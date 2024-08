8 betrouwbare ROI-sjablonen om rendement bij te houden in Excel & ClickUp

ROI, of Return on Investment, is de metriek bij uitstek voor het bijhouden van de winstgevendheid van alles wat met een zakelijk motief wordt gedaan. Het gaat erom hoeveel een project verdient ten opzichte van de kosten, uitgedrukt als percentage. Een negatieve ROI betekent dat een onderneming verlies lijdt.

Hoewel ROI-berekeningen vrij eenvoudig zijn, wegen ze enorm zwaar in de bedrijfswereld. Beslissingen over het doorgaan of laten vallen van projecten hangen af van deze cijfers.

Klinkt dat veeleisend? Daarom heb je de juiste ROI-sjablonen nodig om je bedrijfsportfolio te beheren en je strategie voor kapitaalallocatie te optimaliseren.

Wij bieden u een lijst met de meest geavanceerde ROI-sjablonen voor het beheren van verkopen en investeringen en het nemen van gegevensgestuurde beslissingen om uw nettowinst te maximaliseren.

Wat is een ROI-sjabloon?

Voordat we naar de sjablonen gaan, zullen we eerst onze kennis van ROI's opfrissen vanuit een wiskundig standpunt. Rendement op investering laat in wezen zien hoe snel je investering in een project of activiteit is gegroeid of gekrompen. Hier is een ROI-vergelijking:

rendement op investering (ROI) = (Totale verkoop - Investeringskosten) ÷ Investeringskosten

De relevantie van alles wat een bedrijf doet komt neer op rendement, daarom heb je een template nodig om structuur toe te voegen aan je netto-inkomensmethode.

Een ROI sjabloon is een financieel overzichtstool gericht op projectmanagers en strategische leiders. Het centraliseert gegevens van lopende en voorgestelde projecten, waardoor u inzicht krijgt in:

De meest waardevolle projecten

Projecten die geschrapt moeten worden vanwege negatieve/lage ROI's

Lucratieve investeringsmogelijkheden

Projecten die meer fondsen (kapitaal) blokkeren dan zou moeten

De algemene financiële gezondheid van het bedrijf

Deze sjabloon biedt het kader voor het plannen, berekenen en illustreren van je ROI voor interne belanghebbenden. Het kan worden geleverd met extra functies om doelen te stellen, ROI-verhogende activiteiten te schetsen, verkoopcijfers bij te houden, projecten prioriteren en taken, of voorspellingen doen.

Wat maakt een goed ROI-sjabloon?

Het type ROI-sjabloon dat je nodig hebt hangt af van je doel, of het nu gaat om het analyseren van een enkel project, het vergelijken van verschillende projecten of het maken van een bedrijfsbrede portfolio. Om effectief te zijn, moet de template echter bepaalde hoofdkenmerken hebben, zoals:

Aanpasbaarheid : Het moet mogelijk zijn om verschillende secties te bewerken en aan te passen om de ROI te berekenen en de totale kosten te volgen. Veel sjablonen stellen u bijvoorbeeld in staat om doelen op maat te maken met behulp van de OKR-raamwerk (doelstellingen en belangrijkste resultaten)

: Het moet mogelijk zijn om verschillende secties te bewerken en aan te passen om de ROI te berekenen en de totale kosten te volgen. Veel sjablonen stellen u bijvoorbeeld in staat om doelen op maat te maken met behulp van de OKR-raamwerk (doelstellingen en belangrijkste resultaten) Visuele aantrekkingskracht : Je moet elementen zoals afbeeldingen, grafieken en diagrammen kunnen toevoegen om een visuele weergave van ROI's te bieden en vergelijking te vergemakkelijken

: Je moet elementen zoals afbeeldingen, grafieken en diagrammen kunnen toevoegen om een visuele weergave van ROI's te bieden en vergelijking te vergemakkelijken Een duidelijke structuur : De beste ROI-sjablonen hebben georganiseerde secties zodat u de belangrijkste informatie op een overzichtelijke manier kunt weergeven prijsblad

: De beste ROI-sjablonen hebben georganiseerde secties zodat u de belangrijkste informatie op een overzichtelijke manier kunt weergeven prijsblad Veelzijdigheid en schaalbaarheid : Hoewel ROI-sjablonen zich meestal niet richten op een specifieke branche, moeten ze gemakkelijk aan te passen zijn om verschillende soorten en maten van investeringen, uitgaven, projecten of inkomstenpools weer te geven

: Hoewel ROI-sjablonen zich meestal niet richten op een specifieke branche, moeten ze gemakkelijk aan te passen zijn om verschillende soorten en maten van investeringen, uitgaven, projecten of inkomstenpools weer te geven Samenwerkingsopties: Het moet realtime beoordeling en brainstormsessies met uw strategieteam ondersteunen

8 ROI-sjablonen voor gebruik in 2024

Je vindt meer dan een paar ROI-calculators op het internet, maar de bron raakt op als het gaat om analysevriendelijke sjablonen om de cashflow van het bedrijf te bepalen.

Met verschillende bedrijfsdoelen in gedachten hebben we acht van de meest krachtige ROI-sjablonen uitgekozen om projecten en bedrijfsprocessen te evalueren en te vergelijken. Een groot deel van onze sjablonen is afkomstig van

ClickUp

-Ze zijn volledig gratis en werken in de meeste gevallen. Aan opties die verder gaan dan ClickUp hangt mogelijk een prijskaartje.

Laten we er eens induiken en uw bedrijf klaarmaken voor groei!

1. ClickUp ROI Commissieblad Sjabloon

Deze sjabloon downloaden

Onze eerste keuze is de

ClickUp ROI Commissieblad Sjabloon

-Ideaal voor het beoordelen van de ROI's van verkoopteams en het bedrag dat werd besteed aan commissies voor elk lid!

Deze sjabloon helpt u de commissies bij te houden die verschillende verkoopteams en individuele leden hebben verdiend. Het is een one-stop tool om commissies te berekenen op basis van het aantal verkochte eenheden.

Om de sjabloon te gaan gebruiken, kun je het beste een ROI-bereik in gedachten houden, bijvoorbeeld 25%-30%. Je kunt eenvoudige tot ingewikkelde commissiestructuren invoeren in de sjabloon en ervoor zorgen dat iedereen eerlijk wordt gecompenseerd voor het werk dat hij of zij heeft verricht. Pas de commissiepercentages aan op basis van de huidige markttrends, zolang uw ROI niet onder het gewenste percentage komt.

Een van de meest lovenswaardige functies van de template is dat uw teamleden verschillende commissiepercentages kunnen hebben op basis van hun ervaring of prestaties.

Hier zijn enkele praktische dingen die u kunt doen met deze sjabloon:

ClickUp Doelen aan elke verkoper en houd hun prestaties bij (houd de doelen realistisch om uw team niet te demotiveren) Formules voor totale commissies of ROI aanpassen Stel mijlpalen in en stimuleer teamleden om deze te bereiken Geef maandelijks of per kwartaal feedback aan je verkoopteam Budgetvoorspellingen maken op basis van de laatste verkooprapporten

Het gebruik van de sjabloon kan niet eenvoudiger - voeg gewoon de namen van elke verkoper toe, samen met relevante informatie zoals teamclassificatie en commissiestructuur. Volg de gegevens via de Commissie per team en Commissies per gebied weergaven.

Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Verkooptracker Sjabloon

Deze sjabloon downloaden

Constante veranderingen in de verkoop kunnen het handhaven van een gemiddelde ROI een uitdaging maken. Gelukkig heb je de

ClickUp sjabloon voor verkooptracker

om de ROI's te stabiliseren met het oog op steeds veranderende verkoopprocessen. Deze sjabloon zit boordevol functies om u te helpen:

In realtime nauwkeurige informatie te verkrijgen over alle bewegende aspecten van uw verkoopworkflow

Plannen op maat te maken en effectieve OKR's te schrijven om doelstellingen te halen

Verschillende verkooptechnieken testen

Bereikte en gemiste doelen bijhouden

Als je deze sjabloon efficiënt wilt gebruiken, hoef je alleen maar de juiste gegevens in de daarvoor bestemde aangepaste velden in te voeren. Voeg informatie toe over vrijwel alles, van Producttype en winstdoel tot aantal retouren.

Op basis van de prestaties van je team kun je ROI's berekenen, gesorteerd op producten of tijdsperioden. Speel met de sjabloonweergaven om gestroomlijnde perspectieven te krijgen.

De Verkoopvolume per maand View geeft bijvoorbeeld een overzicht van de totale verkoop voor elke maand, zodat je patronen kunt identificeren en toekomstige verkoop kunt voorspellen. Of je kunt de Verkoopvolume per product View gebruiken om de ROI-kwaliteit van je populairste producten te onderzoeken.

Zelf de verkoop bijhouden kan een zware taak zijn, vooral als je bedrijf elke maand duizenden eenheden verkoopt. Dat is nauwelijks een probleem met deze sjabloon, die uitstekende functies biedt om samen te werken en taken te delegeren aan uw teamgenoten.

En dankzij

ClickUp's rijke aanpassingsmogelijkheden

kunt u een verkooptracker maken die perfect bij uw bedrijf past!

Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp verkooppijplijn sjabloon

Deze sjabloon downloaden

Het bijhouden van potentiële klanten is een topprioriteit voor elk bedrijf. Maar laten we eerlijk zijn, het verzorgen van leads, conversies en

klantreizen

24/7 is geen pretje.

Een triviale vergissing kan leiden tot verlies van geloofwaardigheid bij klanten, wat uiteindelijk je ROI schaadt. Maar dankzij

ClickUp's verkooppijplijn sjabloon

kunt u uw verkooppijplijn dag in dag uit als een havik in de gaten houden!

De sjabloon biedt een groot aantal slimme functies om

klantbeheer

. Dankzij de meervoudige weergaven en zorgvuldig ontworpen secties kunt u uw verkooptrechter van boven naar beneden visualiseren, leads bekijken, prioriteren en beheren met een drag-and-drop interface.

Deze sjabloon is verdeeld in twee secties:

Beheer pijplijn Accountbeheer

Beide onderdelen bieden een diepgaand inzicht in uw verkoopprocessen.

Om toekomstige verkopen en ROI's met hoge nauwkeurigheid te voorspellen, raden we aan uw pijplijn op te splitsen in kleinere fasen, zoals Leadkwalificatie, Contact, Onderhandeling en Afsluiting. Wijs taken toe aan leden in elke fase, zodat er verantwoording wordt afgelegd in het proces.

Accountbeheer draait om het bijhouden van klanten, het geven van feedback en serviceverzoeken en het identificeren van verbeterpunten. Voeg Aangepaste statussen en laatst gecontacteerde attributen toe aan elke klant om uw

CRM-workflow

consistent en productief!

Baal je ervan dat je elke dag handmatig wijzigingen moet aanbrengen in de sjabloon? Maak je geen zorgen! Deze sjabloon wordt geleverd met drie ClickUp Automations om lijsten en contactpersonen op de automatische piloot bij te werken.

Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Actieplan onroerend goed sjabloon

Deze sjabloon downloaden

De

ClickUp Actieplan onroerend goed sjabloon

is misschien de enige sectorspecifieke optie op onze lijst, maar geloof ons als we zeggen dat het u kan helpen financiële projecties te maken voor elke niche.

Deze sjabloon is ontworpen voor

makelaars en vastgoedbeheerders

. Hiermee kunt u taken organiseren en prioriteren aan de hand van dagelijkse actieplannen, zodat u

een stappenplan te maken

voor uw investeringstraject en vergelijk eigendommen met behulp van ROI's.

In de kern gaat deze sjabloon over het prospecteren van potentiële investeringsmogelijkheden om uw ROI te verhogen. De op winstgevendheid gebaseerde vergelijkingsfuncties maken het een veelzijdige ROI-analysetool voor elk project of portfolio.

Lees hier hoe u de sjabloon kunt gebruiken om de groei van uw investeringen te meten:

Bepaal meetbare doelen: Noteer je beoogde winst en de belangrijkste meetgegevens om succes te meten . U kunt ClickUp Documenten voor het bijhouden van gegevens Identificeer uw investeringen: Voeg uniforme details toe over al uw investeringsmogelijkheden om vergelijking te vergemakkelijken. U kunt ROI-prognoses genereren voor alle of specifieke projecten Maak zij-aan-zij ROI-vergelijkingen: Gebruik ROI-cijfers om het project of de projecten te selecteren die het waard zijn om in te investeren

Het is echter slechts een ruwe schets, want

tientallen processen

tussen jou en je gewenste ROI staan. Maar vergeet niet dat dit een

sjabloon voor actieplan

het zal je helpen om een gedetailleerd plan op te stellen om je opbrengst op lange termijn te verhogen. 🤑

Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Verkoop KPI Sjabloon

Deze sjabloon downloaden

Om uw ROI te begrijpen en te verbeteren, moet u eerst het volgende analyseren

verkoopcijfers

vanuit verschillende invalshoeken. De

ClickUp Verkoop KPI Sjabloon

biedt u een centrale hub om de prestaties van uw team te meten en plannen te maken om het inkomstenpotentieel te verhogen! 📈

De sjabloon presenteert verkoop-KPI's in drie secties:

Wekelijks rapport Maandelijks rapport Inkomstenoverzicht per maand (een Kanban-achtig overzicht van de wekelijkse verkoop voor een maand)

De sjabloon geeft je 15 aangepaste velden die statistieken weergeven zoals het aantal verkopen, de totale verkoopopbrengst, upsell-pogingen, succesvolle upsells en het aantal offertes.

Wil je bepaalde statistieken onderzoeken? Je kunt tussen de velden sorteren met behulp van filters en

gerichte rapporten genereren

met nettowinstcijfers voor elke week of maand.

Naast hulp bij het bewaken van uw ROI, biedt deze sjabloon veel samenwerkings- en aanpassingsmogelijkheden. Je kunt secties een kleurcode geven, spelen met kolommen en unieke lay-outs maken om relevante KPI's in één oogopslag te bekijken.

Deze sjabloon downloaden

6. Marketing ROI sjabloon door SlideTeam

Geef het rendement van uw marketinginspanningen weer en volg het succes van uw campagnes

Een van de snelste manieren om ervoor te zorgen dat meer mensen over je bedrijf horen, is door middel van marketingcontent en marketingcampagnes, of dat nu e-mail is,

sociale media

advertenties, flyers of billboards. Maar zou je geld steken in

marketingprojecten

zonder de ROI te berekenen?

Een marketingspecifieke ROI-sjabloon helpt het succes van je inspanningen te voorspellen door de winstgevendheid van de relatieve uitgaven in te schatten. Het wordt gebruikt om marketingkosten zoals advertenties, klantenenquêtes, agentschapkosten en personeelssalarissen te budgetteren of te rechtvaardigen.

Maak gebruik van de Marketing ROI Template by SlideTeam en creëer de perfecte visuele weergave van je voorbije of toekomstige campagnes voor je stakeholders. Deze PowerPoint-sjabloon wordt geleverd met 100% bewerkbare dia's, aangepaste pictogrammen en vormen.

Hoewel de standaarddia's voorgedefinieerde elementen hebben, is het aan je marketingteam om ze aan te passen aan je publiek en merk. Je kunt de kleuren en lettertypen aanpassen en dialoogvensters toevoegen om de presentatie gemakkelijk te begrijpen te maken voor nieuwe kijkers.

Deze sjabloon is vooral handig voor het communiceren van uw plannen met uw leiderschap of accountteams tijdens begrotingsvergaderingen.

Deze sjabloon downloaden

7. PowerPoint ROI Opvolgingsrapport Sjabloon by SlideTeam

Geef je ROI-details weer met het PowerPoint ROI Tracking Report sjabloon van SlideTeam

Het berekenen van ROI's is niet zo moeilijk, maar weten hoe je de gegevens op een samenhangende manier presenteert aan een algemeen publiek is een lastige klus. In de meeste gevallen is het grootste obstakel het communiceren van cijfers aan mensen zonder achtergrond in financiën of boekhouding.

Het PowerPoint ROI Tracking Report sjabloon van SlideTeam lost dit probleem op. De eenvoudige tabelstructuur presenteert numerieke basisgegevens zonder je publiek te overweldigen. Je kunt de kosten van een investering en de gegenereerde inkomsten opsommen en ze verbinden met de ROI-waarde in één enkel venster!

Het weergeven van winstcijfers kan een nog grotere uitdaging zijn als je meer dan één investering presenteert, wat vaak het geval is. Maar met deze sjabloon heb je meer dan genoeg ruimte om meerdere investeringen te schetsen en

rapporten te maken

over hoe ze zich verhouden.

Een van de belangrijkste voordelen van deze sjabloon is de gebruiksvriendelijkheid. Omdat het een PowerPoint-sjabloon is, genieten de meeste gebruikers van het gevoel van vertrouwdheid dat het geeft.

Elk element in de sjabloon is aanpasbaar: voeg secties toe of verwijder ze, verander de kleuren of gebruik pictogrammen en symbolen om je presentatie meer karakter te geven!

Deze sjabloon downloaden

8. Excel ROI Sjabloon door 365FinancialAnalyst

Bereken je ROI met het Excel ROI-sjabloon van 365FinancialAnalyst Sjabloon

Als je alleen een ROI-calculator nodig hebt voor supergecompliceerde investeringen of projecten, is het Excel ROI-sjabloon van 365FinancialAnalyst de juiste keuze.

Deze sjabloon is speciaal ontworpen voor complexe ROI-berekeningen die afhankelijk zijn van verschillende variabelen, zoals commissies van verkoopteams, belastingen en dividendrendementen. Het handmatig uitvoeren van zulke arbeidsintensieve, foutgevoelige berekeningen is niet haalbaar.

Eén klein foutje kan een vertekend beeld geven van de gezondheid van je bedrijf. Het gevolg kan zijn dat je de verkeerde stappen zet en je bedrijf schade toebrengt.

Deze gratis ROI Excel spreadsheet template maakt berekeningen eenvoudig. Het wordt geleverd met gedefinieerde formules voor het berekenen van het juiste rendement na het verdisconteren van alle variabelen - je hoeft alleen maar de gegevens in de vereiste cellen in te voeren.

De sjabloon geeft voorrang aan functionaliteit boven esthetiek, dus verwacht geen aanpassings- of samenwerkingsmogelijkheden.

Deze sjabloon downloaden

Meet de winstgevendheid van uw bedrijf met ROI-sjablonen

ROI-sjablonen zijn waardevolle hulpmiddelen om de winstgevendheid van uw bedrijf te bepalen. Door deze sjablonen te gebruiken, kunt u eenvoudig en nauwkeurig uw investeringen bijhouden, hun rendement meten en uiteindelijk weloverwogen beslissingen nemen over de financiën.

Onthoud dat de sleutel tot het verhogen van de winstgevendheid van je bedrijf ligt in consequent monitoren en analyseren. ROI-sjablonen kunnen dienen als uw leidraad in dit proces en u helpen uw weg te vinden in het complexe landschap van bedrijfsfinanciën.

Maak een gratis ClickUp account aan

en organiseer al uw werk op één plaats!