11 Marketingtools voor kleine bedrijven in 2024

Het runnen van een klein bedrijf vereist een waanzinnige hoeveelheid toewijding en inspanning om een klein bedrijf succesvol te houden.

Statistieken tonen aan dat er 31.7 miljoen kleine bedrijven waren in de VS in 2020. Tegelijkertijd zal de U.S. Bureau of Labor Statistics beweert dat 82% van de kleine bedrijven slechts 1 jaar overleeft, 50% haalt 5 jaar en slechts 35% gaat 10 jaar of langer mee.

Hopelijk kunt u als eigenaar van een klein bedrijf uw kansen op succes vergroten door uw marketinginspanningen te intensiveren met digitale marketingtools.

In dit artikel lees je de voordelen van het gebruik van marketingtools voor kleine bedrijven, de sleutel functies waar je op moet letten en tien marketingsoftware om je te helpen bij het plannen, beheren en bijhouden van je marketingactiviteiten marketingstrategieën en -campagnes .

Het lijkt wel of er elke week een nieuwe marketingtool bijkomt. En gegevens van Statista laat zien dat de martech-industrie in 2021 wereldwijd 344,8 miljard dollar waard was. Dit wetende is het geen verrassing dat 96% van de marketeers hebben een platform voor marketingautomatisering .

Als eigenaar van een klein bedrijf moet je altijd op zoek gaan naar manieren om je bedrijf te verbeteren. Net zoals u creatieve methoden zou gebruiken om een nieuwe werknemer te vinden, moet u buiten de box denken om uw marketing te verbeteren.

En als de meeste marketeers platforms voor marketingautomatisering gebruiken, dan is daar zeker iets uit te halen. Laten we eens kijken waarom je echt marketingtools zou moeten gebruiken in je kleine bedrijf.

Non-stop werken kan u en uw werknemers soms het gevoel geven dat u in een eindeloos hamsterwiel zit waar u maar niet vanaf komt. En eerlijk gezegd? Dat zou best eens zo kunnen zijn.

Het kan moeilijk zijn om een stapje terug te doen en naar het grotere geheel te kijken als je het ontzettend druk hebt met verschillende projecten. Werken de strategieën die je hebt geïmplementeerd voor marketing? Is er iets dat je kunt doen om tijd vrij te maken?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Automation-Trigger-and-Condition.png Maak aangepaste of kant-en-klare automatiseringsrecepten om routinematig werk te automatiseren en je complexe werkstroom te vereenvoudigen /%img/

Maak aangepaste of vooraf gemaakte automatiseringsrecepten in ClickUp om routinewerk te automatiseren en uw complexe werkstroom te vereenvoudigen

Digitale marketingtools die het doen workflows automatiseren zijn zeker iets waar uw marketingmedewerkers dankbaar voor zullen zijn.

In plaats van handmatig elke stap van een proces te voltooien, zullen goede digitale marketingtools die workflows automatiseren hun tijd vrijmaken voor grotere en betere projecten. Met automatisering van werkstromen profiteren medewerkers van gestroomlijnde communicatie, werk van hoge kwaliteit omdat processen minder vatbaar zijn voor menselijke fouten, en een grotere verantwoordelijkheid.

Al deze voordelen dragen bij aan de algehele groei van de afdeling en dus van het bedrijf. Meer informatie over automatisering in ClickUp

Marketing draait om het verbinden van mensen. Als eigenaar van een klein bedrijf ben je misschien op zoek naar manieren om je volgers te laten groeien en een groter publiek te bereiken.

Statistieken tonen aan dat Facebook, Instagram en Twitte r zijn de meest gebruikte sociale mediaplatforms, dus je zult deze doelgroepen zeker willen bereiken via je marketingteam.

Met de juiste marketingtools kan je team snel een plan opstellen om het publiek van je kleine bedrijf te laten groeien via sociale media.

Proberen tijd bijhouden voor kleine bedrijven !

Over 68% van de consumenten zegt bereid te zijn meer te betalen voor producten en diensten van een merk dat een goede klantenservice biedt. De enige manier om een goede ervaring met klantenservice te creëren, is echter om feedback van klanten te omarmen.

Als klein bedrijf moeten jij en je marketingteam op zoek gaan naar marketingtools om feedback van klanten te verzamelen, zodat je je kleine bedrijf stap voor stap kunt verbeteren.

Als klein bedrijf moet u doelstellingen voor uw marketingtools en -campagnes meten, zodat u weet wat wel en niet voor u werkt. En met de juiste marketingtools kunt u uw doelen bijhouden, de voortgang meten en uw marketinginspanningen maximaliseren.

Als je nieuwe marketingtools in je kleine bedrijf implementeert, zorg er dan voor dat je met de tools die je kiest je doelen kunt bijhouden. Als uw einddoel bijvoorbeeld is om het verkeer op uw website te verhogen, bepaal dan hoeveel verkeer u in een bepaalde tijd wilt zien.

Vervolgens, voor elk nieuw hulpmiddel dat je implementeert, doelen instellen en tijdlijnen om het succes van de tool in uw business te meten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png ClickUp doelen bijhouden /%img/

Blijf op schema om je doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatisch bijhouden van voortgang Meer informatie over doelen in ClickUp De marketingtools die u kiest voor uw kleine bedrijf moeten u ook in staat stellen om uw voortgang te meten. Een geweldige manier om dat te doen is om sleutel resultaatgebieden voor marketing in uw kleine bedrijf vast te stellen. Marketing OKR's instellen en het bijhouden van statistieken is een andere manier om het succes van uw marketinginspanningen en -middelen te meten.

