10 Beste Lucidchart Alternatieven & Concurrenten voor Diagrammen in 2024

In de afgelopen jaren heeft de overgang van werken op locatie naar hybride en extern werken een enorme kloof gecreëerd voor organisaties en leiders die door willen gaan met hun werk effectieve teamsamenwerking . Het verbreken van de verbinding maakte super populaire diagramtoepassingen zoals Lucidchart essentieel voor het onderhouden van teamsamenwerking, ongeacht waar het team zich fysiek bevond.

Uiteindelijk vertrouwden organisaties steeds meer op diagramtools, maar velen vroegen zich af of er betere Lucidchart-alternatieven waren. Stroomdiagrammen verwerken en maken plattegronden, organigrammen of andere bedrijfsdiagrammen vereist toegankelijke en eenvoudig te gebruiken hulpmiddelen, vooral met de opkomst van werk op afstand .

Helaas verschillen diagrammenprogramma's per hulpmiddel en hangt het kiezen van een programma af van je specifieke behoeften. Daarom hebben we een lijst samengesteld van de 10 beste Lucidchart alternatieven in 2024 om je een overzicht te geven van al je opties.

Maar laten we eerst eens kijken naar een van de populairste opties, Lucidchart.

Waarom zoeken naar een Lucidchart Alternatief?

Lucidchart is een webgebaseerd diagramhulpmiddel dat door mensen in verschillende sectoren wordt gebruikt om gedetailleerde diagrammen te maken van afbeeldingen, gegevens of sjablonen . Het maakt samenwerking met andere gebruikers mogelijk en wordt geleverd met meerdere integraties, waaronder Google Workspace en Atlassian, om je proces te stroomlijnen.

via Lucidchart Lucidchart is beschikbaar via vier plannen:

Gratis Individueel ($7,96 per maand) Team ($9 per gebruiker per maand) Onderneming (aangepaste prijzen)

Elk pakket heeft zijn eigen beperkingen en functies. Daarom vinden sommige gebruikers dat Lucidchart tekortschiet.

Het is bijvoorbeeld volledig webgebaseerd en heeft geen desktop apps om te gebruiken. Zulke gebieden kunnen voor sommigen verontrustend zijn en voor anderen een complete afknapper.

Als je specifieke eisen hebt die deze tool mist, kun je deze 10 Lucidchart alternatieven overwegen om precies te krijgen wat je nodig hebt.

10 Beste Lucidchart alternatieven voor diagrammen in 2024

1. ClickUp

ClickUp Whiteboards bieden alle creatieve en samenwerkingsfuncties die u nodig hebt om de stroomschema's van uw dromen te maken

Taken zoals diagrammen maken, taken, documenten, spreadsheets, doelen bijhouden, tijd bijhouden, middelen toewijzen en zelfs e-mail werden vroeger allemaal afzonderlijk afgehandeld. ClickUp vervangt ze door de beste functies voor projectbeheer, samenwerking en productiviteitsapps in een gecentraliseerde hub.

ClickUp is een van de beste Lucidchart alternatieven omdat het dezelfde visuele samenwerkingsfuncties heeft, maar veel krachtiger is om de teamproductiviteit te verhogen. Bovendien is het hoog gewaardeerd en geprefereerd door startups, giganten en kleine bedrijven wereldwijd.

ClickUp is perfect voor teams die slimmer en efficiënter willen werken op een meesterlijk intuïtief platform. Het is aanpasbaar voor elke soort workflow dankzij de verschillende opmerkelijke functies.

Het kan een diagram maken en je helpen producten en projecten te beheren, bugs bij te houden en academische en administratieve bronnen beheren voor studenten of beheerders. Hier zijn enkele van de meest opvallende functies:

Volledig aanpasbaar

Eigenaars of beheerders van een ClickUp Workspace kunnen kiezen uit 35+ ClickApps om de ervaring van hun team aan te passen. Elke ClickApp voegt een andere functionaliteit toe aan het platform en u kunt er zoveel inschakelen als u wilt! Enkele daarvan zijn:

Clip : Schermopname stelt u in staat om met één klik video's van uw scherm te maken zonder het platform te verlaten

Documenten Home: Organiseer en bewerk al uw documenten vanaf één centrale plaats

LineUp : Geef elke persoon een volgorde van taken die hij als volgende moet doen of geef uw team duidelijkheid over wat er in de wachtrij staat

Impuls : Zie wie er online is, waar mensen aan werken en wat ze vandaag in realtime hebben gedaan

Tijd bijhouden : Berekenen hoe lang een taak waarschijnlijk gaat duren op basis van de subtaken ervan

Met al deze ClickApps kun je de productiviteit van je team verbeteren!

Mindmaps ClickUp Mindmaps hiermee kunt u projecten, ideeën of bestaande taken plannen en organiseren. Hiermee kunt u een

stroomdiagram van je ideeën en illustreer de relatie en hiërarchie tussen concepten. Het is perfect voor het maken van een teamplan, het organiseren van ideeën en het visualiseren van taakstructuren.

Het gebruik ervan is net zo eenvoudig als tekenen op papier, alleen heeft het als extra voordeel dat het onmiddellijk wordt opgeslagen. Je kunt het eenvoudig delen met je hele team, zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang van het project.

Whiteboardss

via Tekenen.io Draw.io is open-source diagrammen software, wat betekent dat het volledig gratis is. Ondanks de beperkte ontwerpopties is het een van de beste Lucidchart-alternatieven vanwege de gratis aard en verschillende functies. De beperkte ontwerpopties maken het echter perfect voor eenvoudigere projecten.

Je kunt Draw.io gebruiken om netwerkdiagrammen te maken, stroomdiagrammen , UML-diagrammen organisatieschema's en ER-modellen.

De software wordt gehost in een browser en kan online of offline worden gebruikt op alle besturingssystemen. Omdat het integreert met Google Drive, OneDrive, Confluence Server/Cloud, Dropbox en meer, is het geweldig voor projecten die samenwerking vereisen.

Om het maken van diagrammen te vereenvoudigen, heeft het verschillende sjablonen en ondersteunt het meerdere import-export formaten. Het heeft ook een handige zoekfunctie om sneller aan projecten te kunnen werken. Je hoeft geen account aan te maken om Draw.io te gebruiken.

Compare Draw.io vs. Lucidchart !

Draw.io voors

Het is helemaal gratis

Het integreert met onder andere Google Drive, OneDrive en GitHub

Produceert eenvoudig diagrammen van goede kwaliteitinclusief affiniteitsdiagrammen* Maakt groeperen van vormen mogelijk

Draw.io tegens

Het heeft niet de geavanceerde functies van anderen in deze lijst zoals ClickUp

Soms wordt bij het openen van een bestaand diagram volledig ingezoomd, wat een beetje verontrustend kan zijn

Prijzen Draw.io

Draw.io is gratis te gebruiken Kijk ook eens naar deze Draw.io alternatieven !

3. Creately

via Creately Creately is een hulpmiddel voor diagrammen dat net zo goed werkt als, zo niet beter dan, Lucidchart, maar betaalbaarder is.

Het heeft een gebruiksvriendelijke interface, netjes en zonder rommel. Het beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor alle onderwerpen en industrieën en automatiserings- en versleepfuncties om snel en eenvoudig stroomdiagrammen en andere diagrammen te maken. De contextuele werkbalk die de vormen voorstelt die je kunt gebruiken terwijl je tekent, is niet beschikbaar in Lucidchart.

Creately heeft verschillende real-time samenwerking tools zoals videoconferenties. Hiermee kun je naadloos samenwerken met je collega's en wijzigingen bijhouden wanneer dat nodig is. Het ondersteunt ook alle apparaten, zodat je je werk overal mee naartoe kunt nemen.

De software heeft meer dan 50 diagramtypes en ondersteunt meerdere talen. Het integreert met Slack, dus als je team veel op Slack werkt, is dat een enorm pluspunt.

Voordeel

Zeer gebruiksvriendelijk met uitstekende samenwerkingsfuncties

Iedereen kan onmiddellijk de wijzigingen van anderen zien, waardoor het eenvoudig is om te reageren en beslissingen te nemen

De gratis versie wordt geleverd met verschillende functies

Het is betaalbaar vergeleken met anderen op deze lijst

Instinctief en eenvoudig te gebruiken

Erg nadelig

Het is moeilijk om een SVG-record te importeren

Gebruikers melden dat het moeilijk is om vormen en lijnen goed aan te laten sluiten

Slechte prijzen

Gratis plan

Persoonlijk plan voor $4/maand

Teamplan voor $4,75/maand/per gebruiker

Ondernemingsplan (aangepaste prijzen)

Bekijk deze_ UML-diagramhulpmiddelen !

4. Visio

via Visio Geen enkele lijst met Lucidchart-alternatieven zou compleet zijn zonder een van de bekendste namen in visuele diagrammen, Visio van Microsoft .

Visio is eigendom van Microsoft en maakt deel uit van de 365 toolsets. Het is een zeer krachtige diagramtool waarmee je gemakkelijk kunt samenwerken aan projecten dankzij de functies voor annotaties, co-auteurschap en Skype-integratie. Het maakt real-time samenwerking mogelijk om de productiviteit van het team te verhogen.

Deze software heeft een intuïtieve interface. Vergeleken met Lucidchart heeft het meer sjablonen, aanpasbare vormen en startersdiagrammen.

Alle diagrammen die in Visio worden gemaakt, zijn toegankelijk voor iedereen dankzij de verschillende toegankelijkheidsfuncties, zoals de verteller. Opvallende functies zijn onder andere hoge beveiliging, bedrijfsprocesmodellering, gegevensstroomdiagrammen en 3D-kaarten.

Visio voordeel

Kan duizenden symbolen gebruiken uit verschillende categorieën zoals apparaten, stromen, enz.

Het heeft verschillende functies die gemakkelijk te gebruiken zijn

De integratie met andere Office-producten is geweldig

Het is gemakkelijk om Visio-bronnen online te vinden.

Visio cons

Opmaak is een uitdaging als je grote projecten hebt, en het is moeilijk om ze allemaal te bekijken

Het is erg prijzig

Heeft minder integraties

Visio prijzig

De standaard Visio kost $309,99 en de Visio professional kost $579,99 voor een eenmalige aankoop. Je kunt je abonneren op Visio plan 1 voor $5 per gebruiker per maand, of Visio plan 2 voor $15 per maand per persoon

Vergelijk_ Visio naar Lucidchart !

5. Gliffy

via Gliffy Een van de redenen waarom Gliffy zo populair is, is het gebruiksgemak voor beginners. Het heeft een eenvoudige drag-and-drop interface en je hoeft geen ervaring te hebben met een diagramtool om het te kunnen gebruiken, dankzij de vele sjablonen en thema's.

Gliffy is een van de handigere Lucidchart alternatieven omdat je een Chrome versie kunt downloaden als je geen internetverbinding hebt.

Hoewel het geen API heeft waarmee je zelf integratieoplossingen kunt bouwen, integreert het met populaire apps zoals JIRA, WordPress en Confluence.

Gliffy voors

Je kunt het offline gebruiken

Gemakkelijk op te zetten en te gebruiken

Je hebt onbeperkt toegang tot sjablonen

Makkelijk om je werk te delen

Gliffy cons

De objectaanpassing is beperkt en mist essentiële functies voor complexe diagrammen

Heeft geen gratis versie

Het is niet zo veelzijdig als ClickUp of Lucidchart

Gliffy prijzen

$8/maand/per 1-9 gebruikers

$6/maand/per 10-50 gebruikers

Enterprise (aangepaste prijzen)

6. Xmind

via Xmind XMind is een geweldige keuze voor tijdlijnen, mindmaps en stroomdiagrammen. Met functies zoals tijdlijn, matrix en visgraatdiagram heeft aanzienlijke voordelen ten opzichte van Lucidchart als het gaat om mindmapping. XMind heeft minimalistische stroomdiagramfuncties om creativiteit te inspireren en ideeën te genereren. Dus als je wilt brainstormen, is XMind daar beter geschikt voor dan Lucidchart. Het biedt ook meerdere manieren om gedachten vast te leggen en ze te structureren om georganiseerd te blijven.

Je hoeft niet online te zijn om XMind te gebruiken, want het is een app die op alle platforms kan worden geïnstalleerd. Hierdoor kun je projecten naadloos verdelen om de efficiëntie en productiviteit te verhogen.

Er zijn twee versies beschikbaar: een oudere en eenvoudigere XMind 8 en een sterkere en gecompliceerdere XMind 2020. De laatste heeft meer functies en aanpassingsmogelijkheden.

XMind pros

Het is compatibel met alle apparaten

Visueel aantrekkelijke diagrammen

Gebruikers hebben verschillende opties om hun mindmaps te structureren

Snelle en responsieve UI

Markdown-bestanden genereren voor de mindmaps

XMind nadelen

Er zijn een paar stappen nodig om een label te markeren voor elke aangepaste tak

Er zijn meer aanpassingsmogelijkheden nodig

XMind prijzen

$39,99/6 maanden

$59,99/jaar

7. Mindmeister

via Mindmeister Mindmeister is een veelzijdig hulpmiddel met twee eigenschappen die het zo geliefd maken. Ten eerste maakt de eenvoudige en intuïtieve interface het makkelijk om mindmaps te maken. Ten tweede wordt Mindmeister, in tegenstelling tot Lucidchart dat per gebruiker wordt gefactureerd, per maand gefactureerd. Dat betekent dat een heel team één account kan gebruiken in plaats van voor elk individu te betalen, waardoor het betaalbaarder is dan de meeste andere. Het heeft ook verschillende aanpassingsopties en geweldige samenwerkingsfuncties.

Enkele opvallende kenmerken van Mindmeister omvatten 24/7 back-up, samenwerking in een team, projectprioritering en beheer, en tools om presentaties te maken. Je kunt er ook deadlines voor projecten mee instellen.

Er is een gratis en een betaalde versie. Met de gratis versie kun je een link naar diagramtekeningen publiceren en delen, maar je moet upgraden naar de betaalde versie om het te exporteren.

Mindmeister pros

Het is eenvoudig te gebruiken en heeft goede resultaten

Je kunt kostenberekeningen, weblinks en notities toevoegen

Je kunt je creaties exporteren in verschillende formaten

Het ondersteunt verschillende soorten media behalve tekst

Mindmeister nadelen

Kan alleen online worden gebruikt

Opties voor exporteren zijn alleen beschikbaar via betaalde accounts

Prijzen van Mindmeister

Gratis plan

Persoonlijk plan : $2.49/maand/per gebruiker

: $2.49/maand/per gebruiker Pro-abonnement : $4,19/maand/per gebruiker

: $4,19/maand/per gebruiker Zakelijk plan: $6,29/maand/per gebruiker

8. Miro

via Miro Als je nog een van de populaire Lucidchart-alternatieven wilt waarmee je effectief kunt samenwerken en de communicatie in het hele team of de hele organisatie kunt centraliseren, kijk dan niet verder dan Miro .

Miro heeft een robuuste set tools waarmee je team het volgende kan doen ideeën brainstormen breng processen in kaart en ontwikkel strategieën. Het wordt ook geleverd met slimme frameworks en vele sjablonen om de bewerkingen te versnellen. Opvallende functies zijn onder andere sticky notes, oneindig canvas en ingesloten video's.

Deze app integreert met meer dan 70 apps en een API om je te helpen verschillende aspecten van je producten te optimaliseren. Het biedt ook geavanceerde beveiliging (zoals SSL-encryptie en auditlogboek) om je werk en bestanden veilig te houden.

Miro pros

Heeft geavanceerde beveiligingsfuncties

Het is gratis en eenvoudig te registreren en te gebruiken

Biedt een goede samenwerkingservaring met uw teamleden

Het heeft de flexibiliteit die nodig is om verschillende ideeën te layouten voor verschillende mensen en doelstellingen

Miro nadelen

Sommige bewerkingsopties voor verschillende tools zijn beperkt

Het is niet gemakkelijk om het bord te veranderen

Het is prijzig

Miro prijzen

Net als de meeste op deze lijst zijn er vier plannen waarmee je Miro kunt aanschaffen:

Gratis plan

Team plan : $8/maand/per gebruiker

: $8/maand/per gebruiker Zakelijk plan : $16/maand/per gebruiker

: $16/maand/per gebruiker Enterprise: (aangepaste prijzen)

vergelijk_ *Miro naar Lucidchart* _&_ *Miro naar Mural* !

9. OmniGraffle

via OmniGraffle Als je al ontwerpvaardigheden en ervaring met diagrammen hebt, zou je OmniGraffle moeten overwegen. Wat betreft Lucidchart alternatieven, deze app is uitsluitend voor Mac- en iOS-gebruikers. Als je Windows of Android hebt, kijk dan naar de andere opties op deze lijst.

OmniGraffle is een offline app met veel aanpassingsmogelijkheden om het gewenste resultaat te bereiken. Naast prototypen en diagrammen kun je er ook vectoren mee ontwerpen, dus je kunt bijna alles ontwerpen met behulp van vormen.

De Omni Group, ontwikkelaars van de app, biedt verschillende apps die je kunt gebruiken als aanvulling op OmniGraffle.

De voordelen van OmniGraffle

Kan worden geïntegreerd en aangevuld met andere apps van de ontwikkelaar

Het heeft verschillende aanpassingstools en opties

Kan online worden gebruikt

Je kunt bijna alles ontwerpen wat je maar wilt met vormen

OmniGraffle nadelen

Het is niet voor beginners

De sjablonen zijn beperkt

Het is uitsluitend voor Mac-gebruikers

OmniGraffle prijzen

$12,49/maand

$ 124,99/jaar

10. Coggle

via Coggle Sommige diagramsoftware kan een beetje te complex zijn, vooral in vergelijking met sommige van de Lucidchart alternatieven in deze lijst. Coggle heeft echter een eenvoudige opbouw om je ontwerpproces zo eenvoudig mogelijk.

Met Coggle kun je eenvoudig stroomdiagrammen en mindmaps maken en delen. Je kunt er ook gemakkelijk mee samenwerken, want je kunt je teamleden uitnodigen om samen aan taken te werken. Bovendien verschijnen alle projecten die je deelt meteen op ieders browser.

Met Coggle kun je flexibele diagrammen maken met lussen en verbindende takken en meerdere startpunten maken voor je diagrammen met meer dan 1600 pictogrammen. Je krijgt ook onbeperkte uploads van afbeeldingen, zwevende teksten en afbeeldingen om je diagram te annoteren. Het wordt geleverd met een brede selectie sjablonen waarmee je in een mum van tijd aan de slag kunt.

Je kunt Coggle integreren met Google Drive om je gegevens te beveiligen.

Coggle voordelen

Het is visueel aantrekkelijk

Gemakkelijk op te pakken en te gebruiken

Altijd toegankelijk vanaf elk apparaat

Werkt naadloos samen met Google-services

Klik op nadelen

Kan moeilijk te gebruiken zijn voor presentaties

Het heeft een beperkt aantal kleuren

Coggle kan onhandig worden of traag aanvoelen als de mindmap te groot wordt

Prijzen van Coggle

Coggle heeft drie prijsplannen:

Gratis voor altijd

Geweldig plan : $5/maand/per gebruiker

: $5/maand/per gebruiker Organisatie plan: $8/maand/per gebruiker

Tijd om over te stappen naar het beste Lucidchart alternatief

Het beste alternatief voor jou is een alternatief dat een antwoord biedt op alle problemen die je dagelijks tegenkomt. De 10 bovenstaande Lucidchart alternatieven zijn geweldig voor het maken van diagrammen en kunnen verschillende andere taken aan. We hopen dat je er één vindt voor jouw behoeften.

Maar als we je er één zouden moeten aanwijzen, dan zou dat ClickUp!

Het kan niet alleen diagrammen maken, maar ook vele functies zoals automatisering, schermopname en andere tools om je team en projecten te beheren. U kunt in de bestuurdersstoel gaan zitten en een gratis ClickUp account !