10 Voorbeelden van marketingdoelen om je doelen te bereiken

Iedereen weet dat marketingdoelen belangrijk zijn.

Ten eerste is de concurrentie moordend en helpt growth hacking rockstar startups om indrukwekkende hoogten te bereiken. En twee, je moet weten wat je wilt, anders blijf je dwalen zonder bestemming terwijl iedereen je voorbij loopt.

Maar om je marketingstrategie succesvol te laten zijn, moet je meteen doelen stellen.

In dit artikel definiëren we marketingdoelen, bekijken we de tien belangrijkste voorbeelden en beantwoorden we een paar veelgestelde vragen over marketingdoelen.

Wat zijn marketingdoelen?

Marketingdoelen zijn specifieke doelstellingen gedefinieerd in een marketingplan .

Ze schetsen de bedoelingen van het marketingteam, geven hen duidelijke aanwijzingen en bieden informatie die leidinggevenden kunnen bekijken en ondersteunen.

Deze doelen kunnen zijn:

Taken zoals brainstormen over eendigitaal marketingplan* Verbeteren inKPI's zoals conversiepercentages

Specifiekverkoopquota Of andere prestatiegerichte benchmarks die u kunt gebruiken om marketingsucces te meten.

Om doelen eenvoudiger te begrijpen, moet je jezelf afvragen wat je wilt.

Verkoop of omzet verhogen?

Merkherkenning of thought leadership verbeteren?

Uwinbound marketing inspanningen?

Digitale marketing of sociale media initiërenmarketingcampagnes?

Focus op contentmarketing?

Dit zijn allemaal voorbeelden van marketingdoelen.

Waarom is het stellen van doelen belangrijk?

Strategische marketingdoelen geven je een beeld van de marketingtactieken en -strategieën die je nodig hebt om ze te bereiken.

Het is als een kijkbril die u alle mogelijkheden laat zien. 🥽

Een basis marketingtrechter heeft drie niveaus:

Ontdekking (bovenkant van de trechter): Mensen ontdekken uw merk wanneer ze op zoek zijn naar een product of dienst

Mensen ontdekken uw merk wanneer ze op zoek zijn naar een product of dienst Overweging (midden van de trechter): De consument is klaar met browsen en is nu klaar om te kopen

De consument is klaar met browsen en is nu klaar om te kopen Aankoop (onderkant van de trechter): Uw bedrijf sluit de deal

Als u doelen stelt, glijdt u soepel van het ene niveau van de marketingtrechter naar het volgende.

Zonder doelen drijf je doelloos van taak naar taak, zonder duidelijk inzicht in hoe jouw werk een verschil maakt.

ga dus aan de slag doelen !_ Bonus: SWOT-analysesoftware voor bedrijven en teams

Top 10 Marketingdoelen Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeelden van marketingdoelstellingen die je nodig hebt voor een uitstekende marketingstrategie!

1. Naamsbekendheid vergroten

als u iets wilt fotokopiëren, wilt u het waarschijnlijk "fotokopiëren", toch?

Het zit zo: Xerox is geen werkwoord of zelfstandig naamwoord voor fotokopiëren. Het is een merk.

En de reden dat ze zo synoniem zijn aan deze activiteit is vanwege merkbekendheid.

En uw bedrijf moet zijn eigen naamsbekendheid vergroten.

Dit doel is eenvoudig: Je moet uw merk bij meer mensen onder de aandacht brengen .

Je merk heeft een unieke persoonlijkheid, net als jij!

Versterk deze om je merkbekendheid te vergroten.

Een andere strategie rond dit doel is om de plaatsen te overwegen waar je doelkopers de meeste tijd doorbrengen. Misschien kun je een social media-strategie proberen om een platform te krijgen waar je in contact kunt komen met je doelgroep.

Je kunt je sociale mediadoelstellingen bereiken door:

Posten over je bedrijfscultuur

Interessante branchegerelateerde artikelen te delen

Of enquêtes te houden om in contact te komen met uw publiek

Het gaat erom dat u in contact komt met uw publiek op sociale media en dat uw merk benaderbaar overkomt.

Wees vriendelijk tegen uw publiek om ze te veranderen in bewonderaars en mecenassen van uw merk. 🤝

En kijk vervolgens hoe ze jouw content en hun positieve merkassociaties met hun omgeving delen.

Binnenkort zal je merknaam ook een synoniem zijn voor je product. 😎

**Meer hulp nodig bij productbeheer?

Kijk eens naar onze gids voor productbeheer en bekijk de top product management tools .

2. Verhoog de merkbetrokkenheid

Wanneer mensen op uw website of sociale media pagina's wilt u ze betrokken houden.

Maar ze hebben snelle internetverbindingen en geen tijd te verliezen.

Ga de dialoog aan met je publiek door:

Regelmatig te posten

Te reageren op reacties op sociale media (inclusiefReacties op Facebook-advertenties!)

Alle online pagina's bijwerken met de nieuwste informatie

Als je ze niet betrekt, zal je publiek geen twee keer nadenken voordat ze op de terugknop klikken.

Ze zullen je website sneller verlaten dan LeBron James een 🏀 kan schieten.

En zodra Google een vleugje hoge bouncepercentages ruikt..

slik

En dat brengt ons bij..

3. Hoger in zoekresultaten

Begraven raken op de tweede pagina van de Google-zoekresultaten is de ergste nachtmerrie van elk merk.

Als je dit niet wilt, streef er dan naar om bovenaan te staan om het webverkeer te verhogen! 🚀

Want een hogere zoekpositie betekent:

Verhoogde naamsbekendheid

Hogere leadgeneratie

Lagere advertentiekosten

Het behalen van lead- en omzetdoelen

maar hoe bereik je de top?

Een digitale marketingstrategie met een focus op Zoekmachine optimalisatie (SEO) zal uw zichtbaarheid in zoekmachinerankings verhogen.

Uw dagelijkse taken kunnen bestaan uit:

Uw inhoud optimaliseren voor zoekmachines

Richten op uw bedrijfsgerelateerde zoekwoorden

Crawlproblemen identificeren

Enlinkbuilding Deze taken zorgen ervoor dat je website sterk genoeg is om je ideale klanten te bereiken. 💪 De zichtbaarheid van uw website verbeteren kan ook uw marketing helpen communicatiedoelen zoals het stimuleren van de betrokkenheid bij sociale media.

Je voedt twee vogels met één scone. 😎

4. Verhoog websiteverkeer

Vraag marketingteams wat ze het liefst zouden willen in de wereld.

Ze zullen waarschijnlijk 'nieuwe klanten' zeggen

Om dit te laten gebeuren, moet je een eenvoudig doel hebben: meer mensen op je website krijgen zodat je op jouw voorwaarden met ze in contact kunt komen.

We hebben al bedacht dat een hogere positie in de zoekresultaten ervoor zorgt dat meer mensen je vinden.

Gemakkelijk te vinden = meer webverkeer

Maar je kunt ze niet op je website laten landen en daarna meteen weer weg laten gaan.

Zorg ervoor dat je bezoekers de antwoorden op hun vragen krijgen.

Help ze meer te ontdekken over uw bedrijf, producten en diensten

Neem interne sitelinks op

Oproepen tot acties (CTA's) toevoegen

En vraag vooral om hun contactgegevens voor uw inspanningen om leads te genereren.

Het zal niet alleen uw bedrijf ten goede komen, maar het helpt ook om uw websitebezoekers te begeleiden en moedigt hen aan om de volgende stap te zetten op hun reis met u.

Zodra u hun contactgegevens hebt verkregen, leidt u ze door een klantreis die past bij hun eisen om ervoor te zorgen dat ze de beste ervaring met je merk hebben!

Gebruik deze handige video om het meeste uit de contentmanagementsjabloon te halen

De ClickUp Content Management Template is uw ultieme contentmarketingtool - of u nu websiteverkeer of sociale posts op al uw kanalen volgt. Zeg vaarwel tegen het gedoe en hallo tegen een gemakkelijke, veelzijdige marketingworkflow die alles omvat van het in ontvangst nemen van aanvragen tot het bijhouden van redactionele kalenders en het leveren van inhoud.

5. Genereer gekwalificeerde leads

U wilt uw websitebezoekers van de bewustwordingsfase naar de overwegingsfase brengen.

Uw volgende marketingdoel is dus gekwalificeerde leadgeneratie .

Een gekwalificeerde lead is iemand die een potentiële klant kan worden op basis van criteria en identificatiegegevens die hij heeft verstrekt.

Eigenlijk is het iemand die nog niet heeft toegegeven dat hij of zij in je geïnteresseerd is, maar je weet wel wat hij of zij in gedachten heeft. 😏

Dus je moet in actie komen.

Maar eerst is het nodig om twee dingen op te merken over zo'n lead:

De criteria zijn uniek voor jouw bedrijf

Gekwalificeerde leads kunnen alleen degenen zijn die vrijwillig informatie hebben verstrekt

Hoe genereer je gekwalificeerde leads?

Richt je op trefwoorden die potentiële klanten zullen opzoeken

Probeer een contentmarketingaanpak zoals gastbloggen

Organiseer een webinar enwerk samen met een beïnvloeder of merk

Gekwalificeerde leads zijn je shortlist van potentiële klanten. Richt je dus op hen om -

6. Omzet te verhogen

Dit is een van de meest voorkomende slimme marketingdoelen die iedereen nastreeft. En het is er een waar al je marketinginspanningen op gericht moeten zijn.

tijd om vol gas te geven!

Stel omzetdoelen en identificeer elk marketingkanaal dat het meest geschikt is voor uw marketingbedrijf .

Overlaad je potentiële klanten dan met alle liefde en aandacht.

Om hen te helpen zich op een persoonlijk niveau met je merk te verbinden, kun je:

Contact maken met je leads zoals bellen, e-mailen, chatten, sociale media, enz.

Hen promoties, advertenties en kortingen aanbieden

Relevante inhoud presenteren, afhankelijk van de fase van het kooptraject

Uiteindelijk zul je de lead omzetten in een verkoop!

**Op zoek naar meer tips voor marketing van je project om de verkoop te verhogen?

Bekijk deze_ 20+ projectmanagementtips voor marketeers .

7. Verhoog klantwaarde

Dus je hebt nieuwe klanten gevonden! Maar als u klaar bent met feestvieren, is het tijd om aan de lange termijn te denken.

Als marketeer mag je strategie niet alleen gericht zijn op het werven van nieuwe klanten.

Het is belangrijker om voor je bestaande klanten te zorgen.

waarom?

Verdien hun loyaliteit en zij zullen uw merkambassadeurs zijn en meer klanten als hen aanbrengen.

En dat is het niet.

Een tevreden klant zal opnieuw bij je kopen, waardoor hun customer lifetime value toeneemt. Bovendien kost het veel minder om klanten te behouden dan om nieuwe te werven.

hoe houd je _bestaande klanten gelukkig en verhoog je klant _waarde?

Informeer hen over uw producten, diensten en waardevolle mogelijkheden die u hen kunt bieden

Voer retargetingcampagnes om meer producten of diensten te verkopen

Bedenk marketingcampagnes waarbij klanten u promoten en op hun beurt wat extraatjes of privileges krijgen

Bied klantenservice van hoge kwaliteit

Geef ze bevoorrechte toegang tot nieuwe producten of diensten

Bekijk deze_ marketing analytische tools!

8. Merkautoriteit vestigen

Naamsbekendheid is geweldig.

maar hoe zit het met _merk _autoriteit in de branche?

Dit verwijst naar het vertrouwen dat je merk heeft verdiend bij klanten en de mate waarin ze je merk zien als een expert in de sector.

Laten we zeggen dat je geweldige custom sneakers verkoopt. 👟

We willen niet dat de reis van de klant daar eindigt.

Als iemand wil weten wat voor soort kleurstof goed is voor schoenen of hoe je sneakers schoonmaakt zonder ze te beschadigen, moet hij of zij naar je website gaan.

Dat is merkautoriteit.

hoe stel je dat vast?

Creëer kwalitatieve en educatieve inhoud die de vragen van zoekers beantwoordt. Je reputatie zal toenemen en mensen zullen je als een betrouwbare bron beschouwen. Dit kan ook bovenaan je lijst met contentmarketingdoelen staan

Gebruiksociaal bewijs en toon uw positieve getuigenissen zodat de hele wereld ze kan zien. Het bewijst dat jouw bedrijf tevreden klanten creëert

Laat de verkooppraatjes en marketingwoorden achterwege. Laat in plaats daarvan je authentieke zelf zien, zodat mensen weten wie je merk is. Laat je persoonlijkheid stralen! ✨

Blijf je richten op SEO optimalisatie van al je online content zodat je numero uno op Google kunt blijven.

Tot slot, bied consistente klantenservice.

Leer campagnes beheren met_ contentmarketing software !

9. Klantbehoud verbeteren

We zitten gevangen in het najagen van nieuwe klanten en zorgen ervoor dat we enorme conversiepercentages hebben.

Maar het is net zo belangrijk om de tevredenheid van je bestaande klanten bij te houden, vooral voor bedrijven die abonnementen afsluiten.

Evalueer hoe tevreden ze zijn met je merk, producten of diensten.

Een snelle enquête of regelmatige feedback kan je helpen om hun behoeften beter te begrijpen!

Dit is wat je kunt doen:

Bijhouden hoe vaak klanten aankopen herhalen

Overweeg om een week na de aankoop contact op te nemen met je klant om feedback te vragen

Controleer op ontevreden reacties en los het probleem onmiddellijk op

Als de klant weet dat je voortdurend bezig bent om zijn ervaring te verbeteren, zal hij eerder geneigd zijn om bij je bedrijf te blijven.

10. Sociale media verbeteren

In het huidige digitale tijdperk is een sterke aanwezigheid op sociale media cruciaal voor het succes van een merk. Het dient als platform voor directe communicatie met het publiek, bevordert de zichtbaarheid van het merk en biedt mogelijkheden voor klantenbetrokkenheid. Het doel is om consequent het aantal volgers, 'vind ik leuk'-aantallen en shares van je merk op verschillende sociale platforms te vergroten. Doe dit door:

Regelmatig boeiende en relevante inhoud te plaatsen

Interactie met je volgers door middel van opmerkingen, berichten en shares

Samen te werken met beïnvloeders om je bereik te vergroten

Wedstrijden of weggeefacties te organiseren om deelname van het publiek aan te moedigen

Tools gebruiken voor het plannen van berichten en het bijhouden van statistieken

Een robuuste aanwezigheid in sociale media kan het verkeer naar uw website aanzienlijk stimuleren, de merkreputatie verbeteren en uiteindelijk bijdragen aan meer verkoop.

Marketingdoelen volgen

afgezien van een zeer getalenteerd _marketingteam _en gedefinieerde doelen, wat heb je nog meer nodig?

Een krachtig hulpmiddel om marketingprojecten en -doelen te beheren . ClickUp heeft succes dankzij deze drie aspecten. Het is een van de hoogst gewaardeerde productiviteitstools ter wereld, gebruikt door teams over de hele wereld . Ons marketingteam heeft ons gebracht waar we zijn door ons te richten op alle doelen en deze te bereiken met onze software van wereldklasse .

En voor een bedrijf dat trots is op zijn marketingmanieren, moesten we een tool ontwikkelen die een perfecte hulp voor marketeers .

U kunt ClickUp gebruiken om marketingdoelen te plannen, in te stellen en bij te houden efficiënt.

1. Marketingdoelen stellen

Goed nieuws. ClickUp Doelen zijn doelstellingen op hoog niveau die u kunt opsplitsen in kleinere doelen.

Hier kunt u een digitaal marketingdoel instellen om socialemediaposts, blogposts of omzetgeneratie bij te houden.

Gebruik ze om bij te houden:

OKR's (Doelstellingen en belangrijkste resultaten)

Sprints

Wekelijkse scorekaarten

En meer

Een doelwit is een meetbare doelstelling of resultaat. Je kunt Doelen koppelen aan het voltooien van taken, numerieke waarden, geld of eenvoudige waar/onwaar velden. Als je elk Doel voltooit, wordt het automatisch toegevoegd aan je voortgang in het voltooien van het Doel.

Daarnaast kun je de ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan als blauwdruk voor de jaarlijkse marketinginspanningen van uw bedrijf. Deze sjabloon helpt u de stappen te schetsen die u moet nemen om uw marketingdoelen te bereiken.

En dat kan van alles zijn, van het verhogen van de verkoop tot het uitbreiden naar nieuwe markten.

Krijg toegang tot je belangrijkste doelstellingen en resultaten (OKR's) door een gedetailleerd plan te maken over hoe je marketingteam doelen, budgetten en meer zal bereiken

Uw marketingplan moet specifieke doelen bevatten, evenals een gedetailleerd actieplan om deze doelen te bereiken en een methode om de voortgang te bewaken en binnen het budget te blijven. En met deze sjabloon kun je het gebruiken als een routekaart om je marketinginspanningen in de loop van een jaar te begeleiden. Probeer ClickUp's sjabloon voor een strategisch marketingplan

2. Meet ROI met Dashboards Dashboards zijn waar je alle inzichten kunt bekijken over projecten, taken, mensen... zowat alles.

Pas uw dashboards aan met Aangepaste Widgets en toezicht houden op de resultaten van marketingcampagnes in een oogopslag.

Met aangepaste Widgets kun je alle gegevens invoeren die je wilt in de vorm van staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, berekeningen, portfolio's, enz.

Bekijk deze_ ROI sjablonen !

De Portfolio-widget van ClickUp geeft u snel inzicht in de status van uw projecten op een hoog niveau

Maak een specifiek Dashboard voor elke campagne. Zo kunt u gemakkelijk teruggrijpen naar eerdere campagnes om te optimaliseren voor een hogere ROI.

Pro tip: ClickUp biedt een sjablonen voor het stellen van doelen ook. Vergeet het niet te proberen.

3. Tijdlijnen definiëren voor je doelen met de Gantt Chart-weergave

Zorg ervoor dat je doelen een begin- en einddatum hebben.

hoe?

Maak van uw marketingdoelen een ClickUp taak en plan ze in op ClickUp's Ganttgrafiek-weergave .

Gebruik software voor marketingplanning om te visualiseren hoe geweldig je marketingplan is.

ergens een tijdlijn verzonnen?

Sleep gewoon om je doelen te herschikken.

Met de ClickUp Gantt-weergave kunt u tijd plannen, resources beheren, afhankelijkheden visualiseren en nog veel meer

loopt u achter op schema?

Geen zorgen.

Met Gantt Chart kun je de kritiek pad automatisch zodat je de marketingdoelen zo snel mogelijk kunt halen.

Veelgestelde vragen over marketingdoelen

heb je nog meer vragen? Laten we er een paar beantwoorden.

1. Hoe stel ik SMART marketingdoelen op?

Voor een marketingplan moet elke doelstelling een SMART marketingdoelstelling .

Zodra je je marketingdoelen kent, is het tijd om door te dringen tot de details.

De marketingdoelen die het beste werken zijn SMART, dus gebruik dit systeem om ervoor te zorgen dat elk doel dat je stelt de moeite waard is.😎

**Specifiek: Definieer het gewenste resultaat in duidelijke en specifieke termen zodat iedereen het doel begrijpt. Stel echte cijfers en deadlines om jezelf verantwoordelijk te houden

**Maatbaar: Doelstellingen moeten meetbare doelen zijn met Key Performance Indicators (KPI) en specifieke mijlpalen waarmee u uw succes kunt meten

**Aannemelijk: Zorg ervoor dat het realistische marketingdoelen zijn binnen de capaciteit van je bedrijf en team

**Relevant: De doelen moeten relevant zijn voor je merkmissie en bijdragen aan het big-picture plan

**Tijdgebonden: Je doelen moeten een tijdlijn hebben met een begin- en einddatum

Bijvoorbeeld, een SMART website traffic doel voor je blog kan er als volgt uitzien:

Tegen het einde van deze maand (tijdgebonden), moet er een stijging zijn van 5% in verkeer (meetbaar) door het verhogen van onze wekelijkse posts (specifiek) van 5/week naar 8/week (haalbaar).

De toename in verkeer zal de merkbekendheid vergroten en meer leads genereren (relevant).

2. Wat zijn enkele voorbeelden van reclamedoelstellingen?

Enkele van de meest voorkomende reclamedoelen doelen of doelstellingen omvatten:

Nieuwe producten of diensten introduceren

De effectiviteit ervan aantonen

Uitbreiden naar een nieuwe doelmarkt

Bedrijfs- of merkimago opbouwen

Volgers in sociale media krijgen en betrokkenheid verbeteren

Vraag en leads genereren

Meer doorkliks krijgen op betaalde advertenties

3. Hoe verbind ik marketingdoelen met bedrijfsdoelen?

Uw bedrijf kan verschillen van de doelen van de marketingafdeling.

Zorg ervoor dat u begrijpt wat deze zijn. Alleen dan weet je zeker wat je bedrijf wil bereiken.

Je bedrijfsdoelen geven je marketingdoelen richting door ze te schetsen.

Dit moet je een duidelijk beeld geven van of je uw marketingmiddelen investeert op de juiste plaatsen of niet.

Je bedrijfsdoelstelling is bijvoorbeeld om de inkomsten te verhogen en het marketingdoel van je bedrijf is om meer klanten aan te trekken. Dat is de verbinding die je zoekt.

Meer klanten = meer inkomsten genereren

Start met het volgen van marketingdoelen met ClickUp

Uw doelen zullen verre van perfect zijn. Zelfs de meest ambitieuze en geïnspireerde marketingstrategieën zijn dat niet.

Maar ze zijn wel SMART en u kunt alleen slagen als uw doelen dat ook zijn.

Dus gebruik deze lijst met doelen, SMART doelrichtlijnen en een krachtige projectmanagementtool zoals ClickUp om doelen te stellen.

Met ClickUp kunt u uw marketingdoelen plannen en een tijdlijn instellen, marktstrategieën plannen volg uw KPI's, beheer campagnes, meet de ROI..

Toon deze lijst aan je marketingteam en ze zullen onder de indruk zijn. Word gratis lid van ClickUp om de marketingstrategieën van startups en giganten te verslaan..