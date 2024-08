12 beste sjablonen voor druppelcampagnes voor effectieve e-mailmarketing

Als je een rapliefhebber bent, doet de term "drip" je misschien geloven dat we het in dit artikel zullen hebben over dure modemerken, dure juwelen en luxueuze levensstijlen. En hoewel we het niet zullen hebben over iets dat modieus cool is in materiële zin, zullen we het wel hebben over een heel coole communicatiestrategie: e-mail druppelcampagnes. 😎

Als deze campagnes correct worden uitgevoerd, kunnen ze zeer voordelig zijn voor bedrijven omdat ze gepaard gaan met hogere doorklik- en openpercentages in vergelijking met e-mails die slechts één keer worden verzonden.

Bovendien zijn drip e-mailcampagnes ontworpen om relevante informatie op het juiste moment te leveren, wat nuttig is om de klant te ontmoeten op het punt waar hij zich bevindt in zijn leven klanttraject en op elk punt van de verkooptrechter.

Dus, om je te helpen bij het opstarten van je werk en succesvolle e-mailcampagnes af te leveren, zijn hier 12 handige sjablonen voor druppelcampagnes, samen met een tool voor projectmanagement om uw e-mailmarketing op punt te houden!

Wat is een e-mail druppelcampagne?

Druppelcampagnes voor e-mails zijn een reeks geautomatiseerde e-mails die worden verzonden naar een lijst met abonnees als reactie op de acties van een gebruiker. Op basis van een reeks vooraf bepaalde parameters worden deze e-mails in een reeks verzonden en afgeleverd op een ingesteld schema .

In een echt scenario zou een e-mail druppelcampagne er ongeveer zo uitzien:

Iemand wordt abonnee van uw lijst en na inschrijving stuurt u hem een eerste e-mail (in de meeste gevallen een welkomstbericht)

Een paar dagen later, meestal twee tot drie, stuurt u hem een tweede e-mail met uw populairste functies als een product of dienst de focus van uw business is

Na ongeveer vijf dagen stuurt u een derde e-mail met een CTA die ontvangers aanmoedigt om een demo te boeken, zich in te schrijven voor een gratis proefversie of gewoon een aankoop te doen

Wat is het voordeel van zoveel moeite doen om alleen e-mails te versturen? Nou, er zijn er genoeg! Met de juiste drip e-mailcampagne en drip campagnesoftware bereik je het volgende:

Gepersonaliseerde en gerichte communicatie creëren

Leads en klanten koesteren inelke fase van het klanttraject Instellingenautomatisering enproductiviteit verbeteren Consistente en tijdige communicatie tot stand brengen

Betrokkenheid, conversie en retentie verhogen

Verkrijg waardevolle en meetbare inzichten in uw e-mailmarketinginspanningen

En meer

Voorbeeld van een werkstroom voor e-mailcampagnes met ClickUp Whiteboards

En om het beheer van e-mailmarketing eenvoudiger te maken, zijn er projectmanagement en tools voor het testen van e-mail beschikbaar, samen met een bereik aan sjablonen voor druppel-e-mails om tijd te besparen en kwalitatieve druppel-e-mails af te leveren.

Coördineer effectief met je team, vereenvoudig het plannen van content en het bijhouden van e-mailprestaties en stroomlijn je e-mail marketingwerkstromen met het ClickUp sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes

PRO TIP Breng een naadloze en systematische werkstroom voor e-mailcampagnes in kaart in ClickUp Whiteboards en gebruik de ClickUp sjabloon voor e-mailmarketing om de samenwerking tussen teams te verbeteren en e-mailmarketingworkflows te stroomlijnen.

12 sjablonen voor druppelcampagnes voor e-mails om de open rate en betrokkenheid te verhogen

Hier zijn 12 voorbeelden van e-mail druppelcampagnes om u te helpen een vliegende start te maken met uw campagne en u ideeën te geven over hoe u uw berichtgeving en strategie moet aanpakken!

1. Welkom e-mail druppelcampagne

Al tientallen jaren worden welkomstmails gebruikt als de eerste berichten in e-mailmarketing trechters ze begroeten nieuwe abonnees en laten hen kennismaken met een bedrijf, product of dienst. Daarnaast staan ze ook bekend om de instelling van de toon van alle toekomstige communicatie die vanuit een bedrijf wordt verzonden.

Als ze worden gebruikt in het format van een e-mail druppelreeks, kunnen welkomstmails een deel van de best presterende blogposts of zeer relevante content van een bedrijf bevatten, zoals nuttige tutorials en casestudy's. Als je je vrijgevig voelt, kun je ze ook gebruiken om nieuwe abonnees te verwelkomen. En als je je gul voelt, kun je er ook nog een cadeautje aan toevoegen, zoals een kortingscode.

Begin je e-mailcampagne op de juiste manier met de Sjabloon voor druppelcampagnes van ClickUp . Begin sneller met een gestructureerd overzicht en stel eenvoudig uw welkomstmail en andere druppelmails op in ClickUp Docs. Dit sjabloon bevat ook drie andere pagina's voor druppel-e-mailcampagnes, zoals promotieaanbiedingen, notificaties voor verlenging en abonnementen.

Het beste van alles is dat deze sjabloon aanpasbaar is; bewerk de hele pagina, voeg aangepaste kopij toe, sluit koppelingen en afbeeldingen in en nog veel meer.

Deze druppelcampagne sjabloon biedt u een optie om een opeenvolging te verzenden van vooraf geplande, geautomatiseerde e-mails naar bestaande en nieuwe clients om interactie en verkoop te stimuleren

PRO TIP Omdat dit sjabloon beschikbaar is in ClickUp Documenten kunnen jij en je team het volgende gebruiken ClickUp AI om uw kopij te maken, te bewerken, samen te vatten en zelfs te verbeteren. ClickUp Docs stelt u en uw teams bovendien in staat om samen te werken binnen de Teams: bewerkingen worden in realtime weergegeven en u kunt toegewezen opmerkingen achterlaten om vragen op te lossen. ClickUp's AI functie helpt u uw berichtgeving te verfijnen, terwijl de samenwerkingsfuncties het feedbackproces versnellen zodat u e-mails sneller kunt afleveren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overzicht-GIF.gif Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer te verbeteren /%img/

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Bekijk de onderstaande voorbeelden van druppelcampagnes voor meer tekstideeën voor welkomstmails:

EMAIL 1 Onderwerp: Welkom bij [Bedrijfsnaam]!_ Geachte [Voornaam], Welkom bij [Uw bedrijfsnaam]-we zijn verheugd u aan boord te hebben!

Bij [Naam van uw bedrijf], zijn we gepassioneerd over [Wat uw bedrijf doet of levert]. Onze missie is om...

De komende weken sturen we je een aantal e-mails om je kennis te laten maken met ons bedrijf, onze producten/diensten en ons team. Je kunt het volgende verwachten: \Korte beschrijving van de eerste e-mail in de serie] \Korte beschrijving van de tweede e-mail in de serie \Korte beschrijving van de derde e-mail in de serie

Als je vragen, zorgen of feedback hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team is er om je bij elke stap te ondersteunen.

Bedankt voor het kiezen van [Bedrijfsnaam]!

Met vriendelijke groet, [Uw naam] [Uw bedrijfsnaam]

E-MAIL 2 Onderwerp: Welkom bij [Uw bedrijfsnaam]_

Hallo [Voornaam]!

Als nieuw lid van onze community wilden we je graag wat tips geven om je op weg te helpen met [Bedrijfsnaam].

Hier zijn drie dingen die je kunt doen om het meeste uit je lidmaatschap te halen: 1. Stel uw account in: Zorg ervoor dat je toegang hebt tot al onze tools en hulpmiddelen door je account in te stellen. Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam.

2. Ontdek onze producten/services: Wij bieden een bereik aan producten/diensten om u te helpen bij wat uw producten/diensten nog meer voor hen kunnen doen. Neem de tijd om ons aanbod te bekijken en te zien wat bij u past.

3. Maak verbinding met onze gemeenschap: Onze community bestaat uit \wie jouw community is.

Maak verbinding met andere leden, deel je ervaringen en leer van elkaar.

Als je vragen of zorgen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn er om je bij elke stap te ondersteunen!

\handtekening

EMAIL 3 Subject: Tips en trucs voor ___uw_bedrijfsnaam]

Hallo [Voornaam],

We hebben een aantal tips samengesteld om je te helpen productiever en efficiënter te zijn terwijl je onze producten/diensten gebruikt:

\Tip 1: [Korte beschrijving van tip 1] \Tip 2: [Korte beschrijving van tip 2] \Tip 3: \Korte beschrijving van tip 3

Als je vragen of feedback hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team is er om je bij elke stap te ondersteunen!

\Handtekening]

EMAIL 4 Onderwerp: Dank u voor uw keuze voor [Uw bedrijfsnaam]

Hallo [Voornaam],

Bedankt voor het kiezen van ons als uw [wat uw bedrijf levert]!

Wij zijn er alles aan gelegen om u de best mogelijke ervaring te bieden. Neem even de tijd om ons feedback te geven door deze korte enquête in te vullen: [Link naar enquête].

Bedankt voor uw ondersteuning!

\handtekening

2. Drip-campagne voor achtergelaten e-mails

E-mail druppelcampagnes gericht op potentiële klanten die de aankoop van het item (de items) in hun winkelwagen niet hebben afgerond, kunnen helpen bij het terugwinnen van verloren inkomsten en het bestrijden van e-commerce zakelijke winkelwagen verlatingspercentages die volgens Baymard Instituut kan oplopen tot 69%.

In de meeste gevallen bestaan deze druppelcampagnes uit ongeveer drie e-mails, waarbij de eerste een herinnering is aan de items in de achtergelaten winkelwagen, de tweede een soort deal presenteert en de derde een laatste herinnering is aan zowel de winkelwagen als de deal.

Houd er rekening mee dat u bij het opstellen van uw e-mailcampagne voor het verlaten van het winkelwagentje uit de buurt moet blijven van te promotionele en/of ingewikkelde taal en in plaats daarvan moet streven naar iets dat een subtiele herinnering of follow-up is.

Hier is een voorbeeld van een drip-campagne per e-mail om uw klanten eraan te herinneren hun winkelwagentje opnieuw te bezoeken:

**E-MAIL 1 onderwerp: Herinnering: Uw winkelwagen wacht! Hallo,

We hebben gemerkt dat je een aantal items in je winkelwagen hebt laten liggen zonder je aankoop te voltooien. We begrijpen dat het leven druk kan zijn, maar we willen niet dat u de geweldige producten waarin u geïnteresseerd was mist.

Hier is een snelle herinnering van de items in uw winkelwagen:

Product 1 Product 2 Product 3

Laat deze fantastische producten niet aan je neus voorbijgaan - voltooi je aankoop vandaag nog!

Als je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat altijd klaar om je te helpen.

\handtekening

E-MAIL 2 **Onderwerp: Laatste herinnering: Mis uw winkelwagen en deal niet!

Hallo!

Je hebt nog steeds items in je winkelwagen en als dank voor het overwegen van onze producten, bieden we je een kortingscode/vrije verzending/andere deal aan die je kunt gebruiken bij het afrekenen.

Hier is een snelle herinnering van de items die nog in uw winkelwagen zitten:

Product 1 Product 2 Product 3

Laat deze items niet aan je neus voorbijgaan. Gebruik de kortingscode en voltooi je aankoop vandaag nog!

\handtekening

Bonus: Aankondigingssjablonen & Nieuwsbrief sjablonen!

3. Reengagement e-mail druppelcampagne

Mensen tot actie laten overgaan is het belangrijkste doel bij marketing, vooral als deze mensen onlangs geen aankopen hebben gedaan of zelfs uw e-mailmarketingberichten niet hebben geopend.

Om inactieve klanten/abonnees weer aan te trekken is het triggeren van een re-engagement druppelcampagne de beste manier.

In de campagne kunt u dingen opnemen zoals een come-back sale/deal, vermelding van verbeteringen die u hebt aangebracht in uw product/dienst en een lijst met voordelen van uw product/dienst. Zorg ervoor dat je het vriendelijk en respectvol houdt.

Houd er ook rekening mee dat het verzenden van één re-engagement druppelcampagne per ontvanger voldoende is en als ze geen rente tonen, is het tijd om ze van je lijst met contactpersonen te verwijderen.

Hier is een voorbeeld van een druppelcampagne voor het opnieuw benaderen en activeren van klanten:

E-MAIL 1 Onderwerp: Kom terug en bespaar op uw volgende aankoop_

hallo klantnaam

we missen je!

Als waardevolle klant willen we onze waardering tonen met een speciale come-back verkoop.

voor een beperkte tijd, bespaar [Percentage] op je volgende aankoop bij ons. Gebruik de code bij het afrekenen om je korting te claimen

mis deze geweldige kans niet. We kunnen niet wachten om je terug te zien bij ons!

\handtekening

EMAIL 2 Onderwerp: Opwindend Nieuws! Ons product/de dienst is net beter geworden_ Hallo aangepaste klant!

Bij [Bedrijfsnaam] zijn we altijd bezig met het verbeteren van onze producten/diensten om u de beste ervaring te geven. We delen graag een aantal verbeteringen die we sinds uw laatste bezoek hebben doorgevoerd.

\Voer specifieke verbeteringen in zoals snellere verzending, verbeterde materialen, verbeterde functies, enz

We weten zeker dat deze veranderingen een groot verschil zullen maken in jouw ervaring met ons. We horen graag je feedback over onze recente verbeteringen.

\Handtekening]

EMAIL 3 onderwerp: Vergeet onze geweldige product-/dienstvoordelen niet**_

Hallo aangepaste klant,

We hopen dat dit bericht u in goede gezondheid en een goed humeur aantreft!

Als gewaardeerde klant van [Bedrijfsnaam] willen we de uitzonderlijke voordelen van ons product/dienst nogmaals benadrukken.

Ons aanbod biedt ongeëvenaarde voordelen zoals gemak, betrouwbaarheid, kwaliteit, betaalbaarheid, enz. en ons team streeft voortdurend naar verbetering en innovatie om de ultieme klantervaring te bieden.

We begrijpen dat u vele opties hebt. Bedankt dat u ons hebt gekozen als uw go-to provider en we kijken ernaar uit om u binnenkort weer van dienst te zijn!

\Handtekening

4. Lead-nurturing e-mail druppelcampagne

De hand van uw publiek vasthouden tijdens het verkoopproces is een manier om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen en hen dichter bij het einddoel te brengen: een aankoop doen.

Dit figuurlijke vasthouden van de hand kan worden gedaan door middel van CRM werkstroom lead-nurturing-campagnes, die effectief moeten uitleggen hoe uw product/dienst waarde toevoegt.

Als eerste e-mail in je lead-nurturing druppelcampagne kun je wat educatief materiaal sturen. In de e-mail daarna kun je wat social proof opnemen, bijvoorbeeld succesverhalen van je bestaande klanten. En stuur als derde en mogelijk laatste e-mail een speciale aanbieding om het helemaal af te maken.

Hier is een voorbeeld van een e-mailcampagne voor lead-nurturing:

EMAIL 1 Onderwerp: \Onderwerp: 101: Alles wat je moet weten_

Hallo

Hartelijk dank voor uw interesse in [Bedrijfsnaam] en [Uw product/dienst]. We weten dat het begrijpen van [onderwerp] overweldigend kan zijn, daarom hebben we een uitgebreide gids samengesteld om je te helpen navigeren door dit complexe onderwerp.

[Voeg een korte samenvatting van het educatieve materiaal toe, zoals een blogbericht, e-book, white paper of video]

We hopen dat je dit materiaal nuttig vindt bij je zoektocht naar meer informatie over dit onderwerp. Als je vragen hebt of meer wilt weten over ons aanbod, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

\handtekening

E-MAIL 2 Onderwerp: Hoor van onze tevreden klanten_ Hallo!

We weten dat het kiezen van een provider een moeilijke beslissing kan zijn en we willen helpen om het proces voor jou gemakkelijker te maken. Daarom delen we graag een aantal getuigenissen van onze tevreden klanten.

\Voeg getuigenissen van klanten toe die specifieke voordelen en positieve ervaringen met uw product/dienst benadrukken

We hopen dat het horen van onze tevreden klanten u helpt meer vertrouwen te krijgen in uw beslissing om voor [Bedrijfsnaam] te kiezen. Als je vragen hebt of meer wilt weten over ons aanbod, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

\Handtekening

E-MAIL 3 Onderwerp: \Exclusief aanbod alleen voor jou_ Hallo!

Wij waarderen uw rente in [Uw bedrijfsnaam] en willen u een speciale aanbieding aanbieden als dank voor het overwegen van onze aanbiedingen.

Voor een beperkte tijd bieden we een specifieke aanbieding zoals korting, gratis proefversie of overleg aan nieuwe klanten die zich aanmelden voor [datum]. Gebruik de code [Code] bij het afrekenen om je aanbieding te claimen.

We hopen dat deze exclusieve aanbieding je helpt om de volgende stap te zetten in je reis met [Bedrijfsnaam]!

\handtekening

5. Op gebeurtenissen gebaseerde e-mail druppelcampagne

Om een gebeurtenis te promoten, vooral als het een grote gebeurtenis is, moet je meer dan één e-mail plannen in je marketingkalender . Je kunt dus het beste een op gebeurtenissen gebaseerde drip e-mailcampagne sturen.

Met dit soort campagnes kun je de lijst met deelnemers uitbreiden en communicatie voor en na het evenement versturen.

Voor de eerste e-mail in je op gebeurtenissen gebaseerde e-mailcampagne kun je bijvoorbeeld een "save the date"-bericht gebruiken, gevolgd door de uitnodiging zelf.

Stuur kort voor de gebeurtenis een e-mail met de nodige informatie en vervolgens een herinnering.

De communicatie na afloop van het evenement kan bestaan uit een bericht "Bedankt voor uw deelname" met een samenvatting van de gebeurtenis en een koppeling naar een formulier voor het verzamelen van feedback van de deelnemers.

Bonus: Marketing kalendersoftware !

Hier is een voorbeeld van een druppelcampagne voor e-mails op basis van gebeurtenissen:

E-MAIL 1 Subject: Onthoud de datum - [Naam evenement] Hallo [Voornaam],

Noteer alvast in je agenda - we zijn verheugd te kunnen aankondigen dat [Bedrijfsnaam] [Naam evenement] organiseert op [Datum evenement] en we zouden het leuk vinden als jij erbij bent!

\Vermeld korte details over de gebeurtenis, zoals de locatie, het thema en eventuele opmerkelijke sprekers of activiteiten

We zullen binnenkort meer informatie over de gebeurtenis sturen, maar voor nu: bewaar de datum en kijk uit naar onze officiële uitnodiging in de komende weken!

\Handtekening

E-MAIL 2 **Onderwerp: Belangrijke informatie over gebeurtenissen Hallo [Voornaam],

Nu [Naam evenement] snel dichterbij komt, willen we er zeker van zijn dat je alle benodigde informatie hebt om je ervaring zo aangenaam mogelijk te maken.

\Vermeld alle belangrijke details zoals parkeerinstructies, informatie over toegankelijkheid, routebeschrijving of speciale verzoeken

Als je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We kijken ernaar uit om je snel te zien!

\Handtekening

E-MAIL 3 **S_onderwerp: Niet vergeten - gebeurtenis is deze week! Hallo,

Even een vriendelijke herinnering dat [Naam evenement] deze week plaatsvindt! We kunnen niet wachten om jullie daar te zien.

\Voeg een korte herinnering toe aan de details van de gebeurtenis en belangrijke informatie

Als je nog geen RSVP hebt gedaan, doe dit dan voor Nog te doen om je plek veilig te stellen.

\Handtekening]

E-MAIL 4 **Onderwerp: Bedankt voor het bijwonen van de gebeurtenis Hallo [Voornaam],

We hopen dat je genoten hebt van de gebeurtenis!

\Voeg hoogtepunten of opmerkelijke momenten van de gebeurtenis toe

We waarderen je mening en zouden het zeer op prijs stellen als je een paar minuten de tijd neemt om je feedback met ons te delen.

\Voeg een link toe naar een enquête of feedback formulier.] Uw feedback helpt ons te verbeteren en gebeurtenissen van hoge kwaliteit te blijven leveren. Bij voorbaat dank voor uw tijd en inzichten.

We waarderen je ondersteuning en hopen je te zien op onze toekomstige gebeurtenissen. Blijf op de hoogte en volg ons op [Social Media Platform] voor updates en nieuws!

\handtekening

6. Onboarding e-mail druppelcampagne

Bij de aankoop van een product of het aanmelden voor een dienst hebben de meeste mensen onboarding nodig als het product/de dienst ook maar een beetje complex is.

Dit onboardingproces kan ook worden Voltooid met behulp van een onboarding e-mail druppelcampagne die meestal bestaat uit een introductie, gebruikstutorial en een kortingscode of een ander soort geschenk voor nieuwe klanten/gebruikers.

Onboarding e-mail druppelcampagnes maken het klanten/gebruikers gemakkelijk, verzekeren hen dat ze de juiste keuze hebben gemaakt en moedigen hen aan om bij je bedrijf te blijven.

En hoewel ze een aantal overeenkomsten hebben met drip-campagnes voor welkomse-mails, zijn drip-campagnes voor inwerk-e-mails anders in de zin dat ze zich meer richten op het verstrekken van praktische informatie in plaats van alleen een warm welkom.

Hier is een voorbeeld van een e-mailcampagne voor het inwerken van klanten:

EMAIL 1 Onderwerpregel: Welkom bij [Naam van uw product/dienst]_

Hallo [Voornaam],

Welkom bij [Naam product/dienst]!

Het is onze missie om u de best mogelijke ervaring te bieden. Daarom hebben we een reeks e-mails gemaakt om je door het proces te leiden, inclusief tips en een speciale kortingscode als blijk van onze waardering.

Bedankt dat je voor ons hebt gekozen!

\handtekening

EMAIL 2 Onderwerpregel: Aan de slag met [Naam van uw product/dienst]_

Hallo [Voornaam],

Nu je de kans hebt gehad om [Naam product/dienst] te ontdekken, willen we je graag op weg helpen.

Allereerst moet je weten dat [Voeg de belangrijkste functies of voordelen toe]. Deze functies helpen je om het belangrijkste doel van [Naam product/dienst] te bereiken. We hebben een stap-voor-stap handleiding samengesteld om je te helpen deze functies te gebruiken.

[Voeg stap voor stap handleiding of video handleiding link toe]

We hopen dat je dit nuttig vindt en voor vragen kun je contact opnemen met ons ondersteuningsteam!

\Handtekening]

EMAIL 3 Onderwerpregel: Exclusieve korting voor nieuwe klanten_

Hallo [Voornaam],

Als dank voor het kiezen van [Naam product/dienst], zijn we verheugd om u een exclusieve korting code aan te bieden voor uw volgende aankoop!

Gebruik de code [Kortingscode] bij het afrekenen en ontvang [Kortingspercentage of Cadeau]. Deze code is alleen geldig voor de komende periode, dus gebruik hem voordat hij verloopt!

\handtekening

7. Cross-sell/up-sell e-mail druppelcampagne

Het is geen nieuws dat een bestaande klant behouden kost minder dan het werven van een nieuwe, wat betekent dat cross-sell of up-sell druppelcampagnes uw budget kunnen helpen besparen.

In de eerste e-mail van uw cross-sell/up-sell e-mail druppelcampagne moet u of uw verkoopteam producten/diensten of upgrades presenteren die complementair zijn aan wat de ontvanger heeft gekocht, evenals de voordelen van het aanbod.

Creëer vervolgens in een follow-up e-mail een gevoel van urgentie met zinnen als "korting in beperkte tijd", "snel uitverkocht", enzovoort, zodat de ontvanger eerder geneigd is om op het aanbod in te gaan.

Zorg ervoor dat je campagne kort na de aankoop van een klant wordt getriggerd voor maximale effectiviteit.

Hier zijn sjablonen om je te helpen je eigen cross-sell en up-sell e-mailcampagnes op te zetten:

EMAIL 1 **Onderwerpregel: Verbeter vandaag nog uw ervaring met uw product of dienst! Hallo [Voornaam],

Als gewaardeerde klant van [Naam product/dienst] willen we je graag een aantal opwindende nieuwe opties aanbieden om je ervaring met ons te verbeteren. We hebben zorgvuldig een aantal producten/diensten of upgrades geselecteerd die volgens ons een perfecte aanvulling zijn op uw huidige aankoop.

Hier zijn een paar van onze aanbevelingen:

[Lijst met gratis producten/diensten of upgrades met beschrijving invoegen]

Deze toevoegingen zullen je ervaring met ons naar een hoger niveau tillen. Je kunt deze opties eenvoudig toevoegen aan je bestaande aankoop door op de onderstaande link te klikken.

[Voeg een knop met oproepen tot actie of een koppeling toe]

Hartelijk dank voor uw voortdurende ondersteuning en we hopen dat u geniet van de extra voordelen van deze producten/diensten of upgrades!

\handtekening]

E-MAIL 2 Onderwerpregel: Mis het niet! Speciale aanbieding voor gratis product/dienst of upgrade

Hallo!

Goed nieuws! Voor een beperkte tijd bieden we een speciale korting op het gratis product/dienst of de upgrade die we in onze laatste e-mail hebben voorgesteld. Dit is een uitstekende kans om te genieten van extra voordelen en functies tegen een nog betere waarde.

Wacht niet te lang! Dit aanbod is alleen beschikbaar voor de volgende periode. Hier is de link om het gratis product/de gratis dienst of de upgrade aan je bestaande aankoop toe te voegen:

[Voeg een Call-to-Action knop of link toe]

We geloven dat dit je ervaring met ons nog meer zal verbeteren en we willen niet dat je deze speciale kans mist. Bedankt dat je een gewaardeerde klant van ons bent!

\handtekening

8. Aanbevelings e-mail druppel campagne

Deel veel overeenkomsten met cross-sell/up-sell e-mail druppelcampagnes, aanbeveling e-mail druppelcampagnes kunnen worden gebruikt voor zowel leads als bestaande klanten.

Voor bestaande klanten moeten deze campagnes worden getriggerd wanneer een aankoop is gedaan en bestaan uit e-mails met zeer relevante product-/dienstaanbevelingen op basis van de aankoop.

Voor leads daarentegen kun je deze aanbevelingen baseren op producten die ze op je website hebben weergegeven en/of op hun verlanglijstje hebben gezet.

Met drip-campagnes voor aanbevelingsmails kun je conversies verhogen, maar je kunt leads en klanten ook het gevoel geven dat ze speciaal zijn omdat je gepersonaliseerde e-mails en aanbevelingen stuurt en anticipeert op hun behoeften in plaats van simpelweg je duurste of meest winstgevende product/dienst aan te bevelen.

Hier zijn sjablonen die je kunt gebruiken om je eigen aanbevelingsmails te maken:

EMAIL 1 **Onderwerp: Aanbevolen producten speciaal voor jou!

Hallo!

Bedankt voor je recente aankoop bij [Bedrijfsnaam]. We hopen dat u veel plezier beleeft aan uw product en willen u graag een aantal gerelateerde items aanbevelen waarvan we denken dat u ze geweldig zult vinden!

Bekijk onze collectie aanverwante producten. We bieden momenteel korting/promotie op deze items.

Shop nu en gebruik de code \ bij het afrekenen om je korting te ontvangen!

\handtekening

E-MAIL 2 Onderwerp: Bestsellers in Productcategorie

Hallo [Voornaam], We hopen dat u geniet van uw recente aankoop bij [Bedrijfsnaam]. Als gewaardeerde klant willen we u graag een aantal van onze bestsellers in de categorie [productcategorie] aanbevelen.

Onze favorieten zijn [product 1], [product 2], en [product 3]. Deze items zijn zeer goed beoordeeld door onze klanten en we denken dat jij ze ook geweldig zult vinden!

Vergeet niet dat we gratis verzending bieden op alle bestellingen boven de [bedrag].

Bedankt voor het kiezen van [Bedrijfsnaam]!

\handtekening

9. Uitschrijf e-mail druppel campagne

Als je ziet dat de relatie met een klant ten einde loopt, omdat hij zich heeft uitgeschreven of zich gewoon niet meer wil engageren, kun je een laatste poging doen om hem terug te winnen door middel van een afmeldings-e-mail druppelcampagne.

De campagne kan eenvoudig zijn, met een "het spijt ons dat u weggaat" boodschap als de belangrijkste focus van de eerste e-mail. Daarna moet je maximaal een tot twee follow-up e-mails sturen - een om feedback te verzamelen over de ervaring van de klant en wat je kunt verbeteren en een om hen eraan te herinneren dat ze zich altijd opnieuw kunnen abonneren.

OPTIE 1 Onderwerp: Het spijt ons dat u weggaat_ Hallo,

We hechten waarde aan je privacy en begrijpen dat te veel e-mails overweldigend kunnen zijn.

Volg ons op social media of kijk op onze blog voor updates. Bedankt voor je ondersteuning in het verleden en we hopen dat je op andere manieren verbinding met ons blijft houden.

\handtekening

OPTIE 2 Onderwerp: We horen graag je feedback_

Hallo,

We hebben gemerkt dat je je onlangs hebt uitgeschreven van onze lijst met e-mails en we wilden van deze gelegenheid gebruik maken om feedback te verzamelen over je ervaring met ons.

We begrijpen dat de behoeften van iedereen anders zijn, en we zouden graag willen weten wat we beter hadden kunnen doen om u betrokken te houden. Uw feedback is belangrijk voor ons en helpt ons om onze diensten voor toekomstige klanten te verbeteren.

Als u bereid bent om uw gedachten te delen, klik dan op de link hieronder om een korte enquête in te vullen. Het kost maar een paar minuten van je tijd en je feedback is volledig anoniem.

[Link naar enquête invoegen]

Bedankt voor uw tijd en aandacht.

\Handtekening

10. Educatieve e-mail druppelcampagne

Als het gaat om de must-dos van e-mailmarketing educatieve e-mail druppelcampagnes zijn er daar één van.

Met deze campagnes kunt u waardevolle informatie aanbieden aan abonnees en uzelf positioneren als een geloofwaardige en deskundige Business. Aangezien educatieve content mensen helpt problemen op te lossen door middel van advies, tips, how-tos, instructies, enz., bouwt het ook een sterke relatie op tussen uw bedrijf en de abonnees, waardoor de kans groter wordt dat ze bij u willen kopen.

Educatieve e-mail druppelcampagnes kunnen worden verzonden naar nieuwe klanten/gebruikers direct nadat ze zich hebben ingeschreven op uw lijst of naar bestaande klanten/gebruikers en leads wanneer u een nieuw product/dienst lanceert.

Een standaard educatieve druppel e-mailcampagne zou uit het volgende bestaan:

Een uitnodigingsmail voor een cursus, workshop, etc., die een overzicht geeft van de e-mails/content die je de komende dagen of weken zult versturen

E-mails gewijd aan elke fase van de cursus/workshop

Een afsluitende e-mail met een overzicht van alles wat aan bod is gekomen en een koppeling naar eenfeedback formulier om deelnemers aan te moedigen hun mening achter te laten

E-MAIL 1 Onderwerp: Doe mee met onze cursus/workshop en vergroot je kennis_

Hallo,

We nodigen je graag uit voor onze komende cursus/workshop! Dit programma voorziet je van de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je doelen te bereiken.

De komende dagen/weken sturen we je een reeks informatieve en boeiende e-mails over elke fase van de cursus/workshop. Hier volgt een kort overzicht van wat je van elke e-mail kunt verwachten:

[Voeg hier een kort overzicht van elke e-mail in]

Als de cursus/workshop voltooid is, sturen we je een afsluitende e-mail met een samenvatting van alles wat er aan bod is gekomen en een feedback formulier. We horen graag je gedachten en meningen, omdat die ons helpen toekomstige aanbiedingen te verbeteren.

Klik op deze link om je in te schrijven voor de cursus/workshop: [Link hier invoegen].

Hartelijk dank dat u [Naam instelling/organisatie] overweegt voor uw onderwijsbehoeften. We vinden het geweldig om samen met jou op deze leerreis te gaan!

\handtekening

E-MAIL 2 Onderwerp: \Fase 1: [Titel hier invoegen]_

Hallo [Voornaam],

We zijn verheugd om de eerste fase van onze cursus/workshop te beginnen en waardevolle informatie, tips en hulpmiddelen met je te delen die je zullen helpen om je doelen te bereiken.

In deze e-mail gaan we in op [Voeg hier kort Overzicht in]. Aan het eind van deze fase zul je een beter begrip hebben gekregen van [Voeg hier leerresultaten en aanvullende informatie in]

We kijken uit naar je deelname aan de cursus/workshop en naar je hulp bij het bereiken van je doelen.

\Handtekening

E-MAIL 3 Onderwerp: \Fase 2: [Titel hier invoegen]_

Hallo [Voornaam],

We hopen dat je de cursus/workshop tot nu toe leuk vindt. We zijn verheugd om jullie deelgenoot te maken van de tweede fase van onze cursus/workshop, die voortborduurt op de kennis en vaardigheden die in de eerste fase zijn opgedaan.

Deze e-mail gaat over [Voeg hier kort Overzicht in]. Aan het eind van deze fase zul je een beter begrip hebben gekregen van [voeg hier leerresultaten en aanvullende informatie in]

We waarderen je blijvende deelname aan de cursus/workshop en kijken ernaar uit om je te helpen je educatieve doelen te bereiken!

\handtekening

E-MAIL 4 Onderwerp: \Afsluiting en feedback_

Hallo,

Gefeliciteerd met het voltooien van onze cursus/workshop! We hopen dat de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan je zullen helpen om je doelen te bereiken.

Hier is een overzicht van alles wat je hebt geleerd. Laat je gedachten en meningen achter in een feedback formulier. Je feedback is waardevol en helpt ons toekomstige aanbiedingen te verbeteren.

Klik op deze link om feedback te geven: [Link hier invoegen]

Bedankt dat je voor [Naam instelling/organisatie] hebt gekozen voor je opleiding. We wensen je het allerbeste voor de toekomst!

\handtekening

11. Druppelcampagne e-mails na aankoop

Het sturen van een bedankmail na een aankoop is standaard. Maar dat betekent niet dat het genoeg is.

In plaats daarvan zou je na elke aankoop een drip e-mailcampagne moeten sturen om de bestelling/abonnement te bevestigen, klanten te bedanken, gegevens voor het bijhouden van de lijst op te sommen, feedback van klanten te verzamelen en aanbevelingen te doen.

En als je nog een stapje verder wilt gaan met je drip e-mailcampagne na de aankoop, kun je ook een uitnodiging voor je programma voor frequente kopers opnemen en tips om het meeste uit een product/abonnement te halen.

Op deze manier kunt u uw oude klanten aan u binden, waardering tonen, cross-sellen/up-sellen, feedback verzamelen, voorlichting geven en nog veel meer doen met slechts één druppelcampagne.

E-MAIL 1 **_Subject: Bedankt voor uw aankoop! Hallo [Voornaam],

Hartelijk dank voor het kiezen van [Naam Business] en voor uw recente aankoop!

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op. Ons team van de klantenservice staat altijd voor je klaar.

\Handtekening

E-MAIL 2 **_Subject: Uw bestelling is verzonden!

Hallo,

Verheug je - je bestelling is verzonden!

Hier zijn je bijhouden gegevens: [Voeg hier bijhouden van gegevens in]

\Handtekening

EMAIL 3 Subject: Uw bestelling is geleverd!

Hallo,

We hopen dat u veel plezier beleeft aan uw recente aankoop bij [Lijst van items van naam van Business]!

We horen graag uw feedback over uw ervaring - uw feedback is waardevol voor ons en helpt ons onze producten en diensten voor toekomstige klanten te verbeteren. Neem even de tijd om ons feedback formulier in te vullen:

[Voeg hier een koppeling naar het feedbackformulier in]

Hartelijk dank voor uw tijd en uw keuze voor [Naam van het Business]!

\Handtekening

12. Verleng e-mail druppel campagne

Als abonnementen handmatig verlengd moeten worden, kunnen druppelcampagnes handig zijn om de abonnee eraan te herinneren en hem of haar te betrekken bij het verlengingsproces.

Ze zijn ook een geweldige kans om klanten te up-sellen van gratis proefversies naar betaalde abonnementen of van basisabonnementen naar premium abonnementen.

Voor automatische verlengingen kun je e-mailwaarschuwingen sturen over de aankomende kosten voor hun account en contactinformatie voor klantenservice opnemen, evenals koppelingen naar het helpcentrum of pagina's met hulpmiddelen om de klantervaring zo soepel mogelijk te laten verlopen.

En naar abonnees die doorgaan met de verlengingen, stuur je een bedankmail en misschien een follow-up met een stimulans om vrienden en familie uit te nodigen om zich ook te abonneren.

E-MAIL 1 Onderwerp: Uw abonnement loopt binnenkort af-Upgrade nu voor meer voordelen!_

Hallo,

Uw abonnement op Product/Service Naam vervalt op [vervaldatum]. Laat uw toegang tot [Voordelen product/dienst] niet verlopen!

Om ervoor te zorgen dat u de beste waarde blijft ontvangen, bieden we u een exclusieve upgrade naar onze hogere abonnementen. Met het abonnement krijgt u nog meer voordelen, waaronder extra functies en voordelen.

Mis deze kans niet om uw [Product-/dienstnaam] ervaring te maximaliseren. Klik op de knop hieronder voor meer informatie en om je abonnement te upgraden.

[Voeg Upgrade Link toe]

Bedankt dat je een waardevolle abonnee bent. We kijken ernaar uit om u verder van dienst te zijn!

\handtekening

EMAIL 2 Onderwerp: Bedankt voor het verlengen van uw abonnement op [Naam product/dienst]_

Hallo [Voornaam],

Bedankt voor het verlengen van uw abonnement op [Naam product/dienst]. Wij waarderen uw vertrouwen en voortdurende ondersteuning!

Als trouwe abonnee zult u blijven genieten van [Voordelen product/dienst]. Als je vragen of feedback hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Wij waarderen uw business en kijken ernaar uit om u de best mogelijke \product-/dienstnaamº-ervaring te bieden!

\handtekening

E-MAIL 3 **Deel [Naam product/dienst] met je vrienden en familie en word beloond!

Hallo,

We hopen dat je veel plezier beleeft aan je abonnement op [Naam product/dienst]. Wist je dat je het kunt delen met je vrienden en familie en beloond wordt?

Voor elke persoon die je doorverwijst naar een abonnement op [Naam product/dienst], ontvang je een beloning/voordelen. Bovendien krijgen je vrienden en familie korting/gratis proefversie/andere voordelen als ze zich aanmelden.

Het is een win-winsituatie! Klik op de knop hieronder voor meer informatie en om een deel van de productiviteit met je netwerk te delen.

[Link invoegen]

Bedankt dat je een waardevolle abonnee bent. We waarderen je ondersteuning en kijken ernaar uit je te belonen voor het delen van [Naam product/dienst] met anderen!

\handtekening

7 sleutel stappen voor het uitvoeren van een e-mail druppel campagne

Achter elke e-mail druppelreeks zitten een aantal stappen die moeten worden Voltooid om de uitvoering ervan soepel te laten verlopen. De meest voorkomende stappen zijn de volgende:

1. Bepaal de target 🎯

Uw dripberichten voor e-mail zijn alleen effectief als ze in de juiste inboxen terechtkomen. Daarom is het bepalen en segmenteren van uw doelgroep de sleutel.

Zodra u dit hebt gedaan, kunt u het bericht specifiek op elk segment afstemmen en ook de juiste triggers gebruiken.

En nu we het toch over triggers hebben, zorg ervoor dat je bekend bent met zowel actie- als demografische triggers, waarbij de eerste dingen zijn zoals een abonnement, aankoop, downloaden, enzovoort, en de tweede iemands verjaardag, jubileum, locatie, enzovoort.

PRO TIP Bent u op zoek naar manieren om uw klanten beter te binden? De Sjabloon ChatGPT Prompts voor publiekssegmentatie door ClickUp kan u helpen gerichte campagnes te maken die de betrokkenheid en conversies zullen verhogen.

Maak eenvoudig gesegmenteerde campagnes, verzamel inzichten en gegevens om klanttypes te identificeren en genereer ideeën voor content en promoties om de betrokkenheid en conversies te verhogen met de Chat GPT Prompts for Audience Segmentation van ClickUp

2. Stel duidelijke doelen 🏁

Doelen stellen is niet alleen belangrijk om een richtingsgevoel te hebben, maar ook om het juiste segment met de juiste boodschap te kunnen targetten en later de resultaten te kunnen bijhouden.

Als het gaat om e-mail druppelcampagnes, kunnen deze doelen van alles zijn, van verwelkomen en informeren tot promoten, verkopen, enz.

PRO TIP Blijf op koers om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatische voortgang bijhouden met ClickUp Doelen .

3. Kies een platform dat marketingautomatisering mogelijk maakt 🦾

Omdat e-mails voor druppelcampagnes in wezen geautomatiseerde e-mails zijn, hebt u een platform nodig dat het aanmaken ervan vergemakkelijkt. ClickUp is een populaire alles-in-een software voor projectmanagement met geavanceerde functies die in staat zijn om routinetaken uit te voeren en zo je productiviteit te verhogen.

In ClickUp kunt u e-mails verzenden en ontvangen vanuit ClickUp op basis van aangepaste velden, verzendingen of gebeurtenissen rond Taken. Op deze manier is er geen handmatige invoer nodig van u of uw teamleden, zodat u zich kunt concentreren op niet-routinematige taken.

E-mails verzenden en ontvangen in ClickUp om e-mailbeheer te stroomlijnen

PRO TIP Integreer elk account van Gmail, Outlook, Office 365 of IMAP om e-mailcommunicatie te stroomlijnen - toegang tot en beheer van al uw e-mails op één plek.

4. Creëer de content van de e-mail 📝

Nu het belangrijkste: de content. Bij het opstellen van je e-mails moet je zorgvuldig de tekst, onderwerpregel, afbeeldingen, links en alle andere elementen kiezen waaruit je e-mail bestaat. Dit alles moet relevant, boeiend en aantrekkelijk zijn en de ontvangers overtuigen om de gewenste actie te ondernemen.

En omdat elk van je doelgroepsegmenten anders is, moet je verschillende e-mails of op zijn minst variaties op dezelfde content maken.

PRO TIP Bent u op zoek naar manieren om het meeste uit uw e-mailmarketingcampagnes te halen? De ChatGPT-prompts voor e-mailmarketing door ClickUp kan u helpen bij het brainstormen over ideeën voor effectieve onderwerpregels en content en bij het maken van boeiende en effectieve e-mails.

5. ClickUp verbinden met een app voor werkstroom automatisering 🧩

Verstuur uw e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp of integreer ClickUp met apps voor workflow automatisering om complexere drip e-mail campagnes af te handelen.

Bouw een geautomatiseerde en naadloze workflow door ClickUp te verbinden met een drip e-mailmarketingplatform zoals Drip met behulp van een workflow automation app zoals Maak en Zapier .

6. Test uw e-mailcampagne 🧑🏻‍🔬

De laatste stap die je moet voltooien voordat je een drip e-mailcampagne lanceert, is testen of alles er goed uitziet en goed werkt en of de e-mails zich goed aanpassen aan verschillende groottes van schermen.

Een geweldige oplossing voor het testen van e-mail wordt aangeboden door Mailtrap het platform voor het afleveren van e-mail dat alle e-mailgerelateerde behoeften op één plaats afhandelt.

Mailtrap's E-mail Testing is bedoeld voor het veilig inspecteren en debuggen van e-mails in staging-, dev- en QA-omgevingen en houdt geen risico in op het spammen van ontvangers met testmails.

De testoplossing beschikt over een bereik aan functies, waaronder e-mail previewing, analyse van HTML/CSS e-mail sjablonen, controle van spamscores, rapportage van blacklists en nog veel meer om ervoor te zorgen dat uw e-mails eruit zien zoals gepland en niet als spam worden gemarkeerd.

Wat zijn de stappen om te beginnen met het inspecteren en debuggen met Mailtrap E-mail Testing?

Maak eerst een Mailtrap account en zoek het speciale e-mailadres van de virtuele inbox van Email Testing waar u een testmail naartoe wilt sturen.

Controleer en inspecteer je e-mails met Mailtrap voordat je ze naar je klanten stuurt

7. Resultaten bijhouden en analyseren 📈

Uw e-mail druppelcampagne is gelanceerd en nu is het tijd om te rusten, toch? Nou, niet helemaal!

Om te weten of alle moeite die u in een campagne hebt gestoken de moeite waard was, moet u de prestaties vergelijken met de doelen die u hebt ingesteld.

Deze prestaties worden gemeten door te kijken naar statistieken zoals open rates, click-through rates en conversiepercentages. En als deze op een onbevredigend niveau liggen, is het tijd om na te denken over welke e-mailelementen u moet aanpassen en misschien ook uw doelgroepsegmenten te bekijken om te zien of ze opnieuw moeten worden gedaan.

Bonus: Emailmarketing software !

Personaliseer communicatie, voed Leads en bespaar middelen met sjablonen voor druppelcampagnes

Nu u boordevol nieuwe kennis zit over voorbeelden en sjablonen voor druppelcampagnes via e-mail, is het tijd om te werken aan uw eigen campagnesjabloon e-mailmarketingstrategie en maak je eigen campagne.

Gebruik de bovenstaande sjablonen voor druppel-e-mails om sneller van start te gaan en gebruik ClickUp om u te helpen de stress weg te nemen van marketingcampagnebeheer . Het is gebouwd met honderden geavanceerde en aanpasbare functies om je werk te helpen plannen, bijhouden, beheren en controleren en de samenwerking tussen teams te verbeteren, marketingmiddelen te beheren effectief en stroomlijn al uw e-mailmarketingprocessen.

En vergeet natuurlijk niet om tests uit te voeren met Mailtrap om ervoor te zorgen dat er geen kleine of grote fouten in de inhoud of koppelingen zijn achtergebleven en dat uw druppel-e-mails er indrukwekkend uitzien, van de onderwerpregels tot de content, ongeacht het apparaat of de client waarop ze worden weergegeven. ---

Gastschrijver:_

dzenana Kajtaz_ is Technical Content Writer bij Mailtrap met jarenlange ervaring als schrijver, editor en content marketeer. Ze is gespecialiseerd in technische onderwerpen, maar maakt ook graag leuke en boeiende content voor andere niches._