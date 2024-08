7 nuttige stappen in het besluitvormingsproces (met sjablonen)

Of je nu moet beslissen wat je wilt eten, welke kandidaat je aanneemt voor je leidende IT-rol of welke producten je dit jaar op de markt wilt brengen. Elke dag opnieuw maken we keuzes die kunnen leiden tot voortgang of tot resultaten.

Achter deze beslissingen zit een complex proces dat uit meerdere stappen bestaat.

Controle krijgen over dat proces versterkt je besluitvorming en leidt tot meer succes. Je leert niet alleen hoe je goede beslissingen neemt, maar je leert ook van slechte beslissingen zodat je niet twee keer dezelfde fouten maakt.

In deze gids voor het besluitvormingsproces leer je zeven belangrijke stappen om betere beslissingen te nemen. We behandelen de verschillende soorten besluitvormingsmethoden die je in je business kunt gebruiken.

Bovendien belichten we sjablonen voor besluitvorming voor je team om winstgevende producten te ontwikkelen en vergaderingen te houden. 👀

Wat is het besluitvormingsproces?

Het besluitvormingsproces is een stapsgewijze procedure die is ontworpen om oplossingen voor problemen te creëren op basis van het verzamelen van informatie, het onderzoeken van de verschillende opties en het kiezen hoe verder te gaan.

Van het identificeren van het probleem tot het bekijken van alle opties en het kiezen hoe verder te gaan het uitvoeren van een abonnement het besluitvormingsproces in zeven stappen is zowel geschikt voor zakelijke beslissingen als voor meer gecompliceerde persoonlijke keuzes. 🌻

Soorten besluitvormingsmethoden

Er zijn verschillende soorten effectieve besluitvormingsmodellen, waaronder rationeel, creatief en intuïtief - om er maar een paar te noemen. Het kiezen van het juiste model hangt af van het niveau van je besluitvormingsvaardigheden, de hoeveelheid tijd die je hebt, de aard van de beslissing en je algemene besluitvormingsstrategie.

Hier volgt een kort overzicht van de verschillende besluitvormingsmodellen om te proberen mogelijke oplossingen te vinden voor je wegversperringen. 🤔

Rationeel besluitvormingsmodel

Een rationeel en geïnformeerd beslissingsmodel richt zich op het logisch uiteenzetten van alle verschillende alternatieve oplossingen. Het is het populairste model, maar kan ook veel onderzoekstijd vergen.

Met dit model identificeer je alle mogelijke oplossingen en werk je vervolgens de voor- en nadelen van elke oplossing af om een effectieve beslissing te nemen. Het is het beste model om problemen aan te pakken die een grote impact hebben op projecten of het bedrijf als geheel, omdat het een doordachte en methodische aanpak vereist.

Intuïtief besluitvormingsmodel

Bij het intuïtieve model gaat het om het maken van keuzes op basis van gevoelens en buikgevoel. Het is ideaal in situaties waar er tijdsbeperkingen omdat je snel kunt handelen.

Deze aanpak is echter het best voorbehouden aan ervaren personeel dat beslissingen neemt en soortgelijke problemen al eerder heeft aangepakt. Omdat je niet met gegevens werkt, moet je ervaring hebben met patroonherkenning om dit effectief te kunnen gebruiken.

Beslissingsmodel op basis van herkenning

Dit model combineert de benaderingen van rationele en intuïtieve methoden, maar de bepalende factor is dat u slechts één mogelijke oplossing beoordeelt in plaats van alle beschikbare alternatieven. Dit is hoe dit model werkt:

Identificeer het probleem Werk aan een oplossing, waarbij je de gevolgen en resultaten mentaal visualiseert Het abonnement uitvoeren als het verwachte resultaat aanvaardbaar is

Nogmaals, dit besluitvormingsmodel is het meest geschikt voor experts en bedrijfsleiders. Het is ideaal voor situaties met tijdsdruk.

Creatief besluitvormingsmodel

Deze besluitvormingsaanpak combineert delen van het rationele model en het intuïtieve model. Het begint met het verzamelen van informatie over het probleem en het bedenken van mogelijke oplossingen. In plaats van de voor- en nadelen van elke oplossing op te splitsen, laat je je intuïtie en onderbewustzijn het overnemen, waardoor je tot een actie komt die vervolgens wordt getest.

Deze iteratieve probleemoplossing is ideaal voor brainstormers en ervaren besluitvormers zoals ondernemers.

Vroom-Yetton besluitvormingsmodel

De Vroom-Yetton model gebruikt zeven ja-of-nee vragen en vijf effectieve beslissingsstijlen om je naar de beste beslissing te leiden. Het is een van de meer complexe modellen omdat je een beslissingsboom moet gebruiken om tot de beste optie te komen op basis van hoe je de vragen beantwoordt en welke stijl je kiest.

Maak een leeg nieuw Whiteboard om te beginnen met het ontwerpen van je grafiek

Dit model is het beste voor teams en samenwerkende besluitvorming. Het raamwerk heeft ingebouwde stappen om werk te segmenteren en verantwoordelijkheid voor besluitvorming toe te wijzen.

7 stappen in het besluitvormingsproces

Klaar om een betere manier te ontdekken om weloverwogen beslissingen te nemen? Werk je door dit besluitvormingsmodel in zeven stappen wanneer je voor een lastig dilemma staat. Van het verzamelen van informatie tot het afwegen van alle opties, je zult beter geïnformeerde beslissingen nemen die de naald kunnen verplaatsen als het gaat om je doelen. ✨

1. Identificeer de beslissing die u moet nemen

Het eerste wat je moet doen is uitzoeken welke beslissing je probeert te nemen. Misschien heb je een wegblokkade als het gaat om projectuitvoering of misschien heb je een tekort aan middelen.

Wat het ook is, je moet het probleem duidelijk definiëren en omvang van het werk voordat je begint na te denken over oplossingen. Stel jezelf de volgende vragen om erachter te komen welke beslissing je moet nemen:

Wat is het specifieke probleem? Pas op dat je niet te breed bent of meerdere problemen op één hoop gooit. Identificeer precies wat het probleem is en welke leden van het team er direct mee te maken hebben

Pas op dat je niet te breed bent of meerdere problemen op één hoop gooit. Identificeer precies wat het probleem is en welke leden van het team er direct mee te maken hebben Is er een doel verbonden aan deze beslissing? Geef prioriteit aan problemen die direct verbonden zijn met doelen van het project. Maak het probleem meetbaar zodat je kunt zien welke invloed het heeft op het doel nadat je een beslissing hebt genomen

Geef prioriteit aan problemen die direct verbonden zijn met doelen van het project. Maak het probleem meetbaar zodat je kunt zien welke invloed het heeft op het doel nadat je een beslissing hebt genomen Hoe weet je of de beslissing effect heeft? Als je beslissingen neemt, verwacht je resultaten. Bepaal hoe je gaat evalueren of de beslissing die je hebt genomen de juiste is

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Assumption-Grid-Decision-Matrix-Template.png ClickUp Veronderstellingenraster Beslissingsmatrix Sjabloon /%img/

Een assumption grid beslissingsmatrix helpt je de beste uitkomsten te bepalen met relevante informatie om alternatieve oplossingen te identificeren

2. Verzamel informatie intern en extern

Geïnformeerde beslissingen nemen is bijna altijd beter dan willekeurig kiezen. Deze stap in het besluitvormingsproces is cruciaal voor uw succes.

Begin met het intern verzamelen van relevante informatie. Zoek naar situaties uit het verleden waarin je team of bedrijf een soortgelijk probleem heeft aangepakt en met een oplossing is gekomen. Bekijk projectdocumentatie om inzicht te krijgen in wat tot het probleem heeft geleid.

Werk binnen uw afdeling en aanverwante afdelingen om historische gegevens te verzamelen over soortgelijke problemen en de daaraan verbonden beslissingen. Loop door hun eerdere ervaringen en aanteken inzichten of relevante informatie.

Breng besluitvorming en projecteffecten in kaart met het Decision-Making Framework Document van ClickUp

De Kaderdocument voor besluitvorming van ClickUp is een eenvoudige manier om een studie te maken voor het oplossen van een probleem en het kiezen van de beste oplossing.

Vul de stappen van het sjabloon in, waaronder het identificeren van het probleem, mogelijke oplossingen en de gevolgen voor de business. Met het raamwerk kun je al je ideeën op één plek zetten, zodat je ze beter kunt analyseren.

2. Beslisboom

Breng de keuzes die u kunt maken en hun mogelijke resultaten in kaart met het sjabloon ClickUp Decision Tree

Gebruik Beslisboom van ClickUp om mogelijke opties en oplossingen in kaart te brengen op een visueel whiteboard. Dit sjabloon is ideaal voor teams die interne discussies over de beste aanpak willen bevorderen.

Kleurgecodeerde stappen maken het gemakkelijk om wegversperringen en uitdagingen tijdens het proces te identificeren. Het beste van alles is dat het sjabloon is ontworpen om samen te werken, zodat je input kunt krijgen van verschillende teamleden van verschillende afdelingen.

3. Projectmanagement beslissingslogboek

Gebruik ClickUp's Projectmanagement beslissingslogboek om elke stap in uw besluitvormingsproces te categoriseren

Met ClickUp's projectmanagement beslissingslogboek legt alle besluitvormingsprocessen vast en houdt ze bij in een eenvoudig te beheren dashboard. Vijf verschillende statusopties en drie aangepaste velden maken het gemakkelijk om te zien in welke fase van het proces elke beslissing zich bevindt.

Met de vier weergavetypen kunt u sorteren op de kalender om te zien wat er nu gebeurt of het beslissingsbord bekijken voor een breder overzicht.

4. Besluitenlogboek

Het uitgebreide beslissingslogboek van ClickUp maakt het eenvoudig om de besluitvorming binnen afdelingen, projecten en op bedrijfsniveau te controleren en te beoordelen

Beslissingscriteria documenteren, voortgang bewaken en resultaten beoordelen met ClickUp's beslissingslogboek . Ontworpen als een allesomvattend hulpmiddel, is het ideaal om uw rationele besluitvormingsproces van begin tot eind te beheren. Gebruik het om een abonnement te maken voor het oplossen van problemen binnen afdelingen, op bedrijfsniveau en voor specifieke projecten.

Beheers het besluitvormingsproces met ClickUp

U neemt elke dag beslissingen en in business is dit een cruciaal onderdeel om vergaderingen te houden. Tijd besteden aan het kiezen van de juiste aanpak op basis van uw specifieke zakelijke behoeften is essentieel, of u nu een projectmanager of een ondernemer bent.

Of je nu belangrijke beslissingen neemt die van invloed zijn op het bedrijfsresultaat of op zoek bent naar innovatieve manieren om je klanten van dienst te zijn, het is essentieel om na te denken over de beslissingen die je neemt. Overhaast handelen kan leiden tot fouten, maar de juiste processen zoals het raamwerk van zeven stappen en de bovenstaande methoden kunnen je helpen om een betere beslisser te worden.

Stel jezelf en je team in op succes, en ga aan de slag met ClickUp om uw besluitvormingsprocessen te versterken. Van sjablonen die het eenvoudiger maken om beslissingen vast te leggen tot beslisbomen om uw denkproces in kaart te brengen, u vindt talloze manieren om effectiever beslissingen te nemen. 🙌