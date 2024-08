Miro vs. Jamboard: Welke Whiteboard Software is beter in 2024?

Stap maar op, mensen, voor de spannendste krachtmeting van 2023-Miro vs. Jamboard: Het digitale whiteboard-duel! In deze hoek hebben we Miro, de functierijke maestro die rondjes danst rond samenwerking. En in de tegenovergestelde hoek, Jamboard, De werkruimte van Google gestroomlijnd wonderkind, met een punch van eenvoud en gemak.

Het is duidelijk dat beide tools whiteboard-platforms zijn die de markt domineren. En we gaan ze bekijken om je te helpen beslissen of ze je investering waard zijn.

Samen verkennen we het landschap van whiteboard software en vergelijken al hun draaiingen om de ultieme kampioen van 2023 te kronen. We zullen een overzicht geven van alles wat deze twee tools te bieden hebben op het gebied van functies en prijzen. Dus, houd je hoed vast en laat de grote Whiteboard strijd beginnen!

Wat is Miro?

via Miro Miro is een veelzijdige online whiteboardtool die samenwerking in realtime, brainstormen en visueel projectmanagement voor teams op afstand mogelijk maakt. Met zijn uitgebreide functies en tools wil het platform het creatieve proces stroomlijnen en het voor teams op afstand gemakkelijker maken om samen te werken.

Met deze tool kunnen leden van het team suggesties en ideeën delen innovatieve oplossingen ontwikkelen ongeacht hun fysieke locatie. Miro biedt een intuïtieve interface voor haar eindgebruikers.

Hun software heeft online whiteboards die gebruikt kunnen worden voor zaken als Sprint planning, design thinking, agile workflows en meer. Ze bieden een breed bereik van kant-en-klare sjablonen, aanpasbare objecten en krachtige integraties met populaire productiviteitstools zoals ClickUp .

Al met al helpt Miro teams efficiënt samen te werken aan projecten, feedback te delen en complexe concepten te visualiseren, allemaal binnen één platform.

Functies van Miro

In dit gedeelte gaan we dieper in op de functies van Miro om de mogelijkheden beter te begrijpen.

1. Oneindig canvas

De enige limiet voor het aanmaken van een whiteboard is je verbeelding dankzij het oneindige canvas van Miro

Verken een vrijwel onbeperkte werkruimte waar ze hun abonnementen, ideeën en concepten kunnen creëren, organiseren en visualiseren zonder te worden beperkt door fysieke ruimte op het bord. Gebruikers kunnen in- en uitzoomen op het canvas om zich te concentreren op specifieke details of krijgen een weergave in vogelvlucht van de volledige bewerkbare borden, waardoor naadloze samenwerking en brainstormen mogelijk wordt.

2. Kant-en-klare sjablonen

Miro biedt een gevarieerde collectie kant-en-klare sjablonen die zijn afgestemd op verschillende zakelijke gebruikssituaties. Deze sjablonen dekken een breed bereik van scenario's, waaronder project planning , het in kaart brengen van klantverhalen, SWOT-analyse en nog veel meer. Door gebruik te maken van deze sjablonen kunnen teams snel een kickstart maken met hun projecten en profiteren van best practices en bewezen frameworks.

3. Samenwerking in realtime

Met de realtime samenwerkingsfunctie van Miro kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan een bord werken. Wijzigingen die door een lid van het team worden aangebracht, worden onmiddellijk door alle anderen overgenomen, zodat iedereen altijd op de hoogte is. Dit bevordert een zeer interactieve en productieve omgeving waar ideeën kunnen worden gedeeld, verfijnd en besproken in real-time, ongeacht de locatie of het apparaat van de teamleden.

Via Miro

Gebruikers kunnen commentaar achterlaten op specifieke elementen binnen een board, leden van een team vermelden of taggen om hun aandacht te vestigen op een bepaald punt en threaded gesprekken aanmaken om discussies overzichtelijk te houden. Deze functie bevordert efficiënte communicatie, stimuleert samenwerking en zorgt ervoor dat belangrijke inzichten of suggesties niet verloren gaan tussen de content van het board.

5. Teken- en schrijfgereedschappen

Miro biedt een uitgebreide set teken- en schrijfgereedschappen waarmee gebruikers hun ideeën visueel kunnen uitdrukken. Deze gereedschappen omvatten verschillende pennen, potloden, vormen en tekst opties, die flexibiliteit bieden in de manier waarop informatie wordt gepresenteerd. Of het nu gaat om het schetsen van concepten, het annoteren van afbeeldingen, of diagrammen maken met deze hulpmiddelen kunnen gebruikers hun creativiteit de vrije loop laten en hun gedachten effectief overbrengen.

6. Aanpasbare objecten

Objecten zoals post-it aantekeningen, afbeeldingen en pictogrammen kunnen worden toegevoegd en aangepast om de visuele aantrekkingskracht van hun borden te vergroten en hun doelen effectief over te brengen. Deze aanpassingsmogelijkheden zorgen voor een meer persoonlijke en boeiende ervaring tijdens het werken aan samenwerkingsprojecten.

7. Integraties

Miro's integratie met populaire tools voor productiviteit en samenwerking, zoals ClickUp, Slack en Google-werkruimte, verbetert de algehele werkstroom en de verbinding tussen verschillende platforms. Deze integraties zorgen voor naadloze informatie-uitwisseling, gegevenssynchronisatie en een betere samenwerking taakbeheer tussen Miro en andere tools. Door hun werkprocessen te consolideren, stroomlijnen teams hun werkstromen, elimineren ze overbodige taken en bevorderen ze een meer samenhangende en productievere werkomgeving.

8. Presentatiemodus

via Miro

Toon uw borden in een dia-achtig format. Gebruikers kunnen systematisch door de content van het board navigeren, sleutelpunten markeren en zorgen voor een samenhangende en visueel aantrekkelijke presentatie die hun ideeën effectief overbrengt.

9. Toegangscontrole en toestemmingen

Miro biedt beheerders granulaire toegangscontroles en instellingen voor toestemming, zodat ze verschillende toegangsniveaus voor teamleden kunnen definiëren. Deze functie zorgt ervoor dat gevoelige of vertrouwelijke informatie veilig blijft en alleen toegankelijk is voor bevoegde personen.

10. Offline modus

Geniet van granulaire toegangscontroles en instellingen voor toestemming, zodat je verschillende toegangsniveaus voor teamleden kunt definiëren. Deze functie zorgt ervoor dat gevoelige of vertrouwelijke informatie veilig blijft en alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Door de juiste toestemmingen toe te wijzen, kunnen beheerders de privacy van gegevens behouden, wijzigingen door onbevoegden voorkomen en de algehele samenwerkingsomgeving reguleren.

11. Time-lapse functie

Volg de evolutie van uw forums in de loop van de tijd. Door de wijzigingen op het bord en de voortgang van doelstellingen te visualiseren, kunnen teams waardevolle inzichten krijgen in hun ideatie- en besluitvormingsprocessen . Deze functie vergemakkelijkt reflectie, analyse en voortdurende verbetering door een historisch perspectief te bieden op de ontwikkeling van het bestuur.

12. Export opties

Sla je borden op in verschillende formaten zoals PDF, afbeeldingen of CSV. Deze veelzijdigheid in exporteren maakt naadloos delen van voltooide projecten met belanghebbenden, archivering voor toekomstig gebruik of integratie met andere tools en platforms mogelijk. Gebruikers kunnen het export format kiezen dat het beste past bij hun behoeften, zodat hun werk ook buiten de Miro-omgeving toegankelijk en bruikbaar is.

Miro prijzen

Gratis : $0/maand per gebruiker

: $0/maand per gebruiker Starters: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Business: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Miro voor prijzen

Wat is Google Jamboard?

via Google Jamboard is gratis software voor digitale whiteboards, ontwikkeld door Google, en biedt naadloze integratie met de apps van het Google Workspace ecosysteem. Teams kunnen dus gemakkelijk toegang krijgen tot tools zoals Google Drive, Google Documenten en Google Spreadsheets en deze stroomlijnen.

Het primaire doel van deze Miro alternatief is het faciliteren van efficiënte en boeiende visuele samenwerkingssessies. Jamboard is ontworpen om real-time samenwerking en creativiteit te verbeteren en biedt een interactief canvas voor teams op afstand en in persoon om ideeën te delen en te brainstormen.

Functies van Jamboard

Met de functies van Jamboard kun je effectief je abonnementen uitdrukken en visualiseren. Laten we eens duiken in enkele van de meest prominente aspecten.

Interactief canvas

Jamboard biedt teams een interactief en intuïtief canvas dat schoon, eenvoudig en gebruiksvriendelijk is. Dit canvas dient als een ruimte waar teamleden kunnen samenkomen, creëren en ideeën in realtime kunnen delen, waardoor een naadloze en boeiende samenwerkingservaring wordt bevorderd.

Met de teken- en schrijftools van Jamboard kunnen gebruikers hun creativiteit de vrije loop laten en hun doelen effectief uitdrukken. Of ze nu pennen, markers of markeerstiften gebruiken, teamleden kunnen hun intenties visueel communiceren, schetsen maken en concepten illustreren, waardoor de duidelijkheid en impact van hun ideeën op het digitale canvas worden vergroot.

Sticky notes

Al het plezier van een persoonlijke brainstormsessie, zonder opruimwerk dankzij de functie Sticky Notes van Google Jamboard

Met de functie voor virtuele plakbriefjes van Jamboard kunnen gebruikers gemakkelijk gedachten noteren, opmerkingen achterlaten of feedback geven op het bord. Deze plakbriefjes dienen als digitale plaatshouders voor snelle en beknopte informatie, bevorderen de samenwerking en leggen belangrijke inzichten vast zonder het canvas te vervuilen.

Afbeelding invoegen

Voeg visuele elementen toe om het begrip te verbeteren en intenties over te brengen. Met deze functie kunnen teams een duidelijker beeld schetsen van hun ideeën door naadloos relevante afbeeldingen te integreren in hun gezamenlijke werkruimte.

Integratie met Google Werkruimte

Jamboard integreert naadloos met Google Drive, Google Documenten en Google Spreadsheets, waardoor teams workflows kunnen stroomlijnen en efficiënt bestanden kunnen delen. Deze integratie zorgt voor een samenhangende en uniforme werkruimte-ervaring, waardoor naadloze toegang tot relevante documenten, gegevens en informatie mogelijk is samenwerkingstools binnen het ecosysteem van Google Werkruimte.

Samenwerking in realtime

Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd aan een bord werken. Wijzigingen die door een deelnemer worden aangebracht, zijn direct zichtbaar voor alle anderen, waardoor actieve betrokkenheid wordt bevorderd en productiviteit in het team wordt gestimuleerd. Dankzij deze functie voor samenwerking in realtime kunnen leden van een team samenwerken, ideeën aandragen en concepten itereren in een dynamische en gesynchroniseerde omgeving.

Toegangscontrole

Om de veiligheid en privacy van gegevens te garanderen, biedt Jamboard opties voor toegangscontrole. Gebruikers kunnen toestemming voor toegang instellen en bepalen wie privéboards mag weergeven of bewerken. Met deze functie kunnen teams de toegang tot hun samenwerkingsruimte beheren, gevoelige informatie beschermen en vertrouwelijkheid handhaven op basis van hun specifieke behoeften.

Apparaat compatibiliteit

Jamboard-software is compatibel met verschillende apparaten, waaronder tablets, smartphones en speciale Jamboard-hardware. Deze compatibiliteit komt tegemoet aan verschillende gebruikersvoorkeuren en de beschikbaarheid van apparaten, zodat teams naadloos kunnen samenwerken, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken.

Automatisch opslaan

Teams kunnen vol vertrouwen aan hun ideeën werken in de wetenschap dat hun voortgang continu wordt opgeslagen en gemakkelijk kan worden hersteld. Dit zorgt voor gemoedsrust en elimineert het risico van onopzettelijk gegevensverlies.

Exportopties

Met Jamboard kun je je creaties exporteren als PDF- of afbeeldingsbestanden, zodat je voltooide projecten gemakkelijk kunt delen of archiveren voor toekomstig gebruik.

Jamboard prijzen

Desktop op het web en Jamboard-app zijn Gratis met een Google account

Test deze_ Jamboard alternatieven !

Jamboard vs Miro: Wie wint de strijd om digitale whiteboards?

Hoewel beide platforms veel tools en functies hebben om team brainstorms te ondersteunen, komen ze tegemoet aan verschillende behoeften en voorkeuren.

Het verschil tussen Miro en Jamboard is hun focus en integratiemogelijkheden. Miro biedt uitgebreidere functies en meer integraties met verschillende productiviteitstools. Hierdoor is het een veelzijdige oplossing voor teams die op zoek zijn naar een alles-in-één samenwerkingsplatform.

Aan de andere kant ligt de belangrijkste kracht van Jamboard in de naadloze integratie met het ecosysteem van Google Werkruimte. Voor organisaties die sterk afhankelijk zijn van G Suite is het een ideale keuze.

Uiteindelijk hangt de winnaar tussen Miro en Jamboard af van de unieke behoeften en voorkeuren van je team. Beide platformen bieden waardevolle functies voor het bevorderen van samenwerking en creativiteit, en het kiezen van het juiste platform zal afhangen van de specifieke eisen en werkstromen van jouw organisatie.

Laten we hun gedeelde functies eens vergelijken.

Interactief canvas

Zowel Miro als Jamboard bieden een interactief canvas waar teamleden verbinding mee kunnen maken en oplossingen kunnen vinden voor hun meest dringende problemen. Het canvas van Miro is oneindig, zodat je zonder ruimtebeperkingen kunt werken, terwijl het canvas van Jamboard uit een vast aantal frames bestaat.

Miro en Jamboard bieden beide verschillende teken- en schrijftools. Miro biedt echter meer aanpassingsmogelijkheden met betrekking tot kleuren en grootte dan Jamboard.

Afbeelding invoegen

Met Miro en Jamboard kunt u afbeeldingen op hun borden invoegen. Miro biedt meer opties voor het manipuleren en vergroten of verkleinen van afbeeldingen, terwijl Jamboard zich richt op eenvoud en gebruiksgemak.

Integraties

Miro biedt veel integraties met populaire apps voor productiviteit en samenwerkingstools zoals Slack. De belangrijkste kracht van Jamboard ligt in de naadloze compatibiliteit met het ecosysteem van Google Werkruimte.

Realtime samenwerking

Miro en Jamboard ondersteunen real-time chatten en samenwerken, waardoor leden tegelijkertijd aan een bord kunnen werken met live chatten en updates.

Toegangscontroles en toestemmingen

Miro biedt meer granulaire toegangscontrole en instellingen voor toestemming dan Jamboard. Hierdoor kunnen Miro-beheerders beter teams beheren de toegang van de leden en de privacy van de gegevens.

Compatibiliteit van apparaten

Beide platforms zijn compatibel met meerdere apparaten, waaronder webgebaseerde desktop, tablet, iOS, iPhone mobiel, Android mobiele apparaten, Windows desktop, Linux desktop, Linux mobiel, mobiel, Mac desktop en speciale hardware. Jamboard is echter speciaal ontworpen om met de hardware van Google te werken.

Opties voor automatisch opslaan en exporteren

Miro en Jamboard bieden beide een functie voor automatisch opslaan en de mogelijkheid om borden te exporteren als PDF- of afbeeldingsbestanden om ze gemakkelijk te delen en te archiveren.

Het is een uitdaging om een definitieve winnaar aan te wijzen tussen Jamboard en Miro, omdat de juiste keuze afhangt van de unieke vereisten en voorkeuren van elk team.

Als we echter kijken naar de veelzijdigheid en de rijkdom aan functies, dan komt Miro als sterkste uit de bus. Met zijn uitgebreide set nieuwe functies, aanpasbare sjablonen en brede bereik aan integraties, is Miro geschikt voor diverse use cases en kan het teams van verschillende grootte en complexiteit aan.

Toch blijft Jamboard een uitstekende optie voor degenen die prioriteit geven aan eenvoud, gebruiksgemak en naadloze integratie met Google Werkruimte.

Jamboard vs Miro op Reddit

via Jamboard

We zijn op Reddit gaan kijken om te zien hoe mensen denken over Jamboard vs. Miro. Op de vraag hoe hun ervaring is met Jamboard vs. Miro alsa samenwerkingstool zei een gebruiker op Reddit:

"Gelukkig genoeg. Het lijkt op mural maar heeft meer functies dan Google jamboard."

Het is echter niet alleen maar lof voor Miro. Andere Redditers hebben aangetekend dat Miro nog steeds functies mist die ze graag hadden gezien. Hier zijn enkele verhalen van gebruikers:

"Ik heb verschillende installaties in Zapier die borden maken wanneer aan (een) voorwaarde is voldaan. Ik zou graag de mogelijkheid hebben om a) borden te verwijderen als aan de voorwaarde is voldaan of b) borden te archiveren als aan de voorwaarde is voldaan.[...]Eén automatisering stelt een nieuw bord in voor elk project. Ik heb tientallen mensen in mijn team, die elk tientallen projecten hebben, dus na verloop van tijd heb ik duizenden boards verzameld."

"Ik weet niet hoe het met anderen zit, maar het eerste wat ik doe voor bijna elk bord is een gigantisch vierkant toevoegen, de kleur veranderen in donkergrijs/zwart, vergrendelen, terugsturen en er dan bovenop tekenen. Ik heb mijn eerste lidmaatschap opgezegd vanwege het ontbreken van de donkere modus en ben alleen teruggekomen vanwege de uitbreidbaarheid van Miro. Als er een ander alternatief komt met een donkere modus, zal ik onmiddellijk en zonder aarzeling mijn hele team daar naartoe verhuizen."

Aan de andere kant van de medaille hadden gebruikers zowel positieve als negatieve dingen te zeggen over Google Jamboard. Eén gebruiker hield van de eenvoud van Jamboard:

"Ik gebruik Google Jamboard vaak. Het is niets bijzonders, maar het is gratis, makkelijk te leren en veelzijdig. Je kunt tekenen, afbeeldingen uploaden, vormen, tekst en post-its verplaatsen, allemaal gerangschikt in drie lagen."

Terwijl sommigen klaagden dat Google's handtekening voor whiteboards achterblijft bij de concurrentie:

zoals veel Google-producten voelt het huidige Jamboard aan als een nakomertje dat bestaat om een lijstje met functies af te vinken. Dit zou de belangrijkste functie moeten zijn en ik heb het gevoel dat dit de richting is die alle werkplekaanbiedingen op moeten gaan."_

Vergadering over ClickUp: Het beste alternatief voor Miro vs. Jamboard

Hoewel Miro en Google Jamboard hun momenten in de zon hebben, heb je misschien trek in een veelzijdiger all-you-can-eat buffet van functies voor productiviteit. Zeg hallo tegen ClickUp - het Zwitserse zakmes van whiteboard projectmanagement en samenwerkingstools waarvan je team zich zal afvragen hoe ze ooit zonder hebben gekund.

Ontketen uw innerlijke Picasso met Whiteboards

Sleep eenvoudig taken, verbind workflows en visualiseer uw project met ClickUp-taak met ClickUp Whiteboard

Kanaliseer de creativiteit van je team met ClickUp Whiteboards -een speeltuin voor brainstormen, abonnementen en het tot leven brengen van uw wildste ideeën. Net als Miro en Jamboard zijn de ClickUp Whiteboards volledig uitgerust met teken- en schrijfgereedschappen, plakbriefjes en invoegmogelijkheden voor afbeeldingen.

De kers op de taart? Koppel uw Whiteboards direct aan taken en zie hoe het meesterwerk van uw team verandert in tastbare resultaten.

Sjablonen: Uw lanceerplatform voor productiviteit

Automatiseer uw terugkerende taken in slechts een paar klikken met een van de honderden ClickUp-taaken automatisering van werkstromen sjablonen

Waarom het wiel opnieuw uitvinden als ClickUp een schat aan sjablonen heeft om de productiviteit van uw team te verhogen? Wij hebben de ClickUp Eisenhower Matrix Sjabloon waarmee je taken prioriteren als een pro. Of de ClickUp Creatief en Ontwerp sjabloon die designprojecten en -activa in topvorm houdt.

ClickUp is bijvoorbeeld een uitstekend hulpmiddel voor klantenservice of zelfs live gesprekken met vertegenwoordigers om kaarten van het klanttraject bij te werken terwijl ze met hen spreken. Gebruik onze aanpasbare Sjablonen voor klanttraject als uw geheime wapen om tijd te besparen en werkstromen te stroomlijnen.

Mindmaps: Ontrafel het kluwen van ideeën

Ontwikkel ideeën met het team door ze uit te tekenen in een mindmap in vrije vorm met de blanco modus in ClickUp

Ontwar uw gedachten en laat uw ideeën de vrije loop met ClickUp Mindmaps. Deze visueel verbluffende geesteskinderen integreren naadloos met de functies van ClickUp-taakbeheer. Het helpt de mentale gymnastiek van uw team om te zetten in een goed georkestreerde symfonie van productiviteit.

Met mindmaps, kunt u uw creatieve spieren laten werken, problemen oplossen en projecten met ongeëvenaarde finesse plannen.

De Dark Horse overwinnaar in de Whiteboard Battle Royale: ClickUp

In een notendop is ClickUp de superheld onder de productiviteitsalternatieven, die te hulp schiet met zijn alles-in-één platform voor Taakbeheer, samenwerking en dingen gedaan krijgen.

Met zijn brede bereik aan functies, waaronder whiteboards, sjablonen en mindmaps, stelt ClickUp teams in staat om efficiënt te werken en georganiseerd te blijven, waardoor het een waardige mededinger is in de wereld van digitale samenwerkingstools. Meld u aan voor het Free Forever-abonnement van ClickUp en begin vandaag nog met whiteboarden!