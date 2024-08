20+ Kanban-bord voorbeelden essentieel voor 2024

Projectmanagement zou niet gevuld moeten zijn met vragen als:

"Wat is de status van het project? "_

"Is de adelaar geland?"

kan ik een visueel beeld krijgen?

Projectmanagers en -teams zijn er tenslotte om projecten te managen, geen geheime missies!

De dingen moeten zo duidelijk en transparant mogelijk zijn. Op deze manier blijft niemand buiten schot.

En een van de eenvoudigste manieren om de transparantie van een project te vergroten en de efficiëntie van de workflow te verbeteren is door gebruik te maken van de Kanban-raamwerk .

In dit artikel bespreken we wat een Kanban-bord is en belichten we 20+ uitstekende Kanban-bordvoorbeelden die je kunt gebruiken als inspiratie voor je eigen projecten.

Laten we beginnen.

Wat is een Kanban-bord?

Een Kanban-bord is een visuele weergave van je werkstroomprocessen met eenvoudige statussen in kolommen. Het is de tool die wordt gebruikt voor de Kanban-methode, een agile methodologie die zich meer richt op teamcommunicatie, voortdurende verbetering en transparantie.

In een Kanban-bord maak je gestandaardiseerde wachtrijen voor taken zoals "Te doen", "In uitvoering" en "Gereed" die je workflowbehoeften weerspiegelen.

Hier is een snel overzicht van de basisstructuur van een Kanban-bord:

Mainboard: hier kun je het hele project zien en beheren

hier kun je het hele project zien en beheren Kolommen: lijsten met taken die bij dezelfde workflowstap horen

lijsten met taken die bij dezelfde workflowstap horen Kaarten: items die een taak voorstellen. U kunt taken door verschillende projectstappen verplaatsen door ze te slepen

items die een taak voorstellen. U kunt taken door verschillende projectstappen verplaatsen door ze te slepen Limieten voor onderhanden werk: limieten voor het aantal taken dat in de verschillende fasen kan worden geplaatst

limieten voor het aantal taken dat in de verschillende fasen kan worden geplaatst Kanban swimlanes:horizontale stroken die je helpen onderscheid te maken tussen activiteiten, teams en diensten 🏊

Agile teams

houden van Kanban-borden omdat je geen enkele Kanban-certificering nodig hebt om ze te gebruiken, en projectmanagers houden van deze tool omdat er heel weinig voor nodig is

opleiding van werknemers

!

**Wat zijn de voordelen van een Kanban-bord in projectmanagement?

Visualisatie van werk in uitvoering : Een basisstructuur van een Kanban-bord is een van de eenvoudigste en misschien wel de slimste manier om werkstromen, taken en projecten te visualiseren. De combinatie van kaartkleuren en de juiste banen helpt je te weten welk werk er wordt gedaan en wat de status van dat werk is.

: Een basisstructuur van een Kanban-bord is een van de eenvoudigste en misschien wel de slimste manier om werkstromen, taken en projecten te visualiseren. De combinatie van kaartkleuren en de juiste banen helpt je te weten welk werk er wordt gedaan en wat de status van dat werk is. Werkstroom optimaliseren : Het doel van Kanban is om de hoeveelheid onderhanden werk (WIP) te beperken. Deze WIP-limiet laat je teamleden weten dat ze geen nieuwe taken mogen starten tot de lopende taken klaar zijn, zodat je de workflows volledig kunt doorlopen zonder overweldigd te worden.

: Het doel van Kanban is om de hoeveelheid onderhanden werk (WIP) te beperken. Deze WIP-limiet laat je teamleden weten dat ze geen nieuwe taken mogen starten tot de lopende taken klaar zijn, zodat je de workflows volledig kunt doorlopen zonder overweldigd te worden. Voortdurende verbetering: Bij elke sprint kan je team meten hoe snel taken door de fases zijn gegaan, de doorlooptijd die nodig was om een taak te starten en hoeveel er teruggestuurd moest worden voor bugs na QA. Dit Kaizen-systeem voor het identificeren van verspilling (ook onderdeel van de Lean methodologie ) zal je teamleden helpen om besparingen te identificeren, zowel in middelen als in tijd.

20+ Projectbeheer Kanban-bord Voorbeelden

Zet je pokerface op, want we gaan je een paar fantastische Kanban-voorbeelden laten zien.

En als je de regels van het spel al kent, kun je meteen beginnen met het maken van een online Kanban-bord ontdek het Kanban-bord van ClickUp!

1. Projectbeheer

Een fulltime projectmanager zijn is als leven in de eindeloze wereld van SimCity.

Als je SimCity speelt, moet je middelen beheren en prioriteiten stellen, nauwkeurige budgetschattingen maken en je burgers (werknemers en andere belanghebbenden) tevreden houden.

klinkt bekend?

Maar als je wilt winnen in projectmanagement, moet je de juiste stap zetten en een Kanban-systeem gaan gebruiken om je team en afdelingen te organiseren.

Om een Kanban-bord voor projectmanagement te maken, kun je een eenvoudig bord maken met kolommen voor:

Zakelijke vereisten

Klaar om te beginnen

In uitvoering

Gedelegeerd aan klanten

Gereed

Je kaarten kunnen taken van elke afdeling bevatten. Op deze manier kun je een dashboard voor projectbeheer bouwen en volg waar elk teamlid op een bepaald moment aan werkt.

dit ziet er allemaal goed uit op papier, toch?

Maar om je project van start te laten gaan, moet je dit Kanban-voorbeeld in de praktijk brengen!

En als je denkt dat papier hier nog steeds een goede optie lijkt, dan zal je project in elkaar storten als een kaartenhuis.

_Waarom speel je je kaarten niet goed en gebruik je de beste Kanban-tool die er is?

ClickUp is een van de met de hoogste waardering ter wereld productiviteit en Kanban projectbeheer tools die worden gebruikt door teams in verschillende bedrijven wereldwijd.

Met ClickUp's bordweergave kunt u:

Kaarten verplaatsen met behulp van de sleep-en neerzetfunctie

Taken sorteren op status, geadresseerden, prioriteit, tags en vervaldatums

Taken in je hele werkruimte bekijken

De werkbalk Multitasken gebruiken om bulkbewerkingen uit te voeren

Een limiet instellen voor onderhanden werk

Prachtige omslagafbeeldingen toevoegen en meer

Dit is ClickUp's eenvoudige Kanban-bord sjabloon als voorbeeld van hoe een Kanban projectmanagementbord eruitziet:

Breng al uw taken, deadlines en projectgegevens op één plek met de Simple Gantt Chart Template van ClickUp Deze sjabloon downloaden

2. Productbeheer

In plaats van het bouwen en gebruiken van een scrumbord saaS-bedrijven, fabrikanten en softwareontwikkelaars kunnen meer flexibiliteit krijgen met Kanban-borden.

Hier is een voorbeeld van een productmanagement Kanban-bord in ClickUp:

Voorbeeld Kanban-bord voor productbeheer

Hier zijn enkele stappen die je kunt toevoegen aan verschillende Kanban-borden voor productontwikkeling:

A. Softwareontwikkeling:

Ontwerp

Ontwikkeling

Codecontrole

Testen/kwaliteitsgarantie

Uitrol

B. Lean productie:

Besteld

Gepland

Productie

Inspectie

Verzending

Geleverd

C. Saas-ontwikkeling:

Backlog

Werk in uitvoering

In beoordeling

Gereed

Kanban-borden voor productbeheer kunnen je helpen om cruciale elementen in het productontwikkelingsproces bij te houden.

Als een belanghebbende bijvoorbeeld de status van een product wil weten, kan het softwareontwikkelingsteam gewoon op het Kanban-bord kijken en die belanghebbende binnen enkele seconden op de hoogte brengen.

⭐️ Pro tip: beheer je product backlog met ClickUp, de ideale software voor productbeheer voor 2022. Met functies zoals Sprints, Sprint Automations, en Dashboards , kun je moeiteloos het boek sluiten van elke user story.

3. Human resources

Als u niet wilt dat uw HR-afdeling bekend te staan als de brandweer, moet u investeren in geweldige Kanban software-apps. waarom?

Met een HR Kanban-bord kunnen recruiters met gemak de beste kandidaten (en hun geestelijke gezondheid) aannemen en behouden. Door de verbeterde efficiëntie kunnen de kandidaat-ervaring zal veel gunstiger zijn.

Hier is een voorbeeld van een HR Kanban-bord:

Zoals je kunt zien, helpen deze gedetailleerde fasen recruiters om de status van elke kandidaat, interviewschema's en andere zaken bij te houden HR KPI's hebben ze.

⭐️ Pro tip: Versnel je HR-processen met een HR-software voor projectbeheer zoals ClickUp. Van Sjablonen voor het aannemen van kandidaten tot het eenvoudig volgen van sollicitaties met de Formulier-weergave, ClickUp is de enige bron die u nodig hebt!

Met een Kanban-bord kan uw verkoopteam processen automatiseren en klanten door de hele pijplijn leiden, van het eerste contactpunt tot de uiteindelijke aankoop en onboarding.

4. Verkoop

Dit is een voorbeeld van een Kanban-bord voor accountbeheer:

Volg de laatste activiteit van een gebruiker, accountverlengingen, contacten en risico's met de Kanban-bordsjabloon voor accountbeheer van ClickUp

De ClickUp Account Management Kanban Board Template helpt verkoopteams bij het bijhouden van hun accountvernieuwingen, het bijhouden van risico's en nog veel meer. Deze sjabloon downloaden ⭐️ Pro tip: gegevensinvoer minimaliseren en laat leads door uw pijplijn stromen met ClickUp, een uitstekende software voor verkoopprojectbeheer vandaag beschikbaar.

Daarnaast heeft Brett Polvado, Vice President Sales Operations bij Beroep Wizards raadt aan om automatiseringen te gebruiken.

"We gebruiken automatisering om kaarten te labelen terwijl ze door onze kolommen gaan, waardoor we ons kunnen blijven concentreren op de primaire taak", zegt hij.

Hier is een voorbeeld van hun automatisering:

Via beroep tovenaars

5. Onroerend goed Een vastgoed Kanban-bord kan je verkoopagenten helpen bij het beheren van hun leads, onderhandelingen en het bijhouden van hun verkooptrechter.

Hier zijn enkele stappen die je kunt toevoegen aan je verkoop Kanban-bord:

Gecontacteerd

Geïnteresseerd

Onderhandelen

Contract verzonden

Contract ontvangen

Getekend

Deal gesloten

Met behulp van de bovenstaande fasen weet uw team altijd waar elke potentiële klant zich bevindt in uw verkoopproces binnen uw cRM voor onroerend goed . Bovendien weten uw agenten ook wat het beste moment is om contact op te nemen met een klant (niet wanneer ze letterlijk met één voet buiten de deur staan).

Hier is een voorbeeld van een Kanban-bord voor onroerend goed:

⭐️ Pro tip: gebruik een vastgoed project management software zoals ClickUp om je klanten te helpen hun droomhuis te vinden. Op deze manier kunt u zeggen: "als u het mooi vond, dan had u er een bod op moeten doen!"

6. Bouw

Een bouw Kanban-bord kan kleine en grote organisaties helpen bij het plannen en bouwprojecten beheren .

Hier zijn enkele typische bouwprojectfasen:

Planning

Initiatie

Bieden en inkopen

Bouw

Afsluiting

Met een Kanban-bord kun je elke bouwfase opdelen in kleinere taken.

De bouwfase kan bijvoorbeeld verder worden opgesplitst in:

Sloop

Structuur framen

Beton storten

Dergelijke Kanban-kaartvoorbeelden kunnen ook helpen agile bouw teams projectfasen visualiseren, tekorten aan middelen identificeren en potentiële problemen opsporen voordat ze uitgroeien tot structurele mislukkingen.

Hier is een basisvoorbeeld van een Kanban-bord voor bouwteams:

via Bedrijfskaart ⭐️ Constructieve tip: gebruik ClickUp, de perfecte bouwprojectbeheer software, om een imperium van succesvolle projecten op te bouwen.

_Ben je concrete resultaten nodig?

Gebruik gewoon onze professionele, kant-en-klare Constructie Sjablonen !

7. Creatieve en mediaontwikkeling

Creatieve teams kunnen Kanban-borden gebruiken om ideeën, planningen, feedback van klanten en meer bij te houden.

Hier zijn enkele stappen die je kunt toevoegen aan verschillende Kanban-borden voor mediabeheer:

A. Planning voor het maken van inhoud:

Aangevraagd

In uitvoering

Goedkeuring kopij

Ontwerp

Uitvoering

Promotie

B. Fotoshooting:

Concept

Planning

Gepland

In uitvoering

Bewerken

Bewerkt

Afgeleverd

C. Kanban-borden voor inhoud en sociale agenda's:

Ideeën

Deze week gepland

Volgende week gepland

Later deze maand

Gepubliceerd

Hier is een voorbeeld van een Kanban-bord voor mediaproductie:

Plan, beheer en produceer uw video's met het Videoproductie Kanban-bord sjabloon door ClickUp

De ClickUp Video Productie Kanban-bord Sjabloon kan u helpen bij het plannen van uw mediashoot van voor tot na de productie en alles daartussenin. Deze sjabloon downloaden

8. Onderwijs

Het kan een enorme uitdaging zijn voor onderwijsinstellingen om de gegevens van zowel medewerkers als studenten veilig te houden.

waarom? Zowel externe als interne bedreigingen kunnen datalekken veroorzaken in onderwijsorganisaties. Als een student bijvoorbeeld een gratis studieboek downloadt van een verdachte site, kan dit snel malware naar de computernetwerken van een instelling brengen.

Gelukkig kan uw IT-afdeling kan visualiseren veiligheidsincidenten met Kanban-borden, voldoen aan compliance-eisen en eenvoudig achterstanden en updates beheren.

Hier is een voorbeeld van een Kanban-bord voor de onderwijsadministratie:

⭐️ Pro tip: beheer je IT-afdeling eenvoudig met een veilig software voor projectbeheer in het onderwijs zoals ClickUp. Met functies zoals Authenticatie met twee factoren en granulaire permissies, kan uw organisatie een A+ scoren in compliance met beveiliging.

9. Student

Als student kunt u gemakkelijk een Kanban-bord maken met Excel of Google Sheets om je te helpen projecten te organiseren, samen te werken aan groepsprojecten en planningen en taken bij te houden.

Hier zijn enkele kolommen die je kunt toevoegen aan het Kanban-bord voor studenten:

To-do

Onderwerp

Type toegewezen

In uitvoering

Gereed

En als een project te groot is, kun je het opdelen in kleinere taken om het beter beheersbaar te maken.

Stel bijvoorbeeld dat je opdracht is om het toneelstuk Hamlet van William Shakespeare te lezen. in plaats van "het hele stuk lezen" toe te voegen aan de kolom "Te doen", zou je kunnen toevoegen:

Lees akte 1 & 2

Akte 3 lezen

Akten 4 & 5 lezen

Nu hoef je je niet meer af te vragen: "het project doen of niet doen."

Daarnaast kunnen leerlingen een groepsproject opdelen in kleinere taken en taken toewijzen aan specifieke teamleden met ClickUp's Meerdere Toegewezenen functie. Op deze manier kunnen studenten elkaars voortgang bijhouden en ervoor zorgen dat het groepsproject op tijd wordt ingeleverd.

Hier is een Kanban-bordsjabloon voor studenten:

Psst... ClickUp biedt studenten 35% korting.

10. Planning en beheer van patiënten

Zoals de COVID-pandemie ons heeft laten zien, kunnen spoedeisende hulp-afdelingen snel vol zitten. Daarom zijn zorginstellingen op zoek naar manieren om spoedeisende hulp sneller te verlenen.

je wilt toch niet dat je patiënten geen geduld meer hebben?

Gelukkig kun je Kanban-borden gebruiken om de workflow van patiënten en personeel eenvoudig te beheren.

Hier lees je hoe je een Kanban-bord voor het plannen van patiënten kunt opzetten:

Maak kolommen met doktersnamen

Maak onder elke kolom een lijst met patiënten die aan die specifieke arts zijn toegewezen

Neem data en tijden, contactgegevens en andere details op in je patiëntenkaarten

GebruikClickUp's prioriteiten functie om patiënten te bekijken die dringend hulp nodig hebben

Hier ziet u een voorbeeld van een Kanban-bord voor het plannen van patiënten:

⭐️ Pro tip: ClickUp voldoet aan de HIPAA-richtlijnen hulpmiddel voor projectbeheer in de gezondheidszorg dat een Sjabloon voor patiëntbeheer om je te helpen meteen aan de slag te gaan.

11. Brainstormen Brainstormsessies kunnen teams en individuen helpen om fantastische ideeën te ontwikkelen, maar soms heb je een manier nodig om de voortgang van die ideeën bij te houden. Dan heb je de Kanban-methodologie nodig.

Door de Kanban-aanpak te gebruiken, kunnen creatieve teams Survivor spelen met hun ideeën.

hoe?

Maak een brainstormend Kanban-bord met een kolom voor alle potentiële ideeën. Vervolgens kunnen teamleden stemmen op ideeën die volgens hen naar de volgende ronde of de kolom "To-Do" moeten.

Hier is een voorbeeld van hoe een brainstormend Kanban-bord eruit zou kunnen zien:

**_Benieuwd hoe je effectief kunt brainstormen?

Bekijk_ 6 bewezen brainstormtechnieken die je helpen je beste ideeën te vinden.

12. Bedrijfsideeën beheren

Soms kan het nuttig zijn om asynchroon te brainstormen in plaats van in een brainstormvergadering.

Misschien heeft iemand van het marketingteam een idee voor een product of heeft een medewerker van de klantenservice een idee voor marketing.

In dat geval kan het nuttig zijn om een Kanban-bord op te zetten om ideeën te verzamelen en te zien wat de status van die ideeën is. Aleksandra Cygan , IT-projectmanager bij SurferSEO deelt een Kanban-voorbeeld van ideeënbeheer in het hele bedrijf.

"In ons bedrijf hebben we veel creatieve mensen die ons vaak verrassen met geweldige ideeën, dus om deze ideeën niet verloren te laten gaan, is dit Kanban-bord gemaakt. Hier kan iedereen in het bedrijf zien waar het productteam op dit moment aan werkt ('Verwerkt in project' kolom) en waar we waarschijnlijk de volgende keer aan gaan werken ('Interessante ideeën' kolom). In een externe omgeving is transparantie erg belangrijk en dankzij zo'n bord heeft iedereen in het bedrijf toegang tot informatie over wie bij welk project betrokken is."

via SurferSEO

13. Voortgangs- en tijdregistratie

Kanban-borden zijn gemaakt om de voortgang bij te houden.

Maar de Kanban-weergave van ClickUp maakt het zoveel makkelijker door u de mogelijkheid te geven aangepaste taakstatussen toe te voegen aan uw Kanban-workflow. Op deze manier kunt u de voortgang van een project bijhouden zoals u dat wilt.

Bovendien kunt u uw kaarten sorteren op statussen om uw voortgang goed in de gaten te houden.

En hoewel Kanban-borden de tijd niet rechtstreeks kunnen bijhouden, kun je de tijd naast je Kanban-bord bijhouden met ClickUp's ingebouwde tijdregistratie .

je weet wat ze zeggen: je kunt niet alles doen, en als je het probeert, doe je nog minder!

14. Een nieuw boek lanceren Elizabeth Harrin , FAPM en directeur en auteur van Engaging Stakeholders on Projects, gebruikt

sjablonen voor raden van bestuur voor veel projecten, waaronder productlanceringen, op te zetten en de voortgang ervan bij te houden.

"Op dit moment heb ik een bord ingesteld ter ondersteuning van het schrijven van een nieuw boek dat volgend jaar uitkomt. In plaats van de traditionele 'to do', 'doing' en 'done' kolommen, draait de workflow om schrijven, het maken van afbeeldingen, productie, pre-sales en dan marketing, zodat ik kan bijhouden wat mijn uitgever nodig heeft, wat onze grafisch ontwerper aan het doen is en mezelf verantwoordelijk kan houden om de tekst af te krijgen," zegt ze.

Hier is een voorbeeld van haar Kanban-bord om de voortgang van haar nieuwste boekproject bij te houden:

via Elizabeth Farrin

15. Marketing Marketingteams moeten projecten beheren deadlines halen, feedback van klanten bekijken en campagnes vooruit helpen. Maar zonder een manier om de voortgang bij te houden, is het onmogelijk om te weten of je team voorloopt of achterloopt op schema.

Gelukkig kan je marketingteam verschillende teamactiviteiten bijhouden, van website-ontwerpbeheer naar SEO, met een Kanban-bord.

Je marketing Kanban-bord kan fases bevatten zoals:

Backlog

Te doen

In uitvoering

In afwachting van goedkeuring

Afgewezen

Definitief

Daarnaast kun je een kolom "In Campagne" toevoegen om live promoties bij te houden.

Bovendien kun je Kanban gebruiken swimlanes gebruiken om teams te helpen onderscheid te maken tussen verschillende en marketingactiviteiten zoals "marketing metrics" en " wekelijkse nieuwsbrief ."

Hier is een voorbeeld van een marketingcampagne Kanban-bord in ClickUp:

Houd uw marketingworkflow en komende campagnes bij met de Kanban-bordsjabloon Campaign Tracking van ClickUp Deze sjabloon downloaden ⭐️ Pro tip: Plan en bewerk uw marketingcampagnes samen met ClickUp's Documenten . U kunt zelfs in realtime weten wanneer iemand bewerkingen uitvoert met Collaborative Detection.

16. Productieproces inhoud Het kan handig zijn om de verschillende statussen van inhoudsbewerkingen te visualiseren op een Kanban-bord.

Een artikel kan zich bijvoorbeeld in de concept- of backlogfase bevinden en verschillende belanghebbenden kunnen verschillende delen van het proces beheren. Kashyap Trivedi , groeimarketeer bij Verkoopmaat geeft een voorbeeld van het Kanban-bord van zijn team om hun inhoudelijke activiteiten te beheren.

"We gebruiken een Kanban-bord om onze contentstroom voor ons marketingteam te beheren. In principe hebben we het hele contenttraject opgedeeld in een reeks stappen en er een pijplijn van gemaakt. Zodra de contentkaart naar de volgende fase is verplaatst, krijgen relevante mensen hun volgende taak toegewezen met behulp van een automatisering."

Hier zie je hun contentmarketing Kanban-bord:

via Salesmate

Bonus: Kijk hoe je content workflows kunt beheren in ClickUp en creëer een inhoudsdatabase .

17. Ondersteuning en ticketing

Tenzij je een one-way ticket voor verloren klanten wilt krijgen, moeten support- en ticketteams snel werken om problemen van klanten op te lossen.

Maar maak je geen zorgen, Kanban-borden kunnen je team wat ondersteuning bieden!

Stel bijvoorbeeld dat een lid van het klantenserviceteam ziet dat een klant een bug heeft gemeld over uw e-commercesite.

De medewerker van het ondersteuningsteam registreert het probleem op het Kanban-bord en wijst het toe aan een van de ontwikkelaars. De ontwikkelaar kan de situatie snel analyseren, het probleem oplossen en het naar de kolom "Gereed" verplaatsen.

Hier ziet u een voorbeeld van een Kanban-bord voor supportteams:

⭐️ Pro tip: Stroomlijn je ticketingsysteem door gebruik te maken van ClickUp's integraties met Zendesk , Voorkant , SupportBee en meer.

18. Persoonlijk projectbeheer

Je kunt Kanban-borden ook gebruiken voor persoonlijke projecten, zoals het plannen van vakanties, verbouwingen en meer.

Ook al laat COVID ons niet reizen, laten we eens kijken hoe een persoonlijk Kanban-bord ons kan helpen bij het plannen van onze toekomstige vakantieplannen.

Je kunt standaardfasen gebruiken zoals to-do, in uitvoering, klaar, of je kunt kolommen toevoegen zoals:

Admin

Inpakken

Toeristische attracties

Eten en drinken

Hoewel we waarschijnlijk allemaal moe zijn van het toevoegen van vakantie-achtergronden aan onze Zoom-oproepen, is het een goed idee om afbeeldingen van stranden toe te voegen aan je vakantiebord.

Hier is een persoonlijk Kanban-bord dat ervoor zorgt dat je je zonnebrandcrème niet vergeet in te pakken:

⭐️ Persoonlijke tip: Houd elke taak bij terwijl je op vakantie bent met behulp van ClickUp's mobiele apps voor iOS en Android en de Offline-modus.

19. Voorraadbeheer

Kanban-borden kunnen bedrijven helpen hun voorraadstroom beheren .

De onderhanden werklimieten in Kanban-borden kunnen teams bijvoorbeeld helpen om de minimaal benodigde voorraad aan te houden. Niet meer te veel inkopen en het magazijn volstoppen met tonnen dozen.

je zou kunnen zeggen dat je voorraadbeheerteam zonder Kanban-borden in een hokje zou zitten

Om je voorraad efficiënt te beheren, kun je ook details toevoegen aan je kaarten, zoals kosten, locatie en leverdatum.

Hier zie je een voorbeeld van een Kanban-bord voor voorraadbeheer in ClickUp:

⭐️ Leuke tip: houd je inventaris bij met ClickUp's aangepaste velden door unieke statussen zoals kosten per eenheid, bestelhoeveelheid en volgende besteldata aan uw werkproces toe te voegen.

20. Wekelijkse planning

We zijn allemaal wel eens in een situatie geweest waarin we heel veel indrukwekkende doelen stelden voor de week, maar uiteindelijk niet zo indrukwekkende resultaten behaalden.

zeven dagen maken tenslotte zwak

ik weet het niet

Gelukkig kun je een wekelijks planbaar Kanban-bord gebruiken voor agile sprintplanning gewoontevorming, taakbeheer en meer.

Hier lees je hoe je een wekelijks takenbord kunt maken:

Kies aan het begin van elke week een paar kaarten die je die week kunt volbrengen

Werk aan één kaart tegelijk

Subtaken toevoegen aan elk werkitem

Maak swimlanes voor week twee, drie, enzovoort

Hier is een voorbeeld van een Kanban-bord dat je zal helpen om door je wekelijkse doelen :

⭐️ Pro tip: vergeet nooit een wekelijkse taak aan te pakken door deze taken automatisch te laten herhalen met ClickUp's terugkerende taken .

21. Portefeuillebeheer

Portfolio Kanban-borden kunnen werknemers en belanghebbenden helpen om de doelstellingen van je organisatie te begrijpen.

Om een portfoliomanagement Kanban-bord te maken, schetst u gewoon de doelstellingen van uw bedrijf en splitst u ze op in uitvoerbare items met behulp van swimlanes.

Gebruik het eerste zwemvlak voor doelstellingen, het tweede voor de projecten die je zullen helpen om die doelstellingen te bereiken en het derde voor de kleinere taken die je zullen helpen om je projecten te voltooien.

Hier is een voorbeeld van een eenvoudig Kanban-bord voor strategische initiatieven:

⭐️ Leuke tip: combineer je Kanban-bord met ClickUp's Portfolio's om een overzicht op hoog niveau te krijgen van de voortgang van op elkaar afgestemde initiatieven.

22. OKR's OKR staat voor objective en key results.

Een doelstelling is een doel dat je wilt bereiken en de belangrijkste resultaten zijn kleinere taken of stappen die je daar brengen. Als je doel bijvoorbeeld is om een voedselgevecht te houden, kan een van je belangrijkste resultaten zijn om de eerste (fruit)punch te gooien. 😜

Om een OKR-bord op te zetten, moet je twee swimlanes maken: een voor je doelstellingen en een voor je belangrijkste resultaten.

Als je bedrijfsdoelen instelt, kun je extra swimlanes toevoegen om meerdere doelen op hoog niveau voor verschillende afdelingen weer te geven en de belangrijkste resultaten waaraan teams zullen werken te scheiden.

Hier is een voorbeeld van een OKR Kanban-bord:

Bron: Bedrijvenkaart ⭐️ Leuke tip: stel in, volg en krijg real-time voortgangsupdates over uw OKR's met ClickUp's Goals.

23. Gebeurtenisbeheer

Kanban-borden kunnen je ook helpen bij het plannen van engaging bruiloften, feestjes, werkevenementen en meer.

Om een evenement projectmanagement Kanban-bord, kun je de standaard Kanban-bordkolommen gebruiken en afbeeldingen van ontwerpen, taarten en meer toevoegen. 🎂

En als je moet wachten op goedkeuring voor contracten of facturen, voeg je gewoon een kolom "In behandeling" toe aan het bord.

Hier is een voorbeeld van een Kanban-bord voor bruiloftsplanning:

⭐️ Leuke tip: waarom zet je jezelf niet op met fantastische software voor evenementenprojectbeheer geloof ons, we zouden je dit idee niet voorstellen als jullie twee niet een match made in heaven waren! 💞

24. IT en verandermanagement Het beheren van IT-systemen en veranderingsbeheer vereist efficiënte workflows, en het gebruik van Kanban past daar perfect bij.

Volgens Clint Lindstrom, IT-manager bij Prime Retail Services "Kanban-borden hebben ons in staat gesteld om projecten op tijd en binnen of onder het budget af te ronden. Er is geen onduidelijkheid meer voor actiepunten en het is gemakkelijk om te zien waar iets is vastgelopen, waarom het is vastgelopen en hoe je het probleem kunt oplossen."

Het is belangrijk om je kolommen te definiëren en de taken weer te geven die waarde toevoegen in plaats van alleen de stadia.

Lindstrom gaf hieronder een voorbeeld van zijn Kanban-workflow:

Bron: Prime Retail Services

In dit voorbeeld zie je duidelijk gedefinieerde stappen in plaats van algemene categorieën zoals "In uitvoering".

Voorbeeld van het maken van een Kanban-bord

Toegang tot ClickUp op elk apparaat, overal en altijd

ClickUp, natuurlijk! Met tijdbesparende digitale Kanban-borden waarmee elk team meerdere workflows kan beheren en slimmer kan samenwerken, kunnen de Kanban-bordvoorbeelden van ClickUp zich uitstrekken en schalen naar elke teamgrootte. Stel de Kanban-oplossing van uw voorkeur samen met deze Kanban-functies in ClickUp:

🚦 Werk in uitvoering Grenzen ClickApp **Zachte limieten blokkeren niet dat taken worden aangemaakt, verplaatst of bijgewerkt, zelfs als de kolom hierdoor de gedefinieerde WIP-limiet overschrijdt

👤 Ik-modus : zie alleen taken die aan jou zijn toegewezen, inclusief opmerkingen en checklists waar jij verantwoordelijk voor bent

📱 Boardweergave in mobiel : de ClickUp mobiele app helpt u bij het beheren van projecten terwijl u onderweg bent

🤖 ClickUp Automatiseringen : leden kunnen werk automatiseren, zoals het toewijzen van taken op basis van criteria, het bijwerken van statussen, het verzenden van e-mails naar prospects en nog veel meer Probeer Board View in ClickUp