10 baanbrekende productbeschrijvingen in 2024

Als productmanager ben je druk bezig met het bedenken van strategieën, functies en functies voor de nieuwste producten van je bedrijf. Dat is veel verantwoordelijkheid, vooral als je de leiding hebt over tientallen productlijnen.

Maar zodra een product live gaat, is je werk nog niet gedaan. Nu moet je de perfecte productbeschrijving samenstellen die goed overkomt in zoekmachines en klanten over de streep trekt bij hun aankoopbeslissing.

Geen druk, toch?

Een e-commercebedrijf is afhankelijk van het optimaliseren van elk facet van je producten, inclusief hun beschrijvingen. Of je nu niet de capaciteit hebt om copywriting voor honderden producten te doen of SEO zoekwoorden te passen, een productbeschrijvingsgenerator doet veel van het werk voor je.

In deze gids leggen we uit wat je moet zoeken in een generator voor productbeschrijvingen en 10 tools om kwalitatieve productbeschrijvingen te maken!

Wat is een generator voor productbeschrijvingen?

Een generator voor productbeschrijvingen is een geautomatiseerd hulpmiddel dat schrijvers helpt unieke en geoptimaliseerde productbeschrijvingen te maken. Deze tools gebruiken algoritmes om automatisch beschrijvingen te genereren op basis van de specificaties, functies en voordelen van een product. Ze houden ook rekening met belangrijke factoren zoals SEO zoekwoorden, de stem van het merk en de target doelgroep om ervoor te zorgen dat de gegenereerde beschrijvingen effectief zijn in het stimuleren van de verkoop.

Wat moet je zoeken in een Product Description Generator Tool?

AI (kunstmatige intelligentie) is er niet voor jou. AI maakt het productmanagers juist veel gemakkelijker om overtuigende productbeschrijvingen te schrijven die SEO-geoptimaliseerd zijn en afgestemd op de verwachtingen van je target.

Hoewel je gratis kunt kiezen uit alle kopieën schrijfprogramma om het werk te versnellen, haal je meer waarde uit productbeschrijvingsgeneratoren met deze functies:

SEO-vriendelijke content aanmaken: Shoppers vinden je e-commercewinkel via organisch zoeken. Kies voor een AI-schrijftool die helpt met zoekwoordenonderzoek en goede productbeschrijvingen genereert die goed scoren in zoekresultaten

Shoppers vinden je e-commercewinkel via organisch zoeken. Kies voor een AI-schrijftool die helpt met zoekwoordenonderzoek en goede productbeschrijvingen genereert die goed scoren in zoekresultaten Natuurlijke taal : AI-technologie genereert tekst, maar er is geen garantie dat het goede tekst is. Gebruik een generator voor productbeschrijvingen die de tone of voice van je merk kan evenaren

AI-technologie genereert tekst, maar er is geen garantie dat het goede tekst is. Gebruik een generator voor productbeschrijvingen die de tone of voice van je merk kan evenaren Plagiaatvrije kopij: Plagiaat is een grote no-no. Zoek naar eenAI-tool die meer biedt dan eenvoudige parafrasering, die zoekmachines en shoppers kunnen detecteren. Je hebt een tool nodig die unieke productbeschrijvingen genereert die waarde toevoegen aan je target publiek

Plagiaat is een grote no-no. Zoek naar eenAI-tool die meer biedt dan eenvoudige parafrasering, die zoekmachines en shoppers kunnen detecteren. Je hebt een tool nodig die unieke productbeschrijvingen genereert die waarde toevoegen aan je target publiek Sjablonen voor productomschrijvingen: De juiste AI generator voor productomschrijvingen schrijft niet alleen teksten met een hoge conversie, maar moet ook meerdere sjablonen bieden voor je productomschrijvingen. Kies een generator met sjablonen voor productpagina's, producttitels en productteksten

De 10 beste productbeschrijvingsgenerators voor gebruik in 2024

Het gebruik van een AI generator voor productbeschrijvingen helpt je tijd te besparen, blokkeringen bij het schrijven te overwinnen en effectieve teksten te schrijven. Hoewel het belangrijk is om alles wat AI voor je schrijft proef te lezen, automatiseert deze technologie een van de meest tijdrovende onderdelen van e-commerce marketing.

Maar niet alle productbeschrijvingsgeneratoren zijn effectief voor e-commercemerken. Hier zijn de 10 beste AI-productbeschrijvingsgeneratoren in 2024.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Nou, wat kunnen we zeggen? Naar onze bescheiden mening is ClickUp de beste tool voor het genereren van productbeschrijvingen op de markt, maar we hebben solide bewijs om dat te ondersteunen.

Niet alleen doet ClickUp AI marketingstrategieën te plannen, maar genereert ook taglines, bedenkt productnamen en plant zelfs gebeurtenissen (ja, echt waar). Wat u 30 minuten kost om te schrijven, kost u slechts 30 seconden met ClickUp AI.

Aangezien ClickUp ook een software voor projectmanagement al uw productgerelateerde strategieën , projecten, werk, Taken, communicatie en AI-tools op één plek. Nooit meer schakelen tussen verschillende platforms!

Gebruik ClickUp AI om lange technische specificatiebladen in één klik samen te vatten tot gemakkelijk leesbare beschrijvingen. Onze magische robots stellen zelfs bewerkingen voor om uw productbeschrijvingen duidelijker te maken. Bovendien zorgen ClickUp's voorgestructureerde kopteksten en tabellen ervoor dat u perfect geformatteerde content krijgt die klaar is om in uw e-commercewinkel te plaatsen.

Oh, en ClickUp AI is niet alleen voor productteams! We hebben meer dan 100 AI-tools met aangepaste aanwijzingen voor verschillende afdelingen en gebruikssituaties.

ClickUp beste functies

Voorgestructureerde opmaak: Versnel het schrijfproces van beschrijvingen met sjablonen die klaar zijn voor actie. ClickUp geeft u kant-en-klare sjablonen met opsommingstekens, opmaak en bewezen lay-outs om de conversie te verhogen

Versnel het schrijfproces van beschrijvingen met sjablonen die klaar zijn voor actie. ClickUp geeft u kant-en-klare sjablonen met opsommingstekens, opmaak en bewezen lay-outs om de conversie te verhogen Sjablonen: ClickUp wordt geleverd met veel sjablonen om de hele cyclus van productontwikkeling te versnellen metgeen code nodigvanproductstrategie naar uitvoering

ClickUp wordt geleverd met veel sjablonen om de hele cyclus van productontwikkeling te versnellen metgeen code nodigvanproductstrategie naar uitvoering Kopie bewerking: Zijn uw productbeschrijvingen zo effectief als ze zouden kunnen zijn? Ga uit uw eigen hoofd en laat ClickUp AI uw productbeschrijvingen bewerken op duidelijkheid, toon en grammatica

Zijn uw productbeschrijvingen zo effectief als ze zouden kunnen zijn? Ga uit uw eigen hoofd en laat ClickUp AI uw productbeschrijvingen bewerken op duidelijkheid, toon en grammatica Naamgeving: Kwel u niet langer over de naam van uw nieuwste product. ClickUp AI genereert snel een lijst met namen op basis van uw parameters

ClickUp limieten

ClickUp AI is niet beschikbaar op gratis abonnementen

AI-kopie is niet perfect, dus u moet de kopie nog steeds beoordelen voordat deze live gaat

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen)

4.7/5 (6.900+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Magiscriptor

Via Magiscriptor Productbeschrijvingen schrijven is een makkie met Magiscriptor. Verkopers op eBay en Amazon gebruiken deze AI-generator voor productbeschrijvingen om marketingteksten te schrijven voor elke e-commerce-niche.

Om Magiscriptor te gebruiken, open je de app en voer je drie of vier trefwoorden in. Vervolgens genereert het AI-algoritme een aantal paragrafen voor de productbeschrijving. Deze tool is erop gericht om hoog-converterende beschrijvingen te schrijven die de functies van je product benadrukken en tegelijkertijd zoekmachines aanspreken met de juiste trefwoorddichtheid.

Magiscriptor beste functies

Zoekwoordfrequentie balanceren

SEO-geoptimaliseerde beschrijvingen

De prijs werkt op krediet basis, dus je betaalt alleen voor wat je gebruikt

Magiscriptor limieten

Magiscriptor is voornamelijk gebaseerd op apps. De web-app is alleen beschikbaar in bèta modus, dus het is misschien niet geschikt voor desktop-gebruikers

Het kan zijn dat je veel kredieten nodig hebt om korte productbeschrijvingen te maken zoals jij ze wilt hebben

Magiscriptor prijzen

Starter: $4.99 voor 100 kredieten

$4.99 voor 100 kredieten Basis: $9.99 voor 220 kredieten

$9.99 voor 220 kredieten Zilver: $14.99 voor 330 kredieten

$14.99 voor 330 kredieten Goud: $19.99 voor 450 kredieten

Magiscriptor beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Jasper

Via Jasper Jasper kondigt zichzelf aan als een on-brand AI die je traint om exact jouw toon en stem te gebruiken. Het scant zelfs je webpagina's om automatisch je toon, grammatica en nog veel meer te detecteren.

Jasper werkt door generatieve AI te gebruiken om boeiende productbeschrijvingen te schrijven in minder tijd. Omdat het trainbaar is, past Jasper goed bij bedrijven met een unieke schrijfstijl.

Jasper wordt geleverd met een bibliotheek met sjablonen, een automatische vertaler en een tool voor het genereren van marketingcampagnebriefings, dus het kan ook meer dan alleen productbeschrijvingen aan.

Jasper beste functies

Kies tussen brutaal, formeel en andere tonen

Extensie voor browser

Automatische vertaling

Jasper beperkingen

Sommige gebruikers hebben moeite met het vragen aan de AI

Andere gebruikers rapporteren teksten van lage kwaliteit

De gratis proefversie is beperkt, dus sommige gebruikers zeggen geen goed gevoel te hebben gekregen voor het platform

Jasper prijzen

Makers: $49/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$49/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Teams: $125/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$125/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd Business: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

4. Kopiëren.ai

Via Kopiëren.ai Werk je in een gereguleerde industrie? Normaal gesproken is AI een no-no omdat je input niet privé is, maar Kopiëren.ai is anders. Het is een technologie die voldoet aan SOC 2 Type II en SSAE 18.

We weten dat dit veel acroniemen zijn, maar het komt erop neer dat deze productbeschrijvingsgenerator beter is voor bedrijven die zich zorgen maken over privacy.

Gebruik Copy.ai voor het schrijven van productbeschrijvingen, maar ook voor social media content, sales copy, landing page copy en blog content.

Vertel Copy.ai dat u productbeschrijvingen wilt, voer de belangrijkste punten in, kies uw toon en de AI genereert verschillende resultaten. Kies de opties die u het beste bevallen, verfijn ze en voeg ze toe aan uw online winkel.

Copy.ai beste functies

Ingebouwde compliance

90+ tools en sjablonen om unieke productbeschrijvingen te schrijven

Ingebouwde editor voor herschrijven

Copy.ai limieten

Het kan geen lange teksten genereren in vergelijking met andere tools die productbeschrijvingen genereren

Copy.ai biedt geen integraties met derden

Ondersteuning is alleen beschikbaar via e-mail

Copy.ai prijzen

Gratis

Pro: $36/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$36/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

4.8/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

5. Schrijftonic

Via SchrijftonicSchrijftonic is een universele AI-schrijftool. Het kan blogs, e-mailteksten, advertentieteksten en nog veel meer. Voor e-commercebedrijven kunt u Writesonic gebruiken om productbeschrijvingen, lijsten met functies en titels samen te stellen.

Writesonic vraagt iets meer achtergrondinformatie dan andere productbeschrijvingsgeneratoren, dus de kans is groter dat het content van hoge kwaliteit genereert met minder bewerkingen. Als je het te druk hebt om relevante trefwoorden te vinden, genereert Writesonic zelfs lijsten met trefwoorden voor je productbeschrijvingen.

Writesonic beste functies

Platformspecifieke AI-schrijfsjablonen

Generator landingspagina's

Tekst samenvatten

Writesonic limieten

Op aantal woorden gebaseerde prijzen kunnen grote e-commerce merken hinderen

Writesonic wordt geleverd met verschillende "kwaliteitstypen," dus je moet misschien meer betalen voor beschrijvingen van betere kwaliteit

Writesonic prijzen

Gratis proefversie

Pro: $12,67/maand voor 100.000 woorden

$12,67/maand voor 100.000 woorden Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

4.7/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

6. CopySmith

Via CopySmith Terwijl sommige van de andere productbeschrijvingsgenerators op deze lijst teksten schrijven voor zo ongeveer alles, is CopySmith gespecialiseerd in e-commerce teksten voor marketeers.

In tegenstelling tot andere AI-schrijvers, kunt u met CopySmith een bestaande productcatalogus importeren en AI-gegenereerde teksten rechtstreeks vanaf het platform op uw site publiceren. Het integreert met BigCommerce, Shopify en Amazon om het schrijven van beschrijvingen zo makkelijk mogelijk te maken.

CopySmith beste functies

Bulk content generatie

Ecommerce focus

Beheer van productcatalogiuw productachterstand in de gaten te houden CopySmith beperkingen

Het kan duur zijn voor grotere teams om productbeschrijvingen op schaal te maken

U moet meer betalen voor API toegang, stem en toon, plagiaatcontroles en andere functies die op andere platforms gratis zijn

CopySmith prijzen

Starter: $19/maand voor één gebruiker

$19/maand voor één gebruiker Pro: $49/maand voor vijf gebruikers

$49/maand voor vijf gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

CopySmith beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

7. Hypotenusa

Via Hypotenusa Hypotenuse, niet te verwarren met je meetkundehuiswerk van de middelbare school, is een generator voor productbeschrijvingen die vanaf het begin is gebouwd met SEO in gedachten. Het kan veel meer aan dan alleen e-commerce content, maar dankzij de Shopify-integraties is Hypotenuse een goede keuze voor productteams die binnen Shopify werken.

Gebruik Hypotenuse om productbeschrijvingen te parafraseren, pagina's met productdetails te schrijven en alles met één klik te publiceren naar je Shopify storefront. Het biedt ook verschillende beschrijvingsvariaties om frisse, interessante teksten te genereren die het winkelend publiek niet vervelen.

Hypotenuse beste functies

Shopify integratie en API integraties

Kant-en-klare tekstvariaties om overtuigende productbeschrijvingen te schrijven

Bulk content generatie

Hypotenuse limieten

Het past misschien niet als je Shopify niet gebruikt

Hypotenuse genereert zeer korte teksten

Het mist sjablonen

Hypotenuse prijzen

Starter: $24/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$24/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Groei: $49/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$49/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hypotenuse beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4 beoordelingen)

4.4/5 (4 beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

8. Beschrijving

Via Beschrijving Descrii is gespecialiseerd in het schrijven van marketinggerichte teksten vanaf nul. Het begrijpt hoe je over onderwerpen moet brainstormen, hoe je pijn-agitaat-oplossing verkoopteksten schrijft en productvoordelen benadrukt. We vinden het prettig dat Descrii metadata voor je genereert, wat de back-end SEO-optimalisatie van het schrijven van productbeschrijvingen zeker versnelt.

Om Descrii te gebruiken, vertel je welk type tekst je wilt genereren, geef je een algemene naam en beschrijving op en klik je op "genereren" Als je een andere optie wilt, tik je nogmaals op "genereren" en Descrii vernieuwt zijn uitvoer.

Descrii beste functies

Metagegevens genereren

Ingebouwde formules voor verkoopteksten

Digitale advertentieteksten

Limieten voor beschrijven

Sommige gebruikers melden dat de AI van Descrii fouten maakt in grammatica of spelling

Het is moeilijk om accurate prijsinformatie te vinden

Het ondersteunt momenteel alleen Engels

Descrii prijzen

Gratis proefversie

Unlimited Access: $29/maand voor 900 beschrijvingen

$29/maand voor 900 beschrijvingen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Descrii beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Via Picsart

Gratis generator voor productbeschrijvingen nodig? Quicktools is een AI-productbeschrijvingsgenerator van Picsart die je 100% gratis kunt gebruiken. Het enige wat je nodig hebt is de naam van je product. Plak deze in Quicktools en de productbeschrijvingsgenerator spuwt een beschrijving voor je uit.

Wordt dit de beste beschrijving die je ooit hebt gelezen? Misschien wel, misschien niet. Je krijgt waar je voor betaalt, en dit is een gratis tool. Om productbeschrijvingen van hoge kwaliteit te maken, voeg je sleutelwoorden toe, kies je een toon en geef je beperkingen op, zoals limieten voor tekens.

Gratis te gebruiken en productbeschrijvingen te schrijven

Automatisch trefwoorden plaatsen

Gebruiksvriendelijk

Het mist de vuurkracht van meer geavanceerde AI-beschrijvingenschrijvers

Integraties met derden voor e-commerce zijn niet mogelijk

**Gratis

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. B12

Via B12 B12 is nog een gratis generator voor productbeschrijvingen. Om een kopie te genereren, voegt u uw productnaam, trefwoorden, industrie, locatie en informatie toe.

B12 behandelt deze tool als een leadmagneet, dus hoewel het technisch gezien gratis is, ontvang je daarna e-mails van B12. Dat is geen deal-breaker, maar het is belangrijk om aan te tonen dat er een reeks reeksen aan deze tool vastzitten.

B12 noemt de gratis productbeschrijvingsgenerator een goed startpunt voor productteams. Als je de tekst liever zelf schrijft en gewoon inspiratie nodig hebt, is dit een goed hulpmiddel.

B12 beste functies

Het is gratis

Het account voor industrie en locatie

B12 limieten

Er kan geen content in bulk worden aangemaakt

Er zijn zorgen over privacy omdat dit een leadmagneet is

B12 prijzen

**Gratis

B12 beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

Hoe overtuigende productbeschrijvingen schrijven met AI

We hebben zojuist 10 generatoren voor productbeschrijvingen besproken. Laten we nu eens kijken hoe je geweldige productbeschrijvingen schrijft met AI.

Kies je toon en blijf erbij

Als je een AI generator voor productbeschrijvingen gebruikt, zal het platform vragen welke toon je verkiest. Je hebt misschien vijf of meer opties. Je moet consistent zijn met je toon, welk platform je ook gebruikt.

Een paar tonen die je kunt kiezen zijn:

Snarky

Professioneel

Informatief

Welke toon je ook kiest, zorg ervoor dat deze past bij je merk en de producten die je verkoopt. Als je bijvoorbeeld soepele leren portemonnees verkoopt, past een grappige en snarky toon misschien niet zo goed.

Wees niet bang om kleine bewerkingen uit te voeren

De beste productbeschrijvingsgenerators maken nog steeds fouten en zullen niet met elk mogelijk scenario of variabele rekening houden. Dat is niet erg - daar is menselijke bewerking voor! Wanneer een door AI gegenereerde productbeschrijving in je wachtrij verschijnt, scan deze dan op fouten, zorg ervoor dat deze overeenkomt met de stem van je merk en pas aan waar nodig.

Een limiet instellen voor tekens

Productbeschrijvingen op de meeste e-commercesites zijn beperkt tot 250 tot 300 tekens. Als je geen limiet instelt voor het aantal tekens bij het gebruik van een AI-tool voor het genereren van productbeschrijvingen, kan de uitvoer dit aantal ver overschrijden. Bewerk in deze gevallen de AI-gegenereerde kopij of kies een andere AI productbeschrijving generator die rekening houdt met een tekenlimiet.

Focus op voordelen

Richt je bij het maken van productbeschrijvingen op de voordelen van het product. Wat doet het voor je klant? Waarom zouden ze het kopen? Hoe zal hun leven verbeteren na aankoop? Je kunt ook functies als ondersteunend bewijs gebruiken, maar beperk ze tot een minimum.

Schrijf betere marketing content met productbeschrijvingsgeneratoren

De e-commerce business is snel. Als een productmanager moet je niet alleen geweldige producten ontwerpen, maar ook meer potentiële klanten aantrekken met all-star copy.

Een evenwicht vinden tussen de behoeften van het winkelend publiek en de eisen van zoekmachines is geen kleinigheid. Hoewel de AI productbeschrijvingsgenerators op deze lijst je zullen helpen tijd te besparen, is ClickUp de enige optie die AI-kopieën genereert, werkstromen beheert en sjablonen op één plek bevat.

Maar geloof ons niet op ons woord: Aanmelden voor ClickUp nu gratis om zelf een proefrit te maken!