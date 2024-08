10 beste diagramsoftwaretools in 2024 (gratis & betaald)

Er zijn misschien een paar eenhoorns die alleen kunnen leren door iets te horen. Maar de meesten van ons zijn visuele leerlingen. We moeten iets voor ons zien om het volledig te begrijpen.

Als je stappen neemt om ideeën en processen visueel weer te geven door mindmapping, grafieken en diagrammen, kun je je hele team aan boord krijgen. En wanneer sommige van je processen ingewikkeld worden, kan een diagram een snelle referentie bieden die je team ook echt zal gebruiken (wat meer is dan we kunnen zeggen van dat handboek van honderd pagina's). 📔

Met de juiste diagramsoftware kun je een visuele weergave maken waarbij je hele team denkt "Ahhh, nu snap ik het" En je kunt met gemak samenwerken, brainstormen, bewerken en reorganiseren.

Ontdek waar je op moet letten bij diagrammensoftware en ontdek de 10 beste tools die je nu kunt kopen.

Waar moet je op letten bij diagramsoftware?

De beste diagramtools hebben een paar dingen gemeen. Je zult deze dingen steeds weer terugzien in onze beschrijvingen van de software hieronder. En dat komt omdat sommige functies onmisbaar zijn.

Als een diagramtool deze drie dingen niet doet, is het voor ons een nee:

Sjablonen : Sjablonen voor diagrammen geven een vliegende start aan je project. Ze verminderen de leercurve en stellen je in staat om meteen aan de slag te gaan met je gekozen diagrammensoftware. U kunt een sjabloon kiezen dat bij uw doelstellingen past, uw gegevens invoeren en binnen enkele minuten een professioneel ogend diagram maken

Drag-and-drop elementen: Als je aan het brainstormen bent over de beste workflow of je netwerkconfiguratie aan het uitbreiden bent, zul je je diagram een paar keer moeten organiseren en reorganiseren voordat je het precies goed hebt. Met de functie voor slepen en neerzetten kunt u elementen verplaatsen en uw diagram uitbreiden om de elementen toe te voegen die u (oeps!) bent vergeten

Samenwerkingsfuncties: Brainstormen over een nieuw product, wireframing, een organigram maken en je gebruikersreis documenteren: dit zijn teamprojecten. Met functies als commentaar geven en bewerken voor meerdere gebruikers kun je de denkkracht van het hele team in realtime benutten

Gebruik ClickUp Whiteboards en sjablonen om elk type diagram te maken

Er zijn veel diagramtools die speciaal zijn ontworpen voor projectmanagers. En begrijp ons niet verkeerd: Bij ClickUp zijn we er voor de projectmanagers van deze wereld. Maar we zijn er ook voor de ontwikkelaars, marketeers, operationele specialisten, verkoopmedewerkers en financiële goeroes.

Daarom kunnen onze diagramfuncties worden aangepast aan elk gebruik. 💪

Je HR-team kan een organigram maken. Uw ontwikkelingsteam kan klanttrajecten in kaart brengen, uw verkoopteam kan de verkooptrechter schetsen, uw operationeel team kan risico-batenanalyses visualiseren en uw marketingteam kan brainstormen over de volgende campagne.

Al deze teams kunnen onze Whiteboard software om overal ter wereld in realtime samen te werken aan diagrammen.

Beste functies

Whiteboards: Met deze flexibele werkruimte kun je tekenen, vormen toevoegen, diagrammen, grafieken en diagrammen maken en elementen verslepen om je diagram opnieuw te rangschikken. MetClickUp Whiteboardskunt u zelfs elementen van uw diagram aan taken koppelen, zodat u naadloos van plannen naar doen gaat

Met deze flexibele werkruimte kun je tekenen, vormen toevoegen, diagrammen, grafieken en diagrammen maken en elementen verslepen om je diagram opnieuw te rangschikken. MetClickUp Whiteboardskunt u zelfs elementen van uw diagram aan taken koppelen, zodat u naadloos van plannen naar doen gaat Mindmaps: Het ultieme hulpmiddel voor het tekenen van stroomdiagrammen,ClickUp Mindmaps waarmee u de workflow voor uw volgende project kunt plannen of de relaties tussen uw ideeën kunt laten zien. U kunt uw Mindmaps koppelen aan taken of knooppunten slepen en neerzetten die u kunt verplaatsen om te laten zien hoe items met elkaar verbonden zijn

Het ultieme hulpmiddel voor het tekenen van stroomdiagrammen,ClickUp Mindmaps waarmee u de workflow voor uw volgende project kunt plannen of de relaties tussen uw ideeën kunt laten zien. U kunt uw Mindmaps koppelen aan taken of knooppunten slepen en neerzetten die u kunt verplaatsen om te laten zien hoe items met elkaar verbonden zijn Templates: Met duizenden kant-en-klareClickUp sjablonenkunt u elketype diagram en meteen beginnen met bewerken. Maak affiniteitsdiagrammen, contextdiagrammen, Gantt-diagrammen, gegevensstroomdiagrammen, krachtvelddiagrammen,UML klassendiagrammenvisgraatdiagrammen,werkstroomdiagrammenvenn-diagrammen en meer

Beperkingen

Omdat ClickUp zo aanpasbaar is en zo veel functies heeft, kan het tijd kosten om het te leren en om de gebruiksmogelijkheden te vinden die uw workflow het meest verbeteren

Hoewel ClickUp beschikbaar is als webapp voor online diagrammen, als desktopapp voor Mac, Windows en Linux, en als mobiele app voor iPhone en Android, biedt de mobiele app nog niet alle functies van de web- en desktopapps

prijzen ####

Gratis

Onbeperkt: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Zakelijk: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.250+ beoordelingen)

4.7/5 (8.250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.750+ beoordelingen)

2. Miro

via MiroMiro is een populair hulpmiddel voor whiteboard projectmanagement . Hiermee kunnen alle knappe koppen in je team hun ideeën delen. 🧠

Het programma is ontworpen om het gevoel te geven dat je aan het brainstormen bent op een echt whiteboard, of je nu samen op kantoor bent of thuis werkt.

Iedereen kan een metaforische marker oppakken en een bijdrage leveren. En met functies zoals digitale Post-It notities en een hand-tekenfunctie, zal het diagrammen proces aanvoelen alsof je samen in persoon bent.

Beste functies

Jij en je teamleden kunnenreal-time samenwerking opmerkingen, notities en elementen toevoegen of de bestaande elementen verslepen om je diagram in realtime te herschikken

De Miro-bibliotheek van elementen bevat vormen, pictogrammen, connectoren en vooraf gemaakte stroomdiagrammen. Het maakt het opmaken van je diagram eenvoudig en intuïtief voor complexe ideeën

Zodra je je proces in kaart hebt gebracht, kun je taken toewijzen enactiepunten toewijzen op basis van je stroomschema. Miro integreert met Atlassian projectbeheertools, waaronder Jira en Confluence, en andere populaire taakbeheertools, zoals ClickUp

Beperkingen

Verschillende gebruikers geven aan dat ze problemen hebben met het importeren van afbeeldingen en dat, wanneer ze importeren, de afbeeldingen vaak niet correct worden geschaald

Hoewel Miro een gratis versie aanbiedt, ontbreken veel van de beste functies van het programma. Sommige gebruikers klagen dat ze uiteindelijk veel betalen terwijl ze maar een of twee van de geavanceerde functies gebruiken

Prijzen

Gratis

Starter: $8 per gebruiker per maand

$8 per gebruiker per maand Zakelijk: $16 per gebruiker per maand

$16 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (4.850+ beoordelingen)

4.8/5 (4.850+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.250+ beoordelingen)

via Tekenen.io Als je ooit de zin "Als het gratis is, is het voor mij" hebt uitgesproken, dan is Draw.io misschien iets voor jou.

Met dit open-source diagrammenplatform kun je een desktopversie van dit gratis platform downloaden om je werk veiliger te houden bij het maken van stroomdiagrammen. 🕵️

Met de online versie kun je je gebruikersstromen of diagrammen delen met je team en er tegelijkertijd aan werken. De optie om te delen loopt via Google Drive, dus het zal een vertrouwde interface zijn voor de meeste mensen in je team.

Beste functies

Je kunt kiezen uit drie diagrammappen, tientallen drag-and-drop elementen en tekengereedschappen uit de vrije hand om eenvoudig diagrammen te maken. De elementen zijn gemaakt voor een grote verscheidenheid aan diagrammen, waaronder organigrammen, netwerkdiagrammen en zelfs plattegronden

Zodra je je diagramruimte deelt, kun je de cursors van je teamleden zien, iedereen laten bewerken en samenwerken tijdens het werk

Dit platform slaat je gegevens niet op, stelt je in staat om je eigen voorkeuren voor gegevensbeheer in te stellen en biedt een desktopversie om je volledige controle over je informatie te geven

Beperkingen

Sommige gebruikers klagen dat het moeilijk kan zijn om elementen te schalen naar hun canvasgrootte of naar een formaat dat geschikt is om af te drukken

De meeste gebruikers geven aan dat de gebruikersinterface er gedateerd uitziet in vergelijking met andere diagrammenplatforms

Prijzen

**Gratis

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (385+ beoordelingen)

4.4/5 (385+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

4. Microsoft Visio

via Microsoft Visio Visio is een goede optie voor het maken van diagrammen voor bedrijven die al ingebed zijn in het Microsoft-ecosysteem.

Deze tool is inbegrepen bij Microsoft 365, maar Mac- en Linux-gebruikers hebben er nog steeds toegang toe als een webgebaseerde app. Met het programma kun je samenwerken met je team of alleen werken. 🦅

Met Visio kun je een aantal klassieke diagrammensjablonen gebruiken of een stroomschema maken dat in je hoofd zit, met alle elementen die je maar wilt. Met dit programma kun je zelfs met je vinger tekenen op apparaten met aanraakfunctionaliteit. 🎨

Als je klaar bent met je diagrammen, kun je ze opslaan op je eigen harde schijf met de desktop-app of opslaan in cloud-gebaseerde opslag met de web-app.

Beste functies

Visio heeft een breed scala aan elementen waaruit je kunt kiezen en stelt vormen voor die je met een klik op een knop kunt toevoegen

Er zijn tientallen sjablonen voor het maken van klassieke diagrammen, zoals stroomdiagrammen, organigrammen, netwerkdiagrammen en plattegronden, met ook de optie voor mindmappen

Visio integreert naadloos met andere Microsoft-programma's, zoals Excel, Powerpoint en OneDrive, dus als je deze programma's al gebruikt, kan het je workflow naadlozer maken

Beperkingen

Microsoft staat er niet om bekend goed met anderen samen te werken, dus het is misschien geen verrassing dat de desktopversie van Visio niet beschikbaar is op Mac of Linux

Visio integreert niet met de meeste wireframingprogramma's, dus je kunt niet naadloos overschakelen van brainstormen met je diagram naar bouwen in het wireframeplatform van je voorkeur

Prijzen

Inclusief bij Microsoft 365

Visio Plan 1: $5 per gebruiker per maand

$5 per gebruiker per maand Visio Plan 2: $15 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (650+ beoordelingen)

4.2/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.050+ beoordelingen)

5. Creately

via Creately Alle diagrammensoftware is ontworpen om je te helpen informatie visueel te delen. Maar Creately is vooral gericht op het gebruik van diagrammen om bedrijfskennis te delen. Het is dus een goed programma voor procesbeheer .

Hiermee kunt u uw werkstroomdiagram snel koppelen aan uw projectplan zodat je zeker weet dat je taken op elkaar zijn afgestemd. Meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd bewerken en u kunt Post-It notities toevoegen om te brainstormen, opmerkingen te maken of ideeën te verzamelen.💡

Het systeemontwerp is ideaal voor organigrammen, het tekenen van stroomdiagrammen of het bouwen van beslissingsbomen binnen de tool.

Beste eigenschappen

Je kunt links, bestanden en andere gegevens toevoegen aan elk van de visuele elementen in je diagram, waardoor het gemakkelijk is om meer context te bieden of te koppelen aan volgende stappen

Terwijl je bij veel van de programma's op deze lijst elementen moet vergrendelen als je niet wilt dat teamleden ze bewerken, is het met Creately eenvoudig om belanghebbenden te laten bewerken en andere teamleden alleen commentaar te geven of te bekijken

Creately integreert met veel van de populairste zakelijke softwareprogramma's, waaronder Microsoft 365-programma's, Github en Slack

Beperkingen

Meerdere gebruikers melden dat de interactieve functie niet altijd goed reageert en dat het moeilijk kan zijn om je elementen op een rij te krijgen voor een absoluut perfecte lay-out

Sommige gebruikers klagen dat wanneer ze deze webgebaseerde app proberen te openen op hun mobiele apparaten, de site niet volledig responsief is en sommige functies mist

Prijzen

**Gratis

Starter: $5 per gebruiker per maand

$5 per gebruiker per maand Zakelijk: $89 vast bedrag per maand

$89 vast bedrag per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (825+ beoordelingen)

4.4/5 (825+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

6. Lucidchart

via LucidchartLucidchart mist de schattigere functies van sommige diagrammenprogramma's, zoals stickers en emoji's, en heeft in plaats daarvan een meer strakke aanpak. 👔

Maar die benadering maakt het een compatibel programma voor analytische geesten en mensen die graag direct ter zake komen. Hoewel je de sjablonen en elementenbibliotheek kunt gebruiken om elk gewenst diagram te maken, is Lucidchart sterk gericht op diagrammen voor IT- en software-engineeringteams.

Dit programma blinkt uit in het documenteren van gebruikerstrajecten, bedrijfsprocessen en netwerkconfiguraties. Zo kun je al je processen op een rijtje zetten.

Beste eigenschappen

Met Lucidchart kun je een bibliotheek met je favoriete elementen opslaan en je eigen sjablonen maken op basis van de stroomschema's die je het meest gebruikt

Als je geen eigen sjablonen maakt, heeft Lucidchart een ingebouwde sjabloonbibliotheek om je te helpen snel te beginnen met diagrammen maken

Hoewel Lucidchart integreert met een verscheidenheid aan andere apps, zijn de Google Workspace-integraties bijzonder naadloos. Je kunt je diagrammen opslaan in Google Drive en ze toevoegen aan vergaderingen in Google Agenda

Beperkingen

Veel gebruikers klagen dat het programma trager wordt naarmate hun diagrammen complexer worden. Dit kan het werken aan netwerkdiagrammen en andere complexe infrastructuurdiagrammen frustrerender maken

Als je de voorkeur geeft aan een lossere, meer vrije benadering van diagrammen, dan is dat niet mogelijk met de gratis diagramsoftware van Lucidchart. Je moet Lucidspark - het whiteboardprogramma van Lucid - toevoegen tegen een meerprijs, maar er is een gratis proefversie beschikbaar

prijzen ####

Gratis

Particulier: $7,95 per maand

$7,95 per maand Team: $9 per gebruiker per maand

$9 per gebruiker per maand Onderneming: Prijzen op maat

Beoordelingen en recensies

7. Cacoo

via Cacoo Cacoo is een van die apps die eruit zien alsof ze zijn gemaakt door ontwerpers en ontwikkelaars voor ontwerpers en ontwikkelaars. 🤝

Ontwerpers houden van Cacoo vanwege de illustratiemogelijkheden en eenvoudige visuele lay-out. En ontwikkelaars houden ervan vanwege de sterke wireframefuncties, inclusief ingebouwde wireframesjablonen.

Dit programma is gemakkelijk om mee te spelen en je kunt veel tijd besteden aan de leukere diagramfuncties, zoals kleurcodering, het verwisselen van vormen en het toevoegen van meer afbeeldingen in het systeem.

Beste functies

De tool heeft een sjabloonbibliotheek om snel te beginnen met diagrammen met opties voor het in kaart brengen van wireframes, projectretrospectieven, gebruikerspersona's, netwerkdiagrammen, beslissingsstroomdiagrammen, productroadmaps en meer

Cacoo integreert met Adobe Creative Cloud, waardoor je eenvoudig je bestaande creatieve middelen kunt uploaden, zoals logo's, afbeeldingen en illustraties

Hoeveel teamleden je diagram ook aanvullen, herzien of herschikken, je kunt altijd teruggrijpen naar eerdere versies, zodat je gemakkelijk fouten ongedaan kunt maken

Beperkingen

Sommige gebruikers klagen dat de meer geavanceerde diagramtool niet toegankelijk is vanuit het gratis plan

Hoewel Cacoo goed exporteert in SVG- en PDF-formaat, melden sommige gebruikers een verminderde kwaliteit wanneer je exporteert naar PNG, en andere gebruikers vinden het niet prettig dat PowerPoint-exports in .ppt-formaat komen in plaats van .pptx

Prijzen

**Gratis

Pro: $6 per maand

$6 per maand Team: $6 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

4.4/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

8. EdrawMax

via EdrawMax Deze diagramtool is ontworpen als directe concurrent van Microsoft Visio. Dus als je al ervaring hebt met Visio, zal het leren van EdrawMax eenvoudig zijn. 🧑‍🏫

Ze hebben diagramoplossingen voor particulieren, bedrijven en docenten (over docenten gesproken). En net als de meeste programma's op deze lijst bieden ze een grote verzameling snelstartsjablonen en diagramelementen waarmee je je eigen lay-out kunt ontwerpen.

Beste eigenschappen

Met meer dan 200 sjablonen kun je met EdrawMax niche netwerkdiagrammen maken, zoals elektrische systemen, P&ID-tekeningen en plattegronden, maar ook klassieke organigrammen en mindmaps

Met EdrawMax kunt u uw diagrammen exporteren en delen in TIFF-, JPG-, PDF-, HTML-, SVG-, Word-, Visio-, PowerPoint-, Excel-, Photoshop-, EPS- of CSV-bestanden, zodat u de meest compatibele indeling kunt vinden, of u nu een Mac-, Microsoft- of Linux-gebruiker bent

Al je opgeslagen bestanden en bestandsoverdrachten zijn beveiligd met SSL-encryptie met je processchema's

Beperkingen

Elementen, grafieken en afbeeldingen in het programma kunnen moeilijk te schalen zijn zodat ze in je diagram passen. En sommige gebruikers vinden het niet prettig dat er geen manier is om de tekstgrootte of de schaal van afbeeldingen voor het hele diagram bij te werken - je moet elk element afzonderlijk bijwerken

Meerdere gebruikers melden dat ze contact hebben opgenomen met de klantenservice, maar geen antwoord hebben gekregen of dat ze meerdere keren contact hebben moeten opnemen voordat ze iets te horen kregen over de diagram-app

Prijzen

Abonnement: $99 per jaar

$99 per jaar Levenslang plan: $198

Beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (195+ beoordelingen)

9. SmartDraw

via SmartDraw Voor bedrijven die de overstap willen maken naar een nieuw diagrammenprogramma, maakt SmartDraw het eenvoudig om te breken met je oude programma door je bestaande diagrammen te importeren vanuit Visio of Lucidchart.

Het programma heeft natuurlijk veel kant-en-klare sjablonen, waaronder meerdere voorbeelden van mindmappen . En als je slim wilt omgaan met de schaal, kan SmartDraw je helpen om je verhoudingen goed te krijgen. Het zal automatisch de grootte van elementen aanpassen aan je diagram, waardoor het een geweldige optie is voor architecturale en technische diagrammen. 🏗️

Beste functies

Je kunt gegevens importeren en automatisch transformeren naar diagrammen en grafieken. En je kunt de automatiseringsfuncties gebruiken om bestaande diagrammen bij te werken als de informatie verandert

De meeste diagramtools op deze lijst richten zich op het diagrammen van kwalitatieve gegevens, zoals werkstromen, ideeën en processen. Maar SmartDraw heeft ook staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen voor het weergeven van kwantitatieve gegevens, zoals je verkoopcijfers per kwartaal of het bouncepercentage van je website

Dit programma integreert met de tools die de meeste bedrijven al gebruiken, zoals Google Workspace,Microsoft OfficeoneDrive, Confluence, Jira en Dropbox

Beperkingen

Terwijl de meeste opties op deze lijst een gratis versie bieden waarmee je op zijn minst de basisfuncties van het programma voor diagrammen kunt gebruiken, doet SmartDraw dat niet. SmartDraw biedt echter wel een gratis proefperiode aan, zodat je met de functies van het programma kunt spelen voordat je begint

Meerdere gebruikers melden dat de software crasht en af en toe opnieuw opgestart moet worden, waardoor je werk verloren kan gaan

Prijzen

Eén gebruiker: $9,95 per maand

$9,95 per maand Meerdere gebruikers: $8,25 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (235+ beoordelingen)

4.6/5 (235+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

10. UpDiagram

via UpDiagram Dit is de nieuwe jongen op het blok! UpDiagram werd opgericht in 2019 en ontwikkeld als gebruiksvriendelijke projectmanagementsoftware. Het programma bevat diagramtools, ontworpen om één enkel doel aan te pakken: het bouwen van processtromen.

Je kunt de tools gebruiken om je projectplan of je bedrijfsprocessen te schetsen. Je kunt een visuele referentie maken die je teamleden stap voor stap door de processen leidt. 👣

Beste eigenschappen

Met de tijdlijnfunctie kun je een visuele tijdlijn voor je project maken waarin je kunt zien welke taken tegelijkertijd kunnen gebeuren en welke opeenvolgend moeten gebeuren

Deze functie helpt je te organiseren tijdens je eerste planningsproces. Je kunt taken opdelen, rangschikken per afdeling, teamlid of tijdlijn en een diagram maken van je volledige projectworkflow

UpDiagram is een voordelig projectmanagementprogramma met ingebouwde diagramtools

Beperkingen

Sommige gebruikers klagen dat het moeilijk was om hun werkruimte in te richten en met de software aan de slag te gaan

Omdat UpDiagram een relatief nieuw programma is, zijn er nog niet veel beoordelingen. Als je je aanmeldt, ben je een early adopter, wat vaak betekent dat je eventuele tekortkomingen moet identificeren en melden

Prijzen

Starter: Gratis

Gratis Zakelijk: $3 per gebruiker per maand

$3 per gebruiker per maand Enterprise: $7 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2+ beoordelingen)

4.5/5 (2+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5+ beoordelingen)

Wat mensen zeggen over de beste diagrammen software op Reddit

Het kan nuttig zijn om echte gebruikers te horen als u diagramsoftware zoekt. Het verkennen van Reddit-rubrieken over diagramsoftware kan waardevolle perspectieven bieden en je helpen een weloverwogen beslissing te nemen. Hier zijn vijf inzichtelijke discussies op Reddit over de beste diagramsoftware:

r/dataengineering discussies over de nieuwste trends en uitdagingen op het gebied van datapijplijnen. Van database optimalisatie tot data governance, deze subreddit beslaat een breed spectrum aan onderwerpen die relevant zijn voor data engineers.

discussies over de nieuwste trends en uitdagingen op het gebied van datapijplijnen. Van database optimalisatie tot data governance, deze subreddit beslaat een breed spectrum aan onderwerpen die relevant zijn voor data engineers. r/devops /%href/* *: hub voor professionals op het gebied van DevOps, waar ontwikkeling en operatie samenkomen om de samenwerking, efficiëntie en automatisering in softwareontwikkelingsprocessen te verbeteren.

/%href/* *: hub voor professionals op het gebied van DevOps, waar ontwikkeling en operatie samenkomen om de samenwerking, efficiëntie en automatisering in softwareontwikkelingsprocessen te verbeteren. r/software : bespreekt alles wat met software te maken heeft. Leer wat echte gebruikers vinden van verschillende diagramtools.

Projectplanning optimaliseren met diagramsoftware

Diagrammensoftware is vooral bedoeld voor het plannen en documenteren van processen, wat misschien niet zo leuk klinkt. Maar met de juiste tool zul je er zoveel plezier aan beleven dat je alles wilt gaan documenteren.

Bij ClickUp maken onze mindmaps, whiteboards en diagramtemplates brainstormen leuk.