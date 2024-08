We hebben de 15 Beste Google Jamboard Alternatieven & Concurrenten (Digitale Schoolborden) 2024 getest

Jamboard is een revolutionair creatief samenwerkingsplatform dat creatieven heeft geholpen hun ideeën tot leven te brengen. Maar omdat de interactiemodi elke dag evolueren, kan het zijn dat Jamboard niet aan je verwachtingen en eisen voldoet.

In zo'n geval kun je op het internet op zoek gaan naar Jamboard-alternatieven die je team een authentieke virtuele samenwerkingservaring bieden.

Dit artikel doorzoekt verschillende digitale whiteboards op basis van functies, feedback van gebruikers en prijzen en presenteert je de crème de la crème Jamboard-alternatieven.

Wat is het interactieve whiteboard van Jamboard?

Jamboard is een cloud-gebaseerd platform dat het mogelijk maakt om real-time interactie tussen verbonden gebruikers.

Het platform heeft bijvoorbeeld kamers en gebruikers in dezelfde kamer kunnen bestanden delen en bewerkingen uitvoeren in een proces dat bekend staat als sync-working. Deze interactieve whiteboardtool maakt gebruik van Google Drive, Google Sheets en Google Docs in zijn samenwerkingsontwerp.

Deze technologie was een reddingslijn voor creatieve teams, docenten en studenten, en verschillende bedrijven tijdens de COVID-19 pandemische lockdowns. Het stelde leerkrachten in staat om interactieve online sessies met hun leerlingen voor te bereiden en het hield teams op afstand met elkaar verbonden. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

Jamboard via Google Werkruimte

Beperkingen van het whiteboard van Jamboard

Volgens gebruikersbeoordelingen schiet Jamboard op veel gebieden tekort, waaronder:

Gebrek aan beheerdersautonomie-onderwijzers hebben gevallen gemeld waarin studenten studiebestanden kunnen verwijderen zonder kennisgeving van de beheerder

Het heeft geen offline functie

Er kunnen maar 50 actieve gebruikers tegelijk werken

Gebruikers kunnen maximaal 20 dia's per Jamboard hebben

Gebruikers moeten teams integreren of zoomen voor verbale communicatie

Door deze beperkingen zijn veel gebruikers op zoek gegaan naar andere digitale whiteboards die aan hun behoeften en verwachtingen voldoen.

Laten we eens kijken naar de 14 beste Jamboard alternatieven van dit moment. 👀

15 Virtuele Whiteboard Jamboard Alternatieven in 2024

1. ClickUp Interactief Schoolbord

via MiroMiro stelt teams in staat om virtueel samen te werken en sneller resultaten te behalen. Het online whiteboard is compatibel met iOs, Android en desktop apparaten en heeft een interactief, gebruiksvriendelijk ontwerp. Gebruikers kunnen aan de slag vanaf het gewenste sjabloon of een nieuw leeg whiteboard.

In tegenstelling tot Jamboard, Miro biedt plaats aan een onbeperkt aantal gebruikers tegelijk en gebruikt zoom als een middel voor verbale communicatie. Bovendien beschikt Miro over enkele van de beste interactieve tools op de markt.

Features:

Vooraf ontworpen whiteboardsjablonen zoals UX-ontwerp , klant in kaart brengen en retrospectief

Onbeperkte gebruikersfunctionaliteit

Miro marketplace: bevat een groot aantal compatibele apps

Pros:

Betere beheerdersinstellingen

Breed scala aan interactieve functies

Heeft functies voor het delen van schermen

Cons:

Bugs zijn aanwezig in de modus voor scherm delen

Het Miro whiteboard neemt veel computergeheugen in beslag

Prijzen:

Miro heeft drie betaalopties:

Gratis modus

Teamplan : $8/maand

: $8/maand Zakelijk : $16/maand

: $16/maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Ratings:

G2: 4.8 sterren uit 3.450 beoordelingen

Captera: 4.7 sterren van 634 beoordelingen

Vergelijk_ Miro naar Lucidchart!

3. Muurschildering

via Muurschildering Ben je op zoek naar Jamboard-alternatieven voor je fotobewerkingsteam? Nou, Mural canvas biedt meerdere whiteboards, vergelijkbaar met photoshop artboards. De whiteboards van Mural kunnen echter worden herschikt en aangepast aan je behoeften.

Functies:

Kant-en-klare sjablonen

Kant-en-klare rasters

Contextvakken

Meerdere ruimtes voor verschillende teams

Ingebouwde bewerkingstools

Hulpmiddelen voor chatten

Focusmodus en timers

Pros:

Soepel samenwerking functies

Een breed scala aan sjablonen, canvas en paletitems

Opties voor exporteren en importeren

Ondersteuning voor industriestandaarden

Cons:

Beperkte integratiemogelijkheden met andere digitale whiteboards

De mobiele applicatie kan haperen en af en toe vertraagd zijn

Zoom-integratie ontbreekt

Prijzen:

Startpakket : $12/maand

: $12/maand Plus-abonnement: $20/maand

Beoordelingen:

Beoordeling G2: 4.6 sterren uit 949 beoordelingen

Beoordeling Capterra: 4.5 sterren uit 81 beoordelingen

Bonus: Mural vs Miro !

4. Stormplank

via Stormboard Stormboard interactieve whiteboard heeft een sticky note-stijl lay-out, waarbij elke sticky note zijn whiteboard vasthoudt. Je kunt een team een sticky note en hun whiteboard toewijzen. De interface maakt teambeheer eenvoudig en je kunt naadloos taken bijhouden op verschillende platforms.

Features:

Instelbare whiteboard-sticky notes

Compatibel met andere productiviteitsapps

Vlotte teambeheertools voor teamleiders

Ingebouwde chat- en spraaktools

Aanpasbare sjablonen

Pros:

Gebruiksvriendelijke interface

Betere communicatiekanalen

Een aanpasbaar sjabloon vereenvoudigt het werk

Cons:

Het beperkte kleurenpalet voor kaarten

Kleine bugs

Beperkte beheerderstools

Prijzen:

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Zakelijk : $10/maand

: $10/maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Rating:

G2 beoordeling: 4.3 sterren uit 25 beoordelingen

Beoordeling Capterra: 4.5 sterren uit 34 beoordelingen

5. Limnu

Via Linmu Het digitale whiteboard Limnu is beschikbaar in Android-, iOS- en desktopversies en biedt een conservatieve digitale samenwerkingservaring. Het platform is geschikt voor teams die terughoudend zijn om volledig digitaal te gaan; daarom bevat het beperkte tools en moet je sommige taken met fysieke aanraking uitvoeren.

Features:

Realistische markeertekeningen

Hulpmiddelen voor samenwerking

Geweldige beheerdersbesturing

Beginnersvriendelijke interface

Pros:

Gemakkelijk te gebruiken

Groot whiteboardscherm op de interface

Chat- en videocommunicatiekanalen

Cons:

Het vertrouwt op zoom voor video- en spraakcommunicatie

De wisfunctie kan onregelmatig zijn

Prijzen:

Pro plan : $5/maand

: $5/maand Team : $8/maand

: $8/maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Ratings:

Beoordelingen G2: 4.9 sterren uit 13 beoordelingen

Capterra beoordelingen: 4.8 sterren uit 12 beoordelingen

6. Conceptplaat

Via ConcetboardConceptbord is ideaal voor teampresentaties en brainstormsessies en is het beste Jamboard-alternatief voor bedrijfsteams die hun ideeën en oplossingen willen delen met hun klanten. Het platform stelt je in staat om je klantreis in kaart te brengen en een persona op het bord te creëren terwijl je verwachtingen en strategieën met je klanten bespreekt.

Features:

Aanpasbare sjablonen

Scherm delen in de app

Chatboard-widget

Taaksysteem

Opties voor conferentiegesprekken

Pros:

Het gratis online whiteboard biedt tot 500 MB ruimte en een onbeperkt aantal borden

Betrouwbare communicatiekanalen, inclusief conferentiegesprekken

Gemakkelijke export- en deelopties

Cons:

Het uploaden van afbeeldingen duurt lang

De gebruikersinterface is minder aantrekkelijk

Prijzen:

Gratis

Premium : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Zakelijk : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Onderneming: Aangepaste prijzen voor 250 gebruikers

7. InVision Freehand

Via InVision Uit de vrije hand InVision Freehand is een ideale optie voor fotobewerkers, maar de veelzijdigheid betekent dat elk team ermee kan werken. Het platform synchroniseert je schetsen en photoshops en gebruikt dit om real-time feedback te creëren.

Features:

Aanpasbare sjablonen

Schermen delen

Hulpmiddelen voor samenwerking

Pros:

Gebruiksvriendelijke interface, vooral voor ontwerpers

De gratis versie biedt toegang tot veel functies

Eenvoudig bestanden uploaden en tekstcommentaar toevoegen

Cons:

Geen chattools behalve het commentaargedeelte

Prijzen:

Gratis

Pro : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Onderneming: Aangepaste prijzen

Ratings:

Beoordeling G2: 4.4 sterren uit 743 beoordelingen

Beoordeling Capterra: 4.6 sterren uit 666 beoordelingen

8. Microsoft-whiteboard

Via MicrosoftMicrosoft schoolbord cloud software stelt teams in staat om samen te werken bij het tekenen van vormen, het maken van tabellen en het ontwerpen van producten. Functies zoals de commentaarsectie vergemakkelijken feedbackkanalen door middel van real-time interactie. Daarnaast hebben gebruikers verschillende penopties waarmee ze afbeeldingen kunnen bewerken, vormen op het canvas kunnen tekenen en plaknotities kunnen delen.

Features:

API

Hulpmiddelen voor samenwerking

Hulpmiddelen voor commentaar

Diagrammen maken

Live canvas

Analyse en rapporten

Aanpasbare sjablonen

Voordelen:

Verbonden met Office 365-omgeving

Een veelzijdige tool die in elke branche kan worden gebruikt

Cons:

Functies kunnen haperen bij het wisselen van canvassen

Gebrek aan belangrijke functies in vergelijking met high-end digitale whiteboards zoals ClickUp en Miro

Prijzen:

Microsoft 365 Personal : $6,99/maand per gebruiker

: $6,99/maand per gebruiker Microsoft 365 Family : $9,99/maand per gebruiker

: $9,99/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

Rating:

G2 beoordeling: 4.2 van 30 beoordelingen

Beoordeling Capterra: 4.3 sterren uit 59 beoordelingen

Bekijk deze_ Microsoft Whiteboard concurrenten !

9. Witeboard

Via Witeboards Met Witeboard, een samenwerkingsplatform in de cloud, kunnen gebruikers ideeën creëren, bewerken en delen op het canvas van een whiteboard. Teamleden moeten gebruikersprofielen aanmaken die door de teamleider aan het platform worden toegevoegd.

Het platform ondersteunt alleen de webversie en is geschikt voor alle bedrijfsniveaus.

Features:

Samenwerkingstools

Brainstormen

Tools voor schetsen

Whiteboard

Digitaal canvas

Focusfunctie

Pros:

Gemakkelijk om deel te nemen aan teams en leden toe te voegen

Gemakkelijk te gebruiken

Aanpasbare sjablonen

De focusfunctie verhoogt de productiviteit

Cons:

Alleen beschikbaar op webbrowsers

Beperkte communicatiekanalen

Prijzen:

Gratis

Rating:

G2 beoordeling: 4.2 sterren uit 30 beoordelingen

10. Draw Chat

Via Tekenchat Met Draw chat interactieve whiteboards kunt u vergaderingen organiseren en verschillende teams beheren. Ze beschikken over interactieve whiteboards in realtime waar teamleden bewerkbare links van hun tekeningen kunnen delen. Teams communiceren via chats, audioberichten of videoconferenties.

Features:

Tekenbord

Tekstberichten

Videoconferenties

PDF annoteren

24/7 ondersteuning

Gebruikersgids

Pros:

Verschillende communicatiekanalen

Responsief en gebruiksvriendelijk interface * Verschillende teamtools

Cons:

Alleen beschikbaar in webbrowsers

Mist functies en tools die beschikbaar zijn in andere digitale whiteboards

Prijzen:

Gratis

Rating:

G2 beoordeling: 4.5 uit 9 beoordelingen

Beoordeling Capterra: 4.2 sterren uit 5 beoordelingen

11. Whiteboard Vos

Via Whiteboard Vos Whiteboard Fox is een interactieve online werkruimte die samenwerkt met zoom en Google Meet om online vergaderingen mogelijk te maken. Het platform heeft een groot aantal tools, waaronder tekenkleuren en een pen, waarmee gebruikers afbeeldingen en vormen kunnen ontwerpen en bewerken op het canvas.

Features:

Tekengereedschappen

Tools voor samenwerking

Zoom en Ontmoeten zijn compatibel

Een tekencanvas

Pros:

Onbeperkt aantal teamleden

Communicatie verloopt naadloos via zoom

Veel bewerkings- en tekentools

Cons:

Het kleurenpalet van de tekst is beperkt

Het bord wordt gedeactiveerd na een bepaalde gebruikstijd

Prijzen:

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Pro : $7/maand

: $7/maand Enterprise: $15/maand per gebruiker

Rating:

Beoordeling G2: 4.2 sterren uit 12 beoordelingen

Beoordeling Capterra: 4.3 sterren uit 20 beoordelingen

12. Ziteboard

Via Ziteboard Ziteboard is een lichtgewicht whiteboard dat alleen beschikbaar is op webbrowsers, maar compatibel is met browsers voor zowel mobiele telefoons als computers. Het platform is speciaal ontworpen voor onderwijsexperts en werkt goed tijdens online lessen.

Het is een eenvoudig alternatief voor al te complexe digitale whiteboards zoals Jamboard. Desalniettemin heeft het een aantal van de beste functies.

Functies:

Hulpmiddel voor samenwerking

Tekengereedschappen

Pdf- en beeldannotatie

Pros:

Het is eenvoudig te gebruiken

Vereist eenvoudige apparaatspecificaties

Cons:

Het mist veel functies en tools vanwege het lichtgewicht aspect

Prijzen:

Wekelijks Pro : $5/ Individueel

: $5/ Individueel Maandelijks Pro : $9/ persoon

: $9/ persoon Jaarlijks Pro : $85

: $85 Onderneming: Veelzijdig

Rating:

G2 beoordeling: 4.2 sterren uit 4 beoordelingen

Beoordeling Capterra: 5.0 sterren uit 3 beoordelingen

13. Canva

Via Canva Canva is een deelbaar platform waarmee je whiteboards kunt maken, bewerken en delen met je teamleden. Het platform is favoriet bij ontwerpers in de digitale, mode- en grafische ontwerpindustrie.

Features:

Aangepaste sjablonen

Tools voor samenwerking

Gratis bewerkingstools

Gratis animatiegereedschappen

Video bewerken

Pro's:

Gemakkelijk te gebruiken

Compatibel met verschillende apparaten

Geweldige bewerkingstools

Ideaal vooreffectief brainstormen in teams Cons :

Je kunt geen unieke elementen maken

Elementen en foto's zijn algemeen

Moeilijk te gebruiken op kleine schermen

Prijzen:

Canva Pro: $ 119,99 per jaar

Rating:

Beoordeling G2: 4.7 sterren uit 3.337 beoordelingen

Beoordeling Capterra: 4.7 sterren uit 9.561 beoordelingen

Bonus: Canva alternatieven !

14. Krijt

Via Krijt Crayon (Cr4yon.com) is een gratis online whiteboardoptie met beperkte mogelijkheden. Dit gratis platform heeft geen communicatiekanalen en heeft beperkte samenwerkingstools aan boord. De site bevindt zich nog in het beginstadium en heeft nog een lange weg te gaan.

Features:

Eenvoudige tekentools

Hulpmiddelen voor samenwerking

Pros:

Er hoeft geen account te worden aangemaakt

Het is gratis

Het is eenvoudig

Cons:

Gebrek aan creatiehulpmiddelen voor complexe creatieve taken

Heeft geen communicatiekanalen

Alleen beschikbaar op webbrowsers

Prijzen:

Gratis

15. Zoom Whiteboard

via Zoom

Zoom Whiteboard is een digitale samenwerkingstool die zeer toegankelijk is voor gebruikers die Zoom al gebruiken voor hun videovergaderingen. Het biedt een interactief bord waar teamleden kunnen brainstormen, plannen en ideeën delen in real-time tijdens Zoom-vergaderingen.

Features:

Samenwerkingstools om vormen, tekst en tekeningen uit de vrije hand toe te voegen aan whiteboards

Functies voor videovergaderen

Pros:

Toevoegen aan Zoom-vergaderingen

Gemakkelijk je whiteboard opslaan als PNG

Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Cons:

Beperkte functies in vergelijking met anderewhiteboardtools* Zoom is vereist

Gebruikers melden prestatieproblemen met samenwerken

Prijzen:

Whiteboard: $2,49/maand per gebruiker

Whiteboard Plus: $7,00/maand per gebruiker

Verbeter uw visuele samenwerking met digitale whiteboards Software voor visuele samenwerking heeft een revolutie teweeggebracht in de communicatie in verschillende sectoren. Je kunt nu bijvoorbeeld virtuele brainstormsessies houden met teamleden aan de andere kant van de wereld. 👋 🌎

Jamboard is een van de toonaangevende interactieve whiteboardplatforms, maar er zijn ook andere opmerkelijke alternatieven, zoals ClickUp Interactief Whiteboard dat uw team een grenzeloze samenwerkingservaring kan bieden.

De functie Whiteboard van ClickUp maakt rechtstreeks verbinding met uw taken, teamgenoten en meer

Als het op brainstormen en projectbeheer aankomt, wilt u een tool waarmee u uw ideeën visueel kunt uitdrukken, eenvoudig kunt delen met uw team en al uw belangrijke werk kunt beheren en met elkaar kunt verbinden.

Met ClickUp kunt u dat en nog veel meer doen - allemaal op één plek.

Met meer dan honderd aanpasbare functies, waaronder een krachtig en samenwerkend Whiteboard, hebben u en uw team alle tools die u nodig hebt om elk type project te verpletteren! 🔥