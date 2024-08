10 Software voor klantenbinding in 2024

Software voor klantenbinding is een game-changer geworden in de CRM-landschap speelt een onschatbare rol in het koesteren van relaties met klanten en het stimuleren van loyaliteit en herhalingsaankopen. Maar met zoveel opties in 2024, hoe weet je welke tool het beste bij jouw team past?

Houd die gedachte vast.

Hoewel elke software voor klantenbinding unieke sterke punten heeft, zullen ze niet allemaal aan je behoeften voldoen. Sommige zijn misschien verbluffend met hun analytische bekwaamheid, maar haperen op het vlak van gebruikerservaring. Andere maken misschien indruk met hun personalisatiefuncties, maar missen naadloze integratiemogelijkheden.

Het is een evenwichtsoefening en het is van vitaal belang om de perfecte oplossing te vinden. Maar wees niet bang - wij dekken je.

In dit artikel kijken we naar de top 10 klantbehoud software tools om klantbehoud te verbeteren in 2024. We zullen hun onderscheidende functies, sterke en zwakke punten, prijzen en klantbeoordelingen uitsplitsen om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Klaar om te verkennen? Laten we beginnen!

Wat is Software voor klantbehoud?

Software voor klantenbinding is een soort tool of platform dat bedrijven helpt hun bestaande klanten te behouden door de klanttevredenheid en -loyaliteit te verbeteren. Deze tools kunnen verschillende functies bieden zoals gegevensanalyse, klantsegmentatie, bijhouden van gedrag, gepersonaliseerde communicatie en meer.

Voordelen van Software voor klantenbinding

Software voor klantenbinding kan talloze voordelen hebben voor bedrijven van elke grootte. Hier zijn enkele van de sleutel voordelen:

Verbeterde klanttevredenheid

Door het gedrag en de voorkeuren van uw klanten te begrijpen, kunt u uw diensten afstemmen op hun behoeften. Deze personalisatie bevordert klantloyaliteit en vergroot de kans op herhalingsaankopen.

Verbeter klantbehoud

Als u problemen en zorgen proactief kunt aanpakken, is de kans kleiner dat u klanten verliest aan concurrenten. De software helpt bij het identificeren van potentiële risico's op churn, zodat u preventieve actie kunt ondernemen.

Verbeterde klantcommunicatie

Met functies zoals geautomatiseerde e-mails en gepersonaliseerde berichten kunt u regelmatig contact onderhouden met uw klanten. Regelmatige, zinvolle communicatie is een sleutel tot klantenbinding.

Verzamel klantgegevens

Software voor klantenbinding biedt waardevolle inzichten in het gedrag en de voorkeuren van klanten. Deze datagestuurde inzichten kunnen strategische beslissingen over productontwikkeling, marketingstrategieën en nog veel meer onderbouwen.

Meer omzet

Bestaande klanten behouden is vaak kosteneffectiever dan nieuwe klanten werven. Door u te richten op klantenbinding kunt u de waarde van uw klanten en dus ook uw inkomsten verhogen.

Beter begrip van klantbehoeften

Door feedback van klanten te verzamelen en te analyseren, kunt u beter begrijpen wat uw klanten nodig hebben en verwachten van uw bedrijf. Deze informatie kan van onschatbare waarde zijn bij het verbeteren van uw producten of diensten.

Wat moet u zoeken in software voor klantenbinding?

De ideale klantbehoudsoftware moet rijk zijn aan klantgegevens, gebruiksvriendelijk zijn en aangepast kunnen worden aan je eigen wensen specifiek klanttraject en integreerbaar zodat het goed werkt met andere retentiesoftware.

Wanneer CRM teams op zoek gaan naar software voor klantenbinding, moeten ze de volgende factoren in overweging nemen:

Robuuste analyses: UwCRM-software moet waardevolle klantgegevens en inzichten kunnen blootleggen om uw datagestuurde strategieën te onderbouwen.

UwCRM-software moet waardevolle klantgegevens en inzichten kunnen blootleggen om uw datagestuurde strategieën te onderbouwen. Gebruikersvriendelijke interfaces: Efficiëntie en gebruiksgemak zijn ook essentieel. Een effectieve klantretentietool of retentiesoftware automatiseert Taken en vereenvoudigtbeheer van marketingmiddelenwaardoor kostbare tijd vrijkomt voor strategische initiatieven voor nieuwe of bestaande klanten.

Efficiëntie en gebruiksgemak zijn ook essentieel. Een effectieve klantretentietool of retentiesoftware automatiseert Taken en vereenvoudigtbeheer van marketingmiddelenwaardoor kostbare tijd vrijkomt voor strategische initiatieven voor nieuwe of bestaande klanten. Diepe integratie: De software moet naadloos aansluiten op bestaande systemen en platforms voor klantenbinding om onsamenhangende ervaringen te voorkomen.

De software moet naadloos aansluiten op bestaande systemen en platforms voor klantenbinding om onsamenhangende ervaringen te voorkomen. Flexibiliteit: Personaliseringsfuncties, zoals aanpasbare dashboards of op maat gemaakte workflows, kunnen de betrokkenheid van gebruikers en de efficiëntie voor customer relationship management teams aanzienlijk verbeteren.

Personaliseringsfuncties, zoals aanpasbare dashboards of op maat gemaakte workflows, kunnen de betrokkenheid van gebruikers en de efficiëntie voor customer relationship management teams aanzienlijk verbeteren. Gegevens verzamelen: Effectieve retentiesoftware moet ook tools bevatten voor het vastleggen van feedback van klanten en het bijhouden van klantgegevens en -gedrag op meerdere contactpunten. Deze functies kunnen inzichten van onschatbare waarde bieden in klanttevredenheid, behoeften, pijnpunten en voorkeuren.

Effectieve retentiesoftware moet ook tools bevatten voor het vastleggen van feedback van klanten en het bijhouden van klantgegevens en -gedrag op meerdere contactpunten. Deze functies kunnen inzichten van onschatbare waarde bieden in klanttevredenheid, behoeften, pijnpunten en voorkeuren. Communicatie met klanten: Ten slotte moet u op zoek gaan naar functies die gerichte communicatie en gepersonaliseerde berichten aan bestaande klanten ondersteunen, omdat deze essentieel zijn voor het koesteren van relaties, het behouden van klanten en het stimuleren van interacties met uw loyale klanten.

10 Beste klantbehoudsoftware voor gebruik in 2024

Hier zijn onze favoriete tools voor klantenbinding om relaties te versterken en de klantervaring in je organisatie te verbeteren:

Creëer je ideale systeem om contacten, klanten en deals te beheren terwijl je eenvoudig koppelingen tussen taken en documenten toevoegt om je werk te stroomlijnen

ClickUp zorgt voor een revolutie op het gebied van klantenwerving en -behoud door het combineren van geavanceerde CRM functies met naadloos projectmanagement . Dit alles-in-één platform stroomlijnt uw werkstromen , communicatie, samenwerking en analyses om u te helpen langdurige relaties op te bouwen met clients van onboarding uit te breiden en de productiviteit van je team omhoog te stuwen.

ClickUp beste functies

Bewaak de klantbehoudcijfers die voor u het belangrijkst zijn, zoals customer lifetime value, gemiddelde waarde van bestellingen en opzegpercentage

Stel uw dashboard in om orders van klanten, verkooppijplijn en andere accountinformatie weer te geven in lijsten, Kanban-borden, grafieken, tabellen en meer

Verzamel de gegevens van formulieren voor klanten en doe dit automatischfeedback omzetten in actie items Scoor leads en prioriteer ze met behulp van geautomatiseerde formules en een uitgebreid rooster vansjablonen voor verkoop Gebruik kant-en-klareCRM-sjablonen om uw strategie voor klantenbinding snel op te starten en uit te voeren

ClickUp limieten

De mobiele ClickUp app heeft nog niet alle weergaven beschikbaar... nog niet

Zoals bij alle diepgaande software met veel functies kan de leercurve een beetje steil zijn

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.780+ beoordelingen)

4.7/5 (6.780+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.660+ beoordelingen)

Bent u op zoek naar manieren om uw klanten aan u te binden? ClickUp's sjabloon ChatGPT-prompts voor klantenbinding kan u helpen klanten te behouden en loyaliteit op te bouwen met AI-gestuurde content.

ClickUp's ChatGPT-prompt voor klantenbinding

Bekijk deze_ AI prompt sjablonen !

2. KissMetrics

Via Kissmetrics KissMetrics levert krachtige klantanalyses om gegevensgestuurde beslissingen en marketinginspanningen te voeden. Met het intuïtieve dashboard ontdekt u waardevolle inzichten in het gedrag van gebruikers en stuurt u gerichte marketingstrategieën aan die de retentiegraad en betrokkenheid van klanten verhogen.

Beste functies

Segmenteer je klanten en target ze met gerichte marketingboodschappen om de klantretentie te verhogen

Gebruik machine learning om klantgedrag te voorspellen

Breng het klanttraject in kaart om te zien hoe gebruikers bij elke stap van het verkoopproces met uw bedrijf omgaan

Test versies van je website of app en meet de prestaties

Limieten

Geen intuïtieve tool

Gegevens samenvatten is een uitdaging

Enkele essentiëlesoftware-integraties ontbreken

Funnelrapportages zijn gelimiteerd tot vijf niveaus van aankoopstroom

U kunt gegevensexports slechts naar één persoon tegelijk e-mailen

Prijzen

**Zilver:299 dollar per maand

**Goud:499 dollar per maand

Platina: Neem contact op met Kissmetrics voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (160+ beoordelingen)

4.1/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

3. Qualaroo

Via Qualaroo Qualaroo is een oplossing voor klantenbinding die het verzamelen van feedback vereenvoudigt met zijn intelligente enquêtetool. Versterk je CRM team door bruikbare inzichten vast te leggen van bestaande of nieuwe klanten zodat je de pijnpunten van klanten kunt begrijpen en strategieën kunt afstemmen op loyale klanten voor maximale retentie.

Beste functies

Stuur feedbackenquêtes naar klanten om hun mening over uw producten te krijgen en gebruik die informatie om de klanttevredenheid te verhogen

Zien waar gebruikers op uw website of app klikken om de gebruikerservaring te verbeteren

Bekijk opnames van gebruikers in interactie met uw website of app om conversie te verhogen en klanten te behouden

Limieten

Er zijn geen branchespecifieke sjablonen en ze zijn niet gecategoriseerd, waardoor het moeilijk is om snel de sjabloon te vinden die je nodig hebt

Het dashboard heeft geen filter- en sorteeropties

Beperkte manieren om gegevens te exporteren

Geen manier om klantfeedbackonderzoeken van een merk te voorzien

Prijzen

Basisprijs: $69/maand

$69/maand Premium: $149/maand

$149/maand Business: $299+/maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4. ProfitWell

Via ProfitWell ProfitWell, software voor klantervaring en klantenbinding, blinkt uit in het helpen bij het optimaliseren van prijzen voor abonnementen, het behouden van klanten en het verminderen van klantverloop. De robuuste analysetool brengt trends aan het licht, analyseert het gedrag van klanten en geeft aanbevelingen op basis van gegevens om je bedrijf te laten groeien.

beste functies

Voorspel met machine learning welke klanten het meest waarschijnlijk zullen opzeggen

Voorspel je inkomsten zodat je betere zakelijke beslissingen kunt nemen

Segmenteer en target je klanten met relevantere marketingberichten

Stuur in-app berichten naar klanten om uw producten en diensten te promoten en de betrokkenheid te vergroten

Limieten

De gebruikerservaring is verwarrend

Gebrek aan aanpassingen en configuratie in vergelijking met andere tools voor klantenbinding

De software heeft moeite om complexe factureringssituaties te reconciliëren

Kan inkomsten buiten abonnementen niet bijhouden

Geen ondersteuning voor PayPal-facturering

Prijzen

Metriek: Gratis

Gratis **Betalen op basis van prestaties

erkend: Neem contact op met ProfitWell voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (120+ beoordelingen

4.9/5 (120+ beoordelingen Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

5. Open Loyaliteit

Via OpenLoyalty Open Loyalty verhoogt uw klantenbinding met aanpasbare loyaliteitsprogramma's. De loyaliteitsprogramma's maken het eenvoudig om uw clients te belonen met op maat gemaakte aanbiedingen, aangepaste beloningen en incentives. Dit bevordert merkloyaliteit en duurzame relaties met terugkerende klanten.

Beste functies

Creëer en beheer loyaliteitsprogramma's om klanten aan te moedigen nog steeds zaken met u te doen

Kortingen toepassen, gratis producten aanbieden en cadeaukaarten weggeven om uw loyaliteitsprogramma aantrekkelijker te maken voor klanten

De prestaties van uw loyaliteitsprogramma bijhouden met gegevensanalyses om tevreden klanten te krijgen

Limieten

Geen integratie met andere belangrijke CRM-tools zoals SalesForce en Power BI

Beperkte waarde vantools voor rapportage in vergelijking met andere oplossingen voor klantenbinding

Prijzen

Neem contact op met Open Loyalty voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4+ beoordelingen)

4.4/5 (4+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

6. Zoho CRM

Via Zoho CRM Zoho CRM is een oplossing voor het beheer van klantrelaties die de betrokkenheid van klanten stroomlijnt met een uitgebreid pakket tools voor verkoop, marketing en klantenservice. De gebruiksvriendelijke interface maakt efficiënt beheer van relaties met klanten mogelijk, wat de groei en het behoud van het bedrijf stimuleert.

Beste functies

Scoor leads zodat je je verkoopinspanningen kunt prioriteren, meer deals kunt sluiten en je omzet kunt verhogen

Klantenservice ondersteunen met Zoho's helpdesktools

Limieten

Lijdt aan een verouderde gebruikersinterface

Vereist een ingewikkeld installatieproces

Biedt beperkte aanpasbaarheid

Prijzen

Gratis

Standaard: $14/gebruiker

$14/gebruiker Professioneel: $23/gebruiker

$23/gebruiker Enterprise: $40/gebruiker

Beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.370+ beoordelingen)

4/5 (2.370+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.250 beoordelingen)

7. Hotjar

via Hotjar Hotjar onthult het gedrag van gebruikers via heatmaps en sessies, waardoor je waardevolle inzichten krijgt om de website-ervaringen van klanten verder te verbeteren. Van de tools voor klantbehoud in deze lijst pakt Hotjar de pijnpunten van klanten aan om de klantloyaliteit te verhogen en de retentiepercentages te zien stijgen.

Beste functies

Net Promoter Score (NPS) enquêtes naar klanten sturen om hun mening over je product te krijgen

Gebruik Hotjar's gegevensanalyse om conversiekansen te vinden

Toegang tot gedetailleerd gebruikersgedrag met muis- en klik bijhouden

Limieten

Hotjar is een zwaar hulpmiddel en de websiteprestaties kunnen hieronder lijden

Het dashboard is moeilijk te navigeren

Mist veel integraties in vergelijking met sommige andere tools voor klantbehoud

Prijzen

Observe Basic: Free

Free Plus: $32

$32 Business: $80

$80 Schaalboek: $171

$171 Ask Basic: Free

Free Sk Plus: $48

$48 Business: $64

$64 Ask Scale: Neem contact op met Hotjar voor prijzen

Neem contact op met Hotjar voor prijzen Engage Basis: Free

Free Engage Plus: $280

$280 Engage Business: $440

$440 Engage Schaal: Neem contact op met Hotjar voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (290+ beoordelingen)

4.3/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (490+ beoordelingen)

8. Mixpanel

Geef al je belangrijkste statistieken in één oogopslag weer met Mixpanel Mixpanel stelt u in staat om geavanceerde klantanalyses te maken, waarbij u diep in de interacties en gedragingen van gebruikers duikt. Gebruik gegevensgestuurde inzichten om nieuwe klanten te werven, gepersonaliseerde marketingcampagnes op te zetten en de klantbetrokkenheid te vergroten.

Beste functies

Gebruik A/B-tests, heatmaps en trechteranalysetools voor conversieoptimalisatie* Meet webverkeer en betrokkenheid en presenteer de gegevens in prachtige rapportages

Gebruikersacties bijhouden en klantenbinding verbeteren

Verzamel realtime gegevens

Identificeer trends met historische gegevens

Gebruikers segmenteren op basis van acties, apparaten, tijd en meer

Gebruikersgegevens matchen op verschillende apparaten

Limieten

Het houdt geen gegevens bij die niet met gebeurtenissen te maken hebben, zoals laadtijden

Steile leercurve vergeleken met sommige tools voor klantbehoud in deze lijst

Komt tekort op het gebied van app integraties

Prijzen

Gratis

Groei: $25/maand

$25/maand Enterprise: Neem contact op met Mixpanel voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (960+ beoordelingen)

4.5/5 (960+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (110+ beoordelingen)

9. Optimove

Via Optimove Optimove staat op onze lijst van tools voor klantenbinding omdat het een geavanceerde klant- en clientbehoud softwareplatform dat op intelligente wijze clients segmenteert, gedrag voorspelt en marketingacties automatiseert.

Het is je geheime wapen voor gepersonaliseerde klantbehoudstrategieën en een hogere customer lifetime waarde. De tool richt zich op het verzamelen van alles wat je nodig hebt om de klantervaring te verbeteren door middel van feedback van klanten.

Beste functies

Beveel producten aan bij klanten op basis van gedrag in het verleden

Breng alle klantgegevens onder één dak. Filter, sorteer en organiseer die gegevens vervolgens om trends en inzichten te onthullen

Automatiseer het klanttraject met een eindeloze reeks vooraf gebouwde, aanpasbare regels

Krijg suggesties voor marketingoptimalisaties van Optimove's AI-gestuurde bots

Personaliseer je marketing met verfijnde segmentatie en communicatie via meerdere kanalen

Limieten

Vereist veel tijd om alle functies onder de knie te krijgen

Niet ideaal voor kleine bedrijven

De instellingen voor toegang en toestemming zijn niet genuanceerd genoeg voor sommige teams

Prijzen

Neem contact op met Optimove voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3+ beoordelingen)

10. Zendesk

Via Zendesk Zendesk is software voor klantenbinding die klantinteracties via meerdere kanalen in één platform verenigt, waardoor het leven van je CRM- en klantenserviceteam eenvoudiger wordt. Met zijn uitgebreide ondersteuningsfuncties en responsieve interface versterkt Zendesk de relatie met de klant en behoudt het de klantloyaliteit.

Deze tool is ideaal voor wie feedback van klanten wil benutten en uiteindelijk de klanttevredenheid wil verbeteren met de opgedane kennis.

Beste functies

Interne processen opslaan en informatie delen met klanten via kennisbanken

Kennisbanken helpen klanten snel antwoorden op hun vragen te vinden en verminderen deaantal tickets voor ondersteuning te verminderen ontvangen

Maak chatbots om vragen van klanten te beantwoorden en klanten te ondersteunen, waardoor het aantal problemen dat naar uw klantenservice wordt geëscaleerd, afneemt

Bied klantenservice op sociale media met integraties van Zendesk

Limieten

De editor van de kennisbank heeft werk nodig - er is geen automatisch opslaan, je kunt afbeeldingen in documenten niet vergroten en het mist een aantal basale opmaaktools

Niet genoeg aanpassingen beschikbaar

Geen manier om velden die leeg zijn te archiveren zonder historische gegevens te beschadigen

Moeilijk om gegevens massaal te vinden en bij te werken, zoals een nieuw telefoonnummer voor een klant

Prijzen

Alleen ondersteuning (Team): $19/gebruiker

$19/gebruiker Alleen ondersteuning (Pro): $49/gebruiker

$49/gebruiker Alleen ondersteuning (Enterprise): $99/gebruiker

$99/gebruiker Suite Team: $49/gebruiker

$49/gebruiker Suite Growth: $79/gebruiker

$79/gebruiker Suite Pro: $99/gebruiker

$99/gebruiker Suite Enterprise: $150/gebruiker

Beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.600+ beoordelingen)

4.3/5 (5.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.640+ beoordelingen)

Soorten Software voor klantenbinding

Weet je nog steeds niet welke tool voor klantenbinding het beste is voor jouw team? Leer meer over elk type klantbehoudsoftware en hoe verschillende teams er hun voordeel mee kunnen doen:

Software voor klantrelatiebeheer (CRM)

Customer Relationship Management (CRM)-software helpt teams bij het bijhouden van klantgegevens, interacties en communicatie. Het kan worden gebruikt voor verkoop, marketing, klantenservice en ondersteuning. Het biedt ook inzicht in klantgedrag om teams te helpen hun klanten beter van dienst te zijn en hun winstgevendheid te maximaliseren.

Tools voor het monitoren en analyseren van sociale media worden gebruikt om gesprekken van klanten op meerdere platforms bij te houden. Deze tools kunnen worden gebruikt om het klantsentiment te meten, trends in klantenfeedback te ontdekken en merkbeïnvloeders te identificeren.

Software voor targeting op gedrag

Behavioral targeting software maakt gebruik van voorspellende analyses om de rente en het gedrag van klanten te begrijpen. Het kan worden gebruikt om berichten en aanbiedingen voor klanten te personaliseren op basis van hun rente en gedrag in het verleden.

Software voor loyaliteits- en beloningsbeheer

Software voor het beheer van loyaliteit en beloningen helpt teams om loyaliteitsprogramma's voor klanten te maken en op punten gebaseerde beloningen voor klanten te beheren. Het kan ook worden gebruikt om de betrokkenheid van klanten bij te houden, het succes van loyaliteitsprogramma's te evalueren en mogelijkheden te identificeren om ze te verbeteren.

Kies de klantbehoudsoftware die met uw bedrijf kan meegroeien

Gewapend met de kennis van de beste CRM-softwaretools voor klantenbinding, is de volgende stap om deze informatie om te zetten in actie. Evalueer de specifieke behoeften, bestaande uitdagingen en doelen van je team. Maak een shortlist van de klantbehoudsoftware die aan deze criteria voldoet en test ze vervolgens met gratis proefversies of demo's.

Betrek je team bij het proces en verzamel feedback over gebruikerservaringen en functies. Overhaast de beslissing niet, maar neem de tijd die je nodig hebt om de klantbehoudsoftware te vinden die je inspanningen op het gebied van klantbehoud echt zal optimaliseren.

Vergeet niet dat de juiste tool moet voldoen aan je huidige behoeften om klantbehoud te verbeteren en schaalbaar moet zijn voor toekomstige groei. De reis naar een betere klantervaring en klantenbinding begint nu - maak er het beste van.