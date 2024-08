Miro vs. Mural: Welke tool is de beste whiteboardsoftware?

Wat is het beste aan samenwerken in teams? En hoe breng je een groot aantal ideeën samen in één ruimte? Software voor digitale whiteboards zoals Miro en Mural hebben hun platform gebouwd op deze vragen. Of het nu gaat om het verzamelen van verschillende ideeën van leden van het team of om een snellere en efficiëntere samenwerking, software voor whiteboards heeft zijn stempel gedrukt op de productiviteit van teams.

Het is nog niet zo lang geleden dat teams in één ruimte moesten samenkomen en handmatig ideeën op het krijtbord moesten tekenen. Nu maakt het niet meer uit of je een brainstormsessie organiseert het documenteren van een vergadering of het aanleren van een bepaalde werkstroom aan clients van over de hele wereld, digitale whiteboards zijn nu een noodzaak.

Er zijn echter zoveel opties op de markt dat je misschien niet weet welk digitaal whiteboard het beste bij je past. We zijn hier om twee van de grootste digitale whiteboardopties op de markt te vergelijken en te kijken wat het beste is als het gaat om Miro vs. Mural.

Laten we er eens in duiken. 🤿

Wat is Miro? Miro is een online collaboratief whiteboard platform waar teams vergaderingen houden, workshops organiseren en ideeën brainstormen op een digitaal whiteboard.

Het maakt niet uit of je teams op afstand of op kantoor zijn, Miro verbindt teams met creatieve en boeiende samenwerkingservaringen. Die nieuwe verbinding is een van de vele redenen waarom Miro een veelgemaakte keuze is geworden voor teams die op zoek zijn naar whiteboard-software.

Belangrijkste functies van Miro

Miro biedt veel functies die zowel gangbaar als uniek zijn in de branche. En tussen Miro en Mural zijn er enkele specifieke functies die je moet weten.

Hier is ons overzicht van de belangrijkste functies van Miro:

Online Whiteboard

Voorbeeld van een Miro bord in actie

Miro's online whiteboard is oneindig, dus je kunt zoveel brainstormen als je wilt zonder limiet aan de ruimte. Je kunt ook inzoomen op het whiteboard, zodat je je kunt concentreren op een enkel onderdeel of detail van je grote en oneindige canvas.

Je kunt ook centrale informatiehubs maken op het whiteboard door bestanden, aantekeningen en teamideeën toe te voegen. Met Miro kun je de meeste bestandstypen toevoegen, waaronder PDF's, GIF's, afbeeldingen, spreadsheets en meer.

Bovendien kun je je fysieke whiteboard digitaliseren. Neem gewoon een foto en Miro zet de content van het whiteboard onmiddellijk om in digitale versies! Je gedigitaliseerde whiteboard is dan bewerkbaar en gemakkelijk aan te passen.

videoconferenties

Miro biedt videoconferenties op zijn whiteboards

Miro heeft ook een handige functie voor videobellen waarmee je snel vergaderingen kunt houden terwijl je samenwerkt op het digitale whiteboard. Je kunt Miro zelfs gebruiken als een Zoom alternatief zodat teams zich geen zorgen hoeven te maken over rommelige sessies met gedeelde schermen of de enige bestuurder zijn van alle deelnemers.

mindmaps

De Miro gebruiken Sjabloon voor mindmaps Er zijn veel voorbeelden van mindmaps en opties die er zijn. De mindmaps van Miro zijn echter een snelle manier voor je team om processen, ontwerpideeën of andere werkstromen die je in gedachten hebt te structureren. De mindmaps zijn intuïtief en gemakkelijk te maken.

Leden van het team kunnen in realtime samenwerken aan het aanmaken en er zijn meerdere thema's, kleuren en lijnvormen om uw mindmap spannend en boeiend te maken. Miro biedt ook onbeperkt mindmaps voor uw whiteboard.

Maak mindmaps vanuit het niets of maak gebruik van bestaande sjablonen. U kunt deze mindmaps zelfs insluiten op externe websites en exporteren als een hoge-resolutie PDF-bestand voor gebruik op een ander platform.

Wilt meer leren over mindmappen we hebben alles wat je nodig hebt om er zelf een te maken. 🗺

Sjablonen

Miro heeft een uitgebreid aanbod sjablonen op zijn Miroverse. 🪐

Je vindt hier sjablonen die mindmaps omspannen, visgraatdiagrammen , proceskaders, ideeëngeneratie, Kanban-borden en agile processen. U kunt van een huidige mindmap of werkstroomproces ook een sjabloon maken om te delen, aan te passen of in een andere situatie te gebruiken.

Het is gemakkelijk om je sjabloon te publiceren zodat de Miro-gemeenschap het kan gebruiken en meer sjabloon-liefde kan verspreiden.

Agile werkstromen

Miro agile werkstroom voor een retrospectieve vergadering

Kan niet zonder agile werkstromen ? Dan zal je team dol zijn op Miro. Miro laat je samenwerken aan Sprint abonnementen, huddle boards, en retrospectives . Miro kan de ideale oplossing zijn voor bureaus die vertrouwen op agile werkwijzen om werk Klaar te krijgen.

Je krijgt ook meer dan 120 Agile-gerelateerde sjablonen om je te helpen binnen enkele minuten aan de slag te gaan. Om werkstromen te vereenvoudigen, kun je ook taken importeren uit Asana en Jira als native kaarten voor real-time samenwerking .

integraties

Integraties met derden zijn een sterk punt van Miro. Miro's API maakt het zelfs mogelijk om te integreren met meer dan 100 tools. Je vindt een aantal populaire integratieopties, waaronder Google Agenda, Notion, Slack en Box.

Bovendien maakt Miro integraties mogelijk met andere software voor projectmanagement zoals Jira, Asana en onze favoriet integratie, ClickUp zodat u over de beste digitale werkruimte beschikt.

Miro Voordelen

Een oneindig digitaal whiteboard dat je zoveel kunt gebruiken als je wilt

Ingebouwde video-conferencing om samenwerking in realtime te verbeteren

Honderden sjablonen voor mindmaps, workflows en Kanban die samenwerking vereenvoudigen

Een snelle en gebruiksvriendelijke interface

Een grote community en hulpmiddelen om u te helpen aan de slag te gaan in Miro

Miro nadelen

Het gebrek aan koppelingen en tags maakt het moeilijk om een diepgaande kennis hub te creëren

De prijs is hoog voor kleinere bureaus

Beperkte offline functie

Miro's Prijzen

Gratis : Unlimited team leden, voorgemaakte sjablonen, basis aandachtsbeheer, drie bewerkbare whiteboards

: Unlimited team leden, voorgemaakte sjablonen, basis aandachtsbeheer, drie bewerkbare whiteboards Teams : $8 per lid, per maand met functie voor videoconferenties, onbeperkte borden, onbeperkte bezoekers, privéborden en ondersteuning per e-mail

: $8 per lid, per maand met functie voor videoconferenties, onbeperkte borden, onbeperkte bezoekers, privéborden en ondersteuning per e-mail Business : $16 per lid, per maand met alles in het Miro Teams abonnement plus handmatige back-up van borden, slimme diagrammen en SSO

: $16 per lid, per maand met alles in het Miro Teams abonnement plus handmatige back-up van borden, slimme diagrammen en SSO Enterprise: Neem contact op met Miro voor prijzen om gecentraliseerd accountbeheer, een toegewijde succesmanager, Azure DevOps en CA Rally-integraties te krijgen,veiligheid en compliance op enterprise niveaudata governance en premium ondersteuning

Miro Beoordeling

G2: 4.8/5 (3.650+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (690+ beoordelingen)

Onlangs werkte ik aan een project voor het plannen van content, waarbij ideeën voor content werden georganiseerd in een grotere strategie en, uiteindelijk, een releaseschema. We moesten meer details vastleggen dan mogelijk was op een plakbriefje. De functie kaarten van Miro was perfect. Ik kon een titel geven aan een stuk content dat zichtbaar was op het bord, maar we konden nog steeds aantekeningen, ideeën of vragen vastleggen in de beschrijving van de kaart.

Overzicht van De functie Whiteboard van Mural De interface van Mural maakt samenwerking op whiteboards mogelijk met onbeperkte leden van het team. U kunt digitale plakbriefjes vastmaken afbeeldingen en mindmaps of gebruik een overvloed aan vormen, pictogrammen en tekeningen. Het is eenvoudig om Mural-aanmaken te delen met andere leden van het team met een eenvoudige hyperlink.

Teamsamenwerking

Mural's functie oproepen

Een van de beste functies van Mural is de tools voor teamsamenwerking en facilitaire functies. Je kunt bijvoorbeeld activiteiten timen met de ingebouwde timer en medewerkers naar een bepaalde plek op het whiteboard roepen. Dit maakt Mural ideaal voor mensen die in een design sprint werken. 👏

Daarnaast kunnen leden van het team commentaar geven op een Mural whiteboard en deelnemen aan snelle audiogesprekken voor betere realtime samenwerkingssessies.

Als je wilt dat iedereen bijdraagt, gebruik dan de privémodus. Zo zijn de ideeën van alle bijdragers privé en voorkom je groepsdenken.

Mural heeft ook functies om bepaalde objecten op een whiteboard te vergrendelen om samenwerkings- en vergadering sessies te stroomlijnen om op hetzelfde bord te werken.

sjablonen

Een nieuw sjabloon opslaan met Mural

Mural wordt geleverd met meer dan 300 sjablonen voor retrospectieve doeleinden, kickoffs van projecten mindmaps, agile workflows en project planning. Teams kunnen ook zelf sjablonen maken! Tussen de sjablonen van beide platforms is wat je geweldig zult vinden aan de sjablonen van Mural hoe gemakkelijk het is om ze te gaan gebruiken.

integraties

Met Mural kun je verbinding maken met andere handige tools om de samenwerking te vergemakkelijken. Omdat Mural bijvoorbeeld geen video-conferencing heeft, kun je Mural verbinden met Zoom om die functie te krijgen. Andere top-integraties zijn Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox en Github.

Mural Voordelen

Uitgebreide bestandsondersteuning voor whiteboards

Gemakkelijk te gebruiken, ideeën te delen en sjablonen aan te passen

Oneindig veel muurschilderingen

Geweldige functies voor whiteboards (presentatiemodus)

Muur nadelen

Functie voor video chatten ontbreekt

Mist de optie om interactieve grafieken, tabellen of rapporten te maken

Een beetje duurder in vergelijking met concurrenten

UI voelt aan als een puzzel voor veel nieuwe gebruikers

Prijzen van Mural

Gratis : 3 muurschilderingen, onbeperkt aantal leden van het team, alle visuele en samenwerkingsfuncties, toegang voor bezoekers met één klik, oneindig canvas

: 3 muurschilderingen, onbeperkt aantal leden van het team, alle visuele en samenwerkingsfuncties, toegang voor bezoekers met één klik, oneindig canvas Teams + : $9,99 per maand, per lid met onbeperkte muurschilderingen, controle over de privacy van de kamer en muurschildering, e-mail en chatten, en ondersteuning

: $9,99 per maand, per lid met onbeperkte muurschilderingen, controle over de privacy van de kamer en muurschildering, e-mail en chatten, en ondersteuning Business : $17,99 per maand, per lid met SSO, ondersteuning met prioriteit en onbeperkte gasten (minimaal 10 leden vereist)

: $17,99 per maand, per lid met SSO, ondersteuning met prioriteit en onbeperkte gasten (minimaal 10 leden vereist) Enterprise: Aangepaste prijzen beschikbaar voor gecentraliseerde beheerderscontrole, verbeterde privacy en controle voor meerdere werkruimten, Enterprise API, beveiligingsbeoordelingen, MSA-ondersteuning en beheer van mobiele apps

Beoordeling

G2: 4.6/5(960+ beoordelingen)

Capterra: 4.5(80+ beoordelingen)

Mural heeft ons de mogelijkheid gegeven om een volledig ontworpen ervaring te voltooien voor onze clients en partners - door middel van aangepaste toolbars, gechoreografeerde user journeys en boeiende UI-tools. We gebruiken dit om niet alleen een workshop, maar een onvergetelijke ervaring te leveren. Dit weerspiegelt en ondersteunt ons niet-aflatende streven naar het ontketenen van potentieel... iets dat we delen met iedereen met wie we werken.

Teken verbindingen tussen vormen of media op uw Whiteboard om uw stroomdiagram in ClickUp te construeren

ClickUp is echt één app om ze allemaal te vervangen en de nieuwste versie van ClickUp Whiteboards maakt het de absoluut beste optie tussen Miro vs. Mural.

Eenvoudig instellen van brainstormsessies, bewaken van lopende projecten, nieuwe processen in kaart brengen of workshops faciliteren - alles op één plek.

Het meest opvallende voordeel van ClickUp Whiteboards is hoe u de ideeën van uw team met één klik kunt omzetten in uitvoerbare Taken. Vervolgens kunt u deze taken toewijzen, deadlines instellen en de voortgang controleren, allemaal in ClickUp.

bedoeling: U hebt niet meerdere tools nodig om te brainstormen, projecten te plannen en effectief te communiceren

Met ClickUp kunt u uw Whiteboards koppelen aan Documenten, bestanden en Taken, zodat u ze gemakkelijker kunt gebruiken beheer in een gecentraliseerde hub.

Functies van ClickUp Whiteboards

Dit is wat u krijgt als u ClickUp kiest voor uw Whiteboard.

Een oneindig online Whiteboard

Converteer eenvoudig items in een ClickUp Whiteboard naar Taken

ClickUp biedt een oneindig whiteboard canvas waar u kunt tekenen, bestanden en afbeeldingen kunt toevoegen en objecten kunt toevoegen om ideeën met elkaar te verbinden. Whiteboards zijn beschikbaar op elk abonnement, inclusief het gratis abonnement. U kunt werken aan bestanden, documenten, taken en mindmaps ontwerpen op ClickUp Whiteboards om te helpen bij processen en werkstromen.

Veel integraties

ClickUp ondersteunt meer dan 1000 integraties, waaronder Zoom, Google Drive, Slack en Microsoft Teams om uw werkstromen te stroomlijnen

Wil je extra tools om webgebaseerde desktop whiteboards een fluitje van een cent te maken voor je team? ClickUp is er voor jou. U krijgt uitgebreide ondersteuning van meer dan 1.000 integraties bereik van opslagruimte apps tot communicatie tot optimalisatie van de werkstroom.

Met deze integraties krijgt u alle functies die u nodig hebt van uw Whiteboard, zonder de beperkingen die u voelt bij alternatieve tools in de industrie. ClickUp is gewoon een robuustere optie met functies die verder gaan dan andere whiteboardsoftware en samenwerkingsplatforms.

Aangepaste sjablonen

Stel complexe werkstromen in enkele minuten in met de sjabloon Agile Management Kanban Board van ClickUp

Als u dol bent op sjablonen en gratis hulpmiddelen, dan is ClickUp misschien wel iets voor u. Met ClickUp kunt u uw eigen sjablonen maken of gebruikmaken van kant-en-klare sjablonen om je whiteboard snel aan de slag te krijgen.

Klik gewoon op de knop Sjabloon en ClickUp presenteert u sjablonen die u kunt aanpassen en wijzigen volgens uw behoeften. U hebt ook toegang tot meer dan 50 aanpasbare ClickUp automatiseringen om de samenwerking te vereenvoudigen door het verminderen van repetitieve Taken.

Automatiseer uw terugkerende taken in slechts een paar klikken met een van de honderden ClickUp-taaken automatisering van werkstromen sjablonen

ClickUp is het perfecte hulpmiddel als u op zoek bent naar een digitaal whiteboard met mogelijkheden voor projectmanagement verpakt in één. U en uw team zullen dol zijn op de veelzijdigheid, eenvoud en uitgebreide functies van ClickUp Whiteboards.

Als u op zoek bent naar een budgetvriendelijkere optie, dan zijn ClickUp's enorme en uitgebreide functies laten u werken vanuit één ruimte om projecten beter te beheren, zakelijke workflows te vereenvoudigen en samen te werken aan projecten - en dat alles binnen het budget. Probeer ClickUp vandaag nog gratis en begin met het verbeteren van uw digitale samenwerking.