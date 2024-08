10 Beste gratis planningstabellen voor Mac in 2024

Gantt grafieken zijn ideaal voor projectmanagement omdat ze een visueel overzicht geven van de tijdlijn en omvang van een project. Ze maken het gemakkelijk om in te schatten tijdlijnen van projecten in te schatten en potentiële knelpunten in uw werkstroom identificeren.

En wanneer ze zijn ingebed in software voor projectmanagement gantt grafieken krijgen superkrachten - ze kunnen gekoppeld worden aan taken en toegewezen personen, gerelateerde taken verplaatsen wanneer deadlines veranderen en u de voortgang van een project in realtime laten zien.

Helaas zijn veel Software voor gantt grafieken werken alleen (of beter) op Windows-systemen. Maar als je een Mac gebruiker bent, maak je dan geen zorgen: er zijn tools die werken op jouw apparaat. Kom meer te weten in deze lijst met 10 software voor ganttgrafieken voor Mac-gebruikers.

Wat moet je zoeken in software voor ganttgrafieken voor Mac?

Bij het kiezen van software voor ganttgrafieken voor Mac moet je rekening houden met de volgende functies:

Gebruikersinterface: Een gebruikersinterface moet gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen zijn. Het moet gemakkelijk zijn om toegang te krijgen tot alle functies die je nodig hebt Automatisering: Je moet routinematige stappen en eenvoudige workflows kunnen automatiseren om tijd te besparenhet maken van Gantt grafieken3. Samenwerking: Software voor het maken van ganttgrafieken moet samenwerking gemakkelijk maken door leden van het team in staat te stellen taken toe te wijzen, weer te geven en te becommentariëren Prestatiemonitoring: Prestatiemonitoring is een must voor alle software voor ganttgrafieken. Met deze functie kunt u de voortgang van verschillende Taken bijhouden en analyseren hoe deze de voortgang van het project beïnvloedenalgemene tijdlijn van het project Lees verder om meer te leren over de 10 beste hulpmiddelen voor het maken van Gantt grafieken op een Mac.

De 10 beste software voor gantt grafieken voor Macs

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een cloudgebaseerde productiviteitssuite met een Weergave van gantt grafiek voor projectmanagement. Gantt grafieken zien er prachtig uit met een overzichtelijke UI en aanpasbare elementen.

Net als de rest van het platform, ClickUp's grafiek voor Mac is een plezier om te gebruiken, met een responsieve drag-and-drop interface en ondersteuning voor meerdere medewerkers die tegelijkertijd aan dezelfde grafiek werken.

Ontdek onze tool voor Gantt grafieken door clickUp voor MacOS downloaden en hiermee beginnen eenvoudig sjabloon voor Gantt .

ClickUp beste functies

Identificeert automatisch potentiële knelpunten met intelligent bijhouden van kritieke paden

Dynamische tijdlijn weergave, inclusief automatische herschikking van alle gekoppelde taken wanneer u een taak verplaatst metafhankelijkheden* Met één klik sorteren op deadline, prioriteit, toegewezen personen, aanmaakdatum en andere sorteeropties

Volg de voortgang van projecten in real-time met dynamische voortgangspercentages

Krijg een overzicht van alle lopende projecten in één Gantt grafiek met duidelijke kleurcodering

Responsieve drag-and-drop interface voor meerdere medewerkers om wijzigingen aan te brengen in de grafiek

ClickUp beperkingen

Gebruikers met het gratis abonnement kunnen grafieken niet exporteren als PDF- of PNG-bestanden

Nieuwe gebruikers vinden de mate van aanpasbaarheid misschien overweldigend (iets wat u kunt beperken door te beginnen met sjablonen voor Gantt grafieken in plaats van met een leeg canvas)

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

bekijk de beste algemene_ *software voor projectmanagement voor Mac* _voor een breder overzicht van uw opties!**_

2. Toggl Abonnement

via TogglToggl Abonnement is een hulpmiddel voor projectplanning en -management dat een weergave van een Gantt-diagram biedt. U kunt voor elk project een Gantt grafiek maken en eenvoudig de status van de taken en voortgang weergeven. Toggl doet ook dienst als teamagenda en projectplanner.

Als je na het lezen over de functies en limieten van Toggl Plan niet zeker weet of je het wilt proberen, bekijk dan deze lijst met Toggl-alternatieven.

Toggl Plan beste functies

Gesegmenteerde weergave van gantt maakt het gemakkelijk omtaken op lange termijn te identificeren* Context toevoegen met bijlagen, opmerkingen en checklists

Responsief ontwerp zorgt ervoor dat de grafiek zichzelf aanpast bij het wijzigen van het formaat van vensters

Heeft integraties met populaire apps zoals Asana, Trello, Jira, Zendesk en Basecamp

Toggl abonnement limieten

Kan slechts één bijlage per Taak toevoegen

Je kunt "Nog te doen" taken niet verbergen, tenzij je het duurdere Business-abonnement hebt

Prijzen Toggl-abonnement

Gratis proefversie

Teams: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Business: $15/maand per gebruiker

Toggl Abonnementen beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Bonus:_ To-Do Lijst Apps voor Mac

3. TeamGantt

via TeamGantt TeamGantt is een krachtige software voor grafieken voor Macs met een goed uitziende gebruikersinterface en de nadruk op samenwerking in teams. Het bevat functies zoals taakspecifieke chats, automatisering van Taken, en project planning en een intuïtieve drag-and-drop interface.

TeamGantt beste functies

Real-time samenwerking, hoeveel mensen er ook aan het project werken

Prachtige kleurgecodeerde Gantt grafieken en tijdlijnen

Drag-and-drop interface voor het eenvoudig herschikken van Taken

Geautomatiseerde planning van taken om tijd te besparen (deadlines hoeven niet handmatig te worden aangepast)

TeamGantt beperkingen

Soms traag laden

Kleine, incidentele glitches zoals mijlpalen die niet worden weergegeven (bekijk deze*TeamGantt alternatieven*!)

TeamGantt prijzen

Gratis

Lite: $24/maand per manager + 5 medewerkers per manager

$24/maand per manager + 5 medewerkers per manager Pro: $59/maand per gebruiker + onbeperkt aantal medewerkers

$59/maand per gebruiker + onbeperkt aantal medewerkers Enterprise: $99/maand per gebruiker + onbeperkt aantal medewerkers

TeamGantt beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (800+ beoordelingen)

4.8/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

Bonus: Construction Projectmanagement Software voor Mac

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet is een populaire software voor grafieken voor Mac-gebruikers. Het biedt functies zoals afhankelijkheid van taken, tijdlijn slepen en neerzetten en automatische notificaties om de voortgang van het project bij te houden. Smartsheet ondersteunt ook samenwerking met meerdere belanghebbenden voor efficiëntere communicatie en eenvoudigere toewijzing van taken.

Aantekening: veel concurrenten bieden vergelijkbare functies, dus zorg ervoor dat u smartsheet vergelijken met alternatieve software voordat u zich toewijdt aan een betaald abonnement.

Smartsheet beste functies

Geeft u granulaire controle over toestemming voor toegang, veiligheid en gegevensbeheer

Real-time wijzigingen en updates om alle leden van het team op de hoogte te houden

Maakt automatisering van werkstromen mogelijk, zoals terugkerende feedbackaanvragen op vooraf gedefinieerde intervallen

Heeft een actieve gemeenschap van deskundige gebruikers die best practices en software-gerelateerde oplossingen delen

Smartsheet limieten

Beperkte opmaakmogelijkheden

Sommige gebruikers vinden dat de software onhandig kan worden bij het werken met meerdere subniveaus voor Taken

Smartsheet prijzen

Gratis

Pro: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Business: $32/maand per gebruiker

$32/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (9.000+ beoordelingen)

4.4/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

5. Teamwork

via TeamwerkTeamwerk is een platform voor projectmanagement met een tool voor Gantt grafieken voor Mac. Hiermee kun je meerdere projecten bijhouden en tegelijkertijd met je teamleden aan dezelfde grafiek werken.

Bovendien biedt het een bereik van rapportagehulpmiddelen om de prestaties van projecten te meten.

Teamwork beste functies

Taak afhankelijkheid om snel knelpunten te identificeren

Stel de prioriteit van taken in om het team te helpen zich te concentreren op het belangrijkste werk

Balans tussen functie en gebruikersvriendelijkheid

Kan worden geïntegreerd met software die veel wordt gebruikt door virtuele teams, zoals Google Werkruimte, Databox, Toggl Track en verschillende tools voor ontwikkelaars, boekhouding en marketing

Teamwerk limieten

Beperkte aangepaste functies

Duurder dan de meeste tools op deze lijst

Prijzen van Teamwork

Gratis

Starter: $8.99/gebruiker per maand

$8.99/gebruiker per maand Lever: $13.99/gebruiker per maand

$13.99/gebruiker per maand Groeien: $24,99/gebruiker per maand

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

6. Monday.com

via Monday.nlMonday.com is een "werk OS" dat bedoeld is om je te helpen je werkstromen en apps te stroomlijnen. Naast een functie voor Gantt grafieken geeft Monday je ook overzichten van projecten, dashboards en Kanban weergaven.

Je kunt de werklast van elk lid van het team in de gaten houden om het werk gelijkmatig over je team te verdelen.

Zoals elk stuk software heeft ook Monday zijn limieten. We hebben een lijst samengesteld van Monday alternatieven om je te helpen beslissen of dit de juiste software voor jou is.

Monday beste functies

Een onderhoudsvriendelijke tool voor Taak- en Projectmanagement

Ondersteunt snelle, naadloze import vanExcel-spreadsheets (CSV-bestanden) en zet ze om in smartboards die kunnen worden weergegeven als Gantt grafieken

Eenvoudig in te stellen automatiseringen om repetitieve, handmatige taken te elimineren

Integreert tools voor samenwerking, productiviteit en ontwerp

Monday limieten

Heeft geen krachtige mogelijkheden voor afhankelijkheid van taken

Geen optie om commentaar op Gantt grafieken toe te wijzen aan leden van het team

Prijzen voor Monday

Gratis

Basis: $8/gebruiker per maand

$8/gebruiker per maand Standaard: $10/gebruiker per maand

Monday beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

7. SmartDraw

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image6-2-1400x888.png Voorbeeld van Smart Draw PERT grafiek /%img/

Voorbeeld van Pert grafiek van SmartDraw SmartDraw is software voor het maken van Gantt grafieken en diagrammen voor Mac-apparaten. Het is ideaal voor zeer technische toepassingen zoals ingenieurs en app-ontwikkeling .

Daarnaast vinden veel gebruikers het geschikt voor ondernemingen omdat het single sign-on kan bieden aan duizenden gebruikers binnen een organisatie.

SmartDraw beste functies

Heeft een intelligente opmaakmodule die je helpt grafieken te maken

Wordt geleverd met sjablonen voor 70+ visuele formats, inclusief Gantt grafieken

Kan worden geïntegreerd met MS Office, G Suite, Jira en meer

Importeert Visio en Lucidchart-bestanden

SmartDraw-limieten

Software loopt af en toe vast

Sommige gebruikers vinden de navigatie verwarrend

SmartDraw-prijzen

Gebruikers: $9,95 per maand, jaarlijks gefactureerd

$9,95 per maand, jaarlijks gefactureerd 5+ gebruikers: $5,95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

SmartDraw beoordelingen en recensies

8. GanttPRO

via GanttPRO GanttPRO verschilt van veel opties op deze lijst omdat het een hulpmiddel voor projectmanagement is dat is gebaseerd op Gantt grafieken. Geen toeters en bellen: je plant, schat en houdt het werk bij met behulp van Gantt-grafieken, heel eenvoudig. Dankzij dit niveau van focus vinden veel gebruikers dat GanttPRO gemakkelijk te leren en te gebruiken is.

GanttPRO beste functies

Je kunt taken, subtaken en mijlpalen binnen een project groeperen

Handig voor resourcebeheer: Berekent automatisch de kosten van taken en projecten op basis van resources die je aan taken hebt gekoppeld en de kosten per uur van de resource

Heeft aparte werkruimtes voor persoonlijke en team grafieken

Geeft je opties om teamleden toestemming te geven voor weergave en bewerking

GanttPRO limieten

Op de gratis versie plaatst de software een watermerk op je geëxporteerde grafieken

Niet vloeiend bij het in- en uitzoomen en bij het gebruik van de schuifbalk

GanttPRO prijzen

Gratis proefversie

Basis: $7,99/gebruiker per maand

$7,99/gebruiker per maand Pro: $12,99/gebruiker per maand

$12,99/gebruiker per maand Business: $19,99/gebruiker per maand

$19,99/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GanttPRO beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

4.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

9. nTask

via nTask nTask is software voor projectmanagement met interactieve Gantt grafieken. Het is handig voor het prioriteren van taken, het beheren van risico's en het bijhouden van de voortgang. nTask's tool voor projectgrafieken is geïntegreerd met de rest van het platform, wat betekent dat u projectinformatie uit verschillende weergaven en dashboards in uw grafiek kunt opnemen.

nTask beste functies

Stuurt realtime notificaties wanneer de status van een project wordt bijgewerkt

Hiermee kun je problemen en risico's toewijzen aan leden van het team zonder de weergave van het Gantt-diagram te verlaten

Toont gekoppelde subtaken met één drop-downklik van bovenliggende taken

Integreert met honderden software, waaronder kalenders, spreadsheets, cloud opslagruimte en communicatie apps zoals Slack

nTask limieten

Kan traag zijn bij het laden van projecten, grafieken en resultaten van query's

Gantt grafieken zijn niet beschikbaar in het gratis abonnement

nTask prijzen

Gratis

Premium: $4 per maand voor 1 gebruiker (gedifferentieerde prijs afhankelijk van het aantal gebruikers)

$4 per maand voor 1 gebruiker (gedifferentieerde prijs afhankelijk van het aantal gebruikers) Business: $12 per maand voor 1 gebruiker (gedifferentieerde prijs afhankelijk van het aantal gebruikers)

$12 per maand voor 1 gebruiker (gedifferentieerde prijs afhankelijk van het aantal gebruikers) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

nTask beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (17 beoordelingen)

4.4/5 (17 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

Visualiseer gegevens met Mac stroomdiagrammen !

10. Werkzone

via Workzone Werkzone is een software voor projectmanagement die bekend staat om zijn ondersteunende after-sales service en overzichtelijke UI. Ondanks de vele functies is het eenvoudig te leren, vooral dankzij de tutorials van het Workzone team.

Workzone beste functies

Het Workzone team biedt onbeperkte training en ondersteuning aan klanten

Hoge mate van aanpasbaarheid, zodat je werkstromen en grafieken kunt maken die passen bij de manier waarop je werkt

Veel reviewers zeggen dat ze snel en vriendelijk antwoord kregen van het klantenservice team

Biedt je de mogelijkheid om persoonlijke lijsten met taken te maken en geautomatiseerde herinneringen per e-mail in te stellen

Workzone beperkingen

Alleen het Enterprise-abonnement heeft een functie voor kritieke paden

Sommige gebruikers vinden het moeilijk om sjablonen te maken en aan te passen

Workzone prijzen

Geen gratis proefversie

Teams: $24/gebruiker per maand

$24/gebruiker per maand Professioneel: $34/gebruiker per maand

$34/gebruiker per maand Enterprise: $43/gebruiker per maand

Workzone beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (50 beoordelingen)

4.3/5 (50 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Krijg cruciale inzichten met de beste software voor ganttgrafieken voor Mac

Gantt grafieken geven u inzichten die een eenvoudige tijdlijn of zelfs een Kanban-bord niet. Ze laten je zien welke taken op welk moment gebeuren tijdens de duur van een project en helpen je om effectiever te plannen, prioriteiten te stellen en je middelen te beheren. Ze helpen je potentiële vertragingen op te sporen en op te lossen voordat ze zich voordoen.

Met de juiste software kunt u de waarde van het volgende maximaliseren Gantt grafieken . Maak in een handomdraai Gantt grafieken voor Mac door een gratis werkruimte te maken op ClickUp .