10 Gratis sjablonen voor verkooppijplijnen om meer deals te sluiten

Wat maakt een salesteam succesvol? Is het talent, grootte of geavanceerde tools? Hoewel al deze elementen cruciaal zijn, richten de beste salesteams zich onophoudelijk op het beheren en laten groeien van hun verkooppijplijn.

De verkooppijplijn is een cruciaal onderdeel van het voorspellen van inkomsten en het formuleren van een solide verkoopstrategie.

Echter, verkoopteams worden vaak geconfronteerd met uitdagingen zoals ongeorganiseerde leads, gebrek aan zichtbaarheid in het verkooptraject van prospects en problemen bij het bijhouden van het proces bij het structureren van hun verkooppijplijn.

Een sjabloon voor de verkooppijplijn kan u helpen bij het stroomlijnen van uw verkoopproces, het beheren van leads, het bijhouden van de voortgang en het verbeteren van de conversie.

Dit artikel deelt 10 gratis sjablonen voor verkooppijplijnen die je kunt gebruiken om je verkooppijplijn te versterken en de verkoopefficiëntie en -prestaties te verbeteren.

Wat is een sjabloon voor een verkooppijplijn?

Een sjabloon voor een verkooppijplijn brengt alle fasen van het verkoopproces visueel in kaart, inclusief prospectie, leadkwalificatie, lead-nurturing en het afronden van deals. Het helpt om alle gegevens van de verkooppijplijn in de juiste context te plaatsen, zodat u deals effectief kunt bijhouden, u kunt richten op de juiste kansen en een goed geplande strategie kunt implementeren.

Een effectief sjabloon voor de verkooppijplijn biedt een duidelijk kader dat kan worden onderverdeeld in leadgeneratie, kwalificatie, outreach, follow-ups, onderhandelingen en het sluiten van deals. Als u niet wilt dat uw deals door de mazen van het net glippen, is een sjabloon voor de verkooppijplijn een uitstekende aanvulling op uw arsenaal van software voor bijhouden verkoop tools en hulpmiddelen.

Verkoopafdelingen gebruiken deze sjablonen om realistische doelen in te stellen, wegversperringen en verkoopkansen te identificeren, de voortgang in de fase van de verkooppijplijn bij te houden en de verkoop te voorspellen.

Elk sjabloon voor de verkooppijplijn zou idealiter de volgende onderdelen moeten bevatten:

Aantal kansen in uw pijplijn : Heeft uw pijplijn voldoende kansen om in verkoop om te zetten?

: Heeft uw pijplijn voldoende kansen om in verkoop om te zetten? Grootte en waarde van elke opportunity: Wat is de gemiddelde grootte van de deal en de dealrecords? Welke verkopers werken aan de deal, etc.?

Wat is de gemiddelde grootte van de deal en de dealrecords? Welke verkopers werken aan de deal, etc.? Tijd tussen fasen van de verkooppijplijn: Hoe lang duurt het voor elke opportunity om van de ene fase naar de andere te gaan, inclusief verwachte afsluitdatum, winkans, totale tijd voor het sluiten van deals?

Voordat u een sjabloon voor uw team gebruikt, is het handig om te begrijpen wat een goed sjabloon voor een verkooppijplijn is.

Wat maakt een sjabloon voor een goede verkooppijplijn?

Uw sjabloon voor verkooppijplijnen moet een hulpmiddel zijn, geen afleiding, waarmee u uw verkooppijplijn efficiënt kunt beheren en uw doelen voor inkomsten kunt bereiken.

Om de maximale ROI uit uw sjabloon voor verkooppijplijnen te halen, is dit waar u op moet letten:

Goed gedefinieerde fasen

U moet elke fase in het verkoopproces definiëren om ervoor te zorgen dat uw vertegenwoordigers op dezelfde pagina zitten over het verplaatsen van een opportunity van leadgeneratie naar kwalificatie en afsluiting en om miscommunicatie te voorkomen.

Visuele weergave

Een effectief sjabloon voor de verkooppijplijn moet een visuele weergave van kritieke verkooppijplijngegevens en KPI's.

Functies voor samenwerking

Kies een sjabloon voor verkooppijplijnrapporten met realtime bewerking, functies voor bewerking om het sjabloon visueel aantrekkelijk te maken en de mogelijkheid om samen te werken met vermeldingen, tags en opmerkingen.

Rapportagemogelijkheden

De gratis sjabloon voor verkooppijplijnen moet een gedetailleerde analyse van de gezondheid van uw pijplijn en verkoopgegevens bieden en de prestaties van verkopers bijhouden.

Integratie met uw werkstromen

Tot slot moeten uw verkoopteams deze sjabloon kunnen integreren in hun bestaande workflows. Zo moet u bijvoorbeeld de pijplijngegevens uit het sjabloon automatisch kunnen importeren in uw CRM voor een foutloze werkstroom van gegevens.

10 gratis sjablonen voor verkooppijplijnen

Als u klaar bent om uw eerste verkooppijplijn samen te stellen, zijn hier de 10 beste sjablonen die u gratis kunt downloaden en vandaag nog kunt gebruiken.

1. ClickUp Stappen om sjabloon voor verkooptrechter te maken

Gebruik ClickUp's sjabloon Stappen om verkooptrechter te maken om snel inzicht in klanten te krijgen, bewustzijn te ontwikkelen en automatisch Taken te creëren

Een sleutelcomponent van een verkooppijplijn is de verkooptrechter. Deze toont het aantal verkoopleads die van kennismaking met uw merk uiteindelijk overgaan tot aankoop.

De ClickUp stappen om sjabloon voor verkooptrechter te maken helpt verkoopteams bij het navigeren van hun klanten van prospects naar leads naar klanten en visualiseert verschillende fases in de trechter om verkoopprestaties te voorspellen, beheren en verbeteren.

Deze sjabloon bevat het volgende ClickUp Board Weergave waarmee u alle stappen kunt visualiseren, inclusief leadgeneratie, kwalificatie, nurturing en conversie.

Met dit sjabloon kunt u voortdurend controleren hoe een gekwalificeerde lead elke fase doorloopt en de juiste actie ondernemen. Het analyseren van deze fasen in de deal helpt je bij het maken en samenstellen van targeted content en collaterals om potentiële klanten effectief te voeden. ClickUp Brein , de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, neemt de druk van uw verkoopteam weg door gegevens vooraf in te vullen in uw sjablonen voor verkooppijplijnen. Bovendien helpt ClickUp Brain:

Voorkeuren van klanten te begrijpen

Snel potentiële leads identificeren

Snel contact opnemen met klanten

Zo kunnen verkoopteams bijvoorbeeld ClickUp Brain gebruiken om aantrekkelijke e-mails te schrijven aan klanten wanneer hun abonnement bijna verloopt.

korte video's opnemen en delen met ClickUp Clips_

2. ClickUp verkooppijplijn sjabloon

Beheer elke fase van uw verkoopproces met het ClickUp sjabloon voor verkooppijplijnen

Sjabloon voor verkooprapportage van ClickUp is een eenvoudige spreadsheet voor het bijhouden van sleutelcijfers en het verkrijgen van inzicht in uw voortgang en toekomstige abonnementen.

Aan de hand van visuele grafieken kunt u kansen en trends ontdekken, verkoopprestaties analyseren en uw verkoopresultaten optimaliseren processen voor verkoop- en operationele planning (S&OP) .

Terwijl je verkooprapportages kunt maken op Excel-spreadsheets, sjablonen voor verkooprapporten bieden vergelijkbare weergaven van projecten en automatiseringsmogelijkheden om uw productiviteit te verhogen.

5. ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen

Stippel de reis van je client door de verschillende fasen van de sales funnel uit met behulp van het Customer Journey Map Template van ClickUp

Als verkoopexpert wilt u regelmatig cruciale KPI's bijhouden, zoals de lead-to-opportunities ratio, leadconversieratio, verkoop per regio en verkoopvolume per kanaal. Sjabloon voor wekelijkse verkooprapportage van ClickUp is een geweldige manier om sleutelgegevens bij te houden, plannen te maken voor toekomstig succes en de prestaties van uw team te optimaliseren op een gecentraliseerde plaats in plaats van te jongleren met meerdere tools om deze informatie te verzamelen.

Gebruik deze sjabloon om essentiële gegevens te analyseren voor uw wekelijkse verkooprapporten, zoals het aantal leads en gegenereerde verkopen.

Analyseer deze gegevens ten opzichte van eerdere verkoopprestaties, zoals wekelijkse, maandelijkse of kwartaalrapportages, om patronen in de verkooppijplijn, afwijkingen in de fase van de deal en ruimte voor verbetering van verkoopactiviteiten te ontdekken.

Gebruik bij het toewijzen van wekelijkse Taken aan je verkoopteam Werklastweergave van ClickUp om de werklast te beoordelen, ervoor te zorgen dat iedereen op zijn optimale capaciteit werkt en werk opnieuw toe te wijzen op basis van uw bevindingen om een burn-out te voorkomen.

💡 Pro tip: Bied uw salesteam de tools en middelen waarmee ze optimaal kunnen presteren. Hier is een lijst van top verkoop enablement tools om uw verkoopstrategie te verbeteren_.

8. Pipeline Tracker Spreadsheet van Sales Hacker

via Verkoophacker Ben je op zoek naar een eenvoudig sjabloon voor verkooppijplijnen dat zich vooral richt op de nummers? Dan is de Pipeline Tracker Spreadsheet van Sales Hacker kan een goede optie zijn. Het biedt een kwartaal-per-kwartaal overzicht van je verkoopcijfers, zodat je georganiseerd kunt blijven en datagestuurde beslissingen kunt nemen om je verkoopbeslissingen te verbeteren.

Bonus: Kijk ook eens naar deze lijst van 30+ verkooptools _je moet de curve voor zijn en een efficiënter verkoopproces opbouwen.

9. Excel sjabloon verkooppijplijn door OnePageCRM

via OnePageCRM Gebruik OnePageCRM's Excel Sales Pipeline sjabloon om uw sales pipeline strategie in kaart te brengen

De Excel sjabloon verkooppijplijn door OnePageCRM is gemaakt om uw pijplijnstrategie vanaf nul in kaart te brengen en uw verkoopteam op succes in te stellen.

Het bevat alles wat je verkopers nodig hebben om de pijplijn te beheren, van contactnaam, organisatie, fase van de deal, winkans, verwachte sluitingsdatum en gewogen prognose. Plug je gegevens in dit Excel-spreadsheet en ga aan de slag met het bijhouden van je verkooppijplijn.

10. Excel sjabloon voor verkooptrechter door SalesFlare

via SalesFlare De Excel sjabloon voor verkooptrechter door SalesFlare is perfect voor het bouwen van aangepaste fasen in de verkooptrechter die passen bij uw unieke verkoopproces.

Je kunt fasen toevoegen en verwijderen, teamleden beheren, targets aanmaken en zelfs herinneringen instellen voor follow-ups met leads.

Dit gratis sjabloon is beschikbaar in de formaten Google Spreadsheets en Excel, voor een eenvoudig maar effectief proces voor verkoopoptimalisatie.

Importeer deze sjabloon voor verkooppijplijnbeheer in uw Salesflare CRM, elimineer handmatige invoer van gegevens en richt u op het opbouwen van sterkere relaties. Salesflare stuurt ook handige notificaties om op te volgen en bovenop je taken te blijven.

Sluit meer deals met ClickUp's sjablonen voor verkooppijplijnen

Als u het zat bent om handmatig gegevens in te voeren om uw verkooppijplijn en klanten in Excel te beheren, probeer dan de gratis sjablonen voor verkooppijplijnen van ClickUp.

De reeks functies van ClickUp, zoals ClickUp Brain om het vooraf invullen van sjablonen te automatiseren, mijlpalen om de voortgang te visualiseren, automatiseringen om het zware werk te elimineren en CRM om alle gegevens met betrekking tot klant- en leadinteracties te importeren in een gecentraliseerd platform, worden veel gebruikt door goed presterende verkoopteams. Gratis aanmelden bij ClickUp en download nu ons gratis sjabloon voor verkooppijplijnen.