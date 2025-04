10 Beste AI E-mail Schrijvers voor Professionals & Marketeers

Effectieve e-mailcommunicatie verandert alles, of het nu gaat om verbindingen met clients, het koesteren van leads of samenwerking met collega's. 89% van de marketeers gebruiken e-mail als hun #1 kanaal voor het genereren van leads! 🚀

Maar laten we eerlijk zijn. Het schrijven van impactvolle e-mails is niet altijd een makkie. Het schrijven van traditionele e-mails is tijdrovend, vereist precisie en gaat vaak gepaard met problemen zoals typefouten, onduidelijke boodschappen of een verkeerde toonzetting.

Ik heb wel eens geworsteld met het schrijven van aandachttrekkende onderwerpregels of het vinden van de perfecte balans tussen professioneel en persoonlijk klinken in een e-mail.

Het goede nieuws? AI-programma's voor het schrijven van e-mails kunnen de stress van het schrijven van e-mails wegnemen. Ze helpen je om gepolijste, persoonlijke e-mails op te stellen (in slechts enkele ogenblikken), fouten op te vangen en ervoor te zorgen dat je toon goed is. 🙌

Op basis van uitgebreide tests en inzichten van het ClickUp team heb ik een lijst samengesteld met de beste tools die je helpen e-mails te schrijven als een pro. Lees verder!

Hier is een overzicht van de 10 beste AI Email Writers voor professionals & marketeers in 2025

ClickUp: De beste voor AI-aangedrevene-mail projectmanagement ✅ Jasper AI: Het beste voor het genereren van geoptimaliseerde, lange formulieren, SEO-vriendelijke content ✅ SaneBox: De beste manier om inbox efficiënter te maken ✅ Lavender: Het beste voor het analyseren en verbeteren van e-mails ✅ Writer: Het beste voor geconcentreerd schrijven in een omgeving zonder afleiding ✅ Google Gemini: Het beste voor het opstellen van communicatie met clients ✅ SmartWriter: Het best geschikt voor het opstellen van berichten voor clients ✅ Rytr: Het beste voor het verbeteren van e-mails voor marketingcampagnes ✅ MailMaestro: Beste voor het automatiseren van het schrijven en beantwoorden van gepersonaliseerde e-mails ✅ ChatGPT: Beste voor het genereren van op maat gemaakte en professionele content voor e-mails ✅

Wat moet je zoeken in een AI-programma voor het schrijven van e-mails?

Bij het selecteren van de beste software voor het genereren van AI-e-mails, moeten bepaalde mogelijkheden voor het schrijven van e-mails bovenaan je checklist staan.

Hier zijn de sleutel functies om te overwegen voor een effectieve AI e-mail schrijfprogramma:

Personalisatiemogelijkheden: Kies voore-mail tools die e-mails genereren die zijn afgestemd op specifieke details, zodat gebruikers een persoonlijk tintje kunnen geven aan zakelijke communicatie. Dit zorgt ervoor dat uw berichten weerklank vinden bij de ontvangers en de betrokkenheid verbeteren

Kies voore-mail tools die e-mails genereren die zijn afgestemd op specifieke details, zodat gebruikers een persoonlijk tintje kunnen geven aan zakelijke communicatie. Dit zorgt ervoor dat uw berichten weerklank vinden bij de ontvangers en de betrokkenheid verbeteren Grammatica en toon controleren: Kies eenAI-schrijftool die ervoor zorgt dat uw e-mails foutloos zijn en de juiste toon overbrengen voor professionele e-mailcommunicatie

Kies eenAI-schrijftool die ervoor zorgt dat uw e-mails foutloos zijn en de juiste toon overbrengen voor professionele e-mailcommunicatie Suggesties op basis van AI: Ga op zoek naar e-mailgeneratoren die suggesties geven voor onderwerpregels, zinsbouw en content om een blok aan het been van de schrijver moeiteloos te overwinnen. Deze tools kunnen helpen om je e-mails aantrekkelijker en effectiever te maken

Ga op zoek naar e-mailgeneratoren die suggesties geven voor onderwerpregels, zinsbouw en content om een blok aan het been van de schrijver moeiteloos te overwinnen. Deze tools kunnen helpen om je e-mails aantrekkelijker en effectiever te maken Taalondersteuning : Zorg ervoor dat de AI-tool voor het schrijven van e-mails e-mails in meerdere talen kan schrijven om tegemoet te komen aan verschillende clients en doelgroepen. Deze functie is van onschatbare waarde voor bedrijven die wereldwijd werken

: Zorg ervoor dat de AI-tool voor het schrijven van e-mails e-mails in meerdere talen kan schrijven om tegemoet te komen aan verschillende clients en doelgroepen. Deze functie is van onschatbare waarde voor bedrijven die wereldwijd werken Mobiele toegankelijkheid: Selecteer e-mailgeneratoren die compatibel zijn met mobiele apparaten, zodat je tijdrovende taken voor het schrijven van e-mails kunt automatiseren en onderweg toegang hebt tot gegenereerde content. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u zelfs onderweg productief kunt blijven

➡️ Meer lezen: Hoe AI gebruiken in e-mail (Gebruikscases en tools)

Na het testen van talloze software voor e-mailbeheer hebben we opmerkelijke verbeteringen gezien in de kwaliteit en efficiëntie van onze e-mails.

Hier zijn de beste AI tools om e-mail te schrijven die we aanbevelen voor het maken van professionele e-mails van hoge kwaliteit:

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd projectmanagement voor e-mail) ClickUp is een alles-in-één productiviteitstool die is ontworpen om werkstromen te optimaliseren, samenwerking te verbeteren en uw werk te consolideren in één uniform platform.

Of u nu een freelancer, projectmanager of deel van een marketingteam bent, de tools van ClickUp passen zich aan elke workflow aan. Het vereenvoudigt alles, van projectmanagement en het bijhouden van taken tot het maken van documenten en samenwerken met teams.

ClickUp Brein

creëer effectieve e-mails met een paar aanwijzingen met *[klikUp brein]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Sales-Email-Message-Example.gif)*[ClickUp Brein]( https://clickup.com/features/ai ) de AI van ClickUp Brain vereenvoudigt het schrijven van e-mails door gepolijste antwoorden te genereren die klaar zijn om te verzenden. Mijn team en ik hebben het gebruikt om consistent professionele en toch vriendelijke e-mails op te stellen, tijd te besparen en de kwaliteit van mijn communicatie te verbeteren.

Moet u snel reageren op een vraag van een client? ClickUp Brain analyseert de context van uw gesprek en genereert gepersonaliseerde content die aansluit bij uw toon en doel. Ik heb gemerkt dat dit vooral handig is tijdens drukke periodes wanneer het niet haalbaar is om e-mails vanaf nul op te stellen.

ClickUp heeft de behoefte aan e-mailcommunicatie verminderd en de samenwerking gestroomlijnd voor ons team dat content aanmaakt. We zijn nu in staat om 2-3x sneller van idee/brainstorm naar eerste concept te gaan.

Sid Babla, coördinator welzijnsprogramma, Dartmouth College

ClickUp Docs

koppel documenten aan workflows om productiviteit te verhogen met *[klik op documenten]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif)* Met ClickUp Documenten kunt u eenvoudig sjablonen voor e-mails opstellen en organiseren op één plaats. In plaats van te jongleren met verschillende tools voor individuele sjablonen, kunt u ze rechtstreeks in Docs opslaan en beheren. Bovendien koppelt Docs naadloos aan workflows, zodat elke taak die vanuit een gegenereerde e-mail wordt aangemaakt, gekoppeld blijft.

Voor samenwerking in teams kun je specifieke delen van een document toewijzen aan leden van het team. Dit maakte het gemakkelijk voor mijn team om Docs te delen en in realtime samen te werken.

Of het nu ging om het verfijnen van e-mailscripts of het plannen van strategieën, iedereen kon tegelijkertijd bijdragen, commentaar geven en het document bijwerken.

e-mails verzenden en ontvangen, taken maken, automatiseringen instellen en bijvoegen *[_emails aan Taken toevoegen met ClickUp]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Email-in-ClickUp-gif.gif)*[ClickUp's oplossing voor e-mailbeheer]( https://clickup.com/features/email-project-management ) integreert e-mail content met Taakbeheer. U kunt e-mailaccounts synchroniseren vanuit Gmail, Outlook, Office 365 of IMAP.

De naam van de taak wordt automatisch uit het onderwerp van de e-mail gehaald, terwijl de inhoud van de e-mail als taakbeschrijving wordt gebruikt.

Je kunt taken toewijzen met tags zoals , , of in de onderwerpregel. Bijlagen, inclusief afbeeldingen, kunnen worden toegevoegd als taakbestanden en je kunt deadlines voor taken instellen met de tag in de onderwerpregel.

ClickUp sjablonen

ClickUp biedt ook verschillende aanpasbare sjablonen om uw e-mailbeheerworkflows te verbeteren.

Bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor e-mailmarketing verbetert uw e-mailcampagnes door taken te automatiseren, berichten te personaliseren en prestatiecijfers bij te houden, zodat u sterkere relaties met klanten kunt opbouwen. Zo kunt u sterkere relaties met uw klanten opbouwen en tegelijkertijd uw marketing optimaliseren e-mailbeheerstrategieën en het verbeteren van de algehele effectiviteit van campagnes. 📈

Bovendien is de Sjabloon voor marketingmails maakt het eenvoudig om effectieve marketing e-mails te maken die uw publiek betrekken, conversies stimuleren en de verkoop stimuleren. Het was vooral nuttig voor mijn team bij het optimaliseren van onze e-mailcampagnes en het verbeteren van de algemene resultaten.

ClickUp beste functies

Concepten voor e-mails organiseren, opslaan en bewerken, sjablonen voor e-mails maken en alle content beheren in ClickUp Documenten Integreer ClickUp met meer dan 1000 apps, waaronder Gmail, Outlook, Slack, Google Drive, Slack, Teams en Zoom met ClickUp integraties Schrijf e-mails, nieuwsbrieven en blogs en genereer ideeën voor marketingcampagnes met ClickUp Brain

Werk in realtime samen met ClickUp chatten en houd alle communicatie binnen het platform, zodat u minder tussen apps hoeft te schakelen

Krijg toegang tot kant-en-klare, aanpasbare sjablonen om het succes van uw e-mails te maximaliseren

ClickUp beperkingen

Hoewel de mobiele ClickUp app sleutel functies bevat, biedt het niet de volledige bereik van functionaliteiten die beschikbaar zijn op de desktop-app

De uitgebreide functies van de tool kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers, vooral voor degenen die minder bekend zijn met technologie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

de eerste e-mail werd in 1971 verstuurd door Ray Tomlinson, een ingenieur bij BBN Technologies. Hij was een pionier in het gebruik van het symbool @ om de gebruikersnaam te scheiden van de domeinnaam! ✉️

2. Jasper AI (het beste voor het genereren van geoptimaliseerde, SEO-vriendelijke content in lange formaten)

via Jasper AI Jasper AI is een krachtig tekstgeneratieplatform dat helpt bij het maken van e-mails, blogs, advertentieteksten en meer. Het biedt een verscheidenheid aan AI-sjablonen, workflows voor long-form content en Surfer SEO-integratie om het schrijven te optimaliseren, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is.

Met de e-mailgenerator kun je snel gepersonaliseerde, professionele zakelijke e-mails opstellen. Jasper helpt het marketingteam een consistent merkimago te behouden in alle e-mailcommunicatie met aanpasbare sjablonen.

Jasper AI beste functies

Genereer moeiteloos e-mails met behulp van AI-suggesties

Creëer advertentieteksten die zijn ontworpen om conversies te verhogen door te focussen op overtuigende taal

Optimaliseer content SEO met ingebouwde Surfer-integratie voor betere zichtbaarheid

Pas de toon van content aan, vertaal naar verschillende talen en genereer afbeeldingen met een hoge resolutie, waardoor het veelzijdig is voor alle soorten creatieve projecten

Jasper AI limieten

Het heeft beperkingen in feitelijke nauwkeurigheid, vooral als het gaat om gebeurtenissen in realtime

Om toegang te krijgen tot alle functies moet je voor hogere abonnementen kiezen, wat niet ideaal is voor gebruikers met een budget

Jasper AI prijzen

Maker : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Pro: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Business: Aangepaste prijzen

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Op zoek naar manieren om uw marketingcampagne te verbeteren ? Hier volgen enkele tips:

Definieer specifieke, meetbare doelstellingen om succes bij te houden 🎯

Gebruik inzichten om campagnes te optimaliseren en strategieën te verfijnen 📊

Controleer prestaties regelmatig om datagestuurde beslissingen te nemen 📈

Snel aanpassen aan veranderende trends en klantgedrag ⚡

3. SaneBox (het beste voor een efficiëntere inbox)

via aneBox_ SaneBox is een krachtig hulpmiddel om je e-mail inbox op te ruimen en gemakkelijk te beheren. Het is handig voor het prioriteren van essentiële e-mails en het uitfilteren van afleidingen. Door uw e-mailgewoonten te leren, organiseert het automatisch uw inbox in relevante mappen zoals SaneLater of SaneNews, waardoor uw werkstroom wordt gestroomlijnd.

Met SaneBox kun je oude e-mails op datum archiveren om ruimte vrij te maken zonder belangrijke informatie te verliezen. Het helpt je ook om gefocust te blijven tijdens taken met een hoge prioriteit door onnodige notificaties te pauzeren, wat zorgt voor een meer georganiseerde en productieve inbox ervaring.

SaneBox beste functies

E-mails met prioriteit ontvangen, afgestemd op je interactiegewoonten

Schakel de Niet Storen-modus in, waardoor niet-kritieke e-mails worden gepauzeerd en onderbrekingen worden gelimiteerd

Blijf op de hoogte van uw e-mailtrends en beheer het volume effectief met dagelijkse of wekelijkse overzichten van inbox-activiteiten

SaneBox limieten

De tool mist geavanceerde hulpmiddelen voor het opschonen van de inbox of het beheren van specifieke e-mailgroepen.

De op kopteksten gebaseerde sortering kan e-mails soms verkeerd indelen, waardoor handmatige aanpassingen nodig zijn

SaneBox prijzen

Snack : $7/maand voor 1 e-mail account

: $7/maand voor 1 e-mail account Lunch : $12/maand voor 2 e-mail accounts

: $12/maand voor 2 e-mail accounts Diner: $36/maand voor 4 e-mail accounts

SaneBox beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

4.9/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: Het ultieme e-mail etiquette handboek voor professionals

4. Lavendel (het beste voor het analyseren en verbeteren van e-mails)

via Lavendel Lavender is een AI-tool voor het schrijven van e-mails die is ontworpen om je e-mailcommunicatie te verbeteren. Het helpt je eenvoudig resultaatgerichte e-mails van hoge kwaliteit te maken, terwijl de personalisatie-assistent prospectgegevens in je inbox integreert.

Wat mijn team hielp, was de functie voor realtime coaching van Lavender. Deze functie scoort e-mails op leesbaarheid, personalisatie en effectiviteit. Het markeert ook spammy zinnen en biedt beknopte, aantrekkelijke alternatieven om de algehele kwaliteit te verbeteren.

Lavender beste functies

Verfijn e-mails in realtime om de leesbaarheid en de kans op reacties te verbeteren

E-mailstarters opstellen met behulp van AI, wat je tijd bespaart en creativiteit stimuleert

Markeer spam triggers om veelgemaakte fouten te vermijden die e-mails in junk folders kunnen doen belanden

Lavendel beperkingen

Lavender biedt een beperkte dekking voor e-mail etiquette, maar mist richtlijnen voor het omgaan met complexe scenario's, waarvoor extra middelen nodig kunnen zijn

De op kopteksten gebaseerde sortering kan e-mails soms verkeerd classificeren, wat de organisatie kan verstoren

Prijzen van Lavender

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Starter : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Individual Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Team abonnement: Aangepaste prijzen

Lavendel beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: Benieuwd hoe je AI gebruikt om e-mails te schrijven ? Probeer deze strategieën om er het beste uit te halen:

Gebruik AI om gepersonaliseerde e-mails op maat van uw publiek op te stellen 🎯

Bespaar tijd door follow-ups te automatiseren met sjablonen op basis van AI ⏳

Experimenteer met meertalige opties voor een wereldwijd bereik 🌍

5. Writer (het beste voor geconcentreerd schrijven in een omgeving zonder afleiding)

via Schrijver Writer is een populair online hulpmiddel dat is ontworpen om het schrijfproces te optimaliseren, of u nu snelle aantekeningen of gedetailleerde documenten opstelt. De minimalistische interface verwijdert afleidingen, zodat u zich volledig op uw content kunt concentreren.

Wat ik het leukst vond aan Writer is het vermogen om ononderbroken focus te bevorderen, dankzij de afleidingsvrije interface en de Hemingway-modus. Deze functies maakten het veel gemakkelijker om productief te blijven en gepolijste content te maken.

Writer beste functies

Houd de voortgang bij met een op een sessie gebaseerde target voor het aantal woorden of tekens

Sla voortdurend revisies op en haal moeiteloos eerdere versies op

Backspace uitschakelen voor ononderbroken opstellen met de Hemingway-modus

Schrijversbeperkingen

Geavanceerde functies, zoals de Hemingway-modus, zijn alleen beschikbaar met een betaald abonnement

De tool biedt geen offline modus, wat onhandig kan zijn voor gebruikers zonder constante internettoegang

Prijzen van Writer

Writer Basic: Free Forever

Writer PRO maandabonnement: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Writer PRO jaarabonnement: $48/jaar per gebruiker

$48/jaar per gebruiker Writer PRO Levenslang: Eenmalig $99

Schrijver beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Google Gemini (het beste voor het opstellen van communicatie met clients)

via Google Tweelingen Met Google Gemini kunt u naadloos integreren in Gmail en in enkele seconden gepolijste e-mails maken. Het heeft een intuïtieve interface en is toegankelijk op zowel het web als mobiel.

Mijn team en ik hebben de functies Help Me Schrijven en Pools uitgeprobeerd, en die waren handig voor Taken zoals het beantwoorden van vragen van klanten of het maken van gepersonaliseerde marketing e-mails voor beheer van e-mailcampagnes .

Met deze tool kun je snel een marketing e-mail verfijnen of een persoonlijk tintje geven aan een bedankje, terwijl je grammaticale fouten vermijdt met deze gratis AI e-mail writer.

Google Gemini beste functies

Voltooide e-mails genereren met minimale invoer

Bestaande concepten oppoetsen om de duidelijkheid en professionaliteit te verbeteren

Schrijfstijl aanpassen voor formele of informele toon

Google Gemini limieten

De prestaties van de tool kunnen beperkt zijn voor zeer gespecialiseerde of technische onderwerpen

Het kan onnauwkeurige of bevooroordeelde antwoorden produceren door een gebrek aan gegevens, wat de kwaliteit van de resultaten kan beïnvloeden

Google Gemini prijzen

Free Forever

Gemini Business: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Gemini Enterprise: $36/maand per gebruiker

$36/maand per gebruiker Vergaderingen en berichtenuitwisseling: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Veiligheid: $12/maand per gebruiker

Google Gemini beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

4.4/5 (160+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. SmartWriter (het beste voor het personaliseren van e-mailmarketingcampagnes)

via SmartWriter SmartWriter is een populaire AI-schrijver van e-mails voor marketeers, verkoopprofessionals en ondernemers. Het blinkt uit in personalisatie door gegevens van ontvangers te gebruiken, zoals functiebiografieën en sociale media-activiteit, om meer betekenisvolle content te creëren.

Met behulp van machine learning optimaliseert SmartWriter de samenstelling van e-mails. Het helpt bij het maken van op maat gemaakte e-mails voor sollicitaties, marketingcampagnes, outreachactiviteiten, B2B-verkoop en persoonlijke communicatie, waardoor het een efficiënt hulpmiddel is voor verschillende e-mailbehoeften.

SmartWriter beste functies

Moeiteloos aandachttrekkende onderwerpregels maken met handige suggesties

Pas de content van e-mails aan met een formele toon of specifieke berichtstijl

Geniet van een gebruiksvriendelijke interface die het opstellen van e-mails vereenvoudigt zonder dat technische vaardigheden nodig zijn

SmartWriter beperkingen

De tool is duurder dan concurrenten voor vergelijkbare functies

Gebruikers hebben af en toe problemen met de bezorgbaarheid van e-mails gerapporteerd, wat de effectiviteit van het bereik kan beïnvloeden

SmartWriter prijzen

Basis abonnement: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Populair abonnement: $149/maand per gebruiker

$149/maand per gebruiker Pro Plan: $359/maand per gebruiker

SmartWriter beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: 10 uitzonderlijke e-mailmarketing KPI's die u moet bijhouden

8. Rytr (het beste voor het verbeteren van e-mails voor marketingcampagnes)

via Rytr Rytr is een populaire schrijfassistent die het opstellen van e-mails vereenvoudigt voor een bereik van gebruikscases, van marketingcampagnes tot persoonlijke communicatie. U kunt zowel formele e-mails voor een marketing client als beknopte, overtuigende verkooppraatjes snel opstellen in enkele minuten.

Of u nu e-mails voor sollicitaties, verkooppraatjes of nieuwsbrieven schrijft, Rytr's AI genereert relevante, boeiende content, zodat u de toon en stijl kunt afstemmen. Met meertalige ondersteuning en aanpassingsopties, is het ook goed voor het creëren van content op maat voor een wereldwijd publiek.

Rytr beste functies

Genereer content van hoge kwaliteit op maat voor specifieke doeleinden, zoals onderwerpregels of gedetailleerde e-mail body's

Verbeter e-mailcampagnes met gepersonaliseerde suggesties voor content

Integreren met e-mail clients en CRM's, workflows stroomlijnen en productiviteit verbeteren

Rytr beperkingen

Real-time ondersteuning is alleen beschikbaar voor premium gebruikers

De gratis versie biedt geen plagiaatcontrole of controle op de toon van de content

Rytr prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $9/maand

: $9/maand Premium: $29/maand

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

4.7/5 (800+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. MailMaestro (Beste voor het automatiseren van het schrijven en beantwoorden van gepersonaliseerde e-mails)

via MailMaestro Maestro Labs, het bedrijf achter MailMaestro, heeft Flowrite, de AI-afdeling voor het schrijven van e-mails van Flow AI, overgenomen om de mogelijkheden voor automatisering van e-mail te vergroten.

MailMaestro is een e-mailassistent met een topbeoordeling die gebruikmaakt van OpenAI's ChatGPT-technologie om snel e-mails van hoge kwaliteit te genereren die zijn afgestemd op de toon, taal en lengte van je voorkeur. Door Flowrite's AI-gestuurde personalisatie te integreren, levert MailMaestro nog krachtigere functies voor e-mail automatisering.

MailMaestro beste functies

Genereer e-mail concepten gepersonaliseerd voor toon, lengte en taal in seconden

Samenvatten van lange threads of bestanden voor snel begrip

Antwoorden met slechts één klik, vereenvoudigte-mailbeheer immens

MailMaestro limieten

De tool biedt beperkte integratiemogelijkheden buiten Gmail en Outlook

Het gratis abonnement van de AI e-mail writer tool staat slechts 3 verzoeken per week toe voor het samenstellen, verbeteren van teksten en beantwoorden van e-mails

MailMaestro prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Professioneel : $15/maand

: $15/maand Teams : $15/maand

: $15/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

MailMaestro beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: 12 beste sjablonen voor druppelcampagnes voor effectieve e-mailmarketing

10. ChatGPT (de beste voor het genereren van op maat gemaakte en professionele content voor e-mails)

via ChatGPT Of u nu e-mails schrijft voor het werk, contact zoekt met clients of persoonlijke correspondentie beheert, ChatGPT past zich aan uw schrijfstijl en vereisten voor de content van uw e-mails aan. Het helpt bij het opstellen van duidelijke en professionele e-mails en stelt verbeteringen voor met betrekking tot toon, structuur en duidelijkheid.

Je kunt follow-ups opstellen, nieuwsbrieven maken en zelfs overtuigende e-mails ontwerpen voor client outreach. Ik waardeer het hoe gemakkelijk het is om de content te verfijnen voor een specifieke toon of intentie, zodat mijn e-mails altijd effectief en boeiend zijn.

ChatGPT beste functies

E-mails schrijven in verschillende formats en tonen, van formeel tot vriendelijk

Brainstorm ideeën voor content voor e-mailcampagnes

Personaliseer je schrijven door de toon aan te passen op basis van jouw input

Het algoritme van ChatGPT is getraind op teksten uit verschillende talen, zodat je er content mee kunt creëren in meer dan 80 talen, zoals Engels, Chinees, Spaans en vele andere

ChatGPT limieten

Sommige gebruikers hebben aangetekend dat de gegenereerde content soms de bedoelde toon of emotionele nuance mist

Het mist geavanceerde functies voor automatisering van e-mail, zoals planning en follow-upbeheer

ChatGPT prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Plus : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Teams : $30/maand

: $30/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

