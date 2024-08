10 Gratis Concept Map Makers & Software in 2024

Teams worden vaak geconfronteerd met uitdagingen die hun creativiteit in de weg staan. Uitdagingen zoals een gebrek aan inspiratie, overvloed aan informatie en beperkte perspectieven maken het moeilijk om innovatieve ideeën uit te voeren.

Met concept map maker software kunnen teams creatieve blokkades doorbreken en inspiratie opdoen door ideeën visueel in kaart te brengen en verbanden te leggen tussen complexe concepten. 🌐

Een concept map maker helpt je om door onoverzichtelijke informatie te navigeren en gemakkelijk belangrijke inzichten te vinden. Als mensen een gedeelde ruimte hebben om ideeën aan te dragen, maakt het hele team gebruik van de kracht van collectief denken en kunnen ze hun inspiratie opdoen door ideeën visueel in kaart te brengen en verbanden te leggen tussen complexe concepten tilt ideatie naar nieuwe hoogten .

Als je klaar bent om het creatieve proces te starten, probeer dan de ClickUp Concept Map Template en ontgrendel een nieuw niveau van organisatie en samenwerking. Schets de reikwijdte van een project tag teamleden en laat feedback achter in real-time! 🎨

Conceptkaarten opmaken en vormgeven in ClickUp

Wat is een Concept Map Maker?

Een concept map maker is een softwaretool waarmee individuen of teams ideeën en verbanden tussen complexe concepten visueel in kaart kunnen brengen. Het helpt gebruikers informatie te organiseren, nieuwe ideeën te brainstormen en in realtime samen te werken met anderen.

Wat moet je zoeken in conceptmapsoftware?

Er zijn verschillende belangrijke factoren waar teamleiders rekening mee moeten houden bij het kiezen van een concept map maker. De juiste keuze kan een grote invloed hebben op de effectiviteit van de samenwerking, het visualiseren van ideeën en het algehele projectsucces! 🏆

Hier zijn enkele van de belangrijkste functies waar je op moet letten:

Aanpassingsopties om het uiterlijk van de concept map te personaliseren, visuele aanwijzingen toe te voegen en concept map-sjablonen te maken voor toekomstig gebruik

om het uiterlijk van de concept map te personaliseren, visuele aanwijzingen toe te voegen en concept map-sjablonen te maken voor toekomstig gebruik Desktop en mobiele apps om verbinding te maken vanaf verschillende apparaten en platforms, waaronder browsers, desktop apps en mobiele apparaten

om verbinding te maken vanaf verschillende apparaten en platforms, waaronder browsers, desktop apps en mobiele apparaten Samenwerkingsfuncties om conceptkaarten in realtime te delen en te bewerken, opmerkingen achter te laten en taken aan teamleden toe te wijzen

om conceptkaarten in realtime te delen en te bewerken, opmerkingen achter te laten en taken aan teamleden toe te wijzen Platformbeveiliging om gevoelige gegevens te beschermen, inclusief gegevensversleuteling, toegangscontrole en regelmatige back-ups

om gevoelige gegevens te beschermen, inclusief gegevensversleuteling, toegangscontrole en regelmatige back-ups Integraties om verbinding te maken met andere werkapps, waarondersoftware voor projectbeheer, communicatietools of platforms voor het delen van bestanden, omworkflows te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren

om verbinding te maken met andere werkapps, waarondersoftware voor projectbeheer, communicatietools of platforms voor het delen van bestanden, omworkflows te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren Moderne interface om concept maps te openen en te bewerken zonder steile leercurve

Met deze functies in gedachten duiken we in de beste concept map maker software om de creativiteit en productiviteit van je team te ondersteunen ontwikkelingsproces !

De 10 beste Concept Map Maker software voor gebruik in 2024

Voeg eenvoudig knooppunten, taken en verbindingen toe aan uw intuïtieve ClickUp Mindmap

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met honderden volledig aanpasbare functies om teams te laten werken zoals zij dat willen. Het maakt niet uit welke projectstijl uw teamleden gebruiken, er zijn meer dan 15 weergaven om ideeën en taken te visualiseren, waaronder ClickUp Whiteboards en Mindmaps .

Deze krachtige visuele samenwerkingstools binnen het platform zijn ontworpen om cross-functionele teams altijd bijgewerkt, of je nu in realtime of asynchroon werkt. Til je projectplanning naar een hoger niveau door meerdere objecten te koppelen via eenvoudige drag-and-drop acties.

Voeg nog meer context toe aan uw centrale idee of sleutelconcepten door afbeeldingen te uploaden, weblinks toe te voegen en traceerbare ClickUp taken aan te maken. Het beste van alles is dat ClickUp's integratievermogen verbinding maakt met 1000+ andere apps, zodat teams hun werk vanaf één plek kunnen benaderen!

ClickUp beste functies

Meer informatie_ sjablonen voor conceptkaarten !

ClickUp beperkingen

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan

Unlimited Plan : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Zakelijk Plan : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Ondernemingsplan : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Xmind

via XmindXMind is een software voor het in kaart brengen van concepten voor gebruikers om visuele diagrammen van hun gedachten, ideeën en projecten. Het biedt verschillende soorten kaarten, zoals mindmaps, visgraatdiagrammen en organigrammen, die flexibiliteit bieden voor verschillende gebruikssituaties.

XMind is compatibel met Windows en Mac OS en is geschikt voor zowel zakelijk als privégebruik. Het intuïtieve ontwerp maakt het eenvoudig om aan de slag te gaan en visuals te maken. Aanpassingsopties, hyperlinks en de presentatiemodus bieden extra flexibiliteit voor het koppelen van zinnen en het delen van informatie!

Xmind beste eigenschappen

Ondersteuning voor indelingen bevat PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (voor de Pitch-modus) en meer

Map Shot om het formaat aan te passen voor weergave- en weergavedoeleinden

Boomtabel om onderwerpen te presenteren met geneste rechthoeken

Slim Kleurenthema voor een consistente look en feel

Audio-opmerkingen als bijlage bij de concept map

Xmind beperkingen

Minimale Support Center-artikelen om problemen op te lossen

Geen functies voor project- of taakbeheer

Prijzen van Xmind

Neem contact op met Xmind voor prijsinformatie

Xmind beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (40+ beoordelingen)

: 4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

Leer de verschillen tussen a_ mindmap vs conceptmap !

3. GitMind

via GitMind GitMind is een eenvoudig te gebruiken concept map maker software om informatieve concept maps te maken. Met zijn drag-and-drop interface kun je snel vakken, pijlen, afbeeldingen en tekst aan je diagrammen toevoegen. De software biedt geavanceerde functies zoals uitlijnen, vorm aanpassen, gezamenlijk bewerken, commentaar geven en exporteren.

Werk samen met meerdere gebruikers in real-time en integreer met apps zoals Slack en Google Drive voor naadloze communicatie. GitMind biedt sjablonen voor verschillende concept map types, waardoor het gemakkelijk is om aan de slag te gaan. Het biedt ook aanpassingsopties met thema's, pictogrammen en afbeeldingen om je kaarten te verduidelijken!

GitMind beste functies

Format painter om alle formats van een eerste node te kopiëren naar de tweede node

Globaal zoeken om de concept map of mind map op trefwoorden te vinden

Relaties om twee knooppunten op een concept map te verbinden

Concept map generator met een overzichtsmodus

Sjablonengalerij om nieuwe ideeën op te doen

GitMind beperkingen

Niet uitgerust met project management tools

Schaalbaarheid is beperkt voor grotere teams

GitMind prijzen

Neem contact op met GitMind voor prijsinformatie

GitMind beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (3 beoordelingen)

: 4.8/5 (3 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (5+ beoordelingen)

4. Canva

via Canva Canva is een gratis online grafisch ontwerpsoftware om verbluffende visuals en ontwerpen te maken, inclusief conceptkaarten. Met zijn gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface en krachtige ontwerptools kan iedereen presentatieklare diagrammen maken . Upgraden naar betaalde plannen ontsluit een volledig gevulde bibliotheek met afbeeldingen, illustraties en lettertypen om ontwerpen aan te passen.

Dankzij de vele sjablonen en opties om te delen, kun je je werk gemakkelijk delen met anderen. Genereer een unieke URL om te delen met specifieke personen of plaats je werk direct op sociale mediaplatforms!

Canva beste functies

Beeldverbeteraar om donkere, wazige en oververzadigde foto's te corrigeren

Online videorecorder om complexe concepten uit te leggen

Rasterontwerpen voor foto's en andere ontwerpelementen

Dynamische berichtgeving via tekstanimaties

PDF naar PPT converter

Canva beperkingen

Downloads van meerdere bestanden worden automatisch gecomprimeerd in een zip-bestand

Niet geschikt voor particulieren of kleine tot middelgrote bedrijven (Bekijk dezeCanva alternatieven)

Canva prijzen

Canva Gratis

Canva Pro : $119,99/jaar voor één persoon

: $119,99/jaar voor één persoon Canva voor Teams: $149,90/jaar totaal voor de eerste vijf personen

Canva beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.170+ beoordelingen)

5. Vrijvliegen

via Freeplane Freeplane is een gratis en open-source platform voor het in kaart brengen van concepten. Met Freeplane kunnen gebruikers concepten visueel met elkaar verbinden via meerdere lijnen en onderlinge relaties en hiërarchieën illustreren.

Of het nu gebruikt wordt voor persoonlijke projecten, educatieve doeleinden of professionele samenwerking, Freeplane biedt een ruimte voor het effectief in kaart brengen van concepten en visuele organisatie van informatie.

Freeplane beste eigenschappen

Add-ons om de software uit te breiden en aan te passen

Voorwaardelijke styling om sleutelconcepten te identificeren

Thema's voor lichte en donkere modus

Kleine bibliotheek met sjablonen

Spellingscontrole

Freeplane beperkingen

Mist samenwerkingsfuncties voor teams om verschillende concept map voorbeelden te verkennen

Verouderde interface vergeleken met andere software om conceptkaarten te maken

Prijzen van Freeplane

Freeplane is gratis te gebruiken

Freeplane beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Het Brein

via TheBrain TheBrain is software om conceptmappen te maken en gebruikers te helpen hun gedachten en ideeën te ordenen. Met zijn interactieve mindmapformaat kan iedereen informatie visueel structureren om te leren, strategische planning en probleemoplossing.

Gebruikers kunnen hun kaarten verfraaien door afbeeldingen, video's, documenten en links aan elk knooppunt toe te voegen. En dankzij de handige synchronisatie heb je toegang tot je brainstormsessie en to-dos vanaf je desktop, webbrowser of mobiele apparaat!

TheBrain beste eigenschappen

Ondersteuning voor desktop, mobiel en browser

Verbonden onderwerpen om gerelateerde informatie te vinden

Documenttags met prioriteitsindicatoren

Bijlagen voor gebeurtenissen en herinneringen

Overzichts- en mindmapweergave

TheBrain beperkingen

Niet schaalbaar om krachtige concept map sjablonen te bouwen

Geen samenwerkingstools voor teams

TheBrain prijzen

Gratis editie

Alleen licentie : $219 eenmalige kosten

: $219 eenmalige kosten Licentie en service : $299 voor het eerste jaar, wordt verlengd voor $159 per jaar

: $299 voor het eerste jaar, wordt verlengd voor $159 per jaar Alleen service: $16 per maand

TheBrain beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (4 beoordelingen)

: 4.6/5 (4 beoordelingen) Capterra: 4/5 (3 beoordelingen)

7. Geest42

via Mind42 Mind42 is een gratis concept map maker om elk type visueel diagram te maken. Met de drag-and-drop interface kun je ideeën met elkaar verbinden en ze visueel organiseren. Met aanpasbare sjablonen en pictogrammen kun je professioneel ogende concept maps maken.

Om samen te werken aan je nieuwe ideeën, heb je de optie om anderen uit te nodigen om de kaart te bekijken of er wijzigingen in aan te brengen. Dit zorgt voor een naadloze uitwisseling van gedachten en input van teamleden of medewerkers!

Mind42 beste functies

Dropdown editor om uit te breiden op een focusvraag of centraal onderwerp

Statistieken voor gepubliceerde mindmaps

Real-time samenwerking

Toetsenbord snelkoppelingen

Automatisch opslaan

Mind42 beperkingen

Advertenties worden ondersteund

Knooppunten worden automatisch gelegd

Mind42 prijzen

Mind42 is gratis te gebruiken

Mind42 beoordelingen en recensies

G2 : 3.4/5 (10+ beoordelingen)

: 3.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: N/A

8. MindGenius

via MindGenius MindGenius is een software om conceptkaarten te maken met samenwerkingstools, functies voor taakbeheer en mogelijkheden om tijdlijnen te maken. Hiermee kun je complexe informatie opsplitsen, ideeën organiseren, concepten delen met teams en je taken plannen.

Met de intuïtieve interface kunnen gebruikers moeiteloos conceptkaarten maken die gevuld zijn met tekst, afbeeldingen en aanpasbare eigenschappen. Door een duidelijk prioriteitenkader op te stellen, kunnen teams efficiënter werken en hun doelen sneller bereiken.

MindGenius beste functies

@Chat om met teamleden te praten binnen de concept map

Aangepaste achtergronden voor elk onderwerp

MS Teams integratie om concepten te organiseren

Taakbeheertools om werkdruk bij te houden

Mindmap- en tijdlijnweergaven

MindGenius-beperkingen

Dure plannen in vergelijking met andere concept map maker software

Niet geschikt voor cross-functionele taken of projecten

MindGenius prijzen

Abonnement : $13,33 per seat per maand

: $13,33 per seat per maand Onderneming: Neem contact op met MindGenius voor meer informatie

MindGenius beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (15+ beoordelingen)

: 4.7/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

9. Creately

via Creately Creately is intuïtieve software voor het maken van conceptmaps waarmee complexe ideeën en concepten gemakkelijk kunnen worden gevisualiseerd. Met Creately kunnen gebruikers professioneel ogende mindmaps, UML-diagrammen, organigrammen, stroomdiagrammen en netwerkdiagrammen maken, zonder dat ze enige technische kennis nodig hebben.

De tool heeft een gebruiksvriendelijke interface en een bibliotheek met professioneel ontworpen concept map-elementen om mee aan de slag te gaan. Het beschikt ook over krachtige samenwerkingstools zodat gebruikers hun diagrammen in realtime kunnen delen met anderen voor feedback, bewerking en meer.

Creately beste eigenschappen

Real-time tekstcursors en muisaanwijzers

Taken en commentaarfunctionaliteit

Ondersteuning voor handtekeningen en markup

8.000+ professionele sjablonen

Wijzigingsgeschiedenis per item

Beperkingen van Creately

Beperkte opslagruimte op basispakketten

Aangepaste sjablonen zijn een betaalde functie

Creately prijzen

Gratis versie

Starter : $8 per gebruiker per maand

: $8 per gebruiker per maand Zakelijk : $149 per maand

: $149 per maand Onderneming: Neem contact op met Creately voor meer informatie

Creately beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (520+ beoordelingen)

: 4.3/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

10. InVision

via InVision InVision is software voor het maken van conceptkaarten waarmee gebruikers visuele weergaven van ideeën en concepten kunnen maken. Met een intuïtieve drag-and-drop interface kunnen gebruikers visueel aantrekkelijke en informatieve kaarten maken die zowel esthetisch aantrekkelijk als gemakkelijk te interpreteren zijn.

Het biedt ook een verscheidenheid aan functies die het eenvoudig maken om kaarten te delen, samen te werken aan projecten en ze online te publiceren. InVision biedt zelfs gratis sjablonen om mee te beginnen, zodat gebruikers in hun eigen tempo kunnen leren. Met zijn krachtige mogelijkheden is InVision een geweldig hulpmiddel voor iedereen die snel conceptkaarten wil maken.

InVision beste eigenschappen

Versiegeschiedenis om automatisch opgeslagen versies te bekijken en terug te keren

Integraties met Adobe XD, Zoom, Figma en meer

Aangepaste sjablonen om een concept map te maken

Gespecialiseerde beheerdersrollen

Gastenrechten

InVision beperkingen

Geen functie vooreen stroomdiagram maken ofsitemap voor een prototype* Mist mogelijkheden voor teambeheer en werkbelasting

InVision prijzen

Gratis versie

Pro : $4/maand per actieve gebruiker

: $4/maand per actieve gebruiker Onderneming: Neem contact op met InVision voor meer informatie

InVision beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (670+ beoordelingen)

: 4.4/5 (670+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (720+ beoordelingen)

Breng projecten in kaart met een Concept Map Maker

Met de honderden aanpasbare functies van ClickUp kunt u het platform personaliseren om met uw team mee te groeien. Van een leeg canvas tot een dynamische concept map, ClickUp Whiteboards verbetert de workflow en visuele organisatie, en maakt het werk makkelijker en leuker voor teams! 🤩

Ontdek hoe ClickUp de manier kan veranderen waarop u concept mapping en projectmanagement benadert. Start een gratis ClickUp werkruimte vandaag nog!