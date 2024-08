Wat is marketingcampagnebeheer (met voorbeelden en sjablonen)

"Doe het gewoon

In 1988 bedacht een pas opgericht reclamebureau deze slogan voor zijn eerste klant, een klein sportkledingbedrijf uit Oregon genaamd Nike. Verrassing, verrassing: de marketingcampagne was meteen een schot in de roos.

De zin is zeker pakkend, maar dat is niet de enige reden waarom de advertentiecampagne een succes was. Het bureau had de timing ook goed.

Het is duidelijk dat marketingcampagnebeheer belangrijk is, maar het kan ontmoedigend aanvoelen voor bureaus. Hoe balanceer je campagnes tussen verschillende klanten? Hoe houd je controle over campagnes zonder dat je inhouse bent?

Geen probleem!

In deze gids voor marketingcampagnebeheer behandelen we alles wat je moet weten om van begin tot eind succesvolle campagnes voor je klanten uit te voeren.

Wat is marketingcampagnebeheer?

Marketingcampagnebeheer is het proces van plannen, uitvoeren en controleren van strategische marketinginspanningen. Het omvat alle taken die nodig zijn voor het organiseren, lanceren en evalueren van een marketingcampagne gedurende de hele levenscyclus, van strategie tot en met kickoff tot post-mortem .

Als je in een agentschap marketingcampagnes voor klanten beheert, ben je waarschijnlijk verantwoordelijk voor zaken als:

Het definiëren vanmarketingstrategie* Marktonderzoek uitvoeren om de doelgroep te kennen

Klanten helpen bij het bepalen en beheren van hun marketingbudget

Een contentkalender opstellen en beheren

De naamsbekendheid van je klanten versterken via content ensociale-mediamarketing* Visueel verbluffende afbeeldingen en video's maken die de boodschap van uw klanten overbrengen voor advertenties

Belangrijkste elementen Marketing Campagne Management Planning

Als onderdeel van marketingprojectbeheer u moet alle componenten definiëren die de marketingcampagne van uw klant nodig heeft om te slagen.

Hier zijn zes belangrijke elementen waarop u zich moet richten wanneer het plannen van marketingcampagnes voor klanten:

Doelgroep: Wie wilt u benaderen? Het doelpubliek van uw klant bepaalt welke boodschappen weerklank zullen vinden, welke kanalen u moet gebruiken en welke kanalen u moet gebruiken dat publiek te bereiken en de contentformaten die het specifieke publiek het meest gebruikt. Marketingdoelen en OKR's: Waarom voer je een campagne? Duidelijke doelstellingen houden je team verantwoordelijk terwijl ze aan klantprojecten werken. En met goed gedefinieerde OKR's heb je een manier om de voortgang van je team naar die doelen te volgen. Deze statistieken houden zowel je team als je klanten op de hoogte van wat je doet, waarom je het doet en hoe effectief je inspanningen zijn. Budget: Het marketingcampagnebudget van je klant stelt een concrete limiet op hoeveel jij of je klant aan dit specifieke initiatief kunnen uitgeven. Hoewel je niet wilt dat het budget van de klant de creativiteit de kop indrukt, kun je het bedrag gebruiken om te meten of de ideeën van je team voor de campagne haalbaar zijn. Marketingactiviteiten: Welke soort campagne ga je voor je klant opzetten? Deze vraag is essentieel voor het uitzoeken vantoewijzing van middelenverwachtte leveren prestatiesen tijdschema's. Voor een televisiecommercial zijn veel meer middelen nodig dan voor een e-mailnieuwsbriefcampagne. Het type marketingcampagne dat je uitvoert, hangt ook af van de kanalen die je gebruikt om de doelgroep van je klant te bereiken. Als je bijvoorbeeldgen Z wilt aansprekenzijn sociale-mediamarketingcampagnes op korte videoplatforms zoals TikTok de juiste manier. Tijdlijn: Hoe lang duurt het plannen en uitvoeren van de campagne van uw klant en wanneer is uw boodschap het meest effectief? Stel een begin- en einddatum voor je campagne vast en plan de juiste mijlpalen op een tijdlijn . Als je in de VS reclame maakt voor een terug-naar-school-uitverkoop, wil je de campagne waarschijnlijk van eind juli tot half augustus laten lopen. De planning moet uiterlijk in juni beginnen, alle producten moeten half juli klaar zijn en je evalueert de resultaten van de campagne in september. Team: Net als de Avengers moet je een dreamteam samenstellen van medewerkers in je bureau (tekstschrijvers, ontwerpers, noem maar op) die elke to-do op de takenlijst van je marketingcampagne aankunnen. Houd bij het samenstellen van je groep rekening met de vaardigheden van de teamleden en hun beschikbaarheid.

Bonus:_ Brand Management Software & AI Marketingtools

7 stappen naar marketingcampagnebeheer met een hoge impact

Om te laten zien hoe marketingcampagnebeheer in de praktijk werkt, stellen we ons voor dat u een marketingmanager bent bij een sociale media marketingbureau. Je klant is MySkinDoc, een groeiende startup; het product is een telegezondheidsapp die op afstand gelicentieerde dermatologen in contact brengt met patiënten. De klant heeft je ingehuurd om een (hopelijk virale) social media campagne te voeren die hun naamsbekendheid vergroot .

Laten we uw marketingcampagnebeheerstrategie opsplitsen in zeven uitvoerbare stappen.

1. Begrijp uw doelgroep 🙋

Het succes van een campagne hangt af van hoe goed deze aanslaat bij de doelgroep van het merk. Als agentschap moet je onderzoek doen naar de belangrijkste klanten van je klant voordat je begint met het maken van een campagne.

Stel deze vragen om in de hoofden van de doelgroep te kruipen en hen effectiever te benaderen:

Wie profiteert het meest van het product of de dienst van je klant?

Wat zijn de wensen, interesses en gedragingen van de doelgroep?

Wat zijn de pijnpunten van het publiek en hoe kan uw klant deze oplossen?

Waar in de marketingtrechter bevindt de ontvanger van deze campagne zich: bovenaan (bekendheid), in het midden (overweging) of onderaan (aankoop)?

Om deze vragen te beantwoorden, zullen jij en je team waarschijnlijk wat marktonderzoek en doelgroepsegmentatie moeten doen. Vraag de klant of hij buyer personas of ideale klantprofielen hebben die ze kunnen delen om dit onderzoek aan te vullen.

Klantonderzoeken van de klant helpen je ook om hun doelgroep en behoeften te begrijpen, wat het beheerproces van je marketingcampagnes ten goede komt.

Voorbeeld antwoorden: Mensen die zich zouden aanmelden voor MySkinDoc:

Mensen met huidproblemen die niet persoonlijk naar een dermatoloog kunnen of willen gaan

Willen een heldere, gezonde huid en gebruiken sociale media om merken te volgen die relevant zijn voor hun interesses

Zijn mogelijk zelfbewust over hun uiterlijk en onzeker over hun opties buiten het persoonlijk bezoeken van een arts; MySkinDoc kan hen op afstand in contact brengen met een dermatoloog, zonder oordeel

Zijn op dit punt nog steeds top-funnel en worden zich bewust van MySkinDoc; je wilt dat ze ervoor kiezen om verbonden te blijven met je klant door op die "Volg"-knop te drukken

2. Stel specifieke doelen en campagnetypes 🎯

Wat wil de klant bereiken met deze campagne en welk type campagne past het beste bij dat doel?

Klanten hebben meestal een algemeen idee van hun doelen en hoe ze denken dat de campagne eruit moet zien. Het is jouw taak om specifiek te worden, zodat er geen verrassingen zijn over wat er wordt geleverd. Overweeg deze lijst met mogelijke marketingcampagnedoelstellingen en soorten marketingcampagnes:

Inschrijvingen voor gratis proefabonnementen verhogen: Betaalde advertenties in sociale media uitvoeren die gericht zijn op potentiële klanten op LinkedIn en Twitter

Betaalde advertenties in sociale media uitvoeren die gericht zijn op potentiële klanten op LinkedIn en Twitter Succesvol een nieuw product lanceren feature: Maak frisse, opwindende landingspagina's en stel persberichten op voor publicatie op Hacker News

feature: Maak frisse, opwindende landingspagina's en stel persberichten op voor publicatie op Hacker News Verkoop stimuleren : Voer een e-mailmarketingcampagne uit die mensen binnen 24 uur na het verlaten van uw website herinnert aan hun achtergelaten winkelwagentje

: Voer een e-mailmarketingcampagne uit die mensen binnen 24 uur na het verlaten van uw website herinnert aan hun achtergelaten winkelwagentje Verhoog websiteverkeer en verbeter het organische bereik: Maak een serie SEO-lijstartikelen die aan het eind van het jaar op pagina 1 van de zoekmachineresultaten staan met "beste product/software/tool"-lijstartikelen.

Voorbeeld: Laten we teruggaan naar ons MySkinDoc voorbeeld. Het is een vrij nieuw product, dus het team van het bedrijf wil de naamsbekendheid vergroten via een reeks betaalde advertenties op Twitter, Instagram en TikTok. Je bent van plan om de aandacht van social media-gebruikers te trekken door "voor" en "na" foto's en video's van echte MySkinDoc-gebruikers te laten zien.

3. Stel statistieken op om succes te meten 🔢

Als u eenmaal weet wat de marketingcampagne van uw klant moet bereiken, kunt u beslissen hoe u de effectiviteit van de campagne gaat evalueren. Marketing KPI's moeten direct gekoppeld zijn aan hoe goed de marketingcampagne de doelstellingen van de klant bereikt die je in stap 2 hebt gedefinieerd.

Breng al je werk samen in een overzicht op hoog niveau met Dashboards

Enkele voorbeelden van marketingcijfers die je kunt gebruiken om succes te meten op basis van de doelen van je klant zijn:

Voor het lanceren van nieuwe producten en het genereren van inkomsten: Conversiepercentages, doorklikpercentages voor e-mails, gekwalificeerde leads, nieuwe inschrijvingen, upsells, ROI

Conversiepercentages, doorklikpercentages voor e-mails, gekwalificeerde leads, nieuwe inschrijvingen, upsells, ROI Voor het genereren van verkeer: Trefwoordrangschikking, domeinautoriteit, organisch zoekverkeer, totaal aantal pageviews, unieke paginabezoekers, bouncepercentage, de kosten voor pay-per-click campagnes

Trefwoordrangschikking, domeinautoriteit, organisch zoekverkeer, totaal aantal pageviews, unieke paginabezoekers, bouncepercentage, de kosten voor pay-per-click campagnes Voor naamsbekendheid: sentiment onder gebruikers, statistieken over sociale-mediabetrokkenheid, views op YouTube, vermeldingen op sociale media of in de pers, zoekvolume voor merkzoekwoorden

sentiment onder gebruikers, statistieken over sociale-mediabetrokkenheid, views op YouTube, vermeldingen op sociale media of in de pers, zoekvolume voor merkzoekwoorden Voor evenementen: Totaal aantal inschrijvingen of kaartverkoop, totale opkomst, gekwalificeerde leads, het percentage klantenwerving

Voorbeeld: Verhoog het aantal volgers en betrokkenheid bij sociale media met 100% bij alle kanalen (Twitter-impressies en -aantekeningen, Instagram en TikTok-likes en -commentaar).

4. Identificeer uw beschikbare bronnen ✔️

Bepaal bij het plannen van de marketingcampagne van uw klant welke mensen bij uw bureau de vaardigheden en beschikbaarheid hebben voor de uit te voeren taken. Vervolgens moet uw marketingcampagnebeheerstrategie deze mensen voorzien van tijdlijnen en deadlines om het project op schema te houden.

Bepaal samen met de teamleden welke tools of apparatuur u nodig hebt voor uw campagnes, zoals tools voor marketingautomatisering en toegang tot het CRM en Google Analytics van uw klant. Geweldig campagnebeheersoftware zoals ClickUp helpt u bij het bijhouden van al uw campagnes en hun takenlijsten, zodat uw team elke deadline haalt.

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie er voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om bronnen opnieuw toe te wijzen

Zorg ervoor dat u ook rekening houdt met het toegewezen marketingcampagnebudget van uw klant, zodat u niet te veel resources gebruikt.

Voorbeeld: Je wijst drie sociale mediamarketingmanagers toe aan dit project, Sam, Lydia en Marco. Elke persoon heeft ervaring met het runnen van campagnes op respectievelijk Twitter, Instagram en TikTok. Je maakt middelen in Canva en Final Cut Pro en plant berichten via Hootsuite. Het budget voor deze campagne is $15.000.

5. Plan je campagneproject op een tijdlijn 📅

Maak een inhoudsopgave om mijlpalen te verduidelijken en verwachtingen tussen uw bureau en uw klanten te beheren. U of uw marketingcampagnemanager kan eigenaar zijn van de inhoudskalender in een eenvoudige spreadsheet of, nog beter, in een samenwerkingsverband tools voor projectbeheer zoals ClickUp.

Gebruik de ClickUp Home kalenderweergave om taken te maken, vergaderingen toe te voegen of tegelijkertijd uw takenlijst te controleren

Voorbeeld: Uw campagne voor MySkinDoc bestaat uit social media copy en assets voor marketing op Twitter, TikTok en Instagram:

De Twitter-, TikTok- en Instagram-campagnes voor MySkinDoc lopen van 1 oktober tot 31 december

Uw bureau stelt alle deliverables ten minste twee weken voor de vervaldatum op en het marketingteam van MySkinDoc geeft binnen een week na levering feedback of goedkeuring

Jouw team plant elke social media post in Sprout Social, volgens hun best practices voorde beste tijd om te posten op elk platform* Je brengt je deadlines voor elk actie-item in kaart op een inhoudskalender en wijst het toe aan de verantwoordelijke partij, bijv. Sam om Twitter-copy op te stellen voor 9 september, Marco om TikToks te filmen en bewerken voor 14 september, enz.

6. Voer je plan uit 🏃

Het plannen van een marketingcampagne is als het klaarmaken van een raket voor de lancering: ervoor zorgen dat hij genoeg brandstof en de juiste astronauten aan boord heeft. Uw campagne uitvoeren is de "take off"-knop indrukken en ervoor zorgen dat de raket op koers blijft en naar de maan schiet!

Om in dit stadium de vaart erin te houden, controleer je de teamleden om er zeker van te zijn dat ze de deliverables op tijd maken. Moedig iedereen aan om zich aan het uitgestippelde plan te houden, maar wees voorbereid op onverwachte verstoringen, zoals klanten die de reikwijdte van het project halverwege veranderen. Anders kan je campagneraket uit het niets neerstorten!

Zet opmerkingen om in ClickUp taken of wijs ze toe om gedachten direct om te zetten in actie-items

Communiceer regelmatig met uw klant om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden -inclusief uw marketingcampagnemanager- op één lijn zitten wat betreft verwachtingen en eventuele gevolgen voor deadlines. Pas het tijdschema en de deliverables van uw campagne alleen aan als dat absoluut noodzakelijk is. Onthoud dat vertragingen het moeilijk maken om campagnes binnen het budget te houden en vaak leiden tot scope creep .

Voorbeeld: Je team doet het geweldig. Ze hebben elke deadline gehaald en MySkinDoc heeft al uw concepten goedgekeurd zonder enige feedback. Maar Sam heeft in het weekend een skiongeluk gehad en is nu de rest van jullie marketingcampagne afwezig.

Je zult een nieuw teamlid moeten vinden die het beheer van de Twitter-campagne kan overnemen. Gelukkig is Po beschikbaar om te helpen met verschillende sociale mediaplatforms. Omdat hij nieuw is op het account, slaan zijn eerste paar berichten de plank mis als het gaat om het aanspreken van de doelgroep van MySkinDoc. De klant geeft feedback en de daaropvolgende revisies en het uiteindelijke goedkeuringsproces zorgen voor vertragingen in je Twitter posting schema.

Bekijk je werklast aan de hand van de taken die nog op je kritiek pad met één toggle in ClickUp!

Er zijn een paar manieren om al deze onverwachte verstoringen voor te zijn. Ten eerste, breng uw klant onmiddellijk op de hoogte van Sam's situatie.

Vraag om hun geduld terwijl Po de kneepjes van het vak leert. Pas je tijdlijn en contentkalender aan zodat hij de tijd krijgt die hij nodig heeft om goed ingewerkt te zijn bij het account. Vraag tot slot Lydia en Marco om Po een handje te helpen zodat hij de behoeften van MySkinDoc zo snel mogelijk beter begrijpt.

7. KPI's bewaken 📈

Gebruik de KPI's die u al in stap 3 hebt gedefinieerd om de campagneprestaties te evalueren.

Als je campagne het niet zo goed doet als verwacht, moet je de cijfers omhoog gooien!

Brainstorm intern over hoe je je statistieken een boost kunt geven. Misschien had de Instagram-advertentie een kleurrijkere afbeelding nodig, of moest het onderschrift worden ingekort. Houd je klanten op de hoogte van het campagnemanagementproces en vraag hun goedkeuring voor eventuele verschuivingen in de marketingstrategie of deadlines.

Brainstorm ideeën en teken een vrije-vorm Mindmap in lege modus in ClickUp

Voorbeeld: Aan het begin van uw campagne had het Twitter-account van MySkinDoc slechts 30 volgers. Het doel was om het aantal volgers elke maand te verdubbelen. In oktober kreeg het account 40 volgers, waarmee uw doel werd overtroffen, maar in november kreeg het account slechts 50 volgers. Hoe kun je ervoor zorgen dat je in december van 120 naar 240 volgers gaat?

Weggeefacties zijn een geweldige manier om de betrokkenheid op Twitter te vergroten. Je vraagt MySkinDoc of ze een promotionele giveaway kunnen doen, waarbij ze een gratis consult met een van de dermatologen van hun platform schenken aan een gelukkige Twitter-volger. De klant gaat akkoord en Po gaat aan de slag om deze giveaway op Twitter te promoten.

Al snel krijgt het Twitter-account volgers die geïnteresseerd zijn in dit gratis consult. Zelfs als ze na afloop van de campagne niet meer volgen, heb je ervoor gezorgd dat je je KPI's hebt behaald en dat je de rest van december mensen bereikt die direct tot de doelgroep van MySkinDoc behoren.

De voordelen van het echt goed beheren van marketingcampagnes

Elke marketing agentschap een leider kan je vertellen dat een campagne veel bewegende delen heeft. Er werken mensen op verschillende afdelingen om te maken . En er zijn meerdere deadlines die moeten worden gevolgd terwijl klanten op de hoogte moeten worden gehouden van de voortgang. Laten we zeggen dat de lijst nog langer is.

Maar het doel is om al deze bewegende delen voorspelbaarder te maken. Met marketingcampagnebeheer kunnen de teamleden van uw agentschap ademhalen omdat ze het weten:

Wat hun verantwoordelijkheden zijn

Wanneer ze hun producten moeten afleveren

Waar ze feedback van klanten kunnen vinden

TL;DR? Marketingcampagnebeheer stelt de teamleden van uw bureau in staat om de campagne op tijd af te leveren en de doelen van uw klant te bereiken, terwijl uw bureau ook wordt gepositioneerd als een strategische partner in plaats van als de zoveelste verkoper.

Doelstellingen op hoog niveau maken met Doelen in ClickUp en ze vervolgens opsplitsen in kleinere Doelen om uw voortgang bij te houden

Klanten willen marketingcampagnes van hoge kwaliteit die op tijd aankomen en tastbare resultaten opleveren. Hoewel effectief marketingcampagnebeheer deze resultaten niet garandeert, maakt het ze wel haalbaarder.

Goed campagnebeheer bij uw bureau kan er als volgt uitzien:

Accountleiders controleren de voortgang van projecten om ervoor te zorgen dat de teamleden van het bureau de deadlines halen. Tegelijkertijd geven ze feedback van klanten door aan teamleden om ervoor te zorgen dat de deliverables van hoge kwaliteit zijn.

De teamleden kennen allemaal de aan hen toegewezen taken en deadlines, wat het voor hen gemakkelijker maakt om al hun to-do's op tijd af te krijgen.

Je klanten weten wat ze van jou kunnen verwachten en, op hun beurt, wat er van hen wordt verwacht, d.w.z. feedback geven op specifieke data.

Effectieve marketingcampagnes zorgen simpelweg voor de resultaten die je klanten willen, waardoor ze tevreden blijven. En tevreden klanten zullen eerder terugkerende partners zijn. U wilt gelijktijdig succes, zodat ze de boodschap verspreiden over het vermogen van uw bureau om dingen snel en succesvol gedaan te krijgen.

Een goede marketingcampagne bouwt het merk en de inkomsten van uw klant op, maar een goed beheerde marketingcampagne bouwt die van uw bureau op!

Aan de andere kant kunnen slecht beheerde marketingcampagnes rampzalige gevolgen hebben voor zowel uw klanten als het merk van uw bureau. Zie Burger King's Internationale Vrouwendag tweet of die ene Kendall Jenner Pepsi-advertentie ...zeker niet het soort marketingcampagne dat u wilt dat prospects associëren met uw agentschap!

Sjablonen voor marketingcampagnebeheer

Wie houdt er niet van een goede sjabloon? Wij in ieder geval wel. Ze maken het leven zoveel makkelijker omdat je niet een heel systeem of document vanaf nul hoeft te ontwerpen.

Of je nu marketing doet voor één merk of voor 12, bekijk zes van onze favoriete (gratis!) sjablonen die je kunnen helpen al uw marketingprojecten te beheren .

1. ClickUp Campagne- en promotiebeheersjabloon

Deze sjabloon biedt een end-to-end workflow, van de ontvangst van aanvragen tot de planning en uitvoering van campagnes

De ClickUp Campagne- en promotiebeheersjabloon is een alles-in-één hulpmiddel voor elke marketingcampagnemanager of belanghebbenden in marketingteams.

Deze sjabloon wordt geleverd met meerdere Klikweergave om u te helpen uw marketingcampagnes vanuit verschillende invalshoeken te visualiseren en te plannen:

Product Launch Campaign: Overzichtelijke checklist van alle taken, gegroepeerd per campagnefase

Overzichtelijke checklist van alle taken, gegroepeerd per campagnefase Social Media Team Tracker: Verdeelt social media-taken in actiepunten, geordend op welk team verantwoordelijk is. Identificeert het type content dat moet worden afgeleverd en de relevante sociale-mediakanalen

Verdeelt social media-taken in actiepunten, geordend op welk team verantwoordelijk is. Identificeert het type content dat moet worden afgeleverd en de relevante sociale-mediakanalen Marketingfase: Scheidt taken per fase in een Kanban-bord

Scheidt taken per fase in een Kanban-bord Kalender: Plan al uwmarketingtaken op een kalender zodat u gemakkelijk kunt zien wat de volgende is

Plan al uwmarketingtaken op een kalender zodat u gemakkelijk kunt zien wat de volgende is Verwijzingen: Slaat uw need-to-know opmarketingmiddelenzoals uw marketingvoorstel,merkrichtlijnenen productinformatie, inClickUp Documenten *Budget Tracker: Toont het toegewezen budget van elke to-do, zodat u altijd onder het budget blijft Sjabloon toevoegen ### 2. ClickUp Campagne- en promotiemanagement Lijstweergave-sjabloon

Gebruik de lijstweergave in de ClickUp Campagne- en promotiebeheersjabloon om eenvoudig budgetten en andere aanbiedingen bij te houden belangrijke marketinganalyses .

Met dezelfde ClickUp Campagne- en promotiemanagementsjabloon kunt u uw lijstweergave bewerken om belangrijke aspecten van uw campagne, zoals doelstellingen, doelgroep, budget, uitgaven en projectstatus, in detail weer te geven.

U hoeft marketingteams niet meer lastig te vallen voor updates of diep te graven naar KPI's. Deze sjabloon voor het bijhouden van campagnes helpt u:

Al uw campagnes en hun conversiecijfers in één keer te zien, waarbij u kunt kiezen welke specifieke KPI's u wilt volgen met aanpasbare gegevensvelden

Uw campagnewerkstromen visualiseren op meerdere weergaven (dit voorbeeld gebruikt de lijstweergave )

Op schema blijven en deadlines beheren met aanpasbare start- en vervaldatumvelden Sjabloon toevoegen ### 3. ClickUp Campagne- en promotiemanagement Kanban Weergave Sjabloon

Gebruik deze Kanban-weergave in de campagne- en promotiebeheersjabloon om je campagnes efficiënt te organiseren

Nogmaals, binnen dezelfde ClickUp Campagne- en promotiebeheertemplate kunt u de Kanban-weergave gebruiken als een volledig nieuwe sjabloon om uw campagnes te volgen en te beheren.

Deze weergave is ideaal voor het beheer van sociale mediacampagnes omdat u belanghebbenden en andere projectwatchers een overzicht in vogelvlucht geeft van de status van elk bedrijfsmiddel, bericht of stuk inhoud voor de sociale campagne. Sjabloon toevoegen

4. ClickUp Campagne Briefing Sjabloon

Bouw elke stap van uw campagnewerkstroom in dit sjabloon in ClickUp Docs

Moet u uw campagnes beknopt samenvatten, vooral om goedkeuring van de klant te krijgen?

Zorg ervoor dat u en uw klanten op één lijn zitten met de ClickUp Campagne Briefing Sjabloon dat u helpt om doelstellingen te schetsen en een voorstel op te stellen voor een marketingcampagne in een eenvoudig beknopt document.

Deze sjabloon begeleidt u bij het één voor één definiëren van de volgende essentiële marketingcampagnecomponenten:

Campagneoverzicht

Doelmarkt (inclusiefsjablonen gebruikerspersona)

Voorgesteld budget

Belangrijke data

Marketinginspanningen, -materialen (ook wel activa of deliverables genoemd)

Referenties (links naar relevante marketingbronnen, bijv. merkrichtlijnen, lijst met concurrenten, inloggegevens, etc.)

Samenvatting en goedkeuring Sjabloon toevoegen ### 5. ClickUp Creatief beknopt document sjabloon

Deze sjabloon stemt productieteams en belanghebbenden op elkaar af om creatieve projecten te leveren door de algemene strategie en de belangrijkste elementen te schetsen ClickUp's creatieve instructiesjabloon geeft een kort en bondig overzicht van waar uw campagne over gaat. Perfect om u en uw klant te helpen bij het afstemmen van basisdetails en tijdlijnen. Dit is een must voor marketingteams.

Dit is wat er inbegrepen is:

Campagneoverzicht : Schets de doelen, mijlpalen, het budget en de doelgroep van je campagne

: Schets de doelen, mijlpalen, het budget en de doelgroep van je campagne Creatieve briefings : Leg uit hoe je de boodschap, oproepen tot actie en deliverables van je campagne definieert

: Leg uit hoe je de boodschap, oproepen tot actie en deliverables van je campagne definieert Video briefings: Plan je videoproductie met een storyboard, opnamelijst en opnameschema

Bekijk deze_ creatieve korte voorbeelden voor inspiratie! Sjabloon toevoegen

6. ClickUp Campagne Kalender Sjabloon

Zorg ervoor dat je team georganiseerd blijft met je verschillende campagnes in een enkele, deelbare ruimte

De ClickUp Campagne Kalender Sjabloon helpt uw team georganiseerd te blijven terwijl het al zijn marketingcampagnes beheert. Deze kalender geeft u een overzicht van al uw actieve campagnes door ze in kaart te brengen, waardoor u op hoog niveau strategische planning en stelt u in staat om:

Uw campagnes uitzetten op een evenementenkalender, weer te geven per dag, 4 dagen, week of maand

Uw campagnes naast elkaar op een tijdlijn bekijken om te begrijpen hoe uw campagnes elkaar overlappen. Slepen en neerzetten om de start- en einddatum of duur van campagnes aan te passen

Laat actiepunten zien die uw onmiddellijke aandacht nodig hebben via de rechterzijbalk, die alle ongeplande en achterstallige taken weergeeft

Maak een lijst van al uw campagnes en groepeer ze op duur om onderscheid te maken tussen uw eenmalige, kortlopende en langlopende campagnes

Bekijk de huidige status van al uw campagnes zodat marketingcampagne managers hun voortgang kunnen aanpassen door tussen kolommen te slepen op een visueel Kanban-bord Sjabloon toevoegen ## Optimaliseer het beheer van uw marketingcampagnes met ClickUp

Niet elke marketingcampagne kan "easy, breezy, beautiful" zijn zoals Covergirl, maar wij kunnen je een stap dichter bij dat brengen. 😉

ClickUp is een alles-in-één tool voor campagnebeheer die bureaus en marketingteams helpt om de samenwerking met klanten aan marketingcampagnes van begin tot eind te stroomlijnen.

Dit zijn slechts enkele van de manieren waarop ClickUp u helpt om minder tijd te organiseren en meer tijd te doen te besteden: