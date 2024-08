10 beste programma's voor taakbeheer voor Mac-gebruikers in 2024

Lijkt uw dagelijkse takenlijst meer op een stapel manische krabbels op een blocnote of op aantekeningen in een Google-document?

Je bent niet de enige.

Apps voor projectmanagement helpen drukbezette professionals zoals jij om de stapel taken, projecten en follow-ups op hun bordje te krijgen.

De keerzijde?

Niet alle software voor projectmanagement werkt goed op Apple-apparaten of MacOS. Niets is zo verpletterend als de perfecte Taak app vinden om je vervolgens te realiseren dat het niet werkt met je computer of telefoon. 👀

Maar maak je geen zorgen: wij hebben ons best gedaan om de beste apps voor taken voor Mac-gebruikers te vinden. We laten je zien hoe je een goede app voor taakbeheer herkent en geven je een vliegende start met zoeken aan de hand van een lijst met de beste apps voor taakbeheer voor Mac-gebruikers.

Waar moet je op letten bij apps voor taakbeheer op de Mac?

Taakbeheer-apps lossen niet al je problemen op productiviteit maar ze zullen zeker uw werkdag vereenvoudigen door te benadrukken welke taken of projecten het belangrijkst zijn .

Hoogwaardige functies voor Taakbeheer zijn onder andere:

Multiplatformcompatibiliteit: Eerst en vooral moet de app compatibel zijn met je iPhone, iPad, Mac en andere Apple-apparaten. Webgebaseerde apps zijn meestal een veilige keuze omdat ze in de cloud werken en niet op je lokale apparaat. Denk ook aan compatibiliteit met Android-apparaten of Windows-computers. Je werkt tenslotte samen met andere mensen om Taken te beheren en het is onwaarschijnlijk dat iedereen een Mac gebruikt

Eerst en vooral moet de app compatibel zijn met je iPhone, iPad, Mac en andere Apple-apparaten. Webgebaseerde apps zijn meestal een veilige keuze omdat ze in de cloud werken en niet op je lokale apparaat. Denk ook aan compatibiliteit met Android-apparaten of Windows-computers. Je werkt tenslotte samen met andere mensen om Taken te beheren en het is onwaarschijnlijk dat iedereen een Mac gebruikt Integraties: Taak- en projectmanagementsoftware zijn geweldig op zichzelf, maar ze zijn nog krachtiger als ze integreren met de andere tools in je technische stapel. Zoek naar tools die ingebouwde integraties bieden met Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook of Google Agenda. Hoe minder je hoeft te switchen tussen platforms, hoe meer tijd je hebt om je te concentreren op het echte werk

Taak- en projectmanagementsoftware zijn geweldig op zichzelf, maar ze zijn nog krachtiger als ze integreren met de andere tools in je technische stapel. Zoek naar tools die ingebouwde integraties bieden met Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook of Google Agenda. Hoe minder je hoeft te switchen tussen platforms, hoe meer tijd je hebt om je te concentreren op het echte werk Stevige gebruikersinterface: Je hebt waarschijnlijk geen uren extra tijd. Bespaar tijd en gedoe door een gebruiksvriendelijke app voor Taakbeheer te kiezen waarvoor geen training nodig is. Het moet meerdere weergaven hebben, zoals de Kanban-weergave of de weergave van een Gantt-grafiek, zodat je snel kunt zien wat er die dag op de planning staat

Sorteer je Taken snel en gemakkelijk en maak cascadeweergaven met één klik om het spel voor te blijven en prioriteit te geven aan wat belangrijk is

De 10 beste apps voor taakbeheer voor Mac-gebruikers

Je kunt taken altijd beheren via plakbriefjes of in een app voor het maken van aantekeningen, maar deze opties houden je niet verantwoordelijk en bieden zeker geen mogelijkheden voor samenwerking in teams.

Het goede nieuws is dat er genoeg hoogwaardige tools voor het beheren van taken op de markt zijn, speciaal voor Mac-gebruikers. Hier zijn 10 van onze favorieten. 🌻

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is de hoogst beoordeelde tool voor taakbeheer ter wereld en het is niet moeilijk om te zien waarom. ClickUp Taken integreert projecten, aantekeningen en statusrapporten in uw werkstroom. Breng al uw werk op dezelfde plaats in een intuïtief platform dat zich aanpast aan uw manier van werken.

Stel terugkerende taken in, wijs taken toe aan collega's (of zelfs aannemers), maak aangepaste velden of commentaar threads voor elke taak-ClickUp doet het allemaal. Het platform bevat afhankelijkheid van taken, tools voor tijdbeheer en subtaken om zelfs de meest complexe abonnementen in uitvoerbare taken te organiseren. 🤩

Deze app voor taakbeheer op de Mac wordt zelfs geleverd met een notitieblok waarmee je kunt brainstormen over de volgende stappen. Met één tikje zet je aantekeningen om in taken, zodat je nooit meer dubbele invoer hoeft te doen.

ClickUp beste functies

Herinneringen: Laat nooit de bal vallen bij een Taak. Pas de frequentie en leveringsopties van uw ClickUp notificaties aan. Ontvang notificaties via e-mail, desktop of mobiel en ja, het werkt allemaal op MacOS en iOS

Laat nooit de bal vallen bij een Taak. Pas de frequentie en leveringsopties van uw ClickUp notificaties aan. Ontvang notificaties via e-mail, desktop of mobiel en ja, het werkt allemaal op MacOS en iOS Sjablonen: U hoeft geen kostbare tijd meer te verspillen aan het maken van taken of lijsten wanneer u aan een nieuw project begint. U kunt een kant-en-klaarClickUp-taakbeheersjabloon of maak uw eigen

U hoeft geen kostbare tijd meer te verspillen aan het maken van taken of lijsten wanneer u aan een nieuw project begint. U kunt een kant-en-klaarClickUp-taakbeheersjabloon of maak uw eigen Prioriteiten: Een aaneenschakeling van uw dagelijkse Taken is niet handig, toch? We begrijpen dat sommige taken dringender zijn dan andere en daarom heeft ClickUp-taak een kleurcoderingsfunctie

Een aaneenschakeling van uw dagelijkse Taken is niet handig, toch? We begrijpen dat sommige taken dringender zijn dan andere en daarom heeft ClickUp-taak een kleurcoderingsfunctie Weergave: In plaats van u te dwingen ClickUp's manier van werken te volgen, past het platform zich aan uw manier van werken aan. ClickUp wordt geleverd met in totaal 15 weergaven, waaronder Board view, List view, Box view, Calendar view, Table view, Timeline view en Whiteboard view-alles om u te helpen meerdere projecten te beheren

In plaats van u te dwingen ClickUp's manier van werken te volgen, past het platform zich aan uw manier van werken aan. ClickUp wordt geleverd met in totaal 15 weergaven, waaronder Board view, List view, Box view, Calendar view, Table view, Timeline view en Whiteboard view-alles om u te helpen meerdere projecten te beheren Automatisering : Snijd de repetitieve taken uit uw werkstroom met complexe automatisering functies bij het bijwerken of creëren van Taken

: Snijd de repetitieve taken uit uw werkstroom met complexe automatisering functies bij het bijwerken of creëren van Taken Aanpassing: Maak een lijst met persoonlijke taken of gebruik de functies voor taakbeheer om taken voor afdelingen en teams beter te beheren

ClickUp limieten

Functies zoals ClickUp AI zijn alleen beschikbaar voor betaalde abonnees

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Dingen 3

Via Todoist Todoist is evenveel Taakbeheer-app als lijst met taken. Bekijk wat er op je takenlijst staat met de weergaven Vandaag en Komend of stel je eigen aangepaste filterweergaven in voor een andere kijk op je taken. Todoist heeft heel veel functies uit de doos, waaronder terugkerende taken, subtaken, taken met prioriteit, herinneringen (alleen Pro abonnement) en samenwerking. Als je geen fan bent van de Taak weergave, kun je met Todoist een Kanban Board weergave gebruiken.

Todoist beste functies

Natuurlijke taalherkenning maakt het gemakkelijk om details in te vullen

Met aangepaste filters kun je taken sorteren op project of prioriteit

Je kunt opmerkingen toevoegen of bestanden uploaden om meer context te geven aan elke Taak

Todoist limieten

Je moet voor een Pro abonnement betalen als je herinneringen voor taken wilt hebben

Todoist heeft beperkte weergaveopties in vergelijking met andere software voor projectmanagement en taken

Todoist prijzen

Gratis

Pro: $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (750+ beoordelingen)

4.4/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

4. Airtable

Via AirtableAirtable is een productiviteits-app voor ondernemingen. Dit no-code platform is vooral bedoeld voor teams die programmeren, maar iedereen kan de krachtige functies gebruiken.

Het leuke aan Airtable is dat je een aangepaste app voor taakbeheer kunt maken voor je teamleden en deze zelfs kunt omzetten in een werkend product om met anderen te delen. 🙌

Airtable heeft ook ingebouwde AI. Je kunt de AI bijvoorbeeld opdrachten geven als "Doe alsof je een marketingmanager bent en schrijf een productbriefing" Je moet natuurlijk bekijken wat de AI genereert, maar het integreren van AI met een app voor Taakbeheer is erg handig.

Airtable beste functies

Airtable heeft een relationele database die je gegevens synchroniseert met andere systemen, waardoor al je informatie in één systeem terechtkomt

Met Airtable Automatiseringen kun je workflows aanpassen met trigger- en actielogica

Airtable limieten

Airtable heeft veel toeters en bellen en is daarom misschien niet geschikt voor kleine bedrijven of start-ups

Sommige gebruikers zeggen dat de rapportages en grafieken niet erg aanpasbaar zijn

Airtable prijzen

Gratis

Plus: $10 zetel per maand, jaarlijks gefactureerd

$10 zetel per maand, jaarlijks gefactureerd Pro: $20 zetel per maand, jaarlijks gefactureerd

$20 zetel per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.100+ beoordelingen)

4.6/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

Leer meer over de_ beste ontwikkelaarstools voor Mac-gebruikers !

5. Microsoft Nog te doen

Via Microsoft Het lijkt misschien vreemd om een app van Microsoft voor Taakbeheer te gebruiken voor Mac-apparaten. Maar als je bij een bedrijf werkt dat van Microsoft houdt en je Mac niet wilt opgeven, is Microsoft Nog Te Doen een geweldig compromis.

Dat klopt: Microsoft Nog Te Doen werkt op Mac-apparaten. 💻 Microsoft Nog te doen is een platformoverschrijdend programma voor taakbeheer, wat betekent dat je gratis abonnement kunt nemen op werk op je Mac-desktop of via de mobiele app. Het heeft geen ingewikkelde automatiseringen of geavanceerde functies zoals andere software voor taak- en projectmanagement voor Mac-gebruikers.

Maar als je een eenvoudige Taak App wilt zonder leercurve, dan is Microsoft Nog Te Doen misschien wel iets voor jou.

Microsoft Nog Te Doen beste functies

Microsoft Nog Te Doen integreert met Outlook Taken om al je Taken op één plek te krijgen

De app is beschikbaar op iPhone, Android, Windows en het web

Microsoft Nog Te Doen limieten

Je hebt een Microsoft 365 abonnement nodig om toegang te krijgen tot Microsoft To Do

Prijzen van Microsoft Nog te doen

Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$22/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Microsoft Nog te doen beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.700+ beoordelingen)

6. OmniPlan

Via OmniGroup OmniPlan is een exclusief voor Apple verkrijgbare app voor Taakbeheer die je zowel op mobiele als desktop-apparaten kunt gebruiken. Als je werk afhankelijk is van deadlines of tijd, houdt OmniPlan jou en je team op koers. 📈

OmniPlan haalt ook meerdere team kalenders binnen voor conflictvrije planning. De ingebouwde Earned Value Analysis geeft je bovendien bruikbare inzichten in het budget, de voortgang en de waarde van je project.

Wat OmniPlan uniek maakt, is dat je het één keer kunt kopen en het dan ook echt in je bezit hebt, wat in een tijdperk van SaaS alles te gek is. Het is prijzig, maar je koopt het eenmalig en krijgt universele toegang voor Mac, iPhone en iPad. Je krijgt alle updates voor versie 4, maar je moet het opnieuw kopen voor updates voor toekomstige versies.

OmniPlan beste functies

OmniPlan bevat drie functiessjablonen voor projectmanagement voor een snelle installatie van projecten* U kunt start- en einddata instellen voor elke taak

OmniPlan bevat een multi-project dashboard zodat u al uw projecten op een hoog niveau kunt weergeven

OmniPlan limieten

Sommige gebruikers ervaren bugs en vertragingen bij het werken met veel gegevens of taken

Andere gebruikers zeggen dat het platform in het oog springende elementen mist die andere software voor Taakbeheer aangenaam maken

OmniPlan prijzen

Abonnement: $19.99/maand per gebruiker

$19.99/maand per gebruiker v4 Standaard Licentie: $199,99 eenmalig

$199,99 eenmalig v4 Pro-licentie: $399,99 eenmalig

OmniPlan beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (15 beoordelingen)

4.5/5 (15 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (19 beoordelingen)

7. Trello

Via TrelloTrello is de OG digitale Kanban bord app, maar het biedt tegenwoordig veel meer dan een weergave van het bord. Om Trello te gebruiken, zet je een bord op voor elk project, maak je een lijst met stappen voor het project en maak je kaarten die elke Taak vertegenwoordigen. Terwijl je het project doorloopt, sleep je de kaarten naar elke fase van de lijst.

Omdat Trello zo stap-gericht is, is het ideaal voor projecten met meerdere fasen of handoffs. Het is geweldig voor programmeren, content aanmaken, onboarding en meer. ⚒️

Als je niet van Kanban-borden houdt, heeft Trello ook andere weergaven, waaronder een Tijdlijn- en Kalenderweergave.

Trello beste functies

Trello heeft tientallen integraties met populaire tools zoals Slack en Jira

Butler Automation is een functie zonder code die beschikbaar is op elk Trello-bord om je werkstroom te versnellen

Trello limieten

Sommige gebruikers willen meer geavanceerde automatiseringen

De gratis versie limiteert de grootte van bestanden en integraties

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.300+ beoordelingen)

4.4/5 (13.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.600+ beoordelingen)

8. GoodTask

Via GoedeTaak GoodTask is een app voor het beheren van taken voor Mac dat is gebaseerd op Herinneringen en Kalenders van Apple. Als je al Herinneringen en Kalenders op je Mac gebruikt, zal GoodTask als boter in je werk glijden.

Natuurlijk biedt GoodTask eenvoudige checklists voor taken. Maar het beheert ook de hele omvang van het werk voor complexe projecten. Het integreert alle gebeurtenissen in de kalender naast je taken, zodat je al je to-dos kunt beheren zonder dat het je moeite kost. 💪

GoodTask beste functies

GoodTask wordt geleverd met iPhone en Apple Watch Widgets voor Taakbeheer onderweg

Slimme lijsten filteren taken met automatisch gegenereerde categorieën

Taken snel toevoegen met Quick Actions en tekstfragmenten

GoodTask beperkingen

GoodTask is alleen beschikbaar voor Apple-apparaten

Het mist meer geavanceerde automatiseringen en functies voor sjablonen die worden aangeboden door andere software voor projectmanagement voor Mac

GoodTask prijzen

$39.99

GoodTask beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

9. TickTick

Via TickTick TickTick verkoopt zichzelf als een app voor het beheren van taken voor werk en leven - het houdt je verantwoordelijk voor je nieuwjaarsvoornemens en deadlines op je werk.

Deze software voor taakbeheer wordt geleverd met vijf verschillende kaderweergaven. Als je hulp zoekt bij het beheren van je agenda, dan heeft deze app de vuurkracht om dat te doen. Je kunt ook samenwerken met andere gebruikers in teams. Dus als je hulp nodig hebt met projectuitvoering tickTick handelt dat ook af.

TickTick beste functies

TickTick synchroniseert op 10 verschillende platforms

TickTick integreert met Siri en spraakinvoer om typen te verminderen

"Vervelende waarschuwing" is een hilarische maar nuttige functie die je blijft herinneren aan mega-belangrijke taken totdat ze Klaar zijn

TickTick limieten

Sommige gebruikers rapporteren bugs en vertragingen in de TickTick mobiele app

Andere gebruikers zeggen dat herinneringen voor taken via notificaties op hun apparaten gebeuren, maar dat ze liever herinneringen per e-mail ontvangen

TickTick prijzen

Gratis

Premium: $27,99/jaar

TickTick beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100 beoordelingen)

10. Sunsama

Via SunsamaSunsama presenteert zichzelf als een app voor taakbeheer op de Mac die je rustig en productief houdt door middel van bewuste abonnementen op taken. Het is een ideale oplossing voor Taakbeheer voor iedereen die een beetje balans wil tussen werk en privé. 🧘

Als je om 19.00 uur thuis wilt zijn voor de wedstrijd van Johnny, stel dan in Sunsama een tijd in van 17.00 uur. De app beheert je tijd en to-dos zodat je op het juiste moment van je werk vertrekt.

Sunsama beste functies

Sunsama haalt gegevens op uit andere Taak Managers, zoals Trello en Asana, maar ook e-mails uit Gmail en Outlook

Taken inplannen in je kalender met Timeboxing zodat niemand je belangrijke werk onderbreekt

Sunsama beperkingen

Sunsama biedt een gratis proefversie van twee weken, maar heeft geen gratis optie

Prijzen Sunsama

Gratis proefversie

Jaarabonnement: $16/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$16/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Maandabonnement: $20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Sunsama beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.6/5 (20 beoordelingen)

Taakbeheer voor de Mac: de app die het allemaal doet

Er is veel software voor Taak- en Projectmanagement op de Mac. Maar als je dingen (snel) wilt doen, kies dan voor ClickUp.

ClickUp combineert tijdsregistratie, samenwerkingstools, lijsten met taken, sjablonen en nog veel meer op één plek. In plaats van overal verschillende platforms voor te gebruiken, brengt u al uw werk naar één plek om tijd te besparen zoals nooit tevoren. 🏆

Bekijk de voordelen voor uzelf en een gratis ClickUp-werkruimte instellen .