10 Marketing Analytics Software Tools in 2024

In dit tijdperk van digitale innovatie is de rol van marketinganalyse nog nooit zo belangrijk geweest voor marketingteams. Achter elke succesvolle marketingcampagne schuilen veel analyses die waardevolle inzichten opleveren die beslissingen stimuleren en groei bevorderen.

Het navigeren door de enorme wereld van marketinggegevens kan echter overweldigend zijn voor marketingteams, vooral zonder de beste tools voor marketinganalyse om te helpen. Dat is waar deze 10 toonaangevende marketinganalysetools om de hoek komen kijken, klaar om ruwe marketinggegevens om te zetten in bruikbare informatie.

In deze gids belichten we de beste tools voor marketinganalyse die marketeers kracht geven!

Bij het kiezen van de beste tools voor marketinganalyse voor uw business moet u zich laten leiden door een aantal sleutel factoren besluitvormingsproces . Door deze aspecten prioriteit te geven in uw zoektocht naar tools voor marketinganalyse, kunt u de tool vinden die perfect aansluit bij uw behoeften marketingdoelen .

Mogelijkheden voor gegevensintegratie: Ga op zoek naar tools voor marketinganalyse die naadloos integreren met verschillende databronnen voor marketing, zoals al uw marketingkanalen en sociale mediaplatforms, websiteanalyse, tools voor e-mailmarketinganalyse en andere toolssystemen voor het beheer van klantrelaties (CRM). Dit zorgt voor een uitgebreide weergave van uw marketinginspanningen en maakt datagestuurde besluitvorming mogelijk

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Beste voor marketing projectanalyse

ClickUp's zeer aanpasbare platform maakt het uiterst handig voor marketingmanagers om het te integreren met de juiste marketinganalysetools om de volgende zaken bij te houden marketingcampagnes projecten en initiatieven op schaal.

Dit alles-in-één productiviteitsplatform is een favoriete analysetool voor marketing teams omdat het gemakkelijk kan worden ontworpen om multifunctionele teams te ondersteunen. Enkele opmerkelijke functies zoals ClickUp Dashboards en de integraties van het platform met belangrijke analysetools helpen marketing te verbeteren werkstromen aanzienlijk.

ClickUp beste functies

Met ClickUp kunt u dynamischedashboards voor projecten die ook dienst doen als rapportage- en Taakmanager. Bewerk taken, voeg aantekeningen toe en communiceer over een project, allemaal op één plek

ClickUp integreert gemakkelijk met verschillende relevante analysetools en helpt bij het stroomlijnen van al uw processen in één gemakkelijk te navigeren workstroom

Toegang tot duizenden aanpasbare sjablonen die u kunt gebruiken om uw campagnerapporten snel en naadloos te analyseren (bekijk dezeQBR sjablonen!)

Met de functie Whiteboard kunnen marketingmanagers hun strategie visueel in kaart brengen

Teams en individuele personen zijn in staat om hunmarketingkalender met de functie Weergave van de kalender van ClickUp

ClickUp limieten

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

Steile leercurve vanwege het grote bereik aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen beschikbaar

Aangepaste prijzen beschikbaar ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Tableau

via Tableau

Beste voor het visualiseren van gegevens

Tableau is een business intelligence-platform dat organisaties helpt om hun marketinggegevens te visualiseren en te begrijpen om zo klantbetrokkenheid met hoge conversie te implementeren.

Deze software voor visuele analyse is gericht op het verbeteren van de werkstroom van analyses en het toegankelijker maken van informatie voor relevante belanghebbenden via visualisatie.

Tableau beste functies

Marketinggegevensbeheer en geïntegreerde analyses

Interactieve fiscale kalender

1.400+ leermiddelen

Kunstmatige intelligentie en functies voor machinaal leren

Integratie met tools voor marketinganalyse zoals Salesforce, Slack, Mulesoft en meer

Tableau beperkingen

Moeilijkheden met het aanpassen van weergaven en indelingen van dashboards

Enige kennis van Python is nodig om automatisering van gegevens op het platform in te stellen

De meeste instellingen voor opmaak en geavanceerde visualisatie zijn beschikbaar op de desktop versie van de software, terwijl deze in de cloud versie ontbreken

Beperkte programmeeropties beschikbaar voor voorspellende modellering en gegevensverwerking

Tableau prijzen

Creator Cloud: $70/maand per gebruiker Server : $70/maand per gebruiker

Verkenner Cloud: $42/maand per gebruiker Server: $35/maand per gebruiker

Viewer Cloud: $15/maand per gebruiker Server: $12/maand per gebruiker



Tableau klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (1.800+ beoordelingen)

4.3/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.100+ beoordelingen)

3. Google Analytics

via Google Analytics

Beste voor website analytics

Google Analytics is een integraal onderdeel van het Google Marketing Platform en biedt gratis tools en oplossingen voor marketinganalyse voor het verzamelen en analyseren van websitegegevens. Deze marketinganalysetool genereert kritische website- en app-analyserapporten die relevante inzichten geven, zodat bedrijven slimmere en beter geïnformeerde zakelijke beslissingen kunnen nemen.

Met Google Analytics kunnen bedrijven meer te weten komen over hun websitebezoekers, hoe ze zich gedragen en de beste manieren om ze te converteren in loyale klanten.

Google Analytics beste functies

Voorspellende mogelijkheden via privacy-veilige modellen voor machinaal leren, gebouwd door Google Analytics

Bekijk de real-time acquisitie-, engagement- en monetarisatierapporten in Google Analytics

Google Analytics beschikt over een advertentiewerkruimte om marketing te begrijpenROI en het maken van gegevensgestuurde budgetteringsbeslissingen* API's voor gegevensverzameling en beheer

Google BigQuery-export

Google Analytics heeft integraties met Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce en meer

Google Analytics limieten

Moeilijke instelling van nauwkeurige segmenten

Het proces van gegevensanalyse van Google Analytics is niet beginnersvriendelijk in vergelijking met andere tools voor marketinganalyse

Er is geen directe klantenservice beschikbaar

Google Analytics prijzen

Gratis

Betaald: Neem contact op met het verkoopteam van de Business voor meer informatie

Google Analytics klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (6100+ beoordelingen)

4.5/5 (6100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7500+ beoordelingen)

4. Hoop analyse

via Hoop analyse

Het beste voor het bijhouden van gebruikersgedrag

Als u de digitale reis van uw klanten wilt volgen, het gedrag van gebruikers wilt analyseren en de retentie wilt verbeteren, dan is Heap Analytics een van de beste marketinganalysetools. Met deze tool kunt u uw belangrijke clients eenvoudig opdelen in relevante segmenten, zodat u ze afzonderlijk kunt monitoren en de inzichten kunt gebruiken om te optimaliseren voor een beter klanttraject of een betere klantervaring.

Heap Analytics beste functies

Gegevensbeheer, veiligheid en privacy

Dashboards, grafieken en playbooks voor gegevensanalyse

Heatmaps en sessieherhalingen voor het monitoren van gebruikersgedrag en klanttrajecten op websites en mobiele apps

Heap Analytics limieten

Gegevensexport voor deze analysetool is beperkt

Vereist een vorm van training om volledig te implementeren

Heap Analytics prijzen

Gratis

Groei: Meld u aan en installeer het gratis knipsel om een schatting te krijgen

Meld u aan en installeer het gratis knipsel om een schatting te krijgen Pro: Aangepaste prijzen voor sessies

Aangepaste prijzen voor sessies Premium: Aangepaste prijzen voor sessies

Heap Analytics beoordelingen van klanten

G2: 4.3/5 (900+ beoordelingen)

4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

5. Alinea

via Alinea

Beste voor het maken van rapporten

Whatagraph is een alles-in-één marketinganalysetool waarmee marketingbureaus en -professionals gegevens kunnen visualiseren, delen en importeren om hun marketinginspanningen te verbeteren. Deze software werd opgericht in 2015 met een focus op het minimaliseren van complexiteit in vergelijking met andere marketing analytics tools als het gaat om het interpreteren van gegevens en het creëren van inzichtelijke rapporten.

Watagraph beste functies

Integratie met BigQuery

Meer dan 40 native integraties met andere marketinganalysetools om gegevens vandaan te halen

Smart Builder functie die aangepaste rapporten maakt over het gedrag van gebruikers

Live rapportage en automatisering van delen

Alinea beperkingen

Trage klantenservice

Functies zijn niet gemakkelijk te ontdekken

Kleine software fouten

Alinea prijzen

Professioneel: $223/maand per gebruiker

$223/maand per gebruiker Premium: $335/maand per gebruiker

$335/maand per gebruiker Aangepast: Neem contact op met Whatagraph voor prijzen

Whatagraph klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

6. Gemakkelijk inzicht

via Eenvoudig inzicht

Beste voor gegevensanalyse

Easy Insight is een business intelligence tool waarmee kleine tot grote organisaties direct zichtbaarheid krijgen in hun voorraadbeheer, conversiepercentages, gebruikersgedrag en tijdlijnen voor projecten. Met slechts een paar klikken kunt u Easy Insight gebruiken om uw cloud apps te verbinden, bruikbare inzichten te ontsluiten en gegevens om te zetten in visueel aantrekkelijke, eenvoudig te lezen dashboards.

Easy Insight beste functies

Aangepaste databronnen

Pas de look en feel van rapporten aan via veld scripting

Gemakkelijk gegevens uit meerdere databronnen samenvoegen

Mogelijkheid om rapporten en dashboards per e-mail te exporteren

Procesdashboards maken om creatieve processen bij te houden

Easy Insight limieten

Moeilijkheid om gegevens uit meerdere databases te combineren

Risico dat verborgen gegevens worden onthuld aan klanten

Prijzen van Easy Insight

Teams: $49/maand

$49/maand Professioneel: $149/maand

$149/maand Premium: $299/maand

$299/maand Enterprise: $499/maand

$499/maand Unlimited: $1.499/maand

Easy Insight klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (1 beoordeling)

4.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.9/5 (10+ beoordelingen)

7. Klipfolio

via Klipfolio

Beste voor business intelligence

Klipfolio is een cloudgebaseerd dashboard en rapportagehulpmiddel dat is ontworpen om bedrijven te helpen gegevens uit verschillende marketinganalysetools en andere bronnen in realtime te integreren, analyseren en visualiseren. Deze software is opgericht in 2001 en is uitgegroeid tot een toonaangevende speler in het verzamelen en analyseren van business intelligence.

Klipfolio beste functies

Betere statistieken en datavisualisaties dan veel marketinganalysetools

Opslagruimte en geschiedenis van gegevens

Veiligheid, privacy en toegangscontrole

Oplossingen voor rapportage aan clienten

Klipfolio limieten

Werkt traag bij het uitvoeren van analyses op grotere datasets

De gebruikersinterface is naar verluidt een beetje onvriendelijk vergeleken met andere tools voor marketinganalyse

Klipfolio prijzen

Gratis

Go: $90/maand per gebruiker

$90/maand per gebruiker Pro: $225/maand per gebruiker

$225/maand per gebruiker Business: $800/maand per gebruiker

Beoordelingen van Klipfolio klanten

G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

8. App

via App is gelijk aan

Beste voor database dashboards

Equals is een marketinganalysesoftware met een ingebouwde spreadsheet die het mogelijk maakt om startups verschillende soorten marketinganalyses kunnen uitvoeren . Met zijn eenvoudige functies, intuïtieve workflows en verbindingen met meerdere databronnen heeft Equals het maken van databasedashboards naadloos gemaakt.

Equals App beste functies

Ingebouwde spreadsheetverbinding met uw databronnen

Geen SQL nodig om databronnen samen te voegen

Aanpasbare sjablonen om je bedrijfsprestaties te meten

Integratie met Google BigQuery, Snowflake, Redshift en anderen

Equals App limieten

Het laden van pagina's kan langer duren dan nodig is

Fouten in de opmaak en fouten kunnen van tijd tot tijd voorkomen

Prijzen van de Equals App

Starters: $49/maand

$49/maand Professioneel: $149/maand

$149/maand Enterprise: Neem contact op met Equals voor prijzen

Equals App klant beoordelingen

G2: 4.5/5 (2 beoordelingen)

4.5/5 (2 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (270+ beoordelingen)

9. Sprout Sociaal

via Sociaal sprout

Beste voor sociale media-analyse

Sprout Social is een populair marketinganalyseplatform voor sociale-mediabeheer omdat het teams in staat stelt om efficiënt impact te hebben met uitgebreide sociale-mediagegevens en dashboards tot hun beschikking. De social media tool stelt teams ook in staat om uber-tailored rapportages te maken voor verschillende zakelijke behoeften.

Met marketinganalysetools zoals Sprout Social kunt u het verzamelen van gegevens over sociale media automatiseren en u richten op andere taken op hoog niveau, zoals sociale-mediastrategie, campagneplanning en budgettoewijzing.

Sprout Social beste functies

Centraal publiceren en monitoren op verschillende sociale-medianetwerken

Social media listening is een add-on functie op elk Sprout Social abonnement

Teams kunnen op maat gemaakte rapportages over sociale media maken

Integraties met Apple Store, Bitly, Canva, SalesForce en meer

Sprout Social biedt het bijhouden van websites en koppelingen om social media-campagnes te helpen monitoren

Biedt een gratis proefversie aan

Sprout Social limieten

De hoge prijzen maken het onbetaalbaar voor individuen en kleine teams die marketinganalytische tools willen

Afwezigheid van belangrijke tools voor rapportage en planning

Gezien de prijsstelling staat Sprout geen integratie toe met voldoende sociale mediaprofielen

Sprout Social prijzen

Standaard: $249/maand

$249/maand Professioneel: $399/maand

$399/maand Geavanceerd: $499/maand

$499/maand Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor aangepaste prijzen

Sprout Social beoordelingen van klanten

G2: 4.4/5 (2500+ beoordelingen)

4.4/5 (2500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

10. AWeber

via AWeber

Beste voor e-mailmarketinganalyse

AWeber is een e-mailmarketingplatform dat is gebouwd voor het verzenden van nieuwsbrieven, e-mailpromoties en het bijhouden van e-mailmarketinganalyses. Gelanceerd in 1998, is deze e-mail marketing app is een geschenk dat blijft geven - van het vastleggen van gegevens in lijsten met e-mail tot het automatiseren van e-mailmarketingcampagnes en het analyseren van de resultaten van deze campagnes.

AWeber beste functies

Gemakkelijk statistieken voor e-mailcampagnes analyseren

Breed bereik van aanpasbare sjablonen om uit te kiezen

Gratis abonnement beschikbaar

AWeber beperkingen

Verouderde gebruikersinterface in vergelijking met andere analysetools

Beperkte automatisering functies en e-mail sjabloon flexibiliteit

Ingewikkeld aanmeldingsproces

AWeber prijzen

Gratis

Lite: $12,50/maand

$12,50/maand Plus: $20/maand

$20/maand Unlimited: $899/maand

AWeber klant beoordelingen

G2: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

4.2/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

