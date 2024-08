10 Beste schrijfassistent-software met AI in 2024

Op zoek naar de beste software voor schrijfassistenten? Of je nu eigenaar bent van een klein bedrijf, deel uitmaakt van een marketingteam of alleen schrijft, wij hebben alles voor je.

In het snelle digitale tijdperk van vandaag is de vraag naar scherpe, boeiende en foutloze content groter dan ooit. Dat is waar software voor schrijfassistenten om de hoek komt kijken.

Software voor schrijfassistenten helpt je om je schrijfvaardigheid te verbeteren en je blog te optimaliseren voor je publiek, zodat je boodschap elke keer weer aankomt.

De kers op de taart? Veel van deze softwareopties voor schrijfassistenten maken nu gebruik van de kracht van AI, waardoor je inhoud naar nieuwe hoogten wordt getild.

We hebben een lijst samengesteld van de 10 beste AI-software voor schrijfassistenten die beschikbaar zijn in 2023. Lees verder om de software te vinden die het beste bij je past.

Wat moet je zoeken in de beste software voor schrijfassistenten?

Er is een enorme oceaan aan AI-software voor schrijfassistenten. Hoe kies je de juiste? Begin met de mogelijkheden te onderzoeken.

Idealiter biedt je AI-software voor schrijfassistenten een grammaticacontrole, schrijfstijlsuggesties, plagiaatdetectie en contentoptimalisatie. Deze functies in schrijfhulpprogramma's zorgen ervoor dat je inhoud nauwkeurig is en aanslaat bij je doelpubliek.

Met de repromptingfunctie kunt u grote hoeveelheden inhoud herschrijven zodat deze overeenkomt met uw specifieke toon

Kijk vervolgens naar de integraties die beschikbaar zijn voor elke AI-schrijver. De tool die je kiest moet naadloos kunnen aansluiten op andere platformen die je regelmatig gebruikt, zoals Google Docs, WordPress of projectmanagementsoftware. Dit zorgt voor een gestroomlijnde en efficiënte workflow.

Let ten slotte op de gebruiksvriendelijkheid van elke AI schrijfgereedschap . Goede schrijfhulpen moeten intuïtief en eenvoudig te gebruiken zijn. Een ingewikkelde interface kan je vertragen en je AI inhoud maken wat we willen vermijden.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp is niet alleen een uitstekend hulpmiddel voor projectbeheer, maar ook een geweldige schrijfassistent.

Het is ontworpen om je schrijfproces te stroomlijnen, de samenwerking tussen teams te verbeteren en moeiteloos te synchroniseren met je favoriete platformen. En met de ingebouwde ClickUp AI helpt uw inhoud te verfijnen, zodat deze SEO-vriendelijk is en een hoge mate van duidelijkheid en samenhang behoudt.

Dat is nog niet alles. ClickUp houdt ook je taken en deadlines bij, zodat je altijd bovenop je werk zit. Er zijn niet veel schrijfhulpprogramma's met kunstmatige intelligentie die dat kunnen!

ClickUp beste functies

Met ClickUp kunnen meerdere gebruikers aan eenClickUp Documenten samen,de productiviteit van het team verhogen* De ingebouwdeAI-schrijftools maken je inhoud op maat voor SEO - ideaal voor contentmarketeers en schrijvers

Beheer je schrijftaken en projectdeadlines op één plek. Geen gemiste datum meer

Geef uw inhoud moeiteloos stijl met ClickUp's rich text editor

Plan uw contentstrategie met gemak met ClickUp's contentkalender

Houd bij hoeveel tijd u aan elke taak besteedt om ervoor te zorgen datoptimale productiviteit* Synchroniseer ClickUp met uw favoriete tools, voor naadloze werkprocessen

Stem uw werkruimte af op uw wensen, zodat u taken en projecten gemakkelijker kunt beheren

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface aanvankelijk complex, maar na verloop van tijd wordt deze intuïtiever

Het maximaliseren van het volledige potentieel van de functies kan een leercurve vereisen

De functies van de AI-schrijfassistent zitten niet in het Free Forever-plan

ClickUp prijzen

Altijd gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Klaar om aan de slag te gaan met ClickUp's AI-schrijfassistent? Probeer de ClickUp ChatGPT-sjabloon in ClickUp Docs!

De ChatGPT-prompts voor schrijfsjablonen kunnen de woordkunstenaar in je wakker maken

2. Rytr

via Rytr Rytr is een krachtige AI-schrijftool die snel inhoud van hoge kwaliteit genereert. De robuuste machine-learning mogelijkheden zetten jouw input om in boeiende, SEO-geoptimaliseerde content. Ryter kan worden gebruikt voor academische en hulpmiddel voor technisch schrijven terwijl je een grammaticacontrole gebruikt om er zeker van te zijn dat je geen fouten hebt.

Met verschillende contenttypes om uit te kiezen, is Rytr een flexibele schrijfassistent voor contentmakers van alle slag. De taalcorrectie AI-tool kan over de hele linie worden gebruikt als persoonlijke of zakelijke schrijfassistent.

Rytr beste eigenschappen

Rytr biedt meerderemodi zoals nieuwsbrievenblogs, social media posts, productbeschrijvingen en meer

Het is intuïtief te gebruiken, wat betekent dat je in een mum van tijd kunt beginnen met het maken van boeiende inhoud

Het ondersteunt verschillende talen, waardoor je content een groter bereik heeft

Bevat een grammaticacontrole om spelfouten op te sporen en ervoor te zorgen dat je tekst schoon is

Rytr beperkingen

Geschreven content moet soms worden bewerkt voor een betere afstemming op de context

Zelfs het "onbeperkte" plan heeft een limiet op het aantal woorden

Rytr prijzen

Gratis plan

Bespaarplan: $9 per maand of $90 per jaar

$9 per maand of $90 per jaar Onbeperkt plan: $29 per maand of $290 per jaar

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (750+ beoordelingen)

4.7/5 (750+ beoordelingen) Trustpilot: 4.8/5 (2.100+ beoordelingen)

3. QuillBot

via QuillBotQuillBot is een geavanceerde herschrijfprogramma dat je inhoud spint met behoud van de oorspronkelijke betekenis.

Het is een populaire AI-schrijver hulpmiddel voor schrijvers die plagiaat willen vermijden en hun zinsbouw willen verbeteren. De verschillende schrijfmodi van Quillbot maken het aanpasbaar aan verschillende schrijfstijlen.

QuillBot beste functies

Het herschrijft zinnen terwijl het de originele context intact houdt en fouten vermijdt met grammaticacontrole

Verschillende schrijfmodi passen zich aan jouw schrijfstijl aan

AI-schrijfassistent biedt synoniemen om je woordenschat te verrijken

Integreert met je browser voor bewerken onderweg

QuillBot beperkingen

Gebruikers zeggen veel tijd te besteden aan het oplossen van problemen

Betaalde plannen beperken nog steeds het volume dat je kunt produceren

QuillBot prijzen

**Gratis

Premium: $19.95 per maand (1 gebruiker)

$19.95 per maand (1 gebruiker) Team: $7.50 per schrijver per maand (minimaal 5 gebruikers)

QuillBot beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Trustpilot: 2.3/5 (75 beoordelingen)

4. Kopiëren.ai

via Kopiëren.ai Copy.ai is een AI-schrijfassistent die is ontworpen om u te helpen moeiteloos inhoud van hoge kwaliteit te produceren. Het maakt gebruik van een geavanceerd AI-taalmodel om creatieve en unieke inhoudsvoorstellen te doen generatoren voor productbeschrijvingen .

Of u nu blog intro's, social media content of productbeschrijvingen nodig heeft, Copy.ai is een AI-tekstschrijftool die alles afhandelt. Het is eenvoudig te gebruiken, bespaart tijd en vergemakkelijkt het maken van inhoud.

Het beste deel? Deze AI-software voor schrijfassistenten helpt writer's block op afstand te houden door verse ideeën voor content aan te reiken.

Copy.ai beste eigenschappen

Gebruikt machine learning om creatieve content te leveren zonder grammaticale fouten

Genereert een breed scala aan inhoudstypen in vergelijking met andere AI-schrijfapps

De eenvoudige interface zorgt voor een soepel proces voor AI-schrijvers om content te creëren

Biedt frisse, door AI gegenereerde ideeën wanneer je last hebt van een writer's block

Copy.ai beperkingen

Copy.ai verlaagt soms zijn serviceniveau van GPT-4 naar GPT-3

Gebruikers zijn niet enthousiast over de klantenservice van het bedrijf

Copy.ai prijzen

Gratis: Tot 2.000 woorden per maand

Tot 2.000 woorden per maand Pro: $49 per maand, met onbeperkt aantal woorden (beperkt tot 1 gebruiker)

$49 per maand, met onbeperkt aantal woorden (beperkt tot 1 gebruiker) Enterprise: Neem contact op met Copy.ai voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

4.8/5 (160+ beoordelingen) Trustpilot: 3.9/5 (160+ beoordelingen)

Schrijf content zoals landingspagina's, productpagina's, blogberichten en meer met Simplified, een van onze favoriete schrijftools.

Bekijk deze_ Copy.AI alternatieven !

5. Vereenvoudigd

via Vereenvoudigd De AI-technologie in Simplified kan je ook helpen met grafisch ontwerp, posts op sociale media en lichte videobewerking. Dit is echt een alles-in-één pakket voor het maken van content. Dat maakt het een uitstekende tool voor marketeers en content creators die hun contentcreatieproces willen stroomlijnen.

Bovendien biedt het een gebruiksvriendelijke interface en een rijke bibliotheek met bronnen voor academisch en technisch schrijven.

Vereenvoudigde beste eigenschappen

Tonnen sjablonen om je contentgeneratie nog soepeler te laten verlopen

Vooraf geladen met verschillende stemtonen, schrijfstijlen en talen om je creatief schrijven te stimuleren

Wordt geleverd met een herschrijftool omtijd te besparen nieuwe bloginhoud te spinnen

Vereenvoudigde beperkingen

Harde limieten op opslag

Vereenvoudigde beperking van het aantal gebruikers op een account

Vereenvoudigde prijzen

Gratis plan

Klein team: $30 per maand voor 5 gebruikers

$30 per maand voor 5 gebruikers Zakelijk: $50 per maand (5 gebruikers)

$50 per maand (5 gebruikers) Groei: $125 per maand (5 gebruikers)

$125 per maand (5 gebruikers) Onderneming of agentschap: Neem contact op met Simplified voor prijzen

Simplified beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (850+ beoordelingen)

4.7/5 (850+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (88 beoordelingen)

6. Jasper

via Jasper Als je op zoek bent naar een tool die gespecialiseerd is in het maken van long-form content, dan is Jasper je go-to. Het gebruikt geavanceerde AI-technologie om inhoud te genereren zoals blogartikelen, scripts en meer.

Met Jasper kan een professionele schrijver binnen enkele seconden een artikel schetsen en de AI de rest laten invullen.

Wat Jasper onderscheidt, is zijn vermogen om samenhangende en boeiende content in lange vorm te schrijven. Maar Jasper is niet voor iedereen geschikt, dus hebben we een lijst samengesteld van Jasper alternatieven om te bekijken!

Jasper beste eigenschappen

Schrijfassistent met handige invoegtoepassing voor browser

Gespecialiseerd in het maken van boeiende blogberichten, scripts en meer

Kan worden gebruikt voor academisch en technisch schrijven

Genereert snel een artikeloverzicht om je schrijfproces te starten

Gemakkelijk te navigeren en te gebruiken

Jasper beperkingen

Sommige schrijvers van content hebben gemeld dat de output moet worden bewerkt om ervoor te zorgen dat het geschreven woord overeenkomt met de gewenste toon

Een zeer beperkte gratis proefversie maakt het voor sommige gebruikers moeilijk om te beslissen of de tool de moeite waard is

Jasper prijzen

Creator: $49/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$49/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Team: $125/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$125/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

7. Frase

Via Frase Frase is een AI-schrijfassistent die SEO-inhoudoptimalisatie naar een nieuw niveau tilt.

De AI-tool voor taalcorrectie heeft opvallende functies, zoals de mogelijkheid om overtuigende contentbriefings te maken op basis van de topresultaten voor een specifiek zoekwoord.

Voor marketeers die zich richten op SEO, biedt Frase inzichten van onschatbare waarde die je hele contentlevenscyclus sturen. Het gaat niet alleen om het genereren van content; het gaat om het creëren van content die scoort.

Frase beste functies

Creëert gedetailleerde content briefings voor een specifiek zoekwoord

Geeft inzichten om je content te optimaliseren voor zoekmachines

Genereert directe antwoorden op gebruikersvragen, wat de gebruikerservaring verbetert

Beoordeelt en verbetert uw bestaande inhoud zodat u artikelen kunt maken om hiaten in de inhoud op te vullen

Frase beperkingen

De SEO-analyse en zoekwoordsuggesties zijn volgens sommige gebruikers niet altijd super nauwkeurig

De output mist soms diepgaande analyses

Geen gratis versie

Frase prijzen

Solo: $14,99/maand per gebruiker

$14,99/maand per gebruiker Basis: $44,99/maand per gebruiker

$44,99/maand per gebruiker Team: $114,99 (drie gebruikers, en $25 per maand voor extra teamleden)

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (280+ beoordelingen)

4.9/5 (280+ beoordelingen) Capterra: N/A

8. Textmetrics

via Textmetrics Als het gaat om het optimaliseren van je inhoud voor SEO, heeft Textmetrics veel te bieden op de markt voor schrijversassistenten.

Deze AI-schrijfsoftware is meer dan alleen content genereren. Het vangt grammaticale fouten op, zorgt ervoor dat je tekst aansluit bij je doelgroep en helpt je online zichtbaarheid te verbeteren.

Textmetrics biedt realtime suggesties terwijl je typt, zodat je inhoud kunt maken die de lat hoog legt. Met Textmetrics krijg je een van de beste AI-tools om je content SEO-vriendelijk en publieksgericht te maken.

Textmetrics beste functies

Real-time SEO-suggesties geven direct feedback terwijl je typt

Audience matching stemt je tekst af op je doelgroep

Verbetert de leesbaarheid en het gebruik van trefwoorden

Ondersteunt meerdere talen voor een groter bereik

Textmetrics beperkingen

Het heeft geen ingebouwde plagiaatcontrole

Nieuwe gebruikers moeten misschien even wennen aan de interface

Textmetrics prijzen

Neem contact op met Textmetrics voor prijzen

Textmetrics beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

4.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

9. Leesbaar

via Leesbaar Readable is een AI-schrijfassistent die zich richt op het zo begrijpelijk mogelijk maken van je inhoud. Het krachtige scoringssysteem voor leesbaarheid maakt je inhoud toegankelijk voor je doelpubliek.

Met Readable krijg je duidelijke inzichten in wat je content zou kunnen tegenhouden, zodat je de nodige aanpassingen kunt doen.

Naast leesbaarheid controleert deze schrijfassistent ook op clichés, sentiment en tone of voice, om ervoor te zorgen dat je content de juiste boodschap overbrengt.

Leesbaar beste eigenschappen

Biedt gedetailleerde leesbaarheidsbeoordelingen voor je content

Analyseert het sentiment en de toon van je tekst

Helpt je te veel gebruikte zinnen te vermijden om je schrijfvaardigheid te verbeteren

Controleert de leesbaarheid van je e-mailcontent

Grammaticacontrole mogelijkheden

Leesbare beperkingen

De tool interpreteert de toon van de inhoud niet altijd nauwkeurig

Geen gratis versie

Prijzen

ContentPro: $8/maand

$8/maand CommercePro: $48/maand

$48/maand AgencyPro: $138/maand

Leesbare beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (5+ beoordelingen)

: 4.0/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (9+ beoordelingen)

10. WordAI

via Wordai WordAI onderscheidt zich van andere schrijfassistenten door het vermogen om inhoud te herschrijven met behoud van leesbaarheid en oorspronkelijke betekenis. De AI-schrijfsoftware begrijpt de context van woorden en zinnen, zodat de output natuurlijk leest.

Dit maakt WordAI een krachtige AI-schrijftool voor schrijvers en marketeers die content snel moeten herschrijven zonder plagiaat te plegen. Met WordAI kun je unieke content creëren zonder de oorspronkelijke essentie te verliezen.

WordAI beste eigenschappen

Herschrijft content terwijl het de context begrijpt

Ondersteunt herschrijven in verschillende talen

Stelt je in staat om meerdere artikelen tegelijk te herschrijven

Maakt naadloze integratie met andere tools mogelijk

WordAI beperkingen

Het heeft geen ingebouwde functie voor SEO optimalisatie

De kwaliteit van het herschrijven kan variëren afhankelijk van de complexiteit van de tekst

Niet de juiste schrijfassistent voor het genereren van nieuwe content

Beperkt aantal gebruikersbeoordelingen

WordAI prijzen

Maandelijks: $57 per maand

$57 per maand Jaarlijks: $27 per maand (jaarlijks gefactureerd)

$27 per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Neem contact op met WordAI voor prijzen

WordAI beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (17 beoordelingen)

3.9/5 (17 beoordelingen) Trustpilot: 2.6/5 (6 beoordelingen)

Contentcreatie superchargen met de beste software voor schrijfassistenten

Navigeren door het landschap van AI-schrijfassistenten kan een uitdaging zijn. Elke schrijfassistent biedt zijn eigen unieke set functies, voordelen en nadelen. We hebben 10 indrukwekkende AI-schrijfassistenten onderzocht, die elk in staat zijn om je contentcreatieproces te stroomlijnen en je schrijfproductiviteit te verhogen.

De kern van alles is het identificeren van je specifieke behoeften. Of je nu een schrijfassistent nodig hebt voor long-form content, SEO optimalisatie of het verbeteren van de leesbaarheid, er is een schrijfsoftware die perfect is ontworpen voor jouw behoeften. Elke AI-schrijver die we vandaag hebben besproken, maakt gebruik van de kracht van AI om unieke oplossingen te bieden voor de steeds veranderende uitdagingen van contentcreatie.

Als je meer wilt weten over hoe AI-schrijvers een revolutie teweeg kunnen brengen in je contentcreatieproces, bekijk dan de AI-functie van ClickUp. De tool brengt een nieuw niveau van efficiëntie in uw schrijftaken en helpt bij het organiseren, genereren en verfijnen van uw content.

Overweeg ook om ClickUp Docs te verkennen, een uitstekende functie voor het maken van en samenwerken aan documenten binnen uw team. ClickUp Docs is een gecentraliseerde werkruimte die het gezamenlijke schrijfproces efficiënter en georganiseerder maakt.

Onthoud dat het uiteindelijke doel van AI-schrijfassistenten is om je inhoud te verbeteren, je werk toegankelijker te maken en je meer tijd te geven om je te richten op strategische taken. We hopen dat deze verkenning van de tien beste schrijfassistenten inzichtelijk is geweest. Veel schrijfplezier!