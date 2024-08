10 beste UX-ontwerpsoftwaretools voor ontwerpers in 2024

Als UX-ontwerper is uw belangrijkste taak het creëren van een soepele en naadloze gebruikerservaring. En de juiste UX ontwerptools kunnen je helpen je vakmanschap onder de knie te krijgen tijdens de verschillende fasen van productontwikkeling.

Van onderzoek en testen van gebruikers tot wireframing prototyping en daarna heb je elk element nodig om de eindstreep te halen. 🏁

Gelukkig bevat deze handige gids de 10 beste UX ontwerptools om je productontwikkelingsproces een boost te geven en je werk eruit te laten springen.

Het vinden van een UX ontwerptool van hoge kwaliteit kan het verschil betekenen tussen uren verspillen aan het spelen met een pietluttige, ondermaatse optie en het stroomlijnen van je werk om betere resultaten te produceren. ⚒️

Een goede UX ontwerptool heeft de volgende eigenschappen:

Integraties : UX ontwerpsoftware moet integreren met uw andere ontwerpsystemen om naadloze workflows te creëren

: UX ontwerpsoftware moet integreren met uw andere ontwerpsystemen om naadloze workflows te creëren **Minimale leercurve: De beste tools hebben een gestroomlijnde interface die niet veel tijd kost om te leren. Op die manier kunnen zowel experts als beginners snel aan de slag

Functies voor samenwerking : Veel UXdesign teams werken samen omambachtelijke producten. Zoek naar tools waarmee iedereen in realtime kan samenwerken

: Veel UXdesign teams werken samen omambachtelijke producten. Zoek naar tools waarmee iedereen in realtime kan samenwerken Sjablonen en whiteboards: UX-tools moeten sjablonen en tools hebben zoalswhiteboards voor projectmanagement. Dit maakt het maken van iteratieve ontwerpen en het innoveren van nieuwe producten sneller en efficiënter

Of je nu op zoek bent naar AI kunst generatoren testtools, of sjablonen voor grafisch ontwerp er zijn UX/UI-ontwerptools die je het leven gemakkelijker maken. Hier zijn de 10 beste UX-tools, uitgesplitst naar hun beste gebruikssituaties.

1. ClickUp #### Beste voor ontwerpsamenwerking

Pas uw Whiteboards eenvoudig aan door documenten, Taken en meer toe te voegen ClickUp's sjabloon voor een UX-projectplan zet een stappenplan uit voor de ontwikkeling en lancering van uw product. Schets het traject van de gebruiker, maak en prioriteer taken voor elk team lid, en wijs middelen toe om een soepel proces te garanderen.

ClickUp is meer dan een tool voor projectmanagement met deze tool binnen handbereik kunnen UX-ontwerpers snel definities van het toepassingsgebied markeren en persona's van gebruikers ontwikkelen. Stel vervolgens wireframes en prototypes op en test en valideer ze meteen.

Gebruik dit sjabloon voor iteratief en incrementeel ontwerp. Op die manier kan je team zich aanpassen en wijzigingen doorvoeren om het best mogelijke product te maken.

Schets eenvoudig mockup-tekeningen en wireframe-ideeën op ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards maken samenwerken ook een fluitje van een cent. Gebruik ClickUp's Whiteboard sjablonen als canvas om productideeën te brainstormen, stroomschema's te maken en in realtime met het hele team te werken.

Voeg snel afbeeldingen en koppelingen voor referenties toe en breng uw project van de conceptfase naar actie items in slechts een paar klikken met de eenvoudige gebruikersinterface.

ClickUp beste functies:

Real-time samenwerking houdt iedereen - zoals UX- en UI-ontwerpers - up-to-date en betrokken

Alles-in-één hubs maken het gemakkelijk om eendesign projectmanagement overzicht van elk project en in welke fase de taken zich bevinden

Sjablonen voor ontwerpopdrachten, workflows en meer naartijd te besparen en de efficiëntie te verhogen om projecten door de pijplijn te leiden

Sleutelfuncties voor samenwerking bieden teams de mogelijkheid om aan hetzelfde document of whiteboard te werken

ClickUp beperkingen:

Sommige gebruikers vinden dat het leren van het grote aantal sjablonen en functies enige tijd in beslag kan nemen

De nieuwe AI-functies zijn beperkt tot betaalde abonnementen, wat een uitdaging kan zijn voor grotere teams

ClickUp prijzen:

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald

: $7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Ambacht

Beste voor ontwerpsamenwerking

via InVision Craft is een Invision-plugin die naadloos werkt met andere UX- en UI-tools, waaronder Sketch en Photoshop. Alle updates die je maakt aan de stijl, animaties of het ontwerp worden automatisch bijgewerkt in je andere tools. Met de eenvoudige gebruikersinterface kun je ontwerpelementen slepen en neerzetten, gegevens toevoegen en afbeeldingen van professionele kwaliteit invoegen.

Craft beste functies:

Inclusief toegang tot Getty Images en iStock zodat je visuele elementen kunt maken met details van professioneel niveau

Direct synchroniseren en updates besparen tijd wanneer je op verschillende platforms ontwerpt

Craft limieten:

Sommige gebruikers hadden moeite met het downloaden van de plugin en moesten handmatige stappen volgen om hem te installeren

Sommige gebruikers ondervonden vertragingen als ze Craft probeerden te gebruiken met oudere Mac-besturingssystemen

Prijzen van Craft:

Gratis

Beoordelingen en recensies van Craft:

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Schets

Beste voor wireframing

via Schets Onderdeel van de UX ontwerpproces omvat wireframing, het creëren van een visuele gids van het websitekader. Sketch is een hulpmiddel voor wireframing dat speciaal is ontworpen voor gebruikers van de Mac om ontwerpen, prototypes en meer te ondersteunen.

Je kunt er zowel low-fidelity wireframes als complexere high-fidelity wireframes mee maken. Het heeft ingebouwde pictogrammen, symbolen en illustraties om overbodige ontwerptaken sneller dan ooit te maken.

Gebruik Sketch om paginaschema's, schermblauwdrukken en sleutelelementen op websitepagina's te ontwerpen.

De beste functies van Sketch:

Intuïtief interfaceontwerp vereist weinig tijd om onder de knie te krijgen, zodat je binnen enkele minuten kunt beginnen met ontwerpen

Figma-bestanden openen en bewerken maakt de overgang naar deze tool naadloos

Herbruikbare sjablonen geven je een startpunt bij het maken van website roadmaps

Sketch beperkingen:

Sommige gebruikers vonden dat complexe SVG-bestanden niet altijd goed geïmporteerd werden

Bij het gebruik van Adobe Creative Cloud tools zoals Adobe XD, ondervonden sommige gebruikers technische problemen bij het overbrengen van ontwerpelementen

Sketch prijzen:

Standaard : $12 per maand, per editor, maandelijks gefactureerd

: $12 per maand, per editor, maandelijks gefactureerd Business : $20 per maand, per editor, jaarlijks gefactureerd

: $20 per maand, per editor, jaarlijks gefactureerd Alleen Mac: $120 per licentie

Schets beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

4. Mockflow

Beste voor wireframing

via InVision Als je op zoek bent naar een tool voor het maken van prototypes die teamleden kunnen gebruiken, ga dan naar Invision. Invision biedt een alles-in-één whiteboard om teams te helpen samenwerken bij het maken van interactieve prototypes en andere ontwerpelementen.

Kant-en-klare sjablonen maken het gemakkelijk om in het ontwerpproces te stappen, terwijl je met georganiseerde ruimtes verschillende projecten en verschillende fases in de pijplijn kunt bijhouden.

InVision beste functies:

Real-time samenwerking betekent dat je samenwerkt, creatief aan de slag gaat en vertrekt met oplossingen en actie-items

Integreert met tientallen populaire ontwerp- enproductiviteitstools waaronder Notion, Slack, Salesforce en Jira

Gratis abonnementen en betaalde abonnementen bieden aanpassingen afhankelijk van de behoeften van uw organisatie

InVision limieten:

Enkele gebruikers wensten een robuustere UI-kit voor ontwerpen

Je kunt al je tools in Invision verbinden voor prototyping, maar het eigenlijke ontwerpproces moet in een andere tool plaatsvinden

Prijzen van InVision:

Gratis : $0 voor altijd

: $0 voor altijd Pro : $4 per actieve gebruiker

: $4 per actieve gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

InVision beoordelingen en recensies:

G2 :4.4 /5(600+ beoordelingen)

:4.4 /5(600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

6. Marvel

Beste voor prototyping

via Hotjar De enige manier om te weten of je ontwerpen effectief zijn, is ze te testen. Een groot deel van je dagelijkse werk als UX- of UI-ontwerper bestaat uit het testen van prototypes en bestaande producten en diensten.

Hotjar is een ongelooflijk nuttig hulpmiddel voor gebruikersonderzoek dat inzicht biedt in hoe gebruikers je site gebruiken, welke ontwerpen converteren en waar lezers van de pagina afklikken. De Engage-tool is bedoeld om het testproces voor gebruikers te automatiseren. Identificeer gebieden die verbetering behoeven en plan gesprekken met echte gebruikers om oplossingen te testen.

Hotjar Engage beste functies:

Maak direct verbinding met je eigen gebruikers en belanghebbenden of gebruik hun pool van 200.000+ deelnemers om je producten en specificaties te testen

Zet aantekeningen met tijdstempel van gesprekken automatisch om in actie items

Hotjar Engage limieten:

Je kunt sessies maar op één deel van de site tegelijk doen, wat een uitdaging vormt voor ontwerpers die meerdere gelijktijdige tests uitvoeren

Er is geen telefoonnummer van de klantenservice, dus je zult moeten wachten op ondersteuning via e-mail

Hotjar Engage prijzen:

Basis : $0 voor altijd

: $0 voor altijd Plus : $280 per maand

: $280 per maand Business : $440 per maand

: $440 per maand Schaal: Aangepaste prijzen

Hotjar Engage beoordelingen en recensies:

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

8. Optimale werkplaats

Beste voor testen van gebruikers

via Optimale werkplaats UX/UI-ontwerphulpmiddelen zoals Optimal Workshop kunnen bruikbaarheidstests verbeteren en u helpen bij de ontwikkeling van het eindproduct. Optimal Workshop is een gegevensgericht platform dat gebruikersonderzoek stroomlijnt en bruikbare inzichten op één plaats biedt.

Ingebouwde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstools stellen de leden van het team in staat om de juiste beslissingen te nemen bij het maken van nieuwe ontwerpen en het bijwerken van bestaande ontwerpen.

Optimal Workshop beste functies:

5 gespecialiseerde onderzoekstools waaronder OptimalSort, Treejack, Chalmarks, Questions en Reframer om uw layoutontwerp te optimaliseren en feedback te krijgen

Meerdere analysemethodologieën om uw gegevens weer te geven zoals u dat wilt

Toegang tot 239 miljoen deelnemers en tools om gemakkelijk uw eigen UX ontwerpers of medewerkers uit te nodigen om uw nieuwste ontwerpen te testen

Optimal Workshop limieten:

U kunt op elk moment slechts 10 antwoorden kiezen om in een grafiek weer te geven

U kunt doelgroepen niet opsplitsen in één test; u moet meerdere tests uitvoeren voor elk publiek, wat leidt tot tragere feedback voor grote onderzoeken naar gebruikerservaringen

Optimal Workshop prijzen:

Gratis : $0 met limieten voor gebruikers en testen

: $0 met limieten voor gebruikers en testen Pro : $249 per maand voor één gebruiker

: $249 per maand voor één gebruiker Teams : $249 per gebruiker per maand

: $249 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Optimal Workshop beoordelingen en recensies:

G2 :4.5 /5 (10+ beoordelingen)

:4.5 /5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5+ beoordelingen)

9. Axure

Beste voor responsief webontwerp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Axure-Dashboard-Example.png UX-ontwerptools: Voorbeeld Axure Dashboard /$$$img/

via A (https://www.axure.com/)[ure](https://www.axure.com/) Als het aankomt op responsief webontwerp, is een UX-tool dat aanpassingen mogelijk maakt de sleutel. Met Axure kun je spelen met triggers voor gebeurtenissen, layout voorwaardelijke logica en ontwerpacties om de beste gebruikerservaring te creëren.

Gebruik de ingebouwde webgebaseerde widgets om rasters en dynamische interfaces te ontwerpen in minuten in plaats van uren.

Axure beste functies:

Containers met meerdere statussen maken alle ontwerpen binnen het dynamische paneel direct scollbaar, wat het ontwerp verbetert op desktop en mobiele apparaten zoals iPhones en Androids

Gebruiksvriendelijke adaptieve weergaven laten je ontwerpen op één pagina, zodat je de grootte en lay-outs in verschillende weergaven kunt aanpakken

Er is geen code nodig, waardoor het ontwerp zelfs toegankelijk is voor mensen die geen kennis hebben van CSS of HTML

Axure beperkingen:

Sommige nieuwe versies hadden bugs tijdens de eerste lancering

Er is een steile leercurve vergeleken met andere ontwerptools

Axure prijzen:

Pro : $29 per maand, per gebruiker

: $29 per maand, per gebruiker Teams : $49 per maand, per gebruiker

: $49 per maand, per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Axure beoordelingen en recensies:

G2 : 4.2/5 (200+ beoordelingen)

: 4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

10. Webflow

Beste voor responsief webontwerp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image4-6-1400x809.png Een aangepaste website maken met Webflow /$$img/

via Webflow Een sleutelaspect van het optimaliseren van de gebruikerservaring is het ontwerp van het scherm. Responsive webdesign zorgt ervoor dat webpagina's goed worden weergegeven, of ze nu worden geopend via een smartphone, laptop, desktop of tablet. Gebruik Webflow zodat lezers je website naadloos kunnen weergeven, ongeacht hun weergavemethode.

De ontwerptool van Webflow stroomlijnt het ontwerp en maakt het toegankelijk voor alle gebruikers, ongeacht hun codeerervaring. Als no-code platform kunt u uw eigen ontwerpen maken en deze aan ervaren ontwikkelaars geven of ze zelf publiceren.

Je kunt stijlelementen, herbruikbare componenten en afbeeldingen slepen en neerzetten om een ontwerp te maken waarvan je houdt.

Webflow beste functies:

Met de aanpassingshulpmiddelen kun je de typografie wijzigen en een globale kleurstalen definiëren om aan je brandingwensen te voldoen

Voltooide layoutcontrole laat je ontwerpen op jouw manier

Met drag-and-drop secties kunnen beginners gemakkelijk aan de slag

Veel tutorials maken het relatief eenvoudig om uit te vinden hoe alles werkt in minder tijd dan bij concurrenten

Webflow beperkingen:

Sommige geavanceerde ontwerpers vonden de componenten beperkt

Er is geen gemakkelijke manier om items tussen projecten te kopiëren, dus je moet ze handmatig opnieuw opbouwen als je aan twee verschillende sites werkt

Webflow prijzen:

Starter : Free

: Free Core : $19 per maand, per zetel

: $19 per maand, per zetel Groei : $49 per maand, per zetel

: $49 per maand, per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Webflow beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

Breng uw ontwerpen tot leven met ClickUp

In UX/UI-ontwerp is de zoektocht naar efficiëntie eindeloos. Laat ClickUp uw ontwerptraject verbeteren. Gebruik whiteboards om te brainstormen en productroadmaps te ontwikkelen. Maak wireframes en functionele prototypes voordat u overgaat tot gebruikerstests.

Maak een abonnement op een ontwerpproject, automatiseer het aanmaken van taken en bespaar tijd om een betere samenwerkingsomgeving te creëren met UX-tools waaraan iedereen kan werken.

Met ClickUp's sjablonen voor creatief en ontwerp vindt u nieuwe manieren om alle aspecten van uw UI- en UX-tools en -aanmaakproces te stroomlijnen en uw ontwerpdoelen te bereiken. En het beste van alles is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over een flinke prijs tag voor alle hulp. 🙌 Aanmelden voor ClickUp vandaag - het is Free Forever!