13 Beste brainstormtools en apps om je ideeën tot leven te brengen

In snelle vergaderingen is het makkelijk om veelbelovende ideeën te vergeten die gewoon door de discussie heen komen.

Nemen effectieve notities van vergaderingen helpt zeker, maar niet zoveel als krachtige brainstormsoftware om je ideeën van concept tot creatie te brengen.

Deze hulpmiddelen zijn uitstekend om je aanpak van brainstormen te verbreden, creativiteit aan te moedigen en nieuwe projectplanningsmethoden te onthullen die de manier waarop je werkt wel eens helemaal zouden kunnen veranderen.

Deze blog belicht onze 13 favoriete brainstormsoftware, inclusief hun voor- en nadelen, beste eigenschappen, prijzen en recensies. 💪🏼

Brainstormsoftware lijkt misschien een niche-investering, maar de voordelen ervan omvatten verschillende gebruikssituaties.

Nieuwe ideeën bedenken is nooit slecht, sterker nog, het wordt aangemoedigd!

Of je nu op zoek bent naar een andere manier om een project aan te pakken, een andere snack om je dag wat pittiger te maken of een functionelere indeling voor je geliefde thuiskantoor - we leven voor de kick van het ontdekken van iets nieuws.

En TBH, de ouderwetse pen en papier zijn gewoon niet meer genoeg om die nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Brainstormsoftware is ontworpen om je te helpen je ideeën uit te drukken door ze digitaal vast te leggen met behulp van bewezen brainstormtechnieken .

Een van de beste en meest productieve brainstormstrategieën is mindmapping.

Zoals een zeer visuele reeks gedachten, mindmaps zijn een uitstekend hulpmiddel voor het uitwerken van details, processen met meerdere stappen en projectplannen. Zie het bijna als een stamboom waar de ene taak aansluit op de volgende, vertakkend vanuit één duidelijk startpunt of doel. Mindmapsoftware stelt je in staat om inzichten te verwerven, te brainstormen en je ideeën tot leven te brengen op een eindeloos canvas - maar niet alle mindmapping software is even flexibel of rijk aan functies.

Bovendien kunt u op meerdere manieren creëren! Zelfs op een digitaal schoolbord . 🎨

Best netjes, hè? 🙂

Maar de grote vraag blijft nog steeds-wie gebruikt brainstormsoftware?

Het korte antwoord: iedereen.

Brainstormsoftware en software voor projectbeheer delen vaak enkele vergelijkbare functies. Samenwerking, creativiteit, structuur en productiviteit zijn belangrijk-maar dat betekent niet dat je een projectmanager moet zijn om de voordelen van brainstormsoftware te benutten.

Schrijvers, studenten, leerkrachten, marketeers en ontwerpers zijn allemaal afhankelijk van het brainstormproces in hun vakgebied. En hoewel die processen er in detail misschien anders uitzien, zijn de hulpmiddelen en technieken die ze gebruiken bijna identiek.

Dus, laten we beginnen - wat zijn de beste brainstormtools op de markt ATM?

13 beste brainstormsoftware voor elke toepassing

Voordat je in nieuwe software investeert, is het belangrijk om eerst je eigen behoeften te begrijpen.

Hier zijn 13 van onze favoriete brainstormsoftware, plus hun belangrijkste kenmerken, voordelen, beperkingen, prijzen en beoordelingen, om je te helpen de best mogelijke keuze te maken voor jouw unieke situatie.

Voeg eenvoudig knooppunten, taken en verbindingen toe aan uw intuïtieve ClickUp Mindmap

ClickUp is het all-in-one productiviteitsplatform voor teams van elke grootte om hun werk te centraliseren en samen te werken aan nieuwe ideeën. De steeds groeiende lijst van zeer functionele functies omvat ClickUp's zeer visuele mindmaps en ClickUp Whiteboards -Perfect om nieuwe ideeën snel uit te werken tot gedetailleerde stappenplannen en om onmiddellijk op die plannen te reageren.

Start uw nieuwe Mindmap vanaf nul in de modus Leeg, kiezen uit een kant-en-klare sjabloon of teken het met de hand op uw Whiteboard canvas de mogelijkheden zijn werkelijk eindeloos.

En dan hebben we je het beste nog niet eens verteld.

U kunt elke vorm op uw Mindmap en Whiteboard direct omzetten in een ClickUp taak, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om uw ideeën te beheren op dezelfde plaats waar ze zijn ontstaan.

Plus, ClickUp integreert met meer dan 1.000 andere werkinstrumenten waaronder G Suite, Dropbox en GitHub, waardoor je Mindmaps vanaf het begin veel waardevoller zijn voor je team.

belangrijkste functies

DynamischClickUp Documenten voor het maken van deelbare gidsen, blogs en wiki's

Deel updates, links, actie-items en meer met ClickUp's an-app chat en threaded comments

Over15 unieke manieren om uw werk te visualiseren, waaronder Gantt, Kalender, Lijst, Tijdlijnweergave en meer

Beheer projecten vanaf elk apparaat of venster met ClickUp's mobiele app enChrome-uitbreiding* Breng uw Mindmap verder door taken te koppelen, taakrelaties te tekenen en opties voor delen te gebruiken

Geavanceerde diagramfuncties met de blanco-modus, ClickUp Whiteboards en de vele sjablonen

Voordelen

Snel op te zetten en makkelijk te leren dankzij de drag-and-drop interface

Rijk aan functiesGratis eeuwig plan* Tal van samenwerkingstools om het hele team op één lijn te krijgen

Volledig aanpasbare functies die zich aanpassen aan elke werkstijl en meegroeien met uw groei

Meer dan 1000 integraties om je workflow te stroomlijnen

nadelen

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app (nog niet!)

Er kan een leercurve zijn om aan zoveel krachtige functies te wennen

Prijzen

Gratis voor altijd: Whiteboards, Mindmaps, onbeperkte taken en leden, 100MB opslag en meer

Whiteboards, Mindmaps, onbeperkte taken en leden, 100MB opslag en meer Onbeperkt ($7 per lid, per maand): Onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte Dashboards

Onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte Dashboards Zakelijk ($12 per lid, per maand): Onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerd publiek delen

Onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerd publiek delen Zakelijk Plus ($19 per lid, per maand): Aangepaste rollen aanmaken, aangepaste machtigingen, meer automatiseringen

Aangepaste rollen aanmaken, aangepaste machtigingen, meer automatiseringen Enterprise (neem contact op met verkoop voor prijzen): Enterprise API, begeleide onboarding, speciale succesmanager

ClickUp Beoordelingen

G2: 4,7/5 (4.510+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.270+ beoordelingen)

2. Miro

Via MiroMiro is een samenwerkingsverband software voor digitale schoolborden voor teams op afstand om mindmaps, organigrammen en stappenplannen te maken op een enkel, oneindig canvas. Het is handig voor productontwikkelaars, teams op afstand en zelfs UX-onderzoekers die asynchroon aan grote projecten werken.

Miro integreert met meer dan 70 applicaties om de mogelijkheden uit te breiden met tools om enquêtes te maken, taken op je bord bij te houden, documenten in te sluiten en bestandsopslag te vergroten.

belangrijkste functies

Honderden kant-en-klare sjablonen voor stroomdiagrammen, mind maps en meer

Ingebouwde video- en chatfuncties

Zoom in op specifieke gebieden op je whiteboard in de huidige modus van Miro

Videogesprek met het team vanaf je bord

Maporganisatie om whiteboards bij te houden

Voordelen

Zeer visueel en gebruiksvriendelijk

Meerdere samenwerkingstools direct vanaf je bord

Eenvoudig te integreren met andere services

Nadelen

Board-eigenaren kunnen geen bewerkingstoegang geven

Beperkte functies in het gratis plan en prijzige betaalde planopties

Het kan een beetje overweldigend zijn als je nieuw bent met digitale whiteboards

Prijzen

**Gratis

Team: $8 per lid, per maand

$8 per lid, per maand Zakelijk: $16 per lid, per maand

$16 per lid, per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Miro Beoordelingen

G2: 4.8/5 (3.670+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (710+ beoordelingen)

3. Lucidchart

Via LucidchartLucidchart is een digitaal diagramhulpmiddel voor bedrijven die willen brainstormen en complexe systemen of structuren willen visualiseren. Net als bij andere populaire whiteboardtools kunnen gebruikers gedetailleerde mindmaps in Lucidchart met behulp van de vele vormen, sjablonen en drag-and-drop functionaliteit.

belangrijkste kenmerken

Geautomatiseerde lay-out om snel gegevensgedreven diagrammen te maken

Meer dan 500mindmapsjablonen* Een uitgebreide bibliotheek met vormen die u eenvoudig naar uw mindmap kunt slepen

Voordelen

Een grote verscheidenheid aan sjablonen

Genereert ingangen die naadloos kunnen worden geïntegreerd

Importeert gegevens vanuit populaire apps, waaronder Zapier, Excel en Salesforce

nadelen

Beperkte offline functionaliteit

Verouderd ogende interface

Beperkte gratis versie

Prijzen

Gratis

Individueel : Vanaf $7,95

: Vanaf $7,95 Team : Al vanaf $9 per gebruiker

: Al vanaf $9 per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Lucidchart Beoordelingen

G2: 4,5/5 (670+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (1.200+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Lucidchart Alternatieven !

4. Oneindigheid

Via Oneindigheid Infinity is een projectmanagementsoftware met meerdere aanpasbare weergaven om ideeën te ontwikkelen. De samenwerkingsfuncties die zijn ingebouwd in Infinity helpen teams om nieuwe concepten verder te brengen dan de brainstormfase met kalenders, tabellen, Gantt-grafieken, lijsten en kolommen om samen gegevens te beheren.

belangrijkste functies

Meerdere projectweergaven om je ideeën vorm te geven

Aangepaste toewijzingen om context toe te voegen aan je ideeën

Werkruimte kan gegevens gemakkelijk organiseren en opslaan

Voordelen

Het hiërarchiesysteem helpt om projecten op te splitsen in een mindmap-achtige structuur

Meerdere opties om je projecten gemakkelijk te delen

Verschillende kant-en-klare sjablonen

nadelen

Geen gratis plan

Beperkte functies om optimaal gebruik te maken van de vele projectweergaven van Infinity

Beperkte integraties

Beperkte machtigingen en persoonlijke instellingen

Prijzen

Duo (twee leden) : Basis vanaf $99, kan upgraden naar Pro voor $149

: Basis vanaf $99, kan upgraden naar Pro voor $149 Team (vijf leden) : Basis vanaf $199, kan upgraden naar Pro voor $299

: Basis vanaf $199, kan upgraden naar Pro voor $299 Starters (10 leden) : Basis vanaf $ 299, kan upgraden naar Pro voor $ 399

: Basis vanaf $ 299, kan upgraden naar Pro voor $ 399 Zakelijk (25 leden) : Basis vanaf $499, kan upgraden naar Pro voor $699

: Basis vanaf $499, kan upgraden naar Pro voor $699 Bedrijf (50 leden) : Basis vanaf $999, kan upgraden naar Pro voor $1.299

: Basis vanaf $999, kan upgraden naar Pro voor $1.299 Onbeperkt (onbeperkt aantal leden) : Basis vanaf $1.999, kan upgraden naar Pro voor $2.499

: Basis vanaf $1.999, kan upgraden naar Pro voor $2.499 Onderneming: Prijzen op maat

Infinity beoordelingen

G2: 4,6/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

5. MindMeister

Ideeën beheren in mindmaps in MindMeister MindMeister is een hulpmiddel voor mindmapping om uw ideeën te organiseren en uw creativiteit te stimuleren tijdens brainstormsessies. De software lijnt knooppunten automatisch uit, waardoor het maken van mindmaps snel en eenvoudig wordt. Het maakt creatief denken mogelijk terwijl het gebruikers helpt om in realtime samen te werken, notities te maken, ideeën te brainstormen en projecten te plannen.

belangrijkste kenmerken

Meerdere thema's met stijlen, kleuren en opmaakopties

Presentatiemodus op volledig scherm

Commentaarfunctie voor teamsamenwerking

Hulpmiddelen voor diagrammen

Voordelen

Aanpasbare mindmap-thema's

Meerdere exportmogelijkheden

Eenvoudig te leren

nadelen

Beperkte integraties

Beperkte functies in het gratis plan

Geen trackingfuncties om je ideeën op te volgen

prijzen ####

Basis plan : Gratis

: Gratis Persoonlijk plan : Vanaf $4,99 per maand

: Vanaf $4,99 per maand Pro plan : Vanaf $8,25 per maand

: Vanaf $8,25 per maand Zakelijk plan: Vanaf $12,49 per maand

MindMeister beoordelingen

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (220+ beoordelingen)

Bekijk deze_ MindMeister Alternatieven!

6. WiseMapping

Via WiseMapping WiseMapping is een gratis brainstormsoftware die zich richt op mindmapping in openbare en privé werkruimten. Het is webgebaseerde software waarmee gebruikers complexe mindmaps kunnen maken.

belangrijkste kenmerken

Tekststijl en opmaak

Meerdere opties voor delen en exporteren

Verschillende functies specifiek voor docenten en klassikaal gebruik

Slepen en neerzetten

De optie van een gezamenlijke of persoonlijke werkruimte

Voordelen

Gratis voor persoonlijk gebruik

Sterke nadruk op educatieve gebruikssituaties

Gericht op ideeontwikkeling door middel van mindmappen

Nadelen

Brainstormfuncties zijn beperkt tot mindmaps

Het ontbreekt aan realtime bewerken in samenwerkingsverband

Ontworpen voor klaslokalen in plaats van project- of productmanagers

Prijzen

WiseMapping is gratis voor persoonlijk en commercieel gebruik.

WiseMapping beoordelingen

G2: 4.3/5 (8 beoordelingen)

Capterra: N/A

7. Geestig

Via Mindly Met Mindly kunt u unieke digitale mindmaps maken om ideeën vast te leggen, te brainstormen, projecten te plannen of vergaderingen voor te bereiden.

belangrijkste kenmerken

Wachtwoordbeveiliging voor toegang tot uw mindmaps

Aangepaste kleurenschema's en kaartelementen

Visueel klembord voor het reorganiseren van ideeën en stylingopties

Voordelen

Meerdere exportopties

Toegankelijk op meerdere apparaten

Geweldig voor het creëren van een visuele hiërarchie van ideeën

nadelen

Beperkte functies in de gratis versie

Geen functies voor taken of beheer

Beperkte integraties

Prijzen

Mindly biedt een gratis optie, maar de prijzen voor de volledige versie variëren afhankelijk van je apparaat.

Mindly beoordelingen

G2: N.V.T

Capterra: N/A

8. Coggle

Via Coggle Coggle is een intuïtieve digitale mindmap en flowcharting software voor het plannen van processen en het opsplitsen van ideeën. Voor mindmap-beginners is het gemakkelijk onder de knie te krijgen, maar de software kan beperkend zijn voor meer doorgewinterde gebruikers die complexe projecten willen plannen.

belangrijkste kenmerken

Samen tekenen en bewerken in realtime

Annoteer uw mindmap met zwevende tekst, media en afbeeldingen

Bewerkingsgeschiedenis van alle wijzigingen opgeslagen

Automatisch ordenen van takken

Voordelen

Handig delen via URL

Intuïtieve interface met automatisch rangschikkende takken voor snel opstellen

Meerdere manieren om gerelateerde onderwerpen aan elkaar te koppelen op één kaart

nadelen

Mindmaps op de gratis versie van Coggle zijn automatisch openbaar

Weinig andere brainstormhulpmiddelen naast mindmappen

Geen mobiele app

Prijzen

Gratis

Geweldig : Vanaf $5 per maand

: Vanaf $5 per maand Organisatie: Vanaf $8 per lid, per maand

Coggle Beoordelingen

G2: 4.4/5 (5+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

9. Scapple

Via Scrapple Scapple is brainstormsoftware die gebruikers een digitaal canvas biedt om hun ideeën op te schrijven en er later op terug te komen. Zie het als een virtueel notitieboek voor het noteren van snelle ideeën, zinnen en notities voor onderweg. Scapple is ideaal voor creatieven zoals songwriters, schrijvers en literaire professionals en wordt meestal gebruikt voor het maken van to-do lijstjes en het maken van eenvoudige mindmaps met pijlen, tekstballonnen en vormen.

belangrijkste functies

Verbind notities op Scapple met de drag and drop interface

Groepeer notities op basis van vormen en achtergronden

Organiseer notities van gerelateerde ideeën op een word cloud-achtige manier

Gegevens importeren en exporteren

Voordelen

Gebruiksvriendelijk en snel te leren

Eenvoudige en schone interface

Nadelen

Geen gratis proefversie en betaalde plannen zijn prijzig

Geen ondersteuning voor mobiel gebruik

Het kan te eenvoudig zijn voor complexe ideeën en projecten

Prijzen

Scapple biedt een gratis proefversie van 30 dagen

Standaard licentie: Voor macOS en Windows, $18

Educatieve licentie: Voor macOS en Windows, $14,40

Scapple Beoordelingen

G2: 4,5/5 (2+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (150+ beoordelingen)

10. Stormboard

Via Stormboard Stormboard is een digitale whiteboard-oplossing voor teams op afstand om samen te werken, te vergaderen en projecten te volgen. Net als een prikbord dat toegankelijk is op vrijwel elk apparaat, heeft Stormboard verschillende visuele elementen zoals plakbriefjes afbeeldingen, links en presentatiefuncties om je creativiteit te stimuleren tijdens brainstormsessies.

belangrijkste functies

Ideeënbeheerfuncties zoals mappen en taakprioriteiten

Navigatiepaneel om in te zoomen op specifieke gebieden van uw bord

Projecttracering en backlogbeheer

Voordelen

Zeer visueel en interactief

Tonnen sjablonen

Toegang voor mobiel en desktop

nadelen

Beperkt gratis plan, vooral voor middelgrote teams

Het kan even duren voordat je de vele functies onder de knie hebt

Prijzen

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Starters: $5 per gebruiker, per maand

$5 per gebruiker, per maand Zakelijk: $10 per gebruiker, per maand

$10 per gebruiker, per maand Onderneming: $16,67 per gebruiker, per maand

Stormboard beoordelingen

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (30+ beoordelingen)

11. Conceptboard

Via ConceptBoard Conceptboard is een digitale whiteboardtool voor teams om samen met klanten, groepen en externe partners te brainstormen en nieuwe ideeën te ontwikkelen alsof ze in dezelfde ruimte zijn.

Geef uw bord stijl met vormen, plakbriefjes, tekeningen en media en presenteer uw ideeën vervolgens met samenwerkingsfuncties zoals live-aanwijzers, videoconferenties en scherm delen.

belangrijkste functies

Verschillende visuele stylingopties

Aanpasbare kant-en-klare sjablonen

Deel je prikbord met een wachtwoord beveiligde link

Voordelen

Schone en intuïtieve interface

Video en audio bellen en scherm delen

Nadelen

Weinig functies om ideeën te beheren na de brainstormfase

Beperkte tekstbewerkingstools

Prijzen

**Gratis

Premium: $6 per gebruiker, per maand

$6 per gebruiker, per maand Zakelijk: $9,50 per gebruiker, per maand

$9,50 per gebruiker, per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen, minimaal 250 licenties

Conceptboard Beoordelingen

G2:4.5/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

12. Mindnode

Via MindNode Mindnode is een digitale brainstorm-app voor het organiseren, vastleggen en delen van nieuwe ideeën in de vorm van een mindmap. Mindnode maakt het gemakkelijk voor gebruikers om hun gedachten visueel uit te drukken en verbanden te leggen tussen verschillende ideeën.

belangrijkste kenmerken

Kies ervoor om uw ideeën als tekst of als afbeelding vast te leggen

Deel documenten publiekelijk via de MyMindNode service

Voordelen

Schone interface

Gemakkelijk te gebruiken

Nadelen

Beperkte sjablonen en iconen om uit te kiezen

Alleen basisbewerkingen mogelijk in de gratis versie van Mindnode

Niet ideaal voor complexe projecten of ideeën

Prijzen

Mindnode biedt gratis basisbewerkingen. Om toegang te krijgen tot Mindnode op je iPad, iPhone of Mac, heb je het betaalde plan nodig dat begint bij $2,49 per maand per gebruiker.

Mindnode Beoordelingen

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

13. Ayoa

Via Ayoa Ayoa is een mindmap software met productiviteitstools zoals kanban-borden, whiteboards, instant messaging en taakbeheer. Het is geschikt voor gebruikers die taken op een visuele manier willen bijhouden. Met het platform kun je medewerkers uitnodigen om in realtime te werken en gebruikers kunnen gemakkelijk communiceren met hun teamleden.

belangrijkste kenmerken ####

Samenwerkende whiteboards

Real-time samenwerking en chattools

Openbare mindmap delen

Voordelen

Het is gemakkelijk te gebruiken

Taken kunnen op verschillende manieren worden bekeken

Nadelen

De interface kan er wat druk uitzien

Prijzen

Gratis proefversie : Zeven dagen

: Zeven dagen Mindmap : Vanaf $10 per gebruiker, per maand

: Vanaf $10 per gebruiker, per maand Task : Vanaf $10 per gebruiker, per maand

: Vanaf $10 per gebruiker, per maand Ultimate: Vanaf $13 per gebruiker, per maand

Ayoa beoordelingen

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5(200+ beoordelingen)

Brainstormsoftware gebruiken voor uw volgende brainstormsessie

Brainstormsoftware moet je helpen om groot te denken, creatief te worden en je ideeën in beweging te zetten. Hoewel er heel veel tools zijn voor een beperkt aantal toepassingen, moet je op zoek gaan naar een platform dat je verder helpt dan je huidige situatie.

AKA, zoek naar ClickUp. 🤓

ClickUp, nummer één op deze lijst en in ons hart, is de enige software met ingebouwde whiteboards en mindmaps die je ideeën kunnen omzetten in uitvoerbare taken. Aanmelden voor ClickUp gratis, voor altijd, en til uw brainstormprocessen naar nieuwe hoogten. 🏔