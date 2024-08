10 gratis workflowsjablonen in ClickUp & Excel

Als je slimmer wilt werken in plaats van harder, begin dan met een sjabloon.

Ik bedoel, je zou toch ook niet elke cirkel in je suikerkoekjesdeeg met de vrije hand maken? nee!

Je gebruikt een koekjessnijder. 👩🏼‍🍳

Sjablonen volgen een soortgelijk concept en de beste sjablonen hebben twee belangrijke eigenschappen:

Ze zijn volledig aanpasbaar

En 100% gratis

Over je koekje eten gesproken, heb ik gelijk?! 🍪

Sjablonen zijn ontworpen om je leven makkelijker te maken en je kostbare tijd te besparen door gewicht in de schaal te leggen tijdens het hele projectproces, niet alleen tijdens het plannen van de stappen.

Bovendien is er geen tekort aan sjablonen! Het moeilijkste is gewoon om de meest waardevolle te vinden werkstroom sjabloon op basis van jouw use case, voorkeurswerkstijl, teamgrootte en projectcomplexiteit.

Maar we helpen je graag een handje met 10 van onze favoriete sjablonen voor projectbeheer voor verschillende workflows, werkstijlen en ervaringsniveaus. Of je nu het nieuwste lid van het team bent of de favoriete manager van iedereen, deze 10 gratis sjablonen zijn voor jou.

10 Projectmanagement-workflowsjablonen Uw workflows beheren met een aanpasbare sjabloon is een onmisbare stap voor teams en bedrijven in verschillende sectoren-om

klanttrajecten in kaart te brengen , uw organisatiestructuur, het inwerken van werknemers, een verkoopproces en nog veel meer.

De juiste workflowsjabloon ondersteunt je met functies die gericht zijn op jouw use case, zoals aanpasbare taakstatussen, meerdere projectweergaven, een vooraf gebouwde structuur, aangepaste velden, automatiseringen en meer.

klinkt dat als veel functies? Dat komt omdat het plannen van een workflow ingewikkeld kan zijn, maar sjablonen kunnen deze ontmoedigende taak aanzienlijk eenvoudiger maken. ✨

Hier zijn 10 eenvoudige en effectieve workflowsjablonen voor vrijwel elk team en proces - oh, en ze zijn helemaal gratis. 😎💸

1. Eenvoudige mindmap-workflowsjabloon van ClickUp

Visualiseer uw workflow in een flexibel diagram met de Simple Mind Map sjabloon van ClickUp

Als je nieuw bent met projectmanagementworkflows of diagrammen in het algemeen, begin dan met mindmaps !

Een snelle opfrisser over mindmappen: Ook vaak gebruikt bij brainstormen, zijn mindmappen een zeer visuele en creatieve manier om ideeën met betrekking tot een centraal onderwerp of einddoel te verkennen. Zoals takken in een stamboom of de strengen van een spinnenweb, tonen mindmaps de natuurlijke progressie in een proces door middel van taken of knooppunten die in een specifieke volgorde voorkomen. ♻️

De beginnersvriendelijke Eenvoudig Mindmap-werkschema van ClickUp is het perfecte startpunt voor gebruikers van elk ervaringsniveau, zelfs als u de aangewezen mindmap-expert van het team bent.

Met twee aangepaste statussen en drie weergaven die automatisch op uw werkruimte worden toegepast, leidt deze sjabloon u door het begin van het maken van een Mindmap in ClickUp op twee manieren:

Taakmodus : Een visuele weergave van de taken in uw workflow om eventuele subtaken verder uit te werken,taakrelaties te verstevigenen taakstatussen te tonen

: Een visuele weergave van de taken in uw workflow om eventuele subtaken verder uit te werken,taakrelaties te verstevigenen taakstatussen te tonen Blanco modus: Een meer creatieve benadering van mindmapping met knooppunten die het ene idee met het andere verbinden en later kunnen worden omgezet in taken.

Het grootste voordeel van dit sjabloon is dat de dingen snel in beweging komen. 💨

Met uw startpunt in beide varianten al gemaakt, kunt u dit gemakkelijk aanpassen Mindmapsjabloon om elk type werkstroomdiagram te maken. Download deze sjabloon

2. Swimlane Stroomdiagram Werkstroom Sjabloon van ClickUp

Haal het meeste uit uw workflows met Whiteboards met ClickUp's Swimlane Flowchart-sjabloon

Op zoek naar een beetje meer vrijheid met uw workflowsjabloon? Plan het op een virtueel whiteboard! ClickUp Whiteboards zijn een zeer visueel en collaboratief brainstormhulpmiddel dat uw project van de ideatiefase tot de uitvoering kan brengen.

Vooral tijdens het vergelijken van mogelijke uitkomsten of het presenteren van uw workflow diagrammen de Zwemstroomdiagram sjabloon door ClickUp hiermee kunt u ideeën tekenen, verplaatsen, labelen en verbinden op een oneindig canvas.

uw eerste drie whiteboards in ClickUp zijn gratis!

Wilt u meer weten over ClickUp Whiteboards? Duik in alle samenwerkingsmogelijkheden, creativiteit en volledig aanpasbare kracht van ClickUp's nieuwe favoriete functie . Download deze sjabloon

3. Concept in kaart brengen Workflowsjabloon door ClickUp

Verdeel complexe concepten in hanteerbare workflows met de sjabloon Concept Mapping Whiteboards van ClickUp

Als je de SwimlaneStroomschema sjabloon dan zul je de Conceptkaart sjabloon door ClickUp !

Met functies zoals een kleurgecodeerde legenda, descriptoren in elke verbinding en een gedetailleerde ClickUp Doc deze sjabloon helpt u bij het navigeren door al uw nieuwe Whiteboard-tools en is ideaal voor het in kaart brengen van gebruikersstromen en het bepalen van relaties tussen twee ideeën.

Voeg eenvoudig vormen toe en verplaats ze over uw Whiteboard om het uiterlijk en de sfeer van uw workflow aan te passen aan de complexiteit van uw toekomstige taken. Bewerk zelfs de kleur, tekst en media die aan uw bord zijn gekoppeld om leden zoveel mogelijk context te bieden voor uw workflow!

Verplaats, bewerk en voeg eenvoudig verbindingen of vormen toe aan je Whiteboard om je sjabloon in seconden aan te passen

Je Whiteboard presenteren Concept Kaart in een vergadering of deel het via een eenvoudige link om uw ervaring met deze sjabloon zowel collaboratief als aanpasbaar te maken. Deze sjabloon downloaden

4. Workflowsjabloon voor grafisch ontwerp door ClickUp

Blijf elke ontwerpaanvraag voor met meerdere vooraf gemaakte lijsten in deze sjabloon voor grafisch ontwerp van ClickUp

Als het gaat om het beheren van grafisch ontwerpprocessen in meerdere stappen, is een consistente structuur essentieel. Deze Sjabloon voor grafisch ontwerp van ClickUp zit boordevol functies om duidelijke tijdschema's in te stellen, bestanden te organiseren en uw deadlines te prioriteren in een flexibele map.

En als we zeggen vol met functies- dan menen we dat ook.

Het doel van deze sjabloon voor grafisch ontwerp is om je grafisch ontwerpproces te stroomlijnen en op de hoogte te blijven van je vorderingen. Of je nu een freelancer bent of fulltime ontwerper, met deze sjabloon kun je je workflow aanpassen met 25 aangepaste statussen, vijf aangepaste velden, vijf workflowweergaven en een automatisering om elke ontwerpaanvraag bij te houden. 🤩

En met ClickUp's hiërarchie-infrastructuur deze tools zijn gemakkelijk te gebruiken! Begin met het invullen van de vooraf gemaakte Lijsten voor Nieuwe aanvragen, Actieve aanvragen en Cliënten-laat uw sjabloon het vanaf daar overnemen. Download deze sjabloon

5. Sjabloon voor inhoudsbeheer door ClickUp

Met de Content Management Template van ClickUp kunt u eenvoudig inhoud beheren voor meerdere teams, projecten en taken.

ClickUp's sjabloon voor inhoudsbeheer is een must-have voor de workflow van uw contentteam. Het helpt u uw contentdoelen bij te houden, hiaten in de content te identificeren en samen te werken met andere leden van het team.

Met ClickUp's sjabloon voor contentbeheer kunt u eenvoudig een uniform systeem creëren voor het beheer van alle content van uw organisatie. Het helpt bij het stroomlijnen van het proces van het maken, goedkeuren, publiceren en onderhouden van content via meerdere kanalen. Bovendien maakt het samenwerking met andere teams mogelijk, zodat iedereen inzicht heeft in de content wanneer dat nodig is.

En TBH, van blogschrijver tot blogschrijver: je zult dol zijn op deze sjabloon. Deze sjabloon downloaden

6. Getting Things Done-werkstroomsjabloon van ClickUp

Houd het team in beweging met behulp van de vertrouwde GTD-methode met het sjabloon Getting Things Done van ClickUp

Gebaseerd op David Allen's GTD-methodologie voor persoonlijke productiviteit, de Getting Things Done-sjabloon van ClickUp is de ultieme map om grote taken op te splitsen in beheersbare actiepunten.

Er zit veel in deze krachtige sjabloon, waaronder een help-doc om elke must-have functie onder de knie te krijgen en zeven kant-en-klare Lijsten - één voor elke stap in de GTD-methode. 🙂

Met de veelzijdigheid om alles te stroomlijnen, van uw planningsproces tot het plannen van complexe projecten, de GTD-sjabloon maakt het mogelijk met aanpasbare weergaven zoals ClickUp's Lijst, Bord, Documenten of Agenda-weergaven.

Efficiëntie is de naam van het spel als het gaat om de GTD-sjabloon. U hebt vier automatiseringen om je werkstroom in beweging te houden met wijzigingen in taakbegindata, vervaldatums en aangepaste velden.

Maar de grootste reden waarom we van deze sjabloon houden? Het gaat er niet alleen om de klus te klaren, het gaat erom dat de klus goed wordt geklaard. Download deze sjabloon

7. Proceskaart werkstroom sjabloon in Excel

via Microsoft 365Proceskaarten zijn een geweldige manier om te plannen of bestaande workflows bij te werken . Wat we hier zo leuk aan vinden Sjabloon voor proceskaart voor Microsoft Excel is dat het automatisch uw procesgegevens in kaart brengt als een diagram om de stappen in uw proces te visualiseren.

Vooral wanneer je nieuwe workflows documenteert, geeft deze sjabloon je een idee van hoe je proces eruit zal zien wanneer het tijd is om het in werking te stellen. Want laten we eerlijk zijn: soms gaan onze grote ideeën niet altijd zoals gepland, maar als je ziet hoe je Excel-tabel wordt omgezet in een stroomdiagram, kun je anticiperen op potentiële problemen voordat ze zich voordoen.

Als je nieuw bent met proceskaarten deze sjabloon helpt je om de basiselementen van workflow diagrammen te leren, wat elke vorm betekent en hoe ze met elkaar in verband staan in een stap-voor-stap handleiding om in de toekomst snel complexere diagrammen te lezen of te bouwen. Deze sjabloon downloaden

8. Stroomdiagram Werkstroom sjabloon in Excel

via Microsoft 365 Deze sjabloon downloaden

9. SmartArt Stroomdiagram Werkstroom sjabloon in Excel

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is de alles-in-één productiviteitstool om uw werk in één gecentraliseerde hub onder te brengen met krachtige tools voor het plannen, visualiseren en samenwerken aan uw workflows. Naast de uitgebreide reeks functies biedt ClickUp het volgende meer dan 1000 integraties en honderden aanpasbare sjablonen om elk proces te organiseren, prioriteren en stroomlijnen.

Een van de beste tools voor projectplanning? ClickUp Whiteboards en Mindmaps!

Met ClickUp's drag-and-drop interface kunt u gemakkelijk knooppunten aanpassen en herschikken op uw Mindmap om taakafhankelijkheden, relaties en opeenvolgingen van meerdere stappen weer te geven.

Plan en organiseer projecten, ideeën of bestaande taken in ClickUp voor het ultieme visuele overzicht

Een deel van wat ClickUp Mindmaps zo nuttig maakt in het workflowplanningsproces is de optie van de Taakmodus of de blanco-modus voor het brainstormen over nieuwe ideeën. Alsof u uw gedachten op een nieuw stuk papier schetst, biedt de blanco-modus een schoon oppervlak om snel stappen, ideeën en tekst aan uw diagram toe te voegen die later kunnen worden verbonden of omgezet in taken.

Pas uw Mindmap vanaf nul aan in ClickUp met de blanco modus

Maar Mindmaps zijn niet de enige manier om een workflowdiagram in ClickUp te maken - u kunt ook elk proces plannen met behulp van Whiteboards in ClickUp!

Terwijl andere gratis projectmanagementtools bieden integraties voor whiteboardfunctionaliteit, ClickUp is een van de weinige die zijn eigen Whiteboards-platform in-house bouwt. Dit betekent dat er geen integraties, add-ons of upgrades nodig zijn. 🙌🏼

Krijg toegang tot alle creatieve en samenwerkingsfuncties die u nodig hebt om de perfecte workflow op te bouwen in ClickUp Whiteboards

Whiteboards in ClickUp zijn de snelste, eenvoudigste en meest collaboratieve manier om uw ideeën uit te voeren op het moment dat ze ontstaan. Bovendien zijn ze flexibel genoeg om vrijwel alles te verwerken, van links tot afbeeldingen, ingesloten media, taken, documenten en meer. En het beste van alles is dat je elke vorm op je prikbord kunt omzetten in een uitvoerbare taak.

Zet vormen om in taken op uw ClickUp Whiteboard om uw stroomdiagram onmiddellijk in actie te laten komen

Bonus:_ stroomdiagramhulpmiddelen

Gebruik een workflowsjabloon om uw bedrijfsproces te optimaliseren

Of u nu een Agile workflow als u uw goedkeuringsprocessen vanaf nul wilt opbouwen of bijwerken, dan zijn sjablonen voor projectbeheer uw bron bij uitstek om tijd te besparen en elk detail te behandelen.

Deze 10 sjablonen zetten niet alleen uw workflow in beweging, maar helpen u ook om uw producten zo goed mogelijk af te leveren. En als u nog op zoek bent naar een extraatje om uw workflows naar een hoger niveau te tillen? Kijk dan niet verder dan ClickUp.

