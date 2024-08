30+ Eenvoudige Verkooptools voor Kleine Bedrijven

Wat beschouw je als een klein bedrijf?

Mam en pop.

Winkel op de hoek.

Bijbaantje.

Hoe je er ook over denkt, in werkelijkheid zijn kleine bedrijven vrij groot. Afhankelijk van wie je het vraagt, kunnen kleine bedrijven tot 1000 werknemers hebben. Dat is een grote onderneming.

In een verkooprol bij een klein bedrijf kan het moordend zijn. Je staat tegenover je concurrenten (en soms zelfs je collega's!) en je wilt Usain Bolt zijn.

Maar zoals je professor economie je zou vertellen, is de bestede tijd niet gelijk aan ROI. We moeten niet alleen sneller werken en harder, maar ook slimmer.

Het slaat ook activiteiten en interacties op die u met elke prospect of client hebt, zoals uw laatste e-mail of datum van het telefoongesprek. Het verbindt de contactpersoon met een bedrijf, of andere bedrijven waarmee deze persoon verbonden kan zijn geweest (mensen springen van baan, weet je!). De beste CRM's geven ook een score aan uw contacten en tonen u de beste leads, statussen van deals en meer om uw verkooptrechter te organiseren.

Als dat intimiderend klinkt, maak je dan geen zorgen - je hoeft het niet allemaal tegelijk te doen. Te veel bedrijven springen over op de grote jongens zoals Salesforce zonder dat dit nodig is.

Het kan zelfs beter zijn om te beginnen met een eenvoudig CRM en schaal dan op als je groeit. Instance ClickUp is bijvoorbeeld een hulpmiddel voor productiviteit dat ook kan worden uitgerust als CRM met onze aangepaste velden functie.

Je kunt informatie over contactpersonen toevoegen, een lijst met volgende stappen voor de contactpersoon/prospect maken en eventuele bijlagen toevoegen. Je kunt ook een sjabloon maken voor elke nieuwe contactpersoon zodat je altijd de juiste gegevens hebt voor elke nieuwe persoon die je toevoegt.

Aanbevolen CRM-verkoopinstrumenten:

ClickUp : Flexibel hulpprogramma dat u naar behoefte kunt aanpassen

IOVOX : Functioneert als een CRM voor uw telefoongesprekken. Is erg populair bijonroerend goed makelaars.

Gesloten.io

Pipedrive

Minder vervelende CRM

Nutshell : Automatisering CRM populair bij verkoopteams voor B2B e-mailmarketing.

2) Projectmanagement

Wat is een gemakkelijke plek om met de rest van je team te communiceren over de voortgang van deals of over hoe nieuwe functies, producten of servicelijnen van invloed kunnen zijn op huidige klanten? De meeste bedrijven gooien die updates in een Powerpoint, e-mailen het naar iedereen en vergeten het drie dagen later prompt.

Maanden later is er een enorme vertraging omdat de sales VP haar inbox doorkamt op zoek naar die functie details. Hoe kan dit worden voorkomen? Antwoord: met een projectmanagement tool die eenvoudig te gebruiken is, maar krachtig genoeg voor uw hele organisatie om mee aan de slag te gaan. ClickUp heeft de volgende functies die u nodig hebt voor Taakdetails, commentaar, bijlagen, integraties en meer.

Uw verkoopteam kan opmerkingen achterlaten, maar ook de volgende zaken weergeven projecten en Taken in real time. Of... dat kan verschrikkelijk zijn. Een lijn tussen verkoop/biz ontwikkeling en product kan nuttig zijn met duidelijke commandostructuren.

ClickUp regelt dat ook, met individuele ruimtes en Teams die alleen toegankelijk zijn voor bepaalde leden.

Aanbevolen Projectmanagement Verkooptools:

ClickUp : Eenvoudige interface met veel gratis functies

Xtensio : Samenwerkingsplatform waar teams in een handomdraai verbluffende business content kunnen creëren

Asana

Trello

Monday

3) Documenten ondertekenen

In elke business met contracten of overeenkomsten zul je veel documenten heen en weer sturen. En vertel me niet dat je nog steeds scant en faxt. Dat moet veranderen, vooral omdat je je nieuwe stagiair niet wilt uitleggen hoe het faxapparaat werkt. Het is gewoon de tijd niet waard.

Als je eenmaal een deal hebt gesloten, wil je je daar niet ook nog eens mee bezighouden. Je hebt een snelle, automatisering manier om het papierwerk in orde te krijgen en het geld op de bank te krijgen.

Aanbevolen ondertekening van documenten:

4) Document- en kennisbeheer

Voor eenvoudige toegang tot contracten, brochures, gidsen en productupdates heb je een documentbeheersysteem nodig om je team te helpen benodigde materialen te vinden. Veel van de beste tools bevatten bijlagen met versiegeschiedenis en aantekeningen om u te helpen wijzigingen of updates vast te leggen.

Met deze juiste combinatie van marketingtools voor de detailhandel kunnen je bedrijfsstrategie naar een heel nieuw niveau tillen. Het zal u helpen om uw verkoop- en marketing teams om hogere doelen voor inkomsten te bereiken en prestaties en statistieken gemakkelijk bij te houden.

Het is ook handig om deze te laten integreren met je projectmanagementtool, zodat het updateproces sneller kan verlopen. Als je Dropbox of Google Drive gebruikt beide integreren met ClickUp.

Aanbevolen document- en kennisbeheer

5) Vergaderingen planner

Het plannen van de volgende demo of vergadering is net zo belangrijk als het leggen van het contact. Want wat is het nut als je nooit een tijd vindt om te praten? E-mails heen en weer sturen is gewoon dom als er een heleboel geweldige tools zijn die het volgende bieden kalender uitnodigingen en details van vergaderingen.

Het toevoegen van een planner voor vergaderingen als een van je verkooptools zal je leven vereenvoudigen en je een paar extra demo's opleveren. Zodra u uw vergadering hebt gepland, gebruikt u ClickUp Vergaderingen om aantekeningen te maken en actie items in te stellen.

Aanbevolen hulpmiddelen voor het plannen van vergaderingen

Calendly : Eenvoudige interface om aan de slag te gaan (integreert met ClickUp!)

Clara

6) Automatisering en beheer van e-mail

Voor de verkoop is het niet genoeg om e-mail in de gaten te houden - je moet de impact ervan maximaliseren. Veel e-mailprogramma's helpen u bij het personaliseren van uw begroetingen en geven een melding wanneer e-mails worden geopend. U kunt ook e-mails op een bepaald tijdstip plannen om uw prospects volgens hun schema te bereiken - niet het uwe.

Veel tools hebben ook mogelijkheden voor een groepsinbox, zodat je commentaar kunt geven en met andere leden van het team over een e-mail kunt praten voordat je antwoordt. Veel van deze programma's maken het beantwoorden en bijhouden van e-mails veel eenvoudiger.

Aanbevolen Tools voor e-mailbeheer voor verkoop:

ClickUp : E-mails verzenden/ontvangen, Taken plannen, Automatiseringen instellen, Bijlagen bij Taken en meer.

Front : Stroomlijn de communicatie tussen alle leden van het team met e-mails, productberichten en meer

Juiste inbox : Zet uw e-mail op de automatische piloot met e-mailvolgorde, e-mailsjablonen en bijhouden van e-mails.

EmailAnalytics : Bijhouden en bewaken van de gemiddelde responstijd per e-mail, verzonden e-mails, ontvangen e-mails en meer.

Hubspot

Mailshake

Hiver

Bereik.io

Pabbly

7) Leads genereren en bereiken

Vroeger was het het kenmerk van een effectieve verkoper om een prospect zonder bestaande relatie op te bellen en de deal te sluiten. Koud bellen was tijdverspilling, behalve voor een paar uitverkorenen. Maar cold calling is vervangen door iets anders: warm bellen . Content marketing, sociale mediamarketing en nog veel meer hebben potentiële prospects ontdooid nog voordat je de telefoon opneemt (hopelijk)

Gebruik deze tools om u te helpen een betere verbinding tot stand te brengen, inclusief het vinden van e-mails en het maken van die onmiddellijke verbinding. Maar hoe weet je waar je moet beginnen? Die lijst uit een enorme database kopen? Waarschijnlijk niet. U hebt tools als Sales Navigator en LeadFuze nodig om aangepaste lijsten te maken die beter aansluiten bij uw wensen sales targets en doelen van het werk .

Aanbevolen hulpmiddelen voor leadgeneratie en bereik

8) Video-conferencing

Ik heb een vriend in de verkoop die door het hele land vliegt en onderweg verschillende clients bezoekt. De ene week is hij in Philadelphia, de volgende week in Raleigh en daarna in Seattle. Dat is leuk als je bedrijf het geld heeft om dat voor elkaar te krijgen.

We werken niet allemaal voor bedrijven die elke week duizenden euro's neerleggen voor een salesteam dat zigzaggend naar elke prospect gaat. Maar het volgende grote hulpmiddel in je arsenaal is een hoogwaardig platform voor videoconferenties om die persoonlijke verbinding te maken. Het moet betrouwbaar en betrouwbaar zijn, en het allerbelangrijkste: niet irritant.

En vergeet meerdere logins, wie houdt daar nou van? Een paar tools werken het beste voor individuele vergaderingen terwijl andere beter geschikt zijn voor groepsvergaderingen.

Verschijnen.in: Iedereen kan naar de site gaan, zijn persoon zoeken en inloggen. Of uitnodigingen sturen. Zeer gemakkelijke vergaderingen in een browser zonder extra downloads of codes vastmaken.

Zoom

RingCentral

Skype

Conclusie: Versnel uw verkoop

Uw doel: meer mogelijkheden en capaciteit om verbinding te maken, want de gemiddelde verkoper besteedt slechts 36% van hun tijd met daadwerkelijke verkoop. Dat is niet goed. Hoewel verkopen soms een gevecht van man tegen man lijkt, moeten productieve verkooptools voor u en uw verkopers werken. Wat als er AI was om te helpen bij de toekomst van werk ?

Ze zorgen ervoor dat de dagelijkse, maar noodzakelijke kleine stappen van de verkoop met minder wrijving verlopen, zodat je team zich kan concentreren op rendementen met een hogere waarde.

Als u klaar bent om een dag per week te besparen en een hoger rendement te zien, meld u dan aan voor ClickUp's Free Forever-abonnement !

