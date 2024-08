10 beste software voor het bijhouden van klantbeheer in 2024

Het uitbreiden van een klantenbestand is een positief teken van succes. Maar het stelt extra eisen aan het beheer van de communicatie en de vergadering over de targets voor groei. Beheer van clients software is ontworpen om de workflows voor taken en activiteiten te stroomlijnen, zodat teams zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is - het leveren van eersteklas klantenservice!

In deze gids bekijken we de beste software voor clientbeheer voor de unieke behoeften van uw business!

Wat moet u zoeken in Client Management Software?

Teams moeten zoeken naar tools voor clientbeheer met Taakbeheer, CRM-strategie , rapportage, planning, bijhouden van doelen, integraties met derden en mobiele toegankelijkheid om hun clientèle duurzaam te laten groeien

Door de lens van een langetermijnweergave van een business, helpen duurzame praktijken de kosten te verlagen en concurrerend te blijven in een veranderende markt. En zonder de juiste tools voor client management wordt het meer werk om de activiteiten, individuele verantwoordelijkheden en het verkoopproces bij te houden.

Hier zijn andere functies om te overwegen bij het kiezen van software voor clientbeheer:

Aanpassing op maatklantcommunicatie en voorkeuren, branchespecifieke normen en verkoopprocessen

op maatklantcommunicatie en voorkeuren, branchespecifieke normen en verkoopprocessen Veiligheid en toestemming om gegevensintegriteit te behouden, inbreuken op gegevens te voorkomen en te voldoen aan regelgeving

om gegevensintegriteit te behouden, inbreuken op gegevens te voorkomen en te voldoen aan regelgeving Realtime samenwerkingstools om commentaar te geven endocumenten te bewerkenpresentatiedecks en spreadsheets

om commentaar te geven endocumenten te bewerkenpresentatiedecks en spreadsheets Projectmanagement om middelen toe te wijzen, omzetkansen te identificeren en toekomstige trends te projecteren

om middelen toe te wijzen, omzetkansen te identificeren en toekomstige trends te projecteren Automatisering voor het beheren van follow-ups, communicatie, de levenscyclus van klanten en terugkerende Taken

voor het beheren van follow-ups, communicatie, de levenscyclus van klanten en terugkerende Taken Tools voor tijdsregistratie om te bepalen waar teams hun tijd aan besteden en hun werkstromen te verbeteren

om te bepalen waar teams hun tijd aan besteden en hun werkstromen te verbeteren Aangepaste webformulieren om leads vast te leggen en verkoopbenaderingen te personaliseren

10 beste client management software apps in 2024

1. ClickUp - Het beste voor het beheren van klantgegevens

Gebruik de 15+ ClickUp-weergaven om relaties en Taken van clients te beheren

ClickUp is een productiviteitsplatform om teams van alle groottes te helpen bij het organiseren van taken, Taken, Accounts, deals, documentatie en klanten op één locatie. Met gratis CRM sjablonen en 15+ flexibele weergaven, kunt u gemakkelijk alles beheren, van verkooppijplijnen tot bestellingen van klanten. Of u nu de voorkeur geeft aan lijsten, tabellen of een Kanban-bord, ClickUp maakt het gemakkelijk om elke fase van uw klantinteracties bij te houden!

Communicatie is een cruciaal onderdeel van elk client management systeem. ClickUp maakt het eenvoudig om samen te werken aan deals, updates van projecten naar clients te sturen en klanten aan boord met de ingebouwde functie voor e-mail. Bovendien creëert het toevoegen van relaties tussen taken en documenten een tweerichtingspad om door gerelateerde informatie te navigeren!

ClickUp beste functies

Aantekeningen, labels en tags voor geavanceerd sorteren en filteren, en meer context bij elke invoer van tijd

Meer dan1.000 integraties om alle relevante gegevens en informatie naar één platform te brengen ( clickUp integreren met Salesforce )

Toegewezen en threaded commentaar in elkeClickUp documenttaak, ofWhiteboard* Meerdere toegewezen personen om meer dan één lid tegelijk aan een Taak toe te wijzen

Rapportage enDashboards voor een onmiddellijk overzicht op hoog niveau van het werk

Geautomatiseerde formules om uw factureerbare tijd nauwkeurig te berekenen

Geavanceerdtijdsinschattingen om uw werkweek te voorspellen

Verkoop maken en bijhoudendoelen en statistieken ClickUp limieten

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. HubSpot CRM - Het beste voor client management bijhouden

via HubSpot HubSpot CRM is een platform voor het beheren van klantrelaties dat is ontworpen om bedrijven te helpen groeien. Het biedt een uitgebreide reeks tools om teams te helpen hun relaties en interacties met klanten te beheren, van het bijhouden van leads en deals tot het beheren van klantgegevens. Het biedt ook functies voor automatisering om de workflows voor verkopers, klantenservice-medewerkers en marketeers te stroomlijnen.

De integratiemogelijkheden van het platform stellen bedrijven in staat om HubSpot CRM te verbinden met verschillende tools van derden, zoals e-mailmarketingplatforms en betalingsverwerkers. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, uitgebreide functies en integratiemogelijkheden is HubSpot CRM een ideale tool voor bedrijven van elke grootte.

HubSpot integratie met ClickUp

HubSpot CRM beste functies

Contact- en pijplijnbeheer

E-mail en prospect bijhouden

Contact website activiteit

Bouwer voor e-mailsjablonen

Bouwer landingspagina

HubSpot CRM limieten

Dure abonnementen in vergelijking met andere client management software

Mist intuïtieve tools voor automatisering van werkstroom

HubSpot CRM prijzen

Professioneel : Begint bij $1.600 per maand

: Begint bij $1.600 per maand Enterprise: Neem contact op met HubSpot voor meer informatie

HubSpot beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (1.800+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.600+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Hubspot alternatieven !

3. Salesforce - het beste voor het beheren van de verkoop van clients

via Salesforce Salesforce is een cloud-gebaseerde CRM-software helpt bedrijven hun contacten en verkoopactiviteiten te beheren. Met deze clientbeheertool kunnen bedrijven gegevens opslaan, aangepaste rapportages maken, werkstroomprocessen automatiseren en klantinteractie bijhouden. Het biedt ook diensten voor marketingautomatisering, analyse, leadgeneratie en meer.

Met Salesforce kunnen bedrijven inzicht krijgen in hun klanten en deze gegevens gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen. En dankzij integraties die verbinding maken met bestaande gegevens en systemen, hebben teams de controle over hun systemen voor clientbeheer op één plek.

Salesforce beste functies

Activiteitenbeheer om e-mails en engagementactiviteiten op één platform te synchroniseren

Slack integratie om het client management proces te stroomlijnen

Account-, contact-, lead- en opportunitybeheer

Gedeelde weergave van elke klant met Customer 360

E-mail integratie met Gmail of Outlook

Salesforce beperkingen

Steile leercurve om de tools te begrijpen en hoe ze effectief te gebruiken voor dagelijkse werklasten

24/7 ondersteuning is beschikbaar op het duurste abonnement (bekijk deze)*Salesforce alternatieven*!)

Prijzen voor Salesforce

Essentials : $25 per gebruiker per maand

: $25 per gebruiker per maand Professioneel : $75 per gebruiker per maand

: $75 per gebruiker per maand Enterprise : $150 per gebruiker per maand

: $150 per gebruiker per maand Unlimited: $300 per gebruiker per maand

Salesforce beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.500+ beoordelingen)

Bekijk deze_ CRM-programma's voor Mac !

4. Freshworks CRM - Het beste voor het bijhouden van leads

via Druppelen Drip is een e-commerce automatiseringstool ontworpen voor bedrijven om hun online verkoop te verhogen. Het biedt de technologie en tools die nodig zijn om campagnes te maken, lanceren en beheren die klanten targetten met gepersonaliseerde e-mails, notificaties, webpagina's en meer.

Drip's tools voor marketingautomatisering helpen teams om de betrokkenheid en loyaliteit van klanten te vergroten, hun interacties te personaliseren, leads te identificeren en te voeden, meer verkoop te genereren en de impact van hun inspanningen te meten. Het platform integreert met populaire webservices zoals Shopify, Squarespace en WooCommerce, zodat bedrijven hun e-commercewinkel gemakkelijk kunnen verbinden met het Drip-platform en snel aan de slag kunnen!

Drip beste functies

Integraties met populaire e-commerce software, waaronder Shopify, BigCommerce en Magento

Automatisering van marketingcampagnes via e-mail, onsite en sociale mediakanalen

A/B-tests voor maximaal vier variaties op e-mailcontent of onderwerpregels tegelijk

50+ volledig aanpasbare sjablonen

Formulier bouwen met slepen en neerzetten

Drip limieten

Werkstroom en funnel installaties vergen tijd om te bouwen en te itereren voor effectief gebruik

Ontbreekt projectmanagement ofdocumentatiehulpmiddelen Prijzen voor druppels

Begint bij $39 per maand voor maximaal 2.500 mensen op een lijst met e-mails

Drip beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (450+ beoordelingen)

: 4.4/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (170+ beoordelingen)

Bonus: Drip campagne sjablonen

7. Zoho CRM - Beste Client Management App

via Zoho CRM Zoho CRM biedt een reeks tools en functies voor bedrijven om hun klantgegevens te beheren en te benutten. Deze functies omvatten contactbeheer, lead bijhouden, verkoop automatisering, marketing automatisering , klantenservice bijhouden analyse en rapportage. Zoho CRM biedt ook integratie met applicaties en diensten van derden, zoals Zoho Campaigns, Zoho Reports en meer.

Met deze tools kunnen bedrijven meer inzicht krijgen in relaties met klanten, verkoop automatiseren processen en sterkere relaties met klanten opbouwen . Daarnaast biedt de CRM-software ook branchespecifieke oplossingen voor een aantal sectoren, waaronder detailhandel, e-commerce, financiën en gezondheidszorg.

Zoho CRM beste functies

Klantsegmentatie op basis van regio, vereisten, leadbron en responsiviteitsniveau

Leads app kaartenscanner om ze automatisch te importeren in CRM

Web-to-lead formulieren met een eenvoudige drag-and-drop bouwer

Hiërarchieën om subcampagnes te koppelen

Zoho CRM limieten

Vereist andere Zoho producten om de client management tool optimaal te gebruiken

Aanpassing van regels is beschikbaar op de dure abonnementen

Zoho CRM prijzen

Standaard : $14 per gebruiker per maand

: $14 per gebruiker per maand Professioneel : $23 per gebruiker per maand

: $23 per gebruiker per maand Enterprise : $40 per gebruiker per maand

: $40 per gebruiker per maand Ultimate: $52 per gebruiker per maand

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (2.300+ beoordelingen)

: 4/5 (2.300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.200+ beoordelingen) **Kijk ook eens naar deze Zoho alternatieven !

8. Airtable - het beste voor het maken van een clientbeheersysteem

via Airtable Airtable is een samenwerking in de cloud tool voor projectmanagement die een gebruiksvriendelijke spreadsheet combineert met de kracht van een database en de flexibiliteit van aangepaste toepassingen. Met Airtable kunnen kleine teams zeer collaboratieve werkruimten creëren voor teams om samen aan projecten te werken.

Het platform integreert ook met andere apps en diensten zoals Slack, Zapier en Dropbox om een compleet client management systeem voor klantbeheer te bieden.

Airtable beste functies

Functies voor het koppelen van acties aan doelen om rapportage te stroomlijnen

Deelbare formulieren om records in te vullen in de Airtable-basis

Tijdlijn weergave om gebeurtenissen, middelen en projecten bij te houden

Automatisering met Javascript functies

Weergave van formulieren voor contactbeheer

Airtable beperkingen

Beperkte sorteer- en filteropties in vergelijking met andere softwaretools voor clientbeheer

Beperkte aanpassingsopties voor het uiterlijk van de werkruimte (kijk bijAirtable alternatieven)

Airtable prijzen

Gratis versie

Plus : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Pro : $20 per gebruiker per maand

: $20 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met Airtable voor meer informatie

Airtable beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (2.100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.700+ beoordelingen)

9. Monday.com - het beste voor samenwerking

via Monday Monday.com is een platform voor projectmanagement waarmee teams gemakkelijk kunnen samenwerken, beheren en hun werk te organiseren . Het helpt teams bij het beheren van projecten en taken te beheren met realtime updates en visuele Taakborden waarmee iedereen de activiteiten op zowel individueel als groepsniveau kan bijhouden.

Met functies zoals geautomatiseerde notificaties, rapportagemogelijkheden en integraties met apps van derden maakt Monday het teams gemakkelijker om op een gestroomlijnde manier bovenop hun projecten en taken te blijven. Gebruikers kunnen ook eenvoudig hun projectboards aanpassen met verschillende lay-out opties en board-specifieke regels instellen om iedereen georganiseerd te houden!

Monday beste functies

Aangepaste velden om een workflow voor de verkoopcyclus en het beheer van klantrelaties op te bouwen

Google Drive, Dropbox, Box of OneDrive bestanden uploaden voor documentbeheer

Leadbeheer met aangepaste criteria automatisering

Clientcommunicatie met e-mail integratie

Aanpassing dashboard zonder code

Monday limieten

Steile leercurve om vertrouwd te raken met functies en interface (bekijkAlternatieven voor Monday)

De functie Tijdregistratie kolom is alleen beschikbaar in de abonnementen Pro en Enterprise

prijzen voor #### Monday

Individueel : Free forever

: Free forever Basis : $8 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels

: $8 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels Standaard : $10 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels

: $10 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels Pro : $16 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels

: $16 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels Enterprise: Neem contact op met Monday voor meer informatie

Monday beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (7.550+ beoordelingen)

: 4.7/5 (7.550+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.700+ beoordelingen)

10. Nutshell - Beste voor pijplijnbeheer

via Nutshell Nutshell is een cloudgebaseerd platform voor pijplijnbeheer voor teams om het proces van projectontwikkeling van concept tot voltooiing. Het biedt een reeks tools om teams te helpen bij het in real-time plannen, bijhouden en samenwerken aan projecten.

Met Nutshell kunnen teams meerdere projecten tegelijk beheren, taken en deadlines toewijzen, communiceren met leden van het team en de voortgang bewaken. Het platform bevat ook sjablonen voor projectmanagement rapporten en analyses en een berichtensysteem om teams te helpen met leadbeheer van begin tot eind.

Nutshell beste functies

Hulpmiddelen voor contactbeheer om elk contact, elke klant en elk gesprek te vinden

Intelligente formules om leads rechtstreeks vanaf de website te verzamelen

Verkoop automatisering met aangepaste pipeline trigger

Grafieken voor presentatieklare rapportage

Kant-en-klare sjablonen voor e-mails

Nutshell limieten

Interface is niet zo modern of intuïtief in vergelijking met andere client management software op deze lijst

Rapportage en bijhouden van prestaties is alleen beschikbaar bij het dure abonnement

Nutshell prijzen

Foundation : $16 per gebruiker per maand

: $16 per gebruiker per maand Pro: $42 per gebruiker per maand

Nutshell beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (740+ beoordelingen)

: 4.2/5 (740+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (370+ beoordelingen)

Beheer klantrelaties met apps voor klantbeheer

ClickUp is een krachtig en veelzijdig platform voor het beheren van uw clients en het verbeteren van uw zakelijke workflows! Door silo's te elimineren en communicatie te versnellen, zit iedereen op dezelfde pagina en werkt iedereen aan dezelfde doelen.

Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent, ClickUp biedt de flexibiliteit die productieve teams nodig hebben om hun client service management inspanningen te maximaliseren. Start een gratis ClickUp-werkruimte vandaag nog!