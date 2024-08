10 beste marketingautomatiseringssoftwaretools in 2024

Op zoek naar de beste software voor marketingautomatisering van 2024?

Marketing automatiseringen zijn krachtige hulpmiddelen die marketeers kunnen helpen om taken te stroomlijnen, productiviteit te verhogen, meer leads te genereren, leads door de sales funnel te leiden en de klantervaring te verbeteren.

In deze gids laten we je de 10 beste marketingautomatiseringsplatforms van 2024 zien, om je efficiëntie, productiviteit en totale verkoopopbrengst te helpen verbeteren.

Wat moet je zoeken in marketingautomatiseringssoftware?

Als het tijd is om een marketingautomatiseringssoftwaretool te kiezen, kijk dan naar de sleutel factoren die de effectiviteit en bruikbaarheid voor je bedrijf beïnvloeden. Denk aan de gebruikersinterface, integraties, schaalbaarheid, functies, aanpassingsopties, prijsstructuur en reputatie.

Zoek naar een gebruikersvriendelijke interface: Zorg ervoor dat de marketing automatisering tool intuïtief is, gemakkelijk te navigeren is en geen steile leercurve vereist om aan de slag te gaan

Zorg ervoor dat de marketing automatisering tool intuïtief is, gemakkelijk te navigeren is en geen steile leercurve vereist om aan de slag te gaan Controleer de integratiemogelijkheden: De tool voor marketingautomatisering moet gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd met andere sleutel tools en systemen die uw bedrijf gebruikt

De tool voor marketingautomatisering moet gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd met andere sleutel tools en systemen die uw bedrijf gebruikt Zorg ervoor dat het met u kan meegroeien: Kies een marketingautomatiseringsplatform dat met uw bedrijf kan meegroeien, zowel wat betreft het volume als de complexiteit van uw campagnes

Kies een marketingautomatiseringsplatform dat met uw bedrijf kan meegroeien, zowel wat betreft het volume als de complexiteit van uw campagnes Zoek naar de functies die er het meest toe doen : Identificeer welke functies cruciaal zijn voor uw bedrijf en zoek software die deze functies kan bieden

: Identificeer welke functies cruciaal zijn voor uw bedrijf en zoek software die deze functies kan bieden Vind een abonnement dat werkt met uw budget: Begrijp de prijsstructuur, inclusief eventuele verborgen kosten. Zorg ervoor dat de tool voor marketingautomatisering waarde voor je geld biedt en binnen je budget past

Begrijp de prijsstructuur, inclusief eventuele verborgen kosten. Zorg ervoor dat de tool voor marketingautomatisering waarde voor je geld biedt en binnen je budget past Reputatie is belangrijk: Lees gebruikersbeoordelingen en getuigenissen op geloofwaardige beoordelingssites om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid, prestaties en klanttevredenheid van de marketing automatiseringstool

Houd deze lijst bij de hand om de beste marketingsoftware te kiezen en tools voor automatisering van e-mail voor uw business! 🏆

De 10 beste marketingautomatiseringssoftware voor gebruik in 2024

Hier zijn de tien beste marketingautomatiseringssoftwareplatforms om je efficiëntie en productiviteit te verhogen in 2024.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp is een uitgebreid platform voor projectmanagement dat is uitgerust met krachtige marketingautomatiseringssoftware en ClickUp E-mail projectmanagement automatiseringen . Het is ideaal voor het stroomlijnen van marketing automatisering processen en het verbeteren van de productiviteit.

Omdat ClickUp een uitgebreide software voor projectmanagement is, bevat het tools en functies die marketingautomatisering aanvullen.

Zo kunt u bijvoorbeeld een serieuze boost geven aan uw marketingcampagnebeheer met kant-en-klare sjablonen voor e-mailmarketingcampagnes, waaronder sjablonen voor druppelcampagnes . E-mailonderwerpregels en berichtgeving zijn een fluitje van een cent dankzij ClickUp AI.

Bovendien zorgen de tools en sjablonen voor projectmanagement ervoor dat je bovenop de geautomatiseerde marketingprojecten kunt blijven zitten, zelfs voor meerdere campagnes en marketing- en verkoopteams.

ClickUp is in hoge mate aanpasbaar en gebouwd om mee te groeien met uw groei. Gebruikers vinden het geweldig dat ClickUp Automatiseringen zijn supergemakkelijk in te stellen! Het is een uitstekende keuze voor elk bedrijf dat op zoek is naar marketingautomatisering van topklasse en tools voor e-mail productiviteit binnen een systeem dat helpt marketingteams bijhouden.

ClickUp beste functies

Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden om marketinginspanningen te stroomlijnen

Automatiseer eenvoudig taken zoals e-mail sequenties en lead scoring via vooraf ontworpen sjablonen, waarondersjablonen voor automatisering van e-mailen een uitgebreide selectie triggers en acties voor klantgedrag

Compatibel met meer dan 200 marketingtools, waaronder Mailchimp, Salesforce en HubSpot

Marketing automatiserentaakbeheer processen met een uitgebreid systeem

ClickUp limieten

Sommige gebruikers vinden dat notificaties te veel kunnen worden

Af en toe trage prestaties

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign is een marketingautomatiseringsoplossing die voorspellende e-mailplanning en AI-gestuurde contentgeneratie voor e-mails biedt. Het biedt ook API en Webhooks en kan integreren met WooCommerce, Shopify en BigCommerce.

Het platform biedt verschillende soorten lidmaatschap, elk met een eigen prijsstructuur.

Gebruikers melden dat ActiveCampaign uitstekende ondersteuning biedt bij het opstarten en betrouwbare automatisering van e-mail. Maar als je op zoek bent naar een goedkope, eenvoudige prijsstructuur of snelle ondersteuning via chatten, is ActiveCampaign misschien niet de beste keuze voor marketingteams. Je kunt een langere lijst bekijken van ActiveCampaign-alternatieven hier als je op zoek bent naar iets vergelijkbaars maar niet helemaal tevreden bent met ActiveCampaign.

ActiveCampaign beste functies

Goede onboarding-ondersteuning voor marketing automatisering

Betrouwbare automatisering van e-mail

ActiveCampaign limieten

Complexe prijsstructuur

Lange wachttijden voor het ondersteunen van chatten tijdens tijden met veel vraag

ActiveCampaign-prijzen

Marketing Lite : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Marketing Plus : $49/maand (3 gebruikers)

: $49/maand (3 gebruikers) Marketing Professional : $149/maand (5 gebruikers)

: $149/maand (5 gebruikers) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10.000+ beoordelingen)

4.5/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Marketo

via Marketo Adobe Marketo Engage is een groot marketingplatform dat marketingautomatisering, accountgebaseerde marketing, leadbeheer en e-mailmarketing ondersteunt. Het biedt bijna elke vorm van marketing- of engagementgebaseerde automatisering die je maar kunt bedenken.

Aangedreven door AI kan Adobe Marketo Engage helpen uw klantgegevens toe te passen om doelgroepen te segmenteren, webpagina's, e-mails, sociale media, reclame, sms en gebeurtenissen te personaliseren en activiteiten in realtime te triggeren.

Marketo biedt ook gedetailleerde rapportage zodat bedrijven de analyse van hun campagnes kunnen bijhouden en hun resultaten kunnen optimaliseren.

Gebruikers van Marketo zijn dol op de segmentering van de marketingautomatisering en de vele aanpassingsmogelijkheden. Maar de prijzen van Marketo zijn aan de hoge kant en kunnen voor sommigen te duur zijn.

Marketo beste functies

Uitstekende segmentering en rapportage voor massale e-mailcampagnes

Uitgebreide aanpassingen voor marketing automatisering

Probleemloze lead scoring en levenscyclus

Marketo beperkingen

Complex, duur programma dat speciale middelen vereist voor beheer en training in vergelijking met andere marketingautomatiseringstools op deze lijst

Kan algemene samenhang missen, waardoor het moeilijk is om het hele klanttraject te visualiseren

Kan traag zijn

Marketo prijzen

Neem contact op met Marketo voor prijzen

Marketo beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.359+ beoordelingen)

4.1/5 (2.359+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (667+ beoordelingen)

4. Brevo

via Brevo Platform voor marketingautomatisering en CRM-stack Brevo (voorheen SendInBlue) is een alles-in-één platform dat is ontworpen om bedrijven te helpen sneller te groeien.

Sinds de rebranding in mei 2024 wil Brevo dat je één ding weet: het is er voor alle grootte van bedrijven.

Naast de automatisering van e-mail waar het zo bekend om staat, kunnen de marketingmogelijkheden ook helpen bij het maken en beheren van landingspagina's en social media-campagnes.

De tools voor marketingautomatisering omvatten doelgroepsegmentering, cross-channel personalisering, analyse, triggers en meer.

Met zijn goed gevulde API-catalogus en brede bereik aan aanpassingen is Brevo een goede keuze als je op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke UI voor je marketingautomatiseringsplatform. Echter, met beperkte integraties en wat velen beweren als een moeilijk installatieproces, is het Brevo marketingautomatiseringsplatform misschien niet voor iedereen geschikt.

Brevo beste functies

Goed gevulde API-catalogus

Breed bereik aan aangepaste functies en aanpassingen voor marketingautomatisering

Gebruiksvriendelijk dashboard en UI

Brevo beperkingen

Beperkte integraties in vergelijking met sommige concurrenten

Sommige gebruikers vonden de software moeilijk in te stellen

Brevo prijzen

Gratis

Starter: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Business: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Brevo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (615+ beoordelingen)

4.5/5 (615+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.732+ beoordelingen)

5. Intuit MailChimp

via Intuit MailChimp Intuit Mailchimp is een e-mailmarketing- en automatiseringsplatform voor groeiende bedrijven. Het helpt bedrijven bij het maken en verzenden van e-mailnieuwsbrieven, het beheren van lijsten met e-mails, het bijhouden van opens en kliks en het meten van de resultaten van e-mailcampagnes.

Recensenten zijn dol op MailChimp's eenvoudig te bouwen automatisering van e-mail en de uitstekende mobiele ervaring. Maar de prijzen voor teams zijn een beetje duur, vooral voor nieuwe of kleinere bedrijven met een budget.

Intuit MailChimp beste functies

Royale gratis opties

Landingspagina aanmaken en leadgeneratie optimaliseren

Geweldige mobiele ervaring

Eenvoudig op te bouwen lijsten en campagnes voor e-mail

Tools voor beheer van sociale media

Kan worden gebruikt als software voor het beheren van klantrelaties (CRM)

Intuit MailChimp beperkingen

Onduidelijke facturering (en de kosten kunnen oplopen)

Beperkt tot specifieke formats voor ontwerpen

Over het algemeen wat moeilijk te gebruiken

Intuit MailChimp prijzen

Gratis

Essentials: $13+/maand

$13+/maand Standaard: $20+/maand

$20+/maand Premium: $350+/maand

Intuit MailChimp beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (12.000+ beoordelingen)

4.3/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (16.000+ beoordelingen)

6. HubSpot

via HubSpot HubSpot Marketing Hub wordt aangedreven door CRM-gegevens en kan worden gebruikt om e-mailcampagnes te verzenden, websitebezoekers bij te houden en landingspagina's te maken.

HubSpot Marketing Automation Software bevat functies voor lead scoring, nurturing en rapportage.

Met HubSpot kun je e-mailsjablonen maken, analyses bijhouden en campagnes A/B-testen. Je kunt eenvoudig leads prioriteren op basis van gebruikersgedrag en vervolgens workflows maken die gepersonaliseerde content naar deze gebruikers sturen op basis van hun rente. Werkstroom- en botbouwers helpen om al dit werk te automatiseren, zodat jij je kunt richten op taken met een hogere waarde.

HubSpot is het beste voor bedrijven die volledige inbound marketingcampagnes op schaal willen uitvoeren. Het kan duur zijn en moeilijk om te leren, maar de royale gratis abonnementen en enorme trainingsbibliotheek helpen om de prijs en onboarding uitdagingen te compenseren.

HubSpot beste functies

Geavanceerde automatisering functies zorgen voor relevante leads

Alles-in-één verbinding

Uitstekende rapportage entools voor werkstromen om de marketing automatisering strategie te verbeteren

HubSpot beperkingen

Kan duur zijn

Beperktsoftware voor automatisering van taken* Kan verwarrend zijn voor onervaren gebruikers

HubSpot prijzen

Gratis

Starters: $45/maand

$45/maand Professioneel: $800/maand

$800/maand Enterprise: $3.600+/maand

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (9.947+ beoordelingen)

4.4/5 (9.947+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.641+ beoordelingen)

7. Campaigner

via Actievoerder Met Campaigner kunt u krachtige geautomatiseerde workflows maken met een intuïtieve drag-and-drop bouwer. Het doel is om u te helpen klanten te betrekken en te voeden met relevante berichten via e-mail en sms-marketing.

Campaigner-klanten zijn enthousiast over het prachtige ontwerp en de intuïtieve gebruikersinterface.

Als je gefrustreerd bent geraakt door de leercurve van andere software voor e-mail automatisering, wil je Campaigner misschien wel eens proberen! Verschillende recensenten zeggen echter dat het programma soms storingen vertoont en dat het aanpassen van sjablonen en functies voor het plannen van e-mails limietgevoelig zijn.

Campaigner beste functies

Herbruikbare blokken content en een drag-and-drop visual builder maken het eenvoudig om e-mailcampagnes op te zetten

Creëer dynamische content en personaliseer je marketinginspanningen met geavanceerde doelgroepsegmentatie en triggers voor aankoopgedrag

Geweldig rapportageproces voltooid met diepgaande analyses

Campaigner limieten

Beperkte aanpassingen op sjablonen

Beperkte functies voor planning

Soms hapert het

Campaigner prijzen

Starters: $59/maand

$59/maand Essentieel: $179/maand

$179/maand Geavanceerd: $649/maand

$649/maand E-commerce: $79,95/maand

Campaigner beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (5+ beoordelingen)

4.2/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (427+ beoordelingen)

8. Druppelen

via Druppelen Of je nu e-commerce producten of diensten en ervaringen op de markt brengt, Drip is gericht op het leveren van "supergepersonaliseerde" geautomatiseerde marketing.

Bekend om zijn hypergesegmenteerde e-mails, aanpasbare sjablonen en vooraf gebouwde workflows, helpt Drip u om gesprekken te personaliseren en lopende relaties te ontwikkelen.

Drip richt zich op e-commerce marketing, maar biedt ook een apart Services and Experiences-programma dat geschikt is voor B2B-bedrijven.

Services and Experiences levert datagestuurde segmentatie, workflows en strategieën, met multichannel automatisering. Ondertussen biedt Drip voor e-commerce producten diepgaande segmentatie en geautomatiseerde multichannel marketing.

Recensenten zijn tevreden over het gebruiksvriendelijke ontwerp en de eenvoudige automatisering van Drip. Velen rapporteren echter frustraties over incidentele haperingen en bugs.

Drip beste functies

Zeer intuïtieve, gebruikersvriendelijke interface

Uitstekende ervaring met het ontwerpen van e-mails

Eenvoudige automatisering

Drip limieten

Af en toe haperingen

Soms onbetrouwbaar

Toenemende kosten

Prijzen voor druppels

2.500 contacten: $39/maand

$39/maand 5.000 contacten: $89/maand

$89/maand **50.000 contacten:699 dollar per maand

150.000 contacten: $1.699/maand

$1.699/maand 190.000 + contacten: Neem contact op voor prijzen

Drip beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (453+ beoordelingen)

4.4/5 (453+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (178+ beoordelingen)

9. GetResponse

via GetResponse E-mailmarketingplatform GetResponse biedt een betaalbare manier om e-mails te verzenden en communicatie te automatiseren.

GetResponse stelt gebruikers in staat om marketing lijsten van prospects, partners en klanten te creëren en responsieve relaties met klanten op te bouwen.

De e-mailautomatiseringssoftware biedt ook automatisering voor e-mailmarketing, leadbeheer en rapportage en analyse.

De tools omvatten landingspagina's, formulieren, A/B-tests, dynamische content, triggers voor gebeurtenissen, lead scoring en nog veel meer! Het biedt ook handige functies zoals onbeperkt taggen, engagement score monitoring en actiepunt toewijzingen.

Gebruikers vinden het geweldig dat GetResponse hen helpt geavanceerde marketing automatisering in te zetten op een manier die eenvoudig is en geen uitgebreide training vereist.

Het programma heeft echter een aantal beperkingen, zoals beperkte sjablonen voor e-mails en een gebrek aan belangrijke integraties (zoals Google Adsense), waardoor het voor sommige bedrijven een no-go is.

GetResponse beste functies

Grote bibliotheek met aanpasbare sjablonen

Gebruiksvriendelijke tools voor marketingautomatisering, geweldig voor beginners

Talrijke functies voor automatisering

GetResponse limieten

Kan duur zijn voor een klein bedrijf met een budget

Enigszins beperkt in aangepaste mogelijkheden

Ontbreekt een functionele WordPress plugin

GetResponse prijzen

Gratis

E-mailmarketing: $19/maand en hoger

$19/maand en hoger Marketing automatisering: $59/maand en meer

$59/maand en meer E-commerce marketing: $119/maand en hoger

$119/maand en hoger Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GetResponse beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (887+ beoordelingen)

4.2/5 (887+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (461+ beoordelingen)

10. EngageBay

via EngageBay De marketingautomatiseringsoplossingen van EngageBay helpen u bij het automatiseren van e-mailcampagnes, workflows en leadgeneratie en nurturing. Het biedt ook CRM & Sales Bay en Service Bay software die je kunt combineren in het All-in-One programma.

EngageBay biedt een vriendelijke omgeving en is het beste voor kleine tot middelgrote bedrijven die willen opschalen zonder tools te hoeven veranderen.

Recensenten zeggen dat het gebruik van EngageBay marketing automatisering mogelijkheden een geweldige manier is om HubSpot-niveau tools en functies te krijgen tegen een prijs die kleine bedrijven en ondernemers zich kunnen veroorloven.

EngageBay beste functies

Unlimited contacten en tot 50.000 e-mails/maand

Goede klantenservice

Betaalbare prijzen

EngageBay limieten

Soms moeilijke installaties

Beperkte mobiele functies

Prijzen EngageBay

Gratis

Basis: $11,04/maand per gebruiker

$11,04/maand per gebruiker Groei: $43,49/maand per gebruiker

$43,49/maand per gebruiker Pro: $67,99/maand per gebruiker

EngageBay beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (198+ beoordelingen)

4.6/5 (198+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (514+ beoordelingen)

Maak gebruik van ClickUp's automatisering functies voor marketing campagnes

Marketing heeft veel bewegende delen en het kan een uitdaging zijn om te jongleren met meer mensen, merkactiva en campagnes, vooral wanneer u automatiseert en sneller begint te groeien.

Daarom is dit misschien een goed moment om te kijken naar marketing resource management software om u te helpen alles onder controle te houden zodat u sneller kunt schalen.

Leren hoe sneller werken zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit zal ook bijdragen aan een snellere groei van uw bedrijf. Werk aan de beste e-mailmarketingautomatisering in je marketingstrategie om je inspanningen op het gebied van verkoop- en marketingautomatisering een boost te geven.

Een van de meest in het oog springende platforms is ClickUp, dat uitgebreide geautomatiseerde tools biedt, tools voor campagnebeheer een robuust systeem voor het beheren van Taken, vooraf ontworpen sjablonen en AI-mogelijkheden, real-time samenwerking en nog veel meer.

U kunt de tijd niet stilzetten, maar u kunt er wel verstandiger mee omgaan met een goed platform voor marketingautomatisering. Begin vandaag nog met het automatiseren van uw marketing met ClickUp!