsluiting. Beweeg acties door vier statussen: Beoordeeld, Actie nodig, Beoordeeld en Te beoordelen en classificeer feedback als positief of negatief om er zeker van te zijn dat er geen cruciale les door de mazen van het net glipt.

Het is een sjabloon voor toekomstgerichte lessen u helpen mislukte acties samenvatten om te voorkomen dat nieuwe leden van het team dezelfde fouten herhalen. Dit voorkomt ook dat dezelfde feedback steeds opnieuw moet worden vastgelegd. ❤️‍🩹

Het sjabloon biedt vijf unieke weergaven die diepte en variatie toevoegen aan je beoordelingsproces. Voorbeeld Geleerde lessen De weergave kan een uitstekend referentiepunt zijn voordat een soortgelijk project wordt gestart. De Let's Improve Our Projects! weergave is een echte game-changer voor projecten die vastlopen door interne inefficiënties. 🌧️

8. ClickUp Heuristisch beoordelingssjabloon

Definieer gebieden voor UX-discussies voor uw applicaties en websites met het ClickUp Heuristische beoordelingssjabloon

Nieuw bij de heuristische evaluatie van producten of diensten met digitale interfaces? Het is geen probleem ClickUp's sjabloon voor heuristische evaluatie stelt uw review team in staat om systematische feedback te geven over de testpersonen bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid . De verzamelde input helpt uw design- en ontwikkelingsteams bij het herwerken van de applicatie of website voor optimaal gebruiksgemak. 📱

Dit sjabloon is beginnersvriendelijk maar lekker gedetailleerd om de start-stop-doorgaan-analyse te vergemakkelijken. Standaard krijgt u vijf secties voor de volgende ontwerpfacetten:

Zichtbaarheid van de status van het systeem Overeenstemming tussen systeem en de echte wereld Controle en vrijheid voor de gebruiker Consistentie en vrijheid Fouten voorkomen

Elk lid van je feedback team krijgt een sticky note om hun beoordelingen op te schrijven en de ernst van te identificeren ontdekte bugs en glitches . Wijs voor de beste resultaten niet meer dan vijf evaluatoren toe aan een enkele interface. Omdat te veel koks de bouillon kunnen bederven! 🧑‍🍳

Ondanks dat het een sjabloon is dat gericht is op ontwerp, kan het aangepast worden aan verschillende gebruikssituaties. Als u later terugkeert naar het sjabloon, gebruik dan het Heuristisch overzicht om een overzicht te krijgen van de oorspronkelijke ontwerpdialogen.

9. Microsoft Word sjabloon Start Stop Doorgaan by CFO Perspective

Start-Stop-Continue-werkblad van CFO Perspective is ontworpen voor het stroomlijnen van het strategisch planningsproces voor bedrijven te stroomlijnen Het Microsoft Word Start Stop Doorgaan sjabloon van CFO Perspective voegt een unieke, driedimensionale invalshoek toe aan uw feedbackproces. Wat dit sjabloon zo bijzonder maakt, is de slimme verdeling van de kolommen met beoordelingen om feedback van drie sleutelcategorieën van belanghebbenden vast te leggen:

U Klanten Medewerkers

Je kunt je gemakkelijk voorstellen hoe dit sjabloon nuttig kan zijn in elk bedrijfsscenario. Stel dat je een steekproef maakt voor een schoenenbedrijf. Je wilt de grondstofkosten verlagen, een groot deel van je klanten wil dat je stopt met het verkopen van producten van dierlijk leer, terwijl je werknemers meer ontwerptalent in het team willen. Een mogelijke gemeenschappelijke oplossing is het uitfaseren van leren schoenen en meer investeren in het ontwerpen van kunstlederen schoenen. 👢

Het is een eenvoudig te gebruiken sjabloon voor het evalueren van specifieke problemen op één vel papier. Als u te maken hebt met complexe werkstromen met slecht verbonden componenten, is het sjabloon misschien niet de beste keuze.

10. PPT Start Stop Doorgaan sjabloon by SlideTeam

De drie fasen van het sjabloon maken het een uitstekend hulpmiddel voor presentaties aan een breed bereik van publiek

Bezorgd over het communiceren van uw start-stop-doorgaan analyse aan uw team? SlideTeam's PPT Start Stop Continue Template kan je helpen met levendige, boeiende presentaties, allemaal in een gemakkelijk te navigeren Powerpoint format. 🤩

Dit sjabloon is geen hulpmiddel om feedback te verzamelen, maar het zal je niet teleurstellen wat presentaties betreft. Standaard bevat de eerste dia de drie essentiële secties in kleurgecodeerde stapels die onmiddellijk de aandacht van het publiek trekken.

Je kunt de volgende dia's aanpassen met ontwerpen, vormen en grafieken om je punt duidelijk te maken aan een divers publiek. Je hebt toegang tot duizenden bewerkbare pictogrammen voor vrijwel elk onderwerp. Als je een meer merkvriendelijke presentatie wilt maken, kun je pictogrammen uit de opslagplaats van je bedrijf toevoegen!

Het sjabloon is compatibel met Google Slides, en je kunt het ook downloaden in breedbeeld format.

Een pittige momentopname!

Hier is een overzicht van elk sjabloon dat we vandaag hebben onderzocht:

Versla het overmatig denken met sjablonen voor Start Stop Doorgaan

Overdrijven hoort niet thuis in de zakenwereld. Ongeacht de hobbels op de weg kunt u het zich niet veroorloven om tijd te verspillen aan het opnieuw bekijken van verouderde processen en het aanpakken van dezelfde fouten.

Gebruik onze verzameling van de beste Stop Start Continue sjablonen om profijt te halen uit elke cyclus van proefversies en fouten. U zult in staat zijn om duidelijke doelen en actieplannen op te stellen die uw teamleden helpen om met vertrouwen vooruit te gaan!