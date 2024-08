20 van de Beste Smartsheet Alternatieven & Concurrenten voor Projectbeheer 2024

op zoek naar de beste Smartsheet alternatieven?

Hoewel Smartsheet een capabel platform is met basisfuncties voor projectbeheer, heeft het een aantal ernstige nadelen.

Om te beginnen is Smartsheet bekend als een beetje onhandig bij het bijwerken of in het algemeen het beheren van projecten die een beetje complex zijn. Ten tweede is het een dure optie voor agile projecten en het bijhouden van resources, die je kunt vinden in veel Smartsheet alternatieven.

In de kern volgt Smartsheet een spreadsheetindeling net als Excel. Als u een alles-in-één oplossing wilt om uw projecten te beheren, kan Smartsheet u dwingen om uren door cellen en kolommen te spitten om de informatie te vinden die u nodig hebt.

En als u geen fan bent van het beheren van projecten met behulp van spreadsheets, dan zijn er opties beschikbaar! Daarom zijn we hier - om de beste tools te laten zien die je niet alleen helpen bij het organiseren van projecten, maar ook platforms die dat kunnen doen met verschillende weergaven.

Hier zijn de 20 beste Smartsheet alternatieven die je moet overwegen (inclusief gedetailleerde informatie over de belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en klantwaarderingen van elke tool).

Voordat we naar de alternatieven gaan, gaan we eerst wat dieper in op waarom mensen overwegen om Smartsheet de rug toe te keren.

Waarom zoeken naar alternatieven voor Smartsheet?

Via SmartsheetSmartsheet is in wezen spreadsheet software . Maar het kan worden gebruikt voor projectbeheer. En dat is een groot nadeel, want je kunt maar zoveel doen met deze specifieke weergave.

Simpel gezegd zijn spreadsheets onpraktisch voor modern projectmanagement waar we - laten we eerlijk zijn - hyper gefocust zijn op productiviteit. Als je op zoek bent naar een kamerbrede oplossing om teams te helpen hun productiviteit te verbeteren, dan is Smartsheet niet altijd je beste optie.

Als u echter enorme hoeveelheden gegevens wilt beheren (en deze allemaal wilt doorspitten 😬) of wilt vertrouwen op handmatige gegevensinvoer om onderneming te schalen beheer projectportfolio dan is dit misschien jouw hulpmiddel. Maar voor de meesten is het super onhandig om voor alles door cellen en kolommen te werken, vooral als projectsamenwerking is essentieel voor uw organisatie.

Smartsheet mist essentiële samenwerkings- en rapportagefuncties om teams te laten floreren

Samenwerkende teams presteren gewoon beter. Sterker nog, blijkt uit onderzoek dat de nummer 1 reden waarom medewerkers en organisatieleiders geloven dat een project is mislukt, te wijten is aan slechte samenwerking.

Een uitgebreid hulpmiddel voor projectbeheer moet worden uitgerust met ingebouwde chat- en commentaarfuncties om iedereen op de hoogte te houden. Smartsheet vereist meer communicatie via e-mail, wat knelpunten veroorzaakt doordat men op zoek moet naar informatie.

Voorbeeld van het plannen van een campagne in Smartsheet

Tegelijkertijd zijn rapportagefuncties over de voortgang van projecten net zo belangrijk. Maar met Smartsheet moet u alles handmatig invoeren wanneer het maken van gedetailleerde Gantt-grafieken .

Hoewel Smartsheet een teamrapportagefunctie heeft, is deze niet erg gebruiksvriendelijk. Voor effectieve projecten volgen hebt u een eenvoudigere weergave nodig door gebruik te maken van Velocity-, Burnup- en Burndown-diagrammen, die u niet in Smartsheet vindt.

Smartsheet heeft niet de functies voor tijdregistratie om uw resources in balans te brengen

Elke projectmanager heeft een tijdregistratiefunctie in zijn gereedschapskist nodig.

waarom?

Met deze projectmanagementtools kunnen teams flexibeler zijn, zodat ze de productiviteit kunnen inschatten, effectief middelenbeheer factureerbare tijd meten of de tijd die aan meerdere taken en projecten wordt besteed bij elkaar optellen.

hoe zit het met Smartsheet?

Helaas heeft Smartsheet geen geavanceerde en automatische functies voor het bijhouden van tijd. Dat betekent dat u niet kunt bepalen hoeveel tijd u aan een bepaalde taak hebt besteed.

Smartsheet is een van de duurdere opties, zelfs voor enterprise organisaties

Ten eerste biedt Smartsheet geen gratis plan.

Het Pro-plan begint bij $9 per gebruiker per maand (maximaal 10 gebruikers), terwijl het Business-plan $32 per gebruiker per maand is (minimaal drie gebruikers). Dat is $96 per maand voor het goedkoopste Business-plan. Smartsheet biedt ook een Enterprise-plan met aangepaste prijzen.

Het komt erop neer dat Smartsheet duur wordt zonder diepgaand resource management, meerdere projectweergaven en tijdregistratiefuncties. Als u Smartsheet gebruikt EN een ander productiviteitstool in uw organisatie, is het misschien tijd om uw opties te heroverwegen.

De 20 beste alternatieven voor Smartsheet die je moet proberen

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

ClickUp is 's werelds meest toonaangevende wall-to-wall productiviteitsplatform en een van de beste ter wereld hoogst beoordeelde tools op de markt van vandaag. Met de krachtige functies voor rapportage, tracering en samenwerking van ClickUp hebt u alles wat u nodig hebt.

Dit is waarom ClickUp nummer 1 is in deze lijst van Smartsheet alternatieven en hoe de gratis versie meer kan dan de betaalde plannen van Smartsheet! ClickUp's 15-plus aangepaste Views laten u uw projectwerkruimte visualiseren precies zoals u het wilt.

Of u nu een lijst, box, Gantt-diagram, Kanban-bord of kalender wilt zien, ClickUp is aanpasbaar zodat al uw verschillende teams kunnen werken vanuit een weergave die zinvol is. Stel je voor dat je verkoopteam in het CRM zit, de contentmarketingploeg in Kanban, IT in de lijstweergave en je productteam in de kalenderweergave - allemaal met elkaar verbonden zonder ooit het platform te verlaten!

Wijs opmerkingen in taken of subtaken toe aan teamgenoten in ClickUp zodat iedereen op de hoogte blijft

Elke taak in ClickUp heeft een ingebouwde Commentaarsectie voor projectrelevante discussies. Of u nu een bestand wilt delen of Toegewezen commentaar clickUp is de ultieme samenwerkingsoplossing om elk teamlid aan een taak te koppelen.

En in tegenstelling tot Smartsheet houdt de ingebouwde tijdregistratiefunctie van ClickUp toezicht op het werk van uw team, houdt het factureerbare uren bij of verzamelt het verzamelde tijd die aan projecten is besteed. ClickUp integreert ook perfect met bijna elk tijdregistratiesysteem van derden, zoals Tijddokter , Tijdig en Uurlijk .

ClickUp maakt gebruik van handige en niet-invasieve functies voor tijdregistratie om de teamresources te meten

Belangrijkste functies

100+ voorgebouwd workflow automatisering templates: Automatiseer terugkerende taken of pas ze aan en bouw je eigen geautomatiseerde workflows * Slepen en neerzetten: Trek een willekeurig teamlidprofiel uit de zijbalk om taken toe te wijzen of taken naar een andere status te verplaatsen

templates: Slepen en neerzetten: Trek een willekeurig teamlidprofiel uit de zijbalk om taken toe te wijzen of taken naar een andere status te verplaatsen Mindmaps : Plan en organiseer nieuwe of bestaande taken, ideeën of projecten via een zeer visueel overzicht

: Plan en organiseer nieuwe of bestaande taken, ideeën of projecten via een zeer visueel overzicht Checklists : Maak checklists binnen taken om projecten meer details en verantwoording te geven

: Maak checklists binnen taken om projecten meer details en verantwoording te geven ClickUp Docs : Documenten eenvoudig aanmaken, toewijzen, labelen en organiseren in taken en subtaken zodat alles op één plaats blijft

: Documenten eenvoudig aanmaken, toewijzen, labelen en organiseren in taken en subtaken zodat alles op één plaats blijft Aangepaste statussen: Niet alle teams werken hetzelfde en aanpasbare tags en statussen maken het eenvoudig om workflows aan te passen aan specifieke behoeften

Voordelen

Krachtig Free Forever Plan met veel geavanceerde functies

Geweldig voorScrum, Kanban en andere Agile softwareontwikkelingsprojecten * Visualiseer de activiteitsniveaus van je team met gedetailleerde rapporten

Zeer gebruiksvriendelijke UI voor plezier en gemaksoftware voor projectbeheer* Aangepaste machtigingen om belanghebbenden bij het project op de hoogte te houden

Krachtige dashboards voor beterewerkbeheer* Gemakkelijk eenprojectplan of uitgebreide kennisbanken te maken met ClickUp Docs

Werkt met een heleboel integraties met derden (Microsoft Office 365,Zoom, Slapen meer)

Afhankelijkheden helpen om taken in de juiste volgorde te organiseren

Handige taaksjablonen en automatiseringsfuncties voorkomen dat je helemaal opnieuw moet beginnen

nadelen

Kan geen Dashboards exporteren

Geen white-labeling beschikbaar

Geen tags beschikbaar voor documenten

ClickUp werkt er voortdurend aan om dergelijke kleine gebreken te verhelpen. Meer informatie over ClickUp's product roadmap hier en krijg onze lijst van de beste ClickUp alternatieven .

prijzen ####

ClickUp heeft een gratis plan voor altijd en vier andere prijsopties waaruit u kunt kiezen:

Gratis voor altijd : Onbeperkte taken en Free Forever-leden met 100MB opslagruimte

: Onbeperkte taken en Free Forever-leden met 100MB opslagruimte Unlimited : $7 per gebruiker per maand voor onbeperkte dashboards, Gantt Charts, leden, integraties en opslag

: $7 per gebruiker per maand voor onbeperkte dashboards, Gantt Charts, leden, integraties en opslag Zakelijk : $12 per gebruiker per maand voor onbeperkte teams, Mindmaps,werkstroombeheer, tijdregistratie en geavanceerde automatiseringen

: $12 per gebruiker per maand voor onbeperkte teams, Mindmaps,werkstroombeheer, tijdregistratie en geavanceerde automatiseringen Onderneming: Aangepaste prijzen beschikbaar voor white labeling, enterprise API en geavanceerde machtigingen

Klantbeoordelingen

G2: 4,7/5 (1100+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

2. Basecamp

Via BasecampBasecamp is software voor projectbeheer en samenwerking ookl gericht op kleine tot middelgrote bedrijven. Hoewel Basecamp beweert een enkel platform te zijn dat aan alle projectbehoeften voldoet, heeft het toch enkele nadelen.

Belangrijkste kenmerken

To-do lijsten helpen bij het beheren van taken

Chatplatform (Campfire en Pings) met chatruimtes voor groepen voor real-time communicatie

Teamrapporten voor gedetailleerde overzichten van elke taak of teamlid

Hellinggrafieken helpen om de voortgang van een project in realtime te volgen

Documentbeheerfunctie om je papierwerk georganiseerd te houden

Voordelen

Eenvoudige interface met een ontspannen leercurve

Eenvoudige sleepfunctionaliteit voor het delen van bestanden

Met de handige universele zoekbalk heb je eenvoudig toegang tot alle informatie

Uurlijkse automatische back-ups houden je projectbestanden veilig

nadelen

Heeft geen geavanceerde functies voor het organiseren van taken of projectbudgettering

Geen native functies voor tijdregistratie betekent dat je integraties van derden moet gebruiken

De Basecamp app is niet zo geweldig met to-do lijsten

Functies voor het bijhouden van projecten zijn alleen beperkt tot Hill-diagrammen

Prijzen

Vaste $99 per maand voor onbeperkte gebruikers en onbeperkte projecten met 500 GB bestandsopslag.

Klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (4400+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (11900+ beoordelingen)

Bekijk deze Basecamp alternatieven !

3. Asana

Via AsanaAsana is een eenvoudige softwareoplossing voor projectbeheer die erg populair is onder projectmanagers. Met een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en tal van integraties is Asana een Smartsheet-alternatief dat meer geschikt is voor kleinere, eenvoudigere projecten.

Vergelijk_ Asana vs Smartsheet !

Belangrijkste kenmerken

Kanban-bord !

4. Trello

Via TrelloTrello is een bekende Kanban-gebaseerd beheersinstrument dat eenvoudige projecten aankan met zijn automatisering en integraties. Laten we eens kijken waarom dit SaaS-oplossing is een van de betere concurrenten van Smartsheet:

Belangrijkste kenmerken

Interactieve en aanpasbare kaarten

Power-ups helpen extra functionaliteit toe te voegen aan Trello-borden

Checklists voor een betere organisatie van taken

Overzichten op hoog niveau voor betere teamsamenwerking

Kleurgecodeerde labels helpen taken gemakkelijk te organiseren

Voordelen

Soepele leercurve met vriendelijke gebruikersinterface

Benoem taken door simpelweg een naam van de zijbalk naar een kaart te slepen

Heel veel sneltoetsen voor het gemak

Mobiele app voor iOS en Android

nadelen

Gebrek aan native rapportagefuncties (mogelijk moet je een power-up kopen)

Niet geschikt voor het beheren van complexe projecten

Biedt alleen de Kanban-bordweergave (een tabelweergave is in bèta)

prijzen ####

Het Trello-platform heeft drie opties:

Gratis

Zakelijk : $9,99 per gebruiker per maand

: $9,99 per gebruiker per maand Onderneming: $17,50 per gebruiker per maand

Klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (10500+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (16600+ beoordelingen)

bekijk deze alternatieven voor Trello_ !_

5. Jira

Via Jira Jira is een bug tracking en projectmanagement softwareoplossing gericht op Agile en Scrum teams. In tegenstelling tot sommige andere tools, kun je zelfs de open-source versie gebruiken voor extra aanpasbaarheid.

Laten we eens kijken waarom deze tool op de lijst van beste concurrenten van Smartsheet staat.

Belangrijkste kenmerken

Krachtige Agile weergaven metScrum en Kanban-bord

Aangepaste workflowsjablonen en geautomatiseerde workflowfunctie

Stappenplannen om een structuur te bouwen voor uw projectenKrachtige rapportagetools !

6. Wrike

Via WrikeWrike is een andere krachtige projectmanagementsoftware en een van de beste alternatieven voor Smartsheet. De functies op ondernemingsniveau hebben het een populaire keuze gemaakt onder projectmanagers wereldwijd.

Hier lees je waarom het een goed Smartsheet-alternatief is:

Belangrijkste functies

Mogelijkheden op bedrijfsniveau

Krachtige analyses om te rapporteren over projecten

Real-time samenwerking tussen gegevens

Uniek dashboard met drie vensters

Voordelen

Ingebouwde tijdregistratie

Veel integraties met apps voor het delen van bestanden en sociale netwerken

Goede klantenondersteuning

nadelen

De gebruikersinterface is ingewikkeld met een steile leercurve

De mobiele app mist de functionaliteit van de desktopversie

Kan geen opmerkingen toewijzen aan teamleden

Prijzen

Wrike heeft drie varianten om uit te kiezen en biedt een beperkte gratis proefperiode voor hun Geavanceerde plan zonder dat er een creditcard nodig is.

Gratis: Tot vijf leden

Tot vijf leden Professioneel : $9,80 per maand per gebruiker voor maximaal 15 leden

: $9,80 per maand per gebruiker voor maximaal 15 leden Zakelijke app: $24,80 per maand per gebruiker voor maximaal 200 leden

Klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (1000+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (1500+ beoordelingen)

bekijk deze alternatieven voor Wrike_ !_

7. Werkzone

Via Werkzone Workzone is een populair hulpmiddel voor projectbeheer dat al bestaat sinds 2000. De eenvoudige projectbeheermogelijkheden maken het een geweldig Smartsheet-alternatief.

Belangrijkste kenmerken

Eenvoudige procesbeheermogelijkheden

Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface

Goede samenwerkingsfuncties

Krachtige rapportage

Voordelen

Eenvoudige leercurve voor nieuwe gebruikers

Software met veel aanpassingsmogelijkheden

Goede klantenondersteuning

nadelen

Mobiele apps voor iOS en Android hebben werk nodig

Beperkte projectweergaven

Kan geen opmerkingen toewijzen

Deze app heeft geen gratis versie

Prijzen

Workzone biedt je een gratis proefversie van 14 dagen zonder dat je een creditcard nodig hebt en heeft drie verschillende accounttypes:

Team plan : $24 per maand per gebruiker voor 100GB opslagruimte

: $24 per maand per gebruiker voor 100GB opslagruimte Professioneel plan : $34 per maand per gebruiker voor 150 GB opslagruimte

: $34 per maand per gebruiker voor 150 GB opslagruimte Ondernemingsplan: 43 dollar per maand per gebruiker voor 200 GB opslagruimte

Klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

8. Microsoft-projecten

Via Microsoft Microsoft Project, of beter bekend als MS Project, is een spreadsheetplatform en een van de oudste en meest robuuste projectmanagementtools op de markt. Je kunt MS Project gebruiken om eenvoudige projecten te beheren, maar het is beter voor complexe projecten of grotere ondernemingen.

Een van de grootste nadelen van MS Project is echter de steile leercurve. Deze tool is niet ideaal als je op zoek bent naar een projectbeheertool waarmee je meteen aan de slag kunt.

Belangrijkste kenmerken

Tijdregistratie via een functie voor het indienen van timesheets

Beheer van resources

Eenvoudig te genereren rapporten op hoog niveau, geschikt voor complexe projecten

Geavanceerde project budgettering

Gedeelde teamagenda's

Voordelen

Gecentraliseerde startschermweergave om eenvoudig toegang te krijgen tot je projecten, nieuwe projecten te maken of belangrijke projectinformatie te bekijken

Ondersteunt meerdere projectmanagementmethoden (agile, waterval of hybride) en workflows (Scrum, Kanban en zelfs aangepaste workflows)

Gedetailleerde taakbeschrijvingen

Ms Project integreert naadloos met andere tools in Microsoft 365

nadelen

Steile leercurve omdat de tool is ontworpen voor gevorderde projectmanagers

Ondersteunt geen populaire integraties zoals Zapier of SalesForce

Ontbreekt aan interactieve dashboards

Dure en vaak verwarrende prijsmodellen

Prijzen

Microsoft Project biedt twee prijsmodellen. Er is het cloudgebaseerde prijsmodel en het on-premise prijsmodel.

Cloud-gebaseerde oplossing

Project Plan 1 : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Project Plan 3 : $30 per gebruiker per maand

: $30 per gebruiker per maand Project Plan 5: $55 per gebruiker per maand

Op locatie

Project Standaard 2021 : Eenmalige betaling van $679,99

: Eenmalige betaling van $679,99 Project Professional 2021 : Eenmalige betaling van $1.129,99

: Eenmalige betaling van $1.129,99 Project Server: Aangepaste prijzen beschikbaar op aanvraag

Klantwaarderingen

G2 : 4.0/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.0/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

bekijk deze alternatieven voor Microsoft Projecten_ !_

9. Google Sheets

Voorbeeld van een Google Sheets planningsschema

Een van de eenvoudigere alternatieven voor Smartsheet is Google Sheets. Het is een gratis spreadsheetprogramma van Google met verschillende toepassingen zoals gegevensbeheer en zelfs projectbeheer. Google Sheets is gebouwd volgens hetzelfde concept als Excel, maar het is eenvoudiger en heeft een schonere interface.

Hoewel het gratis is, heeft Google Sheets veel nadelen als hulpmiddel voor projectbeheer. Het is misschien niet geschikt als je op zoek bent naar een robuuste tool voor modern projectbeheer.

Belangrijkste kenmerken

Real-time teamsamenwerking in Google Drive door tot 100 gebruikers tegelijk in een document te verwerken

Projectsjablonen zoals projectplannen, tijdregistraties en projecttijdlijnen

Gantt-diagrammen om de voortgang van een project bij te houden

Geavanceerde gegevensanalyse met draaitabellen, voorwaardelijke opmaak en gegevensvalidatie

Voordelen

Gratis 15 GB per gebruiker

Gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken

Gedetailleerde gebruikershandleidingen om je te helpen als je vastloopt

Cloud-gebaseerde software, waardoor projecten altijd gemakkelijk toegankelijk zijn

Gratis te gebruiken

nadelen

Google Sheets ondersteunt geen bijlagen zoals foto's

Google Sheets is standaard geen hulpmiddel voor projectbeheer

Met Google Sheets kun je geen taken toewijzen vanuit de app

Voor het bouwen van projectdashboards in Google Sheets moet je door verschillende hoepels springen en handmatige updates uitvoeren

Er is geen ondersteuning voor lange documentatie

Gebrek aan native tijdregistratie

Prijzen

Gratis : Beperkte opslagruimte

: Beperkte opslagruimte Google Workspace-pakket: $12 per gebruiker per maand met 1TB opslagruimte per gebruiker

Klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (39.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (39.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (12.000+ beoordelingen)

bekijk deze alternatieven voor Google Sheets_ !_

10. Podio

Via Podio In de kern is Podio een low-code tool om bedrijven te helpen werk en communicatie aan te passen. Hoe past Podio precies als projectbeheertool? Met Podio kunt u al uw projectgegevens, conversaties en workflows samenbrengen in een centrale hub voor samenwerking.

belangrijkste functies

Centraal beheerportaal waarmee u rollen kunt beheren en toegangsrechten kunt instellenIngebouwde communicatietools !

15. Werkfront

Via Workfront Workfront is een online systeem om werk binnen uw organisatie te beheren. Van de Smartsheet-alternatieven zorgt dit databaseplatform er bovendien voor dat leidinggevenden real-time communicatie ontvangen over projecten, resources en mensen.

Belangrijkste kenmerken

Real-time meldingen en aangepaste slimme formulieren voor een naadloze samenwerking

Beslissingsdashboards voor het plannen, implementeren en beoordelen van projecten en taken

Functionaliteit voor resourcemanagement om ervoor te zorgen dat projecten op tijd en binnen budget worden afgerond

Procesautomatisering om tijd te besparen en sneller te kunnen schalen

Gestroomlijnde goedkeuringsworkflows om bedrijfsnormen te handhaven

Automatisch versiebeheer en bijhouden van opmerkingen

Voordelen

Real-time rapporten om iedereen over de hele linie op de hoogte te houden

Geavanceerde rol- en machtigingsniveaus voor grote ondernemingen

Super aanpasbaar voor organisaties van alle vormen

Geweldige proofing tools voor robuuste projecten en geavanceerde workflows

nadelen

Langdurig proces om de software effectief te leren gebruiken

Niet zo intuïtief, wat resulteert in veel herhalende stappen en processen

De mobiele app kan onhandig en traag zijn

Prijzen

Alle prijsplannen van Workfront zijn op maat gemaakt met verschillende functies en uitbreidingen.

Enterprise : Premium API en integraties, verbeterde beveiliging en geavanceerde ondersteuning

: Premium API en integraties, verbeterde beveiliging en geavanceerde ondersteuning Zakelijk : Premium integraties, verbeterde analyses en onbeperkt aantal recensenten

: Premium integraties, verbeterde analyses en onbeperkt aantal recensenten Pro: Resourcemanagement, vraagbeheer, inhoudsbeoordeling en goedkeuring

Klantbeoordelingen

G2: 4.1/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Workfront alternatieven !

16. Celoxis

Via Celoxis Celoxis combineert moderne agile trends, aanpassingsfunctionaliteit en workflowautomatisering zodat de projectbeheerfuncties flexibel blijven. Dit Spreadsheets-alternatief is detailgericht met krachtige dashboards en rapportagemogelijkheden die passen bij teams van elk type.

Belangrijkste kenmerken

Projectverzoeken bijhouden via aangepaste velden

Automatischprojectplanning en projectafhankelijkheden verklaringen

Project volgen viakritiek pad analyse, RAG gezondheidsindicatoren en EVA's

Projectboekhouding met aangepaste financiële KPI's, bijhouden van winst en marge en voorspelling van inkomsten

Portfoliobeoordeling en -beheer

Dynamische dashboards en rapporten

Voordelen

Maakt het mogelijk om functies die je niet nodig hebt uit te schakelen

Meerdere gedeelde dashboards om projectbeheer te stroomlijnen

Je kunt de levering van rapporten plannen via e-mails

Aanpasbare lay-outs en widgets

nadelen

Onhandige configuraties

Trage klantenservice en ondersteuning

Geen in-app pushmeldingen

Prijzen

Bij Celoxis kun je kiezen voor het on-premise pakket of het jaarlijkse cloudpakket.

Cloud : $22,50 per gebruiker per maand

: $22,50 per gebruiker per maand On-premise: $450 eenmalig gefactureerd met onbeperkte gebruikers en een jaar lang gratis ondersteuning

Klantwaarderingen

G2 : 4.3/5 (60+ beoordelingen)

: 4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

17. Zoho Projecten

Via Zoho Projecten Een van de populairdere alternatieven voor Smartsheet is Zoho Projecten . Deze tool heeft cloudgebaseerde projectbeheerfuncties en is een onderdeel van Zoho Suite. De online tool combineert taakbeheer, samenwerking en automatisering van projectworkflows tot een krachtige projectmanagementsoftware.

Belangrijkste kenmerken

Cloud documentbeheer

Gantt-diagrammen en kanban-borden om afhankelijkheden bij te houden en de voortgang van het project te bekijken

Multiplatformondersteuning voor naadloos gebruik op verschillende apparaten

Timesheets om de projecturen van het projectteam bij te houden

E-mailwaarschuwingen om teamleden op de hoogte te houden

Pagina's om al je projectinformatie te documenteren

Voordelen

Naadloze integratie met apps van derden

Ingebouwde chat voor eenvoudige communicatie ensnelle projectupdates* Teamforums met de optie om discussies in mappen te ordenen

Nadelen

Omslachtige integratie met andere Zoho-tools

Overweldigende en ingewikkelde gebruikersinterface

Gebrek aan specifieke klantenondersteuning

Prijzen

Zoho heeft een van de meest eenvoudige prijsmodellen op deze lijst.

Gratis

Premium : $5 per gebruiker per maand

: $5 per gebruiker per maand Enterprise: $10 per gebruiker per maand

Klantbeoordelingen

G2 : 4.2/5 (200+ beoordelingen)

: 4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

18. Scoro

Via Scoro Scoro is een werkbeheersoftware die cruciale projectgegevens ter beschikking stelt om je team te helpen sneller te schalen. Deze tool voor werkbeheer automatiseert ook facturering en gebruik van middelen . Belangrijker van de Smartsheet alternatieven in deze lijst is dat Scoro een ingebouwd CRM heeft om facturering en omzetprognoses te vereenvoudigen.

Belangrijkste kenmerken

Een samenwerkingsplatform voor allerlei soorten projecten

Planner met slepen en neerzetten, Kanban-taakborden om taken te plannen

Een realtime Gantt-diagram om afhankelijkheden, taken en voortgang bij te houden

Automatisering van routinetaken met automatische meldingen en deadlineherinneringen

Ingebouwd CRM

Voordelen

Veel aanpassingsopties om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen

Rapporten op hoog niveau met één klik

Nadelen

Terugkerende taken zijn niet geïntegreerd in de algehele workflow, wat kan leiden tot botsende taken tijdens de uitvoering

Plannerfunctie vereist handmatig bijhouden om te voorkomen dat een deadline voor tijdinvoer wordt gemist

Prijzen

Essential :$26 per gebruiker per maand

:$26 per gebruiker per maand Standaard : $37 per gebruiker per maand

: $37 per gebruiker per maand Pro : $63 per gebruiker per maand

: $63 per gebruiker per maand Ultimate: Prijzen op maat

Klantwaarderingen

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

19. nTask

Via nTask Ook nTask staat op onze lijst van de beste Smartsheet alternatieven. Van de beste projectbeheertools richt nTask zich op het bijhouden van taken en problemen voor een grote verscheidenheid aan teams. Deze tool is niet alleen licht, maar biedt ook robuuste functies om taken in realtime bij te houden.

functies

Kanban-borden met slepen en neerzetten voor eenvoudige prioritering van taken

Kant-en-klare sjablonen om aan de slag te gaan

Project- en taakkoppelingen om geautomatiseerde workflows te maken

Issuetracking en toewijzing van issue-status

Beheer van vergaderingen

Risicomanagement met behulp van een risicomatrix en mitigatie-updates

Tijd bijhouden

Voordelen

Bulk teamuitnodigingen om tijd te besparen

Speciale werkruimten voor een schonere gebruikersinterface

Taakcommentaar om samenwerking in realtime te verbeteren

Automatische timer om de bijdrage van teamleden bij te houden

nadelen

Buggy sorteeropties voor taken

Beperkte en basisfuncties in de gratis versie

Beperkte integraties

Prijzen

Basis : Gratis voor 100MB opslag en maximaal 5 teamleden

: Gratis voor 100MB opslag en maximaal 5 teamleden Premium : $3 per maand per gebruiker voor 5GB opslagruimte

: $3 per maand per gebruiker voor 5GB opslagruimte Zakelijk : $8 per maand per gebruiker voor 10GB opslagruimte

: $8 per maand per gebruiker voor 10GB opslagruimte Onderneming: Aangepaste prijzen voor 100GB opslagruimte

Beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

20. Airtable

Via Airtable Voornamelijk, Luchttafel is een software voor spreadsheet- en databasebeheer. Maar met een paar aanpassingen kun je het platform omvormen tot een tool voor projectbeheer. Een voordeel van Airtable is hoe veelzijdig het is. Het is meer een leeg canvas dat past bij elk team, project, gebruik en organisatie met goed gestructureerde aanpassingen.

belangrijkste kenmerken ####

Aangepaste weergaven, waaronder spreadsheet-, kanban-, galerij- en kalenderweergaven

Kant-en-klare sjablonen voor een snelle set-up

Documentopslag vanaf 2 GB per gebruiker

Voordelen

Meerdere aanpassingsopties voor agenda's

Veelzijdig voor verschillende projecten en gebruik

Airtable-databases maken complexe gegevensmanipulatie, -analyse en -opslag mogelijk

Eenvoudige samenwerking en aanpassing van projectboards

Eenvoudig importeren van Excel-gegevens

nadelen

Automatisering stopt met werken wanneer je grenzen bereikt

Onmogelijk om commentaar toe te voegen aan specifieke cellen

Automatische updates van taken ontbreken

Incomplete toestemmingsniveaus

Minder functionaliteiten in de mobiele app

Prijzen

Gratis : Onbeperkt aantal bases en maximaal 5 makers of bewerkers

: Onbeperkt aantal bases en maximaal 5 makers of bewerkers Plus : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Pro : $20 per gebruiker per maand

: $20 per gebruiker per maand Onderneming: Prijzen op maat

Klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (1.400+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

bekijk deze alternatieven_ !_

Probeer ClickUp! Het beste Smartsheet-alternatief

Hoewel Smartsheet je zou kunnen helpen, is het niet de beste oplossing om te vertrouwen op de projectmanagementfuncties.

Waarom zou je genoegen nemen met een spreadsheet als je een projectmanagementtool hebt die is ontworpen om je opties en de aanpassing te geven die bij al je teams passen?

ClickUp biedt niet alleen al deze functies die de andere tools hebben, maar het brengt nog meer op tafel met Taakprioriteiten, Hulpmiddelenbeheer, Afhankelijkheden en nog veel meer.

Het beste deel is dat de meeste ClickUp functies die hier worden genoemd 100% GRATIS zijn en superleuk om te gebruiken!

Dus meld u vandaag nog aan bij ClickUp en til uw productiviteit naar een hoger niveau!