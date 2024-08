10 beste voorbeelden van CRM-software en hun gebruikscases voor 2024

Als een nieuwe CRM-software vinden bovenaan je eindeloze to do-lijst staat, laten we deze taak dan vandaag nog uitvoeren!

CRM (Customer Relationship Management) is een systeem om de dagelijkse communicatie en gegevens van prospects, contacten en bestaande klanten te beheren. Bedrijven kunnen hiermee interacties en voorkeuren van klanten bijhouden en een betere klantenservice bieden.

En met de juiste CRM-software kunnen verkoop- en marketingteams items direct naar een CRM-workflow **Ze beginnen hun dag precies wetend wat ze moeten doen en waar ze bronnen kunnen vinden.

Niet als, maar wanneer bedrijven een goed systeem nodig hebben om teams gefocust en productief te houden, dan heb je gespecialiseerde tools nodig om resultaten te boeken. Om je te helpen beslissen welke CRM-software de grootste impact zal hebben op je team, hebben we 10 CRM-voorbeelden en use cases op een rijtje gezet.

Vergelijkingstabel CRM-software

Hier vind je een snel overzicht van de use cases en bedrijfsstructuren voor elke CRM!

crm vergelijkingstabel met gebruikssituaties en bedrijfstypen | CRM | Use case | Best for | | ------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ClickUp | Mobiele CRM en projectmanagement | Freelancers, startups, kleine bedrijven, ondernemingen | | HubSpot | Volledige CRM | Freelancers, starters, kleine bedrijven, ondernemingen | | Zendesk | Helpdesk/Ticket CRM | Startups, kleine bedrijven, ondernemingen | | Freshworks | Verkoopactiviteitenbeheer | Service bedrijven, ondernemingen | | Microsoft Dynamics | Operationeel CRM | Ondernemingen | | BIGContacts | Contactbeheer | Freelancers, starters, kleine bedrijven | | Salesforce | Analytische CRM | Middelgrote bedrijven, ondernemingen | | ActiveCampaign | Campagnebeheer | Freelancers, starters, kleine bedrijven, ondernemingen | | Pipedrive | Verkooppijplijn en deals | Middelgrote bedrijven, grote ondernemingen | | Google Sheets | Spreadsheet CRM | Freelancers, SaaS |

10 Beste CRM Software Voorbeelden in 2024

Beheer klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie in ClickUp vanaf elk apparaat

ClickUp maakt het eenvoudig om uw klantrelaties te organiseren en te laten groeien met datavisualisaties, marketingautomatisering communicatie en meer-alles op één plek. En ClickUp is niet branchespecifiek! De functies en tools zijn volledig aanpasbaar, dus overschrijdende teams zoals Marketing , Support Engineers, en Financiën kunnen ClickUp gebruiken om hun taken te beheren en te helpen sneller deals te sluiten.

ClickUp use case: Mobiele CRM en projectbeheer

Naarmate uw klantendatabase groeit en u complexer werk voor klanten aanneemt, hebt u een feilloos CRM- en projectbeheeroplossing zoals ClickUp om alle niveaus van verkoopkansen te beheren en marketingcampagnes .

De functies van ClickUp helpen om verkoop- en marketinginspanningen zodat iedereen de informatie heeft die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben. De resultaten? Betere teamrelaties en snellere taakoverdracht om een gecoördineerde klantervaring te leveren. Hier zijn andere manieren om ClickUp te gebruiken:

Pas uw ClickUp Workspace aan zodat teams en verkopers de flexibiliteit hebben om gegevens op meerdere manieren te bekijken

Verminder het aantal geopende tabbladen en apps metClickUp's eigen integraties en integraties van derden* Elimineer silo's en versnel de communicatie door uw e-mails met ClickUp te integreren

Automatiseer verkoopprocessen, herinneringen, follow-ups en andere tijdrovende taken

Toegang tot ClickUp vanaf elk apparaat, of u nu op kantoor bent of onderweg

InstellenCRM-sjablonen voor klant deliverables en verkoopprocessen

Bouw een verkoopvoorspellingsmodel met historische gegevens

Als ClickUp nieuw voor u is, begin dan met de ClickUp CRM-sjabloon om projectpersonalisatie en verkoopautomatisering te testen!

Beheer uw leads , klantrelaties en verkoop op één plaats met deze ClickUp CRM-sjabloon CRM-sjabloon downloaden

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

(het beste voor persoonlijk gebruik) Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

2. HubSpot

via HubSpotHubSpot is een krachtige CRM-oplossing die inbound marketing- en verkoopsoftware, services en opleidingen biedt. Het biedt een breed scala aan software om bedrijven te helpen met hun marketing- en verkoopinspanningen, waaronder HubSpot CRM, HubSpot Marketing en HubSpot Sales. HubSpot heeft ook een ingebouwd analysesysteem dat gebruikers inzicht geeft in hoe hun marketingcampagnes presteren.

HubSpot-gebruikscasus: Volledig CRM

Het grootste nadeel van het gebruik van meerdere CRM's is dat je team dubbele inspanningen moet leveren om de informatie up-to-date te houden. Met een CRM-platform zoals Hubspot kun je interacties en gegevens gedurende de hele klantlevenscyclus gemakkelijk onder één dak beheren.

Het HubSpot CRM kan verkoopteams helpen om de klantbetrokkenheid te verbeteren, de verkoop te verhogen en hun marketinginspanningen te optimaliseren. Er zijn verschillende functies beschikbaar om uw klantrelaties te beheren. Je kunt de website gebruiken om een lijst met contactpersonen aan te maken, interacties met klanten bij te houden en geautomatiseerde e-mails te versturen.

HubSpot prijzen

Gratis tools

Starter: Begint bij $18/maand voor 1.000 marketingcontacten

Begint bij $18/maand voor 1.000 marketingcontacten CRM Suite Starter: Begint bij $20/maand voor 1.000 marketingcontacten

Begint bij $20/maand voor 1.000 marketingcontacten Professionals:begint bij $800/maand voor 2.000 marketingcontacten

3. Zendesk

via ZendeskZendesk is een klantenserviceplatform dat bedrijven helpt hun klanten ondersteuning te bieden. Het biedt een reeks tools waarmee bedrijven klantinteracties kunnen beheren, waaronder een ticketsysteem , chatfunctionaliteit en een kennisbank. Zendesk integreert met verschillende andere softwareplatforms, waardoor het voor bedrijven eenvoudig is om ondersteuning te bieden via alle kanalen.

Zendesk use case: Helpdesk/Ticket CRM

A helpdesksysteem is een essentieel onderdeel van elke klantenservice. Door gebruik te maken van een helpdesksysteem kunnen bedrijven eenvoudig verzoeken om klantenondersteuning bijhouden en beheren.

Elke ticketing-specifieke software kan worden gebruikt om feedback van klanten te verzamelen en klanttevredenheidsniveaus bij te houden, maar Zendesk is de betere optie omdat het niet alleen dingen makkelijker maakt voor uw klanten, maar ook voor uw interne supportteams. Wanneer het delen van informatie soepel en toegankelijk verloopt, zijn ze niet langer bedolven onder het drukke werk, maar kunnen ze in plaats daarvan hun klanten een persoonlijke ervaring bieden.

Zendesk prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

beschikbaar Support Team: $19 per agent/maand

$19 per agent/maand Support Professional: $55 per agent/maand

$55 per agent/maand Support Enterprise: $115 per agent/maand

4. Freshworks

via Freshworks Freshworks is een softwarepakket in de cloud waarmee bedrijven hun klantrelaties, verkoop en marketing kunnen beheren. Het biedt een verscheidenheid aan tools om interacties met klanten en prospects bij te houden, waaronder een CRM-strategie tool, een e-mailmarketingtool en een systeem voor het beheren van taken en projecten.

Freshworks use case: Verkoopactiviteitenbeheer

Het beheer van verkoopactiviteiten is een belangrijk onderdeel van een CRM-ecosysteem voor het verhogen van klantbehoud . Door de verkoopactiviteiten te bewaken, hebt u een duidelijk beeld van waar de verkoopdoelstellingen worden gehaald, overtroffen of niet op schema liggen. Met Freshworks hebt u een aantal manieren om verkoopactiviteiten te bewaken:

Gebruik een chronologische tijdlijnweergave van de betrokkenheid van elke klant bij uw bedrijf

van de betrokkenheid van elke klant bij uw bedrijf Gebruik dashboards om u een momentopname te geven van hoe uw team presteert, inclusief recente verkooptotalen, actieve leads en openstaande kansen

om u een momentopname te geven van hoe uw team presteert, inclusief recente verkooptotalen, actieve leads en openstaande kansen Gebruik email metrics and tracks metrics zoals hoeveel e-mails er zijn verzonden, het percentage klanten dat op de e-mail heeft gereageerd, bounce rates en meer

Freshworks prijzen

Gratis 21 dagen proberen

Groei: Gratis voor maximaal drie gebruikers, daarna $15/maand per gebruiker

Gratis voor maximaal drie gebruikers, daarna $15/maand per gebruiker Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

5. Microsoft Dynamics

via Microsoft-dynamiekMicrosoft Dynamics is een reeks zakelijke softwaretoepassingen van Microsoft. Het omvat verschillende aspecten van een bedrijf, van financiën en operaties tot verkoop en marketing. Dynamics is ontworpen om organisaties te helpen bij het beheren van hun financiën, operaties, verkoop en marketing, en klantenservice.

Microsoft Dynamics use case: Operationele CRM

Operationele CRM helpt bedrijven met een breed scala aan activiteiten, zoals het bijhouden van klantgegevens, het automatiseren van verkoopprocessen en het beheren van interacties. Maar in de kern verbetert operationele CRM de klantenservice door agenten te voorzien van klantinformatie, inclusief eerdere interacties en bestellingen.

Door klantinteracties en -gegevens bij te houden in CRM-software zoals Microsoft Dynamics, begrijpen bedrijven beter wat klanten nodig hebben en willen, en hoe ze hen het best van dienst kunnen zijn. Deze informatie kan bedrijven ook helpen om risicoklanten te identificeren en stappen te ondernemen om ze te behouden. CRM-software kan dit proces vergemakkelijken door veel taken met betrekking tot het bijhouden en beheren van klantgegevens te automatiseren.

Microsoft Dynamics prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

Sales Professional: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Sales Enterprise: $95/maand per gebruiker

$95/maand per gebruiker Premium: $135/maand per gebruiker

$135/maand per gebruiker Microsoft Relatieverkoop: $162/maand per gebruiker

$162/maand per gebruiker Microsoft Viva Sales: $40/maand per gebruiker

via BIG-Contacten BIGContacts is een cloudgebaseerd contactbeheersysteem voor bedrijven om hun contacten op te slaan, te beheren en te delen met anderen in een veilige omgeving. Met BIGContacts kunnen gebruikers effectiever in contact komen met collega's, klanten en partners door directe toegang tot al hun contactgegevens op één plek. Daarnaast biedt BIGContacts een verscheidenheid aan functies zoals het delen van contacten, verjaardagsherinneringen en aangepaste filters die gebruikers helpen georganiseerd en verbonden te blijven.

Als je een klein bedrijf bent en een comfortabel CRM systeem nodig hebt zonder de complexiteit, dan is BIGContacts ontworpen om aan deze behoeften te voldoen.

Contactbeheer is meer dan alleen het bijhouden van namen en e-mailadressen. Het gaat over het creëren van een systeem dat je helpt om in contact te blijven met je contacten, ze georganiseerd houdt en het makkelijk maakt om de informatie te vinden die je nodig hebt wanneer je ze nodig hebt. Hier zijn enkele acties die je kunt ondernemen om je BigContacts interface aan te passen:

Gebruik aangepaste velden om extra informatie over uw prospects en klanten op te slaan die belangrijk is voor uw bedrijf

Contacten sorteren en weergeven op hangende of komende activiteit, opportuniteit, laatste contact of laatste communicatie

Gebruikers, rollen en rechten aanmaken om uw teams te beheren

Bijgewerkte e-mailcommunicatie op één plaats bekijken

BIG: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker GROTER: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker GROOTST: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker ENTERPRISE: Prijzen op maat

7. Salesforce

via SalesforceVerkooporganisatie is een cloudgebaseerd softwarebedrijf dat CRM- en andere zakelijke softwareoplossingen biedt. Salesforce helpt bedrijven bij het beheren van hun klantgegevens, interacties en verkoopprocessen. Het biedt een verscheidenheid aan functies, waaronder verkooppijplijnbeheer, contactbeheer, marketingautomatisering en klantenondersteuning.

De tweede manier om Salesforce te gebruiken voor analyse is door het te gebruiken als hulpmiddel voor rapportage. Rapporten die worden gegenereerd vanuit een CRM kunnen u een momentopname geven van hoe uw bedrijf presteert, welke marketingcampagnes werken en waar u uw inspanningen op moet richten.

prijzen #### Salesforce

Starters: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professioneel: $105/maand per gebruiker

$105/maand per gebruiker Enterprise: $190/maand per gebruiker

$190/maand per gebruiker Unlimited: $355/maand per gebruiker

8. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign is een e-mailmarketingplatform waarmee u nieuwsbrieven, geautomatiseerde berichten en andere gerichte inhoud kunt maken en verzenden. Het biedt ook krachtige tracking- en rapportagefuncties om het succes van je campagnes te meten en je inspanningen te optimaliseren. Bovendien biedt ActiveCampaign een breed scala aan integraties met andere services, waardoor het gemakkelijk is om uw e-mailmarketingactiviteiten te verbinden met de rest van uw marketingactiviteiten.

ActiveCampaign use case: Campagnebeheer

Campagnebeheer in een CRM is een belangrijke taak voor elke organisatie. Campagnes kunnen worden gebruikt om specifieke klanten of groepen klanten te benaderen met marketingmateriaal, speciale aanbiedingen of andere communicatie.

Wanneer u campagnes beheert in een CRM zoals ActiveCampaign, kunt u elke fase naar wens opbouwen:

1. De campagne en bedrijfsdoelstellingen definiëren

2. Het maken van een stappenplan en de belangrijkste medewerkers voor de uitvoering van de campagne

3. De doelgroep voor de campagne bepalen en gerichte berichtgeving creëren

4. Opzetten van tracking en OKR's om ervoor te zorgen dat de doelen van de campagne worden gehaald

5. Evalueer de resultaten van de campagne en breng indien nodig wijzigingen aan voor toekomstige campagnes

ActiveCampaign-prijzen

Marketing Lite : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Marketing Plus : $49/maand (3 gebruikers)

: $49/maand (3 gebruikers) Marketing Professional : $149/maand (5 gebruikers)

: $149/maand (5 gebruikers) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

9. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive is een hulpmiddel voor het beheer van verkooppijplijnen waarmee bedrijven hun verkoopcyclus en voortgang kunnen bijhouden. Het is een toegankelijke cloud-gebaseerde oplossing vanaf elk apparaat, waardoor het ideaal is voor bedrijven met een verkoopteam op afstand. Pipedrive biedt een verscheidenheid aan functies zoals aanpasbare pijplijnen, verkoop, e-mailintegratie en het bijhouden van activiteiten.

Pipedrive use case: Verkooppijplijn en deals

Een verkooppijplijn is een visuele weergave van uw verkoopproces. Het helpt je kansen te volgen in elke fase van de verkoopcyclus, van prospect tot klant. Pipedrive maakt het gemakkelijk om een aanpasbare pijplijn op te zetten in drie eenvoudige stappen:

1. Stel je pijplijn in door je deals toe te voegen of ze automatisch te importeren vanuit een spreadsheet of CRM

2. Volg de voortgang met automatische waarschuwingen en herinneringen om deals op schema te houden

3. Automatiseer groei met AI-technologie om je te helpen bij het identificeren van kansen om meer verkopen te sluiten

Pipedrive prijzen

Essentieel: $9,90/maand per gebruiker

$9,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $19,90/maand per gebruiker

$19,90/maand per gebruiker Professioneel: $39,90/maand per gebruiker

$39,90/maand per gebruiker Power: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

10. Google Sheets

via Google WerkruimteGoogle Sheets is een webgebaseerde spreadsheet-editor om samen te werken aan verse gegevens door ze te delen en in realtime te bewerken. Je kunt documenten, spreadsheets en presentaties rechtstreeks in je browser maken en ze worden automatisch opgeslagen op je Google Drive. Zoals onderdeel van Google Workspace kunnen teams workflows versnellen door Sheets te koppelen aan andere Google-apps voor een aangepaste oplossing.

Google Sheets use case: Spreadsheet CRM

Een spreadsheet is de meest bekende manier om klantrelaties bij te houden. Je kunt een tabel maken met de naam van de klant, contactgegevens en eventuele notities die je over de klant hebt. Dit helpt je om de communicatie en interacties met klanten bij te houden. Daarnaast kun je een spreadsheet gebruiken om het volgende te creëren CRM-rapporten of voorraadniveaus bijhouden.

Google Sheets prijzen

Gratis voorpersoonlijke CRM gebruik (met een Google-account)

voorpersoonlijke CRM gebruik (met een Google-account) Business Starter : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Business Standard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

