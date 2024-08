15 Beste Flowchart Software Tools in 2024

Is er iets krachtigers dan het eenvoudige stroomschema?

Of je nu complexe processen en gegevens visualiseert sets of het in kaart brengen van een klantreis met deze hulpmiddelen kun je problemen doordenken, problemen opsporen en fantastische producten maken waar je klanten dol op zullen zijn. Alles wat je nodig hebt is het juiste idee, een beetje werk en de juiste flowchart-software.

Maar met zo veel keuzes op het internet vandaag de dag, hoe kies je welke het beste is voor jouw behoeften? In dit artikel bekijken we 15 van de beste stroomdiagramsoftwaretools in 2024 en verkennen we enkele van hun belangrijkste functies, zodat je kunt vertrekken met een tool die alles aankan wat je ermee wilt doen.

Wat maakt een goed stroomdiagram softwarepakket?

Flowchart tools kunnen variëren van basis tot super geavanceerd. Desondanks zijn er een aantal gemeenschappelijke kenmerken die je van je flowchart software mag verwachten.

Deze omvatten:

Een gebruiksvriendelijke interface

Mogelijkheid om afbeeldingen, vormen en tekst toe te voegen

Mogelijkheid om meerdere diagrammen te maken (zoals affiniteitsdiagrammen) vanuit één sjabloon

Ondersteuning voor real-time samenwerking en delen binnen een team

Integraties met andere tools

Ingebouwde bibliotheken van symbolen,sjablonen voor stroomschema'sen thema's

Slim uitziende ontwerpen

Laten we met deze eigenschappen in gedachten eens kijken naar de 15 beste software voor stroomdiagrammen die beschikbaar zijn in 2024.

De 15 beste software voor stroomdiagrammen in 2024 Diagrammen maken en stroomdiagrammen is iets dat een bedrijf elke dag moet doen. In deze lijst zetten we de belangrijkste factoren voor flowchartsoftware op een rijtje, zodat je de tool kunt vinden die echt bij je past.

Zet vormen om in taken op uw ClickUp Whiteboard om uw stroomdiagram onmiddellijk in actie te laten komen

ClickUp is misschien niet de eerste naam waar u aan denkt als het gaat om het maken van stroomdiagrammen, maar wij denken dat het dat wel zou moeten zijn.

Met Mindmaps van ClickUp functie hebt u alles wat u nodig hebt om in enkele minuten slimme, collaboratieve en goed uitziende stroomdiagrammen te maken.

Bovendien kunnen teams onze interactieve whiteboards om in realtime samen te werken om een grafiek te maken die de verzamelde ervaring van je team weerspiegelt.

Maak mindmaps en stroomdiagrammen voor samenwerking met het ClickUp Whiteboard

U kunt zelfs gebruikmaken van onze vele sjablonen om de klus sneller te klaren. Deze omvatten ClickUp's sjabloon voor processtroomdiagrammen is perfect om uw bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen.

Kenmerken:

Tal van sjablonen endiagramvoorbeelden om van te leren

Interactief whiteboard maakt het gemakkelijk om in realtime samen te werken met collega's van over de hele wereld

Dankzij het intelligente systeem voor het maken van stroomdiagrammen kan iedereen snel professioneel ogende visuele middelen maken

Pro's:

Kan direct worden geïntegreerd met onze taakbeheersoftware voor een nog betere samenwerkingworkflowbeheer* Gemakkelijk afbeeldingen en links toevoegen aan uw stroomschema

Dankzij het flexibele systeem en de reeks sjablonen kunt u swimlane flowcharts maken,mindmapsen meer

De Swimlane Flowchart Template van ClickUp helpt u bij het visualiseren van workflows en het identificeren van rollen in projecten

Cons:

Het is veel gemakkelijker om te doen op een desktop dan mobiel

Het kost tijd om alle functies van ClickUp te leren kennen

Prijzen:

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Miro

via Miro Als het aankomt op het maken van geweldige stroomdiagrammen, Miro wordt beschouwd als een van de meest betrouwbare opties in de industrie.

Met Miro krijg je toegang tot een competent ontwerpsysteem, een heleboel sjablonen en genoeg functies om bijna elk bedrijf tevreden te stellen. Dit betekent dat je een stroomschema kunt opstellen, organigram of een ander visueel onderdeel in enkele minuten.

Een van de beste dingen aan Miro zijn de samenwerkingsfuncties. Of je team nu in New York of Sydney zit, ze kunnen samenwerken om flowcharts van topkwaliteit te maken. Met het whiteboardsysteem van Miro kunnen meerdere mensen tegelijk bewerken met duidelijke cursorindicatoren, zodat iedereen weet wat de anderen aan het doen zijn.

Bovendien kan je team met de Miro-app vanaf letterlijk elke plek werken en samenwerken. Dit alles maakt Miro tot een echt aantrekkelijke softwareoptie voor stroomdiagrammen.

functies:

Een heleboel sjablonen om je stroomdiagrammen snel van de grond te krijgen

Delen met je team en samen aan het stroomdiagram werken

Integreert met sommige taakbeheersoftwareactie-items kunnen worden toegevoegd aan workflows Voordelen:

Eenvoudig om slim ogende stroomdiagrammen, mindmaps en meer te bouwen

Eenvoudig samenwerken met teamgenoten, waar ze ook zijn

Intuïtieve UI maakt het makkelijk te gebruiken

Nadelen:

Soms moeilijk om inhoud te importeren of exporteren vanuit Miro

Grote accounts kunnen snel moeilijk te navigeren worden

Prijzen:

Gratis

Starters : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Zakelijk : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.8/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

3. Lucidchart

via LucidchartLucidchart is een andere krachtige flowchartmaker waar uw bedrijf eens goed naar zou moeten kijken.

Ten eerste wordt Lucidchart geleverd met veel verschillende sjablonen en functies. Je kunt bijvoorbeeld gegevens importeren of diagramvormen aanpassen om echt unieke stroomdiagrammen voor je bedrijf te maken.

Lucidchart is ook ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. De functie voor automatisch opmaken betekent dat wanneer je een stroomdiagram maakt, het ontwerp automatisch wordt aangepast zodat alles er perfect uitziet.

Als het op samenwerken aankomt, heeft Lucidchart ook een paar trucjes achter de hand. Je kunt je werk delen met al je teamleden en zelfs opmerkingen toevoegen aan elke individuele vorm, zodat iedereen op dezelfde golflengte zit.

Dit alles maakt van Lucidchart een aantrekkelijke optie voor de meeste teams.

functies:

Eenvoudig tekengereedschap lijnt items automatisch uit, waardoor het geheel er professioneler uitziet

Beschikbaar op Mac, Linux en Windows

Integreert met belangrijke platforms die je waarschijnlijk al gebruikt, zoals Office of Google Workspace

Pro's:

Geweldige functies voor automatische opmaak maken het een plezier om te gebruiken

Kan tonnen verschillende soorten grafieken en diagrammen maken

Veel sjablonen om tijd te besparen bij het maken van een stroomdiagram

Nadelen:

Gratis account kan nogal beperkend zijn

De functie voor het koppelen van gegevens is cool maar moeilijk te gebruiken

Prijzen:

Gratis

Particulieren : $7,95/maand

: $7,95/maand Team : $9,00/maand per gebruiker

: $9,00/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

Vergelijk_ Draw.io vs. Lucidchart !

4. Canva

Ontwerpen maken via Canva Canva is een andere uitstekende flowchartmaker om te overwegen, vooral als je op zoek bent naar een creatievere optie.

Met Canva's intuïtieve sleep-en neerzet-editor kun je in slechts enkele minuten prachtige stroomdiagrammen maken van sjablonen. Bovendien is het dankzij de grote bibliotheek met illustraties en pictogrammen eenvoudig om je ontwerp aan te passen en echt uniek te maken.

Canva richt zich ook op het eenvoudig maken van de samenwerking met je team. In Canva kun je opmerkingen toevoegen, ontwerpen delen en zelfs versies van hetzelfde ontwerp maken zodat iedereen ze kan gebruiken.

Algemeen, De functies van Canva maken het een fantastische optie om snel en gemakkelijk stroomdiagrammen te maken. En omdat het zo'n populair programma is, heb je misschien al een Canva-account dat je meteen kunt gebruiken.

functies:

Een grote selectie gratis pictogrammen en tools om een willekeurig aantal diagrammen te maken

Tag collega's voor feedback op je ontwerpen

Eenvoudig presentaties met één klik omzetten in stroomdiagrammen

Voordelen:

Ideaal voor elke vorm van datavisualisatie

De meeste mensen hebben al enige ervaring met dit platform

Veel sjablonen om uit te kiezen

Nadelen:

Niet zo intuïtief als andere speciaal gebouwde flowchartmakers

Kan traag laden en moeilijk georganiseerd te houden zijn

Prijzen:

Gratis

**Pro: $12,99/maand per gebruiker

Teams: $14,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.000+ beoordelingen)

5. SmartDraw

SmartDraw Pert grafiekvoorbeeld SmartDraw is een krachtig softwareprogramma voor stroomdiagrammen dat is ontworpen voor mensen die veel visuele middelen voor hun bedrijf moeten maken.

Met SmartDraw kun je meer dan 70 soorten diagrammen maken, variërend van stroomdiagrammen tot schema's. Bovendien heeft het krachtige aanpassings- en samenwerkingsopties. Bovendien heeft het krachtige aanpassings- en samenwerkingsopties, zodat het maken van deze ontwerpen een fluitje van een cent is.

Een van de opvallende functies van SmartDraw is de mogelijkheid om CAD-tekeningen te maken. Hiermee kan uw bedrijf plattegronden of bouwkundige tekeningen ontwerpen. De meeste bedrijven die op zoek zijn naar software voor stroomdiagrammen waarschijnlijk heb je deze functies niet nodig, maar als dat wel het geval is, is SmartDraw misschien wel de flowchart-software waarnaar je op zoek was.

Functies:

CAD-functie voor professionele ontwerpmogelijkheden

Designsjablonen zien er slim en modern uit

Maak diagrammen rechtstreeks vanuit uw gegevens met ingebouwde extensies

Voordelen:

Fantastische klantenservice is er om je te helpen met je vragen

Krachtige engine voor professionele grafieken en diagrammen

Stroomdiagrammen maken zichzelf als het diagram zichzelf automatisch aanpast als er meer wordt toegevoegd

Nadelen:

Bevat veel functies die je niet nodig hebt als je alleen een flowchart creator nodig hebt

Geavanceerde functies kunnen moeilijk te leren zijn voor niet-technische gebruikers

Prijzen:

Individueel : $9,95/maand

: $9,95/maand Team : $5,95/maand per gebruiker

: $5,95/maand per gebruiker Site: $2.995/ jaar

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (186 beoordelingen)

: 4.6/5 (186 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (110 beoordelingen)

Bekijk deze_ SmartDraw alternatieven !

6. Grillig

Via Whimsical Grillig is een flowchartmaker die zich richt op het geven van de mogelijkheid aan gebruikers om echt originele en creatieve flowcharts te maken.

Het heeft alle basisfuncties die je zou verwachten, zoals slepen-en-neerzetten, real-time samenwerking met teamleden en integraties met andere populaire apps.

Het heeft echter ook een aantal unieke functies die je niet in andere producten ziet. Whimsical heeft bijvoorbeeld een geïntegreerde AI mindmapping-tool die nieuwe onderwerpen voorstelt die je aan je mindmap kunt toevoegen. Het is misschien niet de belangrijkste functie, maar het is zeker een nice-to-have, en het helpt dit product zich te onderscheiden van andere op deze lijst.

Kenmerken:

Veel kant-en-klare pictogrammen maken het gemakkelijk om een beter uitziende flowchart te maken

Hiermee kun je eenvoudig wireframes maken voor nieuwe producten

Integreert met tools zoals Figma, Slack en meer

Pro's:

Ongelooflijk intuïtief

Handig dat je je brainstorms, flowcharts en wireframes allemaal op één plek kunt doen

Aanpasbare sjablonen besparen je een hoop tijd

Nadelen:

Gebrek aan functies voor projectbeheer betekent dat je iets anders moet vinden om dit te doen

Je kunt geen aangepaste kleuren maken

Prijzen:

Starter : Gratis

: Gratis Pro : $12/maand per redacteur

: $12/maand per redacteur Organisatie: $20/maand per redacteur

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (120 beoordelingen)

: 4.6/5 (120 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (49 beoordelingen)

Bekijk deze_ **Willeke alternatieven !

7. ConceptDraw

Via ConceptDraw

Als je op zoek bent naar een serieuzer en professioneler hulpmiddel voor stroomdiagrammen, dan is ConceptDraw is de optie voor jou.

ConceptDraw biedt functies zoals vectortekengereedschappen, gedetailleerde ontwerpsjablonen en zelfs ondersteuning voor populaire bestandsindelingen zoals SVG, PDF en PNG. Het wordt ook geleverd met veel samenwerkingsopties zodat teams kunnen samenwerken om een complex stroomdiagram te maken.

Het enige nadeel van ConceptDraw is dat het een beetje ingewikkeld kan zijn voor beginners. Maar als je vertrouwd bent met technische hulpmiddelen en wat tijd hebt om de basis te leren, is ConceptDraw een uitstekende keuze voor het maken van professionele diagrammen voor je bedrijf.

Kenmerken:

Volledig functionerende suite waarmee je stroomdiagrammen, complexe diagrammen, infographics en vrijwel elk ander visueel materiaal kunt maken

Exporteert naar meerdere bestandstypen en programma's

Eenmalige aanschaf in plaats van terugkerende abonnementskosten

Voordelen:

Bevat een volledig native MacOS- en Windows-versie

Uitstekende graphics helpen het programma te onderscheiden van de rest

Meer functies dan veel van de concurrenten

Nadelen:

Sommige mensen houden niet van de prijsstructuur

Niet webgebaseerd

Prijzen:

ConceptDraw PROJECT 13: $299 per licentie

$299 per licentie ConceptDraw DIAGRAM 16: $199 per licentie

$199 per licentie ConceptDraw MINDMAP 14: $199 per licentie

$199 per licentie ConceptDraw OFFICE 9: $299 (Bevat Project, diagram en mindmap)

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (24 beoordelingen)

: 4.4/5 (24 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (28 beoordelingen)

8. Tekenen.io

via Tekenen.io Draw.io is de meest eenvoudige gratis flowcharttool op deze lijst. De schoonheid van dit programma is echter zijn eenvoud.

Je hoeft niet in te loggen of zelfs maar te betalen - je start het gewoon op en je kunt meteen een geweldig stroomdiagram maken.

Het wordt geleverd met alle basispictogrammen en -functies die je zou willen hebben. Het is ook gemakkelijk om wat je maakt te exporteren naar je computer of andere programma's zoals Google Drive.

Het grootste nadeel van Draw.io is dat het de functies van andere softwareopties mist. Dat maakt het perfect voor mensen die maar één keer per maand een basisstroomdiagram hoeven te maken, maar een minder ideale keuze als je team iets meer dan dat nodig heeft.

functies:

Webgebaseerde, gratis diagrammensoftware

Met de Scratchpad-functies kun je je eigen vormen importeren

Opslaan op meerdere plaatsen of in programma's zoals Drive of GitHub

Voordelen:

Aanmelden is niet nodig en het is helemaal gratis

Zo eenvoudig dat bijna iedereen het kan gebruiken

Flexibel genoeg dat je bijna alles kunt maken wat je nodig hebt

Nadelen:

Minder functies dan andere opties

Ziet er minder professioneel uit dan veel bedrijven zouden willen

Prijzen:

Gratis

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.3/5 (380 beoordelingen)

: 4.3/5 (380 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (670 beoordelingen)

Bekijk deze_ Draw.io alternatieven !

9. Google Documenten

via Google Documenten Wees eerlijk, wist je eigenlijk wel dat je stroomdiagrammen kon maken op Google Docs ?

Ondanks dat het zo populair is, gebruiken niet veel mensen de flowchart-software, wat jammer is, want het heeft zijn voordelen.

Het is bijvoorbeeld handig dat het al onderdeel is van Google Docs, dus je hoeft niets te downloaden om te beginnen. Bovendien is het een platform waarvan de meeste mensen al weten hoe het werkt, dus je kunt gemakkelijk beginnen en mensen het laten gebruiken zonder veel training.

Aan het eind van de dag is Google Docs echter geen speciaal programma om stroomdiagrammen te maken. Om deze reden mist het veel van de geavanceerde functies en aanpassingsopties die je bij andere programma's zou krijgen. Dus als je op zoek bent naar een vertrouwde en eenvoudige optie, probeer Google Docs dan eens.

functies:

Gratis sjablonen van talloze add-ons maken het eenvoudig om stroomdiagrammen te maken

Gemakkelijk om deze diagrammen rechtstreeks in uw Google Documenten te plaatsen

Upload uw eigen vormen of pictogrammen voor toekomstig gebruik

Voordelen:

Waarschijnlijk een tool die je al gebruikt

Fantastisch gratis product

Regelmatig bijgewerkt door Google

Nadelen:

Ziet er niet zo mooi uit

Er zijn eenvoudigere tools op deze lijst om te gebruiken

Prijzen:

Deze plannen gelden voor de hele Google Workspace-suite, inclusief Google Docs, Gmail, Drive en meer.

Gratis

Business Starter : $5,40/maand per gebruiker

: $5,40/maand per gebruiker Business Standard : $10,80/maand per gebruiker

: $10,80/maand per gebruiker Business Plus : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (14.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Google Docs alternatieven !

10. Cacoo

Via nuLab Cacoo is voor bedrijven die hun stroomschema's probleemloos willen maken. Dit cloudgebaseerde programma heeft alle standaardfuncties die je zou verwachten in een stroomschema-platform, plus enkele extra's zoals in-app videogesprekken voor samenwerking en slimme opties voor teambeheer voor organisaties.

Bovendien is het ongelooflijk eenvoudig te gebruiken en heeft het veel tutorials, zodat jij en je team snel experts kunnen worden.

Het belangrijkste dat Cacoo onderscheidt van de concurrentie is de organisatie. Met Cacoo kun je teamgroepen maken en instellingen voor delen bewerken, zodat je alle diagrammen van je team op één plek kunt vinden.

Dit is geweldig voor grotere bedrijven die extra organisatie nodig hebben om optimaal gebruik te kunnen maken van een tool.

functies:

Importeer gegevens en maak automatisch visuele grafieken met de functie Dynamische grafieken

Samenwerken met teamleden in volledige video

Slim organisatiesysteem houdt de stroomdiagrammen van je team gemakkelijk toegankelijk

Pro's:

Dankzij diagrammen zien complexe processen er slim en modern uit

In-app video helpt echt bij de samenwerking

De functies voor teambeheer helpen om de diagrammen op teamniveau georganiseerd te houden

Nadelen:

Steile leercurve om alle functies te ontdekken

Bevat niet zoveel integraties als je zou willen

Prijzen:

Gratis

Pro: $6/maand

$6/maand Team: $6/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (162 beoordelingen)

: 4.4/5 (162 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (145 beoordelingen)

11. Creately

via Creately Als je op zoek bent naar een krachtige, gebruiksvriendelijke flowchartmaker, zoek dan niet verder dan Creately. Creately heeft alle functies die je zou willen in een geweldig stroomdiagramprogramma, met veel ontwerpsjablonen en aanpassingsopties om je diagram precies goed te krijgen.

Een opvallende functie is de mogelijkheid om naadloos rijke tekst in een diagram op te nemen. Hierdoor kan je team gemakkelijk extra details en context toevoegen aan een grafiek zodat iedereen precies weet wat er gebeurt.

Al met al biedt Creately een uitgebreide ervaring met het maken van stroomdiagrammen waar je team dol op zal zijn. Dus als je op zoek bent naar een betrouwbare, krachtige tool, probeer dan Creately.

functies:

Real-time cursors vereenvoudigen het maken van een document met meerdere mensen

Meer dan 8.000 sjablonen en 200.000 voorbeelden

Voeg probleemloos rijke tekst toe aan uw diagram

Pros:

Aanpasbare stroomdiagram-sjablonen

Fantastische waarde voor een gratis account

De diagrammen zien er zeer professioneel uit

Nadelen:

Kan moeilijk zijn om te ontdekken wat deze tool allemaal kan

Zoekfunctie zou verbeterd kunnen worden voor een betere ervaring

Prijzen:

Gratis

Starter: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Zakelijk: $149/maand

$149/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.3/5 (523 beoordelingen)

: 4.3/5 (523 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (162 beoordelingen)

12. Microsoft Visio

via Visio Microsoft Visio is een krachtige toepassing voor het maken van diagrammen.

Met Microsoft Visio kun je snel en gemakkelijk stroomdiagrammen, organigrammen, netwerkdiagrammen, plattegronden, technische ontwerpen, enz. maken. Er worden zelfs sjablonen meegeleverd om je op weg te helpen. Je kunt ook vormen aanpassen en je eigen tekstlabels of afbeeldingen toevoegen om het perfecte diagram te maken.

functies

WijzigExcelspreadsheets in diagrammen

Kant-en-klare netwerkdiagrammen en sjablonen

Aanpasbare vormen, kleuren en connectoren

Pros

Kan duizenden symbolen gebruiken uit verschillende categorieën zoals apparaten, stromen, enz.

Het heeft verschillende functies die gemakkelijk te gebruiken zijn

De integratie met andere Office-producten is geweldig

Het is gemakkelijk om Visio-bronnen online te vinden.

Cons

Opmaak is een uitdaging als je grote projecten hebt, en het is moeilijk om ze allemaal te bekijken

De kosten zijn hoger in vergelijking met concurrerende tools

Heeft minder integraties dan andere diagramtools

Prijzen

Visio Plan 1 : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Visio Plan 2: $15/maand per gebruiker

Bekijk deze_ Visio alternatieven !

13. Muurschildering

via Muurschildering Mural is een krachtige online tool die gespecialiseerd is in visuele samenwerking. Het is vooral handig voor teams die in realtime samen flowcharts, diagrammen en kaarten willen maken.

functies

Grote verscheidenheid aan sjablonen voor brainstormsessies, planning, strategie en meer, waardoor het gemakkelijker wordt om te beginnen met het maken van uw stroomschema's

Maakt real-time samenwerking mogelijk met de mogelijkheid om de cursors en acties van andere gebruikers te zien

Pros

Integratiemogelijkheden met apps zoals DropBox, Google Drive en Slack, voor een naadloze workflow

Facilitatiefuncties zoals timers, stemmen en samenvatten kunnen uw brainstorm- en besluitvormingssessies begeleiden

Cons

De UI kan een beetje overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers en het kost wat tijd om door de software te navigeren

Er is geen offline modus beschikbaar, wat betekent dat je altijd een internetverbinding nodig hebt om toegang te krijgen tot je werkruimten

Prijzen

Starter ($12/gebruiker per maand)

Plus ($20/gebruiker per maand)

Bekijk deze_ Muur alternatieven !

13. FigJam

via Figma FigJam is een online whiteboardtool ontworpen door Figma om samenwerking in teams te bevorderen. Het is ideaal voor brainstormsessies, het maken van stroomschema's en het tekenen van diagrammen in een interactieve, online omgeving.

functies

Biedt een intuïtieve interface met eenvoudig te gebruiken tekengereedschappen

Real-time samenwerking functies laten teamleden naadloos samenwerken

Pros

Biedt handige functies zoalsplaknotities, stempels en cursor chat die team interactie aanmoedigen

Er is een gratis niveau beschikbaar, wat geweldig is voor kleinere teams of bedrijven met een krap budget

Cons

Hoewel FigJam een schone en eenvoudige gebruikerservaring biedt, missen sommige gebruikers geavanceerde functies die wel in andere flowcharttools te vinden zijn

Op dit moment is er geen optie om offline te werken, dus een internetverbinding is nodig om toegang te krijgen tot je projecten

Prijzen

Starter: Gratis

Gratis Professioneel: $3/maand per seat (jaarlijks gefactureerd)

$3/maand per seat (jaarlijks gefactureerd) Organisatie: $5/maand per seat (jaarlijks gefactureerd)

$5/maand per seat (jaarlijks gefactureerd) Onderneming: $5/maand per seat (jaarlijks gefactureerd)

Bekijk deze_ FigJam alternatieven !

15. FlowMapp

via FlowMapp FlowMapp is een UX-planningstool die helpt bij het maken van visuele sitemaps, gebruikersstromen, diagrammen en meer. Het is geschikt voor ontwerpers en creatieven die hun projecten visueel moeten plannen.

functies

Stelt gebruikers in staat om de architectuur van hun websites visueel af te stemmen op hun zakelijke doelen

Het heeft een intuïtieve interface die geschikt is voor niet-technische gebruikers, waarbij de diagrammen van de gebruikersstromen eenvoudig te maken, te delen en samen te werken zijn

Pros

Biedt integraties met Slack en Google Sheets die de workflow verbeteren

Cons

De projectbeheermogelijkheden van het platform zijn beperkt in vergelijking met vergelijkbare software

Sommige gebruikers vinden de prijsplannen misschien wat duur als ze slechts een beperkt aantal functies gebruiken.

Prijzen

Gratis : $0

: $0 Pro : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Team : $54/maand voor maximaal vijf teamleden

: $54/maand voor maximaal vijf teamleden Agency: $180/maand voor een onbeperkt aantal teamleden

Vind de beste flowchart software voor jouw team

Over het algemeen is deze lijst nog maar het begin van alle geweldige opties die beschikbaar zijn als het gaat om het maken van stroomdiagrammen. Ongeacht de functies die je zoekt, er is altijd een programma dat aan je wensen voldoet - je moet het alleen nog even vinden.

Een manier om te zien of een flowchart-platform voor jou werkt, is om het eens uit te proberen. ClickUp is ideaal voor het maken van stroomschema's, het beheren van projecten en het bijhouden van teamtaken. Probeer ClickUp's Interactief Whiteboard & Mind Map functies vandaag gratis en zie hoe ClickUp uw one-stop-shop kan zijn voor al uw flowchart-behoeften. Probeer ClickUp vandaag!