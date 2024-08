10 beste campagnemanagementsoftwaretools in 2024

Een duizelingwekkende 71% van de marketingcampagnes slaagt er niet in de gestelde doelen te bereiken ondanks dat Business bijna 10% van hun inkomsten aan marketinginspanningen.

Dit is niet verwonderlijk als je bedenkt dat het beheren van marketingcampagnes kan aanvoelen als jongleren met onsamenhangende systemen en gefragmenteerde processen, compleet geblinddoekt.

Gebrek aan zichtbaarheid in realtime tussen projecten en campagnes zorgt voor vertragingen en inefficiƫnte locaties van middelen, en dit probleem wordt nog verergerd door verspreide communicatie.

Software en tools voor campagnebeheer kunnen bedrijven helpen om exponentieel beter te worden in het organiseren en optimaliseren van zaken die er echt toe doen, wat leidt tot succesvollere marketingcampagnes.

Deze gids laat je kennismaken met de onmisbare campagnemanagement tools van 2024 en helpen je hun beste functies en voor- en nadelen te begrijpen, zodat je het juiste platform voor campagnebeheer kunt kiezen voor jouw zakelijke behoeften. šŸ“£ šŸ“ˆ

Wat is een Campagne Management Tool?

Tools voor campagnebeheer zijn softwareoplossingen die zijn ontworpen om bedrijven te helpen bij het efficiƫnter plannen, bijhouden, uitvoeren en analyseren van hun marketingcampagnes, van de instelling van doelen tot prestatieanalyses.

Met een online tool voor campagnebeheer kunt u uw hele marketingcyclus op Ć©Ć©n plaats beheren, waarbij mankracht, tijd en budget worden gekoppeld aan taken, processen, tijdlijnen en statistieken.

Wat te zoeken in campagnebeheersoftware

Kiezen uit een overvloed aan software voor campagnemanagement is niet eenvoudig. Over het algemeen wil je de volgende mogelijkheden aanvinken:

IntuĆÆtieve interface voor dagelijks gebruiksgemak

End-to-end mogelijkheden voor projectmanagement

Mogelijkheden voor automatisering van marketing

Aanpasbare werkstromen

Krachtige functies voor samenwerking en communicatie

Mogelijkheid tot integratie met andere reeds bestaande of populaire new-age en verouderde marketingtools

Niche-mogelijkheden zoalsprojectmanagement voor sociale mediabeheer van e-mailmarketingcampagnes, advertentiecampagnes, enz.

Krachtige real-time rapportage en analyse van statistieken

Kosteneffectiviteit

Mobiele toepassing voor mobiel werken en meer

Of u nu op zoek bent naar een eenvoudigere manier om sociale-mediaposts over meerdere marketingkanalen te beheren of op zoek bent naar complexere campagneprestaties en -analyses gegevensanalyse tools is er iets voor elke behoefte.

Laten we eens kijken naar de heilige graal van marketingcampagnebeheertools.

De 10 beste campagnebeheersoftware in 2024

Als het aankomt op digitale marketingcampagnes, zijn er verschillende beheersoftware voor marketingcampagnes er bestaan platforms, waaronder platforms voor het plannen van campagnes, projectmanagement, het aanmaken van content, het bijhouden van uitgaven, tijdlijnen en doelen, social mediamarketing, marketingautomatisering en meer.

1. ClickUp #### Beste voor projectmanagement, marketingcampagnebeheer en teamsamenwerking

Breng al uw werk en teams op Ć©Ć©n plaats met ClickUp

ClickUp is alles-in-Ć©Ć©n voor projectmanagement en teamsamenwerking productiviteitstool waarmee u uw werk, samenwerking en communicatie vanaf Ć©Ć©n plaats kunt centraliseren en beheren.

Dus wat maakt ClickUp een top tool voor campagnebeheer voor marketeers?

Het biedt niet alleen honderden geavanceerde functies, maar ook een volledig aanpasbaar platform waarmee elk team en bedrijf ClickUp kan configureren volgens hun behoeften, voorkeuren en gebruikscases, inclusief als een marketing projectmanagement software en tool voor campagnebeheer.

Dankzij deze mate van flexibiliteit kunnen verkoop- en marketingteams ClickUp configureren om te voldoen aan hun steeds veranderende behoeften, van campagneplanning en het in kaart brengen van een campagnekalender tot het bijhouden van campagneprestaties en andere marketingprojecten of -behoeften.

Gebruik digitale Whiteboards voor het plannen van strategieƫn, ClickUp Documenten voor campagnebriefings, SOP's, lijstweergave met aangepaste velden en aangepaste statussen voor een gestroomlijnde workflow voor campagnebeheer en aangepaste dashboards om gegevensgestuurde beslissingen te nemen voor maximale campagneprestaties.

Bovendien biedt ClickUp geavanceerde functies voor automatisering van werkstromen, samenwerking tussen teams en het bijhouden van doelen om u te helpen de toewijzing van middelen te optimaliseren, terugkerende taken te automatiseren en elk onderdeel van uw campagne te beheren.

Een andere interessante functie die ClickUp biedt is zijn AI-schrijfassistent, ClickUp AI. āš”ļø ClickUp AI is een revolutionaire tool die in het ClickUp-platform is ingebouwd om u te helpen sneller te werken, slimmer te schrijven en uw creativiteit aan te wakkeren met honderden door ClickUp-experts ontwikkelde tools voor elk gebruik, zoals het creĆ«ren van campagne-ideeĆ«n, het schrijven van campagnebriefings, het abonneren op marketingcampagnes en nog veel meer.

Beste functies

Taakbeheer: Kies uit meer dan 35ClickApps om aan te passentaakbeheer aan te passen aan hun behoeften, inclusief automatisering van taken, toewijzen van Sprintpunten, toevoegen van aangepaste velden en meer

Kies uit meer dan 35ClickApps om aan te passentaakbeheer aan te passen aan hun behoeften, inclusief automatisering van taken, toewijzen van Sprintpunten, toevoegen van aangepaste velden en meer Hiƫrarchie in projecten : ClickUp biedt een verfrissend unieke manier om teams, projecten, campagnes en meer te organiseren met zijn robuusteproject hiƫrarchie structuur. Dit omvat het maken van Ruimtes voor Teams en afdelingen, aparte Mappen voor verschillende projecten en lijsten voor Taken

: ClickUp biedt een verfrissend unieke manier om teams, projecten, campagnes en meer te organiseren met zijn robuusteproject hiƫrarchie structuur. Dit omvat het maken van Ruimtes voor Teams en afdelingen, aparte Mappen voor verschillende projecten en lijsten voor Taken Werkstroom automatisering : Vereenvoudig campagnebeheer doorhandmatige processen te automatiseren en routinematige taken. Met meer dan 50 acties, triggers en voorwaarden voor het maken van automatisering werkstromen, kunt u terugkerende taken elimineren en tijd en moeite besparen

: Vereenvoudig campagnebeheer doorhandmatige processen te automatiseren en routinematige taken. Met meer dan 50 acties, triggers en voorwaarden voor het maken van automatisering werkstromen, kunt u terugkerende taken elimineren en tijd en moeite besparen Geneste subtaken en checklists : Vereenvoudig complexe projecten door ze op te splitsen in taken en subtaken. Je kunt ook checklists aanmaken binnen specifieke Taken om de voortgang in kaart te brengen en te bewaken;

: Vereenvoudig complexe projecten door ze op te splitsen in taken en subtaken. Je kunt ook checklists aanmaken binnen specifieke Taken om de voortgang in kaart te brengen en te bewaken; Bijhouden en analyseren : ClickUp kan bogen op realtime bijhouden en analyseren, waardoor gebruikers de belangrijkste prestatie-indicatoren kunnen meten via grafieken, grafieken en gedetailleerde rapporten voor een datagestuurde aanpak van het beheer van hun projectmiddelen

: ClickUp kan bogen op realtime bijhouden en analyseren, waardoor gebruikers de belangrijkste prestatie-indicatoren kunnen meten via grafieken, grafieken en gedetailleerde rapporten voor een datagestuurde aanpak van het beheer van hun projectmiddelen Aanpasbare sjablonen : Toegang tot meer dan 1000 aanpasbare sjablonen voor elk team en verschillende gebruikssituaties, zoalscampagne bijhouden en analyse,e-mailmarketingcampagne,campagne-abonnementen anderesjablonen voor marketing *Integratiemogelijkheden: Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werktools, waaronder populaire marketingtools zoals Tableau, HubSpot en Salesforce, waardoor ClickUp vandaag de dag een van de beste campagnebeheertools voor marketingteams is

: Toegang tot meer dan 1000 aanpasbare sjablonen voor elk team en verschillende gebruikssituaties, zoalscampagne bijhouden en analyse,e-mailmarketingcampagne,campagne-abonnementen anderesjablonen voor marketing *Integratiemogelijkheden: Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werktools, waaronder populaire marketingtools zoals Tableau, HubSpot en Salesforce, waardoor ClickUp vandaag de dag een van de beste campagnebeheertools voor marketingteams is Mobiele app: ClickUp mobiele app stelt u in staat uw campagnes onderweg te beheren - toegang tot taken, communicatie met teamleden en blijf altijd op de hoogte

PRO TIP Plan, voer uit en beheer uw marketingcampagnes allemaal in Ć©Ć©n platform met de Sjabloon voor marketingcampagnes van ClickUp . Deze lijst is gevuld met voorbeelden van Taken in elke marketingfase, samen met andere belangrijke elementen om u op weg te helpen.

Beheer uw end-to-end werkstroom met software voor campagnemanagement zoals ClickUp en gebruik het sjabloon voor campagnes en promoties om de intake van aanvragen te stroomlijnen tot het abonnement en de uitvoering van de campagne

Limieten

Nieuwe gebruikers zullen waarschijnlijk een leercurve ervaren

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

Prijzen

Free Forever-abonnement met veel functies: Gratis abonnement met veel functies

Gratis abonnement met veel functies Onbeperkt: $7 per maand/gebruiker

$7 per maand/gebruiker Business: $12 per maand/gebruiker

$12 per maand/gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Gratis proefversie beschikbaar; voeg het toe aan elke betaalde werkruimte voor slechts $5 per lid/maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4,7 van 5 (8.200+ beoordelingen)

4,7 van 5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4,7 van 5 (3.700+ beoordelingen)

2. Afzender #### Beste voor e-mail en SMS marketing automatisering

Dashboard met campagneoverzicht via Sender.net Afzender is een platform voor e-mail- en sms-marketingautomatisering dat bedrijven helpt hun marketingcampagnes eenvoudig en winstgevend te beheren.

Ontwerp je eigen e-mail vanaf nul of kies uit een bibliotheek met prachtige sjablonen. Met de e-mailplanner kunt u eenvoudig e-mail- en sms-verzendcampagnes beheren, terwijl u met de automatiseringsbouwer e-mail- en smscampagnes kunt automatiseren.

Sender is een capabele tool voor campagnebeheer waarmee je de intake van prospects volledig kunt automatiseren met pop-ups en formulieren om je in te schrijven. Je kunt vervolgens op automatische piloot druppelcampagnes instellen om nieuwe leads te voeden via gepersonaliseerde kooptrajecten op schaal met slimme segmentatie.

Het beste voor: Kleine merken en e-commerce winkels die hun business willen laten groeien met e-mail en SMS marketing automatisering

Beste functies

Email en SMS automatisering : Stel krachtige automatiseringscampagnes op, waaronder welkomstreeksen, herinneringen voor achtergelaten winkelwagentjes, upsells en downsells na aankoop, en meer, met de drag-and-drop automation builder tool

: Stel krachtige automatiseringscampagnes op, waaronder welkomstreeksen, herinneringen voor achtergelaten winkelwagentjes, upsells en downsells na aankoop, en meer, met de drag-and-drop automation builder tool Slimme segmentatie en personalisatie : Segmenteer prospects automatisch tijdens de intake op basis van voorkeuren of aangepaste velden en gebruik personalisatie om iedereen het gevoel te geven dat uw bericht speciaal voor hen is geschreven

: Segmenteer prospects automatisch tijdens de intake op basis van voorkeuren of aangepaste velden en gebruik personalisatie om iedereen het gevoel te geven dat uw bericht speciaal voor hen is geschreven Interactieve, hoog-converterende spin-to-win popups en formulieren : Gebruik zeer aantrekkelijke spin-to-win pop-ups en formulieren om uw lijst met potentiƫle klanten op te bouwen en uit te breiden

: Gebruik zeer aantrekkelijke spin-to-win pop-ups en formulieren om uw lijst met potentiƫle klanten op te bouwen en uit te breiden Drag-and-drop e-mail builder en sjablonen : Sender's functierijke bibliotheek van bewerkbare, mobielvriendelijke e-mailsjablonen, en ook een drag-and-drop e-mail builder om te beginnen met het bouwen van uw eigen ontwerpen vanaf nul

: Sender's functierijke bibliotheek van bewerkbare, mobielvriendelijke e-mailsjablonen, en ook een drag-and-drop e-mail builder om te beginnen met het bouwen van uw eigen ontwerpen vanaf nul Krachtige rapportage: Altijd en overal inzicht in gedetailleerde analyses via gemakkelijk te volgen analyses en rapporten

Dashboard weergave in Hubspot (via Hubspot) HubSpot is in de eerste plaats een CRM-platform (Customer Relationship Management) dat bedrijven krachtige mogelijkheden biedt om hun marketing, verkoop, klantenservice en activiteiten te stroomlijnen en te beheren.

De marketing hub van HubSpot biedt een bereik van eersteklas functies en tools, waaronder het aanmaken van content, landingspagina's, social media marketing, SEO-campagnebeheer, e-mailcampagnes, marketing automatisering en meer, voor bedrijven om hun ideale publiek aan te trekken en winstgevend om te zetten in betalende klanten.

Maak, lever en automatiseer opvallende e-mailcampagnes met hoge conversie op schaal. Ontwerp landingspagina's voor uw verkeerscampagnes met behulp van een WYSIWYG (What You See Is What You Get) drag-and-drop bouwer en stimuleer winstgevende conversies.

Gebruik krachtige dashboards om de campagneprestaties weer te geven en optimaliseer deze met een datagestuurde aanpak. Gebruik tot slot de sociale mediatools van HubSpot om advertentiecampagnes en sociale-mediamarketingcampagnes met een hoge ROI te beheren, meten en te gelde te maken.

Beste functies

Marketing automatisering : Zorg voor leads en scoor ze op de automatische piloot terwijl u zowel prospects als klanten target op basis van hun online winkelgedrag en interacties met uw merk

: Zorg voor leads en scoor ze op de automatische piloot terwijl u zowel prospects als klanten target op basis van hun online winkelgedrag en interacties met uw merk Online formulier bouwer : Genereer gekwalificeerde leads met behulp van kant-en-klare, aangepaste formulieren met de gebruiksvriendelijke ontwerptool voor formulieren

: Genereer gekwalificeerde leads met behulp van kant-en-klare, aangepaste formulieren met de gebruiksvriendelijke ontwerptool voor formulieren CRM (Customer Relationship Management) : Creƫer en actualiseer automatisch klantrecords, houd hun activiteiten bij en krijg toegang tot deelinteracties. Dit helpt workflows te stroomlijnen en langdurige relaties te bevorderen

: CreĆ«er en actualiseer automatisch klantrecords, houd hun activiteiten bij en krijg toegang tot deelinteracties. Dit helpt workflows te stroomlijnen en langdurige relaties te bevorderen Landing page builder: Ontwerplandingspagina's met hoge conversie die toevallige bezoekers omzetten in geĆÆnteresseerde leads. Optimaliseer conversies verder eenvoudig met analyses en SEO-suggesties

Ontwerplandingspagina's met hoge conversie die toevallige bezoekers omzetten in geĆÆnteresseerde leads. Optimaliseer conversies verder eenvoudig met analyses en SEO-suggesties Diepgaande analyses: E-mail bijhouden en landingspagina campagneprestaties terwijl u waardevolle inzichten krijgt op basis van gegevens via ingebouwde analyses, rapporten en interactieve dashboards

Limieten

Onbetaalbaar voor kleine bedrijven en nog duurder naarmate uw eisen hoger worden

Voor zowel aanpassingen als het gebruik van geavanceerde functies kan hulp van een expert nodig zijn

Prijzen

Free: EĆ©n e-mail automatisering, 2.000 e-mails/maand en andere gratis tools

EĆ©n e-mail automatisering, 2.000 e-mails/maand en andere gratis tools Starter: $20 per maand voor maximaal 1.000 marketingcontacten

$20 per maand voor maximaal 1.000 marketingcontacten Professioneel: $890 per maand voor maximaal 2.000 marketingcontacten

$890 per maand voor maximaal 2.000 marketingcontacten Enterprise: $3.600 per maand voor maximaal 10.000 marketingcontacten

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.4 van 5 (9.536+ beoordelingen)

4.4 van 5 (9.536+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (5.537+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Hubspot alternatieven !

4. Salesforce

Beste voor beheer van klantgegevens en automatisering van processen

Dashboard voor overzicht e-mail via Salesforce Salesforce is een uitgebreid platform voor klanten-, marketing- en verkoopbeheer dat is ontworpen voor grote tot enterprise bedrijven die hun relaties met klanten willen verbeteren, de efficiƫntie van hun processen willen vergroten en het rendement op investering (ROI) van hun bedrijfsinspanningen willen verhogen.

De hoogwaardige AI-gestuurde personalisatiemogelijkheden van Salesforce helpen bedrijven om zeer relevante campagnes op te zetten en te schalen. De GPT-module voor marketing vergemakkelijkt het gebruik van generatieve AI om tijd te besparen over de hele campagnelevenscyclus, terwijl u beweert de kosten voor klantenwerving te verlagen. Voer slimmere campagnes door gebruik te maken van de kracht van Ć©Ć©n databron met klantgegevens om realtime informatie te leveren via meerdere kanalen.

Tot slot helpt de Customer 360-module bedrijven om hun verkoop-, service-, marketing- en IT-teams met elkaar te verbinden via ƩƩn samenwerkingsplatform, waardoor de efficiƫntie en effectiviteit over de hele linie wordt verhoogd.

Beste functies

Relatiebeheer voor klanten (CRM) : Salesforce staat vooral bekend om zijn CRM-mogelijkheden en helpt bedrijven hun contactgegevens van prospects te beheren, klantinteracties vast te leggen, kansen te identificeren, leads bij te houden en marketingcampagnes te sturen, allemaal vanaf Ć©Ć©n dashboard

: Salesforce staat vooral bekend om zijn CRM-mogelijkheden en helpt bedrijven hun contactgegevens van prospects te beheren, klantinteracties vast te leggen, kansen te identificeren, leads bij te houden en marketingcampagnes te sturen, allemaal vanaf Ć©Ć©n dashboard Marketing automatisering : Met de module marketingautomatisering van Salesforce kunnen bedrijven marketingcampagnes automatiseren en optimaliseren. De module bevat slimme tools voor e-mailmarketing, lead-nurturing, lead-scoring, campagnebeheer en meer

: Met de module marketingautomatisering van Salesforce kunnen bedrijven marketingcampagnes automatiseren en optimaliseren. De module bevat slimme tools voor e-mailmarketing, lead-nurturing, lead-scoring, campagnebeheer en meer Het klanttraject in kaart brengen : Visualiseer en strategiseer aangepaste buyer journeys voor verschillende touchpoints. Identificeer mogelijkheden om klanten te betrekken en gepersonaliseerde ervaringen te leveren, wat leidt tot verbeterde klantervaringen

: Visualiseer en strategiseer aangepaste buyer journeys voor verschillende touchpoints. Identificeer mogelijkheden om klanten te betrekken en gepersonaliseerde ervaringen te leveren, wat leidt tot verbeterde klantervaringen Beheer e-mailcampagnes : Creƫer en verstuur gerichte e-mailcampagnes naar uw lijsten met contactpersonen of segmenten. Gebruik responsieve sjablonen voor e-mails, slimme personalisatie en gedetailleerde analyses om eenvoudig e-mailcampagnes met hoge conversie te ontwerpen en uit te voeren

: Creƫer en verstuur gerichte e-mailcampagnes naar uw lijsten met contactpersonen of segmenten. Gebruik responsieve sjablonen voor e-mails, slimme personalisatie en gedetailleerde analyses om eenvoudig e-mailcampagnes met hoge conversie te ontwerpen en uit te voeren Beheer sociale media : Beheer en bewaak uw aanwezigheid op sociale media door berichten in te plannen, contact te leggen met volgers en prospects, sociale gesprekken te volgen en meer

: Beheer en bewaak uw aanwezigheid op sociale media door berichten in te plannen, contact te leggen met volgers en prospects, sociale gesprekken te volgen en meer Leadscoring en -routing: Ken automatisch waarden toe aan leads op basis van hun gedrag en betrokkenheid en zorg ervoor dat waardevolle leads naar de beste verkoopmedewerkers in uw organisatie worden geleid

Limieten

Aanzienlijk duur, en dit wordt nog duurder met add-on's, aanpassingen en extra apps en services

Salesforce kan net zo moeilijk en complex zijn om in te stellen als dat het functies biedt en veelzijdig is

Prijzen

Free Forever: 30 dagen gratis proefversie

30 dagen gratis proefversie Essentials: $25 per maand/gebruiker

$25 per maand/gebruiker Professioneel: $75 per maand/gebruiker

$75 per maand/gebruiker Enterprise: $150 per maand/gebruiker

$150 per maand/gebruiker Unlimited: $300 per maand/gebruiker

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.3 van 5 (14.105+ beoordelingen)

4.3 van 5 (14.105+ beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (17.664+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Salesforce CRM alternatieven !

5. Hootsuite

Beste voor het plannen, beheren en publiceren van sociale-mediaposts

Voorbeeld van dashboard via Mailchimp Mailchimp is een alles-in-Ć©Ć©n marketingautomatiseringsplatform dat functies biedt zoals e-mailmarketing, online winkelbouwer, afspraakplanner, bouwer van landingspagina's en meer om bedrijven te helpen hun producten en diensten beter in de markt te zetten.

De CRM-module heeft krachtige contactbeheer functies en kant-en-klare segmenten om u te helpen klantgegevens en inzichten te begrijpen en te gebruiken om uw engagement- en marketingstrategieƫn aan te passen.

Creƫer ervaringen op maat voor uw prospects met de juiste boodschap op het juiste moment met Mailchimp's functies voor behavioral targeting en personalisering.

Mailchimp biedt bedrijven van alle soorten en maten, bureaus en freelancers goed afgeronde mogelijkheden om volledig geoptimaliseerde digitale marketingcampagnes te ontwerpen en in gang te zetten die uw bedrijf laten groeien door de verkoop en de waarde van de klantlevenscyclus (LTV) te verhogen.

Beste functies

E-mailmarketingcampagnes : Gebruik functies zoals vooraf ontworpen sjablonen voor e-mails, dynamische personalisatie van content en onderwerpregelhulp om prachtig uitziende e-mails te ontwerpen die converteren

: Gebruik functies zoals vooraf ontworpen sjablonen voor e-mails, dynamische personalisatie van content en onderwerpregelhulp om prachtig uitziende e-mails te ontwerpen die converteren Campagnemanager : Beheer meerdere projecten via verschillende kanalen vanuit Ć©Ć©n dashboard. Bewaak de sleutelcontactpunten, Taken en geconsolideerde analyses van campagnes met gemak

: Beheer meerdere projecten via verschillende kanalen vanuit Ć©Ć©n dashboard. Bewaak de sleutelcontactpunten, Taken en geconsolideerde analyses van campagnes met gemak Voorspellende demografie : Gebruik de kracht van voorspellende AI (kunstmatige intelligentie) om uw marketing te personaliseren met intelligent voorspelde demografische gegevens, wat leidt tot campagnes met een hogere betrokkenheid

: Gebruik de kracht van voorspellende AI (kunstmatige intelligentie) om uw marketing te personaliseren met intelligent voorspelde demografische gegevens, wat leidt tot campagnes met een hogere betrokkenheid Campagnesjablonen : Gebruik 100+ kant-en-klare sjablonen met verschillende blokken content en ontwerpelementen om in een handomdraai professioneel ogende campagnes voor e-mail en landingspagina's te lanceren

: Gebruik 100+ kant-en-klare sjablonen met verschillende blokken content en ontwerpelementen om in een handomdraai professioneel ogende campagnes voor e-mail en landingspagina's te lanceren A/B-tests: Test alles, van onderwerpregels tot namen, content, afbeeldingen, lay-outs en verzendtijdstippen om winnende variabelen te identificeren en vast te zetten met behulp van A/B- en multivariate tests

Limieten

De gebruikersinterface kan voor nieuwkomers moeilijk zijn om door te navigeren en aan te wennen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Prijzen

Free: 500 contacten en 1000 e-mails per maand

500 contacten en 1000 e-mails per maand Essentials: EĆ©n maand gratis. Vanaf $9,28/maand voor 500 contactpersonen en 5000 e-mails/maand

EĆ©n maand gratis. Vanaf $9,28/maand voor 500 contactpersonen en 5000 e-mails/maand Standaard: Gratis voor Ć©Ć©n maand. Vanaf $13,86/maand voor 500 contactpersonen, 6.000 e-mails/maand en volledige automatisering

Gratis voor Ć©Ć©n maand. Vanaf $13,86/maand voor 500 contactpersonen, 6.000 e-mails/maand en volledige automatisering Premium: Vanaf $277,14/maand voor 10.000 contactpersonen, 150.000 e-mails/maand en onbeperkte gebruikers

Beoordelingen en beoordelingen van klanten

G2: 4.4 van 5 (4.967+ beoordelingen)

4.4 van 5 (4.967+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (16.155 beoordelingen)

Bekijk deze_ Mailchimp alternatieven !

7. Snov.io

Beste voor automatisering van verkoop, prospectie en cold outreach

Account overzicht dahsboard via Whatagraph Whatagraph is een dataplatform waarmee bedrijven hun marketinggegevens beter kunnen beheren om te profiteren van datagestuurde inzichten.

Importeer je data soepel met behulp van native integraties, geef het weer met behulp van vooraf gemaakte widgets en sjablonen, en deel je inzichten met clients en interne belanghebbenden met behulp van een LIVE dashboard, geautomatiseerde e-mail alerts, en data-exports. Maak gebruik van geavanceerde data warehouses zoals Google's Big Query om analyses op schaal uit te voeren en zowel het uiterlijk als de statistieken van uw rapportages aan te passen.

Ongeacht het type en de schaal van de campagne, Whatagraph helpt bedrijven het campagne management proces te stroomlijnen door hen in staat te stellen hun marketing databronnen direct te verbinden, data moeiteloos te visualiseren en inzichten snel te delen.

Beste functies

Heterogene databronnen s: Haal gegevens op uit meerdere kanalen, waaronder CRM, e-mailmarketing, betaalde advertenties, analytische en SEO-platforms met meer dan 40 native integraties of aangepaste API's

s: Haal gegevens op uit meerdere kanalen, waaronder CRM, e-mailmarketing, betaalde advertenties, analytische en SEO-platforms met meer dan 40 native integraties of aangepaste API's Big data analytics : Breng alle marketinggegevens eenvoudig en veilig over naar uw eigen BigQuery cloud om een gecentraliseerde database te onderhouden en voor analyse op schaal

: Breng alle marketinggegevens eenvoudig en veilig over naar uw eigen BigQuery cloud om een gecentraliseerde database te onderhouden en voor analyse op schaal Live toegang en geautomatiseerd delen : Deel veilige toegang tot real-time rapportages en maak automatisch delen van gegenereerde rapportages met belanghebbenden mogelijk op vooraf gedefinieerde schema's;

: Deel veilige toegang tot real-time rapportages en maak automatisch delen van gegenereerde rapportages met belanghebbenden mogelijk op vooraf gedefinieerde schema's; Kanaaloverschrijdende rapportage : Zet ruwe marketinggegevens eenvoudig om in inzichtelijke cross-channelrapportages met de functie "Smart Builder"

: Zet ruwe marketinggegevens eenvoudig om in inzichtelijke cross-channelrapportages met de functie "Smart Builder" Aangepaste branding: Maak een krachtige indruk op clients door uw rapporten aan te passen aanuw visuele branding weer te geven. U kunt verder gaan door een aangepast domein in te stellen voor gedeelde rapporten en e-mailverzendingen

Limieten

Interface kan soms buggy en foutgevoelig zijn

Abonnementen zijn extreem duur en er is ook geen gratis niveau

Prijzen

Free: Geen gratis niveau. Alleen een 30-dagen geld-terug-garantie op alle betaalde abonnementen

Geen gratis niveau. Alleen een 30-dagen geld-terug-garantie op alle betaalde abonnementen Professioneel: Begint vanaf $223/maand voor maximaal 25 databronnen en vijf gebruikers

Begint vanaf $223/maand voor maximaal 25 databronnen en vijf gebruikers Premium: begint vanaf $ 335/maand voor maximaal 50 databronnen en 10 gebruikers

begint vanaf $ 335/maand voor maximaal 50 databronnen en 10 gebruikers Aangepast: Inclusief meer dan 100 databronnen en onbeperkte gebruikers. Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.1 van 5 (3.906+ beoordelingen)

4.1 van 5 (3.906+ beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (3.442+ beoordelingen)

9. Trendhero

Beste voor influencer-marketing, analyses en bereik

Demo rapportage dashboard via trendHERO Trendhero is een alles-in-Ć©Ć©n digitale marketingtool die gebruikers helpt bij het efficiĆ«nt ontdekken, analyseren en verbinden met beĆÆnvloeders. Met meer dan 90 meetgegevens om influencers te evalueren, helpt Trendhero bedrijven bij het runnen van hun marketingcampagnes voor beĆÆnvloeders winstgevender.

Gebruik meer dan 20 krachtige filters om beĆÆnvloeders te ontdekken op categorieĆ«n, grootte, locatie, taal en vergelijkbare accounts. Maak gebruik van dagelijkse inzichten zoals het aantal volgers, de impact van vermeldingen en de beste tijd om berichten te plaatsen. Verbind u ten slotte snel en gemakkelijk met honderden beĆÆnvloeders via e-mail om zakelijke vereisten te bespreken en voorstellen te ontvangen.

Trendhero beschikt over robuuste functies voor campagnebeheer, waaronder gebruiksvriendelijke werkstromen, toegang met Ć©Ć©n klik tot contactpersonen van influencers en gedetailleerde analyses om gebruikers te helpen hun marketingcampagnes voor influencers op de voet te volgen.

Beste functies

Analyse : Toegang tot diepgaande analyses met meer dan 90 metrics, inclusief controles op nepvolgers, demografische gegevens en interesses van het publiek om te evalueren of het publiek van de influencer bij uw target demografie past

: Toegang tot diepgaande analyses met meer dan 90 metrics, inclusief controles op nepvolgers, demografische gegevens en interesses van het publiek om te evalueren of het publiek van de influencer bij uw target demografie past Zoeken : Met een geavanceerde zoekfunctie die meer dan 20 filters toepast op een database van meer dan 100 miljoen volgers, kan uw bedrijf nano-, micro- en zelfs macro influencers ontdekken die echt aansluiten bij uw merk en campagnedoelstellingen

: Met een geavanceerde zoekfunctie die meer dan 20 filters toepast op een database van meer dan 100 miljoen volgers, kan uw bedrijf nano-, micro- en zelfs macro influencers ontdekken die echt aansluiten bij uw merk en campagnedoelstellingen Bijhouden : Verkrijg realtime informatie over uw eigen accounts, die van uw concurrenten en die van beĆÆnvloeders, zoals de groei van het aantal volgers, vermeldingen en de beste tijdstippen om berichten te plaatsen

: Verkrijg realtime informatie over uw eigen accounts, die van uw concurrenten en die van beĆÆnvloeders, zoals de groei van het aantal volgers, vermeldingen en de beste tijdstippen om berichten te plaatsen Bereik: Maak in een mum van tijd verbinding met honderden beĆÆnvloeders via e-mail met geautomatiseerde e-mail outreach, waardoor handmatig zoeken en administratieve vertragingen tot het verleden behoren. Trendhero bevat zeer gepersonaliseerde dynamische sjablonen voor e-mails die zijn ontworpen om de respons te verhogen

Limieten

Beperkt aantal filters om een enorme database uit te kammen

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat het veel tijd kost om te analyseren

Prijzen

Free: Beperkt gratis account met basisfuncties, plus een 14-daagse gratis proefversie van alle betaalde abonnementen

Beperkt gratis account met basisfuncties, plus een 14-daagse gratis proefversie van alle betaalde abonnementen Lite: $9,99/maand en omvat 10 rapportages/maand en het bijhouden van drie accounts

$9,99/maand en omvat 10 rapportages/maand en het bijhouden van drie accounts Pro: $29,99/mo en omvat 50 rapportages/maand en het bijhouden van 20 accounts

$29,99/mo en omvat 50 rapportages/maand en het bijhouden van 20 accounts Geavanceerd: $99,99/maand en omvat 200 rapporten/maand en het bijhouden van 50 accounts

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.4 van 5 (79 beoordelingen)

4.4 van 5 (79 beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

10. SproutLoud

Beste voor marketingautomatisering via kanalen

Marketinganalytics dashboard via SproutLoud SproutLoud is een oplossing voor marketingautomatisering die tot doel heeft de verkoop en inkomsten van bedrijven te verhogen via kanaalpartners in lokale marketing. Het helpt u de efficiƫntie te verbeteren, de kosten te verlagen en de ROI op marketing te verhogen via een aantal functies, waaronder activabeheer, lokale automatisering van marketing, analyse en meer

Lokale marketingcampagnes op een gestroomlijnde manier aanpassen en uitvoeren met behulp van uitgebreide analysegegevens om inzicht te krijgen in de ROI van elke campagne, inclusief statistieken over partnerbetrokkenheid en platformgebruik.

Retailers, dealers, distributeurs en agenten kunnen marketingmiddelen organiseren en beheren, meerdere marketingprocessen consolideren in Ć©Ć©n gecentraliseerde hub en gelokaliseerde campagnes in minder tijd en met betere resultaten uitvoeren. Bovendien biedt de analysemodule zowel bedrijven als hun kanaalpartners het voordeel van betere campagneprestaties dankzij datagestuurde inzichten.

Beste functies

Ad builder en digitaal activabeheer : Werk samen met uw lokale partners aan aangepaste advertenties en marketingactiva die voldoen aan uw merk en voorkom zo kostbare vertragingen en dure bureaukosten

: Werk samen met uw lokale partners aan aangepaste advertenties en marketingactiva die voldoen aan uw merk en voorkom zo kostbare vertragingen en dure bureaukosten Lokale marketing automatisering : Versnel digitale campagnes op Facebook, LinkedIn, Yelp en meer aan de ene kant, terwijl u aan de andere kant de traditionele advertenties in kranten, op de radio en in aangepaste printjes in balans houdt

: Versnel digitale campagnes op Facebook, LinkedIn, Yelp en meer aan de ene kant, terwijl u aan de andere kant de traditionele advertenties in kranten, op de radio en in aangepaste printjes in balans houdt Beheer van fondsen : Houd toezicht op de financiering die wordt aangeboden aan en de bijdragen die worden ontvangen van partnernetwerken en voer daarom transparante maar veilige coƶperatieve reclamecampagnes met meerdere partijen

: Houd toezicht op de financiering die wordt aangeboden aan en de bijdragen die worden ontvangen van partnernetwerken en voer daarom transparante maar veilige coƶperatieve reclamecampagnes met meerdere partijen Marketinganalyse: Bijhouden van sleutelprestatie-indicatoren over tactieken, campagnes en partners voor zowel digitale als offline, traditionele media. Profiteer van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse rapportages

Veiligheid: Het platform van SproutLoud is SOC 2 Type II, PCI, HIPAA, GDPR en CCPA compliant en de datacenters die de gegevens bevatten voldoen aan dezelfde hoge normen voor de veiligheid van gegevens

Limieten

Gebruikers melden een steile leercurve met de tool in het begin

Geen gratis abonnement

Prijzen

Gratis: Geen gratis niveau, alleen een beperkte gratis proefversie

Geen gratis niveau, alleen een beperkte gratis proefversie Betaalde abonnementen: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.9 van 5 (166 beoordelingen)

4.9 van 5 (166 beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (10 beoordelingen)

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de reis waarin we de beste tools voor campagnebeheer vergelijken die het volgens ons waard zijn om uit te proberen als uw bedrijf op zoek is naar manieren om zijn marketingcampagnes en interne bedrijfsprocessen productiever te beheren.

De juiste tools voor campagnebeheer kunnen uw bedrijf helpen:

Beter gestroomlijnde werkstromen hanteren

Planning en uitvoering verbeteren

Realtime bijhoudenmiddelentoewijzing en prestatieanalyses

Efficiƫnter samenwerken

Effectiever communiceren

Terugkerende taken automatiseren en subprocessen, en meer

Elk bedrijf, ongeacht de niche of branche, dat kan profiteren van een betere optimalisatie van zijn middelen, moet overwegen te investeren in een tool voor campagnemanagement.

Beheer uw marketingcampagnes met ClickUp

De snelle tijden van vandaag en het competitieve zakelijke landschap vereisen een efficiƫnt beheer van de beperkte bedrijfsmiddelen.

Tools voor campagnebeheer kunnen bedrijven helpen hun workflows te stroomlijnen, hun marketingprocessen te optimaliseren en alles af te stemmen op hun zakelijke doelen.

Of het nu gaat om de onovertroffen projectmanagementmogelijkheden van ClickUp, de krachtige functies voor e-mailmarketing van Sender of de sociale-mediabeheerscapaciteiten van HootSuite en SproutLoud, elke tool heeft zijn eigen unieke sterke punten. Samen vormen ze een krachtige toolkit waarmee bedrijven campagnes effectief kunnen beheren via meerdere kanalen.

Bovendien kunnen de hier besproken tools voor campagnebeheer de technologiestapel van een bedrijf superchargen.

ClickUp, bijvoorbeeld, kan dienen als een gecentraliseerde hub voor het plannen van campagnes, het toewijzen van taken en het bijhouden van doelen. In combinatie met de geavanceerde automatisering en personaliseringsfuncties van Sender of de diepgaande gegevensanalyse en rapportagemogelijkheden van Whatagraph, kunnen bedrijven inzichten van onschatbare waarde verwerven en gegevensgestuurde beslissingen nemen om hun marketingstrategieƫn te optimaliseren.

Door het opnemen van de juiste mix van campagne beheertools in hun activiteiten op te nemen kunnen bedrijven geavanceerde martech (marketingtechnologie) gebruiken om de efficiƫntie te verhogen, de communicatie te verbeteren en het rendement van hun marketinginspanningen te verhogen.

