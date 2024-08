We testten de 10 beste gratis online plakbriefjes in 2024

Terwijl traditionele plakbriefjes ons goed van pas zijn gekomen in de fysieke wereld, heeft het virtuele rijk een heel nieuw niveau van gemak en toegankelijkheid geïntroduceerd. Welkom in het tijdperk van online whiteboards en plakbriefjes.

Online plakbriefjes kunnen niet alleen een grote hulp zijn bij het stroomlijnen van samenwerking of het brainstormen over ideeën, maar ook bij het oplossen van problemen die voortkomen uit wisselen van context .

In dit artikel presenteren we een uitgebreide opsomming van de 10 beste gratis online tools voor plaknotities die beschikbaar zijn in 2024.

Laten we, voordat we beginnen, snel enkele van de belangrijkste criteria doornemen voor het kiezen van een online sticky notes oplossing.

Wat moet je zoeken in Online Sticky Note Apps?

Er zijn veel gratis online plaknotitieprogramma's en whiteboard software en ze hebben allemaal uitstekende functies en beloven verbazingwekkende functionaliteiten.

**Zoek naar een intuïtieve interface waarmee je moeiteloos notities kunt maken, organiseren en aanpassen. Net zoals je een schone,goed georganiseerd bureauheb je ook een schoon en eenvoudig bord nodig als visuele werkruimte

Samenwerkingsfuncties zijn meer dan welkom, vooral voor teamgeoriënteerde projecten, omdat ze real-time delen en bewerken mogelijk maken, zelfs als je niet in dezelfde ruimte bent. Functies zoals deze zijn enorm nuttig bij het organiseren enprojectprioritering *Robuuste beveiligingsmaatregelen mogen niet over het hoofd worden gezien, om uw gevoelige gegevens te beschermen

Door deze kwaliteiten te prioriteren, kunt u een hulpmiddel voor plakbriefjes vinden dat perfect past bij uw behoeften en uw digitale organisatie naar nieuwe hoogten tilt.

De 10 beste online plaknotitie-apps in 2024

Teken diagrammen en voeg plakbriefjes toe aan uw notitieroutine met ClickUp Whiteboards

Iedereen die op zoek is naar een robuuste, uitgebreide en functierijke online tool voor whiteboards en notities, hoeft niet verder te kijken dan ClickUp. De ClickUp Whiteboards-functie biedt een virtueel canvas voor ideeën, workflows en strategieën.

Een van de beste dingen aan ClickUp Whiteboards is dat het wordt geleverd met een geweldige set vooraf gemaakte whiteboardsjablonen

van organigrammen en stappenplannen tot het in kaart brengen van gebruikersverhalen en de impact effort matrix, u vindt hier sjablonen die de belangrijkste aspecten van uw workflow stroomlijnen en versnellen en u helpen uw voortgang bij te houden.

Hoewel dit geweldige hulpmiddel uitstekend is als hulpmiddel bij uw brainstormsessie en het in kaart brengen van uw inspanningen, maar ook als robuuste agile workflows het is ook geweldig voor eenvoudigere, maar even essentiële dingen, zoals to-do lijsten . Bovendien is het een van de beste AI-gestuurde tools voor het maken van notities rondom.

Organiseer onmiddellijk uw gedachten met Rich Text Editing in ClickUp's Kladblok

ClickUp is veel meer dan alleen een virtuele tool voor plakbriefjes. Het is een volwaardig samenwerkings-, productiviteits- en projectbeheerplatform, dus naast ClickUp Whiteboards kunt u ook profiteren van een groot aantal andere functies die uw workflow aanzienlijk zullen verbeteren.

ClickUp beste functies

Gebruik kant-en-klare sjablonen of maak een nieuwe om uwteamsamenwerking te stroomlijnen en de voortgang bij te houden. ClickUp template center biedt een uitgebreide selectie van sjablonen, verdeeld in ervaringsniveaus en voor 13+ use cases - eenvoudig te bewerken in uw online whiteboard

De Mindmap-functie helpt u om complexe concepten en beste ideeën op een eenvoudige, schone en gemakkelijk te begrijpen manier weer te geven

Volledig bewerkbare items, taken en documenten die u kunt dupliceren, waarop u kunt tekenen, die u aan elkaar kunt koppelen, enz.

Uitgebreide aanpassingsopties omvatten het veranderen van alles, van de kleur en grootte van de items tot verbindingstypes, zodat u een uniek whiteboard kunt maken dat uw ideeën en processen perfect weergeeft

ClickUp wordt ook geleverd met eenHerinnering App functie om ervoor te zorgen dat u nooit een vergadering of deadline mist

ClickUp beperkingen

Enigszins steile leercurve

Weinig klachten over de Android app

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Padlet

via Padlet Padlet is een andere geweldige oplossing voor het organiseren van je teamwerk, het verbeteren van de teamsamenwerking, en prioriteiten stellen voor uw werk . De belangrijkste functie zijn virtuele borden, "padlets" genaamd, voor het organiseren en delen van inhoud met teamleden en incidentele medewerkers.

En met inhoud bedoelen we vrijwel alles. Als een van de hulpmiddelen voor sticky note boards dient het natuurlijk voor het maken van verschillende online sticky notes, maar de padlets kunnen ook video- en audiobestanden, foto's, tekeningen uit de vrije hand, links naar YouTube of Twitter en nog veel meer bevatten.

Padlet beste eigenschappen

Ondersteunt 45 talen

Padlet heeft apps voor web, iOS, Android, Mac, PC, Chromebook

119 aanpasbare achtergronden en emoji-ondersteuning

Prachtige borden met veel aandacht voor graphics en visuele details

Padlet beperkingen

Gratis plan is nogal basic

Beperkte videolengte en bestandsgrootte

Reacties kunnen niet worden voorzien van een thread of opgemaakt

Padlet prijzen

Gratis plan voor maximaal 3 padlets

voor maximaal 3 padlets Gouden plan voor maximaal 20 padlets: €4,99/maand

voor maximaal 20 padlets: €4,99/maand Platina plan met onbeperkt aantal padlets: €6,99/maand

met onbeperkt aantal padlets: €6,99/maand Teamplan : €9,99/maand

: €9,99/maand Schoolabonnement: vanaf €1.000/jaar (vraag een offerte aan)

Padlet beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (130+ beoordelingen)

3. IdeaBoardz

via IdeaBoardz Fans van echt eenvoudige oplossingen zonder franje die meer nadruk leggen op eenvoud en gemak dan op visuele toeters en bellen - bekijk IdeaBoardz. Het is een van de gratis online hulpmiddelen voor sticky note voor teamsamenwerking, ideaal voor gezamenlijke brainstormsessies en retrospectieven.

Wat IdeaBoardz doet is echt heel eenvoudig: je maakt een online plaknotitiebord met een of meer secties en voegt er notities aan toe. Je kunt het bord delen met je team of andere medewerkers via URL of exporteren als PDF of XI.

IdeaBoardz heeft een aantal sjablonen om uit te kiezen, met een bepaalde focus op retrospectieven . Het kan ook worden gebruikt voor discussies over pro's/cons, risico's/kansen evaluaties en feedback.

IdeaBoardz beste eigenschappen

Een uiterst eenvoudige en ongecompliceerde gebruikersinterface

Gemakkelijk te delen voor eenbrainstormsessie* Ideaal voor fans van old-school design

IdeaBoardz beperkingen

Geen integratie-opties

Geen rapporten of analyses

Werkt niet in real time

IdeaBoardz prijzen

**Gratis

IdeaBoardz beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (1 beoordeling)

: 4/5 (1 beoordeling) Capterra: Geen beoordelingen

4. Pinup

via Pinup Pinup is een gratis online plaknotitie-oplossing die echt het gevoel geeft van echte plaknotities van papier op een kurkbord. Het zijn eigenlijk gewoon notities op het bord, maar ze kunnen worden aangepast en van kleur worden voorzien.

Het Pinup virtuele plakbord is direct beschikbaar in je browser, je hoeft niets te downloaden of te installeren, en het is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken - je kunt plakbriefjes toevoegen in slechts een paar klikken. In tegenstelling tot sommige andere oplossingen die eenvoud voorop stellen, biedt Pinup wel enkele aanpassingsopties voor het schrijven van je snelle notities.

Elk canvas krijgt een unieke code, dus als je je prikbord nodig hebt, hoef je alleen maar naar de unieke URL te gaan.

Pinup beste eigenschappen

Ondersteunt video-invoer

Notities kunnen worden gekoppeld, gedupliceerd en verplaatst

Importeer bestanden van computer of Dropbox

Groep chat functie

Pinup beperkingen

Geen integratie opties

Geen klantenondersteuning

Functies zijn beperkt tot alleen notities

Geen pushmeldingen

Pinup prijzen

**Gratis

Pinup beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

5. CardBoard

via CardBoard CardBoard is een oplossing voor online samenwerking gebaseerd op virtuele sticky note-functies, maar met functies die het complexer en handiger maken voor teamsamenwerking en vergaderingen op afstand dan de gewone post-it-kurkbordapps.

Het is volledig aanpasbaar en deelbaar en stelt teams in staat om in realtime te communiceren op hun digitale whiteboards en om sjablonen te gebruiken (ook aanpasbaar) om workflows, gebruikersverhalen, agenda's, stroomschema's en nog veel meer in kaart te brengen.

Van teams tot weddingplanners, CardBoard is een geweldig visueel hulpmiddel om het werk te stroomlijnen en de samenwerking te verbeteren met behulp van virtuele plakbriefjes.

CardBoard beste functies

Een grote selectie sjablonen (UX/UI, agile...) en je kunt ook je eigen sjablonen maken en opslaan

Directe in-app communicatie (discussies, stemmen, commentaar, annotaties...)

Integraties met alle grote agile-platforms (Jira, Trello, Azure...)

Gebruikers kunnen communities aanmaken en rechten toewijzen

CardBoard beperkingen

Kaarten te klein voor notities met veel tekst, geen kaartoverlapping

Klachten over de integratie van Jira-taken

Moeilijk te beheren met grotere kaarten

CardBoard prijzen

Essentieel: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Professioneel: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: $19/maand per gebruiker

CardBoard beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (15 beoordelingen)

: 4.1/5 (15 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (170 beoordelingen)

6. Stickies

via Stickies Stickies is een modern en dynamisch digitaal sticky notes bord voor brainstormsessies, retrospectives en affinity mapping, ontwikkeld door Carbon Five. Het maakt gebruik van slimme "stickies" of digitale plakbriefjes die van kleurcode veranderen afhankelijk van de context, wat een consistente opmaak garandeert. Stickies is met name gericht op het agile proces en is gemaakt voor softwareteams, maar het kan ook een geweldige aanwinst zijn voor elk ander team dat een online tool voor sticky notes nodig heeft om ideeën te delen.

Met Stickies kunnen teams meerdere vellen op hetzelfde bord maken om sessies overzichtelijk en netjes te houden. Je kunt de stickies zelfs op elkaar plakken om gelijksoortige notities of notities die relevant zijn voor elkaar te organiseren. Deze online whiteboardtool heeft ook een oneindige canvasfunctie.

Stickies beste eigenschappen

Incognitomodus om privé gedachten te delen

Sticky notes met één klik uitlijnen

Upvote functionaliteit met +1 knop

Uitbreidbare borden met een oneindig canvas

Stickies beperkingen

Geen mobiele app

Geen integraties

Stickies prijzen

**Gratis

Stickies beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

7. Microsoft plaknotities

via Microsoft kleverige notities Hoewel het geen webgebaseerde online tool voor sticky notes is, is Microsoft Sticky Notes een populaire, beproefde en eenvoudige online whiteboard-oplossing voor het organiseren van je werk en je dagelijks leven met behulp van virtuele post-it-notities.

De app is zo eenvoudig als maar kan - je kunt verschillende kleuren instellen voor de digitale sticky notes, wat basistekst opmaken en een afbeelding toevoegen. Er is ook een handige lijstweergave om al je actieve stickies weer te geven.

Microsoft Sticky Notes beste eigenschappen

Vereist geen download of installatie; het wordt standaard geleverd met Windows 7 en hoger

Uiterst gebruiksvriendelijk

Lijstweergave helpt bij het organiseren van digitale plakbriefjes op je bureaublad

Microsoft Sticky Notes beperkingen

Geen functies voor samenwerking of integratie

Soms start de app niet automatisch en verdwijnen notities

Geen optie om notities te koppelen of in kaart te brengen

Microsoft Sticky Notes prijzen

Gratis met Windows

Microsoft Sticky Notes beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

8. GroupMap

via GroupMap Als je virtuele plakbriefjes nodig hebt om te brainstormen, kijk dan eens naar GroupMap. Deze realtime online samenwerkingsoplossing is ideaal voor evenementen, vergaderingen, conferenties en workshops. De gebruiker maakt een kaart en nodigt vervolgens andere deelnemers uit om hun gedachten te delen met behulp van een sticky note, waarna ze allemaal de resultaten kunnen analyseren, ook in realtime.

GroupMap wordt geleverd met kant-en-klare sjablonen voor Mindmaps, Risicobeoordeling, SWOT, Agile Retrospectives en nog veel meer.

GroupMap is gebaseerd op blokken die je kunt mixen en matchen om je eigen map te maken: brainstorm, groep, enquête, stemming, beoordeling, positie, actie, resultaten, enz.

GroupMap beste functies

Timerfunctie om je processen op tijd te houden en de duur te beperken

Verschillende privacyniveaus voor virtuele sticky notes (inclusief gedeeltelijke en volledige anonimiteit)

Real-time chats: ideaal voor teams op afstand

Enquête en polling

GroupMap beperkingen

Geen ondersteuning voor spraak of video

Geen integraties

Slechte UX op mobiele apparaten

GroupMap prijzen

Basis: $20/maand

$20/maand Professioneel: $60/maand

$60/maand Op maat: Vraag offerte aan

GroupMap beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (10 beoordelingen)

: 4/5 (10 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15 beoordelingen)

9. Linoit

via Linoit Lino is een Engelse versie van de populaire Japanse app Linoit, een gratis virtueel plaknotitiebord voor het delen van post-it notities en foto's. Naast het webgebaseerde hulpmiddel is Lino ook beschikbaar als iOS- en Android-app, dus het is uitstekend geschikt voor het maken van notities onderweg.

Van eenvoudige to-do notities en herinneringen tot het vastmaken van foto's op een canvas, Lino dient ook als functioneel discussiebord voor vrienden, familie en scholen.

De canvassen kunnen privé of openbaar zijn en de aanpassingsopties voor een sticky note omvatten kleuren en verschillende lettergroottes en -types.

Linoit beste eigenschappen

Linoit bootst met succes het gevoel na van een echt prikbord

Mogelijkheid om herinneringen en vervaldata voor notities in te stellen

Foto's en video's kunnen worden in- en uitgezoomd op deze handige tool

Linoit beperkingen

Mobiele versies zijn een beetje rommelig

Gebruikersinterface is basic en enigszins verouderd

Niet bijzonder geschikt voor teams die op zoek zijn naar een projectmanagementoplossing

Geen integraties

Linoit prijzen

Gratis

Premium: $3/maand voor PayPal/Stripe abonnementen, $2.99 voor in-app iOS/Android aankopen

Linoit beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

10. Google prikbord

via Google prikbord Fans van de Google Workspace-suite kennen Google Jamboard waarschijnlijk al; de rest moet het zeker eens bekijken. Dit digitale interactieve whiteboard met handgeschreven stickies is ontworpen voor gebruik met het Jamboard-apparaat, een fysiek bord van 55 inch dat compatibel is met Workspace, maar het wordt ook geleverd als een webapp en een mobiele app.

Met de web- en mobiele apps kunnen gebruikers schrijven of tekenen op jamboards, die kunnen worden gegroepeerd in sessies en verdeeld als tabbladen. Ze kunnen ook zoeken op Google, afbeeldingen of zelfs webpagina's invoegen en werken aan een jamboard met behulp van Google Meet.

Projecten worden gepresenteerd als diavoorstellingen, met 20 frames per jam. Diavoorstellingen worden automatisch opgeslagen in Google Drive. Frames zelf vormen een leeg whiteboard, waarop gebruikers kunnen tekenen, schrijven of inhoud uploaden.

Merk op dat de frames geen eenvoudige sticky notes zijn, maar er is een notitie functie waarmee je direct tekst kunt typen. Voor de rest wordt het schrijven van een sticky note en tekenen uit de vrije hand gedaan met een speciale pen (voor degenen die het Jamboard-apparaat gebruiken), touchscreen, muis of touchpad.

Google Jamboard beste functies

Ideaal voor professionals en teams die veel met de Google Workplace-suite werken

Borden zijn zeer eenvoudig te delen en samen te werken tijdens brainstormsessies

Geweldig voor het maken van diavoorstellingen om je beste ideeën te laten zien

Google Jamboard beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden, weinig flexibiliteit

Beperkte exportopties voor prikborden

Jamboard werkt het beste als er minstens één apparaat per team is, en het apparaat is vrij duur

Google Jamboard prijzen

Gratis desktop- en mobiele apps

desktop- en mobiele apps Apparaat: $4.999 plus $600 per jaar voor beheer en ondersteuning

Google Jamboard beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (20 beoordelingen)

4.2/5 (20 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (97 beoordelingen)

Bekijk deze_ Jamboard alternatieven !

Taken beheren met online plakbriefjes

De enorme wereld van online hulpmiddelen voor plakbriefjes biedt een scala aan oplossingen, van de eenvoudigste toepassingen voor het maken van notities tot complexe platformen voor projectbeheer . De beste keuze is afgestemd op uw unieke behoeften en workflow.

Maar wat als u kon beschikken over een tool die zich flexibel aanpast aan vrijwel elke vereiste die u zou kunnen hebben? Van eenvoudige taken tot complexe projecten en van individuele gebruikers tot grotere teams, ClickUp is een one-stop oplossing om uw creatieve proces te verbeteren.

U hoeft ons niet op ons woord te geloven - ervaar zelf hoe ClickUp een revolutie teweeg kan brengen in uw benadering van digitale organisatie. Ontdek meer over ClickUp's virtuele Whiteboard-tool en ontgrendel uw productiviteitspotentieel.

Waarom wachten? Uw volgende niveau van efficiëntie is slechts een klik verwijderd !