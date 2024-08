15 Beste CRM-systemen voor starters in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Het managen van een startup kan soms aanvoelen als een circus.

Je moet de hele dag door jongleren met meerdere taken, waaronder het beheren van je financiën, het behouden van het beste personeel en, het allerbelangrijkste, het behouden van een loyaal klantenbestand. 🤹

En als je de bal echt aan het rollen wilt brengen, moet je een manier vinden om deel te nemen aan klantvergaderingen en ga in op feedback terwijl u de relatie met uw klanten onderhoudt!

Maar hoe beheer je al deze elementen terwijl je je bedrijf laat groeien?

Simpel: door het juiste CRM te gebruiken ( relatiebeheer ) software.

In dit artikel bespreken we wat CRM-software is en belichten we de vijftien beste CRM-software voor starters die je vandaag kunt gebruiken.

Wat is CRM-software?

CRM-software helpt startende bedrijven om al hun contacten op één plaats op te slaan, elke stap in het verkoopproces op te volgen en langetermijnrelaties op te bouwen met hun klanten. Tegenwoordig is er veel gratis CRM-software op de markt.

Maar wat is CRM precies?

CRM staat voor klantrelatiebeheer.

CRM helpt een startup om de relaties met klanten, partners en leveranciers te verdiepen. Dit is vooral belangrijk omdat zonder goede relaties met belanghebbenden is het bijna onmogelijk voor een startup om te groeien. 🌱

Het is zelfs een van de belangrijkste hulpmiddelen voor startups omdat het hen helpt zoveel te bereiken.

Hier zijn enkele van de functies die je terugvindt in CRM-software voor starters:

Verkoop pijplijn beheer

Dashboards en rapporten

E-mailintegratie

Marketingautomatisering

Leadbeheer

Deze functies zorgen ervoor dat iedereen in je startup toegang heeft tot de meest recente klantgegevens. Zo kan je verkoopteam de beste klantervaring bieden. Een studie schat 65% van de consumenten converteert in langdurige klanten van een merk met een goede klantervaring.

Daarnaast kan de juiste CRM-software uw team helpen miscommunicatieproblemen tussen uw verkoop- en marketingteams, beperkte gegevenstoegang en gemiste kansen te voorkomen. Dataschattingen dat het gebruik van een CRM-systeem de omzet uit cross-selling en up-selling met 39% kan verhogen.

15 beste verkoop-CRM-systemen voor starters in 2024

Hier zijn de vijftien beste CRM-tools voor startups:

1. ClickUp

Houd uw projectbeheertools en CRM op één platform, ClickUp

ClickUp is een van 's werelds met de hoogste waarderingsoftware voor projectbeheer en software voor opstartbeheer gebruikt door teams in kleine en grote bedrijven.

Met ClickUp kunt u tags gebruiken om uw accounts te organiseren, een geografisch overzicht van uw klanten krijgen met de kaartweergave en automatisch taken toewijzen voor elke fase van je verkooppijplijn.

Bovendien kan uw startup met het Gratis Forever Plan van ClickUp het geld dat u aan software zou hebben uitgegeven in uw bedrijf investeren!

Dit is waarom ClickUp de beste gratis CRM voor starters is:

Flexibele CRM-weergaven: visualiseer uw accounts, klantorders of verkooppijplijn in een lijst, overzicht, tabel en meer

Dashboards : houd een oogje op uw customer lifetime value, gemiddelde dealgroottes, de prestaties van uw verkoopteam en meer

houd een oogje op uw customer lifetime value, gemiddelde dealgroottes, de prestaties van uw verkoopteam en meer Custom Statuses : maak aangepaste stadia die werken voor uw unieke verkoopproces

: maak aangepaste stadia die werken voor uw unieke verkoopproces Aangepaste velden : voeg aangepaste details toe aan uwCRM-workflow om orders, hot leads, scores en meer te volgen

: voeg aangepaste details toe aan uwCRM-workflow om orders, hot leads, scores en meer te volgen Email ClickApp: houd conversaties op één plaats door e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp-taken te verzenden en te ontvangen

houd conversaties op één plaats door e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp-taken te verzenden en te ontvangen Formulierweergave: verzamel snel klantgegevens en maak automatisch taken aan op basis van reacties

verzamel snel klantgegevens en maak automatisch taken aan op basis van reacties Privacy, gasten en machtigingen : bepaal wie toegang heeft tot uw werkruimte

bepaal wie toegang heeft tot uw werkruimte Proefdruk en aantekeningen : samen met klanten werken aan projecten en contracten

samen met klanten werken aan projecten en contracten Formule velden : bereken automatisch de kosten van een nieuwe productbestelling of de score voor een nieuwe lead

Herinneringen: stel herinneringen in zodat je nooit vergeet dat je een afspraak hebt met een klant

stel herinneringen in zodat je nooit vergeet dat je een afspraak hebt met een klant Sjablonen: gebruikSjablonen voor CRMaccountbeheer, Klantenservice en meer

Workflow-automatisering laat ClickUp automatisch een nieuwe sjabloon toepassen, opmerkingen plaatsen, statussen verplaatsen en meer, zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke dingen

laat ClickUp automatisch een nieuwe sjabloon toepassen, opmerkingen plaatsen, statussen verplaatsen en meer, zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke dingen Zoom integratie: start een Zoom-vergadering met klanten rechtstreeks in een ClickUp taak

Download ClickUp's CRM-sjabloon

Nog niet verkocht?

Hier vindt u meer info over hoe ClickUp te gebruiken als CRM.

ClickUp voordelen

ClickUp beperkingen

De krachtige functies van het platform vereisen mogelijk een korte leercurve om onder de knie te krijgen

Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden die in het begin overweldigend kunnen zijn

ClickUp prijzen *Gratis Altijd Plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

ClickUp klantwaarderingen

ClickUp beoordelingen

"We gebruiken het als CRM - snel nieuwe leads toevoegen via een eenvoudig formulier dat we hebben gemaakt. We gebruiken het ook voor de boekhouding om alle facturen voor klanten en leveranciers te beheren. Alles werkt soepel en wordt vanaf één plek beheerd." - G2Crowd "Heel gemakkelijk te leren, veel hulp beschikbaar via de software. Ook gemakkelijk om tutorials online te vinden. Zeer aanpasbaar CRM en beginnersvriendelijk voor veel branches." - Geverifieerde beoordeling Bonus:_ AI hulpmiddelen voor startups !

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM is een gratis CRM voor startende bedrijven. Het heeft ook veel handige verkooptools voor startups die teams helpen hun pijplijn effectiever te beheren.

maar is dit een (Hub) **_spot-on tool voor jouw startup _?

Laten we het uitzoeken:

Belangrijkste kenmerken

Krijg gedetailleerd inzicht in uw volledige verkooppijplijn met visuele dashboards enlead scoren.

Maak contact met klanten met de planningstool, live chat of e-mail

Beheer documenten en bouw een bibliotheek met nuttige inhoud voor uw hele team

Integreert metMicrosoft dynamisch, Slack , Jira en meer

Prijzen

Hubspot CRM heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $50/maand voor twee gebruikers.

Klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (7.000+ beoordelingen)

Hubspot CRM beoordelingen

"We wilden een CRM voor het beheren van al onze contacten en leads, Hubspot heeft ons geholpen met het beheren van al onze verkooppijplijnen en het uitvoeren van marketingactiviteiten zoals het leveren van geweldige e-mails, landingspagina's en het automatiseren van marketingactiviteiten." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Over het algemeen is HubSpot voor ons een INCREDIBEL positieve ervaring geweest. Ik zal niet liegen en zeggen dat er geen frustraties zijn geweest, maar er zullen altijd frustraties zijn bij het veranderen van software of het implementeren van nieuwe processen. Uiteindelijk heeft HubSpot ons geholpen om onze processen op een geweldige manier vooruit te helpen, en hun ondersteuning is echt, echt superieur aan alle andere productondersteuning die ik ooit heb ontvangen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Bekijk deze_ lijst van Hubspot integraties !

3. Agile CRM

Agile CRM is een alles-in-één CRM-oplossing met wat projectmanagement functionaliteit. Met Agile CRM kun je taken toewijzen aan teamleden, e-mailcampagnes bijhouden en je verkoopproces gamificeren. 🎮

Laten we eens kijken hoe Agile CRM u kan helpen uw verkoopgame te verbeteren :

Belangrijkste kenmerken

Trappen enprojectmijlpalen in uw verkoopovereenkomsten

Neem contact op met klanten met behulp van de functie bellen met één klik en voicemailautomatisering

Planning, uitnodigingen en follow-ups automatiseren

Taken sorteren op basis van prioriteit, vervaldatum, eigenaar of status

Prijzen

Agile CRM heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $14,99/maand.

Klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (200+ beoordelingen)

Agile CRM beoordelingen

"Een goed Sales CRM voor kleine en middelgrote bedrijven. Het heeft een goede interface en is eenvoudig te leren. Automatiseringsfuncties en klantenondersteuning moeten worden verbeterd." - Geverifieerde Capterra-beoordeling "Gemakkelijk te gebruiken CRM met meerdere functies. De tijdlijnen van de contactpersonen tonen alle interacties waardoor het gemakkelijk is om vooruitgang te boeken. Automatisering en campagnes zijn eenvoudig en werken goed." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Bonus:_ Projectmanagementsoftware voor starters !

4. Salesforce

Salesforce helpt teams elke fase van de verkoopcyclus te beheren. Met dit CRM-platform kunt u de best presterende teamleden in de gaten houden, offertes maken en nog veel meer.

Laten we eens kijken of deze CRM-tool voor de verkoop uw verkoopteam zal veranderen in een kracht om rekening mee te houden:

Belangrijkste kenmerken

Volg de prestaties van uw team met dashboards

Een social feed-functie waar teams kunnen samenwerken aan klantprojecten

Leads automatisch toewijzen aan het juiste teamlid

Inzichten verkrijgen uit populaire social media sites zoals Facebook en Twitter zonder de app te verlaten

Prijzen

De prijsplannen van Salesforce beginnen bij $25/gebruiker per maand.

Klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (11.000+ beoordelingen)

Salesforce beoordelingen

"De mogelijkheden zijn eindeloos, ontmoedigend zelfs. De initiële configuratie is tijdrovend en er is veel kennis nodig om de setup goed te krijgen. Het is erg moeilijk om het zonder een vertrouwde 3e partner te doen. Het is natuurlijk ook duur, maar eigenlijk valt het in de categorie 'je krijgt waar je voor betaalt'." - Geverifieerde Capterra-beoordeling "Er is een kleine leercurve omdat deze software zoveel functionaliteit heeft en zeer robuust is. Verder zijn de mogelijkheden voor je verkoopteam met deze software grenzeloos." - Geverifieerde beoordeling van Capterra bekijk deze_ *alternatieven voor Salesforce* _!**_

5. Zoho CRM

Met Zoho CRM kunt u het volgende instellen kernprestatie-indicatoren (KPI's) voor de lange termijn instellen en monitor de prestaties van verkopers via dashboards. Op deze manier kun je medewerkers aanmoedigen om een langdurige klantrelatie te onderhouden, zelfs als de deals al zijn gesloten.

Belangrijkste functies

Automatiseer taken zoals het versturen van e-mails naar klanten, het opvolgen van leads en meer

Klantportalen maken om je klanten betrokken te houden

Direct vanuit de app reageren op e-mails van Gmail, Yahoo en Outlook

Een overzicht krijgen van alle verkoopactiviteiten met dashboards

Prijzen

Zoho CRM heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $20/gebruiker per maand.

Klantwaarderingen

G2: 4/5 (1.000+ beoordelingen)

Zoho Klantrelatiebeheer beoordelingen

"De volledige activiteiten van onze non-profit worden beheerd met Zoho CRM Enterprise Edition. De gebruikerservaring, gebaseerd op feedback van meer dan 50 gebruikers, is zeer evenwichtig. Natuurlijk kan niet aan elke behoefte worden voldaan, maar de use-case product fit is vrij hoog met meer dan 95%" -.. Geverifieerde beoordeling van Capterra "Het kostte wat tijd om ZOHO aan de praat te krijgen, maar hun live chat, e-mailondersteuning en YouTube-kanaal maakten het proces heel eenvoudig. Over het algemeen zijn we erg tevreden met ZOHO CRM. Het is het beste alles-in-één platform." - Geverifieerde beoordeling van Capterra**Kijk ook eens naar deze Zoho alternatieven !

6. SugarCRM

SugarCRM is een CRM-platform met marketingautomatisering , e-mailsjablonen en AI-gestuurde voorspellende analyses.

Maar hoe lief is deze tool? 🍬

Laten we het uitzoeken:

Belangrijkste functies

Een overzicht krijgen van klantinteracties zodat verkopers weten wanneer en hoe ze contact moeten opnemen

Klanten helpen de antwoorden te krijgen die ze nodig hebben via het selfserviceportaal

Probleemgebieden identificeren voordat het problemen worden met case tracking en dashboards

Aangepaste landingspagina's, e-mails en conversieformulieren maken

Prijzen

SugarCRM heeft een professioneel plan dat $52/gebruiker per maand kost.

Klantwaarderingen

G2: 3.7/5 (500+ beoordelingen)

SugarCRM beoordelingen

"Over het algemeen is mijn ervaring met dit CRM geweldig. Ik gebruik het dagelijks en ik kan zeggen dat mijn dagelijkse werk niet compleet is zonder. Het is zo eenvoudig te gebruiken en biedt geweldige resultaten voor rapporten en dashboards, hun klantenserviceteam reageert zeer snel." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Over het algemeen heb ik echt genoten van Sugar en ik denk dat het een goede keuze zou zijn (vooral voor het lagere prijspunt!) voor marketing- en reclamebureaus die op zoek zijn naar het uitbouwen van aangepaste flows. Hun klantenserviceteam was ongelooflijk behulpzaam en deskundig en ik vond het erg prettig om met hen samen te werken." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Probeer deze marketingtools voor startups !

7. Pipedrive

Pipedrive is een SaaS CRM-tool met een coole functie die je laat weten wanneer een bestaande klant bij je in de buurt is. Met deze functie kun je "willekeurig" tegen klanten aanlopen en die relaties veilig stellen. 😉

Belangrijkste functies

Bewaak de voortgang van je team met visuele dashboards en aangepaste rapporten

Individuele en team OKR's instellen om de voortgang te volgen

Bekijk uw dagelijkse taken in een kalenderweergave of als een takenlijst

Maak e-mailsjablonen of kies uit kant-en-klare sjablonen om de communicatie met klanten te versnellen

Prijzen

De betaalde plannen van Pipedrive beginnen bij $15/gebruiker per maand.

Klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

Pipedrive beoordelingen

"Geweldig platform om de relatie met alle klanten te beheren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Ons team is tot nu toe tevreden met Pipedrive omdat het de enige tool is die we konden vinden die doet wat we nodig hebben. We zouden graag zien dat er meer functies worden toegevoegd, maar op dit moment werkt het voor ons." - Geverifieerde beoordeling van Capterra**Bekijk deze Pipedrive alternatieven !

8. Insightly

Insightly is een CRM-systeem dat tot doel heeft marketing-, verkoop-, klantenservice- en projectteams op één lijn te brengen rond één enkele bron van klantinformatie.

Laten we eens kijken wat voor inzichten je uit deze CRM-app kunt halen:

Belangrijkste kenmerken

Leads automatisch naar het juiste teamlid leiden

Bulkmails maken en versturen vanuit de app

Uwverkoop-KPI's en doelen met aangepaste dashboards

Beheer uw projecten onderweg met de mobiele apps voor Android en iOS

Prijzen

Insightly heeft betaalde plannen die beginnen bij $29/gebruiker per maand bij jaarlijkse facturering.

Klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (500+ beoordelingen)

Insightly beoordelingen

"Insightly maakte het gemakkelijk om onze contactpersonen vanuit Gmail te beheren en te synchroniseren met andere apps. We merkten dat het ons hielp de productiviteit van ons team te verhogen. Uiteindelijk was het echter te eenvoudig voor onze behoeften." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Insightly is zonder twijfel een geweldige aanvulling op onze tools voor perfect relatiebeheer. We kunnen klanten, e-mails en leads volgen en het project tegen een onbetaalbaar abonnement voorzien van geweldige en handige functies." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

9. CRM sluiten

Close CRM is een geweldig CRM voor startende bedrijven. Met de app kun je gesprekken opnemen en je kunt e-mails ongedaan maken als je een fout hebt gemaakt.

Maar zal dit platform je helpen om meer deals te sluiten?

Laten we daar eens achter komen:

Belangrijkste kenmerken

Een inboxfunctie die taken laat zien die nog moeten gebeuren. Zodra je een taak hebt voltooid of een gemiste oproep hebt beantwoord, worden deze taken verwijderd uit de lijst

Automatisch e-mails plannen

Start en bekijk je Zoom-videogesprekken rechtstreeks in de app

Volg de prestaties van je team met de leaderboard-functie

Prijzen

Close CRM heeft betaalde abonnementen die beginnen bij $29/gebruiker per maand voor 1-3 gebruikers.

Klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

CRM beoordelingen sluiten

"Het is een beetje een steile leercurve, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, wordt alles heel gemakkelijk." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Over het algemeen was het een goede maar geen geweldige ervaring. De basis is gedekt voor een CRM, maar sommige wat lijkt op basisfuncties ontbreken nog." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Bitrix24 is een team samenwerkingstool met CRM-functionaliteit. Met een ingebouwde urenregistratie, verkoopautomatisering en granulaire rechten kunt u uw verkoopteam efficiënt beheren.

Deze CRM-software heeft ook een functie voor videobellen die tot 24 deelnemers ondersteunt.

belangrijkste kenmerken ####

Identificeer knelpunten en verkoopkansen met de analysetool voor de verkooptrechter

Gebruik de e-mail- en sms-automatisering om de verkoop te stimuleren enklantenbinding te verbeteren* Plan en volg de voortgang van verkoopactiviteiten methet Gantt-diagram op

Relaties maken tussen verkoopactiviteiten met taakafhankelijkheden

Prijzen

Bitrix24 heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $24/maand voor twee gebruikers.

Klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

Bitrix24 beoordelingen

"Bitrix24 heeft de kwaliteitsservice en ondersteuning voor het krijgen van taakbeheer, samenwerking, traceren en plannen en implementeren op een traceerbare manier. Zeker, dit zeer nuttig en productief platform voor elke professional." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Bitrix24 heeft de kwaliteit service en ondersteuning voor het krijgen van taakbeheer, samenwerking, traceren en planning en implementeren in een traceerbare manier. Zeker, dit zeer nuttig en productief platform voor elke professional." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

11. Minder irritant CRM

Less Annoying CRM neemt zijn naam erg serieus.

Deze software voor contactbeheer is speciaal ontworpen voor kleine bedrijven. De app heeft een eenvoudig prijsmodel en je kunt binnen enkele minuten pijplijnen opzetten.

Belangrijkste kenmerken

Bekijk alle notities, bestanden, taken, gebeurtenissen en pijplijninformatie met betrekking tot een contact in één scherm

Creëer verschillende aangepaste veldtypes voor je contacten, bedrijven en pijplijnen

Ontvang dagelijks e-mails met een overzicht van al uw taken en gebeurtenissen van die dag

Leadrapportfunctie die u de status en prioriteit van een lead laat zien

Prijzen

Less Annoying CRM heeft geen prijsniveaus. Hun betaalde plan begint echter bij $15/gebruiker per maand.

Klantwaarderingen

G2: 4.9/5 (400+ beoordelingen)

Minder vervelende CRM-beoordelingen

"De reactietijd van de klantenservice is ongelooflijk. De mogelijkheid om een antwoord te krijgen op onze meest elementaire vragen is echt gewaardeerd in onze implementatie." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Met 2.000 contacten in mijn database heb ik iets nodig dat georganiseerd is en historische informatie bijhoudt - LACRM doet dit met een zeer functionele interface." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Bekijk deze_ CRM-software voor dienstverlenende bedrijven !

12. Nextiva

Nextiva brengt alle communicatiekanalen, waaronder spraak, video, sms, chat en enquêtes, samen op één plek.

Door al deze communicatiekanalen te combineren met uw zakelijke apps, kan uw verkoopteam de klantervaring verbeteren.

Laten we eens kijken:

Belangrijkste functies

Volg en beheer uw volledige verkoopproces visueel met eenkanban-achtig bord* Organiseer en prioriteer deals in aangepaste fasen in uw pijplijn

Stuur automatisch gepersonaliseerde berichten naar een potentiële klant

Integreert met Salesforce outlook, G Suite en meer

Prijzen

De prijsplannen van Nextiva beginnen bij $30,95/gebruiker per maand voor 1-4 gebruikers.

Klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Volgende beoordelingen

"Als je wat tijd besteedt aan ondersteuning en configuratie dan is het een geweldig product. Het vergt wel wat tijd om het volledig geconfigureerd te krijgen zoals je wilt dat het werkt." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "De kwaliteit van de service is ongeëvenaard. De app is super makkelijk te gebruiken en houdt me georganiseerd. De service is geweldig, ik heb nog nooit problemen gehad met mijn gesprekken. De klantenservice is uitstekend, het personeel is geduldig, vriendelijk en staat te popelen om te helpen. Over het algemeen heeft Nextiva mij geholpen om efficiënter te werken en ik weet dat het mijn collega's binnen ons bedrijf ook heeft geholpen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

13. Freshworks CRM

Freshworks CRM (voorheen Freshsales) heeft als doel gegevenssilo's te doorbreken door verkoop, marketing en klantenondersteuning te combineren.

Dit cloud-CRM heeft een coole functie genaamd Freddy AI, die je beste leads identificeert. 🤖

Belangrijkste functies

Gebruik lead scoring om degenen te identificeren die klaar zijn om je product of dienst te kopen

De mate van betrokkenheid van een prospect controleren voordat u een gesprek met hem begint

Bulk gepersonaliseerde e-mails sturen naar leads om klantrelaties te verbeteren

Taken toevoegen, vergaderingen opzetten, e-mails versturen en bellen vanuit deal cards

Prijzen

De betaalde plannen van Freshworks CRM beginnen bij $ 35/gebruiker per maand.

Klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

Freshworks CRM beoordelingen

"Over het algemeen super tevreden met de ervaring tot nu toe. We krijgen waar voor ons geld en krijgen snel antwoord op vragen over het gebruik van het product. Zeer gebruiksvriendelijk en dat is belangrijk." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Ze updaten en voegen regelmatig nieuwe functies toe en hebben met ons samengewerkt om ons op weg te helpen. Maar ik denk dat webinar training over hoe specifieke taken uit te voeren of nieuwe functies te gebruiken echt nuttig zou zijn." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

14. Keap

Met Keap, kunt u uw verkoopproces automatiseren maak dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse verkooprapporten en plan afspraken.

Maar zal jouw startup deze tool op de lijst willen houden als we klaar zijn met onze beoordeling?

Laten we eens kijken:

Belangrijkste functies

Maak aangepaste formulieren en voeg ze toe aan uw website en landingspagina's

Verstuur e-mails, bel of stuur een tekst vanuit het CRM-contactrecord

Bespaar tijd door te kiezen uit vooraf geschreven e-mails

Automatiseer terugkerende taken met wanneer/dan-sjablonen

Prijzen

De betaalde plannen van Keap beginnen bij $79/maand voor één gebruiker. Als je meer gebruikers wilt toevoegen, kost het je $30 per gebruiker extra.

Klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

Keap beoordelingen

"Als je eenmaal alle functies kent, zie je hoe krachtig en nuttig deze software kan zijn." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Over het algemeen was het geweldig. We zijn overgestapt omdat we een systeem nodig hadden dat meer was dan alleen e-mailmarketingsoftware." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

15. Verkoopflare

Verkoopflare is een intuïtief CRM-systeem dat startende bedrijven kunnen gebruiken om hun gegevensinvoer te automatiseren, hun leads beter op te sporen en op te volgen, en als een team met klanten te communiceren.

Hoeveel flare kan deze software toevoegen aan het verkoopproces van jouw startup?

Belangrijkste kenmerken

Salesflare maakt verbinding met de inbox van je e-mail, je agenda en je mobiele telefoon om je e-mails, vergaderingen en telefoongesprekken met klanten voor je te registreren

Het maakt automatisch contactpersonen aan voor mensen met wie je contact hebt en verzamelt informatie over hen uit e-mailhandtekeningen en openbaar beschikbare info

Organiseer je deals in een visuele drag-and-drop pijplijn en krijg automatische herinneringen wanneer je moet opvolgen

Stuur geautomatiseerde e-mailflows, outreachsequenties en e-mailcampagnes rechtstreeks vanuit je CRM

Volg uw klanten via uw e-mails en website

Salesflare integreert nauw met Gmail, Office 365, Zapier en meer

Prijzen

De prijsplannen van Salesflare beginnen bij $29/gebruiker per maand.

Klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Salesflare beoordelingen

"Ik vind de werkstroombeheer functie in Salesflare waarmee ik 40% van de verkooptaken van mijn team kan automatiseren. Over het algemeen is het een zeer aanpasbare en robuuste tool voor SaaS-salesprofessionals." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Over het algemeen vind ik het product en het gebruiksgemak geweldig en ik heb het aanbevolen aan verschillende vrienden bij andere bedrijven." - Geverifieerde beoordeling van Capterra gerelateerd: CRM Voorbeelden voor Verschillende Gebruikscases !

Aan de slag met het beste CRM-systeem voor uw startup

Het kan een superuitdaging zijn om je startende bedrijf draaiende te houden als je in je eentje een storm van taken moet beheren. Maar vergeet niet dat start-ups meer waarde hechten aan kennis dan aan wat dan ook, en er is niets waardevollers dan klantgegevens.

Gelukkig kun je met gratis CRM-tools voor starters tijd besparen en andere middelen en beheer klantrelaties met gemak. Zo kunt u uw aandacht verleggen van administratieve taken naar het uitbreiden van uw bedrijf.

Maar om ervoor te zorgen dat je startup op de lange termijn goed draait, heb je de beste startup CRM tool nodig!

Met ClickUp kunt u klantprojecten visualiseren met Mindmaps, de werkcapaciteit van uw team plannen met de werklastweergave en bepaal en volg je voortgang naar je financieringsdoelen. Begin gratis met ClickUp vandaag nog om de beste CRM voor startups te ervaren: