Top 8 Wegenkaart Software (Functies, Prijzen)

weet je nog hoe de spelers in de film ' Jumanji ' een kaart gevolgd om het spel te winnen?

Nou, ontwikkelteams moeten ook een kaart volgen om hun concurrenten te verslaan en hun belanghebbenden voor zich te winnen. Hoewel het Jumanji team vertrouwde op een fysieke kaart, is dat niet voldoende voor goed functionerende product- en projectteams.

En dat is waar product stappenplan software valt binnen, letterlijk.

In dit artikel bespreken we wat roadmapsoftware is en belichten we de acht beste roadmapping tools die je kunt gebruiken om elk niveau van productontwikkeling te overleven. 🎮

Wat is Roadmap Software?

Laten we, voordat we ons gaan verdiepen in software voor productroadmaps, eerst eens kijken naar wat een productroadmap is.

Product roadmapping helpt teams het ontwikkelingsproces te visualiseren zodat ze nieuwe producten of projecten kunnen ontwikkelen of bestaande producten of projecten kunnen verbeteren.

Zowel productmanagers en projectmanagers vertrouwen op roadmaps om de visie van het bedrijf te communiceren. Op deze manier kan uw agile team kan zijn doelen afstemmen op de overkoepelende doelstelling.

Maar het bouwen van een geweldig product en het uitbrengen van de juiste productfuncties kan super lastig zijn.

En zonder een visuele roadmap worden teams in het diepe gegooid en hebben ze geen idee wat het product moet doen, vooral niet voor de eindgebruiker.

Gelukkig hebben product roadmap tools klantgerichte functies zoals klantenportalen en formulierweergaven die je helpen succesvolle producten te lanceren.

Software voor productroadmaps helpt teams ook bij het beheren van deadlines, het stellen van praktische mijlpalen, het verwijderen van wegversperringen (zoals avatarzwakheden 😉 ) en het bijhouden van de voortgang.

**_Wil je een meer gedetailleerde uitleg over roadmapping?

Bezoek de ultieme gids voor het in kaart brengen van wegen en leer over roadmaps in projectmanagement .

Nu we dat uit de weg hebben, laten we eens kijken naar de hoofdrolspelers in het spel:

Top 8 Roadmap Software

Hier zijn de acht beste tools voor het plannen van roadmaps:

ClickUp is een van de hoogst gewaardeerde tools voor productiviteit en product roadmap gebruikt door superproductieve teams in kleine en grote bedrijven.

Met ClickUp kan uw team taakafhankelijkheden naar uw productroadmap plannen effectief. Bovendien kunt u met Doelen kan je team grote overwinningen vieren, zoals het redden van een verloren speler.

Hier leest u waarom ClickUp de beste software voor wegenkaarten is:

Hier zijn hoe ClickUp productmanagers ClickUp gebruiken !

ClickUp voors

ClickUp beperkingen

GeenTabel weergave in de mobiele app (nog)

Kijk eens naar ClickUp's openbare routekaart om te zien hoe we zulke kleine nadelen oplossen.

En vergeet niet de schatkist met spannende functies dat dit gratis software voor productbeheer voor je heeft.

ClickUp prijzen ClickUp biedt een groot aantal prijsplannen om aan uw behoeften te voldoen, waaronder:

Gratis Altijd Plan :

Onbeperkt aantal leden Onbeperkt aantal taken Privacy en delen En meer

: Beperkt plan ($5/maand per lid):

Alle "gratis" functies Onbeperkt overzicht van lijsten, forums en kalenders Aangepaste velden Doelen Onbeperkt Dashboards En meer

($5/maand per lid): Business Plan ($9/maand per lid):

Alle onbeperkte functies Sprint Automatiseringen Tijdlijnweergave Persoonlijke weergaven Rapportage Gantt-diagrammen Mijlpalen En meer

($9/maand per lid):

ClickUp klantwaarderingen

2. Aha!

Aha! is software voor een productroadmap die verschillende teams helpt om feedback van klanten te centraliseren, een productstrategie te creëren en prioriteit te geven aan functies.

Helaas kun je met deze roadmapping-software geen PDF's annoteren, waardoor het een uitdaging is om samen te werken met teamleden en andere medewerkers projectbetrokkenen .

Belangrijkste functies

Verbeter de gebruikerservaring van uw klanten met user stories

Ontdek wat uw klanten willen via een aangepast ideeënportaal

Een planbord dat uw producteigenaar helpt bij het beheren van de productbacklog en prioriteit kan geven aan functies

Workflow board view om de voortgang van uw project roadmap bij te houden

Voordelen

Pas uw workflow aan met aangepaste velden en statussen

Verbind gerelateerde taken met elkaar met taakafhankelijkheden

Maak product mockups en vraag meerdere teams om feedback

Beperkingen

Kan geen taken aan meer dan één persoon tegelijk toewijzen

Geen mindmap voor functies voor productideeën

Dure prijsplannen

Prijzen

Aha! heeft twee prijsopties:

Startplan Een sterk gereduceerd plan voor vijf gebruikers Korting voor 12 maanden best-practicesessie van 40 minuten En meer

Premium plan ($74/gebruiker per maand):

Bepaal een algemene strategie Verschillende stappenplannen opstellen Plannen maken Werk prioriteit geven En meer

($74/gebruiker per maand):

Klantbeoordelingen

3. Productbord

Productboard is een online roadmap-tool dat de behoeften van klanten prioriteert. Als uw klanten bijvoorbeeld het bordspel Jumanji willen in plaats van de consoleversie, dan helpt deze samenwerkingstool u om de wensen van uw klanten uit te laten komen.

Belangrijkste kenmerken

Een strategische roadmap maken met gedetailleerde releaseplannen

Productfuncties groeperen per release, sprint, brede tijdshorizonten en meer

Risico's beperken met functieafhankelijkheden

Plan naar belangrijkeprojectmijlpalen met tijdlijngebaseerde stappenplannen

Voordelen

Zet al uw supporttickets, Slack-berichten, verkoopgesprekken en meer op één plek

Categoriseer productideeën, verzoeken en feedback om ze naar het juiste productteam te leiden

Synchroniseer met tools voor productontwikkeling zoals Jira gitHub, Azure DevOps en meer

Beperkingen

Geen mobiele apps beschikbaar

Dure prijsplannen

Integreert niet met krachtige software zoalsZoom, GitLab en Bitbucket

Prijzen

Productboard heeft drie prijsplannen:

Essentials ($25/maker per maand):

Op maat gemaakte roadmaps maken en delen Plan en stem productteams op elkaar af Synchroniseer roadmaps met ontwikkeltools met vooraf gebouwde integraties Roadmaps op basis van kolommen en tijdlijnen En meer

($25/maker per maand): Pro ($60/maker per maand):

Portal voor feedback van klanten Feedback van klanten en functies sorteren en filteren Meerdere aangepaste prioriteitsscores Chrome-extensie en e-mailintegratie En meer

($60/maker per maand): Schaal ($120/maker per maand):

Integratie met Salesforce Afhankelijkheden Plan en beheer releases van meerdere producten Meerdere portals En meer

($120/maker per maand):

Klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4. Maandag

Maandag is een projectbeheertool met functionaliteit voor het in kaart brengen van wegen.

Als je echter het gratis plan gebruikt, krijg je geen essentiële functies zoals Gantt-grafieken en tijdlijnweergaven.

Belangrijkste kenmerken

Stel je eigen technologische routekaart samen en schets mijlpalen in een visuele projecttijdlijn * Maak je eigensjablonen voor projectroutekaart of gebruik de kant-en-klare sjablonen

Bekijk gegevens als een kaart, kalender, tijdlijn, kanban en meer

Stel automatische deadlineherinneringen in om je projectteam op schema te houden en klaar voor de geplande lanceerdatum

Voordelen

Behendig projectbeheer functies zoals sprints enstory points* Abeheer projectportfolio sjabloon dat u de algehele gezondheid en winstgevendheid van een portfolio laat zien

Integreert met Microsoft Teams, Google Agenda, Zoom en meer

Beperkingen

Beperkt tot twee gebruikers in het gratis plan

Geen product aflopende grafieken * Geen ingebouwde chatfunctie

Prijzen

Monday heeft vier prijsopties:

Gratis: Tot twee teamleden Onbeperkt aantal borden 200 sjablonen iOS- en Android-apps En meer

Basic ($8/zitplaats per maand):

Onbeperkt gratis kijkers Onbeperkt aantal items 5GB bestandsopslag Beperkte dashboards En meer

($8/zitplaats per maand): Standaard: ($10/zitplaats per maand):

Tijdlijnweergave Gantt-diagrammen 250 integratie acties/maand 250 automatiseringsacties/maand En meer

($10/zitplaats per maand): Pro: ($16/zitplaats per maand):

Tijdregistratie Privé-borden Kolom afhankelijkheid Formule kolom En meer

($16/zitplaats per maand):

Klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

5. Airfocus

Airfocus is een gratis tool voor roadmaps die teams een gevoel van richting geeft. Met deze tool kunnen teams duidelijke roadmaps maken en er gemakkelijk aan samenwerken.

Laten we dat eens uitzoeken:

Belangrijkste kenmerken

Een prioriteringstabel die u helpt bij het identificeren van hoogwaardige projecten

Elke belanghebbende betrokken houden door te stemmen op productideeën

Een kanban-routekaart die alle teamleden op één lijn houdt

Afstemming creëren rond items, doelen en mijlpalen door je projectstrategie te visualiseren op een Gantt-diagram

Voordelen

Deel meerdere roadmaps via een link of door ze te exporteren

Granulaire toestemmingsinstellingen die het makkelijker maken om samen te werken met belanghebbenden

Integratie in twee richtingen met Jira, Trello ,Asanaen meer

Beperkingen

Beperkt tot één gebruiker in het gratis plan

Beperkt tot twee routekaartweergaven

Geen aangepaste velden

Prijzen

Airfocus heeft drie prijsopties:

Starter ($25/maand):

Geavanceerd prioriteringsraamwerk Prioriteringsmatrix Kanban-stappenplan Chrome-extensie En meer

($25/maand): Team : ($59/maand):

Afhankelijkheden Prioriteitspoker Koppelingen delen en PDF-exports Rolmachtigingen En meer

($59/maand): Pro: ($119/maand):

Een portfolioweergave Jira server Onbeperkt aantal kijkers Betalen per factuur (indien jaarlijks gefactureerd) En meer

($119/maand):

Klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

6. Trello

Trello is een hulpmiddel voor projectbeheer en het maken van roadmaps dat een ingebouwde Butler heeft.

Belangrijkste kenmerken

Meerdere projectweergaven, waaronder een kaart-, tabel- en tijdlijnweergave

Kaarten met taakdetails zoals bijlagen, opmerkingen, vervaldatums en meer

Houd de voortgang van uw stappenplan bij met desjabloon voor productroutekaart* Verdeel grote projecten in kleinere taken met checklists

Voordelen

De kanban-bord functie maakt het een geschikte app voor agile teams

Integreert met software zoals Slack adobe XD, Jira en meer

Beheer taken onderweg met de mobiele apps voor iOS en Android

Beperkingen

De eenvoudige interface maakt het moeilijk om meerdere projecten te beheren

Geen kalender, tijdlijn of dashboardweergaven in het gratis plan

Je moet extra betalen voor functies zoals aangepaste velden en burndown grafieken

prijzen ####

Trello biedt twee prijsopties:

Gratis: Onbeperkt activiteitenlogboek Geadresseerden en vervaldatums mobiele apps voor iOS en Android 2-factor authenticatie En meer

Businessklasse ($12,50/gebruiker per maand) : Tijdlijnweergave Tabelweergave werkruimte Kalenderweergave Geavanceerde controlelijsten En meer

($12,50/gebruiker per maand)

Klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

7. Bitrix24

Bitrix24 is een hulpmiddel voor samenwerking en het ontwerpen van roadmaps. Maar als je functies zoals toegangsrechten en projectsjablonen moet je $199/maand betalen.

Belangrijkste kenmerken

Zien welke taken van elkaar afhankelijk zijn met de Gantt-diagrammen van het projectdraaiboek

Taken van de ene fase naar de andere slepen met de kanbanbordweergave

Product of functie release data plannen met behulp van de ingebouwde kalender

Taken toewijzen aan teamgenoten en waarnemers toevoegen aan die taken

Voordelen

Je kunt met één klik schakelen tussen de verschillende weergaven

De taaktellerfunctie laat de voortgang van je project zien en of je achter dreigt te lopen op de deadline

Inheemse tijdregistratiefunctie

Beperkingen

Gebrek aan functies voor het bijhouden van projecten in het gratis plan. Je krijgt geen taakafhankelijkheden of aangepaste velden

Moeilijk in te stellen. Gebruikers hebben bijvoorbeeld moeite met het vinden van functies zoals standaard widgets

Je kunt maar aan één teamlid taken toewijzen. Extra deelnemers zijn beperkt tot de duurste plannen

Prijzen

Bitrix24 biedt vier prijsplannen:

Gratis Productcatalogus Chat Kalenderweergave Tijdlijnweergave Kennisbank

Basis ($29,40/maand):

Alles in Gratis +

Terugkerende aanbiedingen

Supervisor-weergave

Zoom-integratie

En meer

Standaard ($59,40/maand):

Alles in Basic +

Wijzigingsgeschiedenis

Analytics-rapporten

Taaksjablonen

En meer

Professioneel ($119,40/maand):

Alles in Standaard +

Verkoopinformatie

Automatisering van bedrijfsprocessen

Meerdere toegangsrechten

En meer

Klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

8. Oneindigheid

Oneindigheid is een visualisatietool voor routekaarten die je helpt een duidelijk totaalbeeld van je doelen te creëren met het gemak van slepen en neerzetten.

Het laat je ook samenwerken met je team en projectgerelateerde info opslaan in één ruimte.

Hallo focus en samenwerking! 💡

Een van de grootste beperkingen van deze roadmap-tool is echter dat er geen gratis plan beschikbaar is.

Belangrijkste kenmerken

Meerdere sjablonen voor marketing, productontwikkeling, projectbeheer, enz.

Taken toewijzen aan meerdere mensen

Gebruik opmerkingen om te plannen en ideeën te bespreken met je team

Aangepaste attributen helpen je extra details over je projecten toe te voegen

Voordelen

Ondersteunt projectweergaven zoals lijst, Gantt, kalender, enz.

Biedt taakprioritering

Heeft een mobiele app voor iOS- en Android-apparaten

Beperkingen

Geen herinneringsfunctie

Geen geavanceerde toestemmingsinstellingen

Beperkte integraties

Prijzen

De prijsplannen voor deze roadmap-tool beginnen vanaf $9/maand per gebruiker.

Klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (5+ beoordelingen)

Het einde van de kaart 🗺

Een product roadmap helpt bedrijven om productdoelen te stellen, zodat teams weten welke richting ze op moeten gaan, letterlijk.

Daarnaast helpen innovatieve roadmapping tools bedrijven om het grote plaatje op een super eenvoudige manier te communiceren met interne en externe belanghebbenden.

Onthoud dat je zonder product roadmaps eindigt met een stilstaand team en een halfbakken product. De enige manier waarop je team aan stagnatie kan ontsnappen is door samen te werken om het spel af te maken!

En met een roadmapping tool zoals ClickUp kan uw team elke fase van uw product roadmap met gemak verpletteren. Ga gratis naar ClickUp vandaag nog om een baanbrekende roadmap-tool te ervaren.