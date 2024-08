11 Beste productmanagementsoftwaretools voor ontwikkelteams in 2024

Het ontwikkelen van topproducten is geen sinecure, geloof me, ik weet het. Het is een zorgvuldige evenwichtsoefening tussen het voldoen aan de verwachtingen van de klant en het omgaan met de ingewikkelde levenscycli van producten.

Het kiezen van de juiste tool voor productbeheer is ook niet eenvoudig. Ik heb geworsteld met de vraag of ik een suite van ongelijksoortige tools moest samenstellen of moest kiezen voor een alles-in-één tool (ja, die bestaan, gelukkig!). Ze maken het gemakkelijker om het hele proces te beheren zonder steeds van tabblad te wisselen of taken uit het oog te verliezen.

Voor effectieve samenwerking, vooral met teams op afstand, is naadloze, intuïtieve productmanagementsoftware eerder een noodzaak dan een luxe. Het kan het plannen van productlanceringen, software projectmanagement, productanalyse, prototyping en zelfs marketing vereenvoudigen.

Nadat ik verschillende tools heb onderzocht en ermee heb geëxperimenteerd, deel ik met jullie 11 toptools voor productbeheer. Deze tools zijn van onschatbare waarde gebleken bij het navigeren door het uitdagende terrein van productontwikkeling en -beheer.

Met de juiste software kun je de productiviteit optimaliseren, op tijd communiceren met je team, taken beheren en de deadlines van je projecten halen. En wat denk je? Het hoeft ook niet duur te zijn! Maak je vast terwijl we samen deze baanbrekende tools verkennen.

Wat is Product Management Software?

Tools voor productbeheer helpen teams om bepaalde fasen in de cyclus van het productleven te beheren. Dit kunnen activiteiten zijn zoals:

Productlancering abonnementen

Projectmanagement softwareontwikkeling

Productanalyse

Prototyping

Of zelfsproductmarketing Bijvoorbeeld een hulpmiddel voor de productroadmap helpt je om je productvisie in kaart te brengen en beschrijft de functies die je onderweg aanpakt.

Sommige softwaretools voor productmanagers, zoals een uitgebreide tool voor projectmanagement, bieden een centraal platform voor alles wat te maken heeft met het ontwikkelen en beheren van producten .

Dit is belangrijk voor een productteam op afstand omdat het zinvol is om één virtueel productmanagementsysteem te gebruiken dat de juiste functies biedt.

Wat moet u zoeken in productbeheersoftware?

Hier zijn enkele essentiële functies die u moet zoeken in een tool voor productbeheer:

Mogelijkheden voor brainstormen het creëren van een nieuw product vereist out-of-the-box denken. En hoe gek uw idee ook is, de managementtool moet u helpen er iets zinnigs over te zeggen

Taakbeheer of het nu eenkanban-bord of ingebouwde taakprioritering, de app moet uitgebreide functies voor taakbeheer hebben

Sjablonen uw beheertool moet beschikken overaanpasbare sjablonen om u te helpen direct aan de slag te gaan,prijslijsten maken,producten vergelijken, en meer

uw beheertool moet beschikken overaanpasbare sjablonen om u te helpen direct aan de slag te gaan,prijslijsten maken,producten vergelijken, en meer Integraties helaas zijn er maar weinig tools voor productbeheer die aan al uw behoeften kunnen voldoen. Daarom moet uw beheertool integreren met populaire werkpleksoftware voor maximale functionaliteit

Dit zijn echter niet de enige dingen waar je naar moet kijken.

Als je door talloze tabbladen moet gaan om te zien of alles volgens je wensen verloopt, dan moet je de volgende dingen doen productstrategie word je binnen de kortste keren gek. 😵

Daarom is uitstekende bruikbaarheid ook een belangrijke factor bij het kiezen van de juiste software voor productbeheer. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het geen tool moet zijn die de bank kapot maakt!

Bonus: Leer hoe AI tools kunnen productmanagers helpen !

Bonus: Bekijk onze **Product Management Woordenlijst! ⭐️

11 Beste productmanagementsoftware in 2024

1. ClickUp #### Beste algemene tool voor productbeheer met geavanceerde functies

krijg een overzicht van de roadmap van uw product in vogelvlucht, _plland meerdere projecten, beheer afhankelijkheid en prioriteer alles in uw aangepaste tijdlijn voor projecten met de weergave Tijdlijn in ClickUp

ClickUp is de ultieme alles-in-één tool voor projectmanagement en teamsamenwerking ontworpen voor bedrijven van elke grootte en voor elk team binnen uw organisatie, inclusief uw product- en ontwikkelingsteams . 😌

Met honderden geavanceerde en flexibele functies kunt u gestroomlijnde werkstromen, verbeterde samenwerking en ongeëvenaarde productiviteit ervaren met ClickUp aan uw zijde.

Wat maakt ClickUp de beste software voor productbeheer?

Eenvoudig: ClickUp's uitgebreide platform consolideert uw technische stapel en biedt alle functies die u nodig hebt om uw hele projectlevenscyclus te beheren teams, deadlines, middelen en meer - alles op één centrale plaats. Krijg toegang tot honderden geavanceerde maar gebruiksvriendelijke functies om u te helpen met het volgende:

Strategische abonnementen : Verbeterproductplanning door visuals van uw product abonnement te maken, ideeën in kaart te brengen en ze in verbinding te brengen met werkstromen en Taken metClickUp Whiteboards *Roadmaps en productbeheer : Bouw duidelijkroutekaarten voor productenbeheer product backlogs, bijhouden van project abonnementen voorproductlanceringenen meer met Whiteboards, Mindmaps, Tijdlijn, Ganttgrafiek, Lijst, Tabelweergave en andere aangepaste weergaven in ClickUp

: Verbeterproductplanning door visuals van uw product abonnement te maken, ideeën in kaart te brengen en ze in verbinding te brengen met werkstromen en Taken metClickUp Whiteboards *Roadmaps : Bouw duidelijkroutekaarten voor productenbeheer product backlogs, bijhouden van project abonnementen voorproductlanceringenen meer met Whiteboards, Mindmaps, Tijdlijn, Ganttgrafiek, Lijst, Tabelweergave en andere aangepaste weergaven in ClickUp KPI en doelen bijhouden : Stem doelstellingen en doelen op elkaar af en blijf op koers met ClickUp Goals

: Stem doelstellingen en doelen op elkaar af en blijf op koers met ClickUp Goals Samenwerking tussen teams : Wissel feedback uit, krijg updates in real-time en blijf op de hoogte met chatten, opmerkingen en meer

: Wissel feedback uit, krijg updates in real-time en blijf op de hoogte met chatten, opmerkingen en meer Bug en probleem bijhouden : Organiseer feedback en prioriteiten enhet bijhouden van bugs en problemen vereenvoudigen *Werkstromen en automatisering: Creëer duidelijke, agile werkstromen en sprint door de ontwikkeling met automatiseringen

: Organiseer feedback en prioriteiten enhet bijhouden van bugs en problemen vereenvoudigen *Werkstromen en automatisering: Creëer duidelijke, agile werkstromen en sprint door de ontwikkeling met automatiseringen Realtime rapportage en voortgang bijhouden: Houd prestaties, voortgang van doelen en meer in realtime bij en krijg een overzicht op hoog niveau van al uw werk en maak eenvoudig rapporten en deel deze met uw team met aangepaste dashboards *Integreer al uw feedback- en ontwikkeltools: Creëer feedbacklussen met klanten om productbeslissingen te onderbouwen met integraties voor Zendesk, Intercom en Zapier. Houd vervolgens de voortgang van de ontwikkeling bij met native integraties voor GitHub, GitLab en Bitbucket

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image8-1-1400x934.png Sjabloon voor stappenplan in ClickUp /$$$img/

Beheer uw tijdlijnen en productiefasen op één plaats met vooraf gemaakte weergaven, aangepaste statussen, aangepaste velden en meer

Bovendien kunnen productteams dankzij het volledig aanpasbare platform elk onderdeel van ClickUp configureren op basis van hun unieke behoeften, complexe en uit meerdere stappen bestaande workflows en persoonlijke voorkeuren. Dit niveau van flexibiliteit stelt teams in staat om een werkstroom op te zetten waarmee ze optimaal kunnen werken en ClickUp kunnen aanpassen naarmate hun behoeften veranderen en hun bedrijf groeit.

Als kers op de taart biedt ClickUp een gratis abonnement met veel functies en betaalbare abonnementen zodat teams toegang hebben tot alle functies die ze nodig hebben en toch binnen hun budget blijven.

Laten we nu eens dieper ingaan op enkele van de belangrijkste functies in ClickUp die productmanagers en teams kunnen gebruiken om hun werkstroom te vereenvoudigen, cross-functionele teams op één lijn te brengen en sneller te leveren. ⚡️

ClickUp sleutel functies

Volledig aanpasbaar platform : Pas elk deel van ClickUp aan en configureer het volgens uw behoeften met aangepaste velden, aangepaste statussen, ClickApps en meer

: Pas elk deel van ClickUp aan en configureer het volgens uw behoeften met aangepaste velden, aangepaste statussen, ClickApps en meer Meer dan 15 aangepaste weergaven : Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk weer te geven, waaronder tijdlijn, bord, grafiek en meer

: Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk weer te geven, waaronder tijdlijn, bord, grafiek en meer Sleep en neerzet functie : Deze functie maakt het aanbrengen van wijzigingen in uw ClickUp-werkruimte eenvoudiger en sneller. U kunt items gewoon slepen en neerzetten zonder dat u technische vaardigheden nodig hebt

: Deze functie maakt het aanbrengen van wijzigingen in uw ClickUp-werkruimte eenvoudiger en sneller. U kunt items gewoon slepen en neerzetten zonder dat u technische vaardigheden nodig hebt Automatisering mogelijkheden : Versnel processen met vooraf gebouwde automatisering en stel aangepaste recepten in met ClickUp automatisering - codering is niet nodig

: Versnel processen met vooraf gebouwde automatisering en stel aangepaste recepten in met ClickUp automatisering - codering is niet nodig Documentatie : Maak productbeschrijvingen, SOP's,product marketing campagne abonnementen,documenten over productvereistenen meer in Docs met ClickUp AI om sneller te werken, beter te schrijven en groter te denken

: Maak productbeschrijvingen, SOP's,product marketing campagne abonnementen,documenten over productvereistenen meer in Docs met ClickUp AI om sneller te werken, beter te schrijven en groter te denken Bronnenbeheer : Bewaak uw resources met de werklastweergave

: Bewaak uw resources met de werklastweergave Integratiemogelijkheden : Verbind ClickUp met meer dan 1000 werktools om uw apps te consolideren en uw werkstroom te stroomlijnen

: Verbind ClickUp met meer dan 1000 werktools om uw apps te consolideren en uw werkstroom te stroomlijnen Beschikbaar op alle apparaten : Beschikbaar voor desktop, mobiel (Android en iOS app), voice en browser platforms

: Beschikbaar voor desktop, mobiel (Android en iOS app), voice en browser platforms Bibliotheek met sjablonen : Kies uit meer dan 1000 sjablonen voor elk gebruik en elk team, inclusief voorproductbeheer,productstrategie,softwareontwikkelaars, marketing en meer

: Kies uit meer dan 1000 sjablonen voor elk gebruik en elk team, inclusief voorproductbeheer,productstrategie,softwareontwikkelaars, marketing en meer Beschikbaar op alle apparaten: ClickUp is beschikbaar op alle apparaten, inclusief de mobiele app, waarmee u altijd en overal toegang hebt tot uw werk

PRO TIP Productbeheer sneller verzenden met de ClickUp voor productmanagersgids en gebruik sjablonen voor techniek en producten om al uw werk te stroomlijnen. ⚡️

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement: Functie-rijk gratis abonnement

Functie-rijk gratis abonnement Onbeperkt: $7 per maand/gebruiker

$7 per maand/gebruiker Business: $12 per maand/gebruiker

$12 per maand/gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

#

ClickUp klantbeoordelingen

Capterra: 4.7 van 5 (3.700+ beoordelingen)

4.7 van 5 (3.700+ beoordelingen) G2: 4.7 van 5 (7.000+ beoordelingen)

ClickUp beoordelingen

"Het is de meest robuuste tool die er is en het is zeer aanpasbaar aan vrijwel elke werkstroom. Afhankelijkheid tussen taken, ClickUp-taak automatisering en de mogelijkheid om processen in dezelfde applicatie te documenteren maken ClickUp tot de beste tool. Ik heb alle andere tools getest. Ik was een Asana gebruiker, Basecamp gebruiker, Wrike gebruiker, Trello gebruiker, Monday, etc...Noem maar op, ik heb meer dan 30 meest populaire tools getest, en ClickUp is de nummer één." -G2 beoordeling

"De beste app voor projectmanagement, verdeling van werklast en samenwerking voor ons team! Taken overnemen van verschillende afdelingen in onze organisatie en ze op de juiste manier toewijzen aan de juiste teams is een enorme tijdsbesparing voor ons. De mogelijkheid om volgers toe te voegen, commentaar te geven op taken en om verschillende soorten informatie of bestanden direct aan de Taak zelf toe te voegen, stelt ons in staat om onze processen te stroomlijnen." -G2 beoordeling

2. Pivotal Tracker

Beste voor agile softwareontwikkeling

via Pivotal Tracker

Pivotal Tracker is een agile projectmanagement software met een aantal handige functies voor het definiëren van gebruikersverhalen en het analyseren van de prestaties van agile teams.

Het is een van de vele gratis tools voor productbeheer die je kunt overwegen om je software product management team te helpen.

Maar is het echt cruciaal voor je productmanagementactiviteiten?

Laten we dat eens uitzoeken.

Pivotal Tracker sleutel functies

Product backlog beheer

Labels om verhalen van gebruikers te organiseren en te volgen

Story blockers helpen potentiële blokkades vooraf te identificeren

Multi-project werkruimten om verschillende projecten naast elkaar weer te geven

Pivotal Tracker prijzen

Deze software voor productgegevensbeheer heeft een gratis abonnement dat maximaal vijf projecten en gebruikers ondersteunt. Betaalde abonnementen beginnen bij $10/maand.

Beoordelingen van Pivotal Tracker klanten

Capterra : 4.3/5 (110+ beoordelingen)

: 4.3/5 (110+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Pivotal Tracker alternatieven !

Pivotal Tracker beoordelingen

"Ons team is in staat om op schema te blijven met werk in een Sprint en minder tijd te besteden aan chatten op Slack over de voortgang van verhalen, en alle communicatie binnen PivotalTracker te doen. In het algemeen heeft dit ons team georganiseerd en verantwoordelijk gehouden." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Voor kleinere teams en projecten zijn de functie voor puntschattingen en veel van de diepgaande analyses voor ons niet zo nuttig geweest om bruikbare beslissingen te nemen. Dat gezegd hebbende, voor het juiste project en voor grote teams met veel medewerkers, kan ik zien hoe deze tools nuttig kunnen zijn." - Geverifieerde beoordeling van Capterravergelijk Pivotal Tracker en ClickUp

3. airfocus

Beste voor modulaire product roadmapping

via airfocus airfocus biedt een modern en modulair platform voor productbeheer. Het biedt een voltooide oplossing voor productteams om hun strategie te beheren en te communiceren, hun werk te prioriteren roadmaps opstellen en feedback verbinden om de juiste problemen op te lossen. Airfocus is ontworpen met flexibiliteit in gedachten en stelt u in staat om het platform snel aan te passen aan uw behoeften zonder de manier waarop uw team werkt te verstoren.

airfocus sleutel functies

Roadmapping: Breng uw team op één lijn en bepaal een duidelijke richting

Prioriteiten stellen: Stel met vertrouwen prioriteiten

Inzichten: Luister naar uw klanten en los de juiste problemen op

Modulariteit: Het modulaire productplatform dat zich aan u aanpast

airfocus prijzen

Deze tool voor productbeheer biedt betaalde abonnementen vanaf $15/editor per maand en biedt veel integraties met ontwikkelingstools of feedbacktools.

airfocus beoordelingen gebruiker

Capterra : 4.5/5 (95+ beoordelingen)

: 4.5/5 (95+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (95+ beoordelingen)

airfocus beoordelingen

"Airfocus helpt ons team bij het organiseren van onze projectactiviteiten in Sprint in het Kanban-bord en geeft ons een overzicht op hoog niveau in de Gantt Roadmap. De grafiek met prioriteiten is een coole functie waarmee we projecten kunnen evalueren op basis van stemming/rangschikking. Over het algemeen was onze ervaring met Airfocus zeer positief." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Airfocus is magisch, omdat het mijn groeiteam in staat stelde om niet aan het nieuwste, schitterendste idee te werken. Het stelde me in staat om mijn team objectiever te laten nadenken over welke projecten daadwerkelijk de meeste impact zullen hebben." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

4. ProductPlan

Beste voor het in kaart brengen van producten

via ProductPlan

ProductPlan is een geweldig product stappenplan tool die u helpt uw product abonnement en strategie te communiceren door middel van prachtige roadmaps.

Naast routekaart en beperkte functies voor Taakbeheer, biedt ProductPlan niet veel.

Dit roept de vraag op: "Moet je echt $39 per gebruiker per maand betalen voor een basistool voor het in kaart brengen van wegen?"

Belangrijkste functies van ProductPlan

Tijdlijn weergave om roadmaps te bouwen op basis van data

Bekijk uw volledige productportfolio in één oogopslag met de portfolio weergave

Product backlog items prioriteren in het planbord

Roadmap aanmaken in Kanban-stijl

ProductPlan prijzen

Deze product management tool biedt betaalde abonnementen vanaf $39/gebruiker per maand en biedt functies zoals Microsoft Teams integratie.

ProductPlan beoordelingen van gebruikers

Capterra : 4.5/5 (50+ beoordelingen)

: 4.5/5 (50+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

ProductPlan beoordelingen

"We hebben ProductPlan gebruikt voor het bijhouden van projecten met mijlpalen en tijdlijnen waarbij meerdere teams betrokken zijn. Het is heel gemakkelijk om elke taakbalk uit te breiden of aan te passen, waardoor het heel gemakkelijk te gebruiken is en ook om belanghebbenden op de hoogte te houden van de voortgang van het project." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Product Plan is heeft ons team geholpen om ons werk naar een hoger niveau te tillen door ons een professionele en goed leesbare layout te geven. Hyperlinks zijn gemakkelijk te delen met updates en uitleg van ontwerp tot implementatie." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

5. Trello

Beste voor Kanban projectmanagement

via Trello

Trello is een kanban-stijl projectmanagement tool die een productmanagement team helpt met samenwerking en organisatie.

maar is het de juiste tool voor jou?

Als je het niet erg vindt om Power-Ups of integraties te gebruiken voor de meest basale dingen zoals een Gantt grafiek of stopwatch. 🤷

Trello sleutel functies

Kanban-borden en checklists voor eenvoudig Taakbeheer

Werkstromen automatiseren met Trello's butler bot * Mobiele app beschikbaar voor Android- en iOS-apparaten

Biedt sjablonen voor productbeheer, productiviteit, teambeheerenz.

Trello prijzen

Deze beheersoftware heeft een gratis abonnement met tien borden. Betaalde abonnementen beginnen bij $10/gebruiker per maand met onbeperkte borden.

Trello klantbeoordelingen

Capterra : 4.5/5 (10.000 beoordelingen)

: 4.5/5 (10.000 beoordelingen) G2: 4.4/5 (11.500+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Trello alternatieven ! ⭐️

Trello beoordelingen

"Zeer gebruiksvriendelijk, vriendelijke en intuïtieve interface en veel functies om samen te werken en je borden te personaliseren. Goede prijs voor het geld en fatsoenlijk ondersteuningsteam." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Over het algemeen vond ik Trello een geweldig takenbord voor het team om de werklast, het projectmanagement en de follow-up van taken te beheren. Het geeft de vrijheid om taken en team op dezelfde pagina te beheren en tijdig te synchroniseren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

6. Jira

Beste voor softwareontwikkeling

via Jira

Geschikt voor behendig en scrum teams voor softwareontwikkeling, Jira is een uitstekend hulpmiddel voor projectmanagement met problemen en bugs bijhouden mogelijkheden.

Echter, als het aankomt op efficiënt beheer, Jira gaat niet een stap verder.

Als je wilt verdrinken in taken en functietickets van klanten, dan is dit Atlassian-product misschien iets voor jou.

Meer informatie nodig over Jira ?

Lees onze diepgaande_ Jira beoordeling en leren gebruiken Jira voor projectbeheer .

Jira sleutel functies

Scrum en kanban borden voor agile teams * Een stappenplan maken om te communicerenproductstrategie duidelijk

Gedetailleerde analyses van teamprestaties

Ingebouwde automatisering van de werkstroom

Jira prijzen

Het gratis abonnement van Jira ondersteunt slechts tien gebruikers. Betaalde abonnementen beginnen bij $7/gebruiker per maand.

Jira beoordelingen van klanten

Capterra : 4.4/5 (10000 beoordelingen)

: 4.4/5 (10000 beoordelingen) G2: 4.2/5 (3800+ beoordelingen)

Jira beoordelingen

"De leercurve is vrij steil als je het vergelijkt met andere tools. Maar zodra je eraan gewend bent, heb je er geen last meer van omdat het een industriestandaard is, dus de meeste bedrijven gebruiken het. Het kan ook zwaar zijn in uitvoeringstijd, maar het hangt ervan af of je het op je eigen server host of Atlassian cloud gebruikt." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Jira is een integraal onderdeel geweest van onze reis op het gebied van softwareontwikkeling en projectmanagement en heeft zo ongeveer alle tools die je nodig hebt om je project of productaanbod succesvol te beheren." - Geverifieerde beoordeling van Capterravergelijk Jira en ClickUp

7. Aha!

Beste voor roadmapping

via Aha!

Aha! is een webgebaseerde productstrategie en roadmapping tool die je kan helpen het waarom, wanneer en wat van je producten te begrijpen om productbeheer eenvoudig te maken.

Maar voordat je zegt: "Aha! Gevonden", moet je twee dingen weten:

Eén, het heeft geen mindmap.

En twee, het ondersteunt niet tijdsregistratie in realtime .

is tijd geen geld?

Meer details nodig? Bekijk onze uitgebreide_ Aha! product management beoordeling .

Aha! sleutel functies

Sjabloonopties voor productroutekaart

Ideeënportalen voor het verzamelen van feedback en het beheren van ideeën

Deelbare roadmap-optie voor samenwerking

Integreert met Azure DevOps, Asana, Github, Google Analytics, Salesforce, enz.

Aha! Prijzen

De abonnementen beginnen bij $59/gebruiker per maand. Ze hebben ook een speciaal abonnement voor startups met minder dan $1.5M aan financiering.

Aha! beoordelingen van klanten

Capterra : 4.8/5 (380+ beoordelingen)

: 4.8/5 (380+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (180+ beoordelingen)

Aha! beoordelingen

"Deze software is complex, IMO niet erg intuïtief en heeft een steile leercurve. Er zijn handleidingen die erg behulpzaam zijn en je door bijna alles leiden wat je maar kunt bedenken, maar het kost tijd om ze te bekijken en/of te lezen. Als je eenmaal voorbij de beginfase bent van het leren van de software en de functies die je nodig hebt, zul je het geweldig vinden." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "We gebruiken Aha! voor hoogwaardige strategische abonnementen en stappenplannen voor ontwikkeling. Aha! is een belangrijk hulpmiddel om teams en projecten beheersbaar te houden in een groeiende omgeving. De mogelijkheid om dashboards en rapportages te maken voor verschillende doelgroepen is essentieel om iedereen op één lijn te houden." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Vergelijk_ Aha! Vs. Jira !

8. Productbord

Beste voor roadmapping van klanten

via Productboard

Productboard is een klantgericht platform voor productbeheer.

Het kan al je product- en klantenfeedback uit verschillende tools zoals Zendesk, Slack, Intercom, enz. op één plek verzamelen voor betere analyses, prioritering en roadmapping.

De tool is zeker zo klantgericht als maar kan.

maar hoe zit het met personeelsbeheer?

Dat hebben ze overgeslagen toen ze besloten geen werklast grafiek op te nemen.

Ik denk dat overwerken altijd op de tabel zal staan. jakkes!

Productboard sleutel functies

Aanpasbare functies voor roadmapping

Portalen voor feedback van klanten

Prioritering voor duidelijke productstrategieën

Onbeperkte roadmaps voor belanghebbenden

Productboard prijzen

Deze managementtool heeft een gratis proefversie van 15 dagen en hun betaalde abonnementen bereiken een bereik van $20/gebruiker per maand tot aangepaste prijzen.

Productboard klantbeoordelingen

Capterra : 4.7/5 (110+ beoordelingen)

: 4.7/5 (110+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (140+ beoordelingen)

Productbord beoordelingen

"Productboard is een zeer intuïtieve tool voor ons Product Management waarmee we de functies kunnen bijhouden vanaf de inzichten die we verzamelen tot aan de oplevering. De deelbare roadmap is essentieel voor de communicatie naar andere diensten (R&D, verkoop, ondersteunen) en de UI maakt het gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Dit helpt ons prioriteiten te stellen voor onze functies. Een beetje hulp bij onze bandbreedte en of we de pijplijn vol hebben. Dit helpt ons om een schone deliverable te hebben voor belanghebbenden. Zeer gemakkelijke portal functie om het bedrijf en de clients beter te betrekken. Het helpt ons bij het beheren van onze grote pool met feedback van clients uit verschillende bronnen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Bekijk deze_ **Productbord alternatieven !

9. Figma

Beste voor ontwerp

via Figma

Figma is een webgebaseerd ontwerp- en prototypegereedschap .

Gebruik het om samen met de leden van je team te ontwerpen en maak iets moois.

Maar zodra je het ontwerpen en prototypen opzij schuift, stelt deze tool niet veel voor.

Geen Taakbeheer. Geen app voor Linux gebruikers.

Figma sleutel functies

Ondersteunt verschillende plug-ins, waaronder stockafbeeldingen, werkstromen en grafieken

Flexibele stijlen met kleur, tekst, raster of effect

Bewerking en samenwerking met versie geschiedenis

Insluiten van prototypes in de tool van uw voorkeur

Figma prijzen

Deze prototyping tool biedt een gratis abonnement en de betaalde abonnementen beginnen vanaf $12/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Figma klanten

Capterra : 4.7/5 (280+ beoordelingen)

: 4.7/5 (280+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

Figma beoordelingen

"Met Figma waren we in staat om meer gezamenlijke ontwerpkritieken, productievere vergaderingen voor ontwikkelaars en een bredere bestandsorganisatie te creëren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Hoewel het gemakkelijk te gebruiken is, is er nog steeds een leercurve. Ik was een gebruiker van Sketch en Sketch is nog steeds sneller om in te ontwerpen. Als je een echt complex prototype wilt, kan het lastig worden. En een lokale versie van Figma is nog steeds cloud-gebaseerd. Dus als je offline werkt, heb je beperkte mogelijkheden." - Geverifieerde Capterra-beoordeling

10. Balsamiq

Beste voor wireframing

via Balsamiq

Balsamiq is een wireframetool waarmee je de ervaring van schetsen op een kladblok of whiteboard kunt beleven, maar dan op een computer.

Hun product heet Balsamiq Wireframes waarmee je de gebruikersinterface van je droom app of product kunt schetsen en samenwerken met je team.

Maar voor een tool die creativiteit ondersteunt, vergat het creatief te zijn. De interface ziet er zo eenvoudig uit dat het op het randje van saai is. Het sombere zwart, grijs en witte kleurenschema is niet leuk.

Balsamiq sleutel functies

Maakt samenwerking mogelijk voor teams die software ontwerpen

Eenvoudige functie voor slepen en neerzetten

Mockups aanmaken

Plug-in voor Jira,Confluenceen Google Drive

Balsamiq prijzen

De prijzen van Balsamiq bereiken $9/maand tot $199/maand.

Beoordelingen van Balsamiq klanten

Capterra : 4.4/5 (320+ beoordelingen)

: 4.4/5 (320+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (440+ beoordelingen)

Balsamiq beoordelingen

"Balsamiq is het hulpmiddel voor wireframing van het bureau. De toepassing stelt het UX team in staat om snel hun ideeën over te brengen aan de creatieve ontwerpers, zonder dat ze hoeven te beslissen over de visuele vormgeving van de site. Hoewel de functies vrij beperkt zijn en de tool de laatste tijd niet is geüpgraded, is het nog steeds de meest efficiënte methode om wireframes te maken die we hebben gevonden." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "De UX van Balsamiq is gebruiksvriendelijk en de functionaliteiten en functies zijn geschikt voor beginners die hun clients prototypes van hoge kwaliteit willen leveren voor allerlei digitale producten voordat ze het echte werk gaan bouwen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

11. SurveyMonkey

Beste voor feedback van klanten

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-creating-a-feedback-survey-in-SurveyMonkey-a-Paperform-alternative.png Voorbeeld van het maken van een feedbackenquête in SurveyMonkey, een alternatief voor Paperform /$$img/

via SurveyMonkey

Als je een app nodig hebt om informatie over je producten te verzamelen, zou SurveyMonkey moeten helpen. 🐒

Het is een webgebaseerde enquêtetool met vele soorten sjablonen waarmee je in enkele minuten een enquête kunt samenstellen.

Stuur de enquête vervolgens naar je klanten om de resultaten later gemakkelijk bij te houden en te analyseren.

de naam van de tool mag dan wel schattig zijn, maar zijn de functies ook goed? Laten we dat eens uitzoeken.

Belangrijkste functies van SurveyMonkey

Snel formulieren, polls en enquêtes aanmaken

HR- en marketingoplossingen

Feedback over producten of gebruikers verzamelen via e-mail, mobiele chatten, sociale media, enz.

NPS (Net Promoter Score)-calculator

SurveyMonkey prijzen

Deze tool voor het beheren van enquêtes biedt drie abonnementen voor zowel persoonlijke als zakelijke behoeften. De business-abonnementen beginnen bij $25/gebruiker per maand.

Beoordelingen van SurveyMonkey klanten

Capterra : 4.6/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (8.300+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (16.800+ beoordelingen)

SurveyMonkey beoordelingen

"We gebruiken Survey Monkey om klantgegevens te verzamelen op verschillende externe gebeurtenissen om algemene beslissingen te kunnen nemen op basis van gebruikerstrends." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Toen ons team veel antwoorden op beoordelingsvragen wilde verzamelen en dat ook nog eens anoniem, was het eerste wat in ons opkwam om deze Enquête Aap als hulpmiddel te gebruiken." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Bekijk deze_ SurveyMonkey alternatieven !

FAQs over productbeheersystemen en -software

Natuurlijk kan productmanagementsoftware je helpen om een fantastisch product te maken.

Maar daar eindigt de weg niet.

Om te beginnen moeten teams begrijpen wat er bij productbeheer komt kijken. Bovendien moeten projectmanagers bekwaam genoeg zijn om het hele proces aan te kunnen zonder er in te veranderen:

Maak je geen zorgen. We beantwoorden deze vragen om je te helpen:

1. Wat is productbeheer?

Productmanagement is het proces van het beheren van de levenscyclus van een product, van het ontwerp en de ontwikkeling tot de lancering en het einde van de levensduur. Er wordt nauw samengewerkt met interdisciplinaire teams om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de behoeften van de klant en aan de eisen van de markt, terwijl tegelijkertijd zakelijke doelen worden bereikt. Productmanagers zijn verantwoordelijk voor het begrijpen van de behoeften van de klant, het leiden van het ontwerp- en ontwikkelingsproces, het plannen van productreleases, het definiëren van prijs- en promotiestrategieën, het bewaken van prestatiecijfers en het dienovereenkomstig aanpassen van product abonnementen.

Bekijk onze gedetailleerde_ productbeheer gids.

2. Welke vaardigheden heeft een projectmanager nodig?

Een briljante productmanager moet in staat zijn om:

Een functieverzoek analyseren en interpreteren of feedback van gebruikers nauwkeurig

Instelling enbelangrijke KPI's bijhoudenzoals klanttevredenheid

Definieer de productvisie met realistische en haalbare doelen

Communiceerbelanghebbenden verwachtingen duidelijk aan het productteam

Wees eenstrategisch planner met goede prognosevaardigheden

Begrijpt de basisprincipes van user experience design

Tijd beheren enmiddelen efficiënt

Bonus:_ **Product Manager Interview Vragen

Kies de beste productmanagementsoftware voor je team

Software voor productbeheer is een hulpmiddel van onschatbare waarde voor elke organisatie die haar product efficiënt wil beheren en de klanttevredenheid wil verbeteren.

Met de juiste software voor productbeheer kunt u processen stroomlijnen om snelle levertijden te garanderen, de efficiëntie bij het nemen van beslissingen verhogen, een betere controle over kosten en middelen krijgen en uiteindelijk superieure producten aan klanten leveren. Probeer ClickUp vandaag nog uit om uw productteam te beheren!