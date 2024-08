10 beste CRM-softwaresystemen voor Mac (gratis en betaald)

Krachtige CRM-software (Customer Relationship Management) is een must voor elk bedrijf dat klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan.

Vroeger waren er beperkte opties voor Apple apparaten in de CRM-software markt, maar gelukkig is dat niet meer het geval! We geven je een uitgebreide lijst met de top 10 CRM software voor Mac gebruikers. Of je nu op zoek bent naar een gratis of betaalde oplossing, bij ons zit je goed!

Wat moet je zoeken in een CRM-systeem voor Mac?

Elke CRM-software, ongeacht op welk besturingssysteem deze draait, helpt u technologie en analyses te gebruiken om bestaande klanten te behouden en nieuwe prospecteren. De CRM-tools die je tegenwoordig vindt, doen veel meer dan klantgegevens verwerken en worden vaak op de markt gebracht als alles-in-één managementoplossing.

De beste CRM-software voor Mac moet het volgende bieden:

Samenwerking tussen afdelingen: De software moet relevante afdelingen, zoals verkoop, marketing en klantenservice, in staat stellen om samen te werken aan CRM werkin real-time2. Taak automatisering : DeCRM tool moet marketing automatisering bieden voor ondergeschikte en repetitieve taken zoals de invoer van gegevens,druppel e-mailmarketingen lead bijhouden Mac-vriendelijke interface: De door jou gekozen CRM-software moet werken op Mac zonder dat je extra producten zoals Windows-emulatiesoftware hoeft te installeren. De interface moet overzichtelijk en gebruiksvriendelijk zijn Integraties: De tool moet goed integreren met andere software en programma's die u gebruikt, zodat uw dagelijkse werkzaamheden op de Mac een fluitje van een cent worden Rapportagetools: Je software moet functies hebben om prestaties bij te houden, trends te identificeren en gegevensgestuurde beslissingen te nemen die de groei van je bedrijf stimuleren Aanpassing en schaalbaarheid: De CRM-oplossing moet zich aanpassen aan en meegroeien met uw bedrijf

De 10 beste CRM-software en -systemen voor Mac in 2024

Je zult waarschijnlijk niet veel Mac-specifieke tools voor relatiebeheer vinden, omdat de meeste leveranciers hun producten graag veelzijdig houden voor alle besturingssystemen. Wat je nodig hebt, is een provider van CRM-software met een speciale client voor de Mac of een SaaS-platform in de cloud dat via elke browser toegankelijk is.

We hebben een selectie gemaakt van de 10 beste CRM-software-opties die uitstekende ondersteuning bieden voor Mac-gebruikers. Bekijk de belangrijkste functies, limieten en prijzen om te bepalen welke het meest geschikt is voor uw bedrijf.

Houd voorraad, bestellingen, leveranciers en meer bij met het CRM-systeem van ClickUp

ClickUp is een uitgebreide oplossing voor werkbeheer die zich richt op alle aspecten van relaties met klanten. Van het bewaken van verkooppijplijnen en accounts van clients tot het verbeteren van de coördinatie tussen afdelingen, een CRM in ClickUp heeft het voor u geregeld!

Of u nu begint of een complexe database van clients hebt bestellingen en vooruitzichten, gebruik de ClickUp eenvoudig CRM sjabloon en voeg nieuwe leads, biedingen en client contacten toe aan uw systeem!

ClickUp geeft u 15+ flexibele weergaven om klantgegevens te controleren en analyseren. Kies bijvoorbeeld voor Lijstweergave of Tabelweergave om uw leadinteracties bij te houden of klanttrajecten . Als je de voorkeur geeft aan een ingewikkelde visualisatie van gegevens, probeer dan de Gantt, Tijdlijn en Board weergaven om klantinzichten te krijgen die leiden tot uitvoerbare abonnementen .

Als u uw contactbeheer wilt verbeteren, integreer dan uw e-mail met ClickUp en organiseer nieuwe deals, communicatie met klanten, en client onboarding in één platform. U kunt uw intakeproces verder stroomlijnen met gemerkte formulieren !

Het CRM-sjabloon van ClickUp gebruiken om een CRM in kaart te brengen automatisering van werkstromen in ClickUp Whiteboards

ClickUp is een geweldige oplossing voor organisaties met silo teams die worstelen met formele samenwerking. Het platform is de kalmte in de chaos, waardoor uw verkoop-, marketing- en ontwikkelingsteams samen kunnen komen en bouwen aan een CRM-workflow zonder overlappingen of redundanties.

Met ClickUp kunt u het volgende op elkaar afstemmen CRM en projectmanagement door transparante communicatie. Taken toewijzen aan meerdere leden van een team, de voortgang bijhouden en eenvoudig opvolgen. Automatisering instellen voor terugkerende Taken om tijd te besparen en de cognitieve input te verhogen van uw personeel. Zet je team op ClickUp Whiteboards en ClickUp mindmaps om te brainstormen over nieuwe manieren om de klantervaring te verbeteren!

ClickUp's beste functies

15+ weergaven om clienten, bestellingen en teamgegevens te visualiseren

Gecentraliseerd klantencontactTools voor automatisering van marketing Met een klantenbestand van meer dan 12 miljoen gebruikers wereldwijd is Bitrix24 een van de populairste CRM-software op onze lijst. Het platform werd eind jaren 2000 opgericht als een tool voor alleen CRM, maar biedt nu managementoplossingen voor vier andere disciplines:

Samenwerking Taken en projecten Sites en winkels HR en automatisering

De

Bitrix24 CRM software

stelt u in staat om aangepaste e-mailcampagnes te maken en leads te verzamelen. Zodra u contactpersonen invoert of bestaande contactpersonen importeert, slaat het platform gegevens op telkens wanneer u contact met hen opneemt via telefoongesprekken, vergaderingen of e-mails. Op die manier krijg je een uitgebreid overzicht van waar je staat met elke client.

De CRM-oplossing wordt geleverd met een geweldig dashboard waarmee je je verkooptrechter kunt overzien en gebieden kunt identificeren die extra aandacht kunnen gebruiken.

Als u zich zorgen maakt over de samenwerking tussen teams, kunt u terecht bij de HR- en automatiseringsfuncties van Bitrix24. U hebt de mogelijkheid om repetitieve taken te automatiseren en individuele werktijd bij te houden.

Bitrix24 beste functies

Software voor contactbeheer voor eenvoudige leadgeneratie

Omnichannel marketingondersteuning

Live chats en webformulieren voor interacties met clients

Gecentraliseerde werkruimte

Functies voor samenwerking op afstand

Bitrix24 beperkingen

Trage laadtijd server kan productiviteit beïnvloeden

Schakelen tussen abonnementen kan verwarrend zijn

Bitrix24 prijzen

Gratis abonnement

Basis: $49/maand voor vijf gebruikers

$49/maand voor vijf gebruikers Standaard: $99/maand voor 50 gebruikers

$99/maand voor 50 gebruikers Professional: $199/maand voor 100 gebruikers

$199/maand voor 100 gebruikers Enterprise: $399/maand voor 250 gebruikers

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 sterren (450+ beoordelingen)

4.1/5 sterren (450+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 sterren (700+ beoordelingen)

6. Inzichtelijk

via Insightly Insightly is een intuïtief platform voor het beheer van klantrelaties, boordevol functies voor salesforce en marketing automatisering. Net als verschillende CRM-tools op onze lijst is Insightly een centrale bron van informatie over klanten en verkoopprocessen. Maar als je voortdurend leads moet bijhouden en routeren, wordt het werk vaak mechanisch.

Gelukkig helpt Insightly je te beslissen wat je met je leads doet en hoe je je bestaande clients tevreden houdt met rijke analyses en rapportage. Je zult profiteren van een indrukwekkend visueel inzicht in individuele statistieken en je bedrijf als geheel. Het platform biedt A/B- en multivariate tests om je te laten zien hoe een bepaald sjabloon of ontwerp van een e-mail aanslaat bij je clients of prospects.

Insightly blinkt vooral uit in de

klantenservice

afdeling! Met het klantenondersteuningsportaal, kennisbeheer, ticketing en inzichten kan je team uitdagingen van klanten sneller oplossen en diepere verbindingen creëren.

Insightly CRM beste functies

Automatisering van repetitieve handmatige taken voor marketing- en verkoopteams

Aanpasbare gegevensvalidatie om nuttige informatie vast te leggen

Optie om gedetailleerde prijslijsten en offertes op te stellen

Naadloos beheer van overgangen na de verkoop

A/B-testen

Prestatie dashboards

Insightly CRM limieten

Werkstroom automatisering alleen op hogere niveaus

Sommige functies zijn niet bijgewerkt al geruime tijd niet meer bijgewerkt

Prijzen van Insightly CRM

Plus: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Insightly CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 sterren (850+ beoordelingen)

4.2/5 sterren (850+ beoordelingen) Capterra: 4/5 sterren (600+ beoordelingen)

7. Freshsales

via Verkooppunten/Freshworks Freshsales - omgedoopt tot Freshworks - is een AI-gebaseerd CRM-systeem dat u helpt om leads met een hoge intentie snel te identificeren en de follow-ups te versnellen. U hebt een wingman in Freddy, de AI-assistent van het platform die u helpt nieuwe leads te scoren, hun gedrag te scannen en ze te binden met boeiende gepersonaliseerde e-mails.

Freshworks biedt voorspellende dealinzichten voor het genereren van inkomsten! Gebruik de slimme aanbevelingen en voorspellingen van het platform om de beste deals te vinden om op in te spelen en uw verkoopstrategie nieuw leven in te blazen. Verminder handmatige afhankelijkheid door taken zoals het toewijzen van leads, het verzenden van e-mails en het bijwerken van velden te automatiseren.

Het platform biedt ook de Freshsales Suite-een uniform CRM-platform voor uw verkoop-, marketing- en ondersteuningsteams. De Suite dient als een gedeeld kennisbank voor uw hele klanttraject.

Freshsales beste functies

AI-gebaseerde lead scoring

Voorspellende dealinzichten

Intelligente werkstroom met automatiseringscontroles

Geïntegreerde CRM voor uw verkoop-, marketing- en ondersteuningsteams

Freshsales beperkingen

Freshsales prijzen

Growth: $15/maand per gebruiker (gratis voor drie gebruikers)

$15/maand per gebruiker (gratis voor drie gebruikers) Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 sterren (1.000+ beoordelingen)

4,5/5 sterren (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 sterren (500 beoordelingen)

8. Daglicht

via Daglicht Daylite CRM is de enige tool op onze lijst die exclusief is ontworpen voor Mac-gebruikers en andere Apple-apparaten. Het is een alles-in-één oplossing om uw belangrijkste bedrijfsgegevens - inclusief prospects, projecten, pijplijnen en gebeurtenissen in de kalender - binnen handbereik op te slaan en te beheren.

Daylite kan uw deals van begin tot einde bijhouden, zodat u de juiste kansen kunt grijpen wanneer ze zich voordoen. Gebruik de beschikbare filters om uw leads te segmenteren en conversiestrategieën op maat te maken.

Gebruik de software om execute projecten met je team uit te voeren-delegeer taken en automatiseer stappen om de efficiëntie voor klantgerichte en interne taken te verhogen.

Het schaalbare platform werkt goed voor teams tot 100 leden. Integreer Daylite met je favoriete Apple apps, zoals:

Apple Mail

Siri

Herinneringen

Apple Contacten

Apple kalender

Je kunt ook add-ons van derden toevoegen zoals HubSpot en Zapier om je Taken te stroomlijnen. Gebruikers van de Mac desktop client kunnen het platform zelfs offline gebruiken!

Daylite beste functies

Ontworpen om in het Apple ecosysteem te passen

Naadloze communicatie en verkoop bijhouden

Werkt offline op Mac

Diverse handige integraties met derden

Ondersteunt interne samenwerking

Daylite beperkingen

Slechts één prijsmodel

Kan zijn moeilijk om samen te werken met gebruikers die geen Apple gebruiken

Prijzen Daylite

$ 42 per maand of $ 420 per jaar per gebruiker

Daylite beoordelingen en reviews

G2: 4,5/5 sterren (150+ beoordelingen)

4,5/5 sterren (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 sterren (350+ beoordelingen)

9. Koper

via Koper Maak kennis met Copper, de ultieme CRM-tool ontworpen om naadloos samen te werken met uw Google werkruimte! 🥣

Copper, dat voorheen ProsperWorks heette, integreert naadloos met Gmail, Google Agenda en andere cloud apps van Google. U kunt nieuwe leads rechtstreeks aanmaken vanuit de informatie in uw e-mail of kalender. 📆

Er is meer: Copper gebruikt je activiteitengeschiedenis met een contact om gecontextualiseerde communicatie te creëren voor toekomstige interacties! 📧

Het eind-tot-eind verkoopproces van je team visualiseren is een fluitje van een cent! Met een simpele blik kunt u actieve kansen toevoegen aan een pijplijn en de volgende stappen bijhouden. ⏭️

Met Copper doet u CRM werk in een makkelijke modus dankzij functies zoals eenvoudig te bouwen weergaven van pijplijnen, geautomatiseerde workflows, handige herinneringen en de mogelijkheid om verbinding te maken met uw favoriete apps en tools.

Copper beste functies

CRM voor Google Werkruimte

Leads automatisch importeren vanuit Gmail en kalender

Aanpasbare weergaven van pijplijnen

Mobiele app

Eenvoudige interface

Koper limieten

Koperprijsstelling

Basis: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Professioneel: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Business: $99/maand per gebruiker

Koper beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 sterren (1.100+ beoordelingen)

4,5/5 sterren (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 sterren (500+ beoordelingen)

10. HubSpot CRM

via HubSpot Met HubSpot CRM kun je gemakkelijk elk detail van je relaties bijhouden. We hebben het over automatische invoer van gegevens,

leadbeheer

documenten bijhouden, pijplijnbeheer en ticketing - alles in één keurig pakket!

HubSpot is krachtige software met ruimte voor een miljoen contacten. Je kunt snel gepersonaliseerde bulk e-mails maken en landingspagina's en formulieren aan je website toevoegen zonder één regel code. Bovendien kun je bijhouden:

Webbetrokkenheid om nieuwe prospects te identificeren

E-mail engagement van outreach clients

Target bereiken voor bestaande doelen

Activiteiten voor relaties met klanten met ingebouwde functies voor rapportage

HubSpot CRM is zeer schaalbaar en werkt voor zowel solopreneurs als grote teams! Een manier om het meeste uit het platform te halen is door integraties toe te voegen. HubSpot App Marktplaats biedt 1.000+ integraties -waaronder een voor ClickUp!

HubSpot CRM beste functies

Gepersonaliseerde bulk e-mails voor outreach

Gemakkelijk leads vastleggen

Traceerbare web en e-mail engagement

Schaalbaar platform

1.000+ integraties

HubSpot CRM limieten

Hubspot CRM prijzen

Gratis abonnement

Starter: $30/maand voor twee gebruikers

$30/maand voor twee gebruikers Professioneel: $1.600/maand voor vijf gebruikers

$1.600/maand voor vijf gebruikers Enterprise: $5.000/maand voor 10 gebruikers

*De prijzen variëren afhankelijk van of u maandelijks of jaarlijks betaalt en of u vooraf betaalt of niet.

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 sterren (1.500+ beoordelingen)

4,4/5 sterren (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 sterren (3.700+ beoordelingen)

Klanten beheren met het beste CRM-systeem voor Mac

Het kiezen van de juiste CRM-software voor Mac kan wonderen doen voor het verbeteren van relaties met klanten, het stroomlijnen van uw werkstromen en het verbeteren van de samenwerking tussen teams. Deze digitale tools maken gebruik van de kracht van technologie en analyses om de klanttevredenheid te verhogen en uw bedrijf naar een heel ander niveau te tillen.

Ga je gang en kies een CRM-softwareoplossing uit onze lijst die het beste past bij de behoeften van jou en je klanten. Veel plezier met CRM op uw Mac!