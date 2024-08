20 Gantt Grafiek Voorbeelden voor Projectmanagement

Als projectmanager is inzicht in de algemene lay-out en het tijdschema van je projecten essentieel voor je succes. Dit is waar Gantt-diagrammen om de hoek komen kijken. Deze waardevolle visuele hulpmiddelen geven je een uitgebreid overzicht van de tijdlijn van een project, zodat je effectief workflows kunt plannen, middelen kunt toewijzen en de voortgang kunt bijhouden. Het maken van het perfecte Gantt-diagram kan echter aanvoelen als een hindernis als je nieuw bent in dit spel.

Om je hierbij te helpen, hebben we een lijst samengesteld met 20 Gantt-grafiekvoorbeelden van verschillende projecten en industrieën. Om het nog interessanter te maken, hebben we er waardevolle inzichten aan toegevoegd om je te helpen de kracht van Gantt-diagrammen in te zetten voor je projectbeheer. Maak je dus maar vast terwijl we door de fascinerende wereld van Gantt-diagrammen navigeren en de deuren openen naar een meer gestroomlijnde, transparante en georganiseerde projectmanagementstrategie.

Wat is een Gantt-diagram?

A traditioneel Gantt-diagram kan op het eerste gezicht intimiderend zijn.

Is het een horizontale staafdiagram _met lijnen? Een gestapeld staafdiagram _met tijd?

In principe is een Gantt-diagram een eenvoudige projecttijdlijn in de vorm van een staafdiagram. Het bovenste deel geeft het tijdsbestek weer en aan de linkerkant van de grafiek staan de projecttaken en -activiteiten.

Het doel van een Gantt-diagram is om je te helpen:

Met projectplanning en taakplanning

Werk plannen in sprints

Visualiseer hoe meerdere projecten en taken in de loop van de tijd evolueren

Samenwerken met je team en taken toewijzen

Geplande vs. werkelijke tijdlijn vergelijken

Hulpbronnen volgen en beheren,mijlpalenenafhankelijkheden Je kunt elke individuele taak, gebeurtenis, resultaat en voortgang in je project uitzetten op dit horizontale staafdiagram.

**Wie heeft het meeste baat bij Gantt-diagrammen?

Gantt-diagrammen zijn effectieve hulpmiddelen voor projectmanagers hR's, teamleiders, CEO's, CTO's, consultants, algemene managers, marketingteams, enzovoort.

Eerlijk gezegd, iedereen die direct een beeld wil hebben van een projecttijdlijn kan baat hebben bij een Gantt-diagram.

20 Ganttgrafiek Voorbeelden

Hier zijn 20 manieren waarop je Gantt-diagrammen kunt gebruiken om projecten voor verschillende toepassingen te beheren.

1. Projectmanagement Gantt Grafiek

Gantt-diagrammen zijn een must voor alle soorten projectmanagement . Het kan een handige visual zijn waarmee je je projectplan en activiteiten van dag tot dag.

U kunt:

De volgorde van taken plannen

Plannen tijdlijnen voor projectbeheer * Een projectplanning opstellen

Meerdere taken toewijzen en resources beheren

Taakafhankelijkheden in kaart brengen

En omdat alles direct in de grafiek wordt uitgezet, kunnen noch uw team noch klanten je vragen om projectupdates .

Gebruik de drag-and-drop functies in de ClickUp Simple Gantt Chart Template om taken opnieuw toe te wijzen en te begrijpen hoe taken verbonden zijn met doelen en afhankelijkheden

ClickUp's Eenvoudige Projectmanagement Ganttgrafiek Sjabloon is een visueel hulpmiddel dat projectmanagers en teams helpt om tijdlijnen, taken en afhankelijkheden van projecten bij te houden.

Deze sjabloon biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers taken kunnen aanmaken, deze aan teamleden kunnen toewijzen, prioriteiten kunnen stellen en afhankelijkheden kunnen toevoegen. Gebruikers kunnen ook tijdlijnen en resources aanpassen als dat nodig is en real-time updates en waarschuwingen geven om iedereen op één lijn te houden. Download deze sjabloon

2. Bouw Gantt Grafiek

"De badkamer is over een week klaar."

"De bouw begint over 3 weken."

We hebben het allemaal wel eens de werfmanager of ingenieur horen zeggen.

En als deze antwoorden je als bouwprojectmanager aan het spotten maken, dan weet je bouwprojecten halen deadlines vaak niet.

Gelukkig is een eenvoudig Gantt-diagram perfect voor bouwprojecten op schema te houden en ervoor zorgen dat de crewleden, klanten en onderaannemers op de hoogte zijn.

Vraag het maar aan Jennifer Vollbrecht, PMP gecertificeerd Project Manager en Principal Consultant bij JVC. "We gebruiken Gantt-diagrammen om kritieke taken te markeren en we gebruiken een vooruitblik van drie weken om komende mijlpalen op onze website te communiceren bouwprojecten . Gantt-diagrammen zijn een geweldige manier om de vele bewegende delen en stukken tijdens de bouw te visualiseren.

Ik stuur het Gantt-diagram naar alle projectbetrokkenen een paar dagen voor een statusvergadering, zodat het kan worden doorgenomen en iedereen voorbereid naar de vergadering komt om hun komende activiteiten te bespreken."

Zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit door deze eenvoudige bouwplanning te gebruiken om mijlpalen bij te houden en projecten op tijd af te leveren

Bekijk ClickUp's bouwplanning sjabloon voor uw volgende bouwproject. Download deze sjabloon

3. Personeelsplanning

Stapels cv's doornemen, inwerken, beleid bijwerken, sollicitatieprocessen stroomlijnen ... in HR werken is geen gemakkelijke taak.

Maar met Gantt-diagrammen tot je beschikking kun je de meeste problemen aanpakken human resource taken met gemak.

Gebruik het om:

Bijhouden hoe ver sollicitanten gevorderd zijn in het wervingsproces

TrackHR KPI's* Gesprekken plannen

Updates en problemen van huidige werknemers bijhouden

Inwerkprocessen beheren

HR-grappen negeren (want we weten dat je daar meer aan denkt terwijl je dit artikel leest)

Effectief bedrijfsvoering heeft een zeer, zeer uitgebreid plan nodig.

Er is een bedrijfsbeschrijving, marktanalyse, concurrentieanalyse financiële prognoses en nog veel meer.

Het gaat duidelijk om heel veel informatie die snel overweldigend kan worden voor jou en je potentiële investeerders.

laten we niet in paniek raken. Laten we visualiseren._

Met een Gantt-diagram kun je strategisch te werk gaan:

Projecten en taken plannen

Middelen beheren

Mijlpalen instellen om belangrijke resultaten te definiëren

Op deze manier kun je een goede zakelijke routekaart maken. Een die je vertrouwen geeft in de groei van je project en je investeerders helpt om elk detail te visualiseren.

Overzie alle huidige en toekomstige middelen die nodig zijn om nieuwe zaken te ontwikkelen met behulp van het sjabloon voor accountcapaciteitsplanning van ClickUp

Gebruik de ClickUp Business Account Planning Gantt Grafiek Sjabloon om projecten bij te houden en taken met deadlines op te zetten. Met deze sjabloon kunt u knelpunten identificeren en ervoor zorgen dat uw project op schema ligt. Deze sjabloon downloaden

5. Marketing planning

_Bent u een marketeer die taken blijft afwerken om vervolgens meer dingen op uw takenlijst te vinden?

Dan hebt u Gantt-diagrammen nodig.

Gebruik het om te plannen marketingcampagnes visualiseer uw strategie, stel marketingdoelen en mijlpalen, enz. en zie hoeveel tijd u kunt besparen op de planning.

Je bespaart ook tijd op communicatie door een Gantt-diagram te delen met je team en belanghebbenden, zodat ze de voortgang van het doel kunnen volgen.

het beste deel?

Jij en je team kunnen continu plannen omdat tools voor marketingprojectbeheer zoals ClickUp bieden interactieve Gantt-diagrammen die in real-time worden bijgewerkt.

Hier is een voorbeeld:

Via Team dia's

6. Product Management Gantt Chart

Productstappenplannen en Gantt-diagrammen zijn als zondagen en brunch. Ze passen perfect bij elkaar, maar dan zonder de mimosa. (Dat is voor het lanceringsfeestje!)

En met een Gantt-diagram is er geen betere plek om je roadmaps te plannen productontwikkeling, lanceringen en productie te plannen .

U kunt volgen:

Onderzoek

Projectbudgetten

Agile productontwikkeling vooruitgang

Product backlogs

Verschijningsdata

Een Gantt-diagram is een echte zegen voor een complex project dat afhankelijk is van meerdere teams en afdelingen.

Hier is een voorbeeld van een stappenplan voor de lancering van een product:

Via ClickUp

De Checklist productlancering gemaakt door ClickUp houdt al uw activiteiten en mijlpalen op schema voor een effectief productlanceringsplan. Gebruik deze Gantt Chart om elke fase van het ontwikkelingsproces van uw product te volgen. Deze sjabloon downloaden

7. Media Gantt Grafiek

lichten, camera, Gantt!_

Ja, zelfs mediateams kunnen baat hebben bij Gantt-diagrammen.

Je kunt gemakkelijk:

Uw brainstormsessies over video-inhoud plannen

Taken voor pre-productie, productie en post-productie toewijzen

Releasedata plannen en instellen

Een tijdlijn maken voor alle content die je in een week of maand moet publiceren

Volg de voortgang van afdelingen zoals muziek, casting, schrijven,videobewerkingenz.

Of het nu gaat om een YouTube-video of een speelfilm, een eenvoudig Gantt-diagram kan je helpen blockbuster-inhoud af te leveren.

Hier is een eenvoudig voorbeeld van een videoproductie Gantt-diagram:

Via Studiobinder

8. Ganttabel sociale media

sociale media is... moderne zuurstof?

Velen van ons leven en ademen het.

En sommigen van ons hebben er zelfs een carrière omheen gebouwd. Dit houdt in het volgen van sociale mediaposts, inhoud, betrokkenheid en nog veel meer.

maar hoe kun je dat allemaal doen zonder toe te geven aan een scrollgekte?

Maak een sociale mediaplanner in een Gantt-diagram om campagnes te plannen, samen te werken met het sociale mediateam en ervoor te zorgen dat je op schema post.

Je kunt zelfs samenwerken met je team om de hele social media-tijdlijn te maken met details van:

Wat te posten

Wanneer te posten

Waar te posten

Wie verantwoordelijk is voor de post, enz.

je moet op je tenen lopen als je het internet wilt doorbreken, toch?

Hier is een voorbeeld:

Via Team dia's

9. Gantt-diagram evenementenplanning

Evenementenplanners moeten met veel details jongleren om ervoor te zorgen dat evenementen soepel verlopen.

en als de kaartverkoop aantrekt?

Dan heb je alle hulp nodig die je kunt krijgen.

Dat is waar Gantt-diagrammen om de hoek komen kijken. Gebruik het om je evenementenplan tot in de kleinste details. Je kunt zelfs taken groeperen per planningsfase of leverancier.

Leuk weetje: Je kunt je evenement zelfs promoten met een Gantt-diagram.

Maak een promotiestrategie en taken plannen op de tijdlijn om alle hype te creëren die je nodig hebt voor je lanceringsevenement.

Zorg dat mensen komen opdagen voor de locatie waarvoor je hebt gevochten!

Via LeoIsaac

10. Consultants Gantt Grafiek

Laten we een voorbeeld nemen: uw klant heeft u aangesteld om hen te helpen hun doelen te bereiken.

Het zijn echter nieuwe klanten en ze hebben wat meer zekerheid nodig van jou (de consultant) over de voortgang.

Geen zorgen.

Je kunt je klant laten zien dat je een praktische routekaart naar succes hebt met een Gantt-diagram.

Verdeel alle taken tussen jouw team en dat van de klant. Je kunt ook teruggrijpen naar het schema tijdens wekelijkse vergaderingen met de klant om ervoor te zorgen dat jullie allebei hetzelfde liedje zingen.

11. Grafiek ontwerpprojecten

Verrast om dit te zien op de Gantt chart voorbeeld _lijst?

Ontwerpers en teams kunnen ook Gantt-diagrammen gebruiken.

Van ontwerp van het plannen en tekenen tot het goedkeuren van definitieve ontwerpen en ze aan de wereld tonen, kunnen Gantt-diagrammen nuttig zijn tijdens de hele ontwerpworkflow. Je kunt ook gemakkelijk de lancering van je ontwerp plannen en boekingen bijhouden.

En wie weet belandt de Gantt-manier wel op de catwalk van Milaan.

Hier is een algemeen voorbeeld van een design project Gantt chart:

Via Smartdraw

12. Mobiele app ontwikkelingsplanning

Of je nu een bedrijf bent dat mobiele apps maakt of een bedrijf dat apps voor anderen ontwikkelt, een Gantt-diagram kan je helpen.

Gebruik het om de stappen in het ontwikkelingsproces op te stellen en te visualiseren. Het kan alles omvatten van het ontwerpen van het uiterlijk van de app tot de functies zoals:

Omdat je moet samenwerken met verschillende mensen, afdelingen en meer, kunnen Gantt-diagrammen je kansen verbeteren om het correct en sneller voor elkaar te krijgen.

succesvolle lancering, hier komen we! Marcos Isaias , PMP gecertificeerd projectmanager bij Claro heeft het volgende te zeggen over het gebruik van Gantt-diagrammen bij de ontwikkeling van mobiele apps:

"Door samen met het team het Gantt-diagram te bekijken, ontdekken we vaak ongeziene taken en validaties die ontbreken voor een succesvolle applicatie van hoge kwaliteit.

Het heeft ons geholpen om verborgen taken te identificeren die vertragingen zouden hebben veroorzaakt als ze niet goed in kaart waren gebracht. We plannen bijvoorbeeld vaak QA voor de software, maar vergeten misschien hetzelfde te doen voor de servers waarop de software staat. "

Bron: Marcos Isaias, PMP

‍13. Diagram voor e-mailmarketing

waarom is de e-mailmarketingcampagne van de geest mislukt?

Je kon er dwars doorheen kijken.

Laat uw e-mailcampagnes niet spoken. Plan en voer ze uit met Gantt-diagrammen.

Volg dingen zoals data, tijden, contactpersonen, onderwerpen, enz.

Je kunt alles met betrekking tot je e-mails, contactpersonen en leads in één diagram beheren, zodat je geen verkoopkansen mist en geen tijd verspilt.

14. Software Ontwikkeling Gantt Grafiek

Als het gaat om softwareontwikkeling een Gantt-diagram is als een taartsnijder. Het kan je helpen je project te visualiseren door het in kleinere werkfasen te snijden die je gemakkelijk eat kunt beheren.

Je kunt bijhouden:

Projectmanagementactiviteiten

Initiatie of planning

Ontwerp brainstormen

Ontwikkeling

Kwaliteitsanalyse

Beheer en onderhoud

En dat is nog niet alles. Gantt-diagrammen zijn ook perfect voor het bijhouden van softwarebugs . 🐛

Met een Gantt-diagram kan je team bugrapporten indienen en problemen opsporen terwijl ontwikkelaars de problemen snel tot op de bodem uitzoeken. U kunt zelfs prioriteiten stellen zodat iedereen weet welke bugs het eerst moeten worden uitgeroeid.

Hier is een voorbeeld van een planningstabel voor softwareontwikkeling:

Via Kantoor Tijdlijn

15. Instroomschema werknemer

Met nieuw aangenomen werknemers kan het moeilijk zijn om bij te houden wat ze moeten weten en welke training ze al hebben gevolgd.

Gelukkig kan een Gantt-diagram helpen.

Maak secties en taken voor elke nieuwe werknemer en zorg ervoor dat je elke taak met hen doorneemt. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat elke nieuwe medewerker gemakkelijk in het team past.

16. Digitale marketing planning

Als je wilt dat mensen - vooral de juiste - je vinden, moet digitale marketing je topprioriteit zijn. Dit kan reclame zijn via sociale media, SEO, e-mailmarketing, enz.

Met een Gantt-diagram kun je de startdatum, einddatum, budgetten, taken en subtaken voor al je digitale marketingstrategieën uitzetten.

Hier is een voorbeeld van een Gantt-diagram:

17. Onderwijs Gantt Grafiek

weet je nog dat onderwijs draaide om klaslokalen, bibliotheken, whiteboards en last-minute examenvoorbereidingen?

Het meeste daarvan is nog steeds zo, behalve dat de digitalisering het heeft overgenomen.

Whiteboards zijn digitaal, bibliotheken zijn een Google-zoekopdracht verwijderd en de semesterplanning gebeurt op Gantt-grafieken.

Docenten en studenten kunnen hun semesters, programma's en examendata erop bijhouden.

Pro-tip voor geschiedenisleraren: Gantt-diagrammen zijn perfect voor een visuele weergave van de tijdlijn van historische gebeurtenissen.

Leer de wetenschap van Gantt-diagrammen en bereid je voor om dit academisch jaar geschiedenis te schrijven!

Maak uw eigen onderwijs Gantt-diagram op ClickUp en bekijk onze sjablonen voor studenten !

18. Verkoop Gantt Grafiek

Als je op de verkoopteam moet je het weten:

Wat verkoopt

Wat niet verkoopt

Wie goed verkoopt

Wie de verkoopdoelstellingen niet haalt

En nog veel meer.

Als je deze aspecten niet in de gaten houdt, loop je het risico grote winsten mis te lopen.

maak je geen zorgen; een Gantt-diagram zorgt ervoor dat je zulke kansen om geld te verdienen niet mist. Je kunt al je verkopen, contacten, leads, onboarding van klanten, voortgang van deals, enz. bijhouden.

Via Team dia's Er glipt niets door de mazen van het net omdat de grafiek alles bevat wat je moet weten.

Nu hoef je alleen nog maar te wachten tot een prospect je terugbelt.

(Sorry, zelfs Gantt-diagrammen kunnen je daar niet bij helpen)

19. Financiële planning

Natuurlijk, geld doet de wereld draaien. Maar het moet je hoofd niet op hol brengen.

En daarom gebruiken veel financiële instellingen en banken Gantt-diagrammen.

Een bankmanager is een goed voorbeeld van iemand die zijn taken, plannen, klantenservice, teamprestaties, enz. kan bijhouden op een Gantt-diagram.

Het kan ook helpen bij de voorbereiding van nieuwe bankproducten zoals leningen, deposito's en creditcards. Het is ook een geweldig hulpmiddel om marketingcampagnes in banken te beheren.

Hier is een voorbeeld:

Via Investopedia

20. Inhoud Beheer Gantt Grafiek

Als je in een team zit dat een gestage stroom inhoud publiceert, heb je altijd deadlines. Net als een puppy die hoort dat je een zak chips opent. Maar dan minder schattig. 😞

Met Gantt-diagrammen ben je altijd voorbereid op deadlines. Gebruik het als een redactionele kalender om te zien wat er op de planning staat.

U kunt specifieke taakgroepen per maand en artikel indelen en mijlpalen instellen om definitieve goedkeuringen en "go-live" data bij te houden.

3 Belangrijkste voordelen van Gantt Chart Projectmanagement

1. Een compleet overzicht van je project

Ken je dat zeurende gevoel als je aan het werk gaat maar denkt dat je iets vergeten bent?

Met een Gantt-diagram in de hand kun je dit soort gevoelens voorkomen. Het toont je alles in je projectplan in één oogopslag, zodat je nooit het gevoel hebt dat je iets hebt gemist.

Een beetje zoals een takenlijst voor meerdere projecten die zichzelf bijwerkt.

2. Volg de voortgang van je project in real-time

Tegenwoordig kun je je taxirit en bezorging van fastfood in realtime volgen.

Dus waarom niet hetzelfde doen voor de planning van je project?

Een Gantt-diagram is als een geotracking-apparaat voor je project.

Geef het informatie over projectactiviteiten, werk het een paar keer bij en het gaat vanzelf weer verder.

In feite gaat een Gantt-diagram nog een stap verder door je het kritieke pad voor je projectplanning te vertellen. Dit is de minimale reeks taken die je moet uitvoeren om de deadline van je project te halen.

3. Transparant project houden

Het Gantt-diagram was oorspronkelijk een hulpmiddel voor projectbeheer gebruikt door managers om beslissingen op hoog niveau te nemen.

Moderne Gantt-diagrammen zijn echter een essentieel hulpmiddel voor alle leden van een projectteam.

Projectmanagers kunnen routinematig een Gantt-diagram bijwerken en delen met het projectteam. Zo kan elk lid zien hoe ze samenwerken om dezelfde resultaten te bereiken.

Met andere woorden, het is de meest betrouwbare manier om iedereen het grote geheel te laten zien en iedereen het gevoel te geven dat ze aan boord zijn.

Kortom, het hebben van een Gantt grafiek voor uw projectmanagement is net zo belangrijk als een kaart meenemen op je roadtrip.

**Hoe maak je een Gantt-diagram?

U kunt Gantt-diagrammen maken in Microsoft Word , Excel , PowerPoint, Google Sheets en meer.

Maar als je niet gefrustreerd wilt raken door wifi, moet je doen wat slimme mensen doen. Gantt-diagrammen maken met een hulpmiddel voor projectbeheer !

Gewoonlijk hoef je met dergelijke tools alleen maar een takenlijst te maken en de begin- en einddatum toe te voegen. De tool doet dan zijn werk om je projecttaken in de loop van de tijd weer te geven als intuïtieve Gantt-grafieken.

Maar welke tool moet je gebruiken? Ontdek de_ 13 beste online planning software om de juiste te vinden.

Om je tijd te besparen, geven we je het antwoord hier.

De enige online tool voor planningen die u nodig hebt, is ClickUp. Het is een van 's werelds hoogst gewaardeerde productiviteitstools, gebruikt door teams in verschillende bedrijven wereldwijd.

En u kunt een eenvoudig (en mooi!) Gantt-diagram maken met ClickUp's Ganttgrafiekweergave in drie eenvoudige stappen:

Klik op het + teken in een lijst, map of ruimte

teken in een lijst, map of ruimte Selecteer Gantt

Geef het een naam

Wijzig wat je ziet in je Gantt-diagrammen met behulp van het uitvouwbare en inklapbare zijmenu.

Je kunt de grafiek gebruiken om:

Tijd te plannen en taken in te plannen

Hulpbronnen beheren

Elke taakafhankelijkheid visualiseren

Bereken dekritiek pad en slappe tijd

Ganttgrafiek Projectmanagement Voorbeelden in ClickUp

Nu, bent u ervan overtuigd dat een Gantt chart _net zoiets is als internet?

Het kan elk project, industrie of team naar een hoger niveau tillen.

Je kunt er een maken in PowerPoint, een Excel Gantt-grafiek gebruiken of zelfs een grafieksjabloon downloaden.

Maar er gaat niets boven de driestappenplanner van ClickUp.

Met ClickUp kunt u het aanpassen aan uw behoeften, eenvoudig resources en afhankelijkheden beheren en nog veel meer. Bovendien is deze Software voor planningstabellen kan meer dan alleen planningstabellen het kan uw tijdregistratietool, taakbeheerder, flowchartmaker, proefdrukhulpmiddel zijn... noem maar op. Word gratis lid van ClickUp om geweldige Gantt-diagrammen te maken voor elk project, elke branche.