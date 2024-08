20+ Beste gratis Kanban bord software apps in 2024

Als projectmanager weet je dat het moeilijk kan zijn om te bepalen waar een taak zich bevindt terwijl er verschillende teams aan werken. Gelukkig lost een visualisatietool voor workflows deze uitdaging op Kanban-borden .

Je weet ook dat niet alle projectmanagementtools hetzelfde zijn. Dit is misschien de tweede of vijfde keer dat je Kanban-apps hebt getest, maar niets heeft de impact gehad waarop je had gehoopt. Daarom heb ik speciaal voor jou deze lijst gemaakt! In deze blog duiken we in de top 21 Kanban software apps om de manier waarop je teams werken en communiceren te veranderen.

Wat is een Kanban-bord?

A Kanban-bord is een hulpmiddel voor projectbeheer dat is gestructureerd in kolommen om teams te helpen de hoeveelheid werk in uitvoering te visualiseren. Een kaart (die de taak voorstelt) beweegt door elke kolom (die de status van de werkstroom voorstelt) van links naar rechts tot hij de kolom Gereed bereikt.

Hoe Kanban-apps teamworkflows verbeteren

Kanban-borden werden oorspronkelijk gebruikt in de productie-industrie, maar hebben zich ontwikkeld tot een universeel hulpmiddel voor verschillende bedrijven. Ze zijn flexibel voor gedetailleerde workflowfases en rigide om het aantal taken dat individuen op zich nemen te beperken. Hier zijn andere resultaten met een Kanban projectmanagementtool :

Zichtbaarheid in elke fase van een taak naar voltooiing toe

Meer voorspelbaarheid met een stabiel systeem

Een continue stroom van ontwikkeling

Teams werken niet aan te veel taken tegelijkertijd met WIP-limieten

Veel van deze apps hebben een gratis plan en verschillende prijsplannen waaruit je kunt kiezen, afhankelijk van de grootte van je team en de softwarebehoeften.

20+ beste gratis Kanban apps & software in 2024

1. ClickUp - Beste voor workflowbeheer

Overzicht over taken en projecten in één oogopslag en moeiteloos slepen en neerzetten van taken, sorteren en filteren met een volledig aanpasbare Kanban-bordweergave

ClickUp is een gratis oplossing voor projectbeheer met een tijdbesparende Kanban Board View waarmee elk team meerdere workflows kan beheren, slimmer kan samenwerken en al het werk onder één tool kan brengen. Of je nu nieuw bent met projectbeheer-apps of een echte power user, ClickUp's Kanban-bord kan worden uitgerekt en geschaald naar elke teamgrootte om u te helpen bij het beheren van taken in een volledig aanpasbaar Kanban-systeem.

✅ ClickUp voordelen

Boardweergave in mobiel : de ClickUp mobiele app helpt u bij het beheren van projecten terwijl u onderweg bent

Aanpasbare Kanban-weergave om uw borden te rangschikken op status, opdrachtnemer, prioriteiten en meer

Beheer meerdere werklasten tegelijk met de Alles-weergave

Aangepaste statussen om nieuwe statussen toe te voegen of bestaande statussen direct in je bordweergave te bewerken

Drag-and-Drop mogelijkheden om taken door workflows te verplaatsen en prioriteiten aan te passen

Voer meerdere taakupdates tegelijk uit met de werkbalk Bulkacties

Kant-en-klare Kanban-sjablonen zoals deClickUp Kanban-stappenplan-sjabloon

Blijf op koers en houd je doelen in de gaten met deze visueel aantrekkelijke Kanban-roadmapsjabloon van ClickUp

❌ ClickUp tegens

Niet alle ClickUp weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app... nog niet!

💸 ClickUp prijzen *Vrij voor altijd

Unlimited : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Zakelijk : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Onderneming : Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

💬 ClickUp klantwaarderingen

G2: 4,7/5 (6.600+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Trello - het beste voor projectvisualisatie

via TrelloTrello is een herkenbaar Kanban-tool van de Atlassian-softwarefamilie. Trello bestaat uit vier hoofdcomponenten: een Kanban-bord, kaarten, lijsten en een bordmenu. Teams kunnen het werk voortzetten met behulp van Trello's aangepaste knoppen voor kaarten en borden. Het forummenu bevat de nodige instellingen om de permissies van de leden te beheren, kaarten te zoeken en automatiseringen te creëren. Daarnaast kunnen leden kleurrijke achtergronden en kaartomslagen toevoegen om een beetje plezier en persoonlijkheid toe te voegen.

Teams die alleen op zoek zijn naar gratis Kanban-oplossingen moeten er rekening mee houden dat het gratis plan van Trello Workspaces beperkt tot 10 medewerkers of minder.

vergelijk_ Trello Vs Jira !

✅ Trello voors

De no-code automatiseringsfunctie, Butler, helpt teamstijd besparen met administratieve taken

Geavanceerde controlelijsten (een betaalde functie) voor fijnmazige taaktoewijzingen

❌ Trello nadelen

Het gratis plan van Trello is beperkt tot 10 medewerkers, werkruimten met meer dan 10 medewerkers schakelen over naar de alleen-lezen modus, waardoor Trello duur wordt voor grotere teams

Teams die regelmatig meerdere projecten volgen zullen een Trello betaald plan moeten kiezen voor onbeperkte Kanban-borden

Taakafhankelijkheden zijn niet eenvoudig aan te maken of bij te werken in vergelijking met andere Kanban apps op deze lijst

💸 Trello prijzen

Gratis : Beperkt tot 10 gebruikers

: Beperkt tot 10 gebruikers Standaard: $5 per gebruiker/maand

$5 per gebruiker/maand Premium: $10 per gebruiker/maand

$10 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op met Verkoop

💬 Trello klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (12.540+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (20.630+ beoordelingen)

3. Proofhub - het beste voor taakcontrole en goedkeuring

via Bewijsub Proofhub is een project planningssoftware hiermee kunnen teams elke stap plannen en de voortgang van hun werk visualiseren. Met de Kanban-tool kun je werk door fases zien bewegen en teamleden helpen bij het prioriteren van taken. Het is een intuïtief platform om samen te werken aan ideeën en relevante bestanden bij elkaar te houden.

✅ Proofhub voordelen

Privétakenlijsten alleen voor toegewezen personen

Functie voor terugkerende gebeurtenissen en taken

❌ Proofhub nadelen

Geen budgetteringsmogelijkheden

Geen geschikt platform vooragile projectbeheer vergeleken met andere top Kanban apps op deze lijst

💸 Proofhub prijzen

Proofhub biedt gratis en betaalde plannen vanaf $45/maand plat

💬 Proofhub klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4. Paymo - Beste voor tijdregistratie en facturering

via Maandag.nl De volgende Kanban-software-app met Kanban-bordweergaven is Monday.com, een taakbeheer hulpmiddel bij het helpen functieoverschrijdende teams afstemmen op hun belangrijkste werk. Projectmanagers die bijvoorbeeld op zoek zijn naar real-time rapportage kunnen eenvoudig projectdashboards maken om de communicatieworkflow te verbeteren.

✅ Maandag.com voors

Onbeperkt aantal borden en documenten in het gratis plan

Aanpasbare workflows om projecten gemakkelijk bij te houden

❌ Monday.com nadelen

De functies zijn niet diepgaand in vergelijking met andere Kanban-bord apps op deze lijst (vergelijkDe functies van Monday.com en ClickUp)

Dashboards zijn een betaalde premiumfunctie

💸 Maandag.com prijzen

Monday.com biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $8/gebruiker per maand

💬 Waardering van klanten van Monday.com

G2: 4.7/5 (5.250+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (2.630+ beoordelingen)

7. Asana - het beste voor organisatie op taakniveau

via Asana De Kanban-bord tools van Asana maken het gemakkelijk voor teams om de voortgang van hun project in realtime te visualiseren. Als een lid bijvoorbeeld op zoek is naar een specifieke taak, kan hij of zij de tool Geavanceerd zoeken gebruiken om in bepaalde kolommen te zoeken. Bovendien ontvangen leden een melding wanneer taken door secties bewegen, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

✅ Asana voors

Leden kunnen bulkacties uitvoeren op taken om tijd te besparen

Kanban-bordweergave is beschikbaar op het gratis plan

❌ Nadelen van Asana

Slechts één contactpersoon per taak (leer meer over enkelvoudige versus meervoudige verantwoordelijken)

Subtaken kunnen uitdagend zijn, dus leden moeten overwegen om workarounds te vinden voor complexe projecten

💸 Asana prijzen

Asana biedt gratis en betaalde plannen vanaf $10,99/gebruiker per maand

💬 Asana klantwaardering

G2: 4,3/5 (8.180+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (10.520+ beoordelingen)

8. Wrike - het beste voor bedrijfsteams

via WrikeSoftware voor projectbeheer Wrike is ideaal voor kleine bureaus die een aanpasbare werkruimte nodig hebben om te organiseren gedeelde kalenders gemakkelijk projecten plannen en samenwerken. Goedkeurders kunnen ook sneller feedback geven met de visuele markeringstool van Wrike.

✅ Wrike voordelen

Kanban-bordweergave maakt taken volledig zichtbaar

Tijdregistratiefunctie om geschatte versus werkelijk bestede tijd te vergelijken

❌ Wrike nadelen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers (bekijkWrike alternatieven)

Gantt-diagrammen zijn niet beschikbaar in de gratis versie

💸 Wrike prijzen

Wrike biedt gratis en betaalde plannen vanaf $9,80/gebruiker per maand

💬 Wrike klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (2.440+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (1.710+ beoordelingen)

9. MeisterTask - Beste voor Agile Teams

via Bedrijfskaart Businessmap volgt, werkt bij en rapporteert automatisch de status van alle projecten binnen een organisatie. Met deze gegevens kunnen teams zich richten op het afronden van werk en het verbeteren van processen. Met Businessmap kunnen teamleden en belanghebbenden sneller samenwerken en betere resultaten leveren.

✅ Businessmap voordelen

Analytische tools zoals Cumulative Flow Diagram, Cyclustijd Spreidingsdiagram en WIP-verouderingsdiagram

Gekoppelde Kanban-borden op team- en managementniveau

❌ Businessmap tegens

Niet ideaal voor bedrijven buiten de software- en engineeringbranche

Installatie en configuratie kunnen tijdrovend zijn

💸 Businessmap prijzen

Businessmap biedt betaalde plannen vanaf $149 voor 15 gebruikers per maand

💬 Businessmap klantwaarderingen

G2: 3.8/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

11. Planview Leankit - Beste voor Lean Workflows

via Planview LeanKit Planview Leankit maakt het mogelijk lean en agile teams om een geconsolideerd overzicht van de werkprioriteit en -status te delen met flexibele Kanban-borden. Leden hebben alles wat ze nodig hebben om projecttaken efficiënt te plannen en uit te voeren met WIP-limieten, realtime werkstatus en geschiedenisfuncties voor werkitems.

✅ Planview LeanKit voordelen

Categorisatielabels die verschillende soorten werk op een Kanban-bord weergeven

Volledig controlespoor van alle wijzigingen die op een kaart zijn aangebracht

❌ Planview LeanKit nadelen

Gebrek aan aanpassingsmogelijkheden voor kaarten en aangepaste velden in vergelijking met andere top Kanban board apps op deze lijst

Steile leercurve

💸 Planview LeanKit prijzen

Informeer bij Planview LeanKit voor prijzen

💬 Planview LeanKit klantwaardering

G2: 4.1/5 (320+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

12. Nifty - Beste voor Project Mijlpalenplanning

via HandigMet Nifty kun je aan grootschalige projecten werken met meerdere teamleden. Net als de meeste projectbeheertools is het een gezamenlijke werkruimte die jou en je team helpt om taken te organiseren, tijd bij te houden en documenten te beheren. In combinatie met de Kanban-methodologie kunnen leden dagelijks werk organiseren, prioriteren en beheren met een hoog detailniveau.

✅ Nifty pros

Portfoliobeheerfunctie om leden en statussen in één oogopslag te bekijken

Biedt verschillende gebruikersrollen en -rechten om de toegangsniveaus te beheren

❌ Nadelen van Nifty

Het gratis plan is beperkt tot twee actieve projecten

Dure betaalde plannen om kernfuncties te gebruiken

💸 Nifty prijzen

Nifty biedt gratis en betaalde plannen vanaf $39/gebruiker per maand

💬 Waardering van klanten van Nifty

G2: 4,7/5 (330+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

13. Kanban-gereedschap - het beste voor eenvoudig kanbanbeheer

via Kanban gereedschap Kanban Tool is een visuele beheersoftware voor teams om knelpunten te identificeren en weg te werken, in realtime samen te werken en onderhanden werk te beperken. Hierdoor kunnen de leden hun projecten controleren en workflows analyseren om de efficiëntie te verbeteren .

✅ Voordelen Kanban-tool

Met één klik inklapbare kolommen en swimlanes, zodat u zich alleen op specifieke gebieden kunt richten

Bestandsbijlagen met afbeeldingsvoorbeeld

❌ Kanban Tool nadelen

Aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met andere Kanban-bord apps op deze lijst

Niet geschikt voor bedrijven met 2+ teamleden

💸 Kanban Tool prijzen

Kanban Tool biedt gratis en betaalde plannen vanaf $5/gebruiker per maand

💬 Kanban Tool klantwaardering

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

14. Blossom - Het beste voor ontwikkelaars en technische teams

via Microsoft-plannerMicrosoft Planner bevat Kanban-borden met gedetailleerde taakkaarten voor teams om zich te concentreren en het werk beter te organiseren op één plek. Als onderdeel van Microsoft 365 kunnen Planner-gebruikers ook verbinding maken met Microsoft To Do, SharePoint power Automate en andere apps voor efficiënt taakbeheer.

✅ Microsoft Planner voors

Mobiele Android- en iOS-apps om taken onderweg bij te werken

Voorbeeld van bijlage en koppeling om weer te geven op de Planner

❌ Microsoft Planner nadelen

Microsoft Planner als standalone app is geen oplossing voor een alles-in-één taakbeheertool

Minder flexibiliteit met aanpassingen en integraties

💸 Microsoft Planner prijzen

Informeer bij Microsoft Planner voor abonnementen

💬 Microsoft Planner klantwaardering

G2: 4.2/5 (120+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (7.830+ beoordelingen)

17. Smartsheet - het beste voor Spreadsheet-achtig projectbeheer

via SmartsheetSmartsheet is een hulpmiddel voor projectbeheer waarmee u meerdere projecten kunt beheren, bijhouden en plannen. Kaartweergave is een van de vier weergaven die het organiseren van taken gemakkelijk maakt met drag-and-drop kaarten. Als deze optie is ingeschakeld, verandert de sheet in een Kanban-bordstructuur op basis van de waarden in je keuzelijst, contactlijst of symbolenkolommen. Bekijk voor meer informatie onze Smartsheet Gids voor projectbeheer !

✅ Smartsheet pro's

Aangepaste branding kan worden toegepast op het hele account

Kaarten kunnen worden gereorganiseerd voor betere prioritering binnen dezelfde Kanban-bordkolom

❌ Smartsheet nadelen

Gratis plan is beperkt tot 2 sheets en 2 editors

Niet geschikt voor kleine bureaus

💸 Smartsheet prijzen

Smartsheet biedt gratis en betaalde plannen vanaf $7/gebruiker per maand

💬 Smartsheet klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (7.220+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (2.250+ beoordelingen)

18. Zenhub - Het beste voor GitHub-gebruikers

via Zenhub De volgende beste Kanban-software is Zenhub is een tool voor agile teams om softwareprojecten te volgen, te plannen en uit te voeren. Met Zenhub Boards en de GitHub issues van een project kunnen teams issues verplaatsen tussen pijplijnen en prioriteit geven aan het werk dat er het meest toe doet.

✅ Zenhub pros

Verschillende teams kunnen dezelfde GitHub repo's gebruiken op meerdere boards

Functies voor workflowautomatisering synchroniseren automatisch je project wanneer GitHub-problemen worden bijgewerkt en voltooid

❌ Zenhub nadelen

Het platform is afgestemd op softwareteams

Werkt het beste als het verbonden is met GitHub

💸 Zenhub prijzen

Zenhub biedt gratis en betaalde plannen vanaf $7,95/gebruiker per maand

💬 Zenhub klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

19. Zoho Projects - Beste voor geïntegreerd projectbeheer

via Zoho ProjectenZoho Projects is een software voor projectbeheer dat Kanban-bord tools biedt om te visualiseren projectplannen gemakkelijk. De Kanban-kolommen zijn gebaseerd op taakcriteria zoals voltooiingspercentage of prioriteit. Met de drag-and-drop functie kunnen leden de taakstatus en -prioriteit wijzigen naarmate het werk vordert.

✅ Zoho Projects voordelen

Zoho Sprints biedt vier verschillende soorten onderhanden werk voor verdere aanpassing

Task Workflow Rules functie om gewenste acties te configureren

❌ Zoho Projects nadelen

Een beperkt gratis plan dat geen functies bevat zoals tijdregistratie, subtaken of herinneringen

Niet geschikt als alles-in-één oplossing voor marketing- of verkoopteams

💸 Zoho Projects prijzen

Zoho Projects biedt gratis en betaalde plannen vanaf $5/gebruiker per maand

💬 Zoho Projects klantwaardering

G2: 4.2/5 (260+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (240+ beoordelingen)

20. Pipefy - Beste voor procesautomatisering

via Pipefy Pipefy is een workflowoplossing met een no/low-code platform. Leden kunnen taken automatiseren, tools integreren en belanghebbenden gemakkelijk op de hoogte houden van hun verzoeken om op tijd te leveren. Slimme workflows zijn noodzakelijk voor bedrijven die willen schalen, en Pipefy heeft een reeks functies voor projectbeheer om teams op weg te helpen.

✅ Pipefy voordelen

Serviceportalen centraliseren documenten, beleidsregels en aanvraagformulieren

Ingebouwde integraties met Slack, GitHub, BitBucket en Google Hangouts

❌ Pipefy nadelen

Middelgrote teams moeten een hoog prijskaartje betalen om een eenvoudig Kanban-bord te bouwen

Aanpassingsopties zijn betaalde functies

💸 Pipefy prijzen

Pipefy biedt gratis en betaalde plannen vanaf $24/gebruiker per maand

💬 Klantenwaardering Pipefy

G2: 4,6/5 (180+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (260+ beoordelingen)

21. Jira - het beste voor softwareteams

via Jira Jira is een software voor het bijhouden van bugs en projecten gericht op agile en technische power users. Een ontwikkelingsteam kan bijvoorbeeld een langlopende eerste kolom met backlogitems hebben. Daarom voegde Jira een backlog toe aan Kanban-ontwikkelingsprojecten die in een ander projecttabblad werden geplaatst. Wanneer productmanagers werk van de backlog naar het bord verplaatsen, weten teams wat de volgende stap is.

✅ Jira pros

WIP-limieten kunnen subtaken uitsluiten van de kolomtelling van het Kanban-bord om ervoor te zorgen dat alle taken op het bord worden geteldactie-items voor een specifieke taak niet worden uitgesloten

Integraties met meer dan 3.000 apps

❌ Jira nadelen

Ingewikkelde gebruikersinterface en migratie maken het beheren van taken lastig (lees de Jira-beoordeling van ClickUp)* Teams die Jira overwegen zullen een andere software-app moeten gebruiken voor eenvoudig projectbeheer (lees waaromClickUp het #1 Jira-alternatief is)

💸 Jira prijzen

Jira biedt gratis en betaalde plannen vanaf $7,50/gebruiker per maand

💬 Jira klantwaardering

G2: 4,2/5 (4.560+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (11.430+ beoordelingen)

5 praktische toepassingen van Kanban-borden (met gratis sjablonen)

1. Sjabloon voor vakantieplanning

Zeg vaarwel tegen overvolle familiegroepsgesprekken met de sjabloon Vakantieplanning! Organiseer je Kanban-bord (of -borden!) met alle essentiële communicatie en informatie. Voeg foto's toe aan een taakkaart, voeg een aangepast veld voor prijzen toe en link websites - alles onder de naam vakantie. 🏝 ClickUp's sjabloon voor vakantieplanning downloaden

2. CRM-sjabloon

Centraliseer informatie met een duidelijk en krachtig CRM Kanban-bord sjabloon ! Automatiseer dan het drukke werk om je te concentreren op activiteiten die de naald doen bewegen. U bent slechts een paar klikken verwijderd van de beste workflowtool om u te helpen uw bedrijf uit te breiden. 📈 Download ClickUp's CRM-sjabloon

Gebruik onze sjabloon Kandidaten werven om alle taken en informatie te organiseren om het beste talent te werven! Koppel een ClickUp Form, Google Form, Typeform of een andere sollicitatietool via Zapier om een nieuwe taak te automatiseren voor elke sollicitant. 🤖 ClickUp's sjabloon voor het aannemen van kandidaten downloaden

4. Sjabloon teamaanvragen

Creëer een geolied systeem om werkorders te prioriteren met de sjabloon Teamverzoeken! Volg al het werk in uitvoering en geef updates rechtstreeks vanuit de Board-weergave. Vervang verzoeken via e-mail sneller dan versgebakken cupcakes die uit de kantine verdwijnen. ⚡️ Download ClickUp's sjabloon voor teamverzoeken

5. Sjabloon voor blogbeheer

Neem de sjabloon Blogbeheer en je kijkt nooit meer achterom! Schakel tussen de bordweergave en de kalenderweergave om de dagelijkse workload te bekijken en tegelijkertijd het grote geheel te zien. Brainstorm over nieuwe onderwerpen, optimaliseer je inhoud, houd deadlines en statussen bij en nog veel meer! ✍️ ClickUp's Blogbeheersjabloon downloaden

er is een heel bibliotheek van ClickUp sjablonen voor al uw Kanban-behoeften is gratis toegankelijk! Of bekijk onze Kanban-bord voorbeelden voor meer inspiratie. 💡

Taken bijhouden met Kanban-software

Onthoud dat het uiteindelijke doel van het implementeren van een Kanban-systeem is om de zichtbaarheid van taken te verbeteren, processen te stroomlijnen en je team in staat te stellen zich te concentreren op werk dat waarde toevoegt. Het is cruciaal om rekening te houden met factoren zoals gebruiksvriendelijkheid, aanpassingsmogelijkheden en integratie met andere tools die je team al gebruikt.

Probeer ClickUp voor een allesomvattende oplossing die efficiëntie en samenwerking binnen handbereik van uw team brengt. Sluit u aan bij de tevreden gebruikers die van ClickUp hun Kanban-tool hebben gemaakt. Ontdek onze bibliotheek van ClickUp sjablonen voor al uw projectbehoeften en begin vandaag nog gratis. Transformeer uw projectbeheer met ClickUp en zie de productiviteit van uw team stijgen!