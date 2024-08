Marketing Projectmanagement: Een handleiding voor projectmanagers

Marketing is echt belangrijk.

Het is een voor de hand liggende uitspraak, maar wist je dat 72% van de marketeers in de sector zei dat het belang van marketing in hun organisaties is toegenomen sinds februari 2020, waardoor digitale transformatie onder druk komt te staan? Marketeers blijven kwaliteitsinhoud stimuleren te midden van alle ruis.

Maar nog belangrijker is dat hun product/dienst een positief verschil maakt in het leven van consumenten.

De draaischijf voor marketingverzoeken draait, waardoor de hoeveelheid contentcreatie en kansen voor bedrijven. Een destructief resultaat van deze toename is iets waar niet open genoeg (en eerlijk) over gesproken wordt op de werkvloer: We hebben het moeilijk. heel veel. 😮‍💨

Onduidelijke doelen, gebroken marketingworkflows en onhandige communicatiesignalen kunnen worden vermeden als we prioriteit geven aan een betere marketingprojectmanagementproces .

Of je nu een freelancer bent of deel uitmaakt van een interne marketingafdeling, er is een kans dat je overwerkt en onder druk staat om de producten over de eindstreep te krijgen die steeds verder weg ligt.

In deze gids behandelen we de ins en outs van marketingprojectmanagement en hoe je de beste systemen voor je team en medewerkers kunt creëren.

Wat is marketingprojectmanagement?

Marketingprojectmanagement is een gespecialiseerde functie die zich richt op het plannen, uitvoeren en controleren van marketinginitiatieven en -campagnes. Het omvat het proces van effectief coördineren en leiden van alle marketinggerelateerde activiteiten om specifieke doelen en doelstellingen binnen de toegewezen tijd, budget en middelen.

Voor projectmanagers houdt marketingprojectmanagement in dat ze toezicht houden op de hele levenscyclus van marketingprojecten, van ideevorming en strategieontwikkeling tot implementatie, controle en evaluatie. Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden behoren:

Projectplanning : Het definiëren van het projectbereik, de doelstellingen en de deliverables in overeenstemming met demarketingstrategie in een gedetailleerd projectplan *Middelenbeheer: De juiste marketingtalenten, -tools en -technologieën inzetten om het project succesvol uit te voeren. Dit omvat coördinatie met verschillende teams, zoals creatieve, inhoudelijke, ontwerp- en digitale marketingteams

Continue verbetering: Het uitvoeren van post-projectevaluaties om geleerde lessen en verbeterpunten voor toekomstige marketinginitiatieven te identificeren

via Incredo.co Wat is watervalmarketing? 🤔

Watervalmarketing is voorspelbaar

De watervalmethode is een strikt en lineair proces. Taken zijn onderling afhankelijk en achtereenvolgens worden uitgevoerd. De logische stroom begint bovenaan en beweegt naar beneden, waarbij onderweg kritieke fasen worden bereikt. In waterval kan een fase pas beginnen als de vorige is voltooid.

Kenmerken van de watervalmethode:

Hoge niveaus van projectbeheer

Zorgvuldige planning voor elke stap zodat niets aan het toeval wordt overgelaten

Uitgebreide documentatie

Verwachtingen van belanghebbenden en gebruikers worden ondersteund door gedetailleerde planning en documentatie

Duidelijk audittraject voor kennisbeheer

Watervalmethode rode vlaggen:

Minder ruimte voor fouten

Wijzigingen zijn problematisch en duur

Moeilijk te voorspellen

Potentieel lange tijdlijnen

Is agile projectmanagement dan een wild card? Niet noodzakelijkerwijs.

Agile marketing past zich aan veranderingen aan

In tegenstelling tot de watervalmethode die eisen en taken van tevoren vastlegt, geeft agile marketing de voorkeur aan het inspelen op veranderingen boven wat er in het projectplan staat.

Er zijn twee populaire frameworks van agile marketing : scrum en kanban.

Scrum : het scrum framework isdoelgericht voor snelheidmet een projectduur van een week tot vier weken. Nauwe marketingteams krijgen gemakkelijk te consumeren, uitvoerbare taken toegewezen tijdens een sprint-een kort tijdsinterval om een bepaalde hoeveelheid werk te voltooien

: het isdoelgericht voor snelheidmet een projectduur van een week tot vier weken. Nauwe marketingteams krijgen gemakkelijk te consumeren, uitvoerbare taken toegewezen tijdens een sprint-een kort tijdsinterval om een bepaalde hoeveelheid werk te voltooien Kanban : als alternatief draait het Kanban kader rondworkflow visualisatie. Op een Kanban-bord worden taakkaarten van de ene statuskolom naar de volgende gesleept. Het is losjes gestructureerd en maakt voortdurende verbetering mogelijk zonder massale veranderingen

via McKinsey & Bedrijf Het is het vermelden waard dat de agile methode een extra niveau van ontwikkelingstraining vereist zodat teams succesvol zijn. Om een agile marketingorganisatie te worden, is een transformatie nodig om snel te kunnen reageren en risico's te beperken. Er zullen verstoringen van projecten optreden als er geen tijd is om teams (vooral teams op afstand ) getraind om de reikwijdte en workflow te begrijpen.

9 stappen naar gezonde en succesvolle marketingprojecten

Plannen voor de toekomst is spannend maar ook stressvol. Je zult geen resultaten zien als een marketingstrategie niet uw marketingplan ondersteunt . 📈

De marketingplan is het routekaart van tactische stappen om de strategie uit te voeren. Het beschrijft wat, wanneer en hoe je de strategie gaat implementeren.

De marketingstrategie is het waarom achter de marketinginspanningen van een organisatie en hoe het marketingdoelen de bedrijfsdoelen zullen bereiken. De vier P's van het marketingconcept:

**Product: Wat je verkoopt (digitale of fysieke producten/diensten)

P prijs: Hoeveel u rekent en de impact van hoe prospects en klanten uw merk zien

prijs: Hoeveel u rekent en de impact van hoe prospects en klanten uw merk zien P plaats: Waar je je product/dienst promoot zodat ideale klanten informatie over jou en je branche kunnen vinden

plaats: Waar je je product/dienst promoot zodat ideale klanten informatie over jou en je branche kunnen vinden **Promotie: Welke strategieën je gebruikt voor klanten om informatie over jou te vinden

Bonus: Marketingtools voor kleine bedrijven Voordat je taken toewijst aan de eerste beschikbare grafisch ontwerper, heb je een goed begrip van de uitdaging die je oplost, hoe je daar gaat komen en het doelpubliek? Het campagnebudget?

We doen dit stap voor stap! Zo plan je gezonde en succesvolle marketingprojecten. ✨

Organiseer huidige en toekomstige projecten in een ClickUp List om volledige transparantie te krijgen over al het werk dat wordt gedaan

Stap 1: Definieer deliverables, vereiste resources, tijdlijnen, budgetten, KPI's (Key Performance Indicators)

Dit is het scenario: u bent een marketingmanager projectmanager belast met het leiden van de lancering van een campagne om naamsbekendheid op te bouwen. Jouw projectomvang zou omvatten:

Projectdoelen : een toename van 30% bereiken in brand lift metrics (KPI's)

: een toename van 30% bereiken in brand lift metrics (KPI's) Product Deliverables : 15 educatieve videoreels over het product, elk 30 seconden tot een minuut lang; gedistribueerd op Instagram, waardoor verkeer naar productlandingspagina's wordt gestimuleerd

: 15 educatieve videoreels over het product, elk 30 seconden tot een minuut lang; gedistribueerd op Instagram, waardoor verkeer naar productlandingspagina's wordt gestimuleerd Project Resources : content-, creatieve en sociale teams; marketingprojectmanagementsoftware

: content-, creatieve en sociale teams; marketingprojectmanagementsoftware Tijdlijn project: Definitieve creatieve middelen moeten op 1 oktober binnen zijn, lancering campagne 8 oktober

Projectbudget: $10.000 (voor videosoftware, eventueel benodigde aannemers)

Stap 2: Gegevens en input verzamelen van belanghebbenden en teams

Spreken met belanghebbenden of partners die aan het project werken om input en belangrijke informatie te verzamelen die nodig is om een taak te voltooien. Wacht niet tot je grafisch ontwerpers de assets hebben omgedraaid om iets nieuws te noemen!

Als marketingprojectmanager wordt niet verwacht dat je van tevoren weet hoe lang elk teamlid nodig heeft om zijn of haar deliverables uit te voeren. Vraag hoeveel tijd en moeite ze verwachten om het werk af te krijgen. Ze zullen problemen of conflicten aanpakken die de tijdlijn kunnen beïnvloeden, wat waardevol is voor het managen van projecten.

Stap 3: Onderzoek opnemen

Onderzoek is de kern van elk marketingproject. Is er bestaand onderzoek dat op dit project van toepassing kan zijn? Zal de sociale team taken nodig hebben om nieuw onderzoek uit te voeren? Volgens het voorbeeld van de projectomvang dat we hierboven gebruikten, is dit noodzakelijke informatie voor productieve projectgesprekken.

👉 Een seconde - als je hulp nodig hebt bij het organiseren van je projectplannen of takenlijsten, kijk op ClickUp's Sjablooncentrum voor campagne volgen , begrotingen , lijsten met deliverables en meer!

Stap 4: Taken en mijlpalen verzamelen

Op dit punt heb je de reikwijdte van het project, de input van belanghebbenden en onderzoek. Het is tijd om taken toe te wijzen met behulp van uw marketingprojectmanagementsoftware .

Herinner je je de tijdsinschattingen die je eerder hebt verzameld? Zorg ervoor dat je ze opneemt in de taken, zodat teamleden hun dagelijkse werklast kunnen zien en zich kunnen aanpassen als ze te veel werk hebben. Hun werkweek moet zowel beheersbaar als realistisch zijn.

Gebruik een eenvoudig Gantt-diagram om mijlpalen bij te houden en marketingprojecten op tijd af te leveren

Stap 5: Het team voorbereiden

Het is essentieel om een startvergadering te houden om eventuele vragen of zorgen direct van de teams te horen nadat ze de kans hebben gehad om hun taken te beoordelen. Het is ook een geweldige kans om eventuele lasten die het team voelt meteen weg te nemen.

Stuur na de vergadering een samenvatting van de belangrijkste discussiepunten en leerpunten. Als er teamleden zijn met actiepunten, wijs ze dan meteen toe zodat er niets tussen wal en schip valt.

👉 Bekijk hoe Toyin Olasenhinde, een productmanager, de toegewezen commentaarfunctie in ClickUp gebruikt wanneer actie-items geen volledige taak rechtvaardigen!

Stap 6: Team check-ins en beoordelingen uitvoeren

Plan check-ins en beoordelingen op de marketingkalender . Als marketingprojectmanager moet je op de hoogte zijn van de gezondheid van het team en het project. De frequentie van check-ins en reviews hangt af van de tijdlijn van het project en teamcapaciteit.

een virtueel team managen? Leer zeven manieren om de communicatiestrategie van je virtuele team te verbeteren hier !

Stap 7: Volg de voortgang met een projectdashboard

Dashboards worden gebruikt door belanghebbenden, klanten en het projectteam om de voortgang te bewaken. Stakeholders en klanten hebben een overzicht op hoog niveau nodig, terwijl het projectteam gedetailleerde dashboards nodig heeft die het werk uitsplitsen.

Als je marketingprojectmanagementsoftware een dashboardfunctie heeft, maak dan gebruik van de tool zodat je voor elk publiek verschillende versies van een projectdashboard hebt. In plaats van direct naar jou te gaan voor updates, zullen ze eerst het projectdashboard bekijken!

👉 Leer hoe je krachtige Dashboards maakt in ClickUp met een eenvoudige stap-voor-stap handleiding!

Bewaak alle gegevenspunten van uw marketingcampagne in een aanpasbare ClickUp List

Stap 8: Sluit het digitale papierwerk af in de projectbeheertool

Luid de bel! U en uw team hebben de projectdoelen het is dus tijd om iedereen op de hoogte te stellen en het eindproduct te beoordelen. Zorg ervoor dat de eindproducten in een virtuele strik worden verpakt, dat achtergebleven bestanden worden gearchiveerd of verwijderd en dat alle openstaande taken worden afgesloten in de projectmanagementtool.

Stap 9: Reflecteer als team op het projecttraject

Deze stap wordt vaak over het hoofd gezien omdat een nieuwe marketingcampagne in het verschiet ligt of teams er even tussenuit zijn geweest om bij te komen en op te laden. Het meteen reflecteren op de successen en onnauwkeurigheden van een project is een geweldige leermogelijkheid voor marketingprojectmanagers om processen voor toekomstige marketinggerelateerde projecten te verbeteren.

Als je teamleden zich er niet prettig bij voelen om een gesprek aan te gaan om te reflecteren op het project (of als er gewoon niet genoeg tijd is), is de eenvoudigste manier om deze gegevens te verzamelen het versturen van een digitaal formulier.

Hier zijn vragen om te overwegen bij het organiseren van je formulier:

_Als je een onderdeel van het proces zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

_Heeft onze marketinganalyse de deliverable-componenten geïdentificeerd die we aan het begin moesten creëren?

_Helpt of hindert onze projectmanagementtool uw productiviteit?

wat was de enige frustrerende gebeurtenis?

_Werd u voorzien van de informatie en middelen om uw taken uit te voeren?

wat was het meest bevredigende deel van het project?

hebben de check-ins en beoordelingen uw workflow verstoord of geholpen?

bent u trots op uw eindproduct?

Een postmortale sessie om na te denken over de levenscyclus van het project

Hoe moderne marketingteams projectmanagementsoftware gebruiken

Elk marketingteam heeft een ander doel, een andere rol en een andere strategische waarde binnen het totale bedrijf.

Voordat je een marketingcampagne aanvraagt, moet je weten welke informatie, middelen en projecttools elk marketingteam nodig heeft om succesvol te zijn. Voeg daar goede communicatie, snelle besluitvorming en duidelijk gedefinieerde doelen aan toe... en je hebt goud in handen! 🌟

Zoekmachine optimalisatie SEO professionals implementeren consequent strategieën en faciliteren

SEO workflows om resultaten te bereiken. Backlink bouwen, organisch verkeer verhogen en trefwoordonderzoek bovenop data-inzichten klinkt als een recept voor overweldiging. Ze gebruiken interactieve dashboards met realtime gegevens. Consistente en geautomatiseerde rapportage bewaakt hun tijd. Als gevolg daarvan worden inspanningen besteed aan het prioriteren van rankingverbeteringen!

Ontwerp

Grafische ontwerpers worden benaderd door interne afdelingen om hun expertise (en soms hun zegen) te lenen om het ontwerp en de berichtgeving van een asset te versterken. Een eenvoudige maar krachtige projectmanagementfunctie om tijd en inboxruimte te besparen is een digitaal aanvraagformulier.

Digitale aanvraagformulieren nemen het giswerk en het heen en weer gepraat tussen de grafisch ontwerper en de aanvrager weg. Door de juiste vragen te stellen en context te vragen bij een aanvraag, kunnen grafisch ontwerpers hun tijd en energie richten op het echte werk.

Interne verzoeken stroomlijnen om precies die informatie te verzamelen die nodig is om marketingcampagnes te starten

Redactie en inhoudmarketing

Contentprofessionals zitten in de loopgraven bij elke marketingrol. Ze zijn vaak toevallige projectmanagers" bij gelijktijdige campagnes en eenmalige verzoeken. Een typische situatie waarin ze zich bevinden is dat ze veel tijd besteden aan administratieve taken.

👉 Bekijk hoe het ClickUp Content-team huidige handmatige processen automatiseert om de productiviteit te maximaliseren hier .

Must-Have ClickUp functies voor elk marketing organisatietype ClickUp is een gratis projectbeheeroplossing waarmee elk team projecten kan beheren, slimmer kan samenwerken en al hun werk onder één tool kan brengen. Of u nu een nieuwkomer bent op het gebied van projectbeheer-apps of een echte power user, ClickUp kan worden aangepast aan elke teamgrootte - op afstand of op kantoor - voor de beste productiviteit van uw leven.

We begrijpen (en vinden het geweldig!) dat uw team verschillende vaardigheden, persoonlijkheden en workflows heeft. Dus in ClickUp kan elk lid zijn weergaven en taken aanpassen zoals hij of zij dat wil, terwijl ze tegelijkertijd aan dezelfde projectdoelen werken als alle anderen.

Hier zijn ClickUp functies voor elk type marketingorganisatie:

Functies voor teamsamenwerking voor een marketingbureau

Toestemmingen voor gasten voor teamsamenwerking met uw aannemers en externe klanten

Sjablonen voor marketingprojecten in deClickUp Sjablonencentrum voor het vereenvoudigen van workflows

E-mail in ClickUp om te schakelen tussen het verzenden van een opmerking naar interne teamgenoten en het verzenden van een e-mail naar iedereen buiten uw Workspace

Communiceer binnen een ClickUp taak en voorkom dat dingen verloren raken in uw inbox

Taakbeheerfuncties voor een intern marketingteam

ClickUp uitzicht om projecten en taken te bekijken,subtakenen hun unieke kenmerken op een zinvolle manier te bekijken

ClickUp Dashboards om gegevens en activiteiten te bekijken naastClickUp Doelen voor alle teams

Tijdschattingen en tijdregistratie voormiddelentoewijzing en facturering

Maak urenstaten en houd de bijgehouden tijd bij voor al uw marketingprojecten in ClickUp

Functies voor tijdbeheer voor freelancers en zelfstandige ondernemers

ClickUp Automatiseringen vooronboarding van klanten en teams, taken toewijzen, statussen bijwerken en meer

Tijdregistratie in ClickUp om tijd besteed aan specifieke taken te categoriseren en factureerbare uren bij te houden

ClickUp terugkerende taken om herhalende schema's en administratieve taken in te stellen

Herhalende schema's instellen voor uw taken in ClickUp

Optimaliseer uw marketinginspanningen met ClickUp

"Job burnout is een speciale vorm van werkgerelateerde stress - een toestand van fysieke of emotionele uitputting die ook gepaard gaat met een gevoel van verminderde prestaties en verlies van persoonlijke identiteit", volgens de Mayo Kliniek .

Wat als we inzien dat we onze campagnes en productlanceringen kunnen uitvoeren zonder de gezondheid van het team in gevaar te brengen? Verandering begint met het helder krijgen van ons marketingprojectmanagementsysteem. 💎

Eerlijk is eerlijk, we begrijpen dat je tijd (en misschien zelfs leiderschap) tekort komt om het projectmanagementproces van je team te verbeteren. Als je een verantwoordelijkheid voelt tegenover jezelf en je team om dingen beter te maken, dan ben je niet de enige!

Daarom heeft ClickUp gratis, 24/7 ondersteuning via e-mail, telefoon en online chat om je te helpen bij het organiseren van je Workspace en het opzetten van je team voor succes. Aan de slag in ClickUp en al snel zult u stand-ups hebben die het hoogtepunt van ieders dag zullen zijn! ☀️