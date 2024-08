Hoe uw contentmarketingprojecten beheren met ClickUp

Hier bij ClickUp eten we ons eigen hondenvoer.

Of zoals iemand me onlangs zei: we drinken onze eigen champagne (Amen!).

Waar mogelijk gebruiken we ClickUp voor onze marketing projecten en taken. En als we dan andere tools voor contentmarketing die nauw verwant zijn, we kunnen ze zelfs zelf maken.

Als contentmarketingmanager van ClickUp gebruik ik ClickUp zeker om websites te beheren , redactionele kalenders, blogideeën, landingspagina's, videoscripts en meer.

Het verkennen en gebruiken van onze eigen tool geeft ons niet alleen ideeën om het product te verbeteren, het geeft mij ook ideeën om over te schrijven 🙂

In deze post laat ik je precies zien hoe we ClickUp gebruiken om ons publicatieschema en de ontwikkeling van landingspagina's te beheren, met functies in ClickUp die je niet per se ergens anders vindt.

Als je op zoek bent om je content marketing strategie met een krachtige tool voor projectmanagement, lees dan verder.

Stap 1: Organiseer uw redactionele kalender

Gebruikte functies van ClickUp: Taken op de Kalender voor projecten ,

Aangepaste velden , Taak sjablonenTaak sjablonen zijn een tijdbesparende functie die ons instelt op succes voordat het werk begint. (Dit bespaart mij ook de mogelijkheid dat ik belangrijke details vergeet!) Om een Taak te maken, pas ik een van de aangepaste sjablonen toe die ik vanuit mijn Werkruimte heb gemaakt.

De sjablonen voor Taken bevatten consistente informatie zoals:

Naamconventie : Ik identificeer elke post met "Blog Post" om de bestelling consistent te houden en de bedoeling duidelijk te maken voor andere Taken en projecten. Ik begin met "Blog Post" en volg het op met het onderwerp van de post, zoals "Blog Post: Succesfactoren voor projecten. " Het onderwerp van het bericht is ook de naam van de Taak.

: Ik identificeer elke post met "Blog Post" om de bestelling consistent te houden en de bedoeling duidelijk te maken voor andere Taken en projecten. Ik begin met "Blog Post" en volg het op met het onderwerp van de post, zoals "Blog Post: Succesfactoren voor projecten. " Het onderwerp van het bericht is ook de naam van de Taak. Draft link : We gebruiken Google Documenten en nemen een link op naar het concept dat toegankelijk is voor ons hele team, maar een veld voor het concept is opgenomen in het sjabloon van de taak

: We gebruiken Google Documenten en nemen een link op naar het concept dat toegankelijk is voor ons hele team, maar een veld voor het concept is opgenomen in het sjabloon van de taak Post informatie: We voegen ook aanwijzingen toe voor het onderzoek naar het onderwerp, zoals de trefwoorden die we proberen te targetten, de moeilijkheidsgraad van de trefwoorden en meer.

We voegen ook aanwijzingen toe voor het onderzoek naar het onderwerp, zoals de trefwoorden die we proberen te targetten, de moeilijkheidsgraad van de trefwoorden en meer. Creatieve briefing/outline : Ook in de beschrijving van de Taak zal ik in wezen decreatieve briefing hier ook in (hoewel ik er niet vaak een maak als ik de post zelf schrijf!) Dit zou informatie bevatten over het standpunt van het onderwerp, eventuele must-have vermeldingen en mogelijk een schets van hoe de post zou moeten gaan.

Hier ziet een blogpost Taak eruit:

Stap 2: Maak een status voor elke fase van de productie

Functie van ClickUp: Aangepaste statussen Zodra de taak is ingesteld, stel ik een deadline in voor de taak. Dit is wanneer ik hoop dat het eerste ontwerp Voltooid zal zijn. Over het algemeen streven we ernaar om twee berichten per week te publiceren, maar omdat we een

bibliotheek zijn en geen publicatie ik ben niet erg kieskeurig over wanneer een bericht uitkomt.

Als ik een harde deadline heb voor een bericht, stel ik meer formele subtaken op in plaats van onze checklist te gebruiken (daarover dadelijk meer).

Voor elke fase van het proces bewaken we de voortgang door aangepaste statussen in te stellen.

Dit zijn de aangepaste statussen die we in ClickUp gebruiken:

Open: Ik gebruik dit voor ideeën die we onderzoeken. Als ik een paar goede ideeën vind, gooi ik ze in een Taak met de relevante trefwoordinformatie en focus, zelfs als ik het niet meteen toewijs. Ik kan de taak ook taggen met de juiste content. In uitvoering: Actieve blogberichten die worden geschreven Review: Tijd voor anderen om een kijkje te nemen en ervoor te zorgen dat de content on target is Bewerken: Anders dan beoordelen! Dit is degrammatica en het verplaatsen van paragrafen Ontwerp: Illustraties worden gemaakt en/of het bericht wordt opgemaakt in WordPress. Vaak voeg ik nog een toegewezen persoon toe of verwijder ik toegewezen personen op basis van de status Klaar: Alle stukken zijn klaar en het is klaar om gepubliceerd te worden. Meestal is dit de indicatie dat het aan de planning moet worden toegevoegd. Outreach: Nadat de post is gepubliceerd, gaan we aan de slag met outreach en promotie.

Bonus:_ Marketingcampagnebeheer

Stap 3: Zorg voor consistente processen

Functies van ClickUp: Checklists Hoe zorgen we ervoor dat onze content elke keer hetzelfde proces doorloopt? Het is niet genoeg om statussen te hebben als je niet weet wat je in elke fase moet doen. Als contentmanager is deze fase voor mij vanzelfsprekend, dus ik heb bewust stappen moeten nemen om elke stap te documenteren en indien nodig door te geven aan anderen in ons team.

Kritisch nadenken over je proces en het dan na verloop van tijd verfijnen is belangrijk voor het verbeteren van uw marketingwerkstromen en kan u helpen 10x resultaat krijgen .

In plaats van te proberen elke stap in het proces te onthouden, gebruiken we ClickUp checklists om ons aan elke stap te herinneren. Checklists zijn een beetje anders dan subtaken.

Elke persoon krijgt een bepaald item toegewezen dat hij geacht wordt Nog te doen. We hebben bijvoorbeeld een promotiechecklist die we voor elke post gebruiken.

Hier is een deel van de checklist:

We gebruiken ook een checklist voor elk deel van het beoordelingsproces en een andere als herinnering aan hoe je het beste de post voor SEO formatteert .

Stap 4: Bewaak uw onderwerp**s

Opgeslagen filters De rage in contentmarketing is het creëren van epische (het is altijd episch!) content over gerichte onderwerpen om te proberen hoger te scoren. Het doel is dan om een van die grote posts te maken die verbinding maken met de ondersteunende pagina's (we hebben er een gedaan over productiviteit).

Ik werk aan een paar grote onderwerpclusters over projectmanagement en verschillende andere onderwerpen. Ik heb geëxperimenteerd met een paar verschillende manieren om deze onderwerpen bij te houden, van spreadsheets tot het maken van verschillende Lijsten in ClickUp, tot het maken van één Taak met verschillende subtaken om de verschillende blogberichten bij te houden.

Ik had hier een paar problemen mee:

Alle blogberichten in één kalender plannen

Niet vergeten om een taak bij te werken met nieuwe subtaken

Niet genoeg details in een spreadsheet

Bonus: Copywriting Tools Wat is een betere oplossing?

Na de weergave van hoe onze eigen clients ClickUp gebruiken en het doordenken van de mogelijkheden, kwamen we tot één oplossing die voor ons het beste werkt: Tags.

Tags zijn een zeer bekend element van blogberichten, hoewel ze misschien niet veel meer worden gebruikt.

In ClickUp kun je tags toevoegen aan elke Taak en ze vervolgens koppelen aan verschillende onderwerpen. Zo kunt u bijvoorbeeld clients of een bepaalde publicatie taggen. In dit geval heb ik ze gebruikt zoals je dat zou doen in een traditioneel CMS maar tagde de Taken met mijn potentiële onderwerpclusters.

Het voordeel hiervan is dat sommige Taken voor blogposts in meerdere onderwerpen of secundaire onderwerpen kunnen passen.

Tags gebruiken om blogpostonderwerpen bij te houden is voordelig om de volgende redenen:

Ik kan meerdere tags gebruiken voor taken en meer dan één onderwerp kiezen

Het is gemakkelijker om een tag toe te voegen dan taken te blijven verplaatsen of heropenen

En het beste voor het laatst: opgeslagen filters .

Opgeslagen filters in ClickUp zijn absoluut een game-changer. Zo werken ze. U voert een zoekopdracht uit binnen een Lijst en slaat de zoekopdracht op als een filter die u steeds opnieuw kunt gebruiken.

Uw opgeslagen filters verschijnen bovenaan uw lijst. Eén klik en je hebt automatisch toegang tot al je berichten met die tag.

Dit is geweldig voor delen omdat opgeslagen filters een link bevatten.

Of...je kunt gewoon klikken op de tag en alle berichten zien die getagd zijn met die tag en hun fase.

Voor mij is het veel gemakkelijker om op deze manier blogberichten en onderwerpen bij te houden, en met snelle toegang.

Door tags in ClickUp te gebruiken, kan ik gemakkelijk zien hoeveel content we voor een bepaald onderwerp hebben.

Je kunt je content ook taggen per fase van het koopproces, zoals Awareness, Middle Funnel en Bottom Funnel. Als u uw berichten tagt met een van deze tags, worden alle lijsten en Taken die u hebt overgenomen, ongeacht waar het over gaat of in welke status het zich bevindt tijdens het publicatieproces.

Bonus:_ **Hoe bouw je een contentdatabase !

Stap 5: Mijlpaal data vs. publicatiedata

Functies van ClickUp: Aangepaste velden en

Subtaken Instellingen mijlpaal project datums versus een definitieve publicatiedatum is ook een uitdaging, vooral bij het gebruik van de meeste marketing tools voor projectmanagement . De beste manier om dat in ClickUp te doen is met aangepaste velden.

Hoe werken aangepaste velden in ClickUp?

Met aangepaste velden kunt u nieuwe velden maken voor zaken als data, statussen voor beoordelingen en publicatiedata.

Een van de opties met aangepaste velden is een individueel datumveld. Ik heb een veld gepubliceerd ingesteld dat me laat zien wanneer een bericht wordt of is gepubliceerd. Het ClickUp team werkt vaak weken vooruit aan het schema voor berichten en publicaties. Het kan zijn dat ik een bericht schrijf, bewerk, bekijk en formatteer, maar dat het pas over enkele weken op de site wordt gepubliceerd. Aangepaste velden gebruiken in combinatie met de planningsfunctie in WordPress helpt me om de content kalender te plannen weken van tevoren.

Ik heb ook een aangepast veld voor de uiteindelijke URL.

Dit helpt me om onze blogberichten op bestelling te houden zonder steeds terug te moeten gaan naar WordPress.

Een andere manier om dit te doen is met subtaken. U kunt een taak voor een blogbericht maken en daaronder al uw subtaken ter controle plaatsen. Dat is een zeer legitieme manier om het in ClickUp te doen en kan voor jouw team werken.

Bekijk deze_ contentkalender sjablonen !

Conclusie: ClickUp Houdt Uw Redactionele Kalender Georganiseerd

2018 was een groot jaar voor content bij ClickUp.

Naast het publiceren van bijna 100 berichten alleen al in 2018, hebben we ook verschillende landingspagina's gebouwd en video's gemaakt. We hebben het gevoel dat we nog maar net begonnen zijn en we zouden zeker niet zo productief zijn zonder ClickUp, die ons helpt bij het beheren van onze projecten en ons werk.

Content marketeers: hoe organiseer jij je publicatieschema?