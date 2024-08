Top 10 Marketingtools voor startups in 2024 (gratis & betaald)

Een startup runnen is opwindend en stressvol tegelijk. Er ligt een wereld aan mogelijkheden aan je voeten, maar er ligt ook een gigantische stapel dingen op je bureau waar je doorheen moet waden.

Ongetwijfeld gaan een paar items op je lijst nog te doen over marketing. Van het verbeteren van je zoekmachine ranking tot het kiezen van software voor projectmanagement er is nog veel te doen.

Gelukkig zijn er genoeg marketingtools voor starters om het leven gemakkelijker te maken.

In dit bericht delen we onze top 10 van marketingtools voor starters en hoe je ze kunt gebruiken om je bedrijf in de stratosfeer te brengen. ☄️

Niet alle marketingtools voor starters zijn hetzelfde. Sommige zijn geweldig voor tech-georiënteerde SaaS-bedrijven terwijl andere beter geschikt zijn voor lifestyle merken.

Welke tool je ook nodig hebt, hier lees je waar je op moet letten bij het kiezen van een marketingtool voor je startup:

Samenwerking : Niets is erger dan werken met een onsamenhangend team. Kies een tool die het volgende biedtreal-time samenwerking biedt zodat iedereen up-to-date en op dezelfde pagina blijft in de snel veranderende startup-omgeving

: Niets is erger dan werken met een onsamenhangend team. Kies een tool die het volgende biedtreal-time samenwerking biedt zodat iedereen up-to-date en op dezelfde pagina blijft in de snel veranderende startup-omgeving Aanpassing: Startups moeten zich aanpassen en snel handelen. Zoek naar tools die aangepast kunnen worden om aanpassingen te maken en oplossingen te creëren die specifiek zijn voor uw behoeften

Effectiever samenwerken met clients of interne teams met virtuele Whiteboards om innovatie te stimuleren

Integraties : Uw tools moeten goed met elkaar werken. Zoek marketingtools die integreren met uw andere programma's voor dagelijks beheer en ontwerp

: Uw tools moeten goed met elkaar werken. Zoek marketingtools die integreren met uw andere programma's voor dagelijks beheer en ontwerp Sjablonen: Effectieve marketingtools besparen u tijd en geld. Kies een platform dat sjablonen biedt om terugkerende taken sneller uit te voeren

Dit is onze lijst met de beste tools voor marketingteams en startups. Van zoekwoordenonderzoek tot social media-posting, er is een betaalde of gratis tool voor elke startup en marketingstrategie.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een software voor projectmanagement voor starters die het plannen van Taken, het toewijzen van verantwoordelijkheid en het beheren van dagelijkse activiteiten gemakkelijker dan ooit maakt. Marketing teams gebruiken ClickUp om redactionele en marketingkalenders en publicatieschema's beheren.

Gebruik ClickUp om uw weergave aan te passen voor het visualiseren en plannen van marketingmaterialen zoals content en media in uw hele organisatie

Maar wacht, er is meer. 👀

U kunt in realtime samenwerken aan alles, van sociale-mediabetrokkenheid tot betaalde advertenties. Brainstorm met je team om nieuwe campagnes te ontwikkelen of gebruik de verschillende weergaven om dieper in de analyses te duiken. Automatiseer taken om direct projecten toe te wijzen aan relevante leden van het team en minder tijd te besteden aan druk werk.

via KWFinder Als startup is het opbouwen van je online aanwezigheid een must. Een van de beste manieren om je merk te vestigen is door zoekmachine optimalisatie (SEO) te doen op de landingspagina's en blog van je site. De eerste stap in dat proces is het uitvoeren van zoekwoordenonderzoek. 🔍

KWFinder is een marketingtool voor startups die je helpt de juiste zoekwoorden te targetten om je publiek te bereiken. Gebruik deze tool om te zien op welke termen uw concurrenten scoren, om het zoekvolume voor specifieke zoekwoorden te bekijken en om termen te identificeren waarvoor u snel kunt gaan scoren.

KWFinder beste functies:

De SERPWatcher functie geeft je inzicht in de trefwoordrangschikking in de loop van de tijd zodat je geen waardevolle middelen hoeft te besteden aan monitoringtools

De SiteProfiler controleert je merk autoriteit en houdt een oogje op sleutel SEO statistieken zoals backlinks en content die het meeste verkeer genereert

Met de SERP Volatility Checker blijft u op de hoogte van Google Core Updates en andere wijzigingen die direct van invloed zijn op het verkeer op uw site

KWFinder limieten:

Er zijn limieten op gerelateerde trefwoorden voor alle abonnementen, wat limiet is voor startups die snel willen groeien

Er is geen keyword gap analyse tool, dus je hebt een andere tool zoals Google Analytics nodig om gebieden te identificeren waar je waardevolle content zou kunnen missen

KWFinder prijzen:

Mangools Invoer : $29/maand

: $29/maand Mangools Basis : $49/maand

: $49/maand Mangools Premium : $69/maand

: $69/maand Mangools Agentschap: $129/maand

KWFinder beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (5+ beoordelingen)

: 4.5/5 (5+ beoordelingen) Capterra: N/A

3. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite is een tool voor sociale-mediabeheer waarmee u eenvoudig content kunt publiceren op de sociale-mediakanalen van uw startup. Gebruik het om relaties op te bouwen met uw klanten, content van uw blog te promoten en nieuwe producten te lanceren.

Hootsuite beste functies:

Plan posts op al je social media accounts in één ruimte

Met de functies voor bijhouden kunt u zien welke soorten content het beste presteren bij uw target publiek

Met de kalenderweergave kunt u uw volledige publicatieschema bekijken en de timing aanpassen aan wanneer uw gebruikers waarschijnlijk zijn aangemeld

Hootsuite limieten:

Sommige gebruikers die de voorkeur geven aan gescheiden weergaven vinden het uitgebreide dashboard een beetje onoverzichtelijk

Veel functies betekenen dat er een grotere leercurve is; beginnende marketeers en starters kunnen tijd nodig hebben om op snelheid te komen

Hootsuite prijzen:

Professioneel : $99/maand

: $99/maand Teams : $249/maand

: $249/maand Business : $739/maand

: $739/maand Aangepast voor Enterprise: Prijzen op maat

Hootsuite beoordelingen en recensies:

G2 : 4.1/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.400+ beoordelingen)

4. Canva

via Buffer Buffer is een ander digitaal marketinghulpmiddel dat is ontworpen om sociale mediamarketing sneller en effectiever te maken. Van een marketingkalender maken om analytics bij te houden, is deze tool nuttig voor startups en influencers die willen verbeteren hoe ze delen met hun publiek.

De tool integreert met verschillende sociale mediakanalen, waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok en Shopify.

Buffer beste functies:

Ingebouwde AI helpt je te bepalen wanneer en wat je moet publiceren op basis van je target audience

Geautomatiseerde rapportagesbesparen tijd om uit te zoeken welke content goed presteert

Verschillende toestemmingsniveaus maken het gemakkelijk om toegang te verlenen aan leden van het team zodat je kunt samenwerken

Buffer limieten:

Sommige gebruikers merken dat berichten niet worden gepubliceerd, soms door problemen met de sociale mediaplatforms en niet met Buffer zelf, waardoor ze toch handmatig moeten publiceren

Demarketinganalyse bieden een basisoverzicht, maar u hebt een ander hulpmiddel nodig als u meer diepgaande inzichten wilt krijgen

Buffer prijzen:

Gratis

Essentials : $6/maand voor één kanaal

: $6/maand voor één kanaal Teams : $12/maand voor één kanaal

: $12/maand voor één kanaal Bureau: $120/maand voor 10 kanalen

Buffer beoordelingen en recensies:

G2 : 4.3/5 (900+ beoordelingen)

: 4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

6. Hemingway Editor

Via Hemingway

De Hemingway Editor is een solide tool voor contentmarketing voor kleine bedrijven en starters. Met de gratis online editor kun je content controleren op veelvoorkomende grammaticafouten om je content in een handomdraai op te schonen. Het verbetert ook de leesbaarheid door zinnen te markeren die passieve in plaats van actieve stem gebruiken.

Maak bewerkingen direct in de app en gebruik de formatteertools om kopteksten, opsommingstekens en koppelingen toe te voegen om je content boeiender en informatiever te maken. ✍️

Hemingway Editor beste functies:

De gratis online versie maakt gebruik van verschillende kleuren markeerstiften, zodat het gemakkelijk is om te zien welke content moet worden behandeld

Het leesbaarheidscijfer en het aantal woorden helpen je te bepalen of het ideaal is voor je target publiek

Hemingway Editor limieten:

De feedback voor de bewerking is vrij basaal, dus u zult een stijl- en gebruikshandleiding willen gebruiken voor complexere content

De online versie heeft geen opslagfunctie

Je kunt geen bepaalde stem of stijlvoorkeur invoeren

prijzen van #### Hemingway Editor:

Gratis : Online bewerkingstool

: Online bewerkingstool $19.99: Eenmalige betaling voor de app

Hemingway Editor beoordelingen en recensies:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

7. Slack

Via Slack Als uw startup dagelijks samenwerking en communicatie vereist, wendt u zich dan tot Slack . Deze app is de gouden standaard om met teamleden te chatten en werk gedaan te krijgen.

Met Slack kun je verschillende kanalen maken voor verschillende groepen. Maak een kanaal voor leuke chats buiten het werk of ruimtes voor discussies over specifieke projecten zoals content marketing.

Stuur berichten naar hele teams of groepen of kies voor een direct bericht om de communicatie privé te houden. Doe mee aan "Huddles"-audio- en videogesprekken om snel een nieuw probleem te bespreken of vragen te beantwoorden over marketingmiddelen beheren .

Slack beste functies:

Met Slack Connect kun je mensen buiten je organisatie toevoegen en hun toegang tot bepaalde kanalen limieten

Maak aangepaste notificaties om onmiddellijk waarschuwingen te krijgen over de meest dringende problemen of demp updates om diep in het werk te duiken zonder afgeleid te worden

Integraties metCRM's voor startups en tools zoals Google Drive maken het gemakkelijk om werk Klaar te krijgen op verschillende platforms

Slack limieten:

Sommige gebruikers vinden Slack afleidend, maar het aanpassen van notificaties kan dit probleem minimaliseren

Andere gebruikers wensten dat er een functie was om te zien wanneer iemand voor het laatst actief was in plaats van alleen de huidige status

Slack prijzen:

Pro: $8,75/persoon/maand

$8,75/persoon/maand Business+: $15/persoon/maand

$15/persoon/maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (31.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (31.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

8. GetResponse

via GetResponse Als startup verstuur je veel communicatie. Of je nu investeerders, sponsors of klanten wilt bereiken, in contact blijven neemt veel van je tijd in beslag. Een e-mailmarketingtool zoals GetResponse kan een deel van je e-mailcampagnes automatiseren.

Gebruik aanmeldformulieren, pop-ups op landingspagina's en nieuwsbrieven om het genereren van leads te stimuleren en contacten te verzamelen. Maak gebruik van auto-response sjablonen om abonnees te voeden en nieuwe klanten te werven. Met het e-mailmarketingplatform kunt u ook betrokkenheid bijhouden en delen via verschillende kanalen om uw bereik te vergroten.

GetResponse beste functies:

Meer dan 100 integraties, waaronder Gmail, HubSpot, Shopify en WordPress

De nieuwe AI e-mail generator bespaart tijd door automatisch content te creëren op basis van trefwoorden, type bedrijf en specifiek publiek

GetResponse limieten:

Sommige gebruikers vonden de interface van de marketing e-mails gedateerd en moesten deze aanpassen

Meer geavanceerde tools zoals de landing page designer hebben een steile leercurve

GetResponse prijzen:

Gratis

E-mailmarketing: $19/maand

$19/maand Marketing automatisering: $59/maand

$59/maand E-commerce Marketing: $119/maand

GetResponse beoordelingen en recensies:

G2 : 4.2/5 (800+ beoordelingen)

: 4.2/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (400+ beoordelingen)

9. ClickFunnels

via ClickFunnels ClickFunnels is een tool die startups gebruiken voor A/B-tests en om inzicht te krijgen in relatiebeheer met klanten (CRM). De tool is ontworpen om gebruikers van sociale media en organische zoekopdrachten naar uw website te leiden en helpt hen de juiste producten te vinden. 🎯

ClickFunnels beste functies:

De aanpasbare drag-and-drop pagina builder kan conversies verhogen en creëert een gebruiksvriendelijke site

Er is geen codeerervaring nodig om landingspagina's en funnels te maken

ClickFunnels limieten:

E-mailmarketingtools zijn niet in alle abonnementen beschikbaar

Sommige gebruikers vonden dat er een steile leercurve was of dat sommige functies niet naadloos werkten

ClickFunnels prijzen:

Basis: $147/maand

$147/maand Pro: $197/maand

$197/maand Funnel Hacker: $497/maand

ClickFunnels beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

10. Hotjar

via Hotjar Hotjar biedt waardevolle inzichten in het klanttraject en conversiepercentages. De meeste andere analysetools vertellen je wat er gebeurt, maar bieden geen inzicht in het waarom.

Hotjhar gebruikt heat maps om te laten zien hoe gebruikers omgaan met je website en waar ze converteren of waar ze je site verlaten. Met deze klantgegevens kunt u uw producten afstemmen op hun behoeften en uw content aanpassen om conversies te verbeteren.

Hotjar beste functies:

Je kunt marktonderzoek doen en inzichten krijgen van echte klanten ommarketingcampagnes beheren beter

Met opnames kunt u sessies van echte gebruikers bekijken om wrijvingspunten te identificeren

Met de functie Vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met klanten om feedback te krijgen over wat ze wel en niet goed vinden aan uw content

Hotjar beperkingen:

Je kunt gegevens niet opsplitsen op basis van bereik, waardoor het lastig is om het klanttraject te volgen als je onlangs wijzigingen hebt aangebracht

Hotjar is niet compatibel met mobiele apps, dus je krijgt alleen inzicht in hoe gebruikers de desktop-app van je site gebruiken

Hotjar prijzen:

Basic: Free forever

Free forever Business: $99/maand

$99/maand Schaal: $213/maand

Hotjar beoordelingen en recensies:

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

Breng uw marketinginspanningen naar een hoger niveau

Met deze gratis en betaalde marketingtools voor startups heb je zeker wat je nodig hebt om je publiek te bereiken.

Wil je marketing automatisering tools die het publiceren van content stroomlijnen? Software om organisatie en communicatie te verbeteren? Wat je ook drijft, er is een oplossing.

Hoewel deze tools geweldig zijn, is het nog beter als u al uw marketing en projectmanagement in één handig platform kunt beheren. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. 🏆

ClickUp verbetert de samenwerking, communicatie en productiviteit om uw marketingdoelen te bereiken. Kies uit duizenden sjablonen om het marketingmateriaal te vinden dat u nodig hebt om een merk op te bouwen, autoriteit te creëren en conversies te verhogen. Begin vandaag nog met ClickUp -Free Forever!