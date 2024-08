10 beste takenlijst-apps voor Mac in 2024

Ben je op zoek naar de perfecte taakbeheer app om je productiviteit op peil te houden? Zoek dan niet verder. We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste apps voor takenlijsten voor Mac, waarmee je je werktempo kunt verhogen en je doelen kunt bereiken.

Bekijk onze favorieten en ga als een pro aan de slag met het afstrepen van je taken. Geen gemiste deadlines of talloze plakbriefjes meer, maar pure productiviteit. Laten we beginnen met de beste apps voor takenlijsten voor de Mac!

Waar moet je op letten bij het kiezen van de beste app voor takenlijsten voor de Mac?

Bij het kiezen van de perfecte app voor je takenlijst op je MacBook moet je rekening houden met een aantal belangrijke aspecten. Voordat je een definitieve keuze maakt, moet je op de volgende belangrijke functies letten:

Samenwerkingsfuncties: Voor werk zijn er programma's voor takenlijsten die het delen van taken, het geven van commentaar en het delegeren van taken mogelijk maken. en de voortgang bijhouden voor alle leden van het team. Zelfs voor persoonlijke Taken,apps met functies voor samenwerking zoals deze, zodat je aantekeningen en to-dos kunt delen met familie en vrienden.

: Als je op meerdere apparaten werkt, raden we je aan een platform voor takenlijsten te kiezen dat compatibel is met al je Apple apparaten - iPad, Apple watch, iPhone en meer - en niet alleen met je Mac. Deze keuze zorgt ervoor dat je altijd toegang hebt tot je taken of aantekeningen, waar je dat het prettigst vindt om te doen in een app voor takenlijsten. Gebruiksvriendelijke interface : Welke app voor takenlijsten je ook kiest voor je Mac, hij moet een schone en eenvoudige interface hebben. Deze eenvoud zorgt ervoor dat je niet zoveel tijd kwijt bent aan het uitpuzzelen van de app dat je weinig tot geen tijd overhoudt voor het maken of beheren van Taken.

De 10 beste Nog te doen lijsten voor Mac

Een app voor takenlijsten helpt je om georganiseerd te blijven en je taken op te volgen. Om je te helpen de juiste app te kiezen voor je persoonlijke of zakelijke behoeften, hebben we hier onze top 10 programma's voor takenlijsten voor Mac voor je op een rijtje gezet.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's efficiënter werken

ClickUp is de ultieme productiviteitssuite met een breed bereik aan aanpasbare functies voor projectmanagement en projectmanagement, Documenten en doelen maken het een ideale Nog te doen app (en digitale planner ). De app heeft ook een gebruiksvriendelijke interface en naadloze integratie met meer dan duizend andere productiviteitsoplossingen.

Dus, voor individuen die hun productiviteit een boost willen geven en teams die hun doelstellingen willen halen (en overtreffen) kPI's voor projectmanagement clickUp is de beste to-do lijst app voor Mac (al zeggen we het zelf).

ClickUp beste functies

Aanpasbare taken: Met ClickUp-taak kun je eenvoudig taken maken, toewijzen en bijhouden of beheren. Met deze functie kun je ook grote en complexe projecten vereenvoudigen door ze op te splitsen in subtaken. En om het taakbeheer nog meer te stroomlijnen, kunt u met ClickUp herinneringen instellen voor deadlines, items op de lijst opnieuw inplannen en indien nodig taken aan anderen toewijzen.

Met ClickUp-taak kun je eenvoudig taken maken, toewijzen en bijhouden of beheren. Met deze functie kun je ook grote en complexe projecten vereenvoudigen door ze op te splitsen in subtaken. En om het taakbeheer nog meer te stroomlijnen, kunt u met ClickUp herinneringen instellen voor deadlines, items op de lijst opnieuw inplannen en indien nodig taken aan anderen toewijzen. Ruimtes, mappen en lijsten: Om het bijhouden te vereenvoudigen, biedt ClickUp een hiërarchie in projecten waarin taken worden georganiseerd in lijsten, lijsten worden gecategoriseerd in mappen en mappen worden opgeslagen in werkruimten.

Om het bijhouden te vereenvoudigen, biedt ClickUp een hiërarchie in projecten waarin taken worden georganiseerd in lijsten, lijsten worden gecategoriseerd in mappen en mappen worden opgeslagen in werkruimten. Sjablonen : Bespaar tijd en energie door de vooraf gemaakte en aanpasbare sjablonen van ClickUp te gebruiken voor verschillende persoonlijke en zakelijke gebruikssituaties, vanprojectoverzichten totactie itemseenvoudig nog te doen lijsten ,checklistsen meer.

: Bespaar tijd en energie door de vooraf gemaakte en aanpasbare sjablonen van ClickUp te gebruiken voor verschillende persoonlijke en zakelijke gebruikssituaties, vanprojectoverzichten totactie itemseenvoudig nog te doen lijsten ,checklistsen meer. Tijdsregistratie voor Mac : ClickUp biedt eentijdmanagement functie waarmee personen de duur van hun Taken kunnen berekenen en tijdsinschattingen kunnen maken, waardoor toekomstige abonnementen nauwkeuriger worden en er aanzienlijk minder tijd wordt verbruikt.

Aantekeningen : Aantekeningen maken enprojecten documenteren overal ter wereld en op elk moment met ClickUp. De functie notitieblok helpt u bij het populeren van uwnog te doen lijst onderweg zodat u geen belangrijke Taken vergeet.

: Aantekeningen maken enprojecten documenteren overal ter wereld en op elk moment met ClickUp. De functie notitieblok helpt u bij het populeren van uwnog te doen lijst onderweg zodat u geen belangrijke Taken vergeet. Gratis versie: De gratis versie van ClickUp zit vol met andere Taakbeheer- enprojectmanagement functies die je niet krijgt in deze andere apps.

ClickUp beperkingen

Leerproces voor sommigen

Beperkte controle over instellingen voor notificaties

ClickUp prijzen

Free Forever (gratis versie)

(gratis versie) Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp klantbeoordelingen

G2 : 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. GoedeTaak

Via GoedeTaak GoodTask is een intuïtieve app voor taken die is gebaseerd op de herinneringen en kalenders van Apple. Het dient zowel als een checklist app voor eenvoudige to-dos en een software voor taakbeheer voor complexe projecten.

GoodTask is geweldig voor Mac-gebruikers, maar synchroniseert ook gemakkelijk met andere apparaten in het Apple ecosysteem om checklists weer te geven waar je ook bent.

GoodTask beste functies

Geweldige gebruikersinterface

Snelle acties en tekstfragmenten

Weergave van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse planning

Slimme lijsten

Themamaker om het uiterlijk van je app aan te passen

GoodTask limieten

Web app gevoelig voor crashes

Nieuwe iOS-updates leiden soms tot problemen met de prestaties

Heeft niet de functies van andere projectmanagement apps in deze lijst

GoodTask prijzen

$39.99

GoodTask klantbeoordelingen

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

3. Dingen 3

Via Gecultiveerde code Things 3, gebouwd door Cultured Code, is een toonaangevende taakmanager voor dagelijkse planning, projectmanagement en voortgang bijhouden. Het unieke ontwerp en de naadloze UI hebben het tot een favoriet van de gebruiker gemaakt en leverde het twee keer de erkenning op als winnaar van de Apple Design Award.

Een niche app voor Apple apparaten, Dingen 3 maakt het leven van gebruikers ook gemakkelijker door te integreren met werkruimten zoals Slack en delen van projecten mogelijk te maken.

Things 3 beste functies

Kalender gebeurtenissen en weergaven voor Taak en Vergadering herinneringen

Eenmalige app aankoop/betaling (voor altijd)

Esthetisch ontwerp

Lijst met afspraken - voor het plannen van je week vooruit

Tags voor het groeperen van Taken

Checklists

Things 3 limieten

Geen gratis versies

Geen web-app interface

Geen functies voor samenwerking

prijzen voor #### Things 3:

Voor Mac : $49.99

: $49.99 Voor Apple horloge en iphone : $9.99

: $9.99 Voor ipad : $19.99

: $19.99 Voltooide set: $80

Dingen 3 klantbeoordelingen

G2 : 4.4/5 (20+ beoordelingen)

: 4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.9/ 5 (130+ beoordelingen)

Bonus: Taakbeheer apps voor Mac !

4. Todoist

Beheer je taken en to-do lijsten met Todoist Todoist, een van de populairste apps voor takenlijsten en taakmanagers, stelt je in staat taken op te splitsen in subtaken en deze naar eigen inzicht prioriteit te geven. Hoewel Todoist een gevestigde naam is als hulpmiddel voor het plannen van je leven en het samenwerken met familie en vrienden, biedt het ook een Business-abonnement voor teams die hun officiële taken beter willen beheren.

De eenvoudige gebruikersinterface en dashboards van de app maken het makkelijk voor Mac-gebruikers om snel taken te organiseren, voortgang te beoordelen, verantwoordelijk te blijven en dagelijks meer te bereiken.

Todoist beste functies

Aanpasbare lijsten

Sjablonen voor projecten

Herinneringen

Integraties

Weergaven filteren

Subtaken

Todoist beperkingen

Basisfuncties voor samenwerking; niet ideaal voor geavanceerd of complex projectmanagement

Kan alleen worden gebruikt met een internetverbinding; niet offline

Prijzen Todoist

Free : Gratis

: Gratis Pro : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Business: $6/maand per gebruiker

Todoist klantbeoordelingen

G2 : 4.4/5 (750 beoordelingen)

: 4.4/5 (750 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2200+ beoordelingen)

5. OmniFocus

Via De Omni-groep OmniFocus, van The Omni Group, is ontworpen voor drukke professionals die gemakkelijk overweldigd worden door meerdere Taken en projecten. Als je elke dag te maken hebt met complexe taken, zou je moeten overwegen OmniFocus te gebruiken als app voor je Mac Takenlijst.

De software maakt het voltooien van je belangrijkste taken gemakkelijk en flexibel, omdat je gemakkelijk toegang hebt tot je takenlijsten op andere Apple apparaten zoals een Apple Watch, iPhone en meer. En in tegenstelling tot sommige andere tools in deze lijst, zoals Todoist, is Omnifocus offline toegankelijk.

OmniFocus beste functies

Real-time synchroniseren met meerdere Apple apparaten

Batch bewerking

Siri-aanpasbaarheid

Deelmenu - voor het importeren van actie-items van elke app op uw apparaat

OmniFocus beperkingen

Geen gratis abonnement

OmniFocus prijzen

Voor het web : $4,99/maand

: $4,99/maand Pro : $9,99/maand

: $9,99/maand V3 Standaard Licentie : $49,99 - traditionele eenmalige betaling

: $49,99 - traditionele eenmalige betaling V3 Pro-licentie: $99,99 - traditionele eenmalige betaling

Beoordelingen van OmniFocus klanten

G2 : 4.6/5 (50+ beoordelingen)

: 4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen) Kijk ook eens naar deze OmniFocus alternatieven_ !

6. 2Do

Via 2Do 2Do is speciaal ontworpen voor persoonlijk gebruik en laat je je taken plannen en ze opdelen in hapklare stappen om ze nauwkeurig te kunnen bijhouden. De Mac versie van de app is een voltooide editor die je overal en altijd kunt gebruiken.

Met 2Do kun je taken aanmaken en hun status - gepland, in uitvoering of Klaar - bijwerken. met 2Do kun je taken ook labelen om ze te ordenen op relevante categorieën of overeenkomsten.

2Do beste functies

Cloud synchroniseren met tools zoals Dropbox, CalDAV en Toodledo

Lijsten met kleurcodering voor gerelateerde projecten en taken

Geluid of tekst notificatie waarschuwingen voor niet gedane to-dos

Batch bewerking

Automatische back-ups

Geavanceerde zoekmogelijkheden

Slimme lijsten

2Do limieten

Geen kalender synchroniseren

Slechte functies voor samenwerking

Onverenigbaar met Android-apparaten

2Do prijzen

2Do iOS : $14.99

: $14.99 2Do Mac: $49.99

Beoordelingen van 2Do klanten

G2: 3,5/5 (2 beoordelingen)

3,5/5 (2 beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

7. Taak3

Via TaakPaper TaskPaper, opgericht in 2016, is een van de oudste apps voor takenlijsten voor Mac. De nieuwste versie TaskPaper3 behoudt het platte tekst format van de originele app, maar met een moderne twist.

Het eenvoudige platte tekst format van de tool maakt het ook ideaal voor gebruikers die geavanceerde projectmanagement apps storend of verwarrend vinden. TaskPaper3 sluit naadloos aan op het herinneringssysteem van je Mac, zodat je nooit meer iets hoeft te missen van je lijst met taken.

TaskPaper3 beste functies

Taken plannen op datum

Functie voor het slepen en neerzetten om lijsten te ordenen

Afleidingsvrije interface

Exporteren/importeren met Herinneringen app

Donkere modus

TaskPaper beperkingen

Als je van graphics en visueel aantrekkelijke gebruikersinterfaces houdt, is TaskPaper niets voor jou

Geen gratis abonnement

TaskPaper prijzen

$28.99

Beoordelingen van TaskPaper klanten

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

8. Nog te doen

Via Nog te doenNog te doen is een eenvoudige oplossing voor lijsten met taken voor individuen en teams. Het stelt mensen in staat om in realtime samen te werken aan projecten, taken te beheren en bedrijfsprocessen te bewaken.

Nog.te doen beste functies

Kleuren tags

Chatten in realtime

Integraties met tools van derden zoals Slack, Microsoft Teams, WhatsApp en meer

Kalender en herinneringen

100+ sjablonen voor verschillende projecten en gebruikssituaties

Synchroniseren met meerdere apparaten

Dagelijkse planner

Nog te doen beperkingen

Niet geschikt voor geavanceerd projectmanagement

Biedt slechts enkele functies

Prijzen van Any.do

Free : Gratis

: Gratis Premium : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Teams: $5/maand per gebruiker

Nog te doen klantbeoordelingen

G2 : 4.1/5 (190+ beoordelingen)

: 4.1/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

9. Microsoft Nog te doen

Via Microsoft Wat betreft apps voor taken die compatibel zijn met MacBooks, is Microsoft To-do een van de meest robuuste opties. Het is vooral waardevol voor Microsoft 365 power users die de functies van To-do voor het plannen van taken kunnen combineren met andere programma's productiviteitstools binnen de hub zoals Outlook, PowerPoint, OneDrive en meer.

Microsoft Nog te doen beste functies

Intelligente en gepersonaliseerde suggesties voor dagelijkse of wekelijkse Taak Abonnementen

Uitnodigingen en functies voor delen om samen te werken met vrienden, familie en collega's

Naadloze integratie met andere Microsoft 365 tools

Nog te doen beperkingen van Microsoft

Weinig functies

Beperkttaakprioritering mogelijkheden

Verwarrende gebruikersinterface

Vereist een Microsoft account om te gebruiken

Geen functies voor rapportage

Prijzen van Microsoft Nog te doen

**Gratis

Microsoft Nog te doen klantbeoordelingen

G2 : 4.4/5 (50+ beoordelingen)

: 4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2700+ beoordelingen)

10. Tik Tik

Via Tik Tik Tick Tick is een 3-in-1 app voor het beheren van to-do lijsten, checklists en taken. Hiermee kun je je privé- en werkleven organiseren, deadlines en herinneringen voor taken instellen en vlot samenwerken met anderen.

Met meer dan 30 functies voor het vastleggen van ideeën en het plannen van dagelijkse activiteiten is Tick Tick een app voor takenlijsten die het overwegen waard is als Mac-gebruiker.

Tick Tick beste functies

Flexibele weergaven voor de kalender

Spraakinvoer

Eenvoudig e-mails omzetten in Taken

Meerdere herinneringen om te voorkomen dat je relevante deadlines mist

Synchroniseert naadloos met kalender apps

Taken sorteren op tijd, titel, tag, prioriteit of een aangepast filter dat u aanmaakt

Tick Tick limieten

Taken kunnen niet rechtstreeks vanuit het gekoppelde account van Google Agenda worden bewerkt, voltooid of verwijderd

Gratis versie is zeer beperkt

Tick Tick prijzen

Free : Gratis

: Gratis Premium: $27,99/jaar

Tick Tick klantbeoordelingen

G2 : 4.5/5 (80+ beoordelingen)

: 4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

ClickUp: De Nr. 1 app voor lijsten met taken voor Mac

Taken beheren op de Mac is nog nooit zo makkelijk geweest met de overvloed aan beschikbare apps voor takenlijsten. Hoewel alle andere apps in deze lijst unieke functies en voordelen bieden, is ClickUp met gemak de beste app voor taken in de Mac App Store.

Met zijn uitgebreide en intuïtieve functies maakt ClickUp van het beheren van je taken een fluitje van een cent. Een van de opvallendste functies van ClickUp is de flexibiliteit. In tegenstelling tot veel andere apps voor takenlijsten is ClickUp een alles-in-één app software voor projectmanagement waarmee u uw werkstroom kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften. Download en probeer ClickUp vandaag nog uit !