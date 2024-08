25 Mindmaps voor 2024

Of het nu gaat om het plannen van projecten of het samenstellen van een overheerlijk menu, we hebben allemaal wel eens een fantastisch idee gehad, maar we wisten niet zeker hoe we het tot leven konden brengen.

Gelukkig is er een eenvoudige oplossing die je hier kunt gebruiken: mind maps. 🧠✨

In dit artikel laten we je 25 praktische mindmapvoorbeelden zien die je kunt gebruiken ter inspiratie en laten we je zien hoe je moet mindmappen.

Laten we beginnen met mappen!

Wat is een Mindmap?

Een mindmap is een soort spindiagram, een visueel hulpmiddel waarmee je relaties tussen concepten kunt ontdekken en informatie kunt structureren.

Om een mindmapdiagram te maken, kies je eerst een centraal idee of hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp zal vertakkingen hebben die het verbinden met andere gelinkte subonderwerpen, en je herhaalt het proces tot je een letterlijke kaart van je geest hebt!

25 nuttige voorbeelden van Mindmaps (+ echte gebruikssituaties)

Hier zijn meer dan 20 creatieve mindmap voorbeelden die je vandaag kunt gebruiken:

1. Projectbeheer

Het mindmappingproces maakt het gemakkelijk om complexe ideeën of projectplannen op te splitsen. Vooral die met documenten die honderden pagina's kunnen beslaan.

Enkele van de onderscheidende takken in uw mindmap voor projectplanning kunnen zijn:

Projectmanagement aanpak

Projectomvang

Communicatie

Kostenbeheersplan

Planningsbeheer

Kwaliteitsmanagement

Plan voor risicobeheer

Beheer van hulpbronnen

Een mindmap helpt je om deze plannen uit te werken zodat er niets tussenkomt.

waar kun je een mindmap maken?

Een notitieblok? Nee.

Zeg hallo tegen ClickUp . 👋🏼 😄

Het is een van 's werelds met de hoogste waardering productiviteitstools, geliefd bij talrijke teams wereldwijd en de gemakkelijkste mindmap-tool die je kunt vinden.

Waarom?

Omdat je maar één klik nodig hebt om van mindmap te wisselen en te beginnen met het maken van je mindmap!

Oh en hebben we al gezegd dat ClickUp's Mindmaps twee modi voor extra flexibiliteit?

Dit is wat u krijgt:

Taakmodus : snel uwWerkruimte door takken te tekenen en ze te organiseren in logische paden. Je kunt ook direct taken aanmaken, bewerken en verwijderen (ensubtaken) rechtstreeks vanuit uw Mindmap

: snel uwWerkruimte door takken te tekenen en ze te organiseren in logische paden. Je kunt ook direct taken aanmaken, bewerken en verwijderen (ensubtaken) rechtstreeks vanuit uw Mindmap Modus Blanco: Maak Mindmaps in een vrije vorm die geen verband houden met een taakstructuur of workflow. U kunt ze snel converteren naar taken in elkeLijst in uw werkruimte

Dit is hoe een van onze mindmapvoorbeelden voor projectbeheer eruit ziet op ClickUp:

Meer informatie over hoe mindmappen nuttig kan zijn voor projectmanagement? Lees onze_ ultieme gids voor visueel projectmanagement om dit te begrijpen.

2. Planning bedrijfsstrategie Bedrijfsplanning en mindmappen zijn perfecte combinaties zoals warme chocolademelk en marshmallows.☕️💕

waarom?

Zakelijke planning kan angstaanjagende hoeveelheden informatie bevatten die alleen een eenvoudige mindmap kan verwerken en het er gemakkelijk kan laten uitzien.

Gebruik de strategische mindmap om je nieuwe onderneming te lanceren en je processen te beheren als een professional. En als je je alles hebt voorgesteld, trakteer jezelf dan op warme chocolademelk en marshmallows om het nieuwe zakelijke begin te vieren.

Deze bedrijfsvoering mindmapvoorbeeld zou je een idee moeten geven van waar je moet beginnen:

3. Software/Productontwikkeling

Een mindmap is een goede vervanging voor een stroomschema bij het ontwerpen van je softwareproduct .

Gebruik het om de softwarearchitectuur, functies, ontwikkelingsfasen en meer te plannen. Je kunt je zelfs verdiepen in de details van de ontwikkeling en mindmaps maken voor de verschillende fasen.

Hier is een mindmapvoorbeeld dat u de typische fasen in softwareontwikkeling :

⭐️ Pro tip: met ClickUp kunt u onze Bewijsfuncties om moeiteloos samen te werken aan verschillende softwareontwerpen.

4. Productie en logistiek

Als je in de productie-industrie hebt gewerkt, heb je vast gehoord van de 8M's principes.

Zo niet, dan is het een uitgebreide checklist van essentiële factoren waarmee u rekening moet houden, zoals:

**Machine (technologie)

M methode (proces)

methode (proces) **Materiaal (grondstoffen, hulpstoffen en informatie)

M anpower (fysiek werk) of M indpower (denkwerk)

anpower (fysiek werk) of indpower (denkwerk) M meting (inspectie)

meting (inspectie) M andere natuur (omgeving)

andere natuur (omgeving) M beheer/ M geldstroom

beheer/ geldstroom Monderhoud

Gebruik een mindmap om deze aspecten uit te splitsen om meer details aan je planning toe te voegen.

Hier is een voorbeeld mindmap diagram :

**Hulp nodig bij het beheren van middelen voor je team?

Kijk naar onze_ ultieme gids voor middelenbeheer .

5. Financiën

_Wil je een budget maken om een auto te kopen, op vakantie te gaan of met pensioen te gaan?

Een mindmap is een gemakkelijke manier om al je uitgaven en investeringen in kaart te brengen.

En als u een financieel planningsbedrijf leidt, kunt u een mindmap maken om de plannen weer te geven die u voor uw klanten hebt ontwikkeld. Dag spreadsheets en papieren bestanden!

**Direct aan de slag?

Probeer ClickUp's_ sjabloon voor projectbeheer voor boekhouding en financiën .

6. Marketingcampagnes A

marketing project actieplan is cruciaal voor elke organisatie omdat het je succes kan maken of breken.

Je moet tenslotte je aanbod promoten om mensen je merk te laten opmerken, toch?

Met een mindmap kun je het ultieme visuele overzicht, plan en alle marketingactiviteiten organiseren en strategieën, en nog veel meer.

Hier is een voorbeeld van een mindmap met inhoud, sociale media en andere marketingkanalen voor efficiënte marketingplanning . We hebben voor elke tak een andere kleur gebruikt om de verschillende marketingkanalen te onderscheiden. 🎨

Bonus: Bekijk onze gids over marketing projectmanagement! ⭐️

7. Beheer website Een website plannen en beheren is geen gemakkelijke taak.

U moet zorgen voor het ontwerp en de functionaliteit, inhoud creëren en nog veel meer doen om ervoor te zorgen dat de website geoptimaliseerd is en uw bedrijf zo goed mogelijk vertegenwoordigt.

Bovendien kan het een vreemde taal lijken voor mensen die niet bekend zijn met codering en dit kan het moeilijk maken om over te brengen wat u precies in gedachten hebt.

Dit is wanneer een mindmap van pas komt.

Creëer een visueel overzicht voor je virtuele team en verbeter de zichtbaarheid van alles waar over nagedacht en gepland moet worden door een mindmap te gebruiken als checklist voor je webontwikkelingsteam. Hier is een voorbeeld van een mindmap voor websitebeheer :

Voorbeeld van Mindmap voor websiteontwikkeling in ClickUp

8. Complexe artikelen schetsen

Hoewel er verschillende manieren zijn om een content workflow de productie en planning van content kan soms rommelig zijn. Mindmappen kan een geweldige manier zijn om de contentmarketinginspanningen van je bedrijf in kaart te brengen. Tamara Omerovic , contentmarketingmanager bij Databox deelt hoe ze mindmaps gebruikt om complexe lange stukken content te plannen.

"Deze aanpak heeft geweldige resultaten opgeleverd als het gaat om het ranken van content voor meerdere zoekwoorden. Ik gebruik mindmaps vaak om 3 dingen te plannen: de hoofdlijnen van de inhoud van de pagina's, ondersteunende inhoud en interne links tussen de clusterpagina's.

"Ik begin bij het primaire zoekwoord en vertak het dan totdat ik het hele cluster heb afgedekt. Ik maak een notitie van alle long tail zoekwoorden die aparte pagina's vereisen om de pijlerpagina te ondersteunen en later gebruik ik de mindmap als referentie voor interne koppelingen (teruggaand, van H3's naar H1). Het kan je ook helpen bij het in kaart brengen van de URL-structuur."

Bekijk haar mindmap voor een pijlerartikel op zakelijke rapporten .

Bron: Databox

Bonus: Meer informatie over contentmarketingprojecten beheren met ClickUp .

9. Brainstormen

Ideeën schieten in het hoofd van slimme mensen.

maar weet je wat slimmer is dan slimme mensen?

Een brainstormsessie met je team!

Een slimme groep die zijn denkhoed opzet en samenwerkt aan een mindmap om verschillende ideeën te genereren .

kun je je de mogelijkheden voorstellen?_ 🌈✨

En dan hebben we het er nog niet eens over dat alleen al het maken van een mindmap een nieuw idee kan losmaken.

Daarom is het een uitstekende hulpmiddel voor brainstormen zelfs voor persoonlijke behoeften.

Van het evalueren van een nieuw productidee of het genereren van een centraal onderwerp voor een blogpost, een brainstormende mindmap kan helpen!

Hier is een voorbeeld van een mindmap voor een nieuw productidee:

**Weet je niet zeker hoe je met je team moet samenwerken om de beste ideeën te vinden?

Hier zijn_ effectieve brainstormtechnieken to employ.

⭐️ Pro Tip: Als je op zoek bent naar meer manieren om samen te werken met je team, probeer dan eens ClickUp's Documenten .

Maak zoveel documenten als u wilt met Rijke tekst bewerken en in realtime samenwerken met je team .

Bonus: Uitchecken 10 AI-tools voor mindmappen en brainstormen in 2023

10. SEO testen

Complexe gegevensgestuurde processen hebben soms een visueel element nodig om het gemakkelijk te begrijpen te maken. De workflow voor SEO-splittests is hier een voorbeeld van. Daria Sherr , marketingmanager en scrummaster bij Semrush deelt haar mindmapvoorbeeld en hoe haar team het gebruikt.

"We maken vaak eenvoudig te begrijpen mindmaps om het meer ingewikkelde onderwerp, zoals SEO-tests, uit te leggen aan onze medewerkers of prospects. Op deze manier kunnen we het proces laten zien zonder al te gedetailleerde en complexe uitleg te geven. Dit is ook de eerste stap voordat we onze visuals omzetten in infographics die we vervolgens delen op onze sociale media. Ik raad iedereen aan om mindmaps te gebruiken in hun functie om hun processen of zelfs hun eigen gedachten op elkaar af te stemmen voordat ze aan iemand worden gepresenteerd."

Bron: Semrush

Leer meer over_ het beheren van uw SEO project workflow in ClickUp.

11. Aantekeningen maken

_Maakt u aantekeningen in een notitieboekje terwijl u naar een lezing luistert of een vergadering bijwoont?

Okay. En als u later naar de aantekeningen kijkt, zijn ze dan logisch? 🤔

Je probeert je te herinneren wat je hebt geleerd, maar je geheugen houdt je tegen. Laten we een einde maken aan deze ik-kan-het-niet-op-mijn-geheugen verhalen met mindmappen, want al je notities komen voort uit gerelateerde ideeën of onderwerpen.

Kijk in deze gids voor meer_ herinneringstechnieken !

Stel bijvoorbeeld dat het onderwerp cellen vaak ter sprake komt tijdens je biologieles.

Hier is een idee voor mindmap-sjabloon voor je college aantekeningen:

**Hulp nodig bij het maken van notities voor vergaderingen?

Lees onze_ gids over hoe je effectief notities maakt tijdens vergaderingen. ⭐️ Pro tip: de eenvoudigste manier om georganiseerd te blijven, zelfs met honderden gerelateerde onderwerpen, is met mind-mapping software zoals ClickUp. Het heeft ook een Kladblok voor het geval je je gewone notitieblok of handgetekende mindmap begint te missen. 😉

12. Een evenement plannen

Zo mooi als het is, event projectmanagement kan een soort adem-in-een-paperzak stress zijn om te plannen.

Laten we bijvoorbeeld het geval van een bruiloft nemen.

Je hebt de enorme gastenlijst, de catering, het decor, de wisselende stemmingen van de bruid en bruidegom, enz.

Je kunt ook maar beter bidden dat de bruid en bruidegom geen koude voeten hebben, anders is je planning voor de trouwdag zo goed als geen planning. 🙄

Maar een mindmap, vooral in software zoals ClickUp, kan het allemaal minder stressvol maken omdat het gemakkelijk aanpasbaar is.

Als de bruidegom blauwe gordijnen wil en de bruid witte rozen, voeg je die gewoon toe aan de mindmap.

Hier is een voorbeeld of sjabloonidee dat je kunt aanpassen voor elk soort evenement.

Meer weten over het beheren van evenementen? Lees onze ultieme gids op_ evenementenprojectbeheer .

13. Onderwijzen van mindmapping

wist je dat mindmappen een uitstekend hulpmiddel is om les te geven?

Leraren en de onderwijsmanagement de industrie kan de techniek gebruiken om onderwerpen beter uit te leggen. En het is niet alleen voor leraren.

Studenten kunnen mindmapping ook gebruiken om te leren, studeren en brainstormen, betere aantekeningen te maken enz.

Later kunnen ze mindmapping-ideeën in hun hele leven gebruiken voor projectplannen, creatief denken, financiën, het houden van vergaderingen en nog veel meer.

eindelijk leer je iets op school dat nuttig is voor het dagelijks leven, in tegenstelling tot goniometrie

⭐️ Leuke tip: gebruik een mindmap om de mindmappingtechniek aan studenten te leren!

14. Organiseren voor essays en examens

Daarnaast heeft privéleraar Caitriona Mc Tiernan van TPR Onderwijs gebruikt mindmappen als een hulpmiddel voor het organiseren van examens.

"Omdat mindmappen minder beperkend aanvoelt dan andere soorten planners, geven ze me meer ruimte om vrij te denken en mijn gedachten te verbreden. Soms kan het veel tijd kosten om mindmaps te maken, dus met behulp van een grafische organizer zoals een visgraatdiagram kan nuttig zijn," zei ze.

Ze geeft een voorbeeld van hoe leerlingen een essay over het Oude Egypte zouden kunnen bestuderen of schrijven. Deze mindmap zou bestaan uit subonderwerpen, bijvoorbeeld farao's, cultuur, economie en het dagelijks leven.

Bron: TPR Onderwijs

15. Een vergaderagenda voorbereiden

Vergaderingen moeten worden voorbereid, anders mis je het bespreken van belangrijke onderwerpen en hoor je misschien veel "Uhm..." en "wat moeten we nog bespreken?"

Dat is tijdverspilling.

En aangezien mindmapping een geweldig hulpmiddel is voor het plannen, structureren en organiseren van informatie, is het voorbereiden van een vergaderagenda wordt een stuk eenvoudiger.

wat moet er op de agenda?

De doelstellingen, deelnemers, onderwerpen..

Al deze aspecten en nog veel meer komen aan bod in dit eenvoudige mindmapvoorbeeld.

Gebruik het wanneer je een succesvolle vergadering moet plannen en gedetailleerde notities moet maken.

⭐️ Pro tip: met tools zoals ClickUp, kunt u uw mindmap van tevoren direct delen met alle deelnemers. Tegelijkertijd kunt u alle actiepunten besproken in de vergadering in onze Kladblok en zet ze direct om in taken .

Download onze notulen vergadering sjabloon te gebruiken bij het leiden van uw vergaderingen.

16. Renovatie van eigendom

Renovatie en bouwprojecten hebben veel details om rekening mee te houden.

Er is ontwerp, constructie, budget, arbeiders, verkopers, apparatuur, materialen, vergunningen... oof!

even op adem komen

Gelukkig kun je mindmappen gebruiken om deze aspecten gemakkelijk te beheren.

Maak takken voor voorbereiding, keuken, exterieur, badkamer, techniek en alle andere details die je nodig hebt.

Bekijk deze mindmap om een idee te krijgen:

Lees meer over bouwprojectmanagement hier .

17. Human resources

Voor een HR-afdeling is de belangrijkste gedachte het effectief selecteren en werven van talent.

Het onderzoek en de headhunting moeten van topkwaliteit zijn. Maar een rommelig proces helpt niet.

Geen zorgen! Gewoon duidelijke HR KPI's instellen en visualiseer uw hele wervingsproces, van marktinformatieonderzoek tot het plannen van sollicitatiegesprekken en onboarding, allemaal op een mindmap.

Hier is een eenvoudig voorbeeld van een mindmap voor HR-professionals:

⭐️ Pro tip: Plan uw HR-behoeften op de Mindmaps van ClickUp. En als het klaar is, kunt u gemakkelijk bijhouden hoe kandidaten vorderen in het wervings- of inwerkproces met ClickUp's Ganttgrafiek .

Oh, je kunt ook onze Zoom integratie om sollicitatiegesprekken rechtstreeks vanuit ClickUp te houden.

graag gedaan._ 😇

**Weet u niet zeker hoe u een effectieve onboarding uitvoert?

Kijk naar onze gids over_ hoe je een nieuw teamlid verwelkomt .

18. Samenvattingen van boeken en media

Wist je dat je mind _maps kunt gebruiken om samenvattingen te maken voor boeken, audioboeken of andere multimediatrainingen?

Deze samenvattingen maken het je gemakkelijk om ze later nog eens door te nemen.

Het is eenvoudiger om een paar minuten door een mindmap van één pagina te bladeren die het belangrijkste concept benadrukt, dan een heel boek door te bladeren. Nogmaals!

Het opschrijven van de belangrijkste punten en het centrale concept van een boek zal je ook helpen om het beter te begrijpen.

Hier is een voorbeeld dat je kunt gebruiken als sjabloon voor je boeksamenvatting:

Daarnaast heeft Randall Englund, docent projectmanagement aan de Northeastern University en uitvoerend adviseur van de Englund Project Management Consultancy gebruikt vaak mindmaps met co-auteurs om boekhoofdstukken te plannen en voor te bereiden.

"We bepalen de inhoud voor elk hoofdstuk, verplaatsen onderwerpen en bepalen actiestappen per eigenaar. Deze mindmaps worden opgenomen in de uiteindelijk gepubliceerde boeken als hulpmiddel voor lezers over de inhoud," zei hij.

Op die manier wordt elk onderwerp benadrukt en uitgebreid, terwijl het tegelijkertijd zichtbaar blijft binnen de grotere context.

Bonus: Mind maps vs. concept maps 🤩

19. Doelen plannen en uitvoeren

_Wil je de bedrijfsladder of gewoon de trappen van je gebouw opklimmen zonder te hijgen?

⭐️ Pro tip: een eenvoudigere manier om doelen te stellen en bij te houden is het gebruik van ClickUp's Doelen . Het werkt automatisch uw doel bij naarmate u kleinere doelen bereikt om uw doel te bereiken.

20. Tijdmanagement planning

Sommige mensen lijken het meeste uit hun dag te halen en laten het lijken alsof ze 25 uur hebben. Bah.

_Ging jij ook ugh?

Dan moet je overwegen technieken voor tijdmanagement .

Eenvoudigste techniek: plan je taken en activiteiten op een mindmap waarmee je je planning elke week kunt structureren.

Verdeel je weekplan in dagen en dan vertakken afhankelijk van de prioriteit . Je zult een goed beeld hebben van wat je eerst moet doen en wat je later kunt doen.

Hier is een van de gemakkelijkste ideeën voor een wekelijkse mindmap tijdmanagementplan :

Pro tip: we doen het nog beter met ClickUp's inheemse tijdregistratie . Het kan u nauwkeurig laten zien hoe lang u aan elke taak of activiteit besteedt. tijdbeheer 101!

Probeer het eens. Je hoeft geen 25 uur per dag te wensen.

Bonus: Raci Kaart Voorbeelden !

21. Een restaurantmenu plannen

ooit naar een chic restaurant gegaan om een menu zonder foto's te zien?

of met namen die je niet kunt uitspreken en zonder beschrijving van het gerecht?

Het ergste van alles is dat het menu korter is dan je geduld als het op wachten op eten aankomt.

Als restauranteigenaar heb je de ultieme macht om klanten gelukkig te maken door een goed menu te plannen op een mind map! 😇

Bedenk de beste gerechten en dranken die je klanten zullen aanspreken en voeg afbeeldingen toe, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. (visuele voorstelling opwekt trek 🤫)

Hier is een voorbeeldidee voor een mindmap-sjabloon voor een restaurantmenu:

22. Risico's beheren

"Oorzaken" en "gevolgen" zijn twee dingen die je in gedachten moet houden en in een mindmap moet zetten. Aangezien een mindmap een geweldig hulpmiddel is om te brainstormen, kun je gemakkelijk alle potentiële risico's visualiseren.

Gebruik het om risico's te identificeren, te beoordelen en aan te pakken.

Deze voorspelling en voorbereiding zal je tijd, geld en andere schade besparen.

Hier is een risicobeheer mindmap die u kunt aanpassen aan uw organisatie en opslaan als sjabloon voor toekomstig gebruik.

Neem controle over wat er gebeurt en wees klaar voor alles wat er op je pad komt! 💪

Bonus: Leer meer over de beste risicobeheersoftware !

23. Een sollicitatiegesprek voorbereiden Oh, de opwinding, de stress, de vlinders... hoe hou je het allemaal in bedwang?

Hoe spannend een sollicitatiegesprek ook is, het kan moeilijk zijn om je te concentreren en voor te bereiden.

Als je echt een goede eerste indruk wilt maken, probeer dan de mindmapping-techniek.

Noteer alles wat je nodig hebt, van het beantwoorden van de verraderlijke vraag "waar zie je jezelf over 5 jaar?" tot het laatste detail dat je moet weten over het bedrijf.

Hier is een sjabloon met alle aspecten waar je rekening mee moet houden en de aspecten waar je niet aan gedacht hebt.

24. Gezondheidszorg Non Profit

Jami Yazdani, gecertificeerd Project Management Professional (PMP) en Disciplined Agile Scrum Master (DASM) bij Yazdani Consulting & Facilitatie deelt een voorbeeld van een mindmap uit een verkennende sessie met betrekking tot het implementeren van een project processen en workflows in een non-profit organisatie in de gezondheidszorg .

De mindmap werd gebruikt om de huidige en mogelijke werkstromen te overwegen en ideeën te brainstormen om de vastgestelde uitdagingen op het gebied van buy-in aan te pakken.

bron: Yazdani Consulting & Facilitation_

Bonus: **Hoe maak ik een mindmap in Google Docs !

25. Onderhandelingsregels

Deze mindmap, gemaakt door Randall Englund van Englund Project Management Consultancy, geeft de Tien Regels van Onderhandelen weer. Het laat de denkwijze en het gedrag zien die essentieel zijn voor deze loopbaanvaardigheid en gaat vervolgens dieper in op gedetailleerde activiteiten.

Bekijk zijn mindmap en andere grafieken hier .

Bron: Englund Project Management Consultancy

Tijd voor ClickUp

Hier zijn 20+ mindmap-voorbeelden die je kunnen helpen je gedachten te ordenen, projecten te plannen en je doelen te bereiken.

**Wat is de volgende stap?

Helaas zal alleen maar kijken naar mindmapping voorbeelden je niet helpen om dingen in het leven te bereiken - hoe hard je het ook voor ogen hebt.

Wat je nodig hebt is een degelijk actieplan om dingen te laten gebeuren.

Om een actieplan te maken, moet je je eigen mindmap maken en naar elke tak toewerken. En hoewel je een mindmap op papier kunt maken of Excel soms overleven papieren mindmaps brainstormen. niet ☔

Maar met een hulpmiddel voor mindmapping zoals ClickUp, kunnen uw gedachten en ideeën elke brainstorm doorstaan die op uw pad komt. Ontvang ClickUp gratis om een mindmapping software te ervaren die elk mindmap voorbeeld tot leven kan brengen.