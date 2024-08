21 Beste marketingprojectmanagementsoftware voor in-house en bureaus in 2024

Probeert u één oog op de wachtrij voor campagneverzoeken te houden, een ander op uw lijst met taken en nog één op uw lijst met taken? uitsplitsing van doelen per kwartaal ? Je klinkt niet alleen extreem duizelig, maar je lijkt ook serieus behoefte te hebben aan marketing software voor projectmanagement - en snel!

Moderne marketingmanagers bij startups, bureaus en ondernemingen hebben regelmatig te maken met multi-channel marketingcampagnes . Zonder software voor projectmanagement riskeren ze het volgende een werkdag per week te verspillen aan het zoeken naar informatie die verloren gaat in lange threads van e-mails. Klinkt dat bekend? 🙋 Marketing projectmanagement software is een hulpmiddel voor het organiseren, samenwerken en opleveren van marketinggerelateerde projecten. Maar de beste software voor marketeers verwerkt verschillende workflows, beheert handoffs tussen teams en integreert eenvoudig met andere apps voor een voltooide tech stack.

De waarheid is dat handmatige operaties niet kunnen meegaan op de golf van groei, dus het is belangrijk om even stil te staan en te overwegen om een softwaremotor in te schakelen om je teams, marketingprocessen en medewerkers aan te sturen. 🔌

In deze gids bespreken we de functies die efficiënte interne en externe teams gebruiken om cross-functionele workflows te ontwerpen en onze aanbevolen lijst met de 21 beste software voor projectmanagement voor marketing.

Wat moet je zoeken in marketing software voor projectmanagement?

Het kiezen van de juiste software voor marketing projectmanagement kan overweldigend zijn. Wanneer je beslist wat de juiste is voor jouw team, hou dan deze functies in gedachten:

Automatisering: Zoek naar software die marketingtaken kan automatiseren zoals het instellen van nieuwe projecten en het toewijzen van Taken. Dit helpt om nieuwe leden van een team snel in te werken en voorkomt vervelend handmatig werk.

Teamsamenwerking: Het hebben van de juiste communicatiemiddelen is essentieel bij het beheren van marketingprojecten. Kies een systeem waarmee teams gemakkelijk kunnen samenwerken, chatten en commentaar geven op Taken.

Integraties: Zoek naar een platform dat gemakkelijk integreert met bestaande software zoals e-mailmarketingplatforms en analysetools. Dit helpt om je werkstroom te stroomlijnen en geeft je op één plek toegang tot de gegevens die je nodig hebt.

Analytics & bijhouden: Zorg ervoor dat het projectmanagementsysteem dat je kiest realtime analytics, bijhouden en rapportage biedt. Zo kunt u de prestaties van uw teams op de voet volgen en gebieden identificeren waar verbeteringen mogelijk zijn.

Veiligheid en privacy: Veiligheid is altijd een sleutelwoord bij online gegevensbeheersystemen. Zorg ervoor dat het platform dat je kiest voldoende maatregelen neemt om je gegevens veilig te houden.

21 Beste marketing software voor projectmanagement

Stem je doelen op elkaar af en werk samen aan verschillende Taken en documenten voor de ultieme uitvoering van een strategie in ClickUp-taak

We weten dat jij en je team gewend zijn om per project processen samen te stellen om dingen voor elkaar te krijgen. De verouderde en dure tools die u hebt geërfd, zijn eerder een wrijvingspunt dan een bijdrager aan uw succes marketingdoelen en activiteiten. ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waar teams samenkomen om werk te plannen, te organiseren en samen te werken met behulp van Taken, Documenten, Chat, Doelen, Whiteboards en meer. Pas het eenvoudig met een paar klikken aan zodat het het beste bij je team past en verklein je lijst met tools (en uitgaven aan apps van derden!) aanzienlijk

Met deze tool kunnen teams van alle soorten en maten effectiever marketingprojecten afleveren, waardoor de productiviteit naar nieuwe hoogten stijgt! Profiteer van gratis Taakbeheer functies van ClickUp waar u, uw medewerkers en uw clients u later dankbaar voor zullen zijn:

15+ projectweergaven om projecten bij te houden en taken te beheren. Maak privé of openbare projectweergaven voor het organiseren van persoonlijke en teamtaken, passend bij verschillende werkstijlen. Taken om vergaderingen vast te leggen en werk toe te wijzen. Stel terugkerende taken in vooraantekeningen voor vergaderingen en vastleggingen, wijs danactie items toe aan individuen om projecten in beweging te houden. Dashboards om de ROI en de efficiëntie van marketingteams te meten. Blijf op de hoogte van marketing OKR's voortgang van projecten, inzichten in campagnes en meer - handmatig bijwerken is niet nodig! Documenten en sjablonen voor lijsten met taken om lanceringsprocessen te standaardiseren. Gebruik een sjabloon uit deClickUp sjablooncentrum of een sjabloon die u hebt gemaakt om te standaardiserenmarketingwerkstromen voor inkomende aanvragen, campagnetaken en documentatie.

De voordelen van ClickUp

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Onbeperkt : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Business : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Als u een volledig softwarepakket nodig hebt voor uw Enterprise werklasten en processen, helpen we u graag met de instelling voor succes! Ga naar contact opnemen met Verkoop wanneer je er klaar voor bent.

Capterra: 4.7/5 (2.890+ beoordelingen)

Als je op zoek bent naar een betere manier om uw bronnen te beheren , verkooppijplijn, projectomvang , projectoplevering, en client feedback en onboarding processen, beginnen met ClickUp's sjabloon voor creatieve bureaus !

via Asana Asana is een tool voor taakbeheer die alle taken in één ruimte organiseert. Marketingteams zien wat ze moeten doen, welke taken prioriteit hebben en wanneer het werk klaar is. Fans van op grafieken gebaseerde weergaven van projecten zullen Asana's gegevensmodel waarderen om te blijven synchroniseren en deadlines te halen.

De voordelen van Asana

Bijlagen kunnen aan elke Taak worden toegevoegd en later worden geraadpleegd in de bestandsopslagruimte van het team

Real-time chatten en samenwerkingsfuncties voor elke Taak

Project sjablonen om processen te versnellen

Kalender weergave om uw planningen duidelijk te zien

De Kanban-weergave van Asana is vergelijkbaar met Trello

De nadelen van Asana

Geenmeerdere toegewezen personen optie

Niet ideaal voor complexe projecten met meerdere werkstromen (zoek een flexibele oplossing metAsana alternatieven)

Kan opmerkingen niet omzetten in taken

Geen functie waarmee teams kunnen samenwerken aan hetzelfde document

Moet kopieën van een taak aan meerdere leden van het team toewijzen, wat uw werkruimte kan vervuilen met tonnen klonen

Prijzen voor Asana

Asana biedt een gratis proefversie, een gratis abonnement en betaalde abonnementen vanaf $10,99/maand per gebruiker

Klantenbeoordelingen voor Asana

G2: 4,3/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (10.000+ beoordelingen)

via Projecten voor teamwerk Teamwerk is een project samenwerkingssoftware ideaal voor marketingbureaus en Teams die op zoek zijn naar het organiseren van Taken voor eenvoudige navigatie en client management . Tot de sleutel functies in Teamwork Projects behoren resource planning, tijdsregistratie van projecten en sjablonen voor takenlijsten.

Kies uit 25+_ marketing sjablonen van ClickUp om vandaag nog met uw project abonnement te beginnen!

Teamwork Projecten pros

Geen extra kosten voor gebruikers van clients, ideaal voor marketingbureaus

Notebook functie voor georganiseerd delen van documenten

Weergave van portfolio om gemakkelijk een overzicht te krijgen van alle producten en diensten

Burndown rapportage, gebruiksrapporten en facturering

De nadelen van Teamwork Projecten

Project sjablonen zijn niet beschikbaar in het gratis abonnement

Geïntegreerd chatten met teams is een betaalde functie

Dure betaalde abonnementen in vergelijking met andere marketing software voor projectmanagement op deze lijst

Teamwork Projecten prijzen

Teamwork Projects biedt een gratis abonnement en betaalde abonnementen vanaf $10/gebruiker per maand

De beoordelingen van klanten van Teamwork Projects

G2: 4.4/5 (990+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4. Toggl Abonnement

via Toggl Abonnement Toggl is software voor projectmanagement en bestaat uit drie oplossingen: Toggl Track, Toggl Plan en Toggl Hire. De visuele stappenplannen van Toggl Plan vullen veranderingsbeheer aan wanneer het beheren van meerdere projecten in spreadsheets meer werk oplevert dan ondersteunt.

Probeer deze **Tools voor veranderingsbeheer !

Toggl Plan pro's

De aangepaste functie voor kleurcodering maakt het gemakkelijk om verschillende fasen van marketingprojecten te identificeren

Toewijzing van middelen beheren met tijdlijnen voor teams

Taken statussen aanpassen om te voldoen aan al uw teamwork project behoeften

Automatiseer terugkerende taken met terugkerende taken

Toggl Plan nadelen

Geen dashboards voor projectmanagement

Het gratis abonnement is beperkt tot vijf gebruikers

Biedt alleen 10+software-integraties Prijzen Toggl abonnementen

Toggl Plan biedt een gratis proefversie, een gratis abonnement en betaalde abonnementen vanaf $8/gebruiker per maand

Klantenbeoordelingen voor Toggl-plannen

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

via Monday De volgende software voor marketing projectmanagement op onze lijst is Monday , a oplossing voor project planning helpt cross-functionele teams zich te concentreren op hun belangrijkste werk. Bijvoorbeeld marketingbureaus of teams die op zoek zijn naar real-time rapportage kunnen eenvoudig dashboards voor projecten maken om de communicatieworkflow te verbeteren.

Monday pros

Onbeperkt aantal borden en documenten in het gratis abonnement

Aanpasbare weergave van projecten om eenvoudig marketingprojecten bij te houden

Automatische tijdsregistratie

Formulieren voor projectopname

Mondagen nadelen

Functies zijn niet diepgaand vergeleken met andere tools op deze lijst

Dashboards zijn een betaalde premium functie

Mist eeneigen functie voor notitieblok* Geen terugkerende taken of privétaken

Prijzen voor maandag

Monday biedt een gratis abonnement en betaalde abonnementen vanaf $8/gebruiker per maand

De beoordelingen van maandagklanten

G2: 4.6/5 (3.290+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (2.540+ beoordelingen)

6. Wrike

via Wrike De software voor projectmanagement van Wrike is ideaal voor kleine bedrijven marketingbureaus die een aanpasbare werkruimte nodig hebben om gedeelde kalenders te organiseren projecten te plannen en eenvoudig samen te werken. Bovendien kunnen goedkeurders feedback versnellen met de visuele markeringstool van Wrike.

Wrike voordelen

Kanban-bord voor voltooide zichtbaarheid van taken

Functie voor tijdsregistratie om geschatte versus werkelijk bestede tijd te vergelijken

Aangepaste statussen voor het beheren van marketingcampagnes

Wrike nadelen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Geen voorwaardelijke automatiseringen (een onmisbare functie voor het beheren van marketingprojecten!)

Gantt grafieken zijn niet beschikbaar in de gratis versie

Ontbreekt de mogelijkheid om taken toe te wijzen aan gebruikersgroepen (Teams) of meerdere toegewezen personen

Wrike prijzen

Wrike biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $9,80/maand per gebruiker

Wrike klantbeoordelingen

G2: 4.2/5 (2.350+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (1.700+ beoordelingen)

7.

Trello

via Trello Onder de Atlassian-softwarefamilie is Trello een Kanban-tool bestaat uit vier sleutelcomponenten: een Kanban-bord, kaarten, lijsten en een menu. Teams kunnen werk vooruithelpen met behulp van de aangepaste knoppen van Trello voor kaarten en borden.

De voordelen van Trello

De functie voor automatisering zonder code, Butler, helpt teams omtijd besparen met administratieve taken

Geavanceerde checklists (een betaalde functie) voor fijnmazige taaktoewijzingen

Eenvoudige installatie en ingebruikname van projecten

Tags, labels en categorieën voor het organiseren van Taken

Aangepast Trello automatiseringen regels en geplande commando's

Kanban-borden om je Taakprocessen te stroomlijnen

Trello nadelen

Gratis abonnement beperkt tot 10 MB per bijlage

Geen systeemvak om je huidige taken weer te geven

Opmerkingen staan aan de achterkant van de kaart, wat het lastig maakt om samen te werken

Je moet betalen voor een aantal power-ups voor volledige functie

Trello prijzen

Trello biedt een gratis proefversie, een gratis abonnement en betaalde abonnementen vanaf $5/gebruiker per maand

Trello klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (20.410+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (12.390+ beoordelingen)

8. Hive

via HiveHive is een van de beste marketing tools voor projectmanagement waarmee je teams projecten kunnen beheren zoals zij dat willen. Het heeft verschillende integraties en meerdere weergaven voor extra flexibiliteit.

Hive voors

Eenvoudig campagnes plannen met Gantt grafieken, Kanban-borden, kalenders en tabellen

Uitnodigenclients en aannemers uit om samen te werken met je samen te werken via de app

Redactie en goedkeuringen om feedbacklussen te vereenvoudigen

1.000+ integraties metsoftware zoals Jira, Salesforce, Zoom en Adobe Photoshop

Hive nadelen

Verschillende add-ons zijn nodig voor volledige functie

Mobiele apps zijn niet zo robuust als de desktop-app

Geen gratis abonnement

Hive prijzen

Hive biedt een gratis proefversie, een gratis abonnement en betaalde abonnementen vanaf $12/gebruiker per maand

Hive beoordelingen van klanten

G2: 4,5/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

9. ProProfs Project

via ProProfs project ProProfs Project is een van de beste opties voor marketing projectmanagement omdat het solide functies biedt om marketingteams te helpen bij het beheren, bijhouden en uitvoeren van succesvolle marketingcampagnes.

Profs Project pro's

Meerdere projecten bedenken, plannen en uitvoeren vanuit één dashboard

Mogelijkheid tot instant messaging en delen van bestanden voor naadloze samenwerking

Gantt grafieken, Kanban-borden en weergave van kalender om projecten te plannen en te visualiseren

Ongelooflijke mogelijkheden voor tijdsregistratie

Profs Project nadelen

Geen gratis abonnement

De proefversie is slechts 15 dagen geldig

De instelling van rollen en toestemmingen is alleen beschikbaar in het premium abonnement

Profs project prijzen

ProProfs Project biedt een gratis proefversie en betaalde abonnementen vanaf $2/maand per gebruiker

De beoordelingen van ProProfs Project klanten

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

10. Zoho Projecten

via Zoho ProjectenZoho Projecten is een van de beste opties voor marketing projectmanagement vanwege het cloud-gebaseerde platform dat jou en je marketingteam helpt om werk te plannen, de voortgang van projecten bij te houden en samen te werken met je team. De gebruiksvriendelijke interface maakt het makkelijker voor nieuwe gebruikers om de software te gebruiken.

Zoho voors

Tijdlijn weergave laat je zien wat medewerkers doen binnen een bepaalde periode

Gebruik Urenregistratie voor werknemers om factureerbare en niet-factureerbare uren te registreren

Kanban-borden om uw werkstroom te visualiseren

Zoho nadelen

Met het gratis abonnement kun je slechts twee projecten aanmaken en bestanden tot 10MB bijvoegen

Beperkte integraties met niet-Zoho software zoals Zoom * Hoge leercurve, vooral tijdens de eerste installatie

Zoho prijzen

Zoho Projects biedt een gratis abonnement en betaalde abonnementen vanaf $5/gebruiker per maand

Zoho klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (280+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (250+ beoordelingen)

Bonus: **Beste software voor projectmanagement voor Mac

via Basecamp Basecamp is software voor projectmanagement die teams functies biedt voor bestandsopslag, projectbeheer en chatten in groepen. De tool heeft als doel om projectmanagement en projectteamcommunicatie onder één noemer te brengen met functies zoals takenlijsten en prikborden.

De voordelen van Basecamp

Grafieken met heuvels die je een overzicht geven van hoe je projecten presteren

Het 'Hey!'-menu groepeert notificaties zoals nieuwe berichten, @mentions en to-dos

Een portaal voor clients om taken weer te geven en te communiceren

Nieuwe berichten of documenten opslaan als concept voordat je ze publiceert

Integreert met ClickUp via Zapier

Basecamp nadelen

Mist geavanceerde functies voor projectmanagement zoals prioriteiten voor taken en aangepaste statussen

Geen labels of tags voor een betere organisatie van Taken

Geen ingebouwde functies voor tijdsregistratie

Geen gratis versie

Niet geschikt voororg-structuren zoals marketingbureaus met meerdere marketing projecten die tegelijkertijd plaatsvinden

Prijzen voor Basecamp

Basecamp biedt een gratis proefversie en een betaald abonnement voor $99/maand

Basecamp klantbeoordelingen

G2: 4.1/5 (4.940+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (13.350+ beoordelingen)

12. nTask

via nTask nTask is nog zo'n cloudgebaseerde projectmanagementtool die jou en je marketingteam kan helpen om alles te beheren, van het plannen van resources tot projectresultaten. Net als andere projectsoftware op deze lijst biedt nTask Kanban-borden om een abonnement te maken en taken te visualiseren.

nTask voors

Teamstools voor werklastbeheer om teams op afstand op elkaar af te stemmen

Beheer van bijlagen en documenten

Aanpassing van rollen en toestemmingen

Project mijlpalen om snel de voortgang van het project bij te houden

nTask cons

Niet geschikt voor grotere teams van 50 of meer

Kanban-borden zijn een betaalde functie

Gebruikers hebben minder controle over het aanpassen van de interface

nTask prijzen

nTask biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $3/maand per gebruiker

nTask klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

13. Workfront

via Werkfront Fans en krachtige gebruikers van Adobe zullen Workfront, herkennen, een tool voor gezamenlijk werkbeheer waarmee teams verbinding kunnen maken, kunnen samenwerken en werk sneller kunnen afronden. Workfront verbindt naadloos met de marketingoplossingen van Adobe tot een alles-in-één systeem.

Workfront pros

Ingebouwde goedkeuringsfunctie voor teamsamenwerking en projectfeedback

Visuele rapportages en dashboards

Een geconsolideerde lijst met taken die de meest kritieke opdrachten en komende taken weergeeft

Kan worden geïntegreerd met Adobe, Slack, GSuite en Salesforce

De nadelen van Workfront

Complexer dan andere marketingsoftware

Niet geschikt voor kleine bedrijven omdat de integraties afhankelijkheid zijn van je abonnement

De Gantt grafiek is moeilijk te gebruiken in vergelijking met andere projectmanagement tools in de lijst

Workfront prijzen

Neem contact op met Workfront voor prijzen

Klantbeoordelingen Workfront

G2: 4.1/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (1000+ beoordelingen)

14. Ravetree

via Ravetree Ravetree is een oplossing voor projectmanagement om projecten, facturen, resources en clients te beheren. Met sleutel functies zoals client portals, project sjablonen en portfolios, kunnen marketing teams aangepaste workflows bouwen voor elk type project categorie.

Ravetree professionals

Ondersteunen van PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX en PNG-bestanden

Facturen voor goedgekeurde tijdlogs en uitgaven

Tijdlijn weergave voor eenvoudig beheer van resources

Hulpmiddel voor Sprint planning

Ravetree nadelen

Geen integratie met e-mail

Dure betaalde abonnementen in vergelijking met andere toonaangevende marketingtools op deze lijst

Ravetree prijzen

Ravetree biedt betaalde abonnementen vanaf $29/maand

Ravetree beoordelingen van klanten

G2: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

15. Kissflow

via Kissflow De volgende beste marketingtool voor projectmanagement is Kissflow, een proces- en automatisering van werkstromen tool voor de hele organisatie om elk proces aan te passen. Het biedt functies die jij en je projectmanagers nodig hebben met een intuïtieve layout waarvoor geen specifieke training nodig is!

Kissflow voors

Formulieren slepen en neerzetten om apps te maken

Real-time analyses om processen te automatiseren

Proces enwerkstroombeheer zonder code

Schaalbaar om grote datavolumes en complexiteit te verwerken

Kissflow nadelen

Gemiddelde interface vergeleken met andere marketing projectmanagement software in deze lijst

Gebrek aan weergaven voor projectvisualisatie

Geen gratis abonnement

Kissflow prijzen

Kissflow biedt betaalde abonnementen vanaf $10/gebruiker per maand

Kissflow klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (490+ beoordelingen)

Capterra: 3.8/5 (10+ beoordelingen)

16. FunctieVos

via FunctionFox FunctionFox is software voor tijdsregistratie en projectmanagement die projectmanagers helpt om alles op schema, op tijd en binnen budget te houden. Deze tool is bedoeld om marketingteams te ondersteunen door doelen en middelen op elkaar af te stemmen voor succesvolle campagnes.

De voordelen van FunctionFox

Taken aan teams toewijzen zodat je bronnen en werklasten kunt beheren

Flexibel projectapps voor plannen voor marketingcampagnes

Online aanvraagformulieren met onbeperkt aangepaste velden

Communiceer met teamleden via een projectblog

De nadelen van FunctionFox

Weergaven van projecten zijn beperkt tot planning en Gantt grafieken

Beperkt gratis abonnement

Gebrek aan een aanpasbare hiërarchie van de werkruimte (niet geschikt voorAgile marketingteams)

FunctionFox prijzen

FunctionFox biedt betaalde abonnementen vanaf $5/gebruiker per maand

De beoordelingen van klanten van FunctionFox

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

@ @ iMeet Central

via iMeet Centraal iMeet Central (voorheen Central Desktop) van PGi is software voor projectmanagement met tools voor samenwerking in teams om marketeers, creatieve bureaus en ondernemingen te helpen bestanden te beheren, samen te werken aan projecten en gebruikers met elkaar te verbinden. Teams kunnen privé online communities opzetten en aanpassen voor elke afdeling, project, client of behoefte.

iMeet Central pros

Krachtige index functie voor eenvoudig zoeken naar bestanden

Integraties met PGi's iMeet en GlobalMeet oplossingen voor online vergaderingen

Privé, online moodboards voor creatief brainstormen

Online databases voorcreatieve briefings en processen

iMeet Centrale cons

Dure betaalde abonnementen in vergelijking met andere tools voor projectmanagement op deze lijst

Niet gebruiksvriendelijk voor marketingteams die op zoek zijn naar een intuïtieve interface

Beperkte aanpassingen voor geavanceerde functies

Prijzen vaniMeet Central

iMeet Central biedt betaalde abonnementen voor marketeers en bureaus vanaf $45/gebruiker per maand

De beoordelingen van klanten van iMeet Central

G2: N.V.T

Capterra: 4.6/5 (10 beoordelingen)

18. Vloeistofplanner

via LiquidPlanner LiquidPlanner is een tool voor projectmanagement die teams helpt de planning van projecttaken te automatiseren, projectwijzigingen bij te houden en dashboards met projectgegevens aan te passen. Een van de sleutel functies van LiquidPlanner die marketingbureaus nuttig zullen vinden voor resource management is de op prioriteit gebaseerde benadering van projectmanagement.

De voordelen van LiquidPlanner

Smart Schedule Bars functie om veranderingen in real-time vast te leggen

Meerdere eigenaren voor een taak, wat projectmanagers ten goede komt

Afhankelijkheidsketens om de volgorde van fasen te visualiseren

LiquidPlanner nadelen

Niet geschikt voor kleine bureaus met meerdere projecten tegelijk (te vinden inLiquidPlanner alternatieven)

Beperkt gratis abonnement in vergelijking met andere marketing projectmanagement tools op deze lijst

Steile leercurve voor training en adoptie

LiquidPlanner prijzen

LiquidPlanner biedt een gratis proefversie en betaalde abonnementen vanaf $15/gebruiker per maand

LiquidPlanner klantbeoordelingen

G2: 4.2/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (630+ beoordelingen)

via Podio Podio is een tool voor projectmanagement die marketingteams een structuur biedt om gemakkelijker samen te werken, sneller informatie te vinden en te kiezen tussen verschillende weergaven van het werk. Daarnaast kan een projectmanager automatisering van taken creëren om mensen en projecten met een Podio-workflow aan elkaar te verbinden.

Podio pros

Stel aangepaste toestemmingen in om te bepalen wie toegang heeft tot uw werkruimten

Uitstekende mogelijkheden om bestanden te delen

Ingebouwde mogelijkheden voor chatten met teams en videoconferenties

Krachtige mobiele apps waarmee u elk marketingproject onderweg kunt beheren

Podio integreert met ClickUp

Podio tegens

Een beperkt gratis abonnement dat automatisering van workflows, synchroniseren van contacten en functies voor gebruikersbeheer mist

Kan geen opmerkingen als Taken toewijzen

Visuele rapportages zijn alleen beschikbaar in de premium versies

Podio prijzen

Podio biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $7,20/maand

Podio klantbeoordelingen

G2: 4.1/5 (350+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

20. Werkamajig

via Werkamajig Workamajig is een marketing projectmanagement tool voor het beheren van projecten, budgetten, planningen en accounts allemaal op een plek. Sleutelfuncties voor interne marketingteams zijn onder andere bruikbare dashboards, real-time dagelijkse activiteit feed en creatieve sjablonen voor projectmanagement .

Bekijk ClickUp's_ creatieve en ontwerp sjablonen om uw marketing projectaanvragen te starten!

Werkamajig profs

Ingebouwdclient beheer functies

Verzoeken van clients omzetten in actieve projecten

Specifieke dashboards voor verschillende rollen

Beheer meerdereprojecten en taken tegelijkertijd

Werkamajig tegens

Dure betaalde abonnementen in vergelijking met andere software voor marketing projectmanagement op deze lijst

Geen gratis abonnement

Geen gebruikersvriendelijke interface

Workamajig prijzen

Workamajig biedt betaalde abonnementen vanaf $38/gebruiker per maand voor 10-19 gebruikers

De beoordelingen van Workamajig klanten

G2: 3.6/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 3.7/5 (200+ beoordelingen)

21. Projecten

via Projecten Projectsly is een software voor projectmanagement die u helpt om alle informatie op één plaats te krijgen. Hier kun je taken toevoegen aan de leden van het team en bestanden delen. Je kunt ook aanpasbare werkstromen maken op basis van je prioriteit zodat je geen kritiek werk mist.

Projectsly voordelen

Tijdlijnen voor projecten om projectmanagement te vereenvoudigen

Taakbeheer via slepen en neerzetten

Eenvoudig beheer en planning van taken

Samenwerking tussen leden van een team wordt eenvoudig

Projectsly nadelen

Extra functies, zoals budgettering, ontbreken

Geen geavanceerde functies zoals native mindmaps

Prijzen van Projectsly

Projectsly heeft een gratis abonnement voor maximaal 10 gebruikers en betaalde abonnementen vanaf $14,99/maand

De beoordelingen van Projectsly klanten

G2: 4.5/5 (2 beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

Marketingteams hebben projectmanagementsoftware nodig

Software voor projectmanagement is een essentieel hulpmiddel geworden voor geglobaliseerde teams en cross-functionele projecten. Maar afgezien van alle bewerkingen helpt het mensen om optimaal te presteren omdat ze geen tijd verspillen met het zoeken naar informatie en Taken. 🔍

Met krachtige databasefunctionaliteit , online trainingsvideo's , visualisatietools en nog veel meer, ClickUp voldoet aan alle eisen als de gratis, beste software voor projectmanagement voor marketing. Meld u vandaag aan en pas ClickUp aan zoals u wilt dat het werkt voor uzelf, uw team en uw organisatie! ⚡️