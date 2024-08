10 Beste e-mailbeheersoftware in 2024 (gratis en betaald)

Stel je een wereld voor waar elke e-mail zijn plaats heeft, waar je kunt filteren, kunt prioriteren en reageren zonder te zweten. Klinkt dromerig, toch? Hoewel velen hun inbox als een noodzakelijk kwaad beschouwen, is de beste e-mailbeheer tool verandert het in een bedrijfsmiddel, zodat u effectiever kunt communiceren en efficiënter kunt werken.

Of je nu een oprichter bent die met meerdere threads jongleert, een teamleider die projecten coördineert of gewoon iemand die snakt naar inbox zen, de reis begint hier.

Duik in de 10 beste e-mail management software en verander de wirwar van berichten in een gestroomlijnde werkstroom van productiviteit!

Wat moet je zoeken in e-mailbeheersoftware?

Tools voor e-mailbeheer zijn er niet alleen om e-mails te sorteren, maar ook om uw tijd en output te maximaliseren. Maar met zoveel tools die om uw aandacht vragen, wat is nu echt belangrijk? Laten we het eens op een rijtje zetten:

Intuïtieve interface: Gemakkelijk navigeren zonder verwarring; als je er moeite mee hebt, is het waarschijnlijk niet de juiste keuze

Gemakkelijk navigeren zonder verwarring; als je er moeite mee hebt, is het waarschijnlijk niet de juiste keuze Naadloze integratie : Zoek naar software die moeiteloos samenvoegt met je bestaande apps, zoals Google Werkruimte en Microsoft Outlook

: Zoek naar software die moeiteloos samenvoegt met je bestaande apps, zoals Google Werkruimte en Microsoft Outlook Krachtige automatisering: Kies een tool die repetitieve taken automatiseert zodat u zich kunt concentreren op uw persoonlijke inbox en uw werk van hoge waarde

Kies een tool die repetitieve taken automatiseert zodat u zich kunt concentreren op uw persoonlijke inbox en uw werk van hoge waarde Taakomzetting: Kies voor de mogelijkheid om inkomende e-mails gemakkelijk om te zetten in een Taak

Kies voor de mogelijkheid om inkomende e-mails gemakkelijk om te zetten in een Taak Robuuste planning: Een betrouwbare software biedt een klantenserviceteam flexibele weergaven van de planning voor werklastbeheer

Een betrouwbare software biedt een klantenserviceteam flexibele weergaven van de planning voor werklastbeheer Gegevensbeveiliging: Geef prioriteit aan tools voor e-mailbeheer met robuuste functies voor veiligheid

De 10 beste e-mail management software oplossingen voor gebruik in 2024

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams van alle groottes en industrieën om alles te beheren, van dagelijkse to-dos tot cross-functionele workflows. Gebruik ClickUp om automatisch gesprekken en klantverzoeken toe te wijzen aan leden van het team op het moment dat ze binnenkomen!

En met E-mail in ClickUp kunt u e-mails rechtstreeks vanuit Taken verzenden en ontvangen en actie ondernemen zonder het platform te verlaten. Met duizenden integraties en aanpasbare sjablonen zijn alle e-mailbeheertools voor uw teams binnen handbereik. Bovendien is ClickUp's AI schrijfassistent is beschikbaar om vergaderingen samen te vatten, e-mails te schrijven en meer.

ClickUp beste functies

Beheer de inbox van uw teams mete-mail projectmanagement tools

Meerdere toegewezen personen en volgers om interacties met klanten te beheren

Al het werk bijhouden en organiseren met meer dan 15 aanpasbare weergaven, waaronderClickUp Tabel weergave* E-mail sjablonen en opgeslagen reacties maken om tijd te besparen (bekijk deClickUp sjabloon voor e-mailmarketing en deClickUp sjabloon voor zakelijke introductie voor voorbeelden van topklasse)

ClickUp integreren met uw favoriete apps voor e-mail, zoals Gmail, Outlook, IMAP en Office 365

GebruikClickUp AI om samenvattingen te maken van commentaren, aantekeningen van vergaderingen en andere lange content in slechts een paar klikken

ClickUp limieten

Door het aantal functies is het voor gebruikers die voor het eerst met ClickUp aan de slag gaan misschien moeilijk om te leren

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise:Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. SendBox

via SendBox SendBox stelt gebruikers in staat om sjablonen voor transactie-e-mails te ontwerpen en te verfijnen op basis van verschillende diensten, zodat elk communicatiestuk target en weerklank vindt. Met de online e-mailwachtrij kunnen gebruikers hun e-mailcampagnes in realtime volgen.

Het open karakter kan zorgen oproepen over de veiligheid en zonder een toegewijd ondersteuningsteam zijn updates mogelijk niet zo frequent of robuust als bij commerciële oplossingen. Bovendien is het mogelijk dat gebruikers eerder door de gemeenschap worden ondersteund dan officieel gestructureerd.

Sandbox beste functies

Kant-en-klare sjablonen helpen u tijd en moeite te besparen en zorgen voor een professionele look

Software voor transactie-e-mails is ontworpen om de deliverability van je e-mails te verhogen

Sandbox limieten

Open source zorgt voor veiligheid en gebrek aan ondersteuning

Zeer beperktinbox beheer functies in vergelijking met anderesoftware voor e-mailbeheer Sandbox prijzen

**Gratis

Sandbox beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Helpwise

via Helpgewijs Maak kennis met Helpwise, uw samenwerkingscentrum voor e-mailbeheer. Het is met name een uitkomst voor support-, verkoop- en ondersteuningsteams die naadloos in teams willen samenwerken aan gedeelde e-mails.

Met functies die zijn ontworpen voor gelijktijdige toegang voor meerdere gebruikers, ben je altijd in synchronisatie met de leden van je team. Duik in gestroomlijnde gesprekken en zie hoe de efficiëntie van je team stijgt.

Helpwise beste functies

E-mails flexibel inplannen en versturen wanneer je maar wilt

Voortdurende verbeteringen in de software, zodat Helpwise altijd beter wordt

Naadloos live chatten beheren naast query's via andere kanalen in een collaboratieve hub

Gesprekken automatisch toewijzen aan uw team met behulp van slimme toewijzings- en automatiseringsregels

Helpwise beperkingen

Ontworpen als klantenservice-software, dus niet ideaal voor andere toepassingen

Onboarding van personen die niet bekend zijn met het format kan een uitdaging zijn

Gebruikers hebben gerapporteerd dat de zoekfunctie van het platform verbetering behoeft

Helpwise prijzen

Standaard: $15/gebruiker maandelijks gefactureerd

$15/gebruiker maandelijks gefactureerd Premium: $25/gebruiker maandelijks gefactureerd

$25/gebruiker maandelijks gefactureerd Geavanceerd: $50/gebruiker maandelijks gefactureerd

$50/gebruiker maandelijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Helpwise beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

4. Front

via Front Welkom bij Front, waar e-mail en samenwerking elkaar ontmoeten op een gedeelde fase. Front herdefinieert de traditionele installatie van e-mail en is perfect voor teams die transparantie willen in hun e-mail taken.

Klantenservice-, verkoop- of zelfs operationele teams zullen in Front een trouwe bondgenoot vinden. Met gedeelde inboxen en real-time samenwerking tools, zeg vaarwel tegen onoverzichtelijke e-mailketens en interne aantekeningen en omarm heldere, gecoördineerde communicatie.

Front beste functies

Centraliseer alle inkomende berichten, van e-mails tot aantekeningen, op één plek

Automatiseer berichttoewijzingen op basis van content of externe gegevens

Zorg voor duidelijke verantwoordelijkheid met automatische toewijzingen op basis van gebruikerscriteria

Gebruik tags voor betere berichtcategorisatie, rapportage en zoekefficiëntie

Front integreren met verschillende andere apps voor verbeterd projectmanagement, communicatie, beheer van klantsucces en meer

Front limieten

Volgens gebruikers moet de kalenderfunctie aanzienlijk worden verbeterd

Vertrouwd raken met alle functies van Front kan in het begin overweldigend zijn

Prijzen Front

Groei: $59/zetel maandelijks gefactureerd

$59/zetel maandelijks gefactureerd Schaal: $99/zetel maandelijks gefactureerd

$99/zetel maandelijks gefactureerd Premium: $229/zetel maandelijks gefactureerd

Front beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (250 beoordelingen)

4.5/5 (250 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1800+ beoordelingen)

5. Brevo

via Brevo Brevo is misschien een nieuwkomer in het blok, maar het is een echte krachtpatser als het aankomt op gestroomlijnd e-mailbeheer. Brevo is ontworpen voor professionals die hunkeren naar een minimalistische maar efficiënte benadering van e-mails en brengt duidelijkheid in je inbox.

Met name solo ondernemers, freelancers, klantenservice medewerkers en eigenaren van kleine bedrijven zullen profiteren van het veranderen van e-mail van een karwei in een heerlijke, beheersbare Taak.

Brevo beste functies

gebruiksvriendelijke interface gecombineerd met een intuïtieve drag-and-drop editor

Diverse en aanpasbare sjablonen voldoen aan verschillende behoeften

Diep inzicht dankzij robuuste rapportage en analyses

Marketing automatisering en segmentatie voor targeted outreach

Brevo beperkingen

Beperkte integraties in vergelijking met andere apps voor e-mailbeheer

Sommige gebruikers vonden de installatie een uitdaging

Brevo prijzen

Gratis

Starter: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Business: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Brevo beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (600+ beoordelingen)

4,5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.720+ beoordelingen)

6. Bovenmenselijk

via Help Scout Help Scout is niet zomaar een tool voor het beheren van e-mail; het is op maat gemaakt voor mensen die in de frontlinie staan van klantenservice-interacties.

Help Scout biedt gedeelde inboxen die naadloos aansluiten op helpdeskfuncties en zorgt ervoor dat elke query van een klant de juiste eigenaar vindt. Ontdek functies voor het gezamenlijk sorteren, taggen en beantwoorden van e-mails die ervoor zorgen dat uw klanten altijd tevreden de deur uitgaan.

Help Scout beste functies

Uitgebreid ondersteuningssysteem: e-mail, live chatten en een kennisbank

Bevordert teamsamenwerking met een gedeelde inbox

Automatiseert terugkerende Taken en integreert naadloos met andere tools

Volledige weergave van interacties met gebruikers om klanttevredenheid te controleren

Help Scout limieten

Elk ticket kan slechts aan één team lid worden toegewezen

De mobiele app biedt alleen basisfuncties

Beperkte taalondersteuning en het format van documenten kan onhandig zijn

Help Scout prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Plus: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Pro: $65/maand per gebruiker

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (390+ beoordelingen)

4.4/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

Kijk naar onze lijst met de beste_ alternatieven voor Help Scout

8. Klaviyo

via Klaviyo Klaviyo staat op het kruispunt van e-mailbeheer, e-mailmarketingsoftware en e-commerce. Als u eigenaar bent van een online winkel of e-commerce marketeer, is Klaviyo uw paspoort, niet alleen om e-mails te beheren, maar ook om e-mails te gebruiken voor bedrijfsgroei.

Met robuuste functies voor segmentatie en automatisering kunt u generieke e-mailmarketingcommunicatie omzetten in gepersonaliseerde communicatie marketingcampagnes die aanslaan bij je publiek.

Klaviyo beste functies

60+ vooraf geconfigureerde automatiseringen voordruppel campagnes en meer

Kies uit 80+ aanpasbare sjablonen

Hyper-target je publiek met gedrag getriggerde communicatiekanalen

Klaviyo limieten

Volgens gebruikers,nieuwe campagnes aanmaken vanaf nul kan vervelend zijn

Gebruikers rapporteren dat het bereiken en verkrijgen van ondersteuning een uitdaging kan zijn

Klaviyo prijzen

Gratis

E-mail: $45/maand

$45/maand E-mail & sms: $60/maand

Klaviyo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (990+ beoordelingen)

4.6/5 (990+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (370+ beoordelingen)

9. MailerLite

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/email-design-1-1024x552-1.webp MailerLite Dashboard /%img/

via MailerLite Eenvoudig, intuïtief en efficiënt - dat is MailerLite voor jou. Dit platform is een zegen voor kleine bedrijven en starters die op zoek zijn naar een kosteneffectieve manier om e-mails te beheren en op de markt te brengen.

Met gebruiksvriendelijke sjablonen en inzichtelijke analyses zorgt MailerLite ervoor dat zelfs nieuwkomers in e-mailmarketing zich thuis voelen.

MailerLite beste functies

Drie editors voor uiteenlopende, responsieve campagnebehoeften

Integreert met grote e-commerce platforms voor betere targeting van klanten

Geavanceerde marketing workflows beschikbaar in de automation builder

MailerLite beperkingen

Beperkingen bij het wijzigen van campagnesjablonen na selectie

Sommige gebruikers vinden de tools voor automatisering en bewerking van het ontwerp moeilijk te navigeren

MailerLite prijzen

Gratis

Groeiend Business: $10/maand voor maximaal 500 abonnees

$10/maand voor maximaal 500 abonnees Geavanceerd: $20/maand voor maximaal 500 abonnees

$20/maand voor maximaal 500 abonnees Enterprise: Neem contact op voor prijzen

MailerLite beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (780+ beoordelingen)

4.7/5 (780+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (370+ beoordelingen)

10. SaneBox

via SaneBox Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen bestudeert SaneBox uw e-mailgewoonten om onbelangrijke berichten automatisch in aparte mappen te filteren, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is. Naast het sorteren van e-mails, biedt het een reeks functies zoals met één klik uitschrijven, e-mails uitstellen voor later en reacties bijhouden, allemaal gericht op het verbeteren van uw e-mail productiviteit.

SaneBox is compatibel met bijna alle e-mailservices en werkt veilig, om de privacy van uw gegevens te waarborgen . Of u nu overweldigd wordt door reclame e-mails, notificaties, of gewoon door de enorme hoeveelheid dagelijkse correspondentie, SaneBox belooft een gestroomlijnde, beter beheersbare inbox ervaring.

SaneBox beste functies

De functie voor automatische categorisatie zorgt ervoor dat alleen belangrijke e-mails in uw inbox verschijnen, terwijl minder belangrijke e-mails naar de SaneLater map worden geleid

De SaneCC functie benadrukt bruikbare e-mails door e-mails te identificeren en te scheiden als u niet in de "aan" regel staat, zodat u zich kunt concentreren op berichten die prioriteit hebben

Gebruikers kunnen pauzes zonder e-mails inplannen met de functie "Niet storen", waarmee nieuwe e-mails tijdelijk naar een aangewezen map worden verplaatst

SaneBox limieten

De Digest functie kan verwarrend zijn, sommige gebruikers hebben moeite om deze effectief te trainen

Navigeren door dedashboard van projecten kan lastig zijn vanwege het complexe ontwerp

Het ontwerp van de dagelijkse samenvatting mist visuele aantrekkingskracht, waardoor sommige gebruikers het over het hoofd zien of negeren

SaneBox prijzen

Snack: $7/maandelijks

$7/maandelijks Lunch: $12/maandelijks

$12/maandelijks Diner: $36/maandelijks

SaneBox beoordelingen en reviews

G2: 4.9/5 (170+ beoordelingen)

4.9/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

Stroomlijn vragen en feedback van klanten met ClickUp

Door de overweldigende toevloed van e-mails die dagelijks in onze inbox binnenstromen, voelen we ons gemakkelijk verloren, verstrikt in de kruipende lianen van ongesorteerde berichten. Met de juiste software voor e-mailbeheer, zoals ClickUp, kunt u niet alleen e-mails verzenden en ontvangen vanaf elke locatie binnen het platform, maar kunt u berichten ook moeiteloos omzetten in bruikbare Taken.

De kracht van ClickUp's software voor projectmanagement voor ondernemingen ligt in de mogelijkheden voor automatisering en planning. Met een paar eenvoudige aanpassingen kunt u workflows instellen die routineprocessen automatiseren, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is. Gebruik ClickUp gratis om je klantervaring en productiviteit van je teams te verbeteren!